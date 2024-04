iPhone 15 (Pro) gebruiker kan ervoor kiezen om de accu altijd tot maximaal 80% op te laden (2024)

Toont ook hoe vaak je de batterij hebt opgeladen

Het afgelopen jaar zijn er ontzettend veel adviezen over het opladen van je smartphone verschenen. Zo beweren sommige dat opladen tot 100 % superslecht is en dat 80% het gouden getal is. Hoewel dit wat genuanceerder ligt, is Apple toch overstag. De iPhone 15-serie heeft een optionele limiet ingebouwd.

Dankzij de limiet zal de iPhone batterij nooit verder dan 80% opladen. Indien gewenst kan de gebruiker ervoor kiezen om de accu tot 80% op te laden, daarna zal het opladen softwarematig gestopt worden. Daarnaast kun je op deze toestellen ook controleren hoeveel oplaadcycli de batterij ondergaan heeft.

Limiet instellen iPhone 15-batterij op 80%

De iPhone 15 (Plus) en iPhone 15 Pro (Max) beschikken over een nieuwe functie die ervoor zorgt dat je de batterij niet verder dan 80% kunt opladen. Als je ervoor kiest om de limiet in te stellen zal de iPhone stoppen met opladen zodra de 80% wordt aangetikt. Dit houdt in dat de accu nooit tot 100% wordt opgeladen, wat iets beter is voor de batterij.

Open Instellingen

Navigeer naar 'Batterij'

(Kies voor 'Batterijcondities en opladen')

Tik op 'Oplaadoptimalisering'

Kies voor '80%-limiet'

Wil je de levensduur van de iPhone-accu verlengen, maar wel opladen tot 100%? Kies dan voor geoptimaliseerd opladen.

iPhone batterij opladen tot 100% of 80%?

Wellicht laad je je iPhone iedere nacht op tot 100% en heb je geoptimaliseerd opladen ingeschakeld om de levensduur van de iPhone-batterij te verlengen. Toch zijn er steeds meer gebruikers die de accu niet verder opladen dan 80%, waarom doen ze dat?

Het opladen van een iPhone tot 80% in plaats van 100% heeft te maken met het optimaliseren van de levensduur van de batterij en het verminderen van de slijtage. Hoewel het over het algemeen prima is om je iPhone tot 100% op te laden, zijn er enkele redenen waarom sommige mensen de voorkeur geven aan het opladen tot 80%.

Lithium-ion batterijen hebben een optimale levensduur wanneer ze worden gebruikt en opgeladen in het midden van hun oplaadbereik (ongeveer 20-80%). Door de batterij niet volledig op te laden of net leeg te laten lopen, vermindert je de stress en degradatie die optreedt wanneer de batterij tot 100% wordt opgeladen.

Zo vragen onder meer de laatste twintig procent extra stroom en kan dit leiden tot een lichte stijging van de temperatuur binnen de accu. Door de lading te beperken tot 80%, wordt de warmteontwikkeling geminimaliseerd, wat gunstig is voor de levensduur van de batterij.

Daarnaast is het extra slecht om een iPhone die tot 100% is opgeladen aan de lader te laten. Dit kan leiden tot een overgeladen toestand. Wat de accu kan beschadigen en de levensduur ervan verkorten. Daarom kun je beter meerdere keren per dag korte periodes laden, dan één hele nacht.

Wat is de winst?

Loont het dan om de batterij van je iPhone tussen de 20 en 80% te houden? Het antwoord is daar wel ja op, maar ligt wel genuanceerder. De capaciteit van een accu neemt in de loop der jaren af, bij een normaal gebruik zal de accu zo'n 3-4 jaar meegaan voor deze onder de capaciteit van 80% komt. Dan kun je de iPhone nog steeds gebruiken, maar dan zal deze wel sneller leeg zijn.

Door de warmteontwikkeling, oplaadduur en pieken bij het opladen te beperken, zal de accu minder 'stress' ervaren en dus een iets betere batterijcapaciteit hebben na 3-4 jaar en minder slijtage. Maar wat is de winst? Kun je jaren langer met de iPhone-accu, maanden, weken of dagen? Wellicht is de winst enkele weken voor je de accu zal vervangen. Dus het is een afweging.

Wil je echt de levensduur van een lithium-ion batterij verlengen, dan moet je het percentage idealiter tussen 65 en 75% houden. Tussen de 45 en 75% is er ook winst te behalen, maar alles daar tussen en boven heeft beperkt effect. In theorie klinkt het allemaal mooi, maar er zijn zoveel factoren die de levensduur van de accu bepalen: gebruik, omgevingstemperatuur, hoe je deze oplaadt, etc.

Oplaadcycli iPhone batterij controleren

Ben je nieuwsgierig hoe vaak je de accu van je iPhone volledig hebt opgeladen? Dan kun je dit vanaf de iPhone 15-serie controleren, oudere modellen laten dit helaas niet zien.

Open Instellingen

Navigeer naar 'Batterij'

Tik op 'batterijconditie'

Heb je iOS 17.3.1 geïnstalleerd of ouder op je iPhone 15 (Pro)? Dan vind je deze informatie terug via Instellingen ▸ Algemeen ▸ Info ▸ Batterij.

Apple laat weten dat de batterij van de iPhone is ontworpen om 1000 volledige oplaadcycli te kunnen hanteren en dan op een capaciteit van 80% uit te komen.

Een laadcyclus wordt als volgt berekend; Stel je gebruikt de iPhone tot 40% van de batterijlading, daarna laad je deze volledig op. De volgende dag gebruik je het toestel, maar tot 60% en laad je deze weer volledig op. Daarna heeft de batterij één laadcyclus doorlopen en dus niet twee (omdat je twee keer hebt opgeladen). Het kan dus best een paar dagen duren voordat de batterij een volledige laadcyclus heeft doorlopen.