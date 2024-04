Apple iPhone 12 im Test: Plötzlich ist es richtig günstig (2024)

Das iPhone 12 hat Apple in Deutschland zurück auf die Erfolgsspur geführt und sorgte für wachsende Marktanteile. Mit dem iPhone 13 und dem iPhone 14 sind mittlerweile zwei optisch fast identische Nachfolger am Start, auch das iPhone 15 unterscheidet sich optisch nur in Details. Weil der Preis des iPhone 12 inzwischen deutlich gesunken ist, avanciert das ältere Modell geradezu zum Kauftipp. Schließlich ist es das günstigste 5G-iPhone derzeit (wenn man vom kleinen iPhone 12 mini absieht, das je nach Tagesform mal um einige Euro günstiger ist). Der Test zeigt, was das iPhone 12 kann – und was nicht. Ebenfalls interessant für Kaufinteressierte: der Vergleich iPhone 12 vs. iPhone 13 und der Ratgeber zu Refurbished-iPhones , die es sogar direkt bei Amazon gibt. Alle Stärken und Schwächen aus dem Test des iPhone 12 finden Sie hier. Hinweis: Wer sich für ein neues Handy interessiert, sollte auch einen Blick auf die Angebote zum Black Friday werfen. Aktuell (20. November 2023) etwa bietet Expert das iPhone 12 zum sehr attraktiven Preis von 499 Euro.

iPhone 12: Häufig gestellte Fragen Wie unterscheidet sich das iPhone 12 vom iPhone 13? Das iPhone 12 ist seit 2020 erhältlich, das iPhone 13 kam 2021. Apple hat einige Details verändert. Display: Beide iPhones haben ein 6,1-Zoll-Display. Das iPhone 13 hat aber den deutlich helleren Schirm: Die "typische" maximale Helligkeit beträgt nun 800 statt 625 Nits.

Beide iPhones haben ein 6,1-Zoll-Display. Das iPhone 13 hat aber den deutlich helleren Schirm: Die "typische" maximale Helligkeit beträgt nun 800 statt 625 Nits. Kamera: Das iPhone 13 trägt die beiden Hauptkameralinsen in schräger Anordnung, das iPhone 12 untereinander. Auf dem Papier ähneln sich die Kameradaten, mit dem Unterschied, dass das iPhone 13 einen speziellen Kinomodus bietet.

Das iPhone 13 trägt die beiden Hauptkameralinsen in schräger Anordnung, das iPhone 12 untereinander. Auf dem Papier ähneln sich die Kameradaten, mit dem Unterschied, dass das iPhone 13 einen speziellen Kinomodus bietet. Speichergrößen: Das iPhone 12 kommt mit 64, 128 oder 256 GB Speicher, das iPhone 13 verdoppelt die Größen auf 128, 256 und 512 GB.

Das iPhone 12 kommt mit 64, 128 oder 256 GB Speicher, das iPhone 13 verdoppelt die Größen auf 128, 256 und 512 GB. Akkulaufzeit: Apple verspricht beim iPhone 13 eine längere Akkulaufzeit, die sich auch im Test bestätigte (Details lesen Sie weiter unten).

Apple verspricht beim iPhone 13 eine längere Akkulaufzeit, die sich auch im Test bestätigte (Details lesen Sie weiter unten). Prozessor: Im iPhone 12 steckt ein A14-Prozessor, im iPhone 13 ein A15-Chip.

iPhone 12: Kantiges Design

Mit dem iPhone 12 hat Apple erstmals wieder das kantige Rahmendesign von iPhone 4 und 5 aufgegriffen. Optisch sind iPhone 12, iPhone 13 und iPhone 14 fast identisch, auf den ersten Blick ist das iPhone 12 nur auf der Rückseite durch seine gerade übereinander angeordneten Kameralinsen zu erkennen (beim iPhone 13 und 14 sind sie schräg zueinander versetzt). Deutlich dagegen sind die Unterschiede zum Vorgänger iPhone 11 : Die Display-Diagonale beträgt weiterhin 6,1 Zoll, das iPhone 12 ist aber um 11 Prozent dünner, 15 Prozent kleiner, 16 Prozent leichter. Interessant ist der Vergleich von Länge und Breite: Das iPhone 12 ist in jeder Richtung rund vier Millimeter schlanker als das iPhone 11! Und: Das Display bedeckt 85 Prozent der Frontfläche, beim Vorgänger waren es 77 Prozent.

iPhone 12: Farben

Das iPhone 12 gibt es in Rot, Schwarz, Blau, Grün, Weiß und seit Frühjahr 2021 auch in Violett.

Vier iPhone-12-Varianten

Die iPhone-12-Serie kommt in vier Varianten (Informationen zu den Modellen erhalten Sie nach einem Klick auf den Namen):

iPhone 12 (6,1 Zoll): Thema dieses Artikels

(6,1 Zoll): Thema dieses Artikels iPhone 12 mini (5,4 Zoll): Ähnlich wie das iPhone 12, aber kleiner

(5,4 Zoll): Ähnlich wie das iPhone 12, aber kleiner iPhone 12 Pro (6,1 Zoll): Extras wie Telelinse und Edelstahl

(6,1 Zoll): Extras wie Telelinse und Edelstahl iPhone 12 Pro Max (6,7 Zoll): Das größte iPhone bislang

iPhone 12 mit OLED-Display

Das iPhone 12 war das erste normale iPhone-Modell mit einem OLED-Display, in Apple-Sprache: "Super Retina XDR Display". Im Labor brilliert es mit enormen Kontrasten, hoher Farbtreue und erweitertem Farbraum, es zeigt also leuchtende Farben. Damit macht der Bildschirm einen großen Sprung im Vergleich zum Vorgänger: Statt des kontrastschwachen LCD im iPhone 11 verbaut Apple endlich zeitgemäße OLED-Technik. Schon beim ersten Anschauen fallen die besseren Kontraste und stärkeren Farben auf. Beim Ausprobieren ist kein Unterschied in der Display-Qualität zwischen iPhone 12 und 12 Pro zu sehen. Auch die True-Tone-Funktion, mit der das iPhone Display-Inhalte dynamisch ans Umgebungslicht anpasst, ist an Bord. Doch ein Detail zeigt, dass Apple im iPhone 12 ein nicht ganz so hochwertiges Panel verbaut: Das COMPUTER BILD-Labor ermittelte im Test nur eine maximale Display-Helligkeit von 627 Candela pro Quadratmeter (cd/m2). Das ist viel dunkler als beim iPhone 12 Pro (801 cd/m2). Und erst recht dunkler als beim Nachfolger iPhone 13, der im Normalfall eine Helligkeit von 833 cd/m2 erreicht, bei HDR-Bildern in der Spitze sogar weit mehr. Beim grauen Hamburger Herbsthimmel fiel dieser Unterschied zwar nicht auf, an Sonnentagen aber durchaus. Die Schärfe ist mit 460 ppi (2532x1170 Pixel) so hoch wie beim iPhone 12 Pro, iPhone 13 und iPhone 13 Pro.

Vergleichstest: iPhone 12 vs. Samsung Galaxy S20

iPhone 12: Robuster als zuvor

Das iPhone 12 ist Apple zufolge deutlich stabiler als der Vorgänger. Das ermögliche das sogenannte Ceramic Shield, das der Hersteller Corning entwickelt. Durch das stabilere Glas soll das iPhone Stürze bis zu viermal besser vertragen. Die Kratzfestigkeit allerdings ist auf dem hohen Niveau des Vorgängers: Bis zum Härtegrad 7 blieb das iPhone-12-Display im Test unversehrt. Das Handy ist nach IP68 wasserdicht und hält laut Apple 30 Minuten lang in sechs Meter tiefem Wasser aus – das sind trotz identischer Schutznorm vier Meter mehr als beim iPhone 11. Das Wasserbad im Labor überstand es unbeschadet. Eine Garantie gegen Wasserschäden oder eine Empfehlung zum Tauchen mit dem iPhone ist das dennoch nicht.

Der A14-Prozessor im iPhone 12 ist schnell

Im iPhone 12 taktet der A14-Bionic-Prozessor – hier ist das iPhone 12 also auf dem Niveau der Pro-Varianten. Damit arbeitet die iPhone-12-Serie so schnell, dass sie die bis dahin bestehenden Grenzwerte des COMPUTER BILD-Testverfahrens sprengte. Stand Ende Oktober 2020 war dieser Smartphone-Prozessor der schnellste. Beim Geekbench-5-Test etwa erreichte das iPhone 12 1.588 Punkte (ein CPU-Kern) beziehungsweise 3.852 Punkte (Multi-Core, also mehrere Kerne) – die Werte des iPhone 12 Pro lagen mit 1.598 respektive 3.964 gar einen Hauch höher. Hier die Werte der Nachfolgemodelle zum Vergleich: Das iPhone 13 schaffte in Geekbench 5 Multi-Core 4.264 Punkte, das iPhone 14 4.716 Punkte. Deutlich mehr Tempo bringt also erst das iPhone 14.

iPhone 12 mit Dualkamera

Wie das iPhone 11 nutzt das iPhone 12 eine Dualkamera. Die umfasst ein Weitwinkelobjektiv (f/1.6) und ein 120-Grad-Ultraweitwinkelobjektiv. Beide kommen mit 12-Megapixel-Sensoren. Eine Telelinse ist weiterhin den Pro-Modellen vorbehalten. Die Linse des Weitwinkelobjektivs besteht aus sieben Elementen. Das soll die Performance bei schlechten Lichtverhältnissen um 27 Prozent steigern. Verbessert hat Apple ebenso die Software der Kamera. So funktioniert der Nachtmodus jetzt mit der Frontkamera und mit der Ultraweitwinkelkamera (beide 12 Megapixel). Dank Machine-Learning sollen Fotos einen höheren Dynamikumfang und mehr Details bieten. Nutzerinnen und Nutzer nehmen Videos mit Dolby Vision bei 30 Bildern pro Sekunde und 4K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde auf. Wie der Vorgänger unterstützt das iPhone 12 zweifach optisches Auszoomen und einen dreifach digitalen Zoom.

Fotoqualität des iPhone 12 im Test

Im Test der wichtigsten Fotoszenarien schnitt die Kamera des iPhone 12 unterm Strich genauso gut ab wie die des Vorgängers: Fortschritte in einigen Bereichen gleichen sich mit leichten Nachteilen in anderen aus. Leichte Verbesserungen gab es bei der Fotoqualität unter schlechten Lichtverhältnissen. Beim Test von Dolby-Vision-HDR-Videoaufnahmen stellte sich heraus, dass es gar nicht so leicht war, eine perfekte Umgebung zur überzeugenden Wiedergabe dieses Formats zu finden. Im Alltag punktete von allen Kameraverbesserungen somit besonders die optimierte Nachtsichtfunktion für alle Kameras. Vor allem mit der Ultraweitwinkel-Linse machen Aufnahmen im Dunkeln noch mehr Spaß. Auch Porträtfotos bei wenig Licht sind möglich. Beispielfotos zeigen den Effekt der neuen Nachtsichtmodi. Interessant: Das iPhone 13 liegt bei der Fotoqualität auf dem gleichen Niveau wie das iPhone 12, erst beim iPhone 14 ist die Hauptkamera etwas besser. Bei wenig Licht schnitt aber selbst das iPhone 12 besser ab als das iPhone 14.

Laufzeit: Länger als iPhone 11, kürzer als iPhone 13

Apple gibt für das iPhone 12 die gleiche Laufzeit für Video- und Audiowiedergabe und Telefonie wie beim iPhone 11 an. Doch im COMPUTER BILD-Test für intensive Nutzung zeigte das 12er-Modell mehr Stehvermögen, hielt mit 9:10 Stunden fast zwei Stunden länger durch als der Vorgänger (7:27 Stunden). Eine mögliche Erklärung: Der A14-Bionic-Chip ist als einer der ersten weltweit im schlanken 5-Nanometer-Verfahren gefertigt, was die Stromeffizienz erhöht. Das ist umso wichtiger, als dass das iPhone 12 – anders als der Vorgänger – eine Technik besitzt, die das Potenzial zum Akkufresser hat. Sein Nachfolger, das iPhone 13, legt aber eine ordentliche Schippe drauf: Es hielt im Test 11:51 Stunden und somit noch mal gut 2,5 Stunden länger. Das iPhone 14 liegt bei der Akku-Laufzeit wieder fast exakt auf dem Wert des iPhone 12.

Apple iPhone 12 mit 5G-Mobilfunk

Sämtliche iPhone-12-Modelle unterstützen den Datenturbo 5G . Tim Cook sieht darin den Beginn einer neuen Ära. 5G verspricht deutlich schnellere Datenraten für Smartphones sowohl beim Up- als auch beim Download. Die Latenzen fallen ebenfalls gering aus – wichtig für Gaming-Streaming-Dienste. Gut: Das Smartphone unterstützt alle für Deutschland wichtigen 5G-Frequenzen. Dass 5G die Anforderungen an den Akku erhöht, ist nicht neu. Um den Stromverbrauch im Zaum zu halten, hat sich Apple eine clevere Lösung ausgedacht: Im Smart-Data-Modus wechselt das iPhone 12 automatisch zurück auf LTE (oder eine andere Mobilfunktechnik), sofern User keine hohen Datenraten benötigen. Wenn Sie wollen, aktivieren Sie 5G dauerhaft. Welche Vorteile die Technik im Detail bringt und wie das Tempo im Alltag aussieht, haben wir in unserem 5G-Alltagstest festgehalten. In einem Punkt ist die Funktechnik noch nicht perfekt: Sobald man im iPhone 12 parallel zur Plastik-SIM eine eSIM einrichtet, es also im Dual-SIM-Betrieb nutzt, bucht sich das iPhone nicht mehr in 5G-Netze ein. Diese technische Limitation teilt das iPhone 12 mit etlichen anderen 5G-Smartphones. Das Software-Update auf iOS 14.5 hat diese Schwäche behoben.

iPhone 12: MagSafe ist zurück!

Mit dem iPhone 12 bringt Apple MagSafe zurück. Den Anschluss kennen User vielleicht vom MacBook: Damals schnappte der magnetische Adapter einfach an den Ladeanschluss des Notebooks. Beim iPhone sorgen Magnete dafür, dass das passende Zubehör wie Ladematten am richtigen Platz einrastet. Auf diese Weise müssen Nutzerinnen und Nutzer das Telefon nicht auf der Matte hin- und herbewegen, bis es an der richtigen Stelle liegt. Ein weiterer Vorteil: Bei MagSafe-zertifizierten Ladegeräten lädt das iPhone 12 mit 15 Watt (das kleinere iPhone 12 mini mit leicht gedrosselter Ladeleistung von 12 Watt ). Zum Vergleich: Bei Qi-Matten und älteren iPhone-Modellen funktioniert es nur mit 7,5 Watt. Passendes Zubehör gibt es auch: Apple zeigte unter anderem Hüllen für Kreditkarten, die magnetisch an der Rückseite des iPhones halten. Die bekannten Schutzhüllen aus Silikon unterstützen in der neuen Ausgabe ebenfalls MagSafe. User laden ihr iPhone also auch dann, wenn das iPhone in der Hülle steckt. In einem separaten Artikel gibt es weitere Infos zu MagSafe-Zubehör . Die magnetischen MagSafe-Rückseite nützt auch die Anker Kfz-Halterung aus, obwohl sie nicht MagSafe-zertifiziert ist.

iPhone 12 und der Umweltschutz: Kein Netzteil!

Wie bei den neuen Apple-Watch-Modellen fehlt dem iPhone 12 mitgeliefertes Zubehör. Apple begründet den Schritt mit dem Umweltschutz. So liegt dem Handy kein Netzadapter mehr bei. Auch die EarPods mit Lightning-Anschluss und der Kopfhörer-Adapter gehören nicht mehr zum Lieferumfang. Neben dem Smartphone befinden sich nur die Anleitung und ein USB-C-auf-Lightning-Kabel im Karton. So spart das Unternehmen auch Verpackungsmaterial, der Karton fällt jetzt flacher aus. Da die Fertigungspartner auf erneuerbare Energien umsatteln, will Apple auf diesem Wege die Emissionen um zwei Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren.

iPhone 12: Netzteil Welches Netzteil soll ich für das iPhone 12 kaufen? Das passende Apple-Netzteil mit USB-C und 20 Watt Leistung kostet knapp 25 Euro. Alternativ lassen sich natürlich auch ein uraltes 5-Watt-Netzteil oder das mit dem iPhone 8 eingeführte 18-Watt-Netzteil von Apple nutzen, sogar viel stärkere moderne USB-C-Netzteile von MacBooks passen. Alternativ bieten aber auch Hersteller wie Anker passende Netzteile.

iPhone 12: Alle Modelle im Vergleich iPhone 12: Alle Modelle im Vergleich iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Display 5,4 Zoll 6,1 Zoll 6,1 Zoll 6,7 Zoll Maße 131,5 x 64,2 mm 146,7 x 71,5 mm 146,7 x 71,5 mm 160,8 x 78,1 mm Dicke / Gewicht 7,4 mm / 133 g 7,4 mm / 162 g 7,4 mm / 187 g 7,4 mm / 226 g Displaytechnik OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR Auflösung (Schärfe) 2340 x 1080 (476 ppi) 2532 x 1170 (460 ppi) 2532 x 1170 (460 ppi) 2778 x 1284 (458 ppi) typ. Display-Helligkeit 625 nits (laut Apple) 625 nits (laut Apple) 800 nits (laut Apple) 800 nits (laut Apple) Hauptkamera 12 MP 26 mm (f/1.6) 12 MP 26 mm (f/1.6) 12 MP 26 mm (f/1.6) 12 MP 26 mm (f/1.6)

- größerer 1,7µm-Sensor, neue Linse Ultraweitwinkel 12 MP 13 mm (f/2,4) 12 MP 13 mm (f/2,4) 12 MP 13 mm (f/2,4) 12 MP 13 mm (f/2,4) Telekamera - - 12 MP 52 mm (f/2,2) 12 MP 65 mm (f/2,2) Lidar-Scanner - - ja ja 4K-Video / mit HDR Dolby Vision bis 60 FPS / bis 30 FPS bis 60 FPS / bis 30 FPS bis 60 FPS / bis 60 FPS bis 60 FPS / bis 60 FPS optische Bildstabilisierung ja ja ja, dual ja, mit Sensorverschiebung Nachtmodus: Selfie / Porträtfoto ja / - ja / - ja / ja ja / ja Nachtmodus-Video mit Zeitraffer ja ja ja ja CPU Apple A14 Bionic Apple A14 Bionic Apple A14 Bionic Apple A14 Bionic RAM (unbestätigt) 4 GB 4 GB 6 GB 6 GB Lauf Video lokal / Streaming 15 Std. / 10 Std. 17 Std. / 11 Std. 17 Std. / 11 Std. 20 Std. / 12 Std. Magsafe / Drahtlos-Laden ja / bis 15 W ja / bis 15 W ja / bis 15 W ja / bis 15 W Mobilfunk 5G 5G 5G 5G Netzteil mitgeliefert nein nein nein nein Headset mitgeliefert nein nein nein nein Speicher 64 GB / 128 GB / 256 GB 64 GB / 128 GB / 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Preise (16 % MWSt) 779 € / 876 € / 945 Euro 876 € / 925 € / 1042 € 1120 € / 1237 € / 1461 € 1218 € / 1334 € / 1559 € Verkaufsstart ab 13. November 2020 ab 23. Oktober 2020 ab 23. Oktober 2020 ab 13. November 2020

iPhone 12: Häufig gestellte Fragen Wie teuer ist das iPhone 12? Das iPhone 12 ist seit 23. Oktober 2020 im Handel. Offizielle Verkaufspreise (inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer): iPhone 12 mit 64 GB Speicher: 899 Euro

iPhone 12 mit 128 GB Speicher: 949 Euro

iPhone 12 mit 256 GB Speicher: 1.069 Euro Tipp: Viele Provider bieten für Neukunden günstige Pakete aus Tarif und verbilligtem iPhone 12. 2020 lag der Preis wegen der niedrigeren Mehrwertsteuer noch bei 876,30 Euro. Damit startete der Verkauf 100 Euro über dem Startpreis des iPhone 11 2019 (inzwischen: 560 Euro). Im Handel gibt es das iPhone 12 (Stand: 28. September 2021) ab 725 Euro. Interessant: Die Verkaufsempfehlung für das iPhone 13 startet auch bei 899 Euro (128 GB), mehr Speicher ist teurer: 1.019 Euro zahlen Sie für 256 GB und 1.249 Euro für 512 GB. Wann sinken die Preise für das iPhone 12? Seit Markteinführung ist der Preis des iPhone 12 bereits deutlich gesunken, seit Anfang 2021 ist es mit einer Ersparnis um die 100 Euro oder mehr zu bekommen. Im Februar 2021 gab es Angebote um 800 Euro, im Mai 3021 und zum Prime Day (21. und 22. Juni 2021) waren erstmals einzelne Angebote unter 700 Euro zu finden. Nach Erscheinen des iPhone 13 im Herbst fiel der Preis erneut immer mal unter 700 Euro.

iPhone 12: Preis, Release

Das iPhone 12 ist seit 23. Oktober 2020 im Handel erhältlich. Der ursprüngliche Preis für die Einstiegsvariante mit 64 Gigabyte (GB) lag bei 899 Euro, seit dem Erscheinen des iPhone 13 hat Apple den Preis offiziell auf 799 Euro reduziert (mit 128 GB 849 Euro, mit 256 GB 969 Euro). Der Marktpreis sank im Frühjahr 2022 auf etwa 620 Euro, aktuell (November 2023) aber gibt es sogar einzelne Angebote für 499 Euro. Außerdem lohnt die Suche in Angeboten auf dem Gebrauchtmarkt, insbesondere für Refurbished-iPhones .

Für wen lohnt sich das iPhone 12 noch?

Das iPhone 12 ist das günstigste iPhone-Standardmodell, das dank 5G, MagSafe und OLED-Display technisch zukunftsfähig aufgestellt ist. Ob sich der Kauf lohnt, hängt vom Preis und vom Speicherbedarf ab. Stand Juli 2023 ist das iPhone 12 mit 64 GB Speicher je nach Händler zu Preisen zwischen 600 und 640 Euro zu bekommen, das iPhone 13 ist rund 100 Euro teurer, das iPhone 14 sogar um 160 bis 200 Euro. Achtung: Während das iPhone 13 bereits in der günstigsten Variante mit 128 GB Speicher kommt, hat das iPhone 12 in der Basisvariante nur 64 GB. Mit 128 GB wiederum schrumpft der Preisunterschied zwischen iPhone 12 und iPhone 13 auf rund 50 bis 70 Euro. Sofern Sie kein preiswertes Schnäppchen erschwischen, lohnt sich das iPhone 12 also nur, wenn Sie mit wenig Speicher auskommen und ein günstiges Angebot ergattern. Tipp: Durch das automatische Auslagern von Fotos und Videos in Cloud-Dienste (am einfachsten in Apples iCloud etwa mit 200 GB für 2,99 Euro, alternativ in Google Fotos, Flickr oder OneDrive) und die Apple-Option, ungenutzte Apps in iCloud auszulagern, lässt sich Speicher sparen.

Tipp: Als weitere Entscheidungsgrundlage dient der eingangs genannte Vergleich zwischen dem iPhone 12 und dem iPhone 13 . Eine umfassende iPhone-Kaufberatung bietet der große iPhone-Vergleich .

Testnote 1,6 gut Apple iPhone 12 Kontraststarkes OLED-Display

Kontraststarkes OLED-Display Hohes Arbeitstempo Display nicht sehr hell

Display nicht sehr hell Keine Telelinse

Fazit: iPhone 12