Beste VPN's voor VoIP-oproepen 2021 - Deblokkeer VoIP-apps overal (2024)

Beste VPN voor VoIP

Met VoIP VPN hebt u toegang tot beperkte / geblokkeerde VoIP-services om VoIP-oproepen te doen naar iedereen ter wereld met volledige privacy. We brengen u de 5 beste VPN’s die werken met populaire VoIP-apps, waarbij ExpressVPN het voortouw neemt vanwege de uitstekende deblokkeringscapaciteit en snelheden voor helder bellen via VoIP.

Wilt u contact maken met uw klanten en vrienden over de hele wereld met goedkope beltarieven, maar zijn VoIP-services geblokkeerd in uw land? De beste VPN voor VoIP is wat je nodig hebt!

VoIP staat voor voice over Internet Protocol. Met een VoIP VPN kunt u over lange afstanden met uw dierbaren communiceren op het gebied van spraak- en videochat. Bovendien kunt u het doen zonder de aandacht van cybercriminelen en spionagebureaus te trekken.

VoIP is een geweldige bron om uw telefoonkosten uitgebreid te verlagen. Dit artikel helpt u bij het doorlopen van de beste VoIP VPN’s in detail. Voordat we aan de slag gaan, raad ik ten zeerste aan om ExpressVPN te krijgen voor alle VoIP-services. Het is de beste optie die er is.

Snel overzicht – 5 beste VPN’s voor VoIP [2021 Update] ExpressVPN : De beste VPN voor VoIP. Aanbiedingen 3000 + servers in 105 landen. Biedt een gemiddelde snelheid van 88 Mbps op een verbinding van 100 Mbps. Werkt met WhatsApp, Skype en meer. Beschikbaar op EUR6.1/mo (US$ 6.67/mo) - Save up to 49% with exclusive 1-year plans + 3 months free zijn jaarabonnement samen met een gratis abonnement van 3 maanden.

Aanbiedingen + servers in landen. Biedt een gemiddelde snelheid van 88 Mbps op een verbinding van 100 Mbps. Werkt met WhatsApp, Skype en meer. Beschikbaar op zijn jaarabonnement samen met een gratis abonnement van 3 maanden. Surfshark : Budgetvriendelijke VPN voor VoIP. Aanbiedingen 3200 + servers in 100 landen. Werkt met WhatsApp, Skype, Viber en meer. Biedt een gemiddelde snelheid van 75,32 Mbps op een verbinding van 100 Mbps. Alleen beschikbaar EUR2.28/mo (US$ 2.49/mo) - Save up to 77% with exclusive 2-year plan + 30-day money -back guarantee

Aanbiedingen + servers in landen. Werkt met WhatsApp, Skype, Viber en meer. Biedt een gemiddelde snelheid van 75,32 Mbps op een verbinding van 100 Mbps. Alleen beschikbaar NordVPN : Veilige VoIP VPN. Aanbiedingen 6000 + servers in 61 landen. In staat om hoge snelheden van 76,27 Mbps te bieden op een verbinding van 100 Mbps. Werkt met Skype, Viber, WeTalk en meer. Beschikbaar EUR3.65/mo (US$ 3.99/mo) - Save up to 63% with exclusive 2-year plan + 3 months free for a friend tegen een restitutiebeleid van 30 dagen.

Aanbiedingen + servers in landen. In staat om hoge snelheden van 76,27 Mbps te bieden op een verbinding van 100 Mbps. Werkt met Skype, Viber, WeTalk en meer. Beschikbaar tegen een restitutiebeleid van 30 dagen. CyberGhost : Gebruiksvriendelijke VPN voor VoIP. Aanbiedingen 11651 + servers in 100 landen. Biedt een gemiddelde snelheid van 72,48 Mbps op een verbinding van 100 Mbps. Werkt met Google Duo, Skype, Viber en meer. Alleen beschikbaar EUR1.86/mo (US$ 2.03/mo) - Save up to 84% with exclusive 2-year plans + 4 months free samen met een restitutiebeleid van 45 dagen.

Aanbiedingen + servers in landen. Biedt een gemiddelde snelheid van 72,48 Mbps op een verbinding van 100 Mbps. Werkt met Google Duo, Skype, Viber en meer. Alleen beschikbaar samen met een restitutiebeleid van 45 dagen. IPVanish : Betrouwbare VPN voor VoIP. Aanbiedingen 2200 + servers op 75 locaties. Biedt een gemiddelde snelheid van 80,56 Mbps op een verbinding van 100 Mbps. Werkt met Skype, Facebook Messenger en meer. Alleen beschikbaar EUR 2.74/mo (US$ 2.99/mo) - Get 3 Months Extra + Save 77% on 2-year plan samen met een restitutiebeleid van 30 dagen.

5 Beste VPN’s voor VoIP in 2021

Zonder verder oponthoud zijn hier de 5 beste VPN’s voor VoIP Calls in 2021

1. ExpressVPN – Beste VPN voor VoIP

3000 + servers in 105 landen

+ servers in landen 88 Mbps op een basisverbinding van 100 Mbps

5 gelijktijdige verbindingen

AES 256-bits codering

30 dagen geld-terug-garantie

Werkt met WhatsApp, Skype, Viber, WeTalk, Kakao, Discord, Facetime en meer

Compatibel met macOS, iOS, Android, Windows, Linux, routers, browsers en meer

ExpressVPN is een van de weinige VPN-providers die zijn weg vinden naar elke top VPN-lijst. Het staat bekend om zijn high-speed 3000 + servers in 105 landen in de wereld. ExpressVPN maakt gebruik van militaire 256-bits encryptietechnieken die zelfs deskundige hackers kunnen ontwijken die kunnen proberen uw gegevens te onderscheppen.

Hoewel het iets duurder is dan andere providers, staat het bekend als de beste VPN voor VoIP-oproepen en biedt het uitstekende klantenondersteuning om gebruikers te helpen die problemen ondervinden met de VPN. Daarom is ExpressVPN een uitstekende VPN-service voor VoIP. Als u zich in de VAE bevindt en gefrustreerd bent over VoIP-blokkering, dan is ExpressVPN ook een van de beste VPN’s voor de VAE.

Bovendien maken de uitstekende 24/7 live chat-ondersteuning en platformonafhankelijke compatibiliteit het in 2021 een van de beste VPN’s voor VoIP-services.

Lees meer in detail over ExpressVPN in onze ExpressVPN Review.

Bezoek ExpressVPN

2. Surfshark – Top VoIP VPN voor beveiliging

3200 + servers in 100 landen

+ servers in landen Oneindige gelijktijdige verbindingen

AES-256-bit versleuteling van militaire kwaliteit

75,12 Mbps snelheid op een 100 Mbps verbinding

30 dagen geld-terug-garantie

Werkt met WhatsApp, Skype, Facebook Messenger en meer

WhatsApp, Skype, Facebook Messenger en meer Compatibel met Windows, Mac, iOS, Android, browsers (Chrome, Firefox), SmartTV’s, PlayStation en routers.

Surfshark biedt uitzonderlijk snelle servers. Een nieuwkomer, maar toch de snelste VPN’s in de branche, Surfshark, laat geen ruimte voor twijfel over zijn uitstekende kwaliteit. Deze provider is gevestigd op de Britse Maagdeneilanden en is exponentieel gegroeid in slechts een jaar.

Er is veel om van te houden over Surfshark. Om te beginnen is Surfshark een veilige VPN met 256-bits codering, Multi-hop, Kill Switch, Whitelister, CleanWeb, 3200+ servers en nog veel meer voor slechts EUR2.28/mo (US$ 2.49/mo) - Save up to 77% with exclusive 2-year plan + 30-day money-back guarantee .

Surfshark is ook een van de beste VPN’s voor WhatsAapp,de #1 VoIP-service op dit moment.

Lees er meer over in onze Surfshark review!

Bezoek Surfshark

3. NordVPN – Veilige VPN voor VoIP

6000 + servers in 61 landen

+ servers in landen 6 gelijktijdige verbindingen

AES-256-bit versleuteling van militaire kwaliteit

82 Mbps snelheid op een 100 Mbps verbinding

30 dagen geld-terug-garantie

Werkt met WhatsApp, Slype, Viber, Google Duo en meer.

WhatsApp, Slype, Viber, Google Duo en meer. Compatibel met Windows, Mac, iOS, Android, browsers (Chrome, Firefox), SmartTV’s, PlayStation en routers.

NordVPN is een gevestigde naam in de VPN-markt. Deze in Panama gevestigde provider overtreft alle andere VPN-providers in termen van het servernetwerk. Met meer dan 5500 servers bestrijkt NordVPN meer dan 59 landen over de hele wereld.

Bovendien biedt het ook de sterkste coderingsmechanismen die de privacy garanderen van alle gebruikersgegevens die via zijn servers worden verzonden. Het zou veilig zijn om te zeggen dat het op dit moment een van de veiligste VPN’s in de branche is. Het biedt ook geavanceerde tunnelingprotocollen zoals OpenVPN, L2TP.

Een groot aantal servers, Tor-compatibiliteit, 24/7 klantenondersteuning en een transparant beleid zonder logboeken maken NordVPN de beste VPN voor VoIP-gateway die beschikbaar is in 2021.

Bezoek NordVPN

4. CyberGhost – Gebruiksvriendelijke VoIP VPN

11651 + servers in 100 landen

+ servers in landen 7 gelijktijdige verbindingen

AES-256-bit versleuteling van militaire kwaliteit

71,4 Mbps snelheid op een 100 Mbps verbinding

45 dagen geld-terug-garantie

Werkt met Skype, WeTalk, Telegram, Discord en meer

Skype, WeTalk, Telegram, Discord en meer Compatibel met Windows, Mac, iOS, Android, browsers (Chrome, Firefox), SmartTV’s, Xbox en routers.

CyberGhost is op dit moment een van de beste providers op de markt. Het is een veteraan in de VPN-industrie en biedt state-of-the-art functies om gebruikers te faciliteren die frustrerende geobeperkingen willen omzeilen.

CyberGhost heeft servers in meer dan 89 landen van de wereld, met meer dan 6600 individuele servers. De service ondersteunt P2P-filesharing, gaming, streaming en VoIP.

De VPN-protocollen zoals OpenVPN, PPTP, L2TP / IPSec bieden de VPN-service een voorsprong op zijn concurrenten. Vanwege de uitgebreide geografische dekking en onbeperkte bandbreedte van CyberGhost, beschouwen we het als de beste VPN voor VoIP.

Bezoek CyberGhost

5. IPVanish – Deblokkeert VoIP-services overal

2200 + servers in 75 + landen

+ servers in + landen Oneindige gelijktijdige verbindingen

AES-256-bit versleuteling van militaire kwaliteit

89 Mbps snelheid op een 100 Mbps verbinding

30 dagen geld-terug-garantie

Werkt met Skype, WhatsApp, Hangouts, Discord, Facetime en meer

Skype, WhatsApp, Hangouts, Discord, Facetime en meer Compatibel met Windows, Mac, iOS, Android, browsers (Chrome, Firefox), SmartTV’s, Linux en routers.

IPVanish biedt gebruikers de mogelijkheid om op een kosteneffectieve manier te genieten van eersteklas VPN-functies. Het wordt geleverd met een automatische kill switch-functie, AES-256-codering en een netwerk van meer dan 1600 servers.

Met IPVanish kunt u eenvoudig geobeperkingen omzeilen en direct toegang krijgen tot VoIP-services, ongeacht of ze in uw land zijn verboden of niet, zonder u zorgen te maken over beperkingen of bandbreedtebeperkingen.

IPVanish is dus een van de beste VPN’s voor VoIP-services die beschikbaar zijn in 2021.

Bezoek IPVanish

Waarom heb je een VPN nodig voor VoIP?

VoIP-diensten worden tegenwoordig snel heel gewoon dankzij dure internationale belplannen. Met populaire VoIP-diensten zoals Skype en WhatsApp kunnen mensen hun dierbaren overal ter wereld gratis bellen. Helaas zijn VoIP-services in de meeste delen van de wereld beperkt of geblokkeerd. Telecombedrijven willen gewoon profiteren van de winst door hun klanten waanzinnige roaming- en internationale belkosten in rekening te brengen.

Hoewel dit probleem nogal obsceen en vervelend is, kun je er gewoon overheen komen door een betrouwbare VPN-serviceprovider te gebruiken. Omdat VPN-providers servers over de hele wereld en krachtige codering aanbieden, kunt u eenvoudig elke geo-beperkte VoIP-service ter wereld deblokkeren en met een beperkt budget over isp-snelheidsbeperking heen komen.

Hoe kan een VPN VoIP-geobeperkingen omzeilen en oproepen beveiligen?

VPN’s staan erom bekend dat ze u volledig veilig houden en uw VoIP-geobeperkingen omzeilen door uw activiteiten te versleutelen en een van de servers te gebruiken om u anoniem te houden terwijl u geobeperkingen kunt omzeilen.

See Also The best VPN for streaming in 2024: Expert tested and reviewed

Een betrouwbare VPN laat niemand uw verbinding onderbreken of erin snuffelen door uw IP-adres te verbergen en versleutelt al uw inkomende en uitgaande oproepen. VPN’s gebruiken ook een van hun servers en houden uw fysieke locatie verborgen, zodat niemand kan weten waar de oproepen vandaan komen.

VPN’s staan er ook om bekend dat ze isp-beperking elimineren, zodat gebruikers een snelle verbinding hebben. Maar dit alles kan alleen gebeuren als u een veilige VPN voor VoIP gebruikt.

Hoe kies je de beste VPN voor VoIP-bellen?

Niet elke VPN is betrouwbaar genoeg voor VoIP-oproepen. Nu u weet waarom en hoe VPN’s u kunnen helpen bij het deblokkeren en goedkopere VoIP-gesprekken voeren, laten we eens kijken naar enkele belangrijke factoren die aanwezig zouden moeten zijn in de beste VPN voor VoIP:

Groot servernetwerk om verbinding mee te maken.

om verbinding mee te maken. Hoge beveiliging en versleuteling om uw VoIP-oproepen veilig te houden.

en versleuteling om uw VoIP-oproepen veilig te houden. Een kill switch – om je los te koppelen van het internet als de verbinding daalt.

– om je los te koppelen van het internet als de verbinding daalt. Een beleid zonder logboekregistratie om ervoor te zorgen dat er geen logboeken worden verzameld.

om ervoor te zorgen dat er geen logboeken worden verzameld. Verduisteringstechnologie om uw VPN-verkeer voor uw internetprovider te verbergen en toegang te krijgen tot VoIP in landen met beperkingen zoals China, de VAE en meer.

VoIP en VPN gebruiken om te besparen op internationaal bellen

Zoals ik al eerder zei, kunt u VPN’s gebruiken om de VoIP-service te deblokkeren en gratis te genieten van internationaal bellen. Maar wat als u een VoIP-service wilt gebruiken als uw primaire manier van bellen? Aangezien de meeste VPN-services per minuut in rekening brengen voor buitenlandse gesprekken, kunt u serieus een behoorlijk forse rekening betalen. Gelukkig kan VPN-bellen u helpen dure belplannen te voorkomen door geolocaties te vervalsen.

VoIP-belabonnementen zijn bijvoorbeeld goedkoper in India in vergelijking met het Midden-Oosten. U kunt eenvoudig verbinding maken met een Indiase server om betere en goedkopere tarieven te krijgen. Best cool, toch? Zorg ervoor dat u de internationale beltarieven controleert die door uw VoIP-provider worden aangeboden voor en nadat u een VPN gebruikt. Je kunt nogal wat besparen op internationaal bellen, geloof me.

Beveilig uw communicatie met VPN’s voor VoIP

Sinds Edward Snowden sprak over online surveillance door NSA en GCHQ, is het steeds belangrijker geworden voor de internetgebruikers om VoIP VPN’s te gebruiken voor veilige communicatie.

De VPN’s met hun sterke encryptie zorgen ervoor dat uw communicatie veilig is. Ze zorgen er ook voor dat u vrij bent van de spionageogen van cybercriminelen en online bewakingsbureaus.

Als u zich geen zorgen maakt over uw privacy, kunt u altijd nadenken over het geld dat u kunt besparen door een VPN voor VoIP te gebruiken. Het verbindt u met elke server van de wereld, waardoor de lokale en internationale mobiele telefoons en vaste nummers vrij goedkoop bellen!

Waarom blokkeren landen VoIP-diensten?

Landen hebben de neiging om VoIP-services te blokkeren, omdat de informatie die via deze oproepen aan iemand wordt doorgegeven, niet kan worden beperkt. Deze apps bieden end-to-end encryptie waarmee ISP’s of de overheid gebruikers niet kunnen bespioneren.

VoIP-diensten concurreren ook met de nationale telecommunicatieproviders. Daarom is het aantal landen dat deze diensten heeft verboden aanzienlijk hoog. Sommigen van hen zijn China, Koeweit, Jordanië, de VAE, Oman, Qatar, enz.

Kan ik een VPN gebruiken om voicechat in online gaming te deblokkeren?

Ja, je kunt de voicechat-optie voor online games zoals Counter-Strike, Battlefield en anderen deblokkeren met behulp van een betrouwbare VPN. U kunt verbinding maken met een van de servers van de VPN om te genieten van VoIP-services voor gaming.

Veel gaming-apps bieden een voicechat-optie die leuker is dan normaal sms’en. Games zoals Counter-Strike zijn eigenlijk onmogelijk te spelen zonder constante communicatie. Daarom maakt een voicechat-optie je game-ervaring niet alleen beter, maar kun je ook ten volle van het spel genieten.

Zal een VPN die VoIP-services deblokkeert je snelheid vertragen?

Het gebruik van een VPN om VoIP-services te deblokkeren tijdens het spelen van online games kan uw snelheid vertragen. Hoewel dit een nadeel heeft, moet je er zeker van zijn dat je de snelste VPN gebruikt voor online gamen.

VPN’s bieden tijdens deze periode een lage snelheid, omdat ze uw gegevens moeten versleutelen terwijl u uw verkeer naar een eigen server routert. Een betrouwbare en snelle VPN voor VoIP zoals ExpressVPN zou dat niet laten gebeuren.

Probeer ook voor betere snelheden verbinding te maken met een VPN-server die zich dicht bij uw locatie bevindt. Dit zou ervoor zorgen dat u de beste snelheden tijdens online gaming.

Populaire VoIP-providers

Veel van de populaire VoIP-providers zijn in bepaalde regio’s verboden vanwege verschillende redenen die variëren van politiek tot economisch.

Het feit dat de VoIP-providers communicatie gemakkelijk en gratis hebben gemaakt, doet veel landen geloven dat ze ernstige bedreigingen hebben voor de lokale communicatiemiddelen.

We gaan enkele van de populaire VoIP-providers bespreken die bekend staan om hun effectieve resultaten.

1. Skype

Skype is op dit moment veruit de populairste provider en de beste VoIP-app ter wereld. Het is beschikbaar in 38 talen en is compatibel gemaakt met bijna elk ander apparaat. Skype maakt gratis tekstchat, voicechat, het delen van bestanden en videochat met mensen over de hele wereld mogelijk. Het biedt u ook de mogelijkheid om tegen lage kosten te bellen op mobiele en vaste nummers.

Het gebruik van een VoIP via VPN blijkt een goed idee te zijn voor degenen die middelgrote en kleine bedrijven runnen. Het stelt hen in staat om verbinding te maken met de server van verschillende landen om de kosten van internationale gesprekken op mobiele telefoons en vaste nummers te verlagen. Bekijk deze Skype VPN’s die in 2021 werken om deze in uw regio te deblokkeren.

2. Viber

Viber begon zijn diensten in 2010 en heeft een groot aantal gebruikers over de hele wereld gekregen. Er kan worden gezegd dat het de op een na beste VoIP-service is die beschikbaar is voor communicatie na Skype. Viber is compatibel met Android, iOS, Windows en BlackBerry OS en beschikbaar in 30 verschillende talen en lands.

Het maakt ook gratis tekstchat, voicechat, het delen van bestanden en videoberichten met mensen mogelijk, ongeacht hun geografische locatie. Bovendien heeft het een nieuwe functie Viber Out geïntroduceerd waarmee u kunt bellen op mobiele nummers en vaste nummers. Het gebruik van een VoIP VPN maakt het gemakkelijk voor de gebruikers om gemakkelijk toegang te krijgen tot Viber, omdat het in het verleden ook in sommige landen is verboden.

3. Google Hangouts

Zoals de naam al doet vermoeden, is Google Hangouts rechtstreeks verbonden met Google. Het is een instant messaging-service en maakt ook spraakcommunicatie mogelijk. Het biedt veel van de functies die worden geleverd door Skype en Viber en stelt u in staat om maximaal 10 vrienden uit te nodigen voor een videogesprek. De gesprekken naar andere landen hebben lage tarieven, maar u kunt altijd een VoIP VPN gebruiken om te bellen, zelfs tegen lagere kosten (afhankelijk van de server waarvoor u kiest).

Google Hangouts werkt op uw computers, laptops en Apple- en Android-apparaten.

4. Facetime

Facetime is een VoIP die alleen op Apple-apparaten werkt. Het heeft de iMessage-service vervangen en wordt beschikbaar gesteld op elk Apple-apparaat met iOS 7 of hoger. Het is een videotelefonieservice en staat u niet toe om te bellen op mobiele telefoons en vaste nummers. Het instellen van een VPN voor VoIP op uw iPhone of iPad maakt uw communicatie nog veiliger en voorkomt dat de snoopers naar uw gesprekken luisteren.

5. Lijn

Deze VoIP-serviceprovider maakte zijn intrede in 2011 en is sindsdien een van de populaire keuzes. Het is compatibel met Android, Apple, Windows Phone, Nokia Asha-serie, Firefox OS, BlackBerry en Microsoft Windows. Het heeft wereldwijd 560 miljoen gebruikers en biedt dezelfde functies zoals Skype en Viber.

China is de chart-topper voor het blokkeren van VoIP-diensten en Line werd daar ook geblokkeerd. U kunt altijd een VoIP VPN gebruiken om er overal ter wereld toegang toe te krijgen.

Veelgestelde vragen

Kun je een VPN gebruiken met VoIP? Ja, u kunt een VPN voor VoIP-services gebruiken, omdat ze de neiging hebben om uw gegevens te versleutelen en volledig verborgen te maken voor uw internetprovider en de overheid. Het gebruik van een VPN voor VoIP vereist echter enige aanpassing. Versleutelt een VPN oproepen? Ja, een VPN versleutelt alle oproepen via internet. VPN’s zijn niet bedoeld om standaardoproepen te versleutelen die u via uw telecommunicatieservice doet. Is Skype een VoIP? Ja, Skype is een VoIP-service, ook wel het Skype-protocol genoemd. In landen waar VoIP-services beperkt zijn, zou het voor u ook moeilijk zijn om toegang te krijgen tot Skype, tenzij u een betrouwbare VPN gebruikt.

conclusie

VoIP-diensten zijn geweldig voor communicatie, vooral voor het maken van internationale gesprekken die te duur zijn dan traditionele telecomnetwerken. Helaas zijn VoIP-diensten zoals Skype en Viber in veel landen verboden. Uit de bovenstaande lijst met providers kunt u de beste VPN voor VoIP kiezen en gratis internationaal bellen.

ExpressVPN is ongetwijfeld de beste VPN voor VoIP, vanwege de fantastische deblokkeermogelijkheden, geweldige snelheden en robuuste beveiligingsfuncties.

Er is ook een geld-terug-garantie van 30dagen, dus u kunt ExpressVPN 30 dagen zonder risico proberen. Als u niet tevreden bent, kunt u altijd een volledige terugbetaling krijgen, zonder vragen te stellen.