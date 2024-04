De nieuwste generatie AirPods (2024)

AirPods met iOS en iPadOS

Het gebruiksgemak en de geluidskwaliteit van de AirPods zijn geweldig, en met iOS15 en iPadOS15 kun je de volgende features gebruiken:

Met ruimtelijke audio en dynamische hoofdtracking klinken de stemmen in een FaceTime-groepsgesprek alsof ze vanaf de plek op het scherm komen waar de spreker zich bevindt. Zo lijkt het alsof iedereen in dezelfde ruimte zit.4

Met ‘Kondig meldingen aan’ leest Siri urgente meldingen voor, zoals telefoontjes en meldingen van Berichten, Herinneringen, Agenda en apps van andere fabrikanten die de API gebruiken.

Net als honderden miljoenen iPhones, iPads en Macs over de hele wereld zitten AirPods nu ook op het ‘Zoek mijn’-netwerk. Zo zie je of ze in de buurt zijn en krijg je een ‘Waarschuwing bij vergeten’ in de ‘Zoek mijn’-app en de Verloren-modus.

Apple en het milieu

Bij het ontwerp van AirPods is op verschillende manieren rekening gehouden met de invloed op het milieu, zoals het gebruik van 100% gerecyclede zeldzame aardmetalen in alle magneten. Voor de case is daarnaast 100procent gerecycled tin gebruikt in het soldeer op het moederbord en 100procent gerecycled aluminium in het scharnier. AirPods bevatten geen stoffen die mogelijk schadelijk zijn, zoals kwik, broomhoudende vlamvertragers, pvc en beryllium. AirPods voldoen aan de eisen van het Amerikaanse Department of Energy voor oplaadsystemen van batterijen. Het ZeroWaste-programma van Apple helpt toeleveranciers om geen afval te produceren. Alle eindassemblage­­­fabrieken van toeleveranciers schakelen daarnaast over op 100procent hernieuwbare energie voor hun productie-activiteiten voorApple. 100procent van de nieuwe houtvezels in de verpakking is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

De bedrijfsvoering van Apple zelf is al CO₂‑neutraal. Het plan is nu om de uitstoot in 2030 over de gehele linie op nul te laten uitkomen, dus vanaf de productie door onze toeleveranciers tot aan het moment dat onze producten aan het einde van hun levenscyclus komen. Dat betekent dat elk verkocht Apple product tegen die tijd 100procent CO₂-neutraal is, inclusief de productie van de losse onderdelen, de assemblage, het vervoer, het gebruik, het opladen, de recycling en de terugwinning van herbruikbare grondstoffen.