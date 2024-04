Apple AirPods 2 - met reguliere oplaadcase | bol (2024)

De Apple AirPods 2 met reguliere oplaadcase is voorzien van de nieuwste innovaties die maximaal gebruiksgemak leveren. Dankzij de nieuwste H1-chip verbinden je AirPods 2 razendsnel met al je Apple-apparaten en maak je gebruik van je persoonlijke assistent door "Hé Siri" te zeggen. Met volle AirPods 2 geniet je tot 5 uur aaneensluitend van adembenemende geluidskwaliteit. De oortjes laden vanzelf op in de oplaadcase, 15 minuutjes in de oplaadcase staat gelijk aan 3 uur luisterplezier. Met een volle oplaadcase kun je 24 uur muziek luisteren. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan! Tot slot zijn de AirPods 2 voorzien van een aanraakgevoelig deel, een soort touchscreen. Door twee keer op je oortje te klikken switch je naar het vorige of volgende nummer, activeer je Siri, neem je telefoongesprekken aan en sluit je deze af. Wat hierin je voorkeur is geef je aan in de instellingen van je iPhone.



Let op: Twee soorten AirPods 2

Op dit moment heeft Apple twee soorten generatie 2 AirPods in haar assortiment. Allereerst de AirPods 2 met reguliere oplaadcase. Hiermee laden je AirPods 2 draadloos op in je opbergcase, maar de case zelf is niet draadloos oplaadbaar. Dit kan via de meegeleverde lightning oplaadkabel. Ook is er de AirPods 2 met draadloos oplaadbare case. De naam verklapt het natuurlijk al een beetje maar bij deze uitvoering van de AirPods 2 zijn niet alleen je AirPods draadloos oplaadbaar, maar ook je opbergcase! Dit doe je met een QI-charger, deze zit niet standaard bij je AirPods inbegrepen. Let op: je bekijkt momenteel de variant van de AirPods 2 met de reguliere oplaadcase, deze is dus niet draadloos oplaadbaar!



Dit moet je horen.

AirPods bevatten nu de compleet nieuwe Apple H1-koptelefoonchip, voor een snellere en stabielere draadloze verbinding met je devices. Van device wisselen gaat nu tot 2x sneller. En als je wilt bellen, heb je 1,5x zo snel verbinding. Dankzij de H1-chip kun je Siri bovendien met je stem bedienen en is de vertraging bij games tot 30 procent lager. Dus of je nu van muziek geniet, aan het gamen bent of naar podcasts luistert, de geluids­kwaliteit is beter dan ooit.



Ongehoord vernieuwend.

Met meer gesprekstijd, het activeren van Siri met je stem en een nieuwe draad­loze oplaad­case zijn AirPods nu ongeëvenaard goed. Haal ze uit de case en ze zijn klaar voor gebruik met al je devices. Doe ze in je oren en ze maken meteen verbinding, zodat jij kunt genieten van het geweldige geluid. Alles gaat als vanzelf.



De power van een batterij die 24 uur meegaat.

Eén keer opladen is goed voor een ongeëvenaarde luistertijd van 5 uur en nu tot 3 uur bellen. En met de oplaad­case kun je je AirPods meerdere keren extra opladen voor meer dan 24 uur luistertijd. Opladen gaat heel snel. Een kwartiertje opladen in de case is goed voor tot wel 3 uur luisteren en 2 uur bellen. Voor de batterij­status houd je de AirPods naast je iPhone of vraag je Siri: “Hoeveel batterij hebben mijn AirPods nog?”



Vraag alles aan Siri.

Met je favoriete persoonlijke assistent communiceren is nu nog eenvoudiger. Zeg gewoon: “Hé Siri”. Zonder je iPhone te pakken.



Op en top draadloos.

AirPods configureer je met een simpel tikje. Daarna gaan ze altijd automatisch aan en blijven ze altijd verbonden. De rest gaat net zo gemakkelijk. Ze detecteren wanneer je ze in hebt. En pauzeren wanneer je ze uitdoet. Of je ze nu met je iPhone, Apple Watch, iPad of Mac gebruikt, de ervaring is altijd indrukwekkend.



Koppel eenvoudig.

Al jouw apparaten zijn eenvoudig te koppelen. Eenmaal gekoppeld zullen ze in het vervolg automatisch verbinding maken met je iPhone, iPad, Mac en/of Apple Watch. Ze weten wanneer je luistert.

Optische sensoren en versnellings­meters regelen automatisch het geluid en de microfoon voor telefoon­gesprekken en toegang tot Siri. Ze zorgen er ook voor dat je direct geluid hebt zodra je de AirPods in doet. Je kunt één of beide AirPods gebruiken. En met twee tikjes muziek afspelen of nummers overslaan. Ze weten wanneer je praat.

Een speciale versnellings­meter detecteert wanneer je praat en werkt samen met twee straal­vormende microfoons om achter­grondgeluid weg te filteren, zodat je stem beter hoorbaar is.

Direct klaar om los te gaan.

AirPods maken direct verbinding met je iPhone of Apple Watch. En van device switchen gaat soepel en snel. Iets beluisteren op je Mac of iPad? Kies dan op je device voor AirPods. Zo gekoppeld. Meteen genieten.