Vijf soorten AirPods: welke passen perfect bij jou? (2024)

Voor welke AirPods ga jij?

Zo, je kent nu de verschillen van alle AirPods. Welke AirPods geschikt zijn voor jou, hangt af van je gebruik. Onze adviezen lees je hieronder, maar mocht je toch nog meer willen weten, kom dan langs in een van onze 50 Amac-winkels. Onze Apple-experts helpen je daar graag verder!

AirPods (2e generatie)

Zoals eerder genoemd zijn de AirPods 2 het zogenaamde basismodel. Er is geen noise cancelling of transparantiemodus, waardoor deze AirPods niet alle uitzonderlijke specificaties hebben die de andere types wel hebben. Wil jij ‘gewoon’ goede draadloze oordopjes, die supermakkelijk te bedienen en te verbinden zijn? En hecht je niet zo veel waarde aan al die extra’s? Dan zijn Apple AirPods 2 de ideale keuze voor jou!

AirPods (3e generatie)

De Apple AirPods 3, gecreëerd in 2021 en ze lijken qua design erg veel op de AirPods Pro. Een groot verschil is het onderdeel dat in je oor gaat. Bij de AirPods Pro gaat dat echt ín het oor, zodat je oren goed afgesloten zijn voor de noise cancelling. AirPods 3 hebben net als AirPods 2 een universele pasvorm. Dit betekent dat de kop van het oordopje altijd gelijk is. Bij AirPods 3 is de kop iets groter dan bij de AirPods 2 en dit brengt met zich mee dat je ze misschien iets beter voelt zitten. Daarnaast zijn ze ook zweet-en waterbestendig. Het staat vast dat de audiokwaliteit van de AirPods 3 in vergelijking met de tweede generatie sterk verbeterd is. De muziek klinkt een stuk rijker en details in de muziek komen veel beter naar voren. Ben je op zoek naar een betere geluidservaring, wil je jouw AirPods tijdens het zweten en tijdens een regenbui blijven dragen en wil je urenlang genieten zonder opladen? Dan kies je voor Apple AirPods 3!

AirPods Pro

Dan de Apple AirPods Pro. Ze worden geleverd met drie verschillende rubberen oortips, waardoor ze voor iedereen perfect aansluiten in het oor. Apple heeft hiervoor ook een pasvormtest in het leven geroepen, zodat je optimaal van jouw oortjes kunt genieten. Daarnaast zijn de oortjes ook zweet- en waterbestendig. Maar noise cancelling en de transparantiemodus maken AirPods Pro pas écht uniek. Wil je in het openbaar vervoer even rustig wakker worden zonder de drukte van de ochtendspits of in een drukke kantoortuin dat laatste mailtje nog even geconcentreerd schrijven? Dan schakel je noise cancelling in. Druk je de druksensor op de steel in, dan ben je weer terug in de bewoonde wereld. Je kunt op deze manier zelfs een gesprek voeren zonder de oortjes uit te doen! Al is het natuurlijk netter om ze dan helemaal uit te doen… ;) Kortom: wil jij de allerbeste geluidservaring, perfect afgestemd op je oren? En dat in een compact formaat, eenvoudig overal mee naartoe te nemen? Kies dan AirPods Pro! See Also Apple AirPods 3 (2021): eerste indruk | Consumentenbond

AirPods Pro (2e generatie)

Apple AirPods Pro (2e generatie) is de opvolger van AirPods Pro uit 2020. De nieuwe MagSafe-oplaadcase zit boordevol handige features voor onderweg. Het design is verbeterd, zo kun je de case makkelijker terugvinden door middel van een ingebouwde speaker en kun je de locatie makkelijk vinden in de 'Zoek-mijn' app. Als je het volume aan wilt passen swipe je omhoog of omlaag. En wil je je muziek afspelen of pauzeren, of je telefoontje aannemen of beëindigen, dan druk je één keer op het touch-vlak. Wil je switchen tussen de actieve ruisonderdrukking en de adaptieve transparantie, dan houd je het touch-vlak ingedrukt.Bij deze generatie zitten ook vier verschillende siliconen oortips, waaronder de nieuwe maat XS. Met de nieuwe touch-bediening regel je alle afspeelfuncties op de steel. Ben je op zoek naar compacte oortjes van grootse kwaliteit, dan passen de AirPods Pro 2 bij jou!

AirPods Max