Goedkoopste VPN's van 2024: een duidelijke top 5! | VPNGids (2024)

De beste goedkope VPN's van dit moment: een samenvatting Een goede VPN beschermt je internetverkeer en staat je toe anoniem online te gaan. Er zijn een aantal VPN-providers die uitstekende kwaliteit bieden en daarnaast ook nog eens erg betaalbaar zijn. Wil je niet te veel betalen voor je VPN-abonnement en toch een betrouwbare VPN hebben van topkwaliteit? Probeer dan Surfshark. We testen bij VPNGids continu VPN's en Surfshark is volgens ons de beste koop. De provider biedt een strikt 'no log'-beleid, sterke encryptie, snelle en stabiele servers en extra's als een ad blocker –en dat voor een mooie prijs. Naast deze goedkope provider zijn er ook andere VPN's die voor weinig geld een prima verbinding regelen. Lees ons volledige artikel hieronder voor meer informatie.

Met een VPN (Virtual Private Network) kun je veilig en anoniem het internet op. Elke VPN-provider zegt de beste, de snelste en de veiligste te zijn. Gratis VPN-aanbieders zijn fijn, maar een betaalde VPN doet zijn werk over het algemeen toch beter. Zelfs tussen die betaalde VPN’s zitten grote prijsverschillen.

Natuurlijk wil je als VPN-gebruiker de goedkoopste VPN. Maar welke kwalitatieve VPN biedt de beste deal? Om die vraag te beantwoorden, bekijken we in dit artikel de beste goedkope VPN’s. De goedkope VPN’s die wij in dit artikel aanraden zijn erg betrouwbaar en doen niet onder voor de premium VPN’s met een hoger prijskaartje.

Wat is de beste goedkope VPN?

De volgende vijf VPN-aanbieders zijn wat ons betreft de beste goedkope VPN’s:

Positie en VPN Score Prijs per maand 1. Surfshark 9.0 Nu slechts € 2.29 2. CyberGhost 8.9 Nu slechts € 2.03 3. PIA 8.6 Nu slechts € 1.85 4. PrivadoVPN 8.0 Nu slechts € 1.36

De prijs per maand is de goedkoopste prijs die je betaalt voor een abonnement bij die VPN-provider. Vaak zijn dit jaarlijkse of zelfs twee- of driejarige abonnementen. Voor meer informatie over deze goedkope VPN’s kun je onze korte samenvattingen hieronder lezen.

Surfshark: de beste kwaliteit voor weinig geld

Surfshark is een zeer gebruiksvriendelijke VPN met een zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding. Deze goedkope VPN is naast de lage prijs ook populair om het gebruiksgemak en de snelle servers. Voor de kleine portemonnee is dit momenteel wat ons betreft een van de beste VPN’s.

Tijdens onze tests kunnen we met Surfshark steeds zonder problemen anoniem downloaden of Netflix streamen. Als reviewplatform hebben wij weinig tot niets op Surfshark aan te merken: het is een uitstekende VPN. Door het ‘no log’-beleid en de sterke encryptie is Surfshark betrouwbaar en veilig. Nu maar hopen dat de prijs zo blijft!

Wat we waarderen aan Surfshark:

Werkt met Netflix en torrents.

Super voor het streamen van sport.

Gebruiksvriendelijk en veilig.

Onbeperkt aantal gelijktijdige verbindingen.

Extra opties zoals een ad blocker, dedicated IP en camouflage mode.

Twijfel je nog? Je kunt deze goedkope VPN eerst op je gemak uitproberen met de Surfshark-proefperiode. Ook kun je meer lezen over deze VPN-provider in onze Surfshark-review.

CyberGhost: gebruiksvriendelijke en goedkope VPN

Ook CyberGhost biedt een hoge kwaliteit voor weinig geld. De VPN is makkelijk te installeren en heeft gebruiksvriendelijke software. Tijdens onze uitgebreide test konden we met CyberGhost VPN anoniem downloaden en buitenlandse Netflix-bibliotheken unblocken. De provider heeft hier speciale servers voor.

Met meer dan 6.000 wereldwijde servers is het serveraanbod heel ruim. Ook is er de mogelijkheid om de beveiliging uit te breiden met de Windows Security Suite. Nadeel is wel dat de software en klantenservice niet in het Nederlands beschikbaar zijn.

Wat we waarderen aan CyberGhost:

Gebruiksvriendelijk en geschikt voor beginners.

Torrenting en Netflixen mogelijk.

7 gelijktijdige verbindingen mogelijk.

Ruime geld-terug-garantie.

CyberGhost Aanbieding Bespaar 83% en krijg CyberGhost voor slechts €2,03 per maand! Van € 2.03 8.9

Hoge kwaliteit voor een scherpe prijs

Torrents en Netflix mogelijk Bezoek CyberGhost

Je leest meer over de provider in onze CyberGhost-review. Je kunt deze goedkope VPN ook meteen zelf uittesten met de 45-dagen-geld-teruggarantie.

Private Internet Access: veilige VPN met scherpe prijs

PIA (Private Internet Access) is uitgegroeid tot een van de grotere VPN-providers op de markt. PIA is snel, heeft een uitgebreid serveraanbod verspreid over meer dan 80 landen en biedt de mogelijkheid om de Amerikaanse Netflix te kijken. Daarvoor heeft de provider speciale streamingservers.

Private Internet Access is erg veilig en heeft een streng ‘no log’-beleid. Je kunt met deze provider tot 10 apparaten gelijktijdig verbinden en zo je hele gezin beschermen. De software is beschikbaar in het Nederlands, maar de klantenservice helaas niet.

Wat we waarderen aan PIA:

Goede focus op privacy.

Snelle en stabiele servers.

10 gelijktijdige verbindingen.

Torrenting en Netflixen mogelijk.

PIA Aanbieding Koop PIA voor slechts €1,85 per maand (83% korting!) Van € 1.85 8.6

Scherp geprijsd

Snelle, stabiele servers Bezoek PIA

Ook deze goedkope VPN hebben we uitgebreid getest voor onze PIA-review. Je kunt de provider ook meteen zelf gratis uitproberen via de geld-terug-garantie van PIA.

PrivadoVPN: Zwitserse veiligheid voor een mooie prijs

PrivadoVPN is gevestigd in Zwitserland en hoeft volgens de Zwitserse wetgeving geen gegevens op te slaan. Dat doet deze ‘no log’-VPN dan ook niet. Door sterke encryptie en goede protocollen weet je dat je gegevens bij PrivadoVPN veilig zijn.

De apps van Privado zijn gebruiksvriendelijk en geven je de mogelijkheid om anoniem te downloaden. De 200 servers geven je ook de mogelijkheid om meer te halen uit je Netflix-abonnement door buitenlandse bibliotheken te unblocken. Nadeel is wel weer dat de software en klantenservice niet in het Nederlands beschikbaar zijn.

Wat we waarderen aan PrivadoVPN:

Strikt ‘no log’-beleid.

Torrenting en streaming mogelijk.

10 gelijktijdige verbindingen.

PrivadoVPN Aanbieding Nu vanaf €1,36 per maand gedurende 2 jaar en 3 maanden gratis! Van € 1.36 8.0

Houdt geen logs bij

Serveraanbod beperkt Bezoek PrivadoVPN

Je leest meer over Privado in onze review van deze VPN-provider. Je kunt de dienst ook direct gratis uitproberen met de proefperiode van Privado.

Waar moet je op letten bij een goedkope VPN?

Vóór je een goedkope VPN kiest, is het belangrijk om eerst te bedenken wat je zoekt. Je kunt natuurlijk simpelweg de goedkoopste VPN kiezen, maar het is verstandig om ook voor kwaliteit te gaan en te bedenken waarvoor je de VPN gaat gebruiken. Hieronder vind je een overzicht waar je op moet letten bij een goedkope VPN:

Snelheid . Als je een VPN wilt waarmee je snel kunt streamen of torrents kunt downloaden, moet je een VPN hebben die hoge snelheden haalt.

. Als je een VPN wilt waarmee je snel kunt streamen of torrents kunt downloaden, moet je een VPN hebben die hoge snelheden haalt. Veiligheid . Als je een VPN wilt gebruiken voor extra veiligheid, is het belangrijk dat je kiest voor een VPN met een sterke encryptie en een ‘no log’-beleid.

. Als je een VPN wilt gebruiken voor extra veiligheid, is het belangrijk dat je kiest voor een VPN met een sterke encryptie en een ‘no log’-beleid. Gebruiksvriendelijkheid . Dit is vooral belangrijk voor onervaren gebruikers of als je een VPN aanschaft voor het hele gezin.

. Dit is vooral belangrijk voor onervaren gebruikers of als je een VPN aanschaft voor het hele gezin. Servernetwerk . Hoe meer servers, hoe meer georestricties je kunt omzeilen. Ook zorgt een groot servernetwerk voor meer snelheid.

. Hoe meer servers, hoe meer georestricties je kunt omzeilen. Ook zorgt een groot servernetwerk voor meer snelheid. Unblocking . Niet alle VPN’s kunnen je toegang verschaffen tot buitenlandse streamingdiensten. Controleer dus of je VPN werkt met jouw favoriete streamingdiensten.

. Niet alle VPN’s kunnen je toegang verschaffen tot buitenlandse streamingdiensten. Controleer dus of je VPN werkt met jouw favoriete streamingdiensten. Aantal gelijktijdige verbindingen. Als je meerdere apparaten wilt beschermen of de VPN wilt delen met het hele gezin, is het belangrijk dat de dienst meerdere gelijktijdige verbindingen ondersteunt.

Elke VPN-dienst is natuurlijk tot op zekere hoogte veilig, gebruiksvriendelijk en snel. Toch liggen de onderlinge verschillen ver uit elkaar. De ene VPN is veiliger dan de andere, maar is daardoor wellicht ook minder snel. Sommige VPN’s bieden veel opties zoals het kijken van buitenlandse Netflix. Dat maakt een goede afweging van de verschillende aanbieders belangrijk.

Ook in gebruiksgemak is niet elke premium VPN hetzelfde. Sommige VPN’s vereisen enige technische kennis om te gebruiken, terwijl anderen binnen de kortste keren geïnstalleerd en klaar voor gebruik zijn. Daarom is het goed om van tevoren al te bepalen wat voor focus jouw uiteindelijke VPN zou moeten hebben.

Raadpleeg reviews en probeer waar mogelijk verschillende VPN-diensten uit. Voor een uitgebreid overzicht van de beste VPN’s van dit moment kun je terecht bij ons andere artikel: de beste VPN’s.

Let op! Soms worden premium VPN’s op onofficiële websites of fora aangeboden voor weinig geld. Deze VPN’s zijn waarschijnlijk gekraakt en kunnen gevaarlijk zijn voor jou en je apparaat. Let dus goed op bij het downloaden van (goedkope) VPN’s en zorg dat je betrouwbare websites bezoekt.

Betaalde of gratis VPN-provider?

Naast betaalde VPN’s, hoe goedkoop ook, ben je waarschijnlijk ook gratis VPN’s tegengekomen. Er zijn enkele goede gratis VPN’s, zoals je ook kunt lezen in ons artikel over de beste gratis VPN-services.

Desondanks hebben de meeste gratis VPN’s de nodige beperkingen. Ze hebben vaak een snelheidsbeperking, een datalimiet of een gelimiteerd serveraanbod. Hierdoor zijn gratis VPN’s vooral geschikt als je VPN’s uit wilt proberen. Een gratis VPN voor langdurig of intensief gebruik wordt al snel onhandig.

Uit een onderzoek naar gratis VPN-diensten is zelfs gebleken dat een groot gedeelte van de beschikbare gratis VPN’s onbetrouwbaar en onveilig is. Pas dus goed op als je een gratis VPN-aanbieder kiest. Zorg dat je altijd betrouwbare reviews raadpleegt en kies waar mogelijk altijd voor een premium VPN.

Conclusie: de beste goedkope VPN

Goedkope VPN’s zijn een uitstekende keuze als je regelmatig een VPN gaat gebruiken, maar niet te veel wilt betalen. Over het algemeen kun je beter voor een goedkope dan voor een gratis VPN gaan.

Vanwege het grote aanbod aan VPN’s proberen sommige VPN-providers te concurreren op prijs. Dit is voordelig voor jou als consument, omdat je dan een betaalbare VPN in huis kunt halen.

Omdat iedereen andere VPN-wensen heeft, is het lastig om één VPN-dienst aan te wijzen die onbetwist ‘de beste goedkope VPN’ is. Wij zouden zelf kiezen voor Surfshark, maar er zijn nog veel meer goede en goedkope VPN’s. Hieronder nogmaals het overzicht met de top vijf betaalbare VPN-providers:

David Janssen Auteur Cybersecurity analist David is cybersecurity analist en een van de oprichters van VPNgids.nl. Sinds 2014 heeft hij internationale ervaring opgedaan in het werken met overheden, NGO’s en de private sector als cybersecurity- en VPN-deskundige en adviseur.