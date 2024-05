Kostenlose VPN für Windows: Die besten 100 % gratis Clients (2024)

Windows ist vielleicht die beliebteste Desktop-Plattform für alle Zwecke überhaupt. Dank seiner funktionsreichen Umgebung können Sie mit Windows problemlos streamen, spielen, Torrents nutzen und im Internet surfen.

Das Hauptproblem bei diesem System ist jedoch die Sicherheit – oder der Mangel daran. Das bedeutet, dass Sie bei allem, was Sie online tun, ständig dem Risiko staatlicher Überwachung, geografischer Beschränkungen und Hackerangriffen ausgesetzt sind, die den Schutz Ihrer persönlichen Daten gefährden können.

Deshalb suchen viele Menschen 2024 nach dem besten kostenlosen VPN für Windows. Sie wollen ihre Verbindung sichern, sicheres Torrenting genießen und Geobeschränkungen effizient umgehen. Aber ist ein kostenloses VPN für Windows genauso gut wie das Angebot seiner kostenpflichtigen Konkurrenten?

Das ist sicherlich nicht der Fall, obwohl es einige gute kostenlose VPNs auf dem Markt gibt. Wir möchten heute über diese Anbieter sprechen, sie Ihnen vorstellen und Ihnen ein paar großartige kostenlose VPN für Windows empfehlen.

Wenn Sie unbedingt ein sicheres Windows-VPN haben wollen, dann sollte dieser Artikel für Sie interessant sein. Denn es gibt eine Menge toller Angebote.

Die besten kostenlosen VPN für Windows – für 30 bis 45 Tage

Bevor wir zu den 100 % kostenlosen Windows-VPN kommen, möchten wir uns noch drei sehr interessante andere Lösungen ansehen. Sie sind sehr praktikabel, denn hier können Sie für 30 bis 45 Tage ein Premium-VPN mit Top-Leistungen kostenlos benutzen. Das ist eine sehr interessante Option, denn sie sind den kostenlosen Diensten in jeder Hinsicht meilenweit überlegen.

Die besten VPN für Windows sind ExpressVPN, CyberGhost und NordVPN, und wie gesagt, sie sind nicht kostenlos. Aber mit dem Trick, den wir Ihnen zeigen werden, können Sie sie mindestens 30 Tage lang risikofrei nutzen, ohne Geld zu verlieren.

Wie benutzt man ExpressVPN als kostenloses VPN für Windows?

Wie kann man also ExpressVPN kostenlos nutzen? Ganz einfach, ein Premium-VPN wie dieses bietet immer eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie ohne Bedingungen an. Das bedeutet, dass Sie in den ersten 30 Tagen nach Ihrem Kauf eine kostenlose Testversion erhalten können, ohne dass bestimmte Bedingungen erfüllt werden müssen, wenn Sie Ihr Geld danach zurückhaben möchten.

Allerdings müssen Sie zunächst einen Abonnementplan abschließen. Beim Jahresabonnement erhalten Sie 49 % Rabatt und 3 Monate kostenlos, was aufgrund des günstigen Preises sehr empfehlenswert ist. Nichtsdestotrotz bietet ExpressVPN eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie für alle Abonnementpläne.

Nutzen Sie ExpressVPN 30 Tage lang kostenlos

Sie können sich für den monatlichen Plan entscheiden, falls Sie sowieso eine Rückerstattung planen. Sobald Sie das getan haben, können Sie ExpressVPN in vollem Umfang mit all seinen Funktionen nutzen. Es gibt keine Bandbreitenbeschränkung, Sie können also Torrents herunterladen, streamen und alles im Internet genießen, was es zu bieten hat.

Kurz bevor die ersten 30 Tage ablaufen kontaktieren Sie den ExpressVPN-Kundenservice per Live-Chat. Sagen Sie einfach, dass Sie eine Rückerstattung wünschen und wenn man Sie fragt, warum, sagen Sie, dass Sie kein VPN mehr brauchen.

Wenn Sie das erledigt haben, erhalten Sie sofort eine Rückerstattung, das Geld wird also wieder auf Ihr Konto eingezahlt. Letzten Endes haben Sie ExpressVPN als bestes kostenloses VPN für PC für ca. 30 Tage genutzt, und das ohne Geld zu verlieren, denn Ihnen wir ja jeder Cent ohne Verluste zurückerstattet.

Wieso sollte ich ExpressVPN anstatt einem wirklich kostenlosen VPN für Windows benutzen?

Warum sollten Sie sich mit dem Anmelden und Kündigen bei ExpressVPN herumärgern, wenn Sie sofort ein 100 % kostenloses VPN für den PC nutzen können? Wenn Sie diesen Artikel lesen, werden Sie erfahren, warum ExpressVPN so viel besser geeignet ist. Zunächst einmal ist seine Serverflotte mit über 3.000 Servern in 94 Ländern beeindruckend.

Außerdem ist ExpressVPN dar schnellste VPN-Anbieter auf dem Markt. Sie können also eine großartige Leistung und Geschwindigkeit erwarten, was ein sehr angenehmes Surf-Erlebnis verspricht, egal welche Aktivitäten Sie durchführen. Windows-Nutzer werden die Sicherheitsfunktionen zu schätzen wissen, die allen anderen Anbietern überlegen sind.

ExpressVPN verwendet eine 256-Bit-Verschlüsselung, um Ihre Verbindung zu sichern. Dank eines Kill-Switch und eines IP-Leak-Schutzes liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Privatsphäre preisgegeben wird, unter 0 %. Und nicht nur das: ExpressVPN verfolgt auch eine zertifizierte No-Log-Politik, die alles, was Sie online tun, zu 100 % anonym macht.

Für Windows-Nutzer ist auch die P2P-Unterstützung interessant. ExpressVPN eignet sich hervorragend für Torrenting und das gesamte Netzwerk ist torrentfreundlich. Außerdem funktioniert es mit mehreren Netflix-Bibliotheken und bietet die Möglichkeit, Hulu, Disney+ und Hotstar von überall in der Welt zu entsperren.

Ein besonderer Pluspunkt ist die Benutzerfreundlichkeit. Die minimalistisch gestaltete App ist einsteigerfreundlich und unterstützt ALLE erdenklichen Geräte und Plattformen. Die 5 gleichzeitigen Verbindungen können sich sehen lassen, auch wenn es hier Anbieter gibt, die mehrere haben. Aber auch die unbegrenzte Bandbreite wird Ihnen sicherlich gefallen.

Der Kundenservice von ExpressVPN ist 24/7 per Live-Chat erreichbar, wir haben ihn bereits oben erwähnt haben. ExpressVPN funktioniert sogar in Ländern mit starker Zensur wie beispielsweise in China, was viele Dienste nicht schaffen. Zusätzlich bekommen Sie einen Router-Support und dank der starken Verschlüsselung Sicherheit auf höchstem Niveau. Es lohnt sich also, denn für den Abonnementpreis bekommen Sie wirklich sehr viel.

Wenn Sie also über das beste kostenlose VPN für Windows im Jahr 2024 nachdenken, empfehlen wir, dieses für 30 Tage auszuprobieren. Wenn Sie wollen, können Sie sich dann für eines der wirklich kostenlosen VPN für Windows entscheiden, über die wir weiter unten sprechen. Aber stellen Sie sich beim Wechsel auf eine Enttäuschung ein, denn es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.

CyberGhost: Top-Qualität für 45 Tage lang kostenlos

Bei diesem Premium-Anbieter ist die Geld-zurück-Garantie sogar noch länger. Sie bekommen durch die Testphase ganze 45 Tage lang Zugriff auf all seine Funktionalitäten. Und diese können sich sehen lassen.

Wie setzt man das genau um? Sie schließen über seine Webseite ein Abonnement ab und werden ein “Ghostie”. Wir empfehlen es Ihnen hier, das 6-monatige oder 2-jährige Abonnement zu wählen, da die Garantie bei dem 1-monatigen Abonnement nicht 45, sondern nur 14 Tage beträgt, was natürlich Sinn macht. Sobald Sie Ihr Abonnement haben können Sie seine Anwendung nutzen, mit voller Geschwindigkeit, Zugang zu allen Servern und ohne Bandbreitenlimits oder andere Beschränkungen.

Wenn Sie mit Ihrem Windows-Gerät dann knapp 45 Tage im Internet Spaß hatten können Sie sich an den Kundenservice wenden und um eine Rückerstattung anfordern. Auch hier gibt es keinen Unterschied zu ExpressVPN, die Garantie ist nicht an Bedingungen geknüpft. Fordern Sie einfach eine Rückzahlung an, diese wird problemlos gewährt und in kurzer Zeit ist Ihr ausgelegtes Geld wieder zurück auf Ihrem Bankkonto. Der Kundendienst ist 24/7 per Online-Chat erreichbar.

Es besteht also kein Risiko, ein kostenpflichtiges Abonnement abzuschließen, denn letztendlich können Sie CyberGhost für knapp 45 Tage kostenlos nutzen, wenn Sie dann Ihre Erstattung fristgerecht anfordern.

Wieso lohnt es sich, CyberGhost statt einem 100 % kostenlosen VPN zu nutzen?

Die Gründe hierfür sind tatsächlich zahlreich. Kostenlose VPN haben häufig Begrenzungen bei der Bandbreite oder eine sehr langsame Geschwindigkeit, bei CyberGhost können Sie jedoch 45 Tage lang mit sehr hoher Geschwindigkeit surfen und so viele Daten verbrauchen, wie Sie möchten. Seine hohe Geschwindigkeit beruht unter anderem auf seinem großen Servernetzwerk, das in 91 Ländern der Welt 9.200 Server hat. Einige davon sind speziell für das Streaming und P2P optimiert.

Auch die Sicherheit ist oft ein Riesenproblem bei Gratis-Diensten, da müssen Sie sich hier keine Sorgen machen. Er verfolgt eine strikte No-Log-Politik, die erst vor kurzem in einer unabhängigen Prüfung durch Deloitte analysiert wurde. Diese bestätigt, dass er seine No-Log-Richtlinien absolut einhält und keine Protokolle über seine Kunden und Ihre Online-Aktivitäten speichert. Man kann also sicher sein, dass CyberGhost nichts zu verbergen hat und sich um Ihre Sicherheit kümmert. Die Ergebnisse der Prüfung können CyberGhost-Kunden einsehen.

Der Schutz seiner Kunden hat allgemein eine hohe Priorität. Er bietet eine AES-256-Bits-Verschlüsselung, eine Kill-Switch-Funktion, Split Tunneling und zahlreiche weitere zusätzliche Funktionen. Zudem bekommen Sie bei ihm das Browser-Plugin WireGuard, IKEv2- und OpenVPN-Protokoll.

CyberGhost 45 Tage kostenlos testen

Wenn Sie CyberGhost nicht nur kostenlos 45 Tage für Windows nutzen möchten, ist das kein Problem, denn er bietet nicht nur Browser-Erweiterungen, er ist auch mit allen üblichen Plattformen kompatibel, egal, welche Geräte Sie haben. Dank seiner 7 simultanen Verbindungen können Sie ihn auf zahlreichen Geräten gleichzeitig nutzen.

Seine sehr gute Benutzerfreundlichkeit bekommen Sie sogar auch noch für sehr niedrige Preise, denn Sie müssen monatlich nur etwas mehr als 2 € ausgeben, um seine Dienste zu nutzen. Näher kann man für so eine Qualität schon gar nicht mehr an vollkommen kostenlose VPN herankommen, die weitaus geringere Leistungen und meist mangelhaften Schutz bieten.

Holen Sie sich auch bei NordVPN eine 30-tägige kostenlose Testversion!

Als Nummer 1 empfehlen wir ExpressVPN als das beste kostenlose VPN für Windows, aber wir sind auch von NordVPN sehr überzeugt. NordVPN ist günstiger als ExpressVPN, bietet aber fast die gleichen großartigen Anreize wie sein teurerer Konkurrent.

Auch hier können Sie ihn dank eines Tricks mit der Geld-zurück-Garantie 30 Tage lang kostenlos nutzen. NordVPN bietet sie für ALLE Abo-Pläne an, auch für den monatlichen, so dass Sie keine Probleme haben sollten, einen Abo-Plan Ihrer Wahl zu bekommen.

Beachten Sie jedoch, dass PayPal nicht unterstützt wird, stellen Sie also sicher, dass Sie stattdessen Ihre VISA-Karte verwenden. Sobald Sie sich für einen der Tarife entschieden haben, laden Sie NordVPN auf Ihren Windows-PC herunter und nutzen Sie es unbegrenzt innerhalb des angegebenen Zeitrahmens.

NordVPN 30 Tage kostenlos nutzen

Und dieser Zeitraum sind die ersten 30 Tage nach Ihrem Kauf. Wenn Sie eine Rückerstattung erhalten möchten, können Sie dies kurz vor Ablauf dieser Frist beantragen, indem Sie den NordVPN-Kundensupport per Live-Chat kontaktieren. Auch dieses Mal können Sie einfach angeben, dass Sie kein VPN mehr benötigen.

Danach sollten Sie eine vollständige Rückerstattung erhalten, die ein paar Werktage dauern kann, bis sie auf Ihrem Bankkonto ankommt. Und das war’s dann auch schon. Sie haben NordVPN 30 Tage lang kostenlos genutzt, ohne etwas von Ihrem kostbaren Geld zu verlieren.

Wieso NordVPN?

NordVPN für Windows ist eines der funktionsreichsten VPNs, das Sie bekommen können. Es hat mehr als 5.600 Server in 59 Ländern, mit verschiedenen Arten von Spezialservern. Wir sprechen hier von dedizierten P2P-Servern, aber auch von Doppel-VPN, Onion Over VPN und verschleierten Servern zur Umgehung der Zensur in China.

Das Tolle daran ist, dass er fast so schnell ist wie ExpressVPN. Dank der großartigen Leistung können Sie unabhängig vom Server entspannt ohne Unterbrechungen und lange Ladezeiten im Internet surfen. In puncto Sicherheit können Sie von NordVPN ein Top-Niveau erwarten, er ist für seine hohen Sicherheitsstandards berühmt.

Es gibt eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung, einen Kill-Switch und eine Auswahl an Protokollen, zu denen NordLynx (ein hauseigenes Protokoll, das höhere Geschwindigkeiten gewährt) gehört. Ganz zu schweigen von dem neuen Bedrohungsschutzsystem und CyberSec, einem funktionalen Werbeblocker, den viele VPN nicht haben (ExpressVPN eingeschlossen).

Wir sollten auch die zertifizierte No-Log-Richtlinie erwähnen. Dadurch wird der Fokus von NordVPN auf den Datenschutz noch stärker betont, was ihn zu einer großartigen Wahl für datenschutzbewusste Nutzer macht. NordVPN ist zwar nicht ganz so einfach zu bedienen wie ExpressVPN, bietet aber dennoch eine schlanke und moderne Windows-App.

Windows-Benutzer können hier 6 gleichzeitige Verbindungen genießen, sowie einen 24/7 Live-Chat-Support, der Ihnen zu jeder Tages- und Nachtzeit helfen kann. Alles in allem ist NordVPN eine wirklich gute Wahl als bestes kostenloses VPN für Windows-PCs, wenn Sie unseren Trick anwenden.

Selbst wenn Sie ihn nach Ablauf der Testphase weiter nutzen möchten, wird NordVPN Sie kein Vermögen kosten. Die Preise sind weitaus günstiger als bei ExpressVPN und dank der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie gehen Sie keinerlei Risiko ein, wenn Sie ihn ausprobieren.

Achten Sie beim Kauf auf die Mehrwertsteuern, die den Preis in den USA und Großbritannien erhöhen können. Die Erhöhung ist jedoch nicht dramatisch und Sie erhalten sowieso eine Rückerstattung (oder nicht?), also ist es nicht so wichtig. Wenn Sie mehr über die Besonderheiten dieses Dienstes erfahren möchten, lesen Sie unseren NordVPN-Test.

Die 6 besten 100 % kostenlosen VPNs für Windows – Unsere Favoriten für 2024

Wir wissen, dass einige Nutzer ExpressVPN, CyberGhost oder NordVPN nicht testen möchten, weil Sie keine Lust haben, zunächst ein kostenpflichtiges Abonnement abzuschließen, auch wenn Sie sich das Geld danach wieder problemlos zurückholen können. Und wir verstehen das. Sie sehen sich diesen Artikel an, um ein wirklich kostenloses VPN für den PC zu finden, also werden Sie sich nicht die Mühe machen, eine Rückerstattung anzufordern, stimmt’s?

Also lassen Sie uns über 100 % kostenlose VPN für Windows sprechen. Zu Ihrer Information: Diese Anbieter sind WIRKLICH kostenlos, Sie können sie also nutzen, ohne einen einzigen Cent zu bezahlen. Bei einigen von ihnen müssen Sie auch kein Konto einrichten, sodass Sie sie direkt nach dem Herunterladen nutzen können.

Sagt Ihnen das zu? Gut, dann sehen wir uns hier die Liste der besten kostenlosen VPN-Anbieter für Windows im Jahr 2024 an:

1. ProtonVPN

Das beste kostenlose VPN für Windows ist ProtonVPN und dafür gibt es einen einfachen Grund: seine unbegrenzte Bandbreite. Das ist das einzige kostenlose VPN in dieser Übersicht, das eine vollkommen unbegrenzte Bandbreite bietet. Selbst wenn Sie nicht für die Premium-Pläne zahlen, können Sie das Surfen im Internet ohne Limits genießen.

Darüber hinaus gibt es bei ihm für Windows-Benutzer eine Menge Sicherheitsfunktionen. Sie können den Schutz einer 256-Bit-Verschlüsselung genießen und WireGuard, OpenVPN, einen Kill-Switch und Split-Tunneling nutzen. In Bezug auf den Datenschutz ist ProtonVPN besser als einige kostenpflichtige VPN, was beeindruckend ist.

ProtonVPN hat seinen Sitz in der Schweiz und kann aufgrund der strengen Datenschutzgesetze des Landes eine klare No-Log-Politik verfolgen. Diese Politik wurde von SEC Consult überprüft, so konnte bestätigt werden, dass der Anbieter die angekündigten Richtlinien auch wirklich strikt einhält.

So weit, so gut, aber um ehrlich zu sein, sind dies die einzigen nennenswerten Vorteile des Dienstes. Proton VPN hat wie bei kostenlosen Diensten üblich sehr langsame Geschwindigkeiten, und viele Sicherheitsfunktionen sind im kostenlosen Plan nicht verfügbar. Secure Core Server und NetShield, zum Beispiel.

Außerdem hat ProtonVPN nur 3 Serverstandorte (USA, Japan, Niederlande) und keine P2P-Server in der kostenlosen Version. Es ist auch keine Streaming-Unterstützung vorhanden. Wenn Sie also ein VPN für Streaming oder Torrenting benötigen, sollten Sie sich besser woanders umsehen. Ebenfalls erwähnenswert ist die Tatsache, dass er nicht mit Netflix funktioniert, für diejenigen, die das wichtig finden, was bestimmt viele VPN-User sind.

Auch die Gerätekompatibilität ist nicht besonders gut. Sie können seine Anwendung nicht auf einem Router verwenden, und eine Verbindung mit Apple TV oder Kodi ist daher nicht möglich. Selbst im Premium-Tarif bietet ProtonVPN keinen 24/7-Live-Chat-Support, was ein großer Nachteil ist, wenn man bedenkt, wie langsam der Kundenservice ist. Bei echten technischen Problemen oder Nachfragen müssen Sie also sehr geduldig sein.

Alles in allem ist dieses VPN für das, was es ist, ganz anständig. Es ist kostenlos und bietet trotzdem grundsolide Sicherheit und unbegrenzte Bandbreite. Wenn Ihnen der Mangel an gleichzeitigen Verbindungen und alles andere, worüber wir gesprochen haben, nichts ausmacht, ist er definitiv eine gute Wahl.

Erwarten Sie nur nicht zu viel von ihm, sonst werden Sie enttäuscht sein.

Proton VPN testen

Vorteile

leistungsstarke Windows-Anwendung

keine Bandbreitenbegrenzung

No-Log-Richtlinie

solide Sicherheit

Nachteile

sehr langsame Geschwindigkeiten

funktioniert nicht mit Netflix

keine P2P-Server

nur 3 Server-Standorte

kein 24/7-Support über Live-Chat

2. Hide.me

Auch Hide.me ist für Windows im Jahr 2024 ein sehr gut geeignetes kostenloses VPN. Seine Anwendung für Windows ist extrem einfach zu bedienen und überzeugt durch eine minimalistische und übersichtliche Benutzeroberfläche. Vor allem im Bereich Sicherheit und Datenschutz kann Hide.me überzeugen.

Es bietet wichtige Funktionen wie RAM-basierte Server, Verschlüsselung mit höchstem Sicherheitsniveau und einen zuverlässigen automatischen Kill Switch. Die OpenVPN-Unterstützung ist ebenfalls vorhanden, auch wenn Hide.me in seiner kostenlosen Version WireGuard nicht unterstützt, was ein wenig schade ist.

Positiv überzeugt hat uns auch seine No-Log-Politik. Hide.me hat seinen Sitz in Malaysia und befindet sich sicher im datenschutzfreundlichen Bereich. Das bedeutet, dass er keinerlei Protokolle speichert, so dass Sie auch als kostenloser Nutzer Ihre Privatsphäre genießen können.

Ihr Vergnügen beim Surfen wird jedoch limitiert sein, da die Nutzung auf 10 GB monatliche Bandbreite begrenzt wird. Wenn Sie die gesamte Bandbreite verbrauchen, gibt es keine weiteren Einschränkungen, aber Hide.me reduziert Ihre Geschwindigkeit drastisch, was es fast unmöglich macht, richtig im Internet zu surfen.

Es ist erwähnenswert, dass die kostenlose Version von Hide.me das Torrenting unter Windows unterstützt. Aber was kann man mit dieser Bandbreitenbeschränkung überhaupt herunterladen? Streaming-Unterstützung gibt es auch hier nicht, also erwarten Sie nicht, dass er mit Netflix, Hulu, BBC iPlayer oder einer anderen Plattform funktioniert.

Was uns auch nicht gefallen hat, ist, dass es keine gleichzeitigen Verbindungen gibt. Das bedeutet, dass Sie nur Ihren Windows-PC mit Hide.me schützen können, und nicht mehrere Geräte gleichzeitig, wie es bei ExpressVPN, CyberGhost oder NordVPN der Fall ist.

Immerhin gibt es einen 24/7 über Live-Chat verfügbaren Kundenservice, wenn Sie also Fragen zum VPN haben, schießen Sie einfach los. Und wenn Sie mehr als 10 GB monatliche Bandbreite benötigen, schauen Sie sich einfach ProtonVPN an, oder noch besser die drei Premium-VPN, die wir vorgestellt haben. Wir sind uns sicher, dass Sie mit denen ziemlich zufrieden sein werden, denn Sie müssen sich mit absolut gar keinen Einschränkungen herumärgern.

Vorteile

OpenVPN wird unterstützt

speichert keine Protokolle über seine Nutzer

24/7 Live-Chat beim Kundenservice

ansprechendeWindows-Anwendung

Nachteile

10 GB Bandbreitenbegrenzung

langsame Geschwindigkeiten

Streaming wird nicht unterstützt

funktioniert nicht mit Netflix

nur 5 Server-Standorte

3. Atlas VPN

Atlas VPN ist in erster Linie ein Premium-Dienst, aber es gibt auch einen kostenlosen Plan, den man sich anschauen sollte. Als eines der besten kostenlosen VPN für Windows wird Atlas VPN sicherlich einige Nutzer zufriedenstellen. Uns gefällt die Windows-App, die sehr einfach zu bedienen ist und auch für neue Benutzer sehr ansprechend ist.

Bei der App werden Sie sehen, dass Atlas VPN einige Sicherheitsfunktionen bietet, die typisch für kostenlose Anbieter sind. Sie finden einen Kill Switch, WireGuard-Unterstützung und eine 256-Bit-Verschlüsselung. Das reicht aus, um sicher im Internet zu surfen, was in diesem Fall durch eine No-Log-Politik unterstützt wird.

Es ist interessant zu wissen, dass Atlas VPN eine Tochtergesellschaft von NordVPN ist, so dass man Datenschutz auf höchstem Niveau erwarten kann, was auch geboten wird. Beeindruckend ist auch, dass die No-Log-Politik von Atlas VPN verifiziert wurde, so dass wir eine offizielle Bestätigung haben, dass man sich als Nutzer online auf den Schutz seiner Privatsphäre verlassen kann.

Leider kommen wir hier schon zum Ende der Punkte, die einen guten Eindruck von Atlas VPN ausmachen. Der Anbieter beschränkt seine Bandbreite nämlich auch wie andere Anbieter monatlich auf 10 GB. Wenn man sich dann noch die schlechte Leistung und die alles andere als schnelle Geschwindigkeit ansieht, wird man enttäuscht sein. Darüber hinaus bietet er in der kostenlosen Version auch keine speziellen Server für Streaming und Torrenting.

Wie Sie erwarten können, ist er keine gute Option für diese Aktivitäten. Es ist nicht P2P-freundlich und funktioniert nicht mit Netflix oder Hulu, so dass Sie sich von Ihren Lieblingssendungen und -filmen verabschieden können. Außerdem sind viele Premium-Funktionen in der kostenlosen Version nicht verfügbar.

Zum Beispiel gibt es nur 2 Serverstandorte (Großbritannien, Niederlande). Das reicht nicht aus, wenn Sie zum Beispiel ausländische TV-Kanäle entsperren oder einfach auf beliebte Streaming-Dienste zugreifen möchten. Außerdem ist so die Gefahr einer Überlastung weitaus höher als bei einem großen Serverpark.

Atlas VPN bietet auch keinen richtigen 24/7-Live-Chat-Support und es gibt nur eine Verbindung pro Konto. Man muss aber sagen, dass es sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch um ein relativ junges Virtuelles Privates Netzwerk handelt, so dass wir in der Zukunft vielleicht einige Verbesserungen erwarten können.

Atlas VPN testen

Vorteile

einfach zu bedienende Anwendung für Windows

256-Bit-Verschlüsselung

sicher und zuverlässig

Nachteile

nur 2 Serverstandorte

schlechte Leistung

nur 10 GB Bandbreite pro Monat

langsamer Kundenservice

keine Streaming/P2P-Server verfügbar

4. TunnelBear

TunnelBear ist ein bereits ziemlich bekanntes kostenloses VPN für Windows. Es ist keineswegs das absolut beste, aber dieser Anbieter hat ein paar Pluspunkte, die für ihn sprechen. Der erste ist für ein kostenloses VPN ein großes Servernetzwerk, das etwa 500 Server weltweit umfasst.

Auch die Serververteilung ist großartig, da TunnelBear rund 30 Serverstandorte anbietet. Einzigartig ist bei ihm auch die App für Windows. Sie ist mit einer riesigen Weltkarte und dem braunen Bären versehen, der VPN-Verbindung und -Trennung symbolisiert. Das Design ist ansprechend und benutzerfreundlich.

Für ein kostenloses VPN ist TunnelBear überraschenderweise dank der soliden Verschlüsselung und Funktionen wie VigilantBear und GhostBear zur Umgehung der Zensur sicher. Obwohl er seinen Firmensitz in Kanada hat (und damit der kanadischen Gerichtsbarkeit unterliegt) garantiert das VPN eine No-Log-Politik, die in der langen Existenz von TunnelBear tatsächlich überzeugen konnte.

Allerdings sind auch die Nachteile zahlreich, was selbst von der kostenlosen Nutzung abschrecken kann. Zum Beispiel ist die monatliche Bandbreite auf lediglich 500 MB beschränkt. Mit einem Tweet über den Anbieter kann man sie auf 1 GB erweitern. Das ist nett gemeint, aber wir müssen ganz ehrlich sagen, dass das bei der Bandbreite einfach auch noch absolut nicht ausreichend ist.

Wie bei jedem kostenlosen VPN für Windows sind die bandbreitenhungrigen Aktivitäten von TunnelBear nicht die besten. Sie werden nicht in der Lage sein, Torrenting zu betreiben und auch das Streaming bei Netflix, Disney+ und anderen relevanten Plattformen ist unmöglich. Er ist auch keine gute Wahl für VPN für Kodi.

Allerdings können Sie bei einer so geringen Bandbreite auch nicht erwarten, dass er eine Streaming-Maschine ist. Und leider hören die Minuspunkte hier noch nicht auf, denn Sie bekommen auch nur eine Verbindung pro Konto und keinen Kundenservice, der 24/7 verfügbar ist. Der Support ist sogar so langsam, dass er Sie bei jeder Kontaktaufnahme in den Wahnsinn treiben wird.

Wenn Sie ein sicheres VPN brauchen und Bären lieben, dann kann TunnelBear das Richtige für Sie sein. Und wenn Sie viel Geduld haben. Wenn nicht und wenn Sie lieber vielversprechende Leistungen geboten möchten, dann entscheiden Sie sich besser für ExpressVPN, CyberGhost oder NordVPN.

Vorteile

attraktiv gestaltete Anwendungen

über 500 Server

Nachteile

500 MB Bandbreite pro Monat

langsamer Kundenservice

Streaming von Netflix ist nicht möglich

Sitz in Kanada (5 Eyes)

instabile Verbindung

5. Hotspot Shield

Gegen Ende unserer Liste finden wir den Anbieter Hotspot Shield. Er ist nicht das beste kostenlose VPN für Windows im Jahr 2024, aber er hat einige Qualitäten, zumindest ein paar. Die Windows-App sieht sehr modern aus und ist extrem einfach zu bedienen. Das ist schon mal gut.

Was die Sicherheit angeht, wird Sie Hotspot Shield als kostenloses VPN nicht umhauen. Sie erhalten zwar eine 256-Bit-Verschlüsselung, einen Kill Switch und Hydra, das eigene Protokoll des Anbieters, aber auch keine besonderen Funktionalitäten. Für ein kostenloses VPN ist Hotspot Shield auch nicht total langsam.

Diese einigermaßen anständige Leistung wird jedoch durch das tägliche Datenvolumen von 500 MG zunichte gemacht, was nicht einmal für ein 30-minütiges YouTube-Video in 720p ausreicht. Noch schlimmer ist, dass man die tägliche Bandbreite nicht ansammeln kann, so dass sie an jedem neuen Tag zurückgesetzt wird und Sie täglich erneut 500 MB erhalten.

Hotspot Shield schützt zwar beim Surfen, ist aber aufgrund seiner Datenschutzrichtlinien nicht zu empfehlen. Es handelt sich nämlich um ein US-amerikanisches VPN, und diese sind in diesem Bereich nicht sehr vielversprechend. Vielleicht mit Ausnahme von PIA oder IPVanish. Die Muttergesellschaft von Hotspot Shield, AURA, hat dieses VPN zu einem der unsichersten Anbieter gemacht.

Das liegt daran, dass er viele Arten von Benutzerinformationen speichert, darunter sogar IP-Adressen, verweisende URLs und andere kompromittierende Informationen. Hinzu kommt, dass er nur einen Serverstandort hat, nämlich in den USA. Leider kann der Server in den USA Netflix US nicht entsperren, also können Sie das Streaming vergessen.

Hotspot Shield bietet in der kostenlosen Version keinen 24/7-Support, und in der mobilen App wird Werbung angezeigt, was ein wenig nervig ist. Die kostenpflichtige Version ist viel besser, aber auch sehr teuer, so dass sich der Kauf im Vergleich zu CyberGhost, NordVPN und ExpressVPN nicht lohnt. Dort bekommen Sie ein weitaus besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Aber wenn Sie dringend ein kostenloses VPN für Windows für einen kurzen Zeitraum benötigen, dann könnte Hotspot Shield Ihnen vielleicht nützlich sein.

Vorteile

Hydra VPN-Protokoll

modern gestalteter Windows-Client

Nachteile

speichert viele Logs

ist nicht sicher

nur 500 MB Bandbreite pro Tag

nur US-Server verfügbar

24/7-Kundenservice nur für Premium-Nutzer

teure Premium-Pläne

6. Windscribe

Und zu guter Letzt haben wir noch Windscribe, von dem Sie sicher schon gehört haben. Windscribe ist ein interessantes kostenloses VPN für PC im Jahr 2024, das viel zu bieten hat, aber nur für bescheidene Nutzer geeignet ist. Die Windows-App sieht wirklich ansprechend aus, und Sie werden keine Probleme mit der minimalistischen Benutzeroberfläche haben.

Der Dienst verfügt über mehr als 500 Server in mehr als 20 Ländern, sodass Sie als kostenloser Nutzer einiges geboten bekommen. Außerdem ist das VPN für seine solide Sicherheit bekannt, die durch die Verschlüsselung und den zuverlässigen Kill-Switch gewährleistet wird, der immer funktioniert und potenzielle IP-Leaks verhindert.

Windscribe unterstützt auch WireGuard und OpenVPN, was viel Spielraum für die Anpassung an Ihre Bedürfnisse lässt. Wie TunnelBear hat auch Windscribe seinen Sitz in Kanada, was trotz seiner angekündigten strikten No-Log-Politik keine gute Nachricht ist.

Windows-Nutzer werden die guten Geschwindigkeiten mögen, was eine überraschende Eigenschaft für ein kostenloses VPN ist. Allerdings wird diese durch die 10 GB an monatlicher Datenmenge getrübt. Auch hier begrenzt Windscribe Ihre monatliche Bandbreite, was für Torrenting oder Streaming ein Hindernis darstellt.

Als kostenloses VPN ist der Anbieter zwar P2P-freundlich, aber Sie werden aufgrund der begrenzten Bandbreite ziemlich eingeschränkt sein. Dedizierte Netflix-Server sind ausschließlich für zahlende Nutzer reserviert, also erwarten Sie nicht, dass er mit Netflix US oder anderen Streaming-Plattformen funktioniert.

Windscribe ist insgesamt ein gutes kostenloses VPN, wenn Sie sich nicht an der einzigen Verbindung pro Konto und dem nervigen Chatbot Gary stören, der vorgibt, ein Mensch zu sein. Vom Kundenservice können Sie also nicht viel erwarten, denn hilfreiche Antworten gibt Gary leider nicht. Nerviger als er ist nur die Bandbreitenbegrenzung von 10 GB, die schnell aufgebraucht ist.

Vorteile

solides Servernetzwerk für ein kostenloses VPN

gute Sicherheit & No-Log-Politik

WireGuard-Unterstützung

Nachteile

bis zu 10 GB monatliche Bandbreite

fällt unter die kanadische Rechtsprechung

trügerischer und nutzloser Live-Chat-Kundenservice

eignet sich nicht für das Streaming

Torrenting ist aufgrund der Bandbreitenbegrenzung stark limitiert

Was sind die Nachteile von kostenlosen VPN für Windows?

Wenn Sie aufmerksam gelesen haben, und ich hoffe, das haben Sie, haben Sie einige sich wiederholende Trends bei den besten kostenlosen VPN für Windows festgestellt. Offensichtlich sind sie ihren kostenpflichtigen Konkurrenten weit unterlegen, also lassen Sie uns in dieser Übersicht sehen, was Sie üblicherweise von Gratis-Anbietern erwarten können

Begrenzte monatliche Bandbreite und langsame Geschwindigkeiten

Das größte Problem bei einem kostenlosen Windows-VPN ist die begrenzte Bandbreite und/oder die langsamen Geschwindigkeiten. Natürlich sind nicht alle Dienste von beiden Punkten betroffen, aber eines dieser Probleme wird Ihr kostenloses VPN sicherlich plagen.

Nehmen Sie ProtonVPN als Beispiel. Es bietet eine unbegrenzte Bandbreite, aber auch sehr langsame Geschwindigkeiten. Windscsribe, zum Beispiel, begrenzt Ihre Bandbreite, hat aber solide Geschwindigkeiten, also genau das Gegenteil von ProtonVPN.

Wie auch immer, beide Einschränkungen können ärgerlich und frustrierend sein und verhindern, dass Sie das Internet in vollem Umfang genießen können. ExpressVPN, CyberGhost oderNordVPN setzen Ihnen keine Grenzen in Bezug auf Bandbreite und Leistung, so dass Sie mit den schnellstmöglichen Geschwindigkeiten surfen und zahlreiche weitere Aktivitäten problemlos durchführen können.

P2P wird nicht ermöglicht

Sind Sie ein Fan des Torrenting? Für sicheres P2P brauchen Sie ein VPN, aber ein kostenloses VPN für Windows ist nicht das, was Sie wollen. Kein einziger kostenloser Dienst ist für dasTorrenting geeignet. Dafür gibt es 2 Gründe.

Der erste Grund ist die fehlende P2P-Unterstützung und der zweite ist die begrenzte Bandbreite/langsame Geschwindigkeit. Hide.me erlaubt Ihnen das Herunterladen von Torrents, aber Sie erhalten 10 GB an Bandbreite. Umgekehrt verbietet ProtonVPN P2P, gibt Ihnen aber keine Bandbreitenbegrenzung. Sie verstehen, worauf wir hinauswollen, in beiden Fällen werden Sie gegen eine Mauer laufen.

Um die richtige Lösung für diese Aktivität zu finden, sehen Sie sich unsere Liste der besten VPN für das Torrenting an.

Fehlende Streaming-Unterstützung

Das Gleiche gilt für das Streaming. Mit einem kostenlosen VPN können Sie es vergessen, Netflix zu streamen oder Sendungen auf Hulu und HBO Max zu genießen. Sie haben nicht genug Power, um die Firewall von Netflix zu umgehen, sodass sie sofort erkannt und von der Website blockiert werden.

Das Gleiche gilt auch für andere beliebte Streaming-Plattformen, was Sie feststellen werden, sobald Sie ein kostenloses VPN mit Windows verwenden. Und in Verbindung mit langsamen Geschwindigkeiten und begrenzter Bandbreite, selbst wenn der Zugriff funktionieren würde, wie viel Spaß würde Ihnen das Streaming machen, wenn es endlose Ladezeiten und permanente Unterbrechungen gibt?

Und wie lange ginge das, bis die Bandbreite verbraucht ist? 10, 15 oder 20 Minuten lang? Eine Stunde pro Monat? Wenn sich das gut anhört, dann greifen Sie zu.

Unzureichende Sicherheit und mangelhafter Datenschutz

Zu guter Letzt sollten Sie bei kostenlosen VPNs kein hohes Maß an Privatsphäre und Sicherheit erwarten. Sicher, ProtonVPN und Hide.me sind gute und sichere VPN, aber bei den meisten kostenlosen Anbietern ist das absolut nicht der Fall. Hola VPN und Betternet sind Paradebeispiele.

VPN wie diese sichern Ihre Verbindung nicht richtig ab und bieten keine No-Log-Politik. Dies ermöglicht es ihnen, Ihre persönlichen Daten zu sammeln und an Dritte zu verkaufen, um so leicht Geld zu verdienen. Bezahlte Anbieter wie die von uns genannten haben das nicht nötig.

Sie verdienen bereits Geld mit ihren Abonnements, also ist es in ihrem Interesse, dass Ihre Privatsphäre gewahrt bleibt. Das ist ein weiterer Grund, warum das beste kostenlose VPN für Windows am Ende doch nicht die beste Option ist, weil es immer mit Risiken verbunden ist.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es viele VPN für Windows gibt. Wer jedoch nach einem kostenlosen VPN für Windows sucht, wird bei ExpressVPN, CyberGhost und NordVPN den größten Nutzen finden. Zwar ist keiner der drei Anbieter kostenlos, aber Sie können sie 30 bis 45 Tage lang nutzen und erhalten danach eine Rückerstattung.

ExpressVPN Deutschland Free

Testen Sie ExpressVPN kostenlos/comp_link]

Und wenn Sie sich für ein 100 % kostenloses VPN für Windows entscheiden, ist ProtonVPN definitiv die beste Wahl. Beachten Sie aber, dass selbst dieser Dienst im Vergleich zu ExpressVPN, CyberGhost und NordVPN große Mängel aufweist, erwarten Sie also keine Wunder.

Damit haben Sie nun eine große Auswahl für Ihren Windows-PC. Abhängig von den Vor- und Nachteilen können Sie den Dienst wählen, der Ihrer Meinung nach am besten zu Ihnen passt, und alle seine Vorteile genießen (und hoffentlich keine Nachteile).

Bestes kostenloses VPN für einen Windows-PC – Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Um unsere Übersicht der besten kostenlosen VPN für Windows abzuschließen, sollten wir einige wichtige Fragen beantworten.

? Kann ich mein kostenloses VPN für Windows auch auf anderen Geräten verwenden?

Ja. Virtuelle Private Netzwerke unterstützen viele Plattformen, das heißt Sie können sie nicht nur auf Ihrem PC, sondern auch auf Ihrem Smartphone, Tablet, Laptop und anderen Geräten verwenden. Kostenlose VPN unterstützen keine gleichzeitigen Verbindungen, sodass Sie nicht mehrere Geräte gleichzeitig schützen können, vergessen Sie das nicht. Mehrere simultane Verbindungen werden von den kostenpflichtigen Anbietern geboten.

Außerdem haben kostenlose Anbieter nicht die beste Gerätekompatibilität. Das bedeutet, dass Sie Ihr VPN oft nicht auf einem Smart-TV oder einem anderen eher “ungewöhnlichen” Gerät installieren können. Virtuelle Private Netzwerke unterstützen jedoch immer mindestens zwei Plattformen zusätzlich zu Windows, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen.

? Reicht ein kostenloses VPN für das Online-Gaming mit Windows?

Nein, das Gaming ist mit einem Gratis-VPN nicht möglich. Denn dafür brauchen Sie unbegrenzte Bandbreite, hohe Geschwindigkeiten und solide Sicherheit, und all das bieten kostenlose VPN nicht. Wir haben vor kurzem einen Artikel über die besten VPN für das Gaming veröffentlicht, also empfehle ich es Ihnen, einen Blick darauf zu werfen, wenn Sie einen Anbieter für diesen Zweck benötigen.

? Sind kostenlose VPN für Windows sicher?

Die meisten von ihnen sind nicht sicher, um ehrlich zu sein. ProtonVPN, Hide.me und Atlas VPN sind angesichts ihrer No-Log-Richtlinien und vielen Sicherheitsfunktionen wahrscheinlich ganz in Ordnung. Es gibt jedoch viele kostenlose VPN, die mit Ihnen und Ihren Daten Geld verdienen wollen.

Dazu gehören Hotspot Shield, Hola VPN, Betternet und Dutzende andere. Aufgrund ihrer Speicherung (und Weitergabe) Ihrer Benutzerprotokolle und Daten und ihrer mangelhaften Sicherheit ist ihre Nutzung NICHT sicher und definitiv NICHT empfehlenswert, unabhängig von der Plattform, über die wir sprechen.