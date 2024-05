Xbox One (s) controller kopen vanaf €36.99 (2024)

Microsoft Xbox One Controller goedkoop kopen met garantie, tweedehands & refurbished. Draadloze originele Xbox One controllers van Microsoft. Voor zowel de Xbox One console als te gebruiken op PC via bluetooth. Speelbaar met batterijen, USB kabel of met een Microsoft accu. Koop nu jouw volgende Xbox One controller met garantie en ontvang hem morgen!Niet tevreden, geld terug!

Met een nieuwe generatie Xbox One consoles is ook een nieuwe generatie controller geïntroduceerd. Namelijk de Xbox One en Xbox One S controllers. Met meer functionaliteit en bijpassende accessoires brengen deze controllers jouw game ervaring naar een hoger niveau. Hieronder lees je meer over de vernieuwingen van de Xbox One controller.

Specificaties van de Xbox One controller

De Xbox One Controller bouwt verder op de basis die gelegd is met de Xbox 360 controller. De controller heeft verbeterde grip, een gestroomlijnder uiterlijk en een zwart design dat matcht met de originele Xbox One console. Verder heeft de controller geen uitstekend batterijcompartiment meer maar is dit verweven in de behuizing zelf. Hierdoor ligt de controller lekkerder in de hand. De controller is voorzien van een USB poort zodat deze gemakkelijk opgeladen kan worden en waar nodig bedraad gebruikt kan worden. Het voordeel van deze usb-verbinding gaat echter verder dan dat. De controller is namelijk bruikbaar op alle computers met Windows 7 of later. Dit kan via de kabel of via Bluetooth.

Specificaties Xbox One S controller

De nieuwere Xbox One S controller biedt nog meer comfort, werkt met bluetooth-technologie en heeft een grip met textuur. Hij is ook compatibel met alle Xbox One consoles. Je voelt elke schok en crash in high definition door de impulse triggers die trillingsfeedback geven op je vingers. Ook heeft deXbox One S controller een bereik dat wel tot twee keer zo groot is als eerdere controllers en is deze compatibel met Windows 10. De Xbox One S controller heeft tevens een 3.5mm audio-jack waarmee je Xbox One Headsets aan kunt sluiten om op die manier het voordeel te krijgen over je tegenstanders. Er zijn naast headsets ook nog andere passende Xbox One accessoires te vinden voor je tweedehands Xbox One controller.



Layout Xbox One controller

De standaard Xbox One controller is voorzien van 10 digitale knoppen, een sync-knop, 2 analoge pookjes en een D-pad(pijltjestoetsen). De rechterkant van de controller is voorzien van groene "A" knop, een rode "B" knop een blauwe "X" knop en een gele "Y" knop. Daaronder vind je de rechter analoge pook. Links van de controller zit de D-pad met daar schuin onder de linker analoge pook. Verder is de bovenkant van de controller voorzien van 2 trigger en 2 bumper knoppen. In de Xbox One S controller kun je onderaan bij de toegangspoort ook standaard een 3,5mm audio-jack vinden geschikt voor Xbox One headsets.

Refurbished Xbox One controller

GooXboxOneheeft het grootste aanbod in Tweedehands en Refurbished Xbox One en Xbox One S controllerstegen een scherpe prijs! Daarmee zijn wij een goed én goedkoper alternatief voor de originele nieuwe Xbox One of Xbox Series controllers van Microsoft. Al onze consoleszijn uitgebreid gecontroleerd, getest op gebruikssporen en schoongemaakt. Op deze manierkunnen wij de garantie bieden dat de controller naar behoren zal werken. Het voordeel van een refurbished Xbox One controller vergeleken bij een nieuwe Xbox Series kan oplopen van 10 tot wel 30euro!

Waarom een tweedehands Xbox One controller kopen bij GooXboxOne.nl?

GooXboxOneis onderdeel van GooHoo.nl.Wij van GooHoo.nl hebben enorm veel ervaring in de refurbished en tweedehands branche doordat wij al jaren succesvolle webshops met tweedehands producten runnen. Hierdoor weten wij precies welke aandacht een tweedehands product nodig heeft om weer succesvol de markt op te kunnen. Door onze scherpe beoordeling zullen wij nooit producten aanbieden die niet waar kunnen maken wat we zeggen. Zo zullen wij de kleine voor en nadelen van de gebruikte Xbox One consoleuitlichten en hier leuke kortingen aan verbinden. Bij ons heb je al een originele Xbox One controller vanaf €35!

Tweedehands met de service van nieuw

Door onze snelle verzendservice zijn alle Xbox One controllersdie wij op voorraad hebbendirect beschikbaar en mits voor 16:30 bestelt de volgende werkdag al in huis. Mocht je echter nog sneller een controllerin huis willen, dan kun je voor 09:15 bestellen en de controllerdezelfde dag nog geleverd krijgen. Vlak voor de verzending zal de controller met bijbestelde accessoiresnog een korte controle krijgen om er zeker van te zijn dat het product in de juiste staat aankomt. Ook voorzien wij onze bestellingen vaak van leuke extra's.

Omdat wij zo zeker zijn van de kwaliteit van onze refurbished controllerszijn deze standaard voorzien van 2maanden garantie.

Bestel je een Xbox One controllerbij GooXboxOne.nl dan zul je een controllerontvangen waar je nog jaren plezier aan beleeft!

Veelgestelde vragen voor de Xbox One controller

Kan een Xbox One S controller op de Xbox One?

Ja, alle Xbox One controllers kunnen op alle Xbox One en Xbox Series consoles aangesloten worden.

Kan je een Xbox One controller opladen?

Xbox One controllers kun je gebruiken met 2 AA batterijen. Wanneer je een accu aanschaft dan kun je deze via een Micro-USB kabel opladen. Het is ook mogelijk om de controller los zonder batterijen alleen met een kabel aan te sluiten.

Welke controllers zijn te gebruiken op een Xbox One?

Alle Xbox One controllers kunnen op alle Xbox One en Xbox Series consoles aangesloten worden.

Hoe verbind je een controller met een Xbox One?

Na het plaatsen van batterijen in de Xbox One controller kun je op de Synchronisatie knop klikken aan de voorzijde van de controller. Het Xbox logo begint dan met knipperen. Vervolgens klik je op de sync button op de Xbox One. De console en controller gaan dan naar elkaar zoeken. Zodra de Xbox knop vast blijft branden is de controller succesvol verbonden.

Hoe laad je een Xbox One controller op?

In de Xbox One controller kunnen 2 AA batterijen geplaatst worden. Je kunt er ook voor kiezen om een accu aan te schaffen en de controller vervolgens via een micro USB kabel op te laden.