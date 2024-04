Mit einem VPN billige Flüge buchen 2024 (2024)

Fluggesellschaften und Buchungsportale zeigen Dir Preise an, die auf Deinem Standort zugeschnitten sind. Möglicherweise zahlst Du also viel mehr für Flügeals jemand in einem anderen Land, der sich das gleiche Ticket ansieht. Die Kosten können auch abhängig von Deinem Browser-Verlauf steigen.

Mit einem VPN kannst Du von einem virtuellen Ort Deiner Wahl online einkaufen.Damit kannst Du bessere Preise für Flüge finden, weil Du Zugriff auf verschiedene Märkte hast. Außerdem kannst Du Dein Surf-Verhalten privat halten. Damit verhinderst Du, dass Reise-Websites Deine Daten verfolgen und ihre Preise auf der Grundlage Deines Browser-Verlaufs erhöhen.

Nachdem ich 40+ VPNs getestet habe, fand ich den besten Service, um günstigere Flüge zu erhalten. Meine Top-Empfehlung ist ExpressVPN, weil es Server in 105Ländern hat, damit Du es auf Reise-Websites weltweit benutzen kannst. Du kannst ExpressVPN sogar komplett risikofrei testen, weil es eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie gibt.

Erhalte günstige Flüge mit EpxressVPN

Schnellanleitung: Wie man günstige Flüge mit einem VPN in drei einfach Schritten bekommt Hole Dir ein VPN. Ich empfehle ExpressVPN , weil es Server in 105Ländern anbietet, um auf globale Reise-Websites zuzugreifen. Zudem gibt es Verschlüsselung nach Militärstandard, um Tracker daran zu hindern, die Preise zu erhöhen. Es gibt zudem Server-Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, damit Du Deine lokalen Lieblings-Serien wie Zattoo DE, ARD, ProSieben, ZDF, Sport1 und ORF schauen kannst, wenn Du auf Reisen bist.Zudem funktioniert es mit populären internationalen Streaming-Services wie Netflix USA (und vielen weiteren Netflix-Bibliotheken), Amazon Prime, HBO Max, Hulu und mehr. Damit kannst Du darauf zugreifen, wo auch immer Du gerade bist. Verbinde Dich mit einem Server in einem anderen Land.Nimm einfach ein Land aus dem Auswahl-Menü des Landes. Länder mit geringem Einkommen wieBulgarien, Türkei und Malaysia haben oftmals die günstigsten Preise, aber nicht immer. Fange an, günstigere Flüge zu buchen!Teste einige Standorte, um die besten Angebote zu finden.

Die besten VPNs, um günstige Flüge zu bekommen 2024

Empfehlung der Redaktion Empfehlung der Redaktion Für 30 Tage risikofrei testen

April 2024 getestet Verfügbar für: Windows Mac Android iOS Chrome Router Smart TV Mehr Teste ExpressVPN > www.ExpressVPN.com

Riesiges Netzwerk bestehend aus 3.000Servern in 105Ländern, um einfach auf globale Märkte zuzugreifen

Benutzerfreundliche Apps auf Deutsch, womit Du den Standort mit nur einem Klick ändern kannst

8simultane Geräteverbindungen

Funktioniert mit: Kayak, Google Flights, Skyscanner, Travelocity, Expedia, Travelzoo, OneTravel und mehr

Kompatibel mit: Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Chrome, Firefox, Routern und mehr

Live-Chat auf Deutsch

Mit ExpressVPN kannst Du auf virtuelle Standorte zugreifen und damit Flüge auf globalen Märkten suchen.Während ich die App getestet habe, habe ich Flüge von London nach Melbourne auf einem Server in Großbritannien gesucht. Skyscanner gab mir den günstigsten Flug mit 1.144,06 $. Danach habe ich mich mit ExpressVPNs Server in den USA – New York verbunden und bekam den gleichen Flug für 647 $. Indem ich den Server-Standort gewechselt habe, sparte ich fast 500 $.Ich kann in der App auch Lesezeichen zu meinen favorisierten Reise-Websites speichern, um schneller darauf zugreifen zu können.

Der Flug war nicht nur günstiger, sondern mir wurden auch verschiedene Verbindungen angezeigt, was circa 19 Stunden gespart hätte

Die App lässt sich einfach bedienen und ich kann meinen Standort mit nur einem Klick ändern.Um globale Märkte mit ExpressVPN zu durchsuchen, musst Du nur ein Land aus der Liste wählen und Dich damit verbinden. Um einen Favoriten zu speichern, klickst Du auf den Stern neben dem Namen des Landes. Ich habe mich mit Malaysia, Indien und Sri Lanka verbunden, um Flüge zu vergleichen. Das hat nur wenige Minuten gedauert.

Die Sicherheit nach Militär-Standard schützt Deine Kreditkarten und hindert Reise-Websites daran, Dein Surf-Verhalten zu verfolgen.Nach mehreren Monaten Tests, während ich mit den oben genannten Servern verbunden war, habe ich keine ‘künstlichen Preiserhöhungen’ gesehen, wenn ich Flüge verglichen habe. Dein eigentlicher Standort bleibt verborgen. Das liegt an dem automatischen Leck-Schutz und einem Notausschalter, damit Reise-Websites nicht wissen, dass Du Dich außerhalb Europas befindest.

Ein kleiner Nachteil bei ExpressVPN ist, dass es verglichen mit den anderen Top-VPNs nicht am günstigsten ist. Die kurzfristigen Pakete sind besonders teuer. Allerdings kannst Du viel sparen, indem Du ein langfristiges Paket nimmst und die Preise starten bei €6,29/Monat. Als ich es abonniert habe, konnte ich einen 49%Rabattbekommen, weil es ein Angebot gab. Reist Du viel, dann bietet das langfristige Paket den höchsten Mehrwert.

Du kannst ExpressVPN selbst risikofrei testen, weil es eine Geld-Zurück-Garantie gibt.Ist es nicht as Richtige für Dich, bleiben Dir 30Tage, um eine Rückerstattung zu beantragen. Ich habe das getestet, indem ich beim 24/7 Live-Chat mein Geld zurückverlangt habe. Der Mitarbeiter hat sofort geantwortet. Ich musste keine Fragen beantworten und wurde auch nicht dazu gedrängt, zu gehen. Meine Rückerstattung wurde beantwortet und ich hatte mein Geld zwei Tage später wieder auf meinem PayPal-Konto.

ExpressVPN-Angebot April 2024: Für eine begrenzte Zeit bekommst Du ein ExpressVPN-Abonnement mit bis zu 49% Rabatt! Verpasse es nicht!

Verfügbar für: Windows Mac Android iOS Chrome Router Smart TV Mehr Teste CyberGhost VPN > www.cyberghostvpn.com

Zusätzliche Sicherheit vor Trackern, da es einen Inhalts-Blocker gibt, plus Leck-Schutz und einen Notausschalter, um Deinen echte Standort zu verbergen

11.690+ Server in 100Ländern, um einfach auf weltweite Reise-Märkte zuzugreifen

7simultane Geräteverbindungen

Funktioniert mit: Kayak, Google Flights, Skyscanner, Travelocity, Expedia, Travelzoo, OneTravel und mehr

Kompatibel mit: Windows, Mac, iOS, Android, Linux, routers, Apple TV und mehr

Die meisten populären Apps unterstützen Deutsch

Live-Chat ist zu bestimmten Zeiten auf Deutsch verfügbar. 24/7 Chat gibt es nur auf Englisch

CyberGhosts Inhalts-Blocker stoppt nervige Werbung, wenn Du nach günstigen Flügen suchst.Er hat verhindert, dass Websites meine Preise erhöhen, wenn ich erneut einen Flug suche. Weiterhin wurden die Banner- und Seitenleistenwerbung bei Expedia blockiert. Während meiner Testwaren die Seiten auf den Reise-Vergleichsportalen werbefrei und ich konnte Preise einfacher vergleichen.

CyberGhosts Inhalts-Blocker entfernt auf einer Flugvergleichsseite von Expedia zwei Werbungen in der Seitenleiste und vier Banner-Anzeigen Ist CyberGhosts Inhalts-Blocker aktiviert, bekommst Du übersichtlichere Seiten, die nicht durch Werbung gestört werden

Die einfache Benutzeroberfläche von CyberGhost macht es einfach, nach günstigen Flügen zu suchen.Als ich es auf meinem macOS ausprobiert habe, war die vereinfachte Ansicht der App fest in meiner Menüleiste. Ich konnte sie also immer sofort finden. Ich konnte die Verbindung trennen und mit nur drei Klicks ein anderes Land auswählen. Wählst Du einen Ort aus, wirst Du immer automatisch mit dem schnellsten Server verbunden. Es kam also nie zu Verlangsamungen.

Die Geschwindigkeiten auf lokalen Servern waren hoch und es gab schnelle Ladezeiten.Von Großbritannien aus konnte ich ohne Probleme auf Schweden, Rumänien und Spanien zugreifen und Flugpreise vergleichen. Verglichen mit ExpressVPN waren die Geschwindigkeiten von CyberGhost bei Verbindungen zu weit entfernten Servern nicht so überragend. Ich habe Jetstar über den neuseeländischen Standort besucht und das Laden der Homepage dauerte zehn Sekunden. Das war etwas ärgerlich.

Meiner Meinung nach haben die Abonnement von CyberGhost faire Preise. Es gibt diverse Pakete und die Preise beginnen bei nur €2,03/Monat. Das Monatspaket ist etwas teurer und es gibt eine 14-tägige Geld-Zurück-Garantie. Bei den langfristigen Pakete beträgt sie großzügige 45Tage.

Auf jeden Fall kannst Du CyberGhost bequem testen und die Geld-Zurück-Garantie funktioniert. Bist Du nicht komplett zufrieden, kannst Du ganz einfach eine Rückerstattung beantragen. Dafür habe ich den 24/7 Live-Chat kontaktiert. Nach einem kurzen Gespräch wurde mir die Erstattung genehmigt. Ich hatte mein Geld drei Tage später wieder auf meinem Konto.

Erstklassige Sicherheit, um Dein Surfen in öffentlichen WLANs zu schützen. Auch unterwegs bleibst Du geschützt.

Verschlüsselung nach Militär-Standard, ein Notausschalter und ein Leck-Schutz verbergen Deinen echte Standort immer

Unbegrenztsimultane Geräteverbindungen

Funktioniert mit: Kayak, Google Flights, Skyscanner, Travelocity, Expedia, Travelzoo, OneTravel und mehr

Kompatibel mit: Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Routern, Apple TV und mehr

Apps und Browser-Erweiterungen lassen sich auf Deutsch anzeigen

Private Internet Access (PIA) bietet Dir nicht nur günstigere Flugpreise, es schützt Dich auch in öffentlichen Netzwerken, während Du reist. Öffentliche WLAN-Hotspots benötigen oft keine Anmeldung und deswegen sind sie anfällig für Hacker. Während ich PIAauf meinem iPhone getestet habe, habe ich meine WLAN-Einstellungen automatisiert. Verbinde ich mich mit einem öffentlichen WLAN-Hotspot, verbindet mich PIA nun mit einem sicheren Server. Alle meine Daten werden verborgen, inklusive sensible Daten wie Zahlungsinformationen.

Du kannst auch Verbindungen für zusätzliche Sicherheit oder höhere Geschwindigkeit einstellen

PIA bietet 29.650globale Server und bietet auf Websites der Fluggesellschaften zuverlässige Geschwindigkeiten.Ein so großes Netzwerk ist beim Buchen von Flügen vorteilhaft, weil es pro Server weniger Nutzer gibt. Websites werden also schnell geladen und an der Kasse gibt es keine Wartezeiten. Ich habe mich mit Macau verbunden, das zwar zu China gehört, aber nicht der stark zensierten Internet-Firewall unterliegt. Darüber habe ich einen Flug von Chongqing nach Peking gebucht und der war 17 US-Dollar günstiger als die lokalen Preise.

MACE, PIAs sehr effizienter Werbe- und Tracker-Blocker, hat meine Flugsuche werbefrei gehalten.Die Seitenleiste und die Panel-Anzeigen auf Kayak wurden entfernt, sodass es nur noch eine schwebende Anzeige für den Kayak-eigenen Preisalarm gibt. Zudem werden bösartige Websites und Inhalte für zusätzliche Sicherheit blockiert.

Bist Du VPN-Neuling, könnte die Vielzahl der Einstellungen von PIA überwältigend sein. Die erweiterte Ansicht der App enthält Statistiken, Schaltflächen und Diagramme. Dadurch erscheint eine Nutzung möglicherweise kompliziert. Interessierst Du Dich aber für Technik, ist es ein Bonus, mit diesen Funktionen experimentieren zu können.

PIA bietet diverse Pakete und Du bekommst ein Paket für nur €1,85/Monat. Langfrsitige Pakete bieten einen höheren Mehrwert und es gibt zusätzlich ein Jahr verschlüsselten Speicher von Boxcryptor.

Alle Pakete bieten eine problemlose 30-tägige Geld-Zurück-Garantie.Ich habe es selbst ausprobiert, um sicherzustellen, dass sie zuverlässig ist. Ich habe problemlos eine Rückerstattung erhalten und ich war beeindruckt, dass ich mein Geld schon am nächsten Tag zurückbekommen habe. Das ist schneller als bei den meisten VPNs. Ich würde Dir empfehlen, Dich über die Website anzumelden. Meldest Du Dich via Apple an, kann PIA Deine Rückerstattung nicht direkt bearbeiten.

Zehn weitere Tipps, um noch günstigere Flüge zu bekommen

1. Lösche Cookies und benutze Inkognito

Das Löschen Deiner Cookies verhindert oft, dass Dich Buchungs-Websites verfolgen und die Ticketpreise entsprechend erhöhen.Cookies sind Daten, die auf der Grundlage Deiner Internetnutzung in Deinem Browser gespeichert werden. Websites analysieren Cookies, um ein digitales Profil von Dir zu erstellen und Deinen Standort zu bestimmen. Solche Informationen beeinflussen den Preis für Deine Flüge.

Deine Cookies kannst Du ganz einfach löschen. Das dauert nur wenige Sekunden. In Chrome habe ich die Option unter Chrome > Browserdaten löschen gefunden. Dort ist auch eine Option zum Löschen von Cookies. Bei Safari klickst Du einfach auf Verlauf > Verlauf löschen. Das verhindert, dass Reise-Websites Cookies benutzen, um die Preise zu erhöhen.

Ich empfehle, Deine Cookies häufig zu löschen, besonders wenn Du Buchungs-Websites besuchst und den Standort wechselst.

Du hast vielleicht bemwerkt, je öfter Du eine Website besuchst und Dir den Preis anschaust, desto teurer wird es. Das liegt daran, dass Reiseportale Deinen Browser-Verlauf nutzen, um Deine Surfgewohnheiten zu analysieren. Somit sehen sie, für welche Flüge Du Dich interessierst. Eine Preiserhöhung erzeugt ein Gefühl der Dringlichkeit und setzt Dich unter Druck, sofort zu buchen. Du willst nicht, dass die Preise weiter steigen. Selbst eine einfache Aktualisierung der Seite kann zu einer Preiserhöhung führen.

Um schwankende Preise zu verhindern, empfehle ich, im Inkognito-Modus (Chrome) oder im privaten Modus (Safari) zu surfen.Öffnest Du ein Inkognito-Fenster oder ein privates Fenster, kannst Du auf Websites surfen, ohne dass sie Deine vorherige Internetnutzung analysieren. Das bietet Dir zwar ein gewisses Maß an Privatsphäre, aber es verbirgt weder Deinen Standort noch schützt es Deine Daten vollständig. Deswegen empfehle ich Dir, ein VPN zu benutzen, um Tracker vollständig zu blockieren.

2. Prüfe die Flug-Vergleichs-Websites

Einige meiner favorisierten Flug-Vergleichs-Websites sind Skyscanner,KayakundExpedia. Sie sind benutzerfreundlich. Gib einfach ein, wann und wohin Du fliegst und schon werden Dir die entsprechenden Tarife angezeigt. So kannst Du Preise, Zwischenstopps, Haltestellen und so weiter vergleichen.

Andere populäre Websites, die einen Blick wert sind:

Thrifty Nomads– immer auf der Suche nach den neuesten Angeboten, Tipps und Tricks für günstiges Reisen.

immer auf der Suche nach den neuesten Angeboten, Tipps und Tricks für günstiges Reisen. Kiwi– mit der benutzerfreundlichen Kartenfunktion kannst Du die Tarife zwischen verschiedenen Zielen auf der ganzen Welt vergleichen.

mit der benutzerfreundlichen Kartenfunktion kannst Du die Tarife zwischen verschiedenen Zielen auf der ganzen Welt vergleichen. Momondo– es durchsucht eine riesige Datenbank mit Tarifen und findet fast immer den günstigsten Preis.

es durchsucht eine riesige Datenbank mit Tarifen und findet fast immer den günstigsten Preis. Going Flights– eine nützliche Suchmaschine für Fehlertarife und Verkauf (siehe Tipp 10)

eine nützliche Suchmaschine für Fehlertarife und Verkauf (siehe Tipp 10) CheapOair– diese Flugvergleichs-Website bietet manchmal Promo-Gutscheine an, mit denen Du noch mehr sparen kannst.

diese Flugvergleichs-Website bietet manchmal Promo-Gutscheine an, mit denen Du noch mehr sparen kannst. JetRadar– Im Gegensatz zu vielen anderen Suchmaschinen umfasst diese auch Billigfluggesellschaften.

Im Gegensatz zu vielen anderen Suchmaschinen umfasst diese auch Billigfluggesellschaften. Cheap Flight Finder–vergleicht die auf Vergleichsseiten angebotenen Tarife. Mit dieser Funktion kannst Du Flüge auf den meisten der oben genannten Vergleichs-Websites sehen. Das ist sehr praktisch.

Beachte, dass jede Flugvergleichs-Website andere Angebote hat. Deswegen rate ich Dir, ein paar vor Deiner Buchung zu vergleichen. Skyscanner bot zum Beispiel ein Hin- und Rückflugticket für Finnair zwischen Stockholm und Moskau für 245 $ an, während es bei Kiwi 306 $ kostete.

Flugvergleichs-Websites haben nicht immer die gleichen Preise – vergleiche also so viele wie möglich

3. Ziehe Billigfluglinien in Betracht

Bei Billigfluggesellschaften findest du in der Regel viel günstigere Flüge. Sie sind für kurze, schnelle Flüge ausreichend, da sie in der Regel nicht viele Annehmlichkeiten wie Mahlzeiten, Sitzplatzwahl oder Gepäckaufgabe beinhalten. Beliebte Billigfluggesellschaften aus aller Welt sind unter anderem:

US Kanada Ost-Asien / Russland Southwest Swoop Air Asia Frontier Flair Airlines JeJu Air Spirit Porter Peach Air Allegiant Air Air Canada Rouge Scoot JetBlue WestJet Aeroflot Virgin America Sunwing Lion Air Sun Country Airlines Air Transat Nok Air Jetlines ThaiVietAir Europa Cebu Pacific EasyJet Australien/ Neuseeland Hong Kong Express RyanAir JetStar Spring Airlines German Wings Virgin Australia T’Way Airlines Air Baltic AirBaltic Wizz Air Mittlerer Osten SkyExpress Vueling SpiceJet Air Arabia Afrika Lateinamerika Jazeera Airways FastJet VivaAerobus FlyDubai FlyAfrica Volaris Flynas FlySafair GOL

Aktuelle Angebote bekommst Du immer, wenn Du Dich für den Erhalt regelmäßiger Benachrichtigungen registrierst.Diese Benachrichtigungen werden normalerweise über die sozialen Medien und per E-Mail verschickt. Bieten Billigfluglinien einen Last-Minute- oder saisonalen Rabatt an, erfährst Du es als Erster.

Als ich nach einer Reise von Berlin nach Mallorca suchte, war die Buchung bei Ryanair viel günstiger. Der Flug war außerdem direkter und schneller als der von Air France.

Entscheidest Du Dich für Ryanair, sparst Du nicht nur Geld, sondern auch Zeit, da es keine Zwischenlandung gibt (wie bei Air France).

Billigfluggesellschaften nutzen Sparmethoden, die man leicht übersehen kann, wenn man nicht aufpasst. Einige Punkte, die Du bei der Nutzung von Billigfluglinien beachten solltest:

Gepäck. Vermeide unerwartete Kosten, indem Du Dir die Reisebedingungen durchliest. Achte darauf, ob aufgegebenes Gepäck im Preis inbegriffen ist oder ob eine separate Gebühr anfällt. Achte darauf, dass Du Dich bei den Maßen Deines Gepäcks genau an die Vorgaben der Fluggesellschaft hältst, andernfalls drohen Dir hohe Geldstrafen.

Vermeide unerwartete Kosten, indem Du Dir die Reisebedingungen durchliest. Achte darauf, ob aufgegebenes Gepäck im Preis inbegriffen ist oder ob eine separate Gebühr anfällt. Achte darauf, dass Du Dich bei den Maßen Deines Gepäcks genau an die Vorgaben der Fluggesellschaft hältst, andernfalls drohen Dir hohe Geldstrafen. Standort des Flughafens. Manchmal fliegen Billigfluglinien auch von kleineren Flughäfen außerhalb der Stadt ab. Überprüfe die Flughäfen, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden.

Manchmal fliegen Billigfluglinien auch von kleineren Flughäfen außerhalb der Stadt ab. Überprüfe die Flughäfen, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Das Kleingedruckte.Billigfluggesellschaften müssen ihr Geld irgendwie verdienen. Sie tun das normalerweise mit Gebühren und Zusatzkosten. Vergisst Du zum Beispiel, online einzuchecken und musst das am Flughafen nachholen, berechnet Dir Ryanair einen Aufpreis.

4. Sei bei Zeiten, Datum und Zielen flexibel

Wähle einen Flug zu einer Zeit, in der die meisten Menschen nicht reisen wollen. Überlege Dir, ob Du an Feiertagen, Wochentagen und in der Nebensaison Deines Reiseziels fliegst. An diesen Tagen sind die Flugtickets deutlich günstiger als an den begehrteren Reisetagen (Wochenenden, Weihnachtsferien und so weiter).

Außerhalb der Hauptverkehrszeiten sind die Preise am niedrigsten. Die meisten Reisenden versuchen, sehr frühe Flüge zwischen 5 und 7 Uhr zu vermeiden. Das Gleiche gilt für Nacht- oder "Redeye"-Flüge, die nach 20 Uhr starten.

Leider gibt es hier immer noch eine gewisse Inkonsistenz und es kann schwierig sein, vorherzusagen, wann die Flüge am günstigsten sind. Ich habe jedoch festgestellt,dass einige Flugvergleichs-Websites Dir einen breiten Überblick über die günstigsten Flüge bieten.

Skyscanner markiert Deine Preise farblich - grün = günstig, gelb = moderat, rot = teuer

Du kannst bei den Reisekosten sogar noch mehr sparen, wenn Du bei Deinem Reiseziel flexibel bist.Die Hauptsaison ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Hast Du Dich also noch nicht auf ein bestimmtes Reiseziel festgelegt (aus beruflichen oder familiären Gründen), kannst Du zunächst die besten Angebote für Deine gewünschte Reisezeit prüfen. Dann kannst Du Deine Reise entsprechend planen.

Kiwi macht diesen Prozess einfach. Gibt beim Ziel "Irgendwo” an. Ich habe nach dem besten Angebot für meinen Standort für den 13. bis 20. Mai gesucht. Ich fand heraus, dass die günstigste Ort für eine Reise nach Cancun war und Hin- und Rückflug haben nur 247 $ gekostet.

Überprüfe die Tarife aus aller Welt, um zu sehen, wo es ermäßigte Preise gibt

5. Wissen, wann Du buchen musst

Die Fluggesellschaften haben ein schwankendes Preissystem entwickelt. Es basiert auf dem speziellen Zeitrahmen, in dem Du Deine Tickets buchst. Buchst Du ein Ticket zu lange im Voraus, kann es Dich unterm Strich fast genauso viel kosten wie in letzter Minute. Laut einer von CheapAir durchgeführten Studie gibt es für Inlandsflüge ein "Prime Booking Window", das der ideale Zeitpunkt für den Kauf eines günstigen Tickets ist. Die Studie besagt, dass die perfekte Zeit, um einen Inlandsflug zu buchen, zwischen 20 und 115 Tagen vor Abreise ist.

Allerdings wird bei internationalen Flüge geraten, zwischen 2,5 und sechs Monaten im Voraus zu buchen. Außerdem ist es am besten, Dein Ticket weit im Voraus zu buchen, wenn Du Reisen um die Feiertage buchst. Ich empfehle, ein oder zwei Monate im Voraus zu buchen, da die Nachfrage an diesen Tagen viel höher ist.

Reist Du in der Nebensaison an ein Ziel, kannst Du am meisten sparen, wenn Du Dein Ticket näher am Abreisedatum buchst. Während dieser Zeiten mit wenig Tourismus haben die Fluggesellschaften normalerweise viele leere Sitze. Deshalb senken sie die Preise in letzter Minute oft stark, um mehr Umsatz zu machen.

6. Kaufe Tickets einzeln

Die Buchung von Flügen für Gruppen kann Dich mehr Geld kosten als die Buchung einzelner Tickets.Die Fluggesellschaften geben in der Regel für jeden Sitzplatz in der Gruppe den gleichen Preis für das Ticket, auch wenn einige günstiger sind als andere. Reserviere ich etwa drei Tickets: einen Fensterplatz (300 $), einen Mittelplatz (200 $) und einen Gangplatz (250 $), werden mir höchstwahrscheinlich 300 $ für alle drei Tickets berechnet, da dies der höchste Preis ist.

Du kannst das ganz einfach umgehen, indem Du einzelne Tickets kaufst und Dir Deine Plätze danach aussuchst.Allerdings kannst Du keine Einzeltickets für Kinder buchen, da sie eine erwachsene Begleitperson benötigen, um zu fliegen.

Buchst Du jedoch eine Reise mit mehreren Etappen, empfehle ich Dir, alle Etappen mit einem Ticket zu buchen.Damit garantierst Du, dass Du nicht für die Kosten Deiner restlichen Reise aufkommen musst, sollte eine Etappe ausfallen.

7. Nutze die Tricks der Fluggesellschaften bei der Buchung

Es gibt ein paar Schlupflöcher, mit denen Du bei der Buchung eines Fluges Geld sparen kannst. Ich empfehle Dir, Dich zu vergewissern, dass Du Deinen Vertrag nicht brichst und dass Du alle Strafen bedenkst, die Dir drohen. Das ist nicht immer ein Problem, denn einige Fluggesellschaften haben noch keine Informationen über Buchungsmanipulationen in ihren Beförderungsvertrag aufgenommen.

Diese beiden Schlupflöcher sind ziemlich einfach und für Fluggesellschaften schwer zu bestrafen:

Wegwerf-Tickets

Normalerweise bekommst Du ein Ticket für einen Hin- und Rückflug wesentlich günstiger als nur eine Hinreise. So kannst Du viel Geld sparen, wenn Du ins Ausland ziehst oder Dich für längere Zeit in einem anderen Land aufhältst. Du musst nur einen Hin- und Rückflug buchen und Dein Rückflugticket "wegwerfen".

Bevor du eine Hinreise buchst, überprüfe, ob Du mit dem Hinflug Geld sparst und verzichte dann auf den Rückflug.

Versteckte Stadt-Tickets

Bei dieser Methode buchst Du einen Flug mit einem Zwischenstopp an Deinem Wunschziel und beendest dort Deine Reise.Da die Ticketpreise von der Beliebtheit des Reiseziels abhängen, kannst Du somit manchmal Geld sparen. Außerdem ist es für die Fluggesellschaften fast unmöglich, das zu bestrafen, weil Reisende Flüge regelmäßig verpassen. Beachte nur, dass das mit aufgegebenem Gepäck nicht funktioniert, da Dein Gepäck am Zielort ankommt.

Skiplaggedfindet diese Angebote automatisch für Dich, wenn Du Deinen Abflugort und Dein gewünschtes Ziel eingibst.Ich habe mir etwa eine Reise von Seattle nach Dallas angesehen. Skiplagged zeigte mir, dass die Buchung eines Tickets von Seattle nach Phoenix mit einem Zwischenstopp in Dallas günstiger war. Ich habe die gleiche Reise bei Kiwi gesucht, aber mit Dallas als Endpunkt der Reise war sie 62 $ teurer.

Die gleiche Strecke war billiger, wenn sie mit einem Flug mit Endziel in Phoenix verbunden war

8. Benutze Punkte, um kostenlos zu fliegen

Es gibt eine ziemlich unkomplizierte Möglichkeit, Geld zu sparen. Du kannst Dich für Prämienprogramme anmelden, mit denen Du kostenlose Reisen erhältst.Diese Programme werden normalerweise von Fluggesellschaften sowie von einigen Kreditkarten angeboten.

Southwest Airlines hat etwa ein Programm namens Rapid Rewards, bei dem Du für jeden Flug Punkte bekommst. Diese Punkte verfallen nie. Hast Du genug gesammelt, kannst Du sie in kostenlose Flüge umwandeln!

9. Plane Deine eigenen Zwischenstopps

Durch mehrtägige Zwischenstopps kannst Du manchmal Hunderte von Euros bei Hin- und Rückflügen sparen. Bist Du zeitlich flexibel, ist das ist eine tolle Möglichkeit, Geld zu sparen. Du kannst damit mehrere Reiseziele in einem Urlaub kombinieren.

Beachte aber, dassDu mit dieser Methode nur Geld bei den Flügen sparst.Du hast möglicherweise Zusatzkosten für Unterkunft, Essen und andere Reisen.

10. Suche nach Fehlertarifen

Fehlerhafte Tarife findest Du oft in sozialen Medien, Foren und auf Websites wieSecret Flying.Das sind Fehler, die von Buchungsseiten und Fluggesellschaften gemacht werden. Sie bieten ann unglaublich niedrige Preise an. Meist ist menschliches Versagen der Grund. Es ist nützlich, ein paar dieser Websites als Lesezeichen zu speichern, damit Du kein Angebot mehr verpasst. Siehst Du einen Fehlertarif, dann reagierst Du am besten schnell, weil Unternehmen diese Fehler schnell korrigieren. Es ist möglich, dass Dein Flug nach der Buchung storniert wird und Du eine Rückerstattung erhältst, weil der Fehler vor dem Abflug entdeckt wurde.

Ich empfehle, Secret Flying täglich zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Du die neuesten Fehler nicht verpasst. Das dauert nur wenige Sekunden

FAQ, wie DU mit einem VPN günstigere Flüge erhältst

Welche Länder haben die günstigsten Flüge? Welche sind die teuersten?

Länder mit geringeren Einkommen wie Mexiko, Malaysiaund Indien haben tendenziell geringere Tarife. Das kann aber uneinheitlich sein und stark vom Ziel Deiner Reise abhängen. Den größten Rabatt habe ich gefunden, als ich ExpressVPNs Server in Vietnam benutzt habe, um Flüge zu und aus Vietnam zu suchen. Auf der anderen Seite war Vietnam am teuersten, wenn man internationale Flüge buchte, die nicht mit Vietnam verbunden waren.

Flüge waren in der Regel günstiger, wenn ich mich mit einem Server in dem Land verbunden habe, in dem die Fluggesellschaft ihren Sitz hat.Reisen mit Lufthansa waren wesentlich günstiger, als ich mich mit einem Server in Deutschland verbunden habe, weil Lufthansa dort ihren Haupsitz hat.

Mir ist auch aufgefallen, dass die Flüge nach Großbritannien tendenziell deutlich günstiger sind. Das ist vor allem dann der Fall, wenn eines der Ziele innerhalb der Landesgrenzen liegt. Ich habe das getestet, indem ich die Preise für einen Flug zwischen London und Miami überprüft habe. Als ich die Tarife von fünf verschiedenen Servern verglich, hatte Großbritannien die günstigsten Preise, obwohl die Fluggesellschaft (United) in amerikanischem Besitz ist.

Ich habe den günstigsten Tarif (von London nach Miami) gefunden, als ich mich mit einem Server in Großbritannien verbunden habe

Warum sind Flüge in einigen Ländern günstiger?

Mehrere Faktoren beeinflussen die Ticketpreise, mitunter:

Der allgemeine Reichtum eines Landes

Die aktuelle Beliebtheit eines Fluges in Deiner Region

Feiertage oder wichtige Zeitpunkte

Politische Veränderungen oder aktuelle Ereignisse

Ob Du Dich im selben Land wie die von Dir gewählte Fluggesellschaft befindest (einige Fluggesellschaften bieten günstigere Preise in ihren Heimatländern an)

Bachtest Du diese Punkte beachtest, kannst Du leichter abwägen, welches Land zu einem bestimmten Zeitpunkt die günstigsten Preise bietet und dann wählst Du entsprechend einen VPN-Standort.

Wie wissen Fluggesellschaften und Buchungs-Websites, wo ich mich genau befinde?

Die Fluggesellschaften verwenden Deine IP-Adresse, um Deinen Standort zu ermitteln und andere Techniken zur Nachverfolgung.Du kannst aber Deine IP-Adresse mit einem VPN verschleiern, damit die Websites der Fluggesellschaften Deinen echten Standort nicht sehen können. Auf diese Weise kannst Du andere Märkte durchsuchen, um günstigere Flugpreise zu finden.

Einige andere Möglichkeiten, wie Buchungsseiten Deinen Standort erkennen, sind:

Cookies – Daten, die über Deinen Browser gesammelt werden und Aufschluss über Deine Internetaktivitäten geben

– Daten, die über Deinen Browser gesammelt werden und Aufschluss über Deine Internetaktivitäten geben Browser-Verlauf – lässt Websites wissen, von welchem Standort aus Du surfst

– lässt Websites wissen, von welchem Standort aus Du surfst WLAN-Rechte – Reise-Websites können Deinen Standort anhand Deiner WLAN-Verbindung verfolgen. Du kannst die Erlaubnis verweigern, wenn die Website Dich zur Eingabe dieser Informationen auffordert.

– Reise-Websites können Deinen Standort anhand Deiner WLAN-Verbindung verfolgen. Du kannst die Erlaubnis verweigern, wenn die Website Dich zur Eingabe dieser Informationen auffordert. GPS – verwendest Du ein GPS-fähiges Gerät (etwa ein Smartphone), können Websites auf diese Weise leicht Deinen Standort herausfinden.

– verwendest Du ein GPS-fähiges Gerät (etwa ein Smartphone), können Websites auf diese Weise leicht Deinen Standort herausfinden. HTML 5– ein Code, der speziell durch die Geolokalisierung Deines Geräts erzeugt wird, wenn Du es benutzt.

Wie kann mir ein VPN noch helfen, wenn ich reise?

VPNs sind auf Reisen aus mehreren Gründen nützlich. Online-Sicherheit und Aufrechterhaltung des Zugangs zu Deinen lokalen Konten.Die Nutzung von öffentlichen WLANs birgt eine Reihe von Risiken für die Privatsphäre, die durch die Verschlüsselung und IP-Maskierung eines VPNs überwunden werden können. Ein VPN hilft auch dabei, Bandbreitenbeschränkungen oder Netzwerk-Firewalls zu überwinden. Solche Praktiken sind in gemeinsam genutzten öffentlichen WLANs üblich.

Außerdem kann es vorkommen, dass viele Deiner lokalen Online-Dienste im Ausland nicht verfügbar sind. Verbindest Du Dich mit einem VPN-Server in Deinem Heimatland, kannst Du so oder so darauf zugreifen. Zum Beispiel funktioniert Dein Netflix-Login in den meisten anderen Ländern, aber oft kannst Du nicht auf alle Inhalte zugreifen, die Du normalerweise siehst. Das liegt daran, dass Netflix aus rechtlichen Gründen von Region zu Region andere Inhalte anbietet.

Ist es illegal, ein VPN zu benutzen, um günstige Flüge zu finden?

VPNs sind in den meisten Ländern nicht illegal.Du kannst ein VPN benutzen, um günstigere Flüge von den Märkte in Übersee zu bekommen, ohne irgendwelche Gesetze zu brechen, solange Du nicht in einem Land lebst, das VPNs sperrt. Einige Länder wie China, die VAE, Iran und Russland verbieten oder regulieren die Nutzung von VPNs stark. Am besten informierst Du Dich zu den aktuellen lokalen Gesetzen über VPNs, um auf der sicheren Seite zu sein.

Kann ich ein kostenloses VPN benutzen, um günstige Flüge zu erhalten?

Möglicherweise bekommst Du mit einem kostenlosen VPN günstigere Flüge, aber ich rate streng davon ab.Die beste Möglichkeit, günstige Flüge zu erhalten, ist ein VPN mit hohen Geschwindigkeiten auf weiten Entfernungen, das viele globale Server und eine benutzerfreundliche App bietet.

Kostenlose VPNs haben Einschränkungen bei den Standorten und bieten selten Server in Ländern, die günstige Flüge bieten,etwa Malaysia, Bulgarien oder Türkei. Weil ihre Netzwerke normalerweise klein sind, tendieren die Server zu Überlastung und das führt zu Verzögerungen und langsamen Ladezeiten. Hinzu kommen noch Limits und deswegen ist kostenlose VPNs eher nutzlos (die meisten kostenlosen VPNs bieten nur wenigen Gigabyte pro Monat).

Unbequemlichkeit ist aber Deine geringste Sorge. Einige kostenlose VPNs sind gefährlichund bekannt dafür, Dich zu verfolgen und Deine Daten an Dritte zu verkaufen oder sie infizieren Dein Gerät mit Malware. Du bist immer besser beraten, ein günstiges Premium-VPN zu benutzen.

Erhalte günstige Flüge mit ExpressVPN

Hole Dir heute günstige Flüge mit einem VPN

Manche Flüge sind in anderen Ländern günstiger, egal wo du wohnst.Mit dem richtigen VPN ist es einfach, Zugriff auf diese Flugangebote zu erhalten. Aber nicht alle VPNs sind dieser Aufgabe gewachsen. Einige haben keine Server in Ländern mit günstigen Flügen. Manche verbergen Deine IP-Adresse nicht immer und andere bieten wiederum keine hohen Geschwindigkeiten über große Entfernungen.

Nach meinen Tests habe ich herausgefunden, dass ExpressVPN das beste VPN ist, um günstige Flüge zu buchen. Die Geschwindigkeiten über weite Entfernungen sind außergewöhnlich, das Server-Netzwerk bietet weltweiten Zugang zu Reise-Websites und Du kannst darüber hinaus privat im Ausland surfen. Probiere es selbst aus - wenn du feststellst, dass es nicht dein idealer Service ist, hast du eine volle 30 days to claim a refund.

Zusammengefasst sind die besten VPNs, um Geld für Flüge zu sparen …

Rang Anbieter Unsere Bewertung Rabatt Anbieter 1 9.9 /10 9.9 Unsere Bewertung Spare 49%! Mehr Details 2 9.7 /10 9.7 Unsere Bewertung Spare 83%! Mehr Details 3 9.5 /10 9.5 Unsere Bewertung Spare 82%! Mehr Details