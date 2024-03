Shop Smart Wearables & Watches Online - Jazp Qatar (2024)

Hi You are In!

Invalid OTP '); } }, }); } }); })(jQuery); ');}else {$('#preorder_error').html(' Invalid details provided pls try refreshing the page. ');}}});});function validate_product(product) {if (product == "") {$('#preorder_error').html(' Something went wrong try again later. '); return false; }}function validate_name(name) {if (name == "") {$('#preorder_error').html(' Enter Full Name. '); return false; } //regename enamepression:var reg_name_lastname = /^[a-zA-Z\s]*$/;//Validation to the user_name input fieldif(!reg_name_lastname.test(name)) {$('#preorder_error').html(' Correct the Name: only letters and spaces. '); return false;}}function validate_mail(mail) {if (mail == "") {$('#preorder_error').html(' Enter Email-Id. '); return false; } if (/^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/.test(mail)) return true; else {$('#preorder_error').html(' You have entered an invalid email address! '); return false;}}function validate_mob(mob) { if (mob == "") {$('#preorder_error').html(' Enter Mobile Number. '); return false; }}$('#btn_search').click(function(){var searchQuery1 = $('#faq_search_text').val();var searchQuery2 = $('#faq_search_text_one').val();var searchQuery = (searchQuery1!='')?searchQuery1:searchQuery2;if(searchQuery!=''){ttq.track('Search',{'query':searchQuery})}});

');var captchaElem = $('#loginCaptcha .g-recaptcha-response').length;console.log('captchaElem : ', captchaElem);if(captchaElem<=0){grecaptcha.render('loginCaptcha', {'sitekey' : '6LfY-mMUAAAAAMUD4zxW_SkGsnEzqGx7_lMoyEg-',// 'theme' : 'dark'});}}$('#loginbtn').show();},}); }}); })(jQuery); (function($){ $('body').on('click','#userlog',function(e){ var mobile = $("#otpmobile").val(); var userotp = $("#userotplgn").val(); if(mobile!='') { $.ajax({ url: "https://qatar.jazp.com/qa-en/home/checkloginotp", dataType: 'json', type: 'POST', data: {mobile:mobile,userotp:userotp}, success: function(data) { $('#loginrerror').html(''); $('#loginrerrorfgt1').html(''); if(data=="logedin") { $('#loginformopt').hide(); $('#loginform').html('