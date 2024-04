Smart TV en VPN, werkt dit? - GOOSE VPN (2024)

Smart TV is een van de populairste diensten voor televisie, juist omdat gebruikers hiermee veel meer vrijheid hebben in het kijken naar programma's en series. Met de steeds groeiende populariteit van VPN-verbindingen is de vraag natuurlijk of je ook met een VPN naar je Smart TV kunt kijken. Het antwoord is ja, zolang je maar de juiste VPN-aanbieder kiest.

De GOOSE VPN-dienst is bijvoorbeeld zeer geschikt voor het kijken naar Smart TV en er is geen limiet aan de beschikbare series, films en programma's. Een van de populairste Smart Television diensten is Kodi en je kunt er nog meer uit halen met een VPN verbinding - zowel wat betreft aanbod als privacy.

Voordat je echt met Kodi aan de slag kunt, is het natuurlijk belangrijk om te weten wat deze dienst precies inhoudt en hoe een VPN-verbinding het gebruik ervan eenvoudiger en aangenamer maakt.

Wat is Kodi precies?

Kodi is eigenlijk een acroniem voor Kernless Operating Desktop Interface en was eerder bekend onder de naam XBMC. Het is een mediacenter met echt geavanceerde functies en is bovendien open source, wat betekent dat je het gratis kunt gebruiken. Er zijn heel veel add-ons, gemaakt door de Kodi gemeenschap, die toegang geven tot films, muziek, video's, documentaires, enz. Bovendien kan Kodi ook worden gebruikt voor het bekijken van video's, foto's en nog veel meer op Smart TV.

Kodi is, in een notendop, een open source software die veel meer mogelijkheden biedt voor gebruikers die hun favoriete series en films willen bekijken. Maar om er nog meer uit te halen, is een VPN-verbinding de beste beslissing die je kunt nemen.

Een unieke TV-app, door GOOSE VPN

De GOOSE VPN service is de allereerste die een unieke TV app voor Android heeft ontwikkeld, waarmee je programma's zoals Kodi volledig beschermd kunt gebruiken. Allereerst is het natuurlijk belangrijk om verbinding te maken met een VPN-server, waarna je de Kodi-app opstart. Vanaf dat moment kun je volledig beschermd, anoniem en zorgeloos streamen.

Bovendien kun je dankzij de Android Box heel gemakkelijk video's, muziek, films en foto's bekijken in een optimale HD-kwaliteit. Zonder Kodi is de Android TV echter niet helemaal compleet. Normaal gesproken zijn ze al met elkaar geïntegreerd, maar het kan zijn dat je ze apart moet downloaden en installeren.

Kodi is zonder twijfel de beste tool voor het creëren van een ongeëvenaarde authentieke multimedia-ervaring. Je kunt de Google Play Store zowel via je smartphone als via je TV bereiken, waar je meer informatie kunt vinden over de Android TV app van GOOSE VPN.

De vele voordelen van Kodi met een VPN-verbinding

Een Virtual Private Network is niet echt noodzakelijk voor het gebruik van programma's zoals Kodi, maar wel erg handig. De verbinding met een VPN-server biedt namelijk verschillende voordelen. Zo is het mogelijk om volledig anoniem te downloaden en te streamen, wat betekent dat persoonlijke gegevens niet worden onderschept. Geobeperkingen vormen bovendien geen belemmering en je kunt gemakkelijk toegang krijgen tot content die normaal gesproken niet toegankelijk is in jouw land. Aan de andere kant heb je ook altijd toegang tot buitenlandse websites, tv-programma's en informatie die alleen in Nederland beschikbaar is.

Kodi op verschillende apparaten gebruiken

Bij bepaalde VPN-aanbieders kun je slechts met één apparaat verbinding maken met een VPN-server. Met de GOOSE VPN dienst kun je echter één account gebruiken om verbinding te maken met verschillende apparaten, wat betekent dat je Kodi zowel op je laptop als op je smartphone kunt gebruiken. Je kunt dus Android TV kijken op je smartphone maar ook op je televisie, allemaal met dezelfde verbinding. Zo kun je nog meer genieten van je favoriete programma's, muziek, films, enz.

Een VPN-verbinding, optimaal gebruik van Kodi

Het is duidelijk dat een VPN-verbinding alleen voordelen biedt voor degenen die beter gebruik willen maken van programma's zoals Kodi. In een wereld waarin het internet steeds vrijer wordt en tegelijkertijd steeds meer gecensureerd, is het kunnen rekenen op een verbinding die toegang geeft tot meer inhoud, zonder beperkingen door geobeperkingen en andere obstakels, alleen maar een toegevoegde waarde.

Kodi is een programma voor elke medialiefhebber: van foto's tot video's, series en films, alles is ermee mogelijk. Het kiezen van een VPN-verbinding is dan ook een logische tweede stap als je er meer uit wilt halen. Dankzij een anonieme online identiteit, gebaseerd op een ander IP-adres, wordt genieten van media makkelijker, veiliger en bovendien ook veel aangenamer. De GOOSE VPN dienst beseft dit en wil ook dat gebruikers hiervan kunnen genieten.