So verwendest du ein VPN auf deinem Smart-TV (2024)

Heutzutage handelt es sich bei einem VPN (Virtual Private Network) um ein Internet-Tool, das in vielerlei Hinsicht unverzichtbar ist. Wenn du jedoch versuchst eine VPN-Software auf dein Smart-TV herunterzuladen, wirst du höchstwahrscheinlich enttäuscht werden – die meisten Smart-TVs bieten von Haus aus keine Unterstützung für VPNs. Glücklicherweise gibt es mehrere Wege, wie du dein VPN auf dein Smart-TV ausweiten und all seine Vorteile nutzen kannst. Warum brauche ein VPN für mein Smart-TV? Gute Frage! Möglicherweise wunderst du dich wie ein VPN funktioniert oder warum du überhaupt eine VPN-Verbindung auf deinem Smart-TV benötigst. Wenn du ein brandneues Smart-TV von LG, Visio oder Samsung hast, kann dir ein VPN zwei attraktive Vorteile bieten: Zugriff auf all die Sendungen, die du dir ansehen möchtest, und Schutz für deine Privatsphäre, während du dir diese Sendungen ansiehst. Verwende ein VPN, um dir jede beliebige Sendung anzusehen Ist dir jemals aufgefallen, dass Streaming-Dienste dir je nachdem, wo in der Welt du dich gerade aufhältst, eine andere Mediathek anbieten? So stehen dir im Urlaub eventuell die Sendungen, die du dir zu Hause gerne ansiehst, gar nicht zur Verfügung. Diese geographischen Einschränkungen werden von Streaming-Providern anhand der IP-Adressen ihrer Benutzer erzwungen – der Standort deiner IP-Adresse bestimmt darüber, welches Angebot an Sendungen du dir ansehen darfst. Wenn du eine Verbindung mit einem VPN-Server herstellst, wird deine tatsächliche IP-Adresse hinter einer anderen IP-Adresse verborgen, wobei diese neue IP-Adresse mit dem Land übereinstimmt, in dem sich der VPN-Server befindet. Wenn du unterwegs bist und deine vertrauten Unterhaltungssendungen vermisst, kannst du einfach dein VPN einschalten, dich mit einem Server in deinem Heimatland verbinden, und schon kannst du all deine Lieblingsfernsehsendungen streamen. See Also VPN For Smart TV | TOP 3 VPN To Use With Smart TV | Guide + TipsVPN für Smart-TV | TOP 3 VPN zur Verwendung mit Smart TV | Anleitung + TippsHow to use VPN on a smart TV?How to Install a VPN on Smart TV — Complete 2024 Guide

Aber – und das ist ein großes Aber – es gibt Anbieter von Inhalten, die mit diesem Trick schon längst vertraut sind und mittlerweile bekannte IP-Adressen von VPN-Servern blockieren. Anbieter von VPNs können dieser Abwehrstrategie entgegenwirken, indem Sie neue IP-Adressen erstellen, doch das ist ein ewiger Wettstreit.

Verwende ein VPN, um deine Privatsphäre zu schützen

Dieselbe Tarnung deiner IP-Adresse, die es dir ermöglicht, dich virtuell an jeden Ort der Welt zu teleportieren, dient gleichzeitig als Schutzschild für deine Privatsphäre. Wenn keiner deine echte IP-Adresse einsehen kann, ist auch niemand in der Lage deine Identität und deinen Standort zu erkennen. Solange du mit einem VPN verbunden bist, ist der einzige Beteiligte, der deine tatsächliche IP-Adresse kennt, dein VPN-Anbieter. Aus diesem Grund solltest du dich stets auf einen vertrauenswürdigen Dienst wie HMA VPN verlassen, der keinerlei Protokoll über deine Online-Aktivitäten führt.

Deine Verbindung mit dem VPN-Dienst wird darüber hinaus mithilfe von Verschlüsselung geschützt. Dabei werden deine Daten chiffriert, sodass sie durch keine Drittpartei ausgelesen werden können. Und da ein VPN jeglichen Datenverkehr schützt, der an deinem Gerät eingeht oder von ihm ausgeht – und zwar nicht nur deinen Browserverkehr, sondern auch den deiner Apps und Dienste – bleiben wirklich all deine Aktivitäten geschützt, solange du mit deinem VPN verbunden bist.

Mit einer verborgenen IP-Adresse und einer verschlüsselten Internetverbindung bist du doppelt gegen jedermann geschützt, der ein Auge auf deine Aktivitäten werfen möchte, und zwar einschließlich deines Internetdienstleisters (ISP), deiner Regierung und hinterhältigen Cyberkriminellen, die es auf deine Daten abgesehen haben.

Wie richte ich ein VPN auf meinem Smart-TV ein?

Wenn du ein Android TV-Gerät verwendest, hast du Glück – HMA hat eine speziell für Android TVs entwickelte App. Lade HMA VPN direkt auf dein Android TV herunter und du erhältst den praktischsten VPN-Schutz, den du dir vorstellen kannst.

Verwendest du allerdings eine andere Art von Smart-TV, musst du einen anderen Weg gehen. Und hier stehst du vor der Wahl:

Wünschst du dir einen VPN-Schutz für dein gesamtes Heimnetzwerk?

Lautet die Antwort JA, dann installiere ein VPN auf deinem Router .

. Lautet die Antwort NEIN, dann installiere ein VPN auf deinem Computer und verbinde ihn mit deinem Smart-TV .

So verwendest du ein VPN auf deinem Smart-TV mithilfe deines Routers

Ein VPN auf deinem Router verschlüsselt und schützt dein gesamtes Heim-WLAN-Netz und deckt alle Geräte ab, die sich mit ihm verbinden. Das schließt nicht nur dein Smart-TV mit ein, sondern auch all deine PCs, Mobilgeräte, Spielkonsolen (lies dir unseren Artikel über die Vorteile von VPNs beim Online-Gaming durch) und alle anderen IoT-Geräte. So bringst du ein VPN auf deinem Router zum Laufen:

Melde dich an deinem Router an. Öffne deinen Browser und gib die IP-Adresse deines Routers in die Adresszeile ein. Gib deinen Benutzernamen und dein Passwort ein, sobald du dazu aufgefordert wirst. Die Standardanmeldedaten deines Routers solltest du aus Sicherheitsgründen mittlerweile geändert haben. Falls nicht, solltest du das jetzt gleich erledigen! Hacker sind in der Lage sich in die Router vieler Benutzer einzuhacken, indem Sie einfach das Modell des Routers ermitteln und die Standardanmeldedaten eingeben, und solche Hackerangriffe sind keine Seltenheit. Prüfe, ob du auf deinem Router ein VPN installieren kannst. Hast du dir das wirklich so einfach vorgestellt? Man kann nicht einfach auf jeden beliebigen alten Router ein VPN aufspielen und installieren. Einige Router, wie z. B. die Router der Marke Asus, sind zwar von Haus aus kompatibel mit VPNs, andere erfordern jedoch eine neue Firmware, deren Aufspielen auch als „Flashen“ bezeichnet wird. Weitere Informationen zum Flashen findest du entweder in der Bedienungsanleitung oder du kannst dir im Internet durchlesen, was die Leute über deinen Router-Hersteller und dein Router-Modell sagen. Ist das Flashen deines Routers nicht möglich, kannst du einen neuen VPN-fähigen Router kaufen. Richte das VPN auf deinem Router ein. Dieser Vorgang ist von Router zu Router unterschiedlich. Lies dir unsere Anleitungen zur Installation eines VPNs auf deinem Router durch, um Informationen über die Vorgehensweise bei deinem konkreten Router zu erhalten. Teste das VPN. Sobald du mit der Einrichtung des VPNs auf deinem Router fertig bist, solltest du es aktivieren und dich vergewissern, dass es funktioniert. Kannst du dich über dein Smart-TV mit dem Internet verbinden? Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch: Du hast es geschafft.

Ein großer Nachteil hierbei ist, dass du dich jedes Mal an deinem Router anmelden musst, wenn du deine VPN-Einstellungen anpassen willst oder dein VPN ein- oder ausschalten möchtest. Wer einen zusätzlichen Router oder das für die Anschaffung eines solchen nötige Kleingeld hat, kann dieses Problem umgehen, indem er einen der Router als dedizierten VPN-Router verwendet. Nimm keine Änderungen an deinem primären Router vor, installiere dafür ein VPN auf deinem sekundären Router und verbinde die zwei Router untereinander. Mit einer solchen Konfiguration kannst du jederzeit entscheiden, wann ein VPN verwendet und wann eine direkte Internetverbindung hergestellt werden soll.

So verwendest du ein VPN auf deinem Smart-TV mithilfe deines Computers

Wenn du eher jemand bist, der auf voneinander unabhängige Lösungen steht, stehen dir bei der Vorstellung, dass du den gesamten Datenverkehr deines Heimnetzwerks über einen einzigen VPN-Server leiten solltest, möglicherweise die Haare zu Berge. Alternativ kannst du dein Smart-TV mit deinem Computer verbinden und die Internetverbindung deines Computers mit dem Smart-TV teilen. Somit wird dein Smart-TV über deinen Computer aufs Internet zugreifen und damit gleichzeitig auch über das VPN deines Computers.

Die Übertragung des VPNs eines Computers auf ein Smart-TV ist sowohl mithilfe von Windows- als auch mithilfe von macOS-Rechnern möglich. Du musst nur darauf achten, dass dein PC eingeschaltet und dein VPN aktiviert ist, bevor du dein Smart-TV verwendest. Der Vorgang variiert in Abhängigkeit vom Betriebssystem und der verwendeten Verbindungsart – an dieser Stelle kannst du gerne direkt zu den Anweisungen übergehen, die deiner konkreten Konfiguration entsprechen:

So verwendest du ein VPN auf deinem Smart-TV mithilfe einer Ethernet-Verbindung mit deinem Windows-PC

So verwendest du ein VPN auf deinem Smart-TV mithilfe einer WLAN-Verbindung mit deinem Windows-PC

So verwendest du ein VPN auf deinem Smart-TV mithilfe einer Ethernet-Verbindung mit deinem Mac

So verwendest du ein VPN auf deinem Smart-TV mithilfe einer WLAN-Verbindung mit deinem Mac

So verwendest du ein VPN auf deinem Smart-TV mithilfe einer Ethernet-Verbindung mit deinem Windows-PC

Installiere dein VPN auf deinem Computer und aktiviere es. Verbinde dein Smart-TV und deinen Computer mit einem Ethernet-Kabel. Öffne die Windows-Einstellungen auf deinem Computer, indem du im Windows-Menü auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen) klickst oder die Tastenkombination Windows-Taste + I verwendest.

Wähle Netzwerk und Internet.

Klicke im Menü Netzwerk und Internet auf Adapteroptionen ändern.

Suche nach deinem VPN, klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle Eigenschaften.

Wechsele zur Registerkarte Freigabe und aktiviere das Kontrollkästchen bei „Anderen Benutzern im Netzwerk gestatten, diese Verbindung des Computers als Internetverbindung zu verwenden“. Wähle im Dropdownmenü deine Ethernet- oder LAN-Verbindung aus.

Teste die Internetverbindung auf deinem Smart-TV, um zu überprüfen, ob alles richtig funktioniert.

So verwendest du ein VPN auf deinem Smart-TV mithilfe einer WLAN-Verbindung mit deinem Windows-PC

Installiere dein VPN auf deinem Computer und aktiviere es. Öffne das Windows-Menü und klicke auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen). Alternativ kannst du die Tastenkombination Windows-Taste + I verwenden, um die Einstellungen aufzurufen.

Klicke hier auf Netzwerk und Internet.

Klicke auf Mobiler Hotspot.

Klicke auf Bearbeiten, um deinem neuen WLAN-Netz einen neuen Netzwerknamen zu geben und ein Passwort auszuwählen, und klicke anschließend auf Speichern.

Setze den Schalter bei Meine Internetverbindung für andere Geräte freigeben in die EIN-Position.

Ändere die Konfiguration deines Smart-TVs so, dass es dieses neue Drahtlosnetzwerk verwendet, und teste anschließend die Verbindung.

So verwendest du ein VPN auf deinem Smart-TV mithilfe einer Ethernet-Verbindung mit deinem Mac

Installiere dein VPN auf deinem Mac und aktiviere es. Verbinde dein Smart-TV mithilfe eines Ethernet-Kabels mit deinem Mac. Einige neuere Mac-Modelle, wie das MacBook Pro, erfordern zur Herstellung einer Ethernet-Verbindung einen USB-C-Adapter. Öffne die Systemeinstellungen und klicke auf Freigaben.

Wähle im Menü links die Option Internetfreigabe aus. Wähle anschließend aus der Dropdownliste neben „Internet freigeben“ die Internetverbindung deines Macs aus. (Bist du beispielsweise mit deinem Drahtlos-Heimnetzwerk verbunden, musst du die Option WLAN auswählen.) Da du deine Verbindung mit deinem Smart-TV per Ethernet teilen willst, musst du in der Liste neben „Mit Computern über“ entweder Ethernet oder USB auswählen. Denk daran, dass einige neuere Macs keine direkten Ethernet-Verbindungen unterstützen. Aktiviere abschließend links das Kontrollkästchen neben „Internetfreigabe“. Es erscheint ein Bestätigungsdialog – klicke auf Start.

Überprüfe, ob der Status „Internetfreigabe: Aktiviert“ lautet und der Indikator grün leuchtet.

Teste die Internetverbindung auf deinem Smart-TV.

So verwendest du ein VPN auf deinem Smart-TV mithilfe einer WLAN-Verbindung mit deinem Mac

Installiere dein VPN auf deinem Mac, aktiviere es und stelle eine kabelgebundene Verbindung mit dem Internet her. Öffne die Systemeinstellungen deines Macs und klicke auf Freigaben.

Wähle in der Auswahl links Internetfreigabe aus. Wähle anschließend aus dem Dropdownmenü neben „Internet freigeben“ die Internetverbindung deines Macs aus. Wenn du über deinen Mac ein WLAN-Netz erstellen möchtest, musst du eine kabelgebundene Internetverbindung nutzen. Wähle aus der Liste neben „Mit Computern über“ die Option WLAN aus.

Klicke auf die Schaltfläche WLAN-Optionen… unter der Liste „Mit Computern über“, um das Drahtlosnetzwerk deines Macs zu konfigurieren. Wähle ein WPA2-Passwort aus, um dein Netzwerk zu schützen und klicke anschließend auf OK.

Klicke links im Menü auf das Kontrollkästchen neben der Option Internetfreigabe, um den Status zu ändern. Klicke im aufpoppenden Bestätigungsdialog auf Start.

Überprüfe, ob der Status „Internetfreigabe: Aktiviert“ lautet und der Indikator grün leuchtet.

Verbinde dein Smart-TV mit dem neuen WLAN-Netzwerk und teste anschließend die Verbindung.

Worauf sollte ich bei der Auswahl eines VPNs für Smart-TVs achten?

Wenn du ein VPN in Verbindung mit deinem Smart-TV verwenden möchtest, um auf mit Geosperren belegte Inhalte zuzugreifen, haben zwei Dinge oberste Priorität: Geschwindigkeit – du kannst keine Inhalte streamen, wenn deine Verbindung nicht schnell genug ist – und eine große Auswahl an Servern. Du willst ein VPN, das dir eine Vielzahl an Servern weltweit anbietet, damit du dich immer mit einem Server deiner Wahl verbinden kannst.

Achte beim Prüfen der verschiedenen VPN-Optionen für dein Smart-TV auf folgende Prädikate:

Auf Geschwindigkeit ausgelegt: Suche nach einem VPN-Anbieter, der in seine Infrastruktur investiert hat. Du brauchst Server, die Geschwindigkeiten im Gbps-Bereich (Gigabits pro Sekunde) erreichen, und der Anbieter sollte über ein großes Server-Netzwerk verfügen, damit er seine Benutzer besser auf seine Server verteilen und jedem von ihnen mehr Bandbreite anbieten kann.

Suche nach einem VPN-Anbieter, der in seine Infrastruktur investiert hat. Du brauchst Server, die Geschwindigkeiten im Gbps-Bereich (Gigabits pro Sekunde) erreichen, und der Anbieter sollte über ein großes Server-Netzwerk verfügen, damit er seine Benutzer besser auf seine Server verteilen und jedem von ihnen mehr Bandbreite anbieten kann. Globale Abdeckung: Wenn ein VPN keine Server in den Ländern anbietet, die du brauchst, macht es keinen Sinn sich dort zu registrieren. Mit einem solchen VPN kannst du nicht auf mit Geosperren belegte Inhalte aus diesen Ländern zugreifen.

Wenn ein VPN keine Server in den Ländern anbietet, die du brauchst, macht es keinen Sinn sich dort zu registrieren. Mit einem solchen VPN kannst du nicht auf mit Geosperren belegte Inhalte aus diesen Ländern zugreifen. Eine große Auswahl an Servern: Einige Server können dir automatisch einen Server zuweisen, um dir die zum jeweiligen Zeitpunkt schnellste und stabilste Internetverbindung anzubieten. Das ist zwar hilfreich, doch du willst auch ein VPN, bei dem du jederzeit einen neuen Server auswählen kannst, um nach Belieben den Standort deiner IP-Adresse zu ändern.

Einige Server können dir automatisch einen Server zuweisen, um dir die zum jeweiligen Zeitpunkt schnellste und stabilste Internetverbindung anzubieten. Das ist zwar hilfreich, doch du willst auch ein VPN, bei dem du jederzeit einen neuen Server auswählen kannst, um nach Belieben den Standort deiner IP-Adresse zu ändern. Fürs Streamen optimiert: Das Streamen ist eine äußert bandbreitenintensive Aktivität. Einige VPNs bieten ihren Benutzern Server an, die speziell für höchste Streaming-Leistung ausgelegt sind.

Das Streamen ist eine äußert bandbreitenintensive Aktivität. Einige VPNs bieten ihren Benutzern Server an, die speziell für höchste Streaming-Leistung ausgelegt sind. Keine Bandbreitenbeschränkungen: Droht dir ein VPN mit Bandbreitenbeschränkungen, solltest du dich gleich woanders umschauen. Beim Streamen von Inhalten auf deinem Smart-TV ist dieser Unsinn das Letzte, was du brauchst.

Droht dir ein VPN mit Bandbreitenbeschränkungen, solltest du dich gleich woanders umschauen. Beim Streamen von Inhalten auf deinem Smart-TV ist dieser Unsinn das Letzte, was du brauchst. OpenVPN-Protokoll: OpenVPN ist sowohl in Bezug auf Sicherheit als auch Geschwindigkeit das derzeit führende VPN-Protokoll. Genau dieses Protokoll solltest du beim Streamen von Inhalten auf deinem Smart-TV verwenden.

Neben den oben angeführten Streaming-Tipps sollte der Sicherheitsaspekt bei der Auswahl eines VPNs oberste Priorität haben. Jeder VPN-Anbieter, der sein Geld wert ist, wird dir eine bankentaugliche Verschlüsselung oder eine Verschlüsselung nach Militärstandard anbieten und dir gleichzeitig garantieren, dass er keinerlei Protokoll über deine Aktivitäten führt. Suche außerdem nach einem Anbieter, der über einen spezialisierten Kundendienst verfügt, falls mal etwas schief geht.

Nimm dich vor den vielen kostenlosen VPNs in Acht. Diese erheben zwar keine Abo-Gebühren, doch viele von ihnen verdienen ihr Geld, indem sie ihren Benutzern zusätzliche Werbeanzeigen einblenden oder gar deren Benutzerdaten veräußern. Um diese Art von Täuschung solltest du auf jeden Fall einen weiten Bogen machen.

Geschwindigkeit, Stabilität und Sicherheit: Das sind die drei unverzichtbaren Merkmale eines VPNs für Smart-TVs

Um alle gewünschten Inhalte problemlos auf deinem Smart-TV zu streamen und dich dabei zu schützen, brauchst du ein VPN, das schnell, stabil und sicher ist. HMA VPN bietet Geschwindigkeiten von 10 bis 20 Gbps auf über 1000 Servern in mehr als 190 Ländern weltweit und versorgt dich somit mit all deinen Lieblingsfernsehsendungen und Filmen, und zwar ganz ohne Zwischenpuffern oder anderweitige Unterbrechungen. Und mit der Verschlüsselung deines Datenverkehrs nach Militärstandard bleiben deine Aktivitäten vor neugierigen Blicken, und sogar vor uns, geschützt – wir führen keinerlei Protokoll über deine IP-Adresse.

