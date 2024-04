TEST: JBL Boombox 3 Wi-Fi – Partyfaktor 9/11 (2024)

JBL Boombox 3 Wi-Fi tilhører den nye generasjonen bærbare høyttalere fra JBL. I likhet med den mye mindre Charge 5 Wi-Fi, kombinerer den Bluetooth med Wi-Fi 6. Som også her betyr at høyttaleren støtter AirPlay 2, Chromecast og har støtte for Alexa multirom. Den spiller også høyoppløste 24bit/96kHz lydfiler over hjemmenettverket.

Der slu*tter i stor grad likheten med Charge 5 Wi-Fi. For Boombox 3 Wi-Fi er mye større, og har langt flere elementer og kraftigere effekt enn de små høyttalerne. De velkjente passive bassene på sidene, fyller bare på med mer bass fra en 19 x 11 cm bass som sitter midt i. Den er flankert av to 2 cm diskanter, og to 8 x 8 cm mellomtoneelementer.

Det sier seg selv at Boombox 3 Wi-Fi spiller høyere og kraftigere med merkbart mer bass, enn både Middleton og Charge 5 Wi-Fi. Den spiller faktisk vel så tøft og høyt som den mye større og dyrere Sony SRS-XV800.

Men den kan også noe ingen andre høyttalere i denne testen kan. JBL-høyttaleren støtter nemlig Dolby Atmos, og det aktiverer man i JBL One-appen, som også kan styre høyttaleren og der kan man i tillegg gjøre enkle lydinnstillinger, som å justere bass, mellomtone og diskant.

JBL-høyttaleren er IP67-sertifisert og spiller i opptil 24 timer på én lading.

Partyfaktor

Den forrige utgaven av JBL Boombox 3, overbeviste stort i vår test, med et seriøst lydtrykk som vi ikke trodde var mulig fra en høyttaler med håndtak. I wifi-utgaven har JBL også forbedret lyden med bedre elementer og et lydbilde som er åpnere, mer raffinert og rikere på klanger og nyanser. Det kombinerer JBL Boombox 3 Wi-Fi med et veritabelt skred av lyd, som lett fyller vår 100 kvm terrasse, med fet og engasjerende lyd.

Den spiller betydelig høyere enn Charge 5 Wi-Fi og er en match for den større Sony SRS-XV800. Men langt mer bærevennlig. Dersom du er utpekt til å ha med lyd på stranda, i båten, parken, eller på hytta, er det en Boombox 3 Wi-Fi du skal ha med deg. Da kan du forbløffe festdeltagerne med en sugende bass på PNAU og Khalids The Hard Way, som får selv den halte til å kaste krykkene. Hvis man ikke danser til den, eller Everything But the Girls Nothing Left To Lose, er det ikke JBL-høyttalerens feil.

Emilie Niclas nydelige Easy er innspilt i Dolby Atmos, og ingen av høyttalerne i denne testen, er i nærheten av å skape det samme lydbildet som Boombox 3 Wi-Fi klarer. Vokalen svever over høyttaleren, mens musikken brettes ut i et større lydbilde enn man tror er mulig fra en såpass kompakt høyttaler.

JBL Boombox 3 Wi-Fi Premium

Lyd & Bilde mener Du verden for et trøkk! Skikkelig fet lyd med potent bass og merkbart lydtrykk. Dolby Atmos og wifi er et pluss.Den er stor og tung til å være bærbar, og koster en del.

