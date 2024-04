UE Boombox - Bluetooth-speaker | bol (2024)

Ik dit product een paar dagen in huis en ik kan zeggen dat dit product gewoonweg fantastisch is!

Allereerst de prijs voor mij 100 euro goedkoop in vergelijking met andere winkels.

Dan hebben we het apparaat zelf, het apparaat is zeer degelijk gebouwd en voelt ook robuust aan.

De meegeleverde lader is handig want deze word geleverd met een stukje voor hier in de EU maar ook voor in Engeland etc.

De bluetoothfunctie werkt zeer goed geen hapering en je hebt al je apparaten zo verbonden.

Als laatste hebben we natuurlijk de geluidskwaliteit, hier stond ik echt paf van...

Het geluid is zeer goed te noemen, er is een stevige bass aanwezig en de hoge- en mid- tonen worden ook goed weergegeven. deze speaker kan ook enorm hard, er komt gewoon geen einde aan als je kijkt naar het formaat, dit is echt een goede prestatie.

Qua batterij gaat hij minstens 5 uur mee als je hem lekker hard zet, en tot 6 uur bij normaal gebruik.

Ik had dit vooral vanwege dit formaat en zeker de prijs niet verwacht en beveel deze dan ook aan.

Echt een top product!!!