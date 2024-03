VPN op Xbox Series X & Series S: Hoe het werkt - Shellfire Blog (2024)

De volgende generatie gaming is in de herfst van 2020 van start gegaan. Slechts enkele dagen na elkaar presenteerden Sony en Microsoft allebei hun gloednieuwe consoles in de vorm van respectievelijk de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S. Deze machines zijn veel krachtiger en sneller dan hun voorgangers. Ten eerste heeft Microsoft zijn twee consoles uitgerust met SSD’s. De Xbox Series H heeft een 8-core Zen 2 CPU van AMD en een 12-teraflop grafische processor. Daarmee is het de krachtigste console ooit.

Wat zowel de nieuwe PlayStation 5 als de Xbox generaties hebben geërfd van hun voorgangers is het ontbreken van geïntegreerde VPN ondersteuning. In dit artikel laten we zien hoe je de nieuwe Xbox-generatie toch snel en gemakkelijk kunt gebruiken in combinatie met een VPN.

Inhoudsopgave Snel gamen met een VPN Bescherm je privacy op je nieuwe Xbox

Heeft de Xbox next generation out-of-box VPN ondersteuning?



Waarom een VPN gebruiken met Xbox Series X & Series S?

Een VPN creëert een verborgen tunnel tussen het apparaat van de gebruiker en een server die communiceert met het netwerk. Voor alle buitenstaanders lijkt het alsof de server het eigenlijke apparaat is dat door de gebruiker wordt gebruikt. Bovendien kan de server zich overal ter wereld bevinden. Dit biedt verschillende voordelen bij het gebruik van een VPN-verbinding in combinatie met je Xbox Series X of Series S, vooral bij het gamen of streamen van content.

Snel gamen met een VPN

Online gamen is de populairste manier om een console te gebruiken. In games als Fortnite, COD, PUBG of Battlefield neem je het op tegen andere spelers van over de hele wereld. Het gebruik van een VPN kan de ping verlagen, omdat via de server een snellere verbinding met de gameserver tot stand kan worden gebracht. De ping is de reactietijd die een server nodig heeft voor een verzoek om gegevensoverdracht.

Een enkele vertraging in spellen zoals de genoemde of bijvoorbeeld Counterstrike (CS:GO) kan het verschil betekenen tussen winnen en verliezen. (Image: Adrian Holm)

Xbox Series X & S als optimale “streaming machines”

Als je je console gebruikt voor diensten als Netflix, Disney+, Amazon Prime of Hulu, ben je waarschijnlijk bekend met dit fenomeen: bepaalde films en series zijn niet beschikbaar in jouw regio. Helaas is dit te wijten aan geo-blocking. Om te genieten van het volledige aanbod van de streamingdienst, kun je de blokkade omzeilen met een VPN – je betaalt er immers al voor.

See Also Neem de beste VPN voor Xbox | ExpressVPN

Wat veel mensen niet weten is dat je ook toegang kunt krijgen tot streamingdiensten en tv-zenders die u anders zou worden geweigerd. Het aanbod van HBO is bijvoorbeeld erg populair. Hetzelfde geldt voor omroepen als de BBC, die hun kanalen via internet beschikbaar stellen maar ze buiten het Verenigd Koninkrijk blokkeren. Met een VPN zoals die van Shellfire, kun je van je nieuwe Xbox de best mogelijke “streaming machine” maken.

Bescherm je privacy op je nieuwe Xbox

Een van de belangrijkste functies van VPN-gebruik is privacybescherming. De software helpt om je online activiteiten moeilijker te traceren. Een VPN is dan ook een erkend hulpmiddel op het gebied van beveiliging. En natuurlijk kun je er ook op de Xbox gebruik van maken.

Heeft de Xbox next generation out-of-box VPN ondersteuning?

Helaas bieden noch de Xbox Series X, noch de Series S out of the box VPN-ondersteuning. In dit geval heeft Microsoft besloten de traditie van eerdere consolegeneraties te volgen. Het systeem biedt standaard geen ondersteuning voor virtuele privénetwerken.

Dit zal in de nabije toekomst waarschijnlijk niet veranderen, om een eenvoudige reden: Microsoft gebruikt zelf geo-blocks voor zijn Gamestore. Maar, zoals hierboven uitgelegd, deze kunnen omzeild worden.

VPN instellen op Xbox Series X & Series S

Er zijn in principe twee manieren om VPN-toegang in te stellen voor je Xbox Series X of Series S. De conventionele en gecompliceerde methode houdt in dat je een WiFi-hotspot op je pc opzet met een geactiveerde VPN-client.

Als je je Xbox met deze hotspot verbindt, zal hij ook via VPN verbinding maken met het internet. Deze methode heeft verschillende nadelen, daarom raden we het op dit moment liever niet aan. Het opzetten van je VPN verbinding op deze manier is niet per se gemakkelijk of ongecompliceerd, en je PC moet zowel aan staan als in de buurt van je console zijn wanneer je de VPN op je Xbox wilt gebruiken.

Het alternatief, dat even eenvoudig als effectief is, is onze Shellfire Box-een echte plug & play oplossing die we je in de video hieronder presenteren.

Klik op deze link om meer te weten te komen over de Shellfire box!

5/5(3)