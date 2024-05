10 Kinder-Smartwatches im Test & Vergleich 2024: 1 klarer Tipp (2024)

Ihr Klick sorgt für Unabhängigkeit: In diesem Vergleich befinden sich Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen der Produktlinks klicken und ein Produkt kaufen, erhalten wir hierfür eine Provision. Für Sie entstehen aber keine Mehrkosten. Vielen Dank dafür! Mehr erfahren... von Denise Metzner Expertin für Elternthemen | Mehr über uns Als Mutter ist es völlig normal, sich Gedanken um die Sicherheit und die moralische Erziehung der Kinder zu machen. Als ich das erste Mal von Smartwatches für Kinder gehört habe, war ich skeptisch, doch nun hellauf begeistert. Die modernen Kinderuhren bieten meinen Kindern einen Einstieg in die digitale Welt, ohne gleich mit den ganzen Funktionen und Gefahren eines Smartphones konfrontiert zu werden. Mich beruhigt es, dass sie mich jetzt jederzeit anrufen können. So habe ich meinen Kopf etwas entlastet, sollten sie doch mal länger draußen sein. Was ich durch die Erfahrung und Recherche über Kinder-Smartwatches weiß, gebe ich in diesem Vergleich und Ratgeber weiter. Meine wichtigsten Kriterien App für die Eltern

In unserem großen Kinder-Smartwatch-Vergleich stellen wir Ihnen 10 der smarten Geräte ausführlich vor. Wir erklären den Unterschied zwischen Kinderuhr und Smartwatch für Erwachsene und heben die positiven und negativen Seiten einer smarten Kinderuhr im Vergleich zu einem Handy hervor. Des Weiteren geht unser Kaufratgeber auf die verbraucherrelevanten Features der intelligenten Kinderuhren ein und gibt Ihnen Tipps zum Kauf. 1. Garmin vívofit jr. 3 Kinder-Smartwatch mit Belohnungssystem

12 Designs Kundenbewertung (57Amazon-Bewertungen) Garmin vívofit jr. 3 Kinder-Smartwatch Preisverlauf Preisalarm 85,99€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo 76,98€ Jetzt zu Otto 64,98€ Jetzt zu Cyberport 64,98€ Jetzt zum Shop 71,83€ Jetzt zu Galaxus Verbraucherhinweis

Bei der vívofit jr 3 von Garmin handelt es sich um eine Mischung aus Kinderuhr und Fitnesstracker beziehungsweise Aktivitätstracker. Der Hersteller empfiehlt das Gerät für Kinder ab dem 4. Lebensjahr mit einem Handgelenkumfang zwischen 130 und 175 Millimetern. Es gibt die vívofit jr 3 in verschiedenen Editionen wie Star Wars The Mandalorian, Disney Princess oder Marvel Black Panther. Wir hatten die letztgenannte als Testgerät in Verwendung und konnten uns ausgiebig mit dem Gerät beschäftigen.

Das Farbdisplay besitzt keine Touchfunktion, dafür hat die Uhr einen Bedienknopf an der Seite, mit dessen Hilfe die wichtigsten Funktionen aufrufbar sind. Neben der Uhrzeit zeigt das Gerät das aktuelle Datum an. Als Bewegungsmotivation ist ein Schrittzähler integriert. Der Aktivitätstracker hat die Wasserdichte von 5 ATM, speichert die Aktivitätsdaten der letzten 14 Tage und zeichnet per Bewegungsanalyse die Schlafdaten auf.

Einen Akku hat die Uhr nicht. Die im Lieferumfang enthaltene und bereits eingesetzte Batterie hat nach Herstellerangaben eine Laufzeit von bis zu 1 Jahr. Ein Batteriewechsel ist möglich, diesen beschreibt Garmin auf dieser Seite. Die vollständige BEdienungsanleitung enthält alle weiteren Informationen.

Mit Belohnungssystem: Die Eltern können über die Garmin App Aufgaben festlegen. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Aufgaben wie „Spülmaschine ausräumen“, „Rasen mähen“ oder „Hausaufgaben machen“ sind individuell einstellbar. Für erfolgreich absolvierte Aufgaben bekommt das Kind als Belohnung eine festgelegte Anzahl Münzen. Diese schalten wiederum Belohnungen frei.

Die vívofit jr 3 animiert die Kinder zudem, sich mindestens 60 Minuten am Tag aktiv zu bewegen. Als Belohnung winken freischaltbare Bilder, Spiele und weitere Abenteuer. Über die vívofit jr App ist es den Kindern zudem möglich, sich an Fitness-Challenges zu beteiligen. Hier lernen die Kids grundlegende Übungen, wie den Hampelmann, den herabschauenden Hund, Mountain Climbers und mehr. Das Erscheinungsbild der Uhrenoberfläche lässt sich über die App einstellen, hier stehen mehrere Designs zur Auswahl. Welche Designs das sind, hängt in erster Linie von der gewählten Edition ab.

Das testende Kind ist von der vívofit jr 3 von Garmin hellauf begeistert. Die Motivationsversuche der Uhr führen häufig zum Erfolg und der integrierte Schrittzähler sp*rnt das Kind dazu an, die Werte der Eltern und ihren Fitnesstrackern zu überbieten. Das Belohnungssystem ist hilfreich, da zugeteilte Aufgaben bereitwilliger übernommen werden.

Batterie mit Laufzeit von 1 Jahr

Austauschbare Batterie

Belohnungssystem für festgelegte Aufgaben

Aufzeichnung der Schlafdaten

Bewegungsmotivation

Integrierter Schrittzähler Keine SOS-Funktion

Keine Telefonfunktion

Keine Videotelefonie

Keine Textnachrichten

FAQ

Ist die Nutzung einer SIM-Karte in der Garmin vívofit jr. 3 Kinder-Smartwatch möglich? Nein, die Nutzung einer SIM-Karte ist nicht vorgesehen. Reagiert die Smartwatch auf Sprachbefehle? Nein, die Garmin vívofit jr. 3 Kinder-Smartwatch reagiert nicht auf Sprachbefehle. Ist diese Smartwatch wasserfest? Ja, die Uhr ist wasserdicht. Welche App ist mit dieser Kinder-Smartwatch kompatibel? Es handelt sich um die App Garmin connect jr..

2. Lamax BCool Kinder-Smartwatch mit zwei Armbändern

2 Armbänder Kundenbewertung (112Amazon-Bewertungen) Lamax BCool Kinder-Smartwatch Preisverlauf Preisalarm 39,99€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo 39,99€ Jetzt zu Otto Preis prüfen Jetzt zu Ebay Verbraucherhinweis

Die Lamax BCool Kinder-Smartwatch konnten wir vor Ort testen und uns so einen Überblick über die zahlreichen Funktionen verschaffen. Es handelt sich um eine Smartwatch mit wiederaufladbarem Lithium-Polymer-Akku, der bei normaler Nutzung für eine Laufzeit von 5 bis 7 Tagen sorgt. Zudem ist die Uhr nach IP68 wasserdicht und ist mit einem Schrittzähler und einem Pulsmesser ausgestattet. Die Kombination der beiden Sensoren dient zur Überwachung von sportlichen Aktivitäten wie Gehen, Laufen, Wandern, Radfahren oder Basketball.





Mit Wechselarmband: Die Lamax BCool Kinder-Smartwatch kommt mit zwei Armbändern aus Silikon. Das vorinstallierte Armband ist bunt und das zweite ist einfarbig. Es gibt die Uhr in Schwarz und in Pink. Bei den Armbändern handelt es sich um 20-Millimeter-Armbänder, somit lässt sich das Armband mit einem Schnappverschluss schnell wechseln und die Uhr ist kompatibel zu einer Vielzahl weiterer Armbänder von unterschiedlichen Herstellern.

Die Uhr macht einen stabilen und hochwertig verarbeiteten Eindruck. Das 1,4 Zoll große Touchdisplay reagiert sehr schnell und ist hell. Die Helligkeit lässt sich separat direkt an der Uhr einstellen. Ein Knopf an der Seite schaltet das Display ein, es erscheint zunächst die Uhrzeit auf dem selbst eingestellten Ziffernblatt. Fünf Designs lassen sich direkt an der Uhr einstellen, per App stehen noch viele weitere Designs für das Ziffernblatt zur Auswahl. Die Verbindung zum Smartphone gelingt nach der Installation der App problemlos und ohne komplizierte Kopplung. Mit einem Wisch nach oben, unten, rechts oder links geht es zu den weiteren Einstellungsmöglichkeiten der Uhr.

Rechts: Aktivitätstracker, Pulsfunktion, Schlafanzeige, Wetter, Nachrichten, Musiksteuerung, Stoppuhr, Telefon suchen, Einstellungen

suchen, Einstellungen Links: Zugriff auf vier kleine Spiele

Unten: Nachrichten, Puls, Kalorien-, Schritt- und Kilometeranzeige

Oben: Stoppuhr, weitere Einstellungen, Helligkeit, Nicht-Stören-Modus

Wir haben während unseres Tests alle Funktionen getestet. Den Puls misst das Gerät zuverlässig, auch der Aktivitätstracker startet sofort nach der Auswahl der Sportart. Die Schlafanzeige zeigt die bisherige Schlafenszeit in Stunden und Minuten an. Mit der Wetterauswahl werden die Tageshöchst- und tiefsttemperaturen sowie der Niederschlag angezeigt. Unter Nachrichten verbergen sich ungelesene SMS. Die Musiksteuerung klappte mit Spotify auf dem Smartphone hervorragend, sogar die Lautstärke lässt sich direkt von der Uhr aus regeln. „Telefon suchen“ bewirkte in unserem Fall eine Dauervibration des Smartphones sowie einen schrillen und lauten Piepton. Die vier kleinen Spiele bestehen aus einem Zahlenpuzzle, einem Bilderpuzzle, einem Geschicklichkeitsspiel und einem Mathematikspiel, welches Aufgaben für Kinder der ersten und zweiten Klasse enthält.

Die App zeigt ebenfalls alle wichtigen aufgezeichneten Daten wie Schritte, Aktivitäten und Schlafzeiten. Zudem gibt es einige erweiterte Einstellungsmöglichkeiten, wie die Auswahl des linken oder rechten Arms, die Auswahl der Messagingdienste, die ihre Push-Nachrichten direkt zur Uhr senden oder eine Erinnerungsfunktion für Bewegung und Trinken.

Anlass zur Kritik gibt es bei der Lamax BCool Kinder-Smartwatch allerdings ebenfalls. Die mitgelieferte Bedienungsanleitung ist mit einer sehr kleinen Schriftart ausgestattet, sodass das Lesen schwerfällt. Abhilfe schafft die Anleitung, die sich per QR-Code herunterladen lässt. Die deutsche Übersetzung der App sowie des Betriebssystems der Uhr lässt sich nur als mangelhaft bezeichnen. Bei der Datumsanzeige der Uhr wurde vergessen, die Abkürzungen für die Wochentage vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Auch bei der App auf dem Smartphone finden sich noch einige englische Begriffe wie „Daily aktivity“ oder „Permission“ an. Am schlimmsten sind jedoch die Fließtexte, hier wurde offenbar ein Übersetzungsprogramm eingesetzt. Wer Probleme bei der Bedienung hat und innerhalb der App auf „FAQ“ drückt, kommt nur zu einer englischsprachigen Supportseite. Die Bedienung des Touchdisplays erfordert Übung, denn es reagiert ungenau und macht teilweise ungewollt mehrere Schritte hintereinander. Die auf der Uhr installierten Spiele sind sicherlich ganz nett, konnten unsere zwölfjährige Testperson aber nicht lange fesseln.

Das mitgelieferte Ladekabel mit USB-Anschluss lässt sich mit Magnettechnik auf der Rückseite der Uhr befestigen. Leider hält der Magnet nicht sonderlich gut und zum Aufladen muss die Uhr nach dem Anschluss des Kabels sehr vorsichtig hingelegt werden, damit das Kabel den Kontakt zur Uhr nicht verliert. Eine Anzeige, dass die Aufladung erfolgt, ist nur wenige Sekunden sichtbar. Danach lässt sich der Ladevorgang nur noch nachprüfen, wenn die Uhr aktiviert und zum zweiten Menupunkt nach oben gescrollt wurde. Dies wiederum gefährdet den ohnehin nicht besonders stabilen Kontakt zwischen Ladekabel und Uhr.

Unser Fazit fällt gemischt aus. Unsere Testperson hat ihren Spaß mit der Uhr, insofern erfüllt das Gerät durchaus seinen Zweck. Es gibt praktische Funktionen wie die Musiksteuerung oder die Wetteranzeige. Pulsfunktion und Aktivitätstracker sowie die Schlafüberwachung runden das Gesamtpaket zufriedenstellend ab. Mit einer Akkulaufzeit von knapp einer Woche kann die Uhr zusätzlich punkten und die Spiele können ein netter Zeitvertreib sein. Die schlechte Übersetzung, die kleine Anleitung und das mehr schlecht als recht funktionierende Ladekabel trüben den Spaß ebenso, wie die nicht vorhandene Elternkontrolle. Für einen vergleichsweise günstigen Anschaffungspreis bietet die Lomax BCool Kinder-Smartwatch allerdings einige tolle Funktionen.

Pulsüberwachung

Aktivitätstracker

Stoppuhr

Spiele

Smart Notifications

Wetteranzeige

Wecker und Erinnerungsfunktionen

Sehr viele Ziffernblätter zur Auswahl

Wechselarmband inklusive

Musiksteuerung

Eine Woche Akkulaufzeit Ladekabel an der Uhr instabil

Keine Elternfunktionen

Schlechte Übersetzung der App sowie des Betriebssystems der Uhr

Displaysteuerung teilweise ungenau

FAQ

Wie schwer ist die Lomax BCool Kinder-Smartwatch? Das Gerät wiegt inkusive Armband 34 Gramm. Hat die Uhr einen Klassenzimmermodus? Nein, die Lomax BCool Kinder-Smartwatch hat keinen Klassenzimmermodus. Ab welcher Android-Version lässt sich die Uhr verwenden? Die Uhr funktioniert mit Smartphones ab dem Betriebssystem Android 5.1 oder iOS 10.0. Welche App muss installiert werden? Die App heißt HitFit Pro.

3. Jubunrer Kevinly 0008 Kinder-Smartwatch mit Puzzlespielen und MP3-Player-Funktion

Großes Display Kundenbewertung (1.144Amazon-Bewertungen) Jubunrer Kevinly 0008 Kinder-Smartwatch Preisalarm 35,99€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo Preis prüfen Jetzt zu Otto Preis prüfen Jetzt zu Ebay Verbraucherhinweis

Die Jubunrer Kevinly 0008 Kinder-Smartwatch ist mit einem 1,54 Zoll großen Farb-Touchscreen ausgestattet und verfügt über zahlreiche nützliche Funktionen für Kids ab einem Alter von 5 bis hin zu einem Alter von 12 Jahren:

Telefon: Mit der Telefonfunktion können Eltern und Kinder unbegrenzt miteinander kommunizieren – dafür ist es möglich, eine 2G und GSM-fähige SIM-Karte in die Smartwatch einzulegen, die nicht im Lieferpaket enthalten ist.

Puzzlespiele: Die Kinder-Smartwatch ist mit zahlreichen Puzzlespielen ausgestattet, die laut Hersteller unter anderem die Auge-Hand-Koordination und das mathematische Denken der Kids fördern und trainieren können.

MP3-Player -Funktion: Die Smartwatch wird zusammen mit einer SD-Karte ausgeliefert, auf der sich Musik speichern lässt. So können Kids ihre Lieblingsmusik über die Uhr hören. Wichtig ist laut Hersteller, die Musik immer im Ordner „Meine Musik“ abzuspeichern.

Wecker und Aufnahme: Die Jubunrer Kevinly 0008 Kinder-Smartwatch hat eine Weckfunktion mit drei Weckern, die Kids dabei helfen soll, selbstständig aufzustehen und ihr Zeitmanagement zu verbessern. Dank der Aufnahmefunktion können die Kleinen selbst zu Sängern werden und ihre Lieder aufnehmen.

Die Kinder-Smartwatch hat einen lautlosen Modus, der es Kindern ermöglicht, sich im Unterricht oder beim Lernen zu konzentrieren. Das Silikonarmband gibt es in verschiedenen Farben. Es ist laut Hersteller antiallergisch, weich und sehr bequem. Weitere nützliche Funktionen der Kinder-Smartwatch sind:

SOS-Funktion

Kalender

Taschenrechner

Stoppuhr

Videofunktion

Die Smartwatch kann in fünf Sprachen, darunter Deutsch und Englisch, bedient werden und wird zusammen mit einem USB-Kabel für die Aufladung, einer SD-Karte, einer Schachtel und einem Benutzerhandbuch geliefert.

Puzzlespiele für mathematisches Denken und Auge-Hand-Koordination

MP3-Player-Funktion via SD-Karte

Lautloser Modus für das Klassenzimmer

SOS-Funktion vorhanden

Vergleichsweise großes Display Ohne Bluetooth- oder WLAN-Funktion

Keine App-Steuerung möglich

Nur für das 2G-Netz

Ohne Videotelefonie

FAQ

Wie sind Maße und Gewicht der Jubunrer Kevinly 0008 Kinder-Smartwatch? Die Smartwatch misst ausgelegt 16 x 8,5 x 1,5 Zentimeter (Länge/Breite/Höhe) und wiegt 50 Gramm. Welche Farben stehen zur Auswahl? Die Jubunrer Kevinly 0008 Kinder-Smartwatch gibt es in den Farben Pink, Blau und Schwarz. Hat die Smartwatch eine Bluetooth- oder WLAN-Funktion? Nein, die Kinderuhr hat weder Bluetooth noch WLAN. Gibt es eine kompatible App? Nein, die Kinder-Smartwatch kann nach Angaben des Herstellers nicht per App gesteuert werden.

4. Pthtechus S12 Kinder-Smartwatch mit Kamera, SIM-Kartenslot und GPS-Funktion

IP67 Kundenbewertung (67Amazon-Bewertungen) Pthtechus S12 GPS Kinder-Smartwatch Preisalarm 32,00€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo Preis prüfen Jetzt zu Otto Preis prüfen Jetzt zu Ebay Verbraucherhinweis

Die Pthtechus S12 Kinder-Smartwatch ist eine klassische GPS-Smartwatch mit einer Bildschirmdiagonale von 4,4 Zentimetern im 12/24-Zeitformat. Neben GPS wird laut Hersteller auch eine LBS-Trackingfunktion unterstützt. Darüber hinaus unterstützt die Smartwatch Nano-SIM-Karten von Mobilfunkbetreibern wie Vodafone und T-Mobile. Sie ist mit den Betriebssystemen iOS und Android kompatibel. Zu den wesentlichen Funktionen der Kinder-Smartwatch zählen:

Zwei-Wege-Anrufe

Sprach-Chat

SOS-Signal

Telefonbuch und Wecker

Taschenlampe

Lernspiele

Mit Klassenzimmer-Modus ausgestattet: Bei der Pthtechus S12 Kinder-Smartwatch müssen Eltern nicht die Befürchtung haben, dass die Uhr das Kind beim Lernen stört. Es lassen sich im App-Modus drei Zeiträume für „Nicht stören“ einrichten – dann sind die Funktionen der Uhr nicht abrufbar.

Die Smartwatch für Kinder bietet laut Hersteller über die mobile App ebenfalls die Möglichkeit, bis zu drei Notrufnummern einzurichten. Wird die SOS-Taste für 3 Sekunden gedrückt, wählt die Smartwatch die Nummern zweimal wiederholt an, bis der Anruf entgegengenommen wurde. Die Smartwatch besteht laut Hersteller aus umweltfreundlichem und ungiftigem Silikon-Material, das langlebig ist und Stürzen widerstehen soll. Aufgrund der Schutzklasse IP67 ist die Kinder-Smartwatch wasserabweisend und kann laut Hersteller für eine halbe Stunde in weniger als einem Meter Wassertiefe verwendet werden. Wie die Uhr aussieht und wie das Einrichten funktioniert, zeigt folgendes Video:

Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies um das YouTube-Video zu laden.

Marketing-Cookies akzeptieren

Was ist der Unterschied zwischen der GPS- und der LBS-Trackingfunktion? Der Hauptunterschied für den Nutzer liegt in der Genauigkeit der Ortung, wobei das LBS-Tracking weniger präzise ist. Wie die beiden Ortungsdienste funktionieren, erklären der Ratgeber im Anschluss an den Produktvergleich ausführlich.

Vergleichsweise großes Display (4,4 Zentimeter)

Klassenzimmer-Modus mit drei Zeiträumen

Wasserabweisend nach Schutzart IP67

GPS- und LBS-Trackingfunktion Keine SIM-Karte im Lieferumfang

Kein Zugriff auf das 3G- und 4G-Netz

Keine Videotelefonie möglich

FAQ

Für welches Alter ist die Pthtechus S12 Kinder-Smartwatch geeignet? Die Smartwatch eignet sich für Kinder zwischen 3 und 15 Jahren. Was befindet sich im Lieferumfang der Smartwatch? Im Lieferumfang der Pthtechus S12 Kinder-Smartwatch wird zusammen mit einem Ladekabel und einer Gebrauchsanweisung geliefert. Hat die Smartwatch eine Taschenrechner-Funktion? Nein, es ist nach Angaben des Herstellers keine Taschenrechner-Funktion vorhanden. Welche Kapazität hat der Akku? Der integrierte Akku hat eine Kapazität von 500 Milliamperestunden und eine Laufzeit von 100 Stunden im Standby-Modus.

5. Bibi & Tina Kinder-Smartwatch mit 4 Zifferblättern und 3 Spielen

Lange Laufzeit Kundenbewertung (196Amazon-Bewertungen) Technaxx Bibi & Tina Kinder-Smartwatch Preisverlauf Preisalarm 26,17€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo 45,99€ Jetzt zu Otto 45,99€ Jetzt zu Quelle 45,99€ Jetzt zu Media Markt 49,95€ Jetzt zu Ebay Verbraucherhinweis

Diese Kinderuhr punktet mit einem breiten Funktionsumfang, der vor allem auf die spielerische Verwendung ausgerichtet ist. So kann das Kind beispielsweise zwischen vier verschiedenen Zifferblättern wählen und drei unterschiedliche Spiele spielen. Telefonfunktionen, eine Ortung oder das verschicken von SMS funktionieren mit diesem Modell nicht.

Welche Features sind bei einer Kinder-Smartwatch als Standard und welche eher als Extras zu bezeichnen? Sie dürfen erwarten, dass Ihr Kind mit der Smartwatch telefonieren und Textnachrichten verschicken kann. Auch eine Ortungsfunktion ist in der Regel mit dabei. Außerdem gehört eine Kurzwahl zu den gespeicherten Telefonnummern – die sogenannte SOS-Taste – bei den meisten Modellen zum Standard-Paket. In unserem großen Ratgeber gehen wir auf die Ausstattung dieser Wearables ausführlich ein.

Zum Aktivieren der Bibi & Tina Kinder-Smartwatch benötigen Sie eine Micro-SD-Karte, die bis zu 32 Gigabye Speicherplatz haben darf. Auf dieser werden Fotos und Videos gespeichert, die das Kind aufnimmt. Die Uhr bringt außerdem witzige Filter zum Aufpeppen der Aufnahmen mit und enthält einen Schrittzähler, einen Timer und eine Stoppuhr.

Fotos mit Bibi&Tina-Filtern aufnehmen

Nutzung komplett ohne Smartphone oder App

Speicherkartenplatz für Micro-SD (bis 32 Gigabyte)

Vergleichsweise großes Display (3,9 Zentimeter) Ohne Telefonfunktionen

Verschicken von SMS nicht möglich

Keine GPS-Funktion

FAQ

Ist diese Smartwatch für Kinder wasserdicht? Nein, wie die meisten ähnlichen Kinderuhren ist auch dieses Modell nur spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht. Welchen Dienst nutzt die Bibi & Tina Kinder-Smartwatch zum Orten? Dieses Modell hat keine Telefonfunktionen. Gibt es eine Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache? Ja, die Bibi & Tina Kinder-Smartwatch verfügt über eine deutsche Gebrauchsanweisung. Kann mein Kind die Uhr selbst ausschalten? Ja, das Kind kann die Uhr selbstständig ausschalten.

6. SoyMomo Space 4G Kinder-Smartwatch mit GPS-Tracker, SOS-Knopf und SIM-Kartenslot

4G-Netz Kundenbewertung (121Amazon-Bewertungen) SoyMomo Space 4G Kinder-Smartwatch Preisalarm 99,99€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo Preis prüfen Jetzt zu Otto Preis prüfen Jetzt zu Ebay Verbraucherhinweis

Die SoyMomo Space 4G ist eine Kinder-Smartwatch, die die Technologien GSM, Wi-Fi und GPS nutzt. Damit ist es laut Hersteller möglich, dass Sie den genauen Standort Ihres Kindes jederzeit ermitteln können. Mit der GPS-Ortung können Sie den Standort und Standortverlauf über die dazugehörige App in Echtzeit abfragen. Ihr Kind kann mit diesem Modell Anrufe und Nachrichten von bis zu zehn Nummern entgegennehmen und nur an diese Nummern tätigen. Die Nummern legen die Eltern vorab fest.

Mit Standortverlauf: Ein Vorteil der SoyMomo Space 4G ist der Standortverlauf. Auf der Karte in der App wird im Detail angezeigt, wo sich das Kind aufgehalten hat. Hierbei wird der jeweilige Ort mit der dazugehörigen Uhrzeit verknüpft. So lässt sich beispielsweise der Nachhauseweg von der Schule verfolgen.

Im Vordergrund dieser Kinder-Smartwatch stehen der SOS-Knopf und die Sicherheitszonen. Sie können damit sogenannte Sicherheitszonen wie die Schule oder das Zuhause festlegen. Sobald das Kind diese Zone betritt oder verlässt, erhalten Sie eine Benachrichtigung. In Notfällen betätigt das Kind den SOS-Knopf der SoyMomo Space und löst einen automatischen Anruf an den Vater oder die Mutter aus. Die Konfiguration der Uhr erfolgt über die App auf dem Smartphone der Eltern. Zudem können Sprachnachrichten mit der zugehörigen App gesendet und empfangen werden.

Darüber hinaus gibt es eine Taschenlampe und einen Schrittzähler. Da Kinder täglich mit Wasser in Berührung kommen, ist es von Vorteil, dass die Uhr wasserdicht in geringen Wassertiefen ist. Dies ist laut Hersteller bis zu 0,5 Metern der Fall. Wasserspritzer beim Händewaschen beispielsweise können der Uhr nichts anhaben. Die Kinder-Smartwatch ist in drei verschiedenen Farben erhältlich. Mit der vorhandenen Kamera kann Ihr Kind Fotos erstellen und Ihnen an die dazugehörige App senden. Die Installation und die Funktinen der Smartwatch zeigt folgendes Video:

Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies um das YouTube-Video zu laden.

Marketing-Cookies akzeptieren

Standortverlauf mit Uhrzeit

Festlegen von Sicherheitszonen möglich

Steuerung über SoyMomo-App

Blockierung von Fremden möglich

Mit Videotelefonie

Integrierte Taschenlampe Keine Aktivitätsaufzeichnung

Ohne Lernspiele

Vergleichsweise kurze Akkulaufzeit bei häufiger Nutzung

FAQ

In welchen Farben gibt es die SoyMomo Space 4G Kinder-Smartwatch? Sie können die Uhr in den Farben Schwarz, Blau oder Pink kaufen. Gibt es die Möglichkeit der Blockierung Fremder? Bei der SoyMomo Space 4G Kinder-Smartwatch ist diese Funktion vorhanden. Kann das Kind mit der Smartwatch Textnachrichten empfangen? Ja, dies ist möglich. Wie lange hält der Akku der Kinder-Smartwatch? Hierzu macht der Hersteller keine detaillierte Angabe, spricht aber von einer langen Nutzungszeit.

7. SoyMomo Space 2.0 Kinder-Smartwatch mit SIM-Karte und Eltern-App

Sprachassistent Kundenbewertung (24Amazon-Bewertungen) SoyMomo Space 2.0 Kinder-Smartwatch Preisalarm 129,99€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo Preis prüfen Jetzt zu Otto Preis prüfen Jetzt zu Ebay Verbraucherhinweis

Die SoyMomo Space 2.0 Kinder-Smartwatch konnten wir selbst testen und uns von den vielen Vorteilen überzeugen. Im Lieferumfang enthalten sind neben der Uhr zwei unterschiedlich gestaltete Wechselarmbänder sowie eine Ladestation, ein Ladekabel, ein Netzstecker und eine SIM-Karte. Die Ladestation funktioniert magnetisch, sodass auch Kinder keine Probleme haben, die Smartwatch aufzuladen. Dank der robusten Gummihülle ist die Uhr nach IP67 wasserdicht und hält leichte Stöße und versehentliches herunterfallen locker aus. Die Verarbeitung hinterlässt einen sehr positiven Eindruck, das kindgerechte Design ebenfalls. Die Uhr wirkt sehr klobig, was ebenfalls mit der dicken Gummihülle zu tun hat. Ohne diese Hülle ist die Uhr nicht am Handgelenk tragbar, was ein kleiner Nachteil ist.

Der Funktionsumfang mündet in einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis:

Assistent, der Fragen der Kinder beantwortet

GPS-Funktion

Alarmfunktionen und Erinnerungen

Blockierung unbekannter Rufnummern

Telefonie- und SMS-Funktion

Kamera

Kontakte

SOS-Knopf

Schulmodus

Sicherheitszonen

Schrittzähler

Die Eltern-App bietet die volle Kontrolle über die Uhr. Der Standort und der Standortverlauf sind jederzeit einsehbar. Prima ist zudem, dass sich Alarme und Erinnerungen für die Kinder direkt über die Eltern-App einrichten lassen. Auch ein Schulmodus ist vorhanden, damit die Kinder die Uhr nicht während der Schulzeit nutzen können. Das integrierte Telefonbuch erlaubt das Speichern einer unbegrenzten Anzahl von Kontakten. Das Einrichten von Sicherheitszonen funktionierte während unseres Tests ebenfalls problemlos, die App informiert mit einem Alarm darüber, ob das Kind die Sicherheitsszone verlässt. Die Eltern-App ist hier kostenlos erhältlich:

Mit Belohnungssystem:Mit Hilfe der Eltern-App lässt sich ein Belohungssystem erstellen. Die Eltern legen Aufgaben fest, wie beispielsweise „Zähne putzen“. Hat das Kind die Aufgabe erledigt, bekommt es einen Stern. Die Anzahl der Sterne sind auf dem Display der Uhr zu sehen und sollen das Kind motivieren, die Aufgaben zu erledigen. Den Eltern steht es natürlich frei, „echte“ Belohnungen für eine bestimmte Anzahl an Sternen festzulegen.

Die integrierte Kamera liefert eine Auflösung von 0,3 Megapixel. Das ist vergleichweise wenig, für lustige Schnappschüsse der Kinder reicht es vollkommen aus. Der interne Speicher hat eine Kapazität von 4 Gigabyte. Das 1,4-Zoll-Touchdisplay ist beleuchtet und hat eine Auflösung von 240 x 240 Pixeln, wie die meisten der Kinder-Smartwatches in unserem Vergleich. Eine Taschenlampe ist integriert und der SOS-Knopf lässt sich mit einer Rufnummer programmieren. Drückt das Kind den Knopf für 5 Sekunden, wählt die Smartwatch automatisch die einprogrammierte Nummer.

Verschlüsselte Kommunikation: Laut Hersteller ist es nicht möglich, Gespräche oder Nachrichten mitzuhören oder mitzulesen. Alle Kommunikationsdaten sind verschlüsselt und daher von Dritten nicht einsehbar.

Die App hat allerdings auch einen Schwachpunkt: So lassen sich die Sperrzeiten zwar einstellen, jedoch gelten diese dann für alle Tage. Sperrzeiten für einzelne Tage lassen sich leider nicht anlegen. Da die Stundenpläne nicht jeden Tag gleich sind und an den Wochenende ohnehin kein Unterricht stattfindet, ist dies ein echtes Ärgernis, welches mit einem erheblichen Aufwand für die Eltern verbunden ist. Auch die Uhr selbst ist nicht frei von Nachteilen. Der Akku mit einer Kapazität von 1.000 Milliamperestunden reicht nur für einen Tag aus, sodass wir die Smartwatch täglich laden müssen. Die Verwaltung des Adressbuches hat uns vor Probleme gestellt, denn das Zuordnen von Fotos zu einzelnen Kontakten funktioniert nicht sonderlich intuitiv. Problematisch ist auch, dass das Abweisen von unbekannten Rufnummern zwar grundsätzlich funktioniert, die Nummern dennoch im Display auftauchen und es erst danach zu einer Ablehnung des Anrufes kommt.

Negativ fiel im Test der Sprachassistent auf. Dieser soll den Kinder Fragen aller Art beantworten können. Wir haben daher einen Assistenten erwartet, der ähnlich wie Siri oder Alexa funktioniert, leider wurden wir enttäuscht. Der Sprachassistent versteht nicht alles und findet auf teilweise sehr einfach formulierte Fragen keine Antworten. Zudem gibt es die Antworten mal als Sprachausgabe und mal als Textausgabe. Beim Text vermischt der Assistent gerne Deutsch und Spanisch. Hier sollte der Hersteller mit einem Software-Update unbedingt nachbessern.

Die mitgelieferte SIM-Karte kann, muss aber nicht Verwendung finden. Wer sich für die Nutzung der SIM-Karte entscheidet, geht einen Mobilfunkvertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten ein. Dieser wird vom Mobilfunkbetreiber Vodafone bereitgestellt. Der Vertrag „Smart Tech M“ kostet eine Gebühr von 5,99 Euro im Monat und beinhaltet folgende Leistungen:

500 Sprachminuten

100 SMS

3 Gigabyte Highspeed-Daten

Sowohl die inkludierten Minuten als auch die SMS und das Datenvolumen sind innerhalb der gesamten Europäischen Union nutzbar.

Laufzeiten und Fristen beachten: Der angesprochene Mobilfunkvertrag hat eine Kündigungsfrist von 3 Monaten und ist zum Ende der Mindestlaufzeit von 24 Monaten kündbar. Erfolgt die Kündigung nicht oder nicht rechtzeitig, verlängert sich der Vertrag um weitere 12 Monate.

Da die Smartwatch nicht an die Nutzung der SIM-Karte gebunden ist, lassen sich andere Karten, zum Beispiel auf Prepaid-Basis, nutzen.

Kindgerechtes Design

Wechselarmbänder

Telefoniefunktion

Adressbuch

Wasserdicht

Magnetische Aufladestation

Einrichten von Sicherheitszonen

Schulmodus

Inklusive SIM-Karte

Kamerafunktion

Belohnungssystem Kurze Akkulaufzeit

SIM-Karte mit Laufzeitvertrag

Durch die dicke Schutzhülle sehr klobig

Sperrzeiten nicht für einzelne Tage einstellbar

Umständliche Bedienung bei Zuordnung der Fotos in den Kontakten

Anrufe von Fremdnummern werden im Display angezeigt

Integrierter Sprachassistent funktioniert unzuverlässig

FAQ

Hat die SoyMomo Space 2.0 Kinder-Smartwatch eine SOS-Funktion? Ja, die Uhr hat einen SOS-Knopf. Hat die Uhr einen Vibrationsalarm? Ja, in der SoyMomo Space 2.0 Kinder-Smartwatch ist ein Vibrationsmotor integriert. Wir groß ist der Arbeitsspeicher der Smartwatch? Die Smartwatch verfügt über 512 Megabyte RAM. Welche Art von SIM-Karte lässt sich in der Smartwatch verwenden? Es kommt eine Nano-SIM-Karte zum Einsatz.

8. VTech Kidizoom DX2-Kinder-Smartwatch mit zwei Kameras, Spielen und ohne SIM

Doppelkamera Kundenbewertung (4.116Amazon-Bewertungen) VTech Kidizoom DX2-Kinder-Smartwatch Preisverlauf Preisalarm 40,00€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo 43,00€ Jetzt zu Otto 36,97€ Jetzt zu Quelle 39,50€ Jetzt zu Ebay 40,00€ Jetzt zu Galaxus Verbraucherhinweis

Bei dieser Kinderuhr setzen die Hersteller vorrangig auf Unterhaltung und weniger auf die Kommunikation und Elternkontrolle. Daher verzichtet diese Smartwatch auf eine SIM-Karte, bietet dem Kind dagegen zwei Foto- und Videokameras und acht Spiele an.

Kamera mit 0,3 Megapixeln: Die Auflösung der Fotokamera beträgt schlichte 0,3 Megapixel, die Videoauflösung befindet sich mit 320 mal 240 Pixeln erwartungsgemäß ebenfalls im unteren Bereich. Der interne Speicher ist mit 256 Megabyteziemlich knapp bemessen. Die Produktspezifikation lässt es offen, ob ein Upload der Bilder auf einen PC oder ins Internet möglich ist.

Der Hersteller installiert auf der VTech Kidizoom DX2-Kinder-Smartwatch acht Spiele, darunter solche mit sportlichen Herausforderungen. Auf Wunsch sind verschiedene Designs für das Display verfügbar, auch kann das Kind zwischen der analogen und digitalen Uhrzeitanzeige wechseln. Alle Informationen zur Nutzung und den Einstellungsmöglichkeiten stehen in der Bedienungsanleitung. Wie die Smartwatch aussieht und was sie kann, zeigt folgender Bericht:

Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies um das YouTube-Video zu laden.

Marketing-Cookies akzeptieren

Elternkontrolle (Zeitlimits, Spiele deaktivieren)

Mit zwei Kameras ausgestattet (jeweils 0,3 Megapixel)

Acht Spiele und drei Bewegungschallenges

Verschiedene Hintergründe für Uhranzeige

Mit zwei Kameras Keine GPS-Funktion

Ohne SOS-Funktion

Ohne SIM-Kartenslot

Keine Kommunikationsmöglichkeiten

FAQ

Gibt es für die VTech Kidizoom DX2-Kinder-Smartwatch eine Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache? Ja, eine solche Gebrauchsanweisung liegt der Kinderuhr bei. Kann mein Kind mit dieser Uhr schwimmen gehen? Nein, denn das Gehäuse ist zwar spritzwassergeschützt, jedoch nicht wasserfest. Die Schutzklasse gibt der Hersteller nicht an. Ist es möglich, mit dieser Kinderuhr Text- oder Sprachnachrichten zu versenden? Da die VTech Kidizoom DX2-Kinder-Smartwatch nicht internetfähig ist, steht diese Funktion Ihnen und Ihrem Kind nicht zur Verfügung. Was versteht der Hersteller unter „Elternkontrolle“? Bei diesem Modell bedeutet Elternkontrolle, dass Sie als Erziehungsberechtigter einige Spiele deaktivieren und außerdem ein Zeitlimit für die Benutzung der Uhr setzen können.

9. XPLORA XGO 2 Kinder-Smartwatch mit Anruffunktion, WiFi und GPS

WLAN Kundenbewertung (3.498Amazon-Bewertungen) XPLORA XGO 2 Kinder-Smartwatch Preisverlauf Preisalarm 99,99€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo 134,99€ Jetzt zu Otto 89,99€ Jetzt zu Lidl 99,95€ Jetzt zu Netto 111,98€ Jetzt zu smdv Verbraucherhinweis

Die Xplora XGO 2 Kindersmartwatch, die uns selbst zum Testen vorlag, überzeugt mit vielen Funktionen und Extras. Die Uhr funktioniert im Prinzip wie ein richtiges Mobiltelefon, da sich eine SIM-Karte einlegen und damit nicht nur Datendienste nutzen, sondern auch Telefonanrufe tätigen lassen. Das funktioniert bei dieser Smartwatch mit zuvor gespeicherten Kontakten. Das Kind wählt den entsprechenden Kontakt aus und kann diesen Anrufen. Sogar eine Kamera ist vorhanden, sodass die Kinder jederzeit Fotos machen können. Mit 4 Gigabyte internem Speicher ist Platz genug vorhanden, um die Schnappschüsse zu speichern. XPLORA stellt die Uhr wie folgt vor:

Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies um das YouTube-Video zu laden.

Marketing-Cookies akzeptieren

SIM-Karte nicht im Lieferumfang: Die Smartwatch funktioniert nur dann uneingeschränkt, wenn die Eltern den Kindern eine SIM-Karte mit Internetfunktionalität spendieren. Um die Kostenkontrolle zu behalten, empfehlen wir eine Prepaid-Karte. Die Uhr funktioniert mit allen in Deutschland gängigen Netzen und Anbietern. Das Gerät ist zudem 4G-fähig.

Die Kinder können die Smartwatch als Einstieg in die Welt der Mobilität nutzen, während wir als Eltern die volle Kontrolle behalten. Denn die Uhr macht nur das, was die Eltern vorgeben. Mit einer speziellen App auf dem Smartphone der Eltern lassen sich alle Funktionen und Einstellungen steuern. Bei unserem Test klappte das hervorragend und ohne Probleme. Bis zu zwei Administatoren pro Uhr können sich per App anlegen, sodass beide Elternteile die Kontrolle haben.

Die Kinder indes freuen sich über viele Funktionen:

Tätigen von Anrufen

Versenden von Textnachrichten

Wasserabweisend nach IP65

Kamera

Terminkalender

Sprachnachrichten

WLAN

SOS-Taste

Schrittzähler

Taschenlampe

Als sehr hilfreich erweist sich die GPS-Funktion. Denn nicht nur die Kinder wissen dank der Funktion wo sie sind, sondern auch die Eltern. Den Standort übermittelt das Gerät über die App, welche die Eltern auf ihrem Smartphone installieren. Es ist sogar möglich, Sicherheitszonen festzulegen, beispielsweise die Schule oder das eigene Grundstück. Verlässt das Kind diese Zone, bekommen die Eltern eine entsprechende Nachricht. Da uns diese Funktion besonders interessiert hat, testeten wir dies ausgiebig und können der Xplora XGO 2 Kindersmartwatch in dieser Beziehung volle Funktionalität bescheinigen. Das Aussehen, den Lieferumfang und die Funktionen zeigt das nächste Video:

Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies um das YouTube-Video zu laden.

Marketing-Cookies akzeptieren

Im Notfall kann das Kind die SOS-Taste drücken. Die eingespeicherten Notfallkontakte bekommen automatisch eine Nachricht über den aktuellen Standort. Die Xplora XGO 2 gibt es mit Armbändern in verschiedenen Farben: Blau, Gelb, Rosa und Schwarz.

Kompatibel mit GoPlay (Aktivitätsplattform)

GPS-Funktion vorhanden

Wasserdicht nach Schutzart IP65

Festlegen von Sicherheitszonen möglich Keine SIM-Karte im Lieferumfang

Keine Videotelefonie möglich

FAQ

Kann ich die XGO 2-Kinder-Smartwatch mit zwei mobilen Geräte verwalten? Ja, Sie können in der App zwei Benutzerkonten anlegen und die Kinderuhr entsprechend steuern. Verfügt diese Kinderuhr über den Schulmodus und eine SOS-Kurzwahl? Ja, beide Features sind bei diesem Modell dabei. Kann mein Kind mit seiner Armbanduhr im Internet surfen? Nein, das ist nicht möglich. Auch das Benutzen von Social Media ist ausgeschlossen. Ist diese Uhr wasserdicht? Wie die meisten Smartwatches für Kinder ist auch die XGO 2-Kinder-Smartwatch lediglich spritzwassergeschützt.

10. BAUISAN Kinder-Smartwatch mit einfacher Bedienung

MP3-Player Kundenbewertung (4.027Amazon-Bewertungen) BAUISAN X11 Kinder-Smartwatch Preisalarm Preis prüfen Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo Preis prüfen Jetzt zu Otto Preis prüfen Jetzt zu Ebay Verbraucherhinweis

Die Kinder-Smartwach von BAUISAN ist eine multifunktionale Armbanduhr mit vielen Extras. Das Kind kann Anrufe tätigen und empfangen. Dafür ist eine 2G-Nano-Karte notwendig, die nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die Karte ist auch nötig, um die SOS-Funktion der Smartwatch zu nutzen. Wenn das Kind einen Notfall hat, kann es mit Hilfe der Funktion einen Notruf absetzen. Die Uhr bietet zehn bearbeitbare Speicherplätze für Telefonkontakte.

Auf der Smartwatch sind verschiedene Spiele installiert. So kann sich das Kind die Zeit beispielsweise mit einem Puzzle vertreiben. Die Uhr ist außerdem mit einer Kamera ausgestattet, kann Musik abspielen und hat eine integrierte Taschenlampe.

Bedienung via Touchscreen: Die Kinder-Smartwatch lässt sich laut Hersteller sehr einfach über den Touchscreen und verschiedene Knöpfe bedienen. Es ist nicht nötig, dass die Eltern zur Bedienung eine App auf ihrem Smartphone installieren. Über eine GPS-Funktion verfügt die Uhr nicht.

Die Smartwatch ist in drei verschiedenen Farbvarianten erhältlich und eignet sich für Jungen und Mädchen.

14 Lernspiele für Kids

Klassenzimmer-Modus vorhanden

Bedienung via Touchscreen

Integrierte Taschenlampe Ohne SIM-Karte im Lieferumfang

Ohne App für die Eltern

Nur 2G-fähig

FAQ

Wie wird die BAUISAN X11 Kinder-Smartwatch? Im Lieferumfang befindet sich ein USB-Kabel zum Aufladen der Uhr. Wie schwer ist die Smartwatch für Kinder? Die BAUISAN X11 Kinder-Smartwatch wiegt 62 Gramm. Ist diese Kinderuhr spritzwassergeschützt? Dank der Schutzart IP54 ist das Modell vor Staub und Spritzwasser geschützt. Mit dieser Uhr darf das Kind aber nicht schwimmen gehen. Lässt sich das Hintergrundbild verändern? Ja, es lassen sich selbst aufgenommene Fotos als Hintergrundbild einstellen.