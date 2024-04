5 meilleurs VPN GRATUITS pour iPhone (2024) (2024)

Les iPhones disposent d'une bonne sécurité intégrée pour vous protéger contre les attaques de logiciels malveillants. Cependant, sans utiliser de VPN, les sites Web que vous visitez peuvent facilement obtenir des informations sur votre localisation. Les applications de réseau privé virtuel pour iPhone vous aident à protéger votre confidentialité en ligne lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi non sécurisés dans des cafés, des magasins ou des transports publics. Le VPN pour iOS peut être utilisé pour accéder au contenu en streaming du monde entier. Following est une liste triée sur le volet des meilleurs VPN pour iPhone avec leurs statistiques clés et leurs liens vers des sites Web. La liste des meilleurs VPN pour iPhone contient à la fois des logiciels open source (gratuits) et commerciaux (payants). Lire la suite...

Key A emporter ExpressVPN se distingue comme la meilleure option VPN gratuite pour les utilisateurs d'iPhone, offrant des données illimitées et de solides fonctionnalités de confidentialité sans aucun coût, ce qui le rend idéal pour une navigation sécurisée et surmonter les restrictions géographiques.

Un VPN vous aide à contourner les restrictions imposées par le gouvernement et les restrictions géographiques et sécurise votre expérience de navigation.

Les services VPN gratuits pour iPhone, y compris ceux dotés d'interfaces conviviales et de protocoles de sécurité améliorés, offrent un compromis entre fonctionnalité et coût, mais peuvent manquer de la gamme complète de fonctionnalités disponibles dans les versions premium, soulignant l'importance de choisir en fonction des besoins et de l'utilisation individuels. motifs.

Meilleur VPN GRATUIT pour iPhone: VPN iOS

ExpressVPN est l'un des meilleurs VPN pour iPhone qui vous permet de naviguer sur Internet en toute sécurité contre les fraudeurs. Il offre un accès illimité à la musique, aux sites de réseaux sociaux, aux vidéos et bien plus encore. Ce VPN n'enregistre pas les adresses IP, l'historique de navigation, les requêtes DNS et les destinations du trafic.

Ce VPN offre une protection en ligne grâce à une fonction de protection contre les fuites et de cryptage. Il vous aide à rester en sécurité en masquant votre adresse IP et en cryptant les données de votre réseau. ExpressVPN fournit également une assistance 24h/7 et j/ via email ainsi que le chat en direct.

C'est l'un des meilleurs VPN pour Android qui vous permet de payer avec Bitcoin. ExpressVPN crypte le trafic Web des utilisateurs et masque les adresses IP. Cela vous aide également à masquer votre emplacement physique. Ce fournisseur de services VPN propose de nombreuses formules d'abonnement pour 1 mois, 6 mois et 12 mois. Ce VPN offre un service DNS intelligent pour débloquer le contenu géo-restreint.

Principales caractéristiques

Plates-formes supportées:

iOS, Android, Linux, MacOS et Microsoft Windows Nbre de serveurs: 3000+ Pays du serveur: 94 Tunneling fractionné: Oui Allocation de données: Illimité Torrent: Oui Kill switch: Oui Capable de débloquer:

YouTube Télévision, Netflix, iPlayer, Amazon Premier, Hulu Politique de non-journalisation: Oui Adresses IP: Dynamique SimultanéneoConnexion américaine: Illimité Essai gratuit: Oui – 30 jours Les meilleures offres du jour: Vérifie maintenant!

Avantages Ce VPN pour iPhone offre une bonne confidentialité de votre activité Internet.

Il n'enregistre pas l'adresse IP, l'historique de navigation, la destination du trafic et les requêtes DNS.

Vous permet de choisir les périphériques réseau à protéger.

La vitesse du serveur est rapide.

Il offre un choix de nombreux protocoles.

Ce VPN offre un large éventail d'emplacements de serveurs.

Bon support client.

Excellents avis clients.

Cette application VPN bien notée offre une garantie de remboursem*nt. Inconvénients Ce VPN est coûteux par rapport à d’autres programmes.

Pas bon pour l'utilisateur avancé qui connaît déjà Internet, IP, VPN, etc.

Il ne prend pas en charge le protocole IPV6.

Se connecte au routeur:

ExpressVPN vous permet de connecter seulement 5 appareils à la fois. Cependant, la bonne nouvelle est que ces appareils peuvent être des routeurs sans fil. Il est donc préférable de connecter le VPN sur un routeur ou un modem. Cela vous aidera à crypter votre activité en ligne et l'adresse IP de tous les appareils disponibles sur le réseau.

Disponibilité de l'adresse IP dynamique:

ExpressVPN vous donne une nouvelle adresse IP à chaque fois que vous le connectez. Ce service fonctionne bien pour les sites de streaming comme la BBC, Hulu, Netflix, etc. Par conséquent, il n’est pas possible de vous suivre en ligne lorsque vous utilisez ces sites Web avec ce protocole Internet dynamique.

Comment l'utiliser ? ExpressVPN gratuitement:

Démarrez sans risque ExpressVPN droit d'essai ici. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment dans un délai de 30 jours grâce à ExpressVPNla garantie de remboursem*nt de .

NordVPN est l'un des meilleurs VPN mobiles, qui ne suit, ne collecte ni ne partage vos données. Il assure la sécurité en cryptant les données envoyées et reçues. Il s'agit d'un VPN P2P gratuit qui vous aide à empêcher les publicités et les logiciels malveillants. C'est l'un des meilleurs VPN pour les appareils iPhone et Android qui vous permet d'accéder à de nombreux sites Web de streaming sans tracas. NordVPN propose des formules d'abonnement pour 1 mois, 1 an et 2 ans.

Principales caractéristiques

Plates-formes supportées:

Linux, Windows, MacOS, iOS Nbre de serveurs: 5000+ Pays du serveur: 59 Tunneling fractionné: Oui Allocation de données: Illimité Torrent: Oui Kill switch: Oui Capable de débloquer:

YouTube Télévision, Netflix, iPlayer, Amazon Premier, Hulu Politique de non-journalisation: Oui Adresses IP: Statique SimultanéneoConnexion américaine: 6 Idéal pour: Connexion double VPN, oignon sur serveurs VPN, P2P. Essai gratuit: Oui – 30 jours Les meilleures offres du jour: Vérifie maintenant!

Avantages Ce service VPN offre une bonne sécurité.

Aucune fuite DNS (Domain Name System).

Ce VPN gratuit pour iPhone offre une protection avec un double VPN.

C'est l'un des VPN les plus rapides.

Fournit une protection complète contre les fuites IPv6.

Il a de bonnes notes de la part des clients.

Fournit une protection contre les fuites IPv6 et DNS.

Il dispose d'une fonctionnalité DNS intelligente qui vous aide à accéder aux vidéos en streaming sur Smart TV. Inconvénients Le torrent n'est pris en charge que pour quelques serveurs.

La configuration de ce VPN avec le système de réseau privé virtuel OpenVPN n'est pas conviviale.

N'enregistre pas le trafic Web:

NordVPN fonctionne avec de nombreux sites de streaming, notamment Hulu, BBC iPlayer, Netflix, ABC et iView. Elle est basée au Panama, pays non membre de l'ISG (International Surveillance Groups). Ce VPN a une politique de journalisation stricte. Par conséquent, il ne conserve pas les données de votre activité en ligne ni l’historique de votre navigateur.

Disponibilité des adresses IP dédiées:

NordVPNLe service d'adresse IP dédié de est disponible à 70 $ pour un an. Cette fonctionnalité vous donne une adresse IP qui ne peut être utilisée que par vous. Certains sites comme Gmail et PayPal bloque les adresses IP partagées. Par conséquent, il est bon que vous utilisiez une telle installation pour éviter les bloqueurs gênants.

Comment l'utiliser ? NordVPN gratuitement:

Démarrez sans risque NordVPN procès. Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment. Il n'y a aucun frais.

NordVPN offre une garantie de remboursem*nt de 30 jours. Il propose également des plans tarifaires flexibles, ce qui en fait un outil de confidentialité facile à utiliser et précieux.

Atlas VPN vous permet de découvrir un Internet plus sûr et plus ouvert. Il offre le meilleur protocole WireGuard pour garantir une expérience de jeu, de streaming et de navigation globale sécurisée et transparente. Il vous permet d'accéder à Internet à partir de plusieurs adresses IP simultanémentneousuellement.

Principales caractéristiques

Plates-formes supportées:

Mac, Windows, iOS, Androïd Nbre de serveurs: 750+ Pays du serveur: 37 Tunneling fractionné: Oui Allocation de données: Illimité Torrent: Oui Kill switch: Oui Capable de débloquer:

YouTube Télévision, Netflix, Amazon Premier, Hulu Politique de non-journalisation: Oui Adresses IP: Dynamique SimultanéneoConnexion américaine: Illimité Essai gratuit: Oui – 30 jours Les meilleures offres du jour: Vérifie maintenant!

Comment l'utiliser ? Atlas VPN gratuitement:

Démarrez sans risque AtlasVPN essai. Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment. Il n'y a pas de frais.

Atlas VPN offre une garantie de remboursem*nt de 30 jours. Ce service VPN propose des plans tarifaires flexibles en fonction de vos besoins.

Surfshark est l'un des meilleurs VPN pour iPhone qui vous offre des services rapides, sécurisés et private Internet access. Ce logiciel propose des protocoles de tunneling sécurisés comme OpenVPN et IKEv2. Il rend votre emplacement physique privé et protège vos données sensibles.

C'est l'un des meilleurs VPN pour iPhone qui permet aux applications et aux sites Web de contourner les blocages VPN. Vous pouvez protéger votre identité en cachant votre véritable adresse IP. Il n'enregistre pas votre IP, WebRTC et empêche les fuites DNS.

Surfshark est un VPN qui permet une connexion P2P via VPN sur certains serveurs. C’est l’un des meilleurs services VPN capable de bloquer les sites Web indésirables sans aucun problème. Il vous permet de partager votre adresse IP avec d'autres personnes sur le même serveur. Ce VPN iPhone vous permet également de mettre en favoris vos emplacements favoris pour une utilisation future.

Principales caractéristiques

Plates-formes supportées:

Mac, Windows, iOS, Linux et Android Nbre de serveurs: 3200+ Pays du serveur: 65 Tunneling fractionné: Oui Allocation de données: Illimité Torrent: Oui Kill switch: Oui Capable de débloquer:

YouTube Télévision, Netflix, iPlayer, Amazon Premier, Hulu Politique de non-journalisation: Oui Adresses IP: Statique SimultanéneoConnexion américaine: Illimité Idéal pour: Jeux, navigation et streaming. Essai gratuit: Oui – essai gratuit de 30 jours Les meilleures offres du jour: Vérifie maintenant!

Avantages Offre une navigation sécurisée et anonyme.

Prend en charge une large gamme d'applications.

Ce VPN iPhone bénéficie d’un bon support client.

Offre une vitesse de connexion au serveur idéale.

Vous permet de garder vos données privées grâce à la technique de cryptage AES-256.

Ce VPN fonctionne bien pour contourner votre emplacement sans détecter de proxy. Inconvénients Il n'offre pas d'accès au navigateur Tor via VPN.

Ce logiciel VPN a un processus de configuration compliqué.

Faible présence sur les réseaux sociaux.

Appareils illimités:

Surfshark vous permet d'installer et de connecter un VPN à un nombre illimité d'appareils. L'avantage de cette application est que vous pouvez ajouter plus de 10 appareils à la fois. De plus, le prix de ce VPN est également inférieur à celui des autres applications de réseau privé virtuel. Par conséquent, il est avantageux pour vous d’utiliser ce VPN pour n’importe quel appareil de votre choix.

Comment l'utiliser ? Surfshark gratuitement:

Commencez votre essai sans risque de Surfshark. Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment. Il n'y a pas de frais cachés.

Surfshark offre une garantie de remboursem*nt de 30 jours. Il propose différents plans de confidentialité et de protection en ligne.

CyberGhost est l'un des meilleurs VPN mobiles pour profiter de votre contenu préféré et surfer sur Internet de manière anonyme. Il peut être utilisé pour le streaming ainsi que pour contourner les restrictions géographiques. Ce programme est utile pour surfer sur Internet de manière anonyme sans aucune restriction.

CyberGhost L'application vous permet d'accéder facilement au serveur NoSpy. Il crypte les données à l'aide de la dernière technique AES 256 bits. Ce programme vous permet de masquer l'adresse IP en un seul clic. Il vous avertit lors de la connexion à un réseau public non sécurisé.

Principales caractéristiques

Plates-formes supportées:

Windows, Linux, Mac, iOS, Android, Fire Stick Nbre de serveurs: 7000+ Pays du serveur: 91 Tunneling fractionné: Oui Allocation de données: Illimité Torrent: Oui Kill switch: Oui Capable de débloquer:

Netflix Politique de non-journalisation: Oui Adresses IP: Statique SimultanéneoConnexion américaine: 7 Idéal pour: Accéder à des sites Web de streaming avec du contenu vidéo HD. Essai gratuit: Non – Garantie de remboursem*nt de 45 jours Les meilleures offres du jour: Vérifie maintenant!

Avantages Cache votre adresse IP pour surfer anonymement en ligne en toute simplicité.

Ce VPN Apple iOS protège votre identité numérique.

Brise toutes les restrictions géographiques.

Débloque tous les sites Web.

Cette application VPN iOS vous permet de torrent de manière anonyme.

Vous aide à protéger vos connexions sur le Wi-Fi public.

Vous permet de masquer l'adresse IP grâce à une bonne connectivité VPN.

Fournit de nombreux emplacements parmi lesquels choisir. Inconvénients Certains serveurs sont lents et peuvent affecter la vitesse de votre réseau.

La gestion des noms d'utilisateur et des mots de passe est compliquée.

parfois CyberGhost le logiciel plante.

Assistance rapide par chat en direct:

CyberGhost fournit une assistance par chat en direct qui vous aide à résoudre rapidement tout problème sans aucun problème.

Basé en Roumanie :

Si vous souhaitez accéder à des services de streaming comme Hulu, vous devez vous connecter à l'un des serveurs américains. L'accès à ce site depuis d'autres pays relevant de Five Eye (Intelligence Alliance) peut créer un problème. Avec son siège en Roumanie, CyberGhost ne partage pas vos informations avec le gouvernement américain.

Comment l'utiliser ? CyberGhost gratuitement:

Démarrez sans risque CyberGhost procès. Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment. Il n'y a pas de frais supplémentaires.

CyberGhost offre une garantie de remboursem*nt de 45 jours et propose de nombreux forfaits pour les utilisateurs ayant des besoins différents.

Pourquoi avez-vous besoin d’un VPN sur votre iPhone ?

Voici les raisons d’utiliser des serveurs VPN pour iPhone :

Un VPN permet d’utiliser en toute sécurité le Wi-Fi public depuis votre iPhone.

Un outil VPN utilise un cryptage de bout en bout pour sécuriser vos données.

Il offre un accès illimité à une large gamme de contenus et de services de streaming.

Les serveurs VPN empêchent les pirates de voler vos informations personnelles car elles sont cryptées.

L'activité Internet ne peut pas être espionnée par les FAI ou les gouvernements.

Toute activité Internet est masquée une fois le VPN configuré sur votre appareil iPhone.

Vous pouvez accéder à vos sites Web préférés lorsque vous êtes à l’étranger.

Comment installer un VPN sur votre iPhone ?

Effectuez le suiviwing étapes pour installer un VPN sur iPhone.

Étape 1) Sélectionnez les services VPN dans la liste mentionnée ci-dessus.

Sélectionnez les services VPN dans la liste mentionnée ci-dessus. Étape 2) Téléchargez l'application VPN depuis l'App Store et installez-la sur votre appareil iPhone.

Téléchargez l'application VPN depuis l'App Store et installez-la sur votre appareil iPhone. Étape 3) Ouvrez VPN, accédez aux paramètres et assurez-vous d'avoir activé le Antidémarreur .

Ouvrez VPN, accédez aux paramètres et assurez-vous d'avoir activé le . Étape 4) Choisissez un serveur et connectez-vous-y.

Choisissez un serveur et connectez-vous-y. Étape 5) Accédez aux sites Web et au contenu bloqués.

Un VPN peut-il contourner les restrictions de l’App Store iPhone ?

Oui, votre VPN peut contourner les restrictions de l’App Store de l’iPhone. Effectuez le suiviwing étapes:

Étape 1) Accédez au menu des paramètres de l'iPhone

Accédez au menu des paramètres de l'iPhone Étape 2) Confirmez votre connexion details

Confirmez votre connexion details Étape 3) Ouvrez l'application VPN

Ouvrez l'application VPN Étape 4) Appuyez sur «Pays/Région»

Appuyez sur «Pays/Région» Étape 5) Cliquez sur «Changer de pays ou de région»

Cliquez sur «Changer de pays ou de région» Étape 6) Sélectionnez votre pays et connectez-vous à un serveur

Sélectionnez votre pays et connectez-vous à un serveur Étape 7) Choisissez l'application restreinte dans la liste à télécharger

Choisissez l'application restreinte dans la liste à télécharger Étape 8) Cliquez sur le bouton « Accepter »

Cliquez sur le bouton « Accepter » Étape 9) L'application restreinte sera téléchargée sur votre appareil iPhone

Comment choisir le meilleur service VPN ?

Voici les critères de sélection importants pour sélectionner le meilleur service VPN :

Vitesse rapide: Les VPN peuvent être lents et, par conséquent, il peut être difficile de diffuser des vidéos en ligne. Vous devez d’abord essayer l’application VPN. Si la vitesse du serveur est bonne, vous pouvez simplement l'acheter.

Les VPN peuvent être lents et, par conséquent, il peut être difficile de diffuser des vidéos en ligne. Vous devez d’abord essayer l’application VPN. Si la vitesse du serveur est bonne, vous pouvez simplement l'acheter. Grand réseau de serveurs: Il est bon que vous choisissiez un VPN ayant plus de serveurs proxy répartis sur plusieurs emplacements. Cela vous offrira suffisamment de choix pour localiser les emplacements des serveurs.

Il est bon que vous choisissiez un VPN ayant plus de serveurs proxy répartis sur plusieurs emplacements. Cela vous offrira suffisamment de choix pour localiser les emplacements des serveurs. Aucune restriction de circulation: De nombreux VPN bloquent les réseaux P2P et les flux de films. Cela peut également limiter votre bande passante de téléchargement mensuelle. Il est essentiel que vous optiez pour des VPN qui n’ont pas de telles limitations.

De nombreux VPN bloquent les réseaux P2P et les flux de films. Cela peut également limiter votre bande passante de téléchargement mensuelle. Il est essentiel que vous optiez pour des VPN qui n’ont pas de telles limitations. Politique de journalisation zéro: Si votre VPN n’a pas de politique de zéro journalisation, il est potentiellement dangereux pour votre vie privée. Vous devez vous assurer qu'un réseau privé virtuel ne doit stocker aucune information vous appartenant.

Si votre VPN n’a pas de politique de zéro journalisation, il est potentiellement dangereux pour votre vie privée. Vous devez vous assurer qu'un réseau privé virtuel ne doit stocker aucune information vous appartenant. Kill switch: Il s'agit d'une fonctionnalité de sécurité importante qui vous aide à vous déconnecter instantanément d'Internet. Kill Switch peut protéger votre adresse IP et votre identité. Il est idéal que vous vérifiiez une telle fonctionnalité avant de choisir un VPN.

Il s'agit d'une fonctionnalité de sécurité importante qui vous aide à vous déconnecter instantanément d'Internet. Kill Switch peut protéger votre adresse IP et votre identité. Il est idéal que vous vérifiiez une telle fonctionnalité avant de choisir un VPN. Facilité d'utilisation: Le logiciel VPN doit être convivial afin que vous puissiez facilement vivre une expérience sans stress. Il doit être facile à installer sans avoir de connaissances techniques.

Quel est le meilleur VPN pour le torrent ?

Le partage de fichiers P2P nécessite deux choses : 1) la vitesse et 2) des connexions fiables. Cela nécessite également une sécurité supplémentaire en raison du risque que des utilisateurs anonymes transfèrent des fichiers à travers le monde.

Vous pouvez choisir ExpressVPN cela n’autorise pas l’espionnage ou l’exploitation forestière par le gouvernement. Pour diffuser du contenu sur Netflix ou toute autre plateforme de streaming, vous pouvez utiliser soit ExpressVPN or NordVPN. Ces applications de réseau privé virtuel vous aideront à contourner le géoblocage.

FAQ:

Following sont les meilleurs VPN gratuits pour iPhone: ExpressVPN

NordVPN

Atlas VPN

Surfshark

CyberGhost Non. Si votre service VPN est digne de confiance, vous n’avez pas à vous en soucier. Le réseau privé virtuel assurera la sécurité de votre téléphone mobile. Cependant, vous devez garder à l’esprit que le VPN est un logiciel qui peut être sujet à des vulnérabilités. Par conséquent, il est bon que vous vérifiiez les vulnérabilités exploitables avant d’utiliser cette application. Non, vous ne pouvez pas être suivi si vous utilisez un bon VPN. Il existe de nombreux bons VPN qui ne suivent pas, ne collectent pas et ne partagent pas vos données avec les FAI, le gouvernement ou les sociétés de publicité. Il est préférable de rechercher le réseau privé virtuel payant qui ne conserve pas l'activité du journal. Vous pouvez être plus sûr en vérifiant les fonctionnalités de sécurité avant d’acheter un VPN. Oui. Vous pouvez utiliser un VPN iPhone gratuit, mais ils ne sont pas aussi sûrs que les VPN payants. Vous mettez votre vie privée en ligne en danger en utilisant un VPN gratuit. Les utilisateurs peuvent rencontrer des vitesses Internet plus lentes et d’autres problèmes de connexion avec un VPN gratuit. Ce n’est donc pas une option privilégiée d’utiliser un logiciel VPN gratuit qui compromet la sécurité en enregistrant et en vendant vos informations à des annonceurs tiers. Il est donc bon que vous choisissiez un VPN premium fiable pour un essai sans risque de 30 jours avec une garantie de remboursem*nt. Split tunneling dans un réseau privé virtuel vous permet d'acheminer une partie de votre trafic via VPN. Tandis que l'autre partie a un accès direct à Internet. Cette technologie vous aide à protéger le trafic que vous choisissez en même temps, vous ne perdrez pas l'accès à vos appareils réseau locaux. Les VPN sans journal sont des applications qui n'échangent pas vos informations sensibles via le réseau. Ces logiciels vous permettent de connecter vos appareils de manière sécurisée sur Internet. Ce type de VPN ne stocke pas vos données privées. Ces applications sont donc fiables à utiliser. Cela dépend du pays dans lequel vous allez utiliser le VPN. Cependant, il est bon que vous suiviez les politiques VPN du pays afin de ne pas vous livrer à des activités illégales lorsque vous utilisez un logiciel VPN. Par défaut, tous les appareils iPhone prennent en charge les connexions VPN. Cependant, ils ne sont pas dotés d’un réseau privé virtuel intégré. Par conséquent, il est préférable de choisir n’importe quel bon service VPN dans la liste ci-dessus pour rester protégé. Oui, le VPN peut épuiser un peu la batterie de votre iPhone. Cependant, cela dépend du type de cryptage utilisé par le réseau privé virtuel. Oui, les services bancaires en ligne sont sécurisés avec les VPN iPhone. Il ajoute une couche de sécurité supplémentaire lors de l'accès à votre compte bancaire en ligne. Les banques créent des normes de cryptage TLS (Transport Layer Security) pour créer une connexion sécurisée entre les navigateurs Web et les serveurs bancaires. Cependant, les sites HTTP ne sont pas sécurisés et vous pouvez même être vulnérable à certains types de cyberattaques. Il est donc préférable d’utiliser un VPN pour masquer votre activité Internet. Oui. Les VPN des listes ci-dessus fonctionnent à la fois sur les appareils iPhone et iPad. Les VPN sont un bon choix pour rester protégé lorsque vous surfez sur Internet. Par conséquent, vous devez le laisser allumé en permanence pour éviter les fuites de données et les cyberattaques. Les VPN chiffrent toutes les données transmises à votre réseau. Par conséquent, il est impossible pour les IP et les gouvernements de voir vos informations personnelles.tails. Lors de la communication avec le serveur VPN, le client VPN utilise la méthode de cryptage des données. Cela vous aide à accéder aux données ou au site Web auquel vous souhaitez accéder. Dans VPN, le client cache votre requête à votre routeur et à votre FAI, tandis que le logiciel VPN cache votre identité à la page Web ou à l'application Web que vous utilisez. Il améliore votre sécurité lorsque vous utilisez un réseau WiFi public. Les services VPN sont largement utilisés pour les achats en ligne, les opérations bancaires ou l'envoi de courriers électroniques officiels.mails utilisant un réseau ouvert pour sécuriser vos données privées. Il empêche également votre FAI ou les pirates informatiques d'espionner votre trafic et vos activités en ligne. Oui, le VPN peut ralentir légèrement votre connexion Internet. Cela se produit parce que votre connexion est acheminée et cryptée via un serveur VPN. Les données mettent plus de temps à atteindre une destination. Si vous choisissez un bon fournisseur de services VPN, votre vitesse Internet ne sera pas considérablement affectée. Par conséquent, vous ne remarquerez pas que votre connexion est ralentie. Oui. Il peut être piraté en trouvant ses failles de sécurité. Cependant, cela nécessite plus de temps. Chaque VPN dispose de plusieurs types de cryptage, vous devez donc les contourner pour briser le cryptage. Voici les inconvénients ou inconvénients courants des services VPN: Une connexion Internet plus lente.

Utilisation illégale des VPN eux-mêmes.

Je ne sais pas à quel point les techniques de cryptage fournies par votre VPN sont puissantes.

La revente potentielle et la journalisation de votre activité à des tiers.

Problèmes de rupture de connexion.

Certains VPN gratuits ne sont pas sûrs à utiliser.

