AirPods problemen: oplossingen bij slechte audio, batterijduur en meer (2024)

AirPods problemen (en oplossingen)

Tijdens het gebruik van je AirPods kunnen allerlei problemen optreden. De verbinding kan wegvallen, het koppelen lukt niet of de audiokwaliteit is slecht. Het kan ook gebeuren dat de batterijduur van de AirPods slechter wordt of dat je het idee hebt dat alles niet goed werkt. Met dit overzicht van AirPods problemen gaan we je op weg helpen naar een oplossing.

AirPods kwijt Batterij snel leeg Koppeling lukt niet Verkeerde AirPods Verbinding werkt niet Audioproblemen Problemen bij bellen Geluidsvolume te laag Audio ongelijk AirPods resetten Meer AirPods- tips

Heb je AirPods Pro problemen, bijvoorbeeld met de ruisonderdrukking of heb je last van een krakend geluid? Daarover hebben we een apart artikel gemaakt! Ook hebben we een artikel over problemen met de AirPods Max.



#1 AirPods zijn zoekgeraakt

Een veelgehoord probleem is dat mensen hun AirPods kwijtraken. Ze zijn klein en als je de losse oortjes bijvoorbeeld in bed draagt, kan het zomaar gebeuren dat de volgende ochtend een AirPod is zoekgeraakt. Je kunt ze terugvinden met de functie Zoek mijn AirPods, die te vinden is in de Zoek mijn iPhone-app. Hiermee kun je een geluidje laten afspelen of op de kaart kijken waar de AirPods het laatst verbinding hebben gemaakt, zodat je weet waar je moet zoeken. Bedenk ook welke kleding je eerder hebt gedragen. Misschien zitten de AirPods in een spijkerbroek of badjas die je gisteren hebt gedragen, of in een boodschappentas waarmee je naar de winkel bent geweest.

Bekijk ook AirPods kwijt of gestolen? Zo kun je ze terugvinden! Het gebeurt sommige mensen helaas regelmatig: je AirPods raken zoek of worden zelfs gestolen. In deze tip leggen we uit hoe je zoekgeraakte AirPods kunt terugvinden door een geluidje af te spelen of op de kaart te kijken.

#2 Batterijduur van AirPods wordt korter

De AirPods hebben een kleine interne batterij, die maximaal vijf uur meegaat. Na verloop van tijd treedt er slijtage op aan de accucellen: ze laden minder goed op en verliezen sneller hun lading. De oortjes zijn sneller leeg en je moet steeds vaker tussentijds je AirPods opladen. Als de AirPods binnen een jaar snel leeg zijn, valt dit mogelijk onder de garantie. Zo niet, dan kun je op eigen kosten het oortje laten vervangen door een nieuw exemplaar. Dit is echter vrij duur en in veel gevallen is het verstandiger om compleet nieuwe AirPods te kopen.

Je kunt echter zelf ook wat maatregelen nemen. Zorg dat het automatisch herkennen van je oren is ingeschakeld. De AirPods gaan dan automatisch in een energiebesparende modus als je ze niet gebruikt. Dit doe je door in Instellingen > Bluetooth op het i-symbool achter de AirPods te tikken en de juiste schakelaar te activeren. Je AirPods resetten kan ook een optie zijn als je last hebt van een kortere batterijduur dan gebruikelijk.

Bekijk ook AirPods resetten: zo zet je de AirPods (Pro/Max) terug naar fabrieksinstellingen Wil je de AirPods resetten? Het terugzetten naar fabrieksinstellingen kan hardnekkige problemen met de AirPods oplossen, zoals een sneller leeglopend oplaaddoosje, verbindingsproblemen of een krakend geluid uit de oortjes. In deze tip lees je hoe je dat precies doet.

#3 Koppelingsproblemen met AirPods

Heb je moeite om je AirPods te koppelen met je iPhone, iPad of ander apparaat, dan is de eerste oplossing om ze terug in de oplaadcase te stoppen en 10 seconden te wachten. Haal ze daarom opnieuw uit het doosje en stop ze terug in je oren. Meestal is het probleem hiermee opgelost.

De volgende stap is het openen van Instellingen > Bluetooth. Kijk of er verbinding is met de AirPods. Zo niet, tik dan op de AirPods om te zorgen dat er opnieuw een koppeling wordt gemaakt. Je kunt ook even Bluetooth uit en weer aan schakelen. Daarnaast kun je proberen om de AirPods helemaal los te koppelen (oftewel te ‘vergeten’) en daarna opnieuw de verbinding te maken.

See Also AirPods Won't Turn On? Here's What to DoAirPods Flashing Green: What It Means and How to Fix It FastGeen geluid uit linker of rechter AirPods? 5 oplossingen en tips - All for techWas Bedeutet Rotes Licht bei AirPods? Hier Alle Antworten! AirPods koppelen met iPhone, iPad en alle andere apparaten Heb je geen idee hoe je je AirPods moet koppelen aan je iPhone of iPad of wil je weten hoe je ze aan een Apple TV koppelt? Of wil je de koppeling ongedaan maken? In dit artikel lees je alles erover, inclusief weer loskoppelen van de AirPods. Bekijk ook

#4 Verkeerde AirPods of Apple ID

De AirPods maken automatisch verbinding met de apparaten waarmee jij met jouw Apple ID bent ingelogd. Het kan zijn dat je de AirPods van een huis- of klasgenoot hebt gepakt en merkt dat er geen verbinding tot stand wordt gebracht. Open het doosje in de buurt van je iPhone en er verschijnt een pop-up met de naam van de AirPods. Zijn het niet jouw AirPods, dan zie je de melding ‘Niet jouw AirPods’. Je kunt dan alsnog verbinding maken. Het kan ook zijn dat je wel de juiste AirPods in handen hebt, maar dat je met het verkeerde Apple ID bent ingelogd. Zorg dat het apparaat dat je gebruikt is aangemeld met het juiste account, want alleen dan kan je automatisch verbinding maken.

#5 Verbindingsproblemen met andere apparaten

Je kunt de AirPods ook gebruiken met allerlei andere apparaten, zoals Windows-pc’s en Android-smartphones. In dat geval vindt de AirPods-verbinding niet automatisch plaats, maar zul je handmatig moeten koppelen. Die Bluetooth-verbinding kan soms problemen opleveren. Ook in dat geval kun je de AirPods het beste terug stoppen in de oplaadcase en 10 seconden wachten. Stop ze daarna terug in je oren.

Je kunt de AirPods loskoppelen van het apparaat en opnieuw proberen verbinding te maken, maar je kunt ook Bluetooth even uitschakelen. Zodra je weer inschakelt zullen de AirPods opnieuw gekoppeld worden.

Gebruik je veel Bluetooth-apparaten, dan kan het helpen om die los te koppelen van je computer. Dit doe je via de Bluetooth-instellingen.

#6 AirPods met stotterend geluid

Misschien krijg je wel geluid uit de AirPods, maar klinkt de audio heel slecht. Je hoort ruis, de audio hapert of het geluid klinkt erg blikkerig. Dit kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld een slechte Bluetooth-verbinding of interferentie. Als je meer dan 10 meter bij je iPhone wegloopt kan de verbinding minder goed worden, waardoor het geluid gaan stotteren. Onderzoek of je dit alleen op een bepaalde plek hebt, bijvoorbeeld thuis of op je werk. Mogelijk is er dan een apparaat in de buurt die interferentie veroorzaakt. Verplaats dit apparaat of ga zelf op een andere plek zitten.

Er loopt momenteel een vervangingsprogramma voor AirPods Pro die gekraak, statische ruis of problemen met de ruisonderdrukking vertonen. Alleen het defecte oortje wordt daarbij omgeruild.

Bekijk ook Apple verlengt reparatieprogramma voor krakende AirPods Pro Apple is een serviceprogramma gestart voor de AirPods Pro. Heb je last van geluidsproblemen zoals gekraak of statisch geluid, dan kun je je AirPods laten nakijken. Volgens Apple gaat het om een klein deel van de gebruikers.

#7 AirPods haperen bij het bellen

Je kunt de AirPods ook gebruiken om te telefoneren, maar daarbij kan ook haperend geluid optreden. Vooral tijdens telefoongesprekken kan er interferentie optreden door wifi. Je kunt dit oplossen door tijdens het bellen wifi even uit te schakelen. Ben je klaar, dan zet je wifi weer aan. Hoor je statisch geluid of ruis, dan kan het helpen om dichter bij je iPhone te gaan zitten.

Heb je last dat het telefoongesprek plotseling wegvalt of wordt onderbroken, dan kun je proberen om met één oortje te bellen in plaats van beide. Dit blijkt voor veel mensen de oplossing te bieden. Je kunt ook naar Instellingen > Bluetooth gaan en op het i-symbool achter de AirPods tikken. Selecteer vervolgens de microfoon en stel het in op links of rechts, afhankelijk van de AirPod die je gebruikt. Ook kun je automatische oordetectie uitschakelen, maar dit kan wel invloed hebben op de batterijduur.

See Also AirPods statuslampje in de oplaadcase of koptelefoon begrijpen 'Verbinding AirPods valt weg bij het bellen, Apple onderzoekt' Heb jij bij het bellen met de AirPods last van een wegvallende verbinding? Gebruikers bij Apple melden over een wegvallende verbinding in combinatie met de iPhone 6s en iPhone 6s Plus. Bekijk ook

#8 Geluidsvolume van AirPods te laag

We willen je niet opzadelen met een onsmakelijk verhaal, maar na verloop van tijd kan er vuil in de AirPods gaan zitten. Daardoor wordt het geluid geblokkeerd en klinkt het geluid niet meer zo luid. Je kunt dit op verschillende manieren oplossen, bijvoorbeeld met een wattenstaafje, paperclip of scherp voorwerp. Je kunt ook kneedgum gebruiken om stofjes uit de opening te halen. Stevig erop zuigen en vervolgens uitspugen is ook een oplossing waar we regelmatig over lezen, maar dit is misschien wat minder fris. Hoe dan ook: check of er geen oorsmeer en ander vuil in de AirPods zit, waardoor de audio wordt geblokkeerd en ga vervolgens je AirPods schoonmaken.

Bekijk ook Zo kun je je AirPods schoonmaken (ook AirPods Max) Hoe kun je AirPods schoonmaken en vuil verwijderen? Welke middelen heb je daarvoor nodig? Alles over vuil verwijderen uit de AirPods, het oplaaddoosje en het reinigen van de AirPods Max lees je hier.

#9 Audio ongelijk op AirPods

Wat ook kan gebeuren, is dat het geluidsvolume van de twee oortjes verschillend is. Dit kan te maken hebben met vuil in één van de AirPods, maar het kan ook andere oorzaken hebben. Lukt het niet om met eenvoudige maatregelen op te lossen, dan kun je de volume-instellingen per oortje aanpassen. Dit houdt in dat je de audiobalans aanpast: links stel je bijvoorbeeld iets luider in dan rechts, waardoor het eindresultaat is dat beide oortjes ongeveer even luid klinken. Dit kan ook de oplossing zijn als je gehoorproblemen aan één oor hebt.

Bij Android-toestellen kan het voorkomen dat de oortjes minder luid klinken dan op een iPhone of iPad. Dit heeft te maken met de W1-chip, die allerlei zaken met iOS afstemt. Maar op een Android-toestel werkt dit uiteraard niet. Dit kan gevolgen hebben voor het geluidsvolume.

Bekijk ook De audiobalans voor hoofdtelefoon en oortjes aanpassen doe je zo Wil je de audiobalans op je oortjes of koptelefoon meer naar links of naar rechts instellen? Wij leggen uit hoe je de audiobalans aanpast op je iPhone, iPad, Apple Watch en Mac.

Klinken je AirPods te zacht of staat één van je AirPods te zacht afgesteld? Dan hebben we een aparte tip om je weer op weg te helpen.

Bekijk ook Klinken je AirPods te zacht? Dit kan er aan de hand zijn Je luistert naar je AirPods, maar het geluid is veel te zacht om goed te kunnen verstaan? Er kunnen verschillende oorzaken zijn en in dit artikel helpen we je aan een oplossing als je AirPods té zacht klinken.

#10 AirPods resetten

Loop je tegen problemen aan met je AirPods, dan helpt het altijd om je AirPods te resetten. Dit werkt als volgt:

Stop de AirPods terug in het doosje. Houd de knop aan de achterkant 15 seconden ingedrukt. Het oranje lampje begint te knipperen. Open de case vlakbij je iPhone en wacht tot de AirPods weer verbinding maken. De verbinding zal nu via iCloud worden gesynchroniseerd.

Bekijk ook AirPods resetten: zo zet je de AirPods (Pro/Max) terug naar fabrieksinstellingen Wil je de AirPods resetten? Het terugzetten naar fabrieksinstellingen kan hardnekkige problemen met de AirPods oplossen, zoals een sneller leeglopend oplaaddoosje, verbindingsproblemen of een krakend geluid uit de oortjes. In deze tip lees je hoe je dat precies doet.

Meer AirPods-tips

Meer weten over de AirPods? Check ook deze tips!

Zo kun je je AirPods updaten (en handmatig firmware bijwerken)

Tikken op AirPods instellen: voor Siri, muziek pauzeren of meer

Zo luister je met je AirPods via de Mac

De beste AirPods-tips: 20 manieren om meer uit je AirPods te halen

AirPods kopen: hier vind je aanbiedingen en de beste prijzen

Zo werkt Live Luisteren: AirPods gebruiken als gehoorapparaat

Serienummer van de AirPods opzoeken

Zijn je AirPods kapot gegaan? Zo zit het met reparaties

Zo kun je luisteren met je AirPods op iPhone, iPad, Apple Watch, Mac en Apple TV

Bekijk ook AirPods kopen? Hier vind je de beste prijzen Wil je de nieuwste AirPods Pro 2022 kopen of een van de andere varianten? Dan vind je in dit overzicht de winkels, prijzen en acties. Welke winkel hanteert de laagste prijs voor AirPods en waar vind je de meeste voorraad? Ook vertellen we of het kopen van de vorige generatie AirPods nog wel verstandig is.

Heb je AirPods Pro problemen, bijvoorbeeld met de ruisonderdrukking of heb je last van een krakend geluid? Of heb je problemen met de AirPods Max? Dan lees je daar meer over in onze aparte artikelen.

AirPods Pro problemen: dit kun je doen bij krakend geluid, ruis en meer

AirPods Max problemen: dit kun je doen bij slecht geluid, condensatie, slechte accu en meer