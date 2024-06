AirPods statuslampje in de oplaadcase of koptelefoon begrijpen (2024)

See Also

ik heb een probleem me air pods flikkerd heel de tijd oranje het lamp je wat is dat en hij is vol en daar door kan ik niet kopelen

Jazeker rene. Via een doodgewone bluetooth verbinding kun je de AirPods ook koppelen aan andere apparaten die bluetooth ondersteunen. Volg hiervoor de stappen die het desbetreffende apparaat voorschrijven. Om het verbinden te activeren op de AirPods is het belangrijk dat je de case opent en de knop achterop ingedrukt houdt. Hiermee kun je het verbinden tot stand brengen en de ‘zoekmodus’ activeren.

AirPods Pro oortips of AirPods Max oorkussen vervangen als deze kwijt of stuk zijn

Wanneer je de AirPods Max of oplaadcase oplaadt met behulp van de Lightning kabel of draadloos zal het statuslampje oranje kleuren. Wanneer de case of Max volledig is opgeladen zal het statuslampje groen zijn en is het oplaad-proces voltooid.

Voor het statuslampje onderscheiden we twee verschillende gradaties. De AirPods in of (net) uit de case. Wanneer de Pods zich in de case bevinden vertelt het statuslampje iets over de Pods. Wanneer deze er niet in zitten geeft het lampje de status van de oplaadcase weer. Universeel is de kleur wit.

Het statuslampje vind je terug aan de binnenkant van de oplaadcase tussen de twee oortjes voor de eerste generatie en de tweede generatie AirPods met gewone oplaadcase. Als je in het bezit bent van AirPods met draadloze oplaadcase of de AirPods Pro, dan vind je het lampje terug aan de voorzijde van de case. Het statuslampje van de AirPods Max vind je terug naast de Lightning-poort die zich in de rechter oorschelp bevindt.

De kleur en toestand geven de status van de verbinding en batterij aan. Hierdoor weet je in één oogopslag wat de batterijstatus is. Het statuslampje zal worden geactiveerd wanneer je de oplaadcase opent of de AirPods Max uit de Smart Case haalt of deze gebruikt.

De AirPods en AirPods Pro van Apple zitten in een strakke oplaadcase. Deze case bevat een interne batterij waarmee je de AirPods kunt opladen. De AirPods Max en de AirPods oplaadcase bevatten ook een klein statuslampje en kan groen, oranje of wit oplichten, al dan niet knipperend.

Lightning-oplaadcase voor AirPods (3e generatie): het statuslampje bevindt zich aan de voorkant van de oplaadcase. Als de AirPods in de case zitten en de klep open is, geeft het lampje de batterijstatus van de AirPods aan. Wanneer de AirPods niet in de case zitten, geeft het lampje de status van de case aan.

Open het klepje van de case met de AirPods erin en houd de case dichtbij je iPhone, iPad of iPod touch. Na enkele seconden verschijnt de oplaadstatus van je AirPods. Je kunt de oplaadstatus van je AirPods ook bekijken in de Batterijen-widget op je iPhone, iPad of iPod touch.

Als je geen lampje ziet, moet je de AirPods mogelijk opladen voordat je ze weer kunt gebruiken. Je kunt ook het batterijpercentage van je AirPods bekijken op je iPhone, iPad of Mac.

Open de klep en houd de instelknop op de achterkant van de case ongeveer 15 seconden ingedrukt totdat het statuslampje eerst oranje en daarna wit knippert.

iPhone of iPad: Open de app Zoek mijn , tik op 'Apparaten', tik op de naam van je AirPods en tik vervolgens onder 'Geef op als verloren' op 'Activeer'. Apple Watch: Open de app Zoek apparaten , tik op een apparaat, tik op 'Verloren-modus' en schakel de verloren-modus in.

Als de AirPods in de case zitten en de klep open is, geeft het lampje de batterijstatus van de AirPods aan. Wanneer de AirPods niet in de case zitten, geeft het lampje de status van de case aan. Groen betekent volledig opgeladen en oranje betekent dat er minder dan één volle lading van de batterij resteert.

Rood: minder dan 10% opgeladen. Geen lampje: geen lading*

Als je het statuslampje niet wit ziet knipperen op de AirPods Max, houd je de ruisbeheersingsknop ingedrukt totdat het lampje wit knippert. Tik op 'Verbind' om je AirPods Max aan je apparaat te koppelen of om functies zoals 'Hé, Siri' te configureren als je die nog niet hebt geconfigureerd.

Heb je moeite om de AirPods werkend te krijgen of klinkt de muziek niet goed, dan is het tijd om te kijken of er misschien iets kapot is. Voordat je contact met Apple opneemt is het goed om te kijken of je zelf iets kunt doen, zoals schoonmaken of resetten.

Controleer of Bluetooth is ingeschakeld. Plaats beide AirPods in de oplaadcase en open het deksel. Houd de configuratieknop op de achterkant van de oplaadcase ingedrukt totdat het statuslampje wit knippert. Klik op 'Verbind' naast de AirPods in de lijst 'Apparaten dichtbij'.

Als de case nog steeds niet wordt opgeladen, probeer dan de kabel die is meegeleverd met de case te gebruiken voor het opladen. Dit is de makkelijkste oplossing als je het probleem tegenkomt van “één AirPod doet het niet”. Het is vervelend om mee te maken dat bij je AirPods één oortje niet werkt.

Een geluid afspelen op je AirPods



Je kunt een geluid op je AirPods afspelen als ze niet in de case zitten en je wilt weten waar ze liggen.

Houd de configuratieknop op de achterkant van de oplaadcase tot 10 seconden ingedrukt. Het statuslampje op de voorkant van de oplaadcase moet wit knipperen. Dit betekent dat de AirPods kunnen worden verbonden. Houd de oplaadcase met de AirPods erin en de klep geopend naast je iPhone of iPad.

AirPods of een ander Zoek mijn-netwerkobject loskoppelen van een Apple ID op een Mac Open de Zoek mijn-app. Selecteer het tabblad 'Apparaten'. Selecteer het apparaat dat je wilt verwijderen. Op de kaart klik je op de knop Meer info . Klik op 'Verwijder dit apparaat'.

Voor een iPhone, iPad, iPod touch, Mac of Apple Watch: Schakel het apparaat uit. Voor AirPods: Plaats de AirPods in de case en sluit de klep, of schakel de AirPods uit. Voor Beats-koptelefoon: Schakel de koptelefoon uit.

AirPods kunnen worden gekoppeld aan één Apple ID. Als je de AirPods (3e generatie) of AirPods Pro (1e of 2e generatie) van iemand anders wilt gebruiken, moeten de AirPods eerst worden verwijderd van de Apple ID van de andere persoon.

Een kwartiertje opladen in de case is goed voor tot 3 uur luisteren 8 en 2 uur bellen 9. Voor de batterijstatus houd je de AirPods naast je iPhone of vraag je Siri: “Hoeveel batterij hebben mijn AirPods nog?” Wanneer het tijd is om je AirPods op te laden, krijg je een handige melding op je iPhone.

Het komt ook wel eens voor dat één van de AirPods niet oplaadt in de case. Controleer in dat geval extra goed of er geen vuil in het doosje zit bij de AirPod die niet oplaadt. Zorg er vervolgens voor dat de case van de AirPods volledig is opgeladen en doe beide AirPods er weer in.

De oplaadcase van de AirPods Pro (2e generatie) speelt een geluid af wanneer de case bijvoorbeeld wordt gekoppeld of opgeladen.