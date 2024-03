Apple stellt neues iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max vor (2024)

September 2023

PRESSEMELDUNG

Apple stellt neues iPhone15Pro und iPhone15ProMax vor

Mit einem widerstandsfähigen und leichten Design aus Titan mit neuen konturierten Kanten, einem neuen Action Button, leistungsstarken Kamera Upgrades und dem A17Pro für Performance auf dem nächsten Level und mobiles Gaming

CUPERTINO, KALIFORNIENApple hat heute iPhone15Pro und iPhone15 ProMax vorgestellt. Mit dem widerstandsfähigen und leichten Design aus Titan in Raumfahrt-Qualität sind sie die bisher leichtesten ProModelle von Apple. Neu beim Design sind auch die konturierten Kanten und ein anpassbarer Action Button, mit dem Nutzer:innen ihr iPhone Erlebnis personalisieren können. Leistungsstarke Upgrades für die Kamera bieten das Äquivalent von sieben ProObjektiven für eine unglaubliche Bildqualität, darunter einem fortschrittlicheren 48MP Hauptkamera-System, das jetzt die neue superhohe Standardauflösung von 24MP unterstützt, der nächsten Generation von Porträts mit Fokus und Tiefen‑Kontrolle, Verbesserungen beim Nachtmodus und bei SmartHDR und einer neuen 5-fach Tele-Zoom Kamera exklusiv bei iPhone15 ProMax. Der A17Pro ermöglicht Gaming-Erlebnisse auf dem nächsten Level und Pro Performance. Der neue USB‑C Anschluss bietet superschnelle USB3 Geschwindigkeiten – bis zu 20-mal schneller als USB2. Zusammen mit neuen Videoformaten ermöglicht er leistungsstarke professionelle Workflows, die bisher nicht möglich gewesen sind.1

iPhone15Pro und iPhone15 ProMax sind in vier tollen neuen Farben erhältlich: Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau und Titan Natur. Sie können ab Freitag, 15.September vorbestellt werden und sind ab Freitag, 22.September erhältlich.

„Das ist das beste ProLineup, das wir je entwickelt haben. Mit einem modernen Design aus Titan, dem bisher besten iPhone Kamera-System für bahn­brechende neue Workflows und dem neuen A17Pro Chip, der auf dem iPhone ein völlig neues Kapitel bei Leistung und Gaming einläutet“, sagt Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing bei Apple. „iPhone15Pro und iPhone15 ProMax repräsentieren das Beste aus Apple Design und branchenführenden Innovationen, um die alltäglichen Erfahrungen unserer Nutzer:innen zu bereichern und ihre Kreativität zu entfesseln.“

Ein fantastisches, leichtes und robustes Design

iPhone15Pro und iPhone15 ProMax sind mit 6,1" und 6,7" Displays2 erhältlich und haben ein widerstandsfähiges und leichtes Design aus Titan – zum ersten Mal beim iPhone. Diese Premium Legierung, die auch in der Raumfahrt verwendet wird, hat eines der höchsten Festigkeit-Gewicht-Verhältnisse aller Metalle, für das bisher leichteste ProLineup von Apple. Beide Modelle haben eine neue, feinere Bürstentextur, konturierte Kanten und die dünnsten Ränder, die es je bei einem iPhone gegeben hat. Das ProLineup ist gemacht, um lange zu halten. Es vereint die Festigkeit von Titan mit dem härtesten Glas auf der Rückseite bei einem Smartphone und dem branchenführenden Ceramic Shield auf der Vorderseite. In einem branchenweit einzigartigen thermomechanischen Verfahren umhüllen die Titanbänder eine neue Substruktur aus 100Prozent recyceltem Aluminium und verbinden diese beiden Metalle durch Festkörperdiffusion mit unglaublicher Stärke. Der Aluminiumrahmen verbessert die Wärmeableitung und ermöglicht den einfachen Austausch des Glases auf der Rückseite. Dieses neue Design betont das Super Retina XDR Display mit Technologien wie Always-On und ProMotion für ein unglaubliches Seherlebnis.

Der völlig neue Action Button ersetzt den bisherigen Ein-Funktions- Schalter zum Umschalten zwischen Klingeln und Lautlos und bietet zusätzliche Optionen, mit denen Nutzer:innen schnell auf die Kamera oder Taschenlampe zugreifen, Sprachnotizen, Fokus, Übersetzen3und Bedienungshilfen wie die Lupe aktivieren oder Kurzbefehle für weitere Optionen nutzen können. Eine Drücken-und-Halten Geste mit fein abgestimmtem haptischen Feedback und visuellen Hinweisen in der Dynamic Island stellt sicher, dass die neue Taste die gewünschte Aktion auslöst.

A17Pro: Eine neue Generation von Apple Chips für iPhone

Mit der Power des A17Pro, dem ersten 3Nanometer Chip der Branche, bieten das iPhone15Pro und das iPhone15 ProMax ProPerformance und Möglichkeiten. Der A17Pro setzt die Führungsrolle von Apple bei Smartphone Chips fort und bringt Verbesserungen für den gesamten Chip, darunter die umfassendste GPUÜberarbeitung in der Geschichte von Apple. Die neue CPU ist dank Verbesserungen in der Mikroarchitektur und im Design bis zu 10-mal schneller. Und die Neural Engine ist jetzt bis zu 2-mal schneller und ermöglicht Features wie Autokorrektur und Eigene Stimme in iOS17. Die GPU der ProKlasse ist bis zu 20Prozent schneller und sorgt für völlig neue Erlebnisse. Sie hat ein neues 6-Core Design für höhere Spitzen­leistung und Energieeffizienz. Durch Hardware beschleunigtes Raytracing – das 4-mal schneller ist als softwarebasiertes Raytracing – bietet das iPhone15Pro eine flüssigere Grafik sowie noch immersivere ARAnwendungen und Gaming-Erlebnisse. Mit iPhone15Pro können Nutzer:innen authentisches Gaming mit Konsolentiteln erleben, die es noch nie auf einem Smartphone gegeben hat, darunter Resident Evil Village, Resident Evil4,DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT und Assassin’s Creed Mirage.4

Der A17Pro hat einen speziellen AV1Decoder und sorgt so für effizientere Videoerlebnisse von hoher Qualität bei Streamingdiensten. Zudem bringt ein neuer USB Controller jetzt USB3 Geschwindigkeiten auf das iPhone und unterstützt eine viel schnellere Daten­über­tragung und Videoausgabe für bis zu 4K mit 60fps HDR.

Ein leistungsstarkes Pro Kamera-System für mehr kreative Kontrolle

Durch die tiefe Integration von Hardware und Software bieten die fortschrittlichen Pro Kamera-Systeme im iPhone15Pro und iPhone15 ProMax das Äquivalent von sieben ProObjektiven – alles ermöglicht durch den A17Pro. Mit der Power von computergestützter Fotografie bietet die 48MP Hauptkamera, die speziell für das ProLineup entwickelt worden ist, Nutzer:innen noch mehr Flexibilität – mit einer neuen superhohen Standardauflösung von 24MP für unglaubliche Bildqualität bei einer praktischen Dateigröße, die ideal zum Speichern und Teilen ist. Mit der Hauptkamera können Nutzer:innen zwischen drei beliebten Brennweiten wechseln – 24mm, 28mm und 35mm – und sogar eine davon als Standardeinstellung wählen. Zusätzlich zu 48MP ProRAW unterstützt die Hauptkamera auch 48MP HEIF Bilder mit 4-mal höherer Auflösung. iPhone 15Pro hat eine beeindruckende 3-fach Tele-Zoom Kamera und iPhone15 ProMax bietet den längsten optischen Zoom, den es je bei einem iPhone gab: 5-fach bei 120mm. Die neue Tele-Zoom Kamera des iPhone15 ProMax ist großartig für Nahaufnahmen, Tierfotos und Aufnahmen aus größerer Entfernung. Sie hat ein innovatives Tetraprisma Design mit einem Modul aus kombinierter optischer Bildstabilisierung und Autofokus 3D Sensor­verschiebung. Es ist das bisher fortschrittlichste Stabilisierungssystem von Apple.

Porträts der nächsten Generation auf dem iPhone15Pro und dem iPhone15 ProMax bieten schärfere Details, lebendigere Farben und bessere Leistung bei wenig Licht. Nutzer:innen können ab sofort zum ersten Mal Porträtaufnahmen machen, ohne in den Porträtmodus zu wechseln. Befindet sich eine Person, ein Hund oder eine Katze im Bild oder tippen Anwender:innen, um zu fokussieren, erfasst das iPhone automatisch Tiefeninformationen. So können Nutzer:innen ihre Fotos später in der FotosApp auf iPhone, iPad oder Mac in beeindruckende Porträts verwandeln. Für mehr kreative Kontrolle können Nutzer:innen zudem den Fokuspunkt anpassen, nachdem das Foto aufgenommen worden ist.

Zusätzliche Features, von denen alle Kameras von iPhone15Pro und iPhone15 ProMax profitieren, beinhalten:

Mit der Power der Photonic Engine wird der Nachtmodus ab sofort noch besser, mit schärferen Details und lebendigeren Farben – inklusive Nachtmodus Porträts ermöglicht durch den LiDAR Scanner.

Das neue SmartHDR nimmt Motive und den Hintergrund mit natürlicherem Rendering von Hauttönen auf. Gleichzeitig sorgt es dafür, dass Fotos beim Betrachten in der FotosApp leuchtendere helle Bereiche, sattere Mitteltöne und dunklere Schatten haben. Dieses fortschrittliche HDR Rendering ist auch für Apps anderer Anbieter verfügbar, sodass online geteilte Bilder noch natürlicher aussehen.

Der A17Pro steigert die beste Videoqualität bei einem Smartphone noch weiter – mit Verbesserungen für Videos mit wenig Licht und dem Action Modus.

Neue professionelle Workflows machen das von kreativen Pros und Filmemacher:innen bevorzugte Smartphone noch besser. Nutzer:innen können Daten jetzt mit einem optionalen USB3 Kabel bis zu 20-mal schneller übertragen. Das iPhone und Lösungen von Drittanbietern wie Capture One helfen Fotograf:innen zudem, ein professionellesStudio einzurichten. So können sie Bilder in ProRAW mit 48MP aufnehmen und direkt vom iPhone auf den Mac übertragen. ProRes Video kann direkt auf externe Speichermedien aufgenommen werden, für hochauflösendere Aufnahmeoptionen bis zu 4K mit 60fps und mehr Flexibilität am Set, wenn das iPhone die primäre Kamera ist.Das iPhone15Pro bringt zudem eine neue Option für die LogCodierung und ist das weltweit erste Smartphone mit Unterstützung für ACES, das Academy Color Encoding System, ein globaler Standard für Farb-Workflows.

Später in diesem Jahr wird das iPhone15Pro mit einem Update eine neue Dimension der Videoaufnahme ermöglichen: die Aufzeichnung von räumlichem Video für Apple Vision Pro. Nutzer:innen werden besondere Momente in drei Dimensionen festhalten und diese Erinnerungen mit unglaublicher Tiefe auf der Apple Vision Pro noch einmal erleben können, sobald sie Anfang nächsten Jahres in den USA erhältlich ist.

Drahtlose Performance und Konnektivität auf dem nächsten Level

Das iPhone15Pro Lineup bietet praktische neue Möglichkeiten, um Geräte zu laden, Freund:innen an belebten Orten zu finden und auf Reisen in Verbindung zu bleiben. Beide Modelle verwenden den USB‑C Anschluss, einen allgemein anerkannten Standard zum Laden und Übertragen von Daten. So lassen sich iPhone, Mac, iPad und die neuen AirPodsPro (2.Generation) mit dem gleichen Kabel laden. Nutzer:innen können AirPods oder die Apple Watch auch direkt über den USB‑C Anschluss von ihrem iPhone laden. iPhone15Pro und iPhone15 ProMax unterstützen USB3 für Datenübertragungen mit bis zu 10Gbit/s, also bis zu 20-mal schneller als zuvor.

Beide Modelle kommen mit dem Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation, der es zwei iPhone Geräten mit diesem Chip ermöglicht, sich über die 3-fache Entfernung wie bisher miteinander zu verbinden. Das eröffnet neue Möglichkeiten für Genaue Suche mit „Freunde suchen“. iPhone15 Nutzer:innen können so ihren Standort teilen und sich gegenseitig finden, selbst in Menschenmengen. Die „Genaue Suche“ ist mit den gleichen Features zum Schutz der Privatsphäre entwickelt worden, denen Anwender:innen auch bei „Woist?“ vertrauen.5

iPhone15Pro und iPhone15 ProMax unterstützen ab sofort WLAN6E für eine bessere drahtlose Leistung, mit bis zu 2-mal schnelleren Geschwindigkeiten. Außerdem stellen sie die ersten Thread kompatiblen Smartphones dar und eröffnen so zukünftige Möglichkeiten für HomeApp Integrationen.

iPhone15Pro und iPhone15 ProMax kommen mit superschnellem 5G6 und bieten:

Unterstützung für MagSafe und zukünftiges kabelloses Laden mit Qi2.

Verbesserte Audioqualität bei Anrufen, inklusive über FaceTime oder Apps anderer Anbieter. Die Audioqualität wird sogar noch besser, wenn Nutzer:innen Stimmisolation nutzen. So kommen Gespräche selbst in lauten Umgebungen klar und deutlich rüber.

eSIM mit Unterstützung von über 295Mobilfunkanbietern. Auf Reisen können Nutzer:innen mit günstigen internationalen Roaming-Tarifen ihrer bisherigen Mobilfunkanbieter in Verbindung bleiben oder eSIM Prepaid-Tarife in über 50Ländern und Regionen kaufen, inklusive Australien, Italien, Thailand und mehr.

Dank erweiterter Sicherheitsfunktionen entspannt bleiben

Das iPhone15 Lineup bietet wichtige Sicherheitsfunktionen, die dann Hilfe rufen, wenn es darauf ankommt – inklusive Unfallerkennung7 und NotrufSOS über Satellit.8 NotrufSOS über Satellit ist aktuell in 14Ländern und Regionen auf drei Kontinenten verfügbar und hat einen erheblichen Unterschied im Leben der Nutzer:innen gemacht. Der bahnbrechende Service wird später in diesem Monat auch in Spanien und der Schweiz verfügbar sein.

Mit iOS 17

iPhone15Pro und iPhone15 ProMax kommen mit iOS179 – so wird das iPhone mit neuen Features noch persönlicher und intuitiver:

Die Telefon App erhält große Updates in Form von Kontaktpostern, mit denen Nutzer:innen anpassen können, wie sie bei ihren Kontakten dargestellt werden, und Live Voicemail, das die Power des A17Pro nutzt, um eine On-Device Transkription in Echtzeit anzuzeigen, wenn jemand eine Voicemail hinterlässt. Anwender:innen können sogar den Anruf annehmen, während die anrufende Person ihre Nachricht hinterlässt.

Nachrichten erhält neue Sticker, eine leistungs­stärkere Suche, Transkription von Audionachrichten und das Feature Wegbegleitung, mit dem Anwender:innen Freund:innen und Familien­mitglieder automatisch benach­richtigen können, sobald sie sicher an ihrem Zielort angekommen sind.

NameDrop bietet Nutzer:innen eine neue Möglichkeit, Kontaktinformationen einfacher mit AirDrop zu teilen, indem zwei iPhones einfach nebeneinander gehalten werden. Die gleiche Geste kann auch verwendet werden, um Inhalte mit AirDrop zu teilen – und Nutzer:innen können sich nun auch voneinander entfernen und die Übertragung großer Dateien wird über das Internet abgeschlossen. 10

StandBy bietet Nutzer:innen ein anpassbares Vollbild-Erlebnis. So sehen sie auf einen Blick Informationen, die sie auch von Weitem erkennen können, wenn das iPhone beim Laden im Querformat ist. Mit dem Always-On Display bei iPhone15Pro und iPhone15 ProMax bleibt StandBy eingeschaltet und zeigt nützliche Informationen an – perfekt auf einem Schreibtisch, Nachttisch oder einer Küchentheke.

Interaktive Widgets auf dem Homescreen, Sperrbildschirm oder in StandBy lassen Nutzer:innen per Fingertipp Aktionen ausführen und so einfach eine To‑do-Liste abschließen oder einen Song starten oder pausieren – direkt über das Widget.

Safari verbessert den Schutz für Privates Surfen und ermöglicht Profile – so können Nutzer:innen für Themen wie Arbeit und Privat in getrennten Bereichen surfen.

iOS17 bringt viele weitere Updates, wie die neue App Tagebuch11, mit der iPhone Nutzer:innen durch Schreiben eines Tagebuchs reflektieren und Dankbarkeit ausdrücken können, Verbesserungen bei der Autokorrektur und Diktierfunktion, mit denen Text schneller und einfacher eingegeben werden kann, das Teilen von Passwörtern und Passkeys via iCloudSchlüsselbund und vieles mehr.

Besser für die Umwelt

iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sind mit Rücksicht auf die Umwelt entwickelt worden. Apple verfolgt weiter das Ziel, bis 2030 jedes Produkt CO₂-neutral zu machen – vom Design über die Herstellung bis zur Nutzung durch Kund:innen. Daher priorisiert Apple saubere Energie in der gesamten Lieferkette und entwickelt Produkte mit recycelten oder anderen CO₂-armen Materialien. iPhone15Pro und iPhone15 ProMax verwenden jetzt noch mehr recyceltes Material, mit einer Substruktur aus zu 100Prozent recyceltem Aluminium und zu 100Prozent recyceltem Kobalt in der Batterie – beides zum ersten Mal bei Apple. iPhone15Pro und iPhone15 ProMax verwenden zudem zu 100Prozent recycelte Seltene Erden-Metalle in allen Magneten, zu 100Prozent recyceltes Gold im USB‑C Anschluss, als auch zu 100 Prozent recyceltes Gold und zu 100 Prozent recyceltes Zinn im Lötmittel und in der Beschichtung mehrerer Leiterplatten. Beide Modelle erfüllen die hohen Standards für Energieeffizienz von Apple und sind frei von Quecksilber, PVC und Beryllium. Über 99Prozent der Verpackung besteht aus Fasern, was Apple dem Ziel näher bringt, bis 2025 alle Kunststoffelemente aus der Verpackung zu entfernen.

Um die Auswirkungen auf die Umwelt weiter zu reduzieren, verwendet Apple kein Leder mehr in allen neuen Produkten, inklusive iPhone Zubehör. Apple stellt ein neues Feingewebe Case mit MagSafe und eine Feingewebe Wallet mit MagSafe vor, gefertigt aus einem robusten und eleganten Mikrotwill, der sich weich und fast wie Wildleder anfühlt. Dieses Textil besteht zu 68Prozent aus Material, das durch Post-Consumer-Recycling gewonnen wurde, und erzeugt so im Vergleich zu Leder deutlich weniger CO₂-Emissionen.

Preise und Verfügbarkeit

iPhone15Pro und iPhone15 ProMax werden in den Farben Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau und Titan Natur erhältlich sein. iPhone15Pro ist zum Einstiegspreis von 1.199 Euro inkl. MwSt. oder 49,95 pro Monat erhältlich, mit Speicherkapazitäten von 128GB, 256GB, 512GB und 1TB. iPhone15 ProMax ist ab 1.449 Euro inkl. MwSt. oder 60,37 Euro pro Monat erhältlich, mit Speicherkapazitäten von 256GB, 512GB und 1TB.

Apple bietet tolle Möglichkeiten, zu sparen und auf das neueste iPhone upzugraden. Mit Apple Trade In können Kund:innen ihr aktuelles Gerät in Zahlung geben und erhalten dafür eine Gutschrift beim Kauf eines neuen Geräts. Es gelten bestimmte Bedingungen. Diese und weitere Details finden Kund:innen unter apple.com/de/shop/trade-in .

Kund:innen in mehr als 40Ländern und Regionen, darunter Australien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Japan, Mexiko, die VAE, Großbritannien und die USA, können das iPhone15Pro und iPhone15 ProMax ab Freitag, 15.September um 5:00Uhr PDT vorbestellen. Beide Modelle werden ab Freitag, 22.September erhältlich sein.

iPhone15Pro und iPhone15 ProMax sind in Macau, Malaysia, der Türkei, in Vietnam und 17 weiteren Ländern und Regionen ab Freitag, 29.September erhältlich.

Die Feingewebe Wallet mit MagSafe und das Feingewebe Case mit MagSafe sind für jeweils 69 Euro inkl. MwSt. in fünf neuen Farben für das iPhone15 Lineup erhältlich: Schwarz, Taupe, Maulbeere, Pazifikblau und Evergreen. Zusätzlich zum iPhone15Pround iPhone15 ProMax Clear Case, erhältlich für 59 Euro inkl. MwSt., gibt es ein Silikon Case mit MagSafe für 59 Euro inkl. MwSt. in den Farben Schwarz, Sturmblau, Ton, Hellrosa, Guave, Orangensorbet, Zyperngrün und Winterblau.

iOS17 wird ab Montag, 18.September als kostenloses Softwareupdate verfügbar sein.

Ab dem 18.September wird iCloud+ zwei neue Pläne anbieten: 6TB für 29,99 Euro pro Monat und 12TB für 59,99 Euro pro Monat, um zusätzlichen Speicher bereitzustellen – so sind Dateien, Fotos, Videos und mehrsicher, zugänglich und einfach zu teilen. Die neuen Pläne sind perfekt für Nutzer:innen mit großen Foto- oder Videomediatheken – oder solche, die die Familienfreigabe nutzen – und bieten Zugang zu Premium Features wie Privat Relay, E-Mail Adresse verbergen, eigene E-Mail Domain und Unterstützung für HomeKit Secure Video.

Kund:innen, die iPhone15Pro oder iPhone15 ProMax kaufen, erhalten bei einem neuen Abo Apple Fitness+ und Apple Arcade 3Monate kostenlos.

Über Apple Apple hat persönliche Technologie mit der Einführung des Macintosh 1984 revolutioniert. Heute führt Apple weltweit bei Innovationen mit iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und AppleTV. Die fünf Softwareplattformen von Apple – iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS – bieten ein nahtloses Benutzererlebnis über alle Apple Geräte hinweg und unterstützen die Menschen mit bahnbrechenden Services inklusive dem AppStore, Apple Music, Apple Pay und iCloud. Die mehr als 100.000 Mitarbeiter:innen von Apple widmen sich ganz der Entwicklung der besten Produkte der Welt und dem Ziel, die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.

Erfordert ein USB3 Kabel mit 10Gbit/s Geschwindigkeit. Das Display hat gerundete Ecken, die den Kurven des Designs folgen und sich innerhalb eines normalen Rechtecks befinden. Als Standardrechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 6,12" (15,5 cm) beim iPhone15Pro und 6,69“(17 cm) beim iPhone15 ProMax. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.

Übersetzen wird es später im Jahr für den Action Button geben.

Resident Evil Village, Resident Evil4 undDEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT kommen später dieses Jahr für iPhone15Pro und iPhone15 ProMax. Assassin’s Creed Mirage erscheint im ersten Halbjahr2024. Die Genaue Suche für „Freunde suchen“ erfordert Ultrabreitband und ist nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.Mit iOS17 kommt die „Genaue Suche“ später im Herbst auf iPhone15, Phone15Plus, iPhone15Pro oder iPhone15 ProMax finden können.

Ein Mobilfunkvertrag ist erforderlich. 5G, GigabitLTE, VoLTE und Anrufe über WLAN gibt es in ausgewählten Ländern und bei ausgewählten Anbietern. Die Geschwindigkeiten basieren auf dem theoretischen Durchsatz und variieren je nach Standortbedingungen und Netzbetreiber. Nähere Informationen zur 5G und LTEUnterstützung erhalten Kund:innen beim jeweiligen Mobilfunkanbieter oder unter apple.com/de/iphone/cellular . Die Unfallerkennung wurde für Unfälle von Vierrad-PKW mit bestimmten Gewichts-, g-Kraft- und Geschwindigkeitsprofilen entwickelt, die schweren, lebensbedrohlichen Unfällen entsprechen. Sie wurde für schwere, lebensbedrohliche Unfälle mit starker Einwirkung im Front- und Heckbereich, seitlichem Streifen/Rammen und Überschlagen konzipiert. Die Unfallerkennung ist weltweit auf iPhone15, iPhone15Plus, iPhone15Pro, iPhone15 ProMax, iPhone14, iPhone14Plus, iPhone14Pro, iPhone14 ProMax, Apple Watch Series9, Apple Watch Ultra2, Apple Watch Series8, Apple WatchUltra und Apple WatchSE (2.Generation) verfügbar. Notruf SOS über Satellit und „Wo ist?“ über Satellit sind derzeit in 14 Ländern und Regionen verfügbar, darunter Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Neuseeland, Portugal, Großbritannien und die USA, und werden später in diesem Monat auch in Spanien und der Schweiz verfügbar sein. Notruf SOS über Satellit und Pannendienst via Satellit wurden für die Verwendung im Freien mit klarer Sicht zum Himmel entwickelt. Die Leistung kann durch Hindernisse wie Bäume oder umliegende Gebäude beeinträchtigt sein.

Einige Features sind u. U. nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Eine vollständige Liste gibt es unter apple.com/de/ios/feature-availability .

Die Möglichkeit, Übertragungen per AirDrop über das Internet fortzusetzen, kommt später im Jahr in einem Softwareupdate.

Tagebuch kommt später im Jahr in einem Softwareupdate.



Pressekontakte

Martin Kuderna

martin.kuderna@PRfection.de

+49 089/309049 300

Apple Pressestelle

media.de@apple.com

+49 89 99640 300