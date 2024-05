Die 5 besten VPNs für Windows - PCs und Laptops (2024)

Ein VPN für Ihren Windows-PC verhindert, dass Ihr ISP, die Regierung und die Websites, die Sie besuchen,nachverfolgen können was Sie online machen. Windows VPNs verbergen Ihre IP-Adresse, damit Sie auf geografisch eingeschränkte Videos auf YouTube oder Dienste wie Netflix US,Zugriff erhalten können. Und da ein VPN Ihren Datenverkehr verschlüsselt, können Sie auf jede Website ganz unbemerkt zugreifen - um Videos zu streamen oder anonym herunterzuladen.

Die Wahl eines Windows VPNs kann knifflig sein, da es Hunderte von grauenhaften VPN Anbietern gibt, die Abzockerei betreiben. Um Sie dabei zu unterstützen, haben unsere Experten den Markt analysiert und die 5 besten VPNs für Windows gefunden.

Welche VPN-Software ist die beste für Windows?

Falls Sie nach einer schnellen Antwort suchen, haben wir die besten VPNs für Windows in der folgenden Liste zusammengefasst. Möchten Sie allerdings weitere Informationen zu einem der Anbieter erfahren, scrollen Sie einfach weiter.

ExpressVPN - Das beste VPN für Windows-PCs und -Laptops. Dieser Premiumdienst bietet höchste Privatsphäre, hervorragende Geschwindigkeiten und einen zuverlässigen Support. TIP Bei unseren Tests haben wir festgestellt, dass alle ExpressVPN-Tarife für Netflix geeignet sind. Der Ein-Jahres-Tarif ist der günstigste: drei Monate kostenlos und ein 30-tägiger risikofreier Test. NordVPN Surfshark - Das preiswerteste VPN für Windows aus unserer Liste. Bereits ab USD 1,94 pro Monat profitieren Sie von einer großen Serverauswahl für Entsperrung & hohe Geschwindigkeiten. Private Internet Access - Eines der sichersten Windows VPNs unserer Liste. Es führt keine Protokolle und ist vollgepackt mit Datenschutzfunktionen für Windows. PrivateVPN

Was wir beim Testen von VPNs für Windows beachten…

Datenschutz und Sicherheit

Geschwindigkeit und Leistung

Server-Standorte

Benutzerfreundlichkeit und Rückwärtskompatibilität mit Windows

Geld-zurück-Garantie

Gleichzeitige Verbindungen

Bei so vielen verfügbaren Alternativen für VPN-Software auf Windows, achten wir sorgfältig auf die Erfüllung der oben genannten Kriterien, ehe wir die Verwendung unter Windows empfehlen. Jetzt, wo Sie wissen, worauf wir Wert legen, sehen wir uns unsere Top-Auswahl einmal genauer an.

Die besten VPNs für Windows 10, 8 & 7 | Tiefenanalyse

Die nachfolgenden tiefgreifenden Gegenüberstellungen verdeutlichen Ihnen genau, warum wir diese VPNs empfehlen. Sie alle bieten einen hervorragenden Windows-Client, hohe Geschwindigkeiten und sind benutzerfreundlich…

1. ExpressVPN Die Wahl des Herausgebers | Februar 2024 www.expressvpn.com ExpressVPN ist unsere Nr. 1 unter den VPNs für Windows-PCs & -Laptops. Der Windows-Client ist robust und wirklich einfach zu bedienen und ihr Dienst bietet neben fantastischen Geschwindigkeiten auch eine vielseitige Freischaltleistung. Preisgestaltung 12 months + 3 months FREE + Backblaze backup: $6.67/mth 49% OFF 6 months: $9.99/mth 1 month: $12.95/mth

ExpressVPN ist schwer zu überbieten, wenn es um ein Windows VPN geht. Diese Software ist einfach zu bedienen und bietet viele High-End-Funktionen wie einen Kill Switch, einen DNS-Leak-Schutz, Portauswahl, Auto-Connect und verschleiernde Server. Der Standort auf den Britischen Jungferninseln eignet sich hervorragend für den Datenschutz und da dieses VPN über eine Zero-Log-Policy verfügt, sind Ihre Daten absolut sicher.



Die OpenVPN-Verschlüsselung entspricht äußerst hohen Standards und mit diesem VPN sind Ihre Daten sowohl zu Hause als auch im öffentlichen WLAN geschützt. ExpressVPN gibt es schon sehr lange und steht aus gutem Grund bei Vielen ganz oben auf der Liste. Die Software bietet Entsperrungsmöglichkeiten in 94 Ländern und kann problemlos auf Streaming-Dienste wie Netflix und iPlayer zugreifen. Der Kundensupport ist unübertroffen und Sie können die Software mit der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie ausprobieren. Und wenn Sie ein VPN-Neuling sind, werden Sie den 24/7-Live-Chat-Support dieses VPNs lieben. 2. NordVPN www.nordvpn.com NordVPN ist ein bedienungsfreundliches und zuverlässiges Windows-VPN. Dieses No-Logs-VPN ist vollgepackt mit Funktionen wie einem Kill Switch, OpenVPN-Verschlüsselung sowie einer ganzen Reihe erweiterter Funktionen. Preisgestaltung 24 months + 3 months FREE: $3.69/mth 70% OFF 12 months: $4.99/mth 59% OFF 1 month: $11.99/mth

NordVPN ist ein vertrauenswürdiges und bekanntes VPN aus Panama. Dabei handelt es sich um einen Dienst ohne Protokolle, der sich ideal für Windows-Benutzer eignet, die anspruchsvolle VPN-Funktionen benötigen. Mit NordVPN erhalten Sie eine zuverlässige Windows-App, die mit einem Kill Switch, verschleierten Servern, DNS-Leak-Schutz, Double-Hop-Verschlüsselung, OpenVPN, Split-Tunneling, VPN über Tor und Browser-Erweiterungen ausgestattet ist. Damit eignet sich das VPN perfekt, um Ihre Online-Gewohnheiten vor Ihrem ISP, der Regierung, lokalen Netzwerkadministratoren und WiFi-Hotspot-Anbietern vollständig zu verbergen.Außerdem erlaubt NordVPN P2P-Verbindungen, was bedeutet, dass dieses VPN für Torrenting geeignet ist (obwohl es zugegebenermaßen keine Portweiterleitung bietet).

NordVPN ist ein Dienst, der blitzschnelle Verbindungen bietet, die sich hervorragend für Streaming oder Videoanrufe eignen. Zudem ermöglicht dieses VPN den Zugriff auf beliebte Dienste wie Netflix US und BBC iPlayer. Es gibt wirklich nichts, was dieses VPN schlecht macht und aus diesem Grund lohnt es sich, seine Geld-zurück-Garantie für einen Probelauf zu nutzen.

Abschließend verfügt dieses VPN über Server in über 60 Ländern und ermöglicht Ihnen somit jederzeit die Entsperrung umfangreicher internationaler Inhalte. 3. Surfshark www.surfshark.com Surfshark ist auf unserer Liste das preiswerteste Windows VPN. Zwar gehören sie zu den Newcomern auf dem Markt, aber was ihnen an Amtszeit fehlt, wird durch Leistung und eine superleicht zu bedienende App wieder wettgemacht. Preisgestaltung 24 months + 2 months FREE: $2.3/mth 83% OFF 12 months: $3.99/mth 70% OFF See Also 7 Best FREE VPNs for Windows PCs (2024): Fast & UnlimitedVPN Test 2024: Die 7 besten VPN-Anbieter im Vergleich7 beste VPNs für Windows 2024: Laptops und Desktop-PCs7 beste kostenlose VPNs für Windows-PC 7/10/11 2024 – schnell 1 month: $12.95/mth

Surfshark VPN ist nur etwa ein Jahr alt, dennoch hat dieser Anbieter in dieser kurzen Zeit den VPN-Markt im Sturm erobert - mit atemberaubender Hochgeschwindigkeitsleistung und 1700 Servern in über 63 Ländern.



Wie es von den momentan führenden VPN-Anbietern zu erwarten ist, bietet Surfshark eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie und einen 24/7-Live-Chat-Support. Einzigartig ist, dass man mit diesem Dienst so viele Geräte wie gewünscht gleichzeitig verbinden kann!





Surfshark ist auf den Britischen Jungferninseln registriert und erfüllt ohne weiteres unsere Anforderungen an ein No-Logs-VPN. Zudem ist die technologische Infrastruktur erstklassig und wir schätzen die vielen zusätzlich, angebotenen Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen. Dazu gehören Double Hop VPN, DNS-basierte Werbeblockierung und Virenschutz. 4. Private Internet Access www.privateinternetaccess.com PIA ist auf unserer Liste eines der sichersten VPNs für Windows. Die Windows-App ist individuell konfigurierbar und gewährleistet jenen erstklassigen Datenschutz, für den PIA bekannt geworden ist. Preisgestaltung 24 months + 2 months FREE: $2.19/mth 82% OFF 6 months: $7.5/mth 38% OFF 1 month: $11.95/mth

Private Internet Access (PIA) ist ein US-amerikanisches VPN mit einer strengen No-Logs Policy. Selbst wenn es von den Behörden mit einem Durchsuchungsbefehl angegangen wird, können keine Daten ausgehändigt werden. Zudem konnte PIA seine No-Logs Behauptungen vor Gericht mehrmals unter Beweis stellen. Wir schätzen PIA, da die Software ausgezeichnete Apps für alle Betriebssysteme anbietet, einschließlich für Windows. Diese Apps sind komplett mit OpenVPN-Verschlüsselung,einem Kill Switch, DNS-Leak-Schutz und Verschleierung ausgestattet. Die Windows-App selbst ist sehr einfach zu bedienen und bietet zahlreiche benutzerdefinierte Optionen für diejenigen, die eine noch präzisere Steuerung bevorzugen.



Durch den Kill Switch wird gewährleistet, dass keinerlei Daten zu Ihrem ISP durchsickern können, wenn das VPN ausfällt undsomit ist dieses VPNfür Torrenting geeignet. Dieses VPN verfügt außerdem über eine schnelle Tier-1-Infrastruktur an mehreren Serverstandorten, wodurch es zum Streaming und Gaming geeignet ist - und es schaltet Netflix US frei. Sie können dieses VPN auf bis zu 10 Geräten verwenden, d.h. die Installation auf Ihrem Mobiltelefon und Tablet ist problemlos möglich, um es im öffentlichen WLAN zu nutzen. Mit der 30 Tage Geld-zurück-Garantie lohnt es sich dieses VPN einmal auszutesten. 5. PrivateVPN www.privatevpn.com PrivateVPN ist ein großartiges Windows-VPN, wenn Sie gerne streamen. Die meisten großen Streaming-Websites werden zuverlässig entsperrt und es stehen Geschwindigkeiten zur Verfügung, mit denen HD-Inhalte ohne Pufferungsprobleme gestreamt werden können. Preisgestaltung 36 months: $2/mth 84% OFF 3 months: $6/mth 50% OFF 1 month: $9.99/mth 17% OFF

PrivateVPN ist ein Anbieter aus Schweden, der bei den Nutzern einen hervorragenden Ruf genießt. Es handelt sich um ein No-Logs-VPN mit Apps für alle Betriebssysteme- einschließlich erstklassiger App für MacOS und iOS. Der Windows-Client verfügt über einen Kill Switch,Portweiterleitung, Verschleierung, eine Auswahl an Verschlüsselungseinstellungen für OpenVPN und DNS-Leak-Schutz. Damit eignet sich dieser Dienst perfekt für sensible Online-Aktivitäten, wie Torrenting,sowie für die Umgehung von staatlichen Restriktionen - oder für den privaten Zugriff auf jegliche geografisch eingeschränkten Inhalte.

Dank der gut durchdachten Apps verwenden wir dieses VPNerfolgreich auf allen Betriebssystemen und da es über schnelle Server in über 50 Ländern verfügt, können Sie es problemlos für Streaming verwenden. Außerdem ist PrivateVPN einer der wenigen Dienste, der Zugang zu einer großen Auswahl an Netflix-Katalogen, iPlayer, hulu, Prime Video und vielen anderen internationalen Diensten bietet. Uns beeindruckt immer wieder der Live-Chat-Support dieses Anbieters und die Tatsache, dass Abonnenten das VPN auf bis zu 5 Geräten installieren können.

Ein exzellenter Dienst, den Sie mit der Geld-zurück-Garantie jederzeit selbst testen können. 6. VyprVPN www.vyprvpn.com VyprVPN ist eine großartige Universal-VPN-Option für Windows-Anwender. Wenn Sie Bedenken bezüglich des Datenschutzes haben oder die Blockierung von Inhalten im Web aufheben möchten, leistet VyprVPN ausgezeichnete Arbeit. Preisgestaltung 12 months: $5/mth 50% OFF 1 month: $10/mth

VyprVPN hat seinen Standort in der Schweiz, weshalb es außerhalb des Einflussbereichs der„Five Eyes“-Allianz liegt.

Auch verfügt es nunmehr über eine zuverlässige No-Logs Policy, die umfassend überprüft wurde. Dieses VPN läuft auf dem firmeneigenen Servernetzwerk der Muttergesellschaft Golden Frog. Auf diese Weise liefert dieser Anbieter exzellente Geschwindigkeiten.



Der Windows-Client ist stabil, er verfügt über einen Kill Switch, einen DNS-Leak-Schutz und eine proprietäre Verschleierungsfunktion namens Chameleon, um Firewalls in Ländern wie China unddemIran zu umgehen. Die Server befinden sich in über 70 Ländern, so dass er perfekt für allIhre Entsperrungsanforderungen geeignet ist. Potenzielle Abonnenten können eine kostenlose 3-Tage-Testversion ausprobieren und erhalten außerdem eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. 7. CyberGhost VPN www.cyberghostvpn.com See Also Kostenlose VPN für Windows: Die besten 100 % gratis Clients CyberGhost ist ideal, wenn Sie ein einfach zu bedienendes VPN für Windows benötigen. Es erfordert sehr wenig Einrichtung und die Auswahl der Serverstandorte geht schnell & einfach. Preisgestaltung 24 months + 3 months FREE: $2.11/mth 83% OFF 6 months: $6.99/mth 42% OFF 1 month: $11.99/mth

CyberGhost VPN liefert erstklassige Services zu einem fantastischen Preis. Das VPN verfügt über 110 Serverstandorte (90 Länder) und engagiert sich für den Datenschutz und die Sicherheit seiner Abonnenten. Die Windows App enthält alle notwendigen VPN-Funktionen, um Ihre digitale Privatsphäre gegenüber Ihrem ISP und der Regierung zu schützen. Darüber hinaus kann Ihre IP-Adresse nicht von Websites nachverfolgt werden. Die OpenVPN-Verschlüsselung erfolgt nach äußerst hohen Standards, weswegen Sie sich keine Gedanken über einen möglichen Hackerangriff machen müssen.



CyberGhost verfolgt ebenfalls eine Zero-Logs-Policy, weshalb Ihr Nutzerverhalten keinesfalls an die Behörden weitergegeben werden kann, selbst wenn diese mit einem Durchsuchungsbefehl an der Tür klopfen.

Hinsichtlich der Freischaltung betreibt dieser Anbieter Server in über 60 Ländern, die allesamt exzellente Streaming-Geschwindigkeiten bieten. Zugegeben, dieses VPN hat nicht ganz so viele Funktionen wie NordVPN. Es verfügt jedoch über einen DNS-Leak-Schutz und einen Kill Switch. Wenn Sie eine Verschleierung benötigen - schauen Sie woanders nach. Abschließend erlaubt CyberGhost 10 gleichzeitige Verbindungen und bietet eine überaus großzügige 45-Tage-Geld-zurück-Garantie. 8. IPVanish www.ipvanish.com VPN für Windows mit vielen Funktionen. Ganz gleich, ob Sie ein VPN für Streaming, Gaming, Torrenting oder einfach nur für den Datenschutz benötigen, die Funktionen, die Geschwindigkeit und die Verschlüsselung von IPVanish decken alle Ihre Bedürfnisse ab. Preisgestaltung 24 months: $3.33/mth 75% OFF 12 months: $3.99/mth 70% OFF 1 month: $12.99/mth

IPVanish ist ein VPN mit Sitz in den USA, das eine Zero-Logs-Policy bietet. Dadurch wird sichergestellt, dass es niemals Aufzeichnungen darüber speichert, was seine Benutzer online tun. Zusätzlich zu dieser hervorragenden Datenschutzrichtlinie verfügt das VPN über eine fortschrittliche Windows-App mit erweiterten Funktionen wie einem Kill Switch, DNS-Leak-Schutz,OpenVPN-Verschlüsselung, Verschleierung und einem SOCKS5-Proxy. Dadurch ist das VPN äußerst vielseitig und Sie können es problemlos zum sicheren Torrenting oder für den Zugriff auf zensierte Inhalte aus der ganzen Welt verwenden.

IPVanish hat Server in über 70 Ländern. Dies macht es ideal für den Zugriff auf geobeschränkte Dienste und Websites. Somit können Sie im Urlaub über Ihren Laptop auf Inhalte aus der Heimat zugreifen. Besonders gut gefällt uns, dass dieses VPN den Benutzern erlaubt, das VPN auf einer unbegrenzten Anzahl von Geräten zu installieren. Auch sind wir immer wieder vom Kundensupport, den Sie bei diesem Anbieter erhalten, begeistert (obwohl dieser nur während US-Tageszeiten per E-Mail verfügbar ist).

Nach unserer Meinung ist dieses VPN erstklassig und obwohl es nicht so schnell ist wie einige unserer anderen Empfehlungen, ermöglicht es Ihnen HD-Streaming. Darüber hinaus können Sie es auf Ihrem Windows-Rechner 30 Tage lang ausprobieren. 9. Ivacy www.ivacy.com Ivacy ist das kostengünstigste VPN für Windows auf unserer Liste. Nutzer erhalten eine ausgezeichnete Windows-Applikation, die zahlreiche Funktionen bietet und eine angemessene Streaming-Geschwindigkeit erreicht. Preisgestaltung 60 months: $1.19/mth 89% OFF 12 months: $3.99/mth 60% OFF 1 month: $9.95/mth

Ivacy ist ein VPN-Dienst mit Sitz in Singapur, der oft für sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt wird. Das VPN ist in Anbetracht des Leistungsumfangs und der tollen Apps, auf denen es läuft, äußerst preisgünstig. Die Windows-App verfügt über einen Kill Switch, DNS-Leak-Schutz und OpenVPN-Verschlüsselung. Sie erhalten auch die Möglichkeit, eine NAT-Firewall mitPortweiterleitung anzuschließen, wenn Sie dies wünschen. Das macht das VPN zu einer guten Option für diejenigen, die P2P über Bittorrent-Clients herunterladen.

Ivacy verfügt über Server in 50 Ländern und eignet sich optimal für das Entsperren von Streams, Spielservern und allem, was Ihnen sonst noch einfällt. Selbstverständlich funktioniert dieses VPN auch mit Netflix US, iPlayer und vielen anderen Streaming-Diensten. Zugegebenermaßen ist dieses VPN nicht so schnell wie einige unserer anderen Empfehlungen. Wir haben jedoch nie Probleme mit dem HD-Streaming.

Ein Vergleich mit unseren anderenOptionen lohnt sich durch die 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Ein günstiges und zuverlässiges VPN. 10. ProtonVPN ProtonVPN ist ein vertrauenswürdiger VPN-Anbieter für Windows. Da es von den Machern von ProtonMail ist, verwundert es nicht, dass die gebotene Privatsphäre unübertroffen ist. Preisgestaltung 24 months: $4.99/mth 51% OFF 12 months: $5.99/mth 41% OFF 1 month: $9.99/mth Free trial: $0/mth

ProtonVPN ist ein erstklassiger Dienst mit Sitz in der Schweiz. Dieses VPN wurde von den Entwicklern von ProtonMail entworfen und besitzt somit eine sehr gute Qualität. Das VPNgenießt bei den Nutzern sowie auf Reddit einen ausgezeichneten Ruf. Mit ProtonVPN erhalten Sie eine App-Auswahl für alle Betriebssysteme, einschließlich Windows. Und dieserClient verfügt über alleerweiterten Funktionen, die Sie vermutlich benötigen werden. Dazu gehören ein Kill Switch, OpenVPN-Verschlüsselung, Tor über VPN, DNS-Leak-Schutz und sichere Bare-Metal-Server in über 50 Ländern.

Wir arbeiten gerne mit ProtonVPN unter Windows, weil es einfach zu bedienen ist und Torrenting im gesamten Netzwerk ermöglicht (gegen Aufpreis). Das kostenlose Abonnement ist dann sinnvoll, wenn Ihnen weniger Serverstandorte und langsame Geschwindigkeiten nichts ausmachen. Wenn Sie jedoch Netflix US und andere gefragte Dienste freischalten möchten, müssen Sie für ein Premium-Abonnement bezahlen. Die perfekte Lösung für alle, die sich ein hundertprozentig zuverlässigesVPN wünschen.

Sie können es mit der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie ausprobieren.

Welches ist das schnellste VPN für Windows?

Alle unsere VPN-Empfehlungen bieten ausreichend schnelle Geschwindigkeiten, um datenintensive Aufgaben wie Streaming und Spiele online zu bewältigen. Wenn Sie jedoch wissen möchten, welche Windows VPNs im Moment am schnellsten sind, sehen Sie sich die nachstehende Grafik an.

Diese Resultate entstammen Tests, die unter labortechnischen Aspekten mit einer speziellen Gigabit-Leitung durchgeführt wurden. Sie sollten nicht mit ähnlichen Geschwindigkeiten rechnen (weil Sie keine Gigabit-Leitung haben). Diese Ergebnisse zeigen Ihnen jedoch genau, welche VPNs derzeit am schnellsten sind.

Place Provider Average Speed Max Speed Visit Site 1. ExpressVPN 100.00 Mbit/s 100.00 Mbit/s Visit Site 2. NordVPN 58.69 Mbit/s 86.22 Mbit/s Visit Site 3. Surfshark 56.10 Mbit/s 82.31 Mbit/s Visit Site 4. Private Internet Access 23.93 Mbit/s 85.03 Mbit/s Visit Site 5. PrivateVPN 23.64 Mbit/s 79.75 Mbit/s Visit Site 6. VyprVPN 21.93 Mbit/s 31.21 Mbit/s Visit Site 7. CyberGhost VPN 9.83 Mbit/s 83.91 Mbit/s Visit Site 8. IPVanish 24.16 Mbit/s 86.07 Mbit/s Visit Site 9. Ivacy 41.90 Mbit/s 87.77 Mbit/s Visit Site 10. ProtonVPN 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s Visit Site

Meine Internetgeschwindigkeiten sind langsam. Wird ein VPN helfen?

Nein, dies ist ein weit verbreitetes Missverständnis.Ein VPN kann Ihre Internetgeschwindigkeiten nicht erhöhen, es sei denn Ihr ISP drosselt Ihre Verbindungen.Tatsächlich wird einVPN Ihre derzeitigen Internetgeschwindigkeitenleicht reduzieren, da Ihr Datenverkehr (über den VPN-Server) eine weitere Strecke zurücklegen muss. Die auf dieser Seite empfohlenen VPNs investieren jedoch alle in Tier-1-Servernetzwerke - mit dem Ziel, die Auswirkungen auf Ihre Geschwindigkeiten so gering wie möglich zu halten.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserem Ratgeber zu VPN-Geschwindigkeitstests.

Warum brauche ich ein VPN für Windows?

Ohne ein VPN sind Sie sowohl Überwachung als auch Hacking ausgesetzt. Genau genommen ist ein Windows-VPN die beste persönlicheCyber-Sicherheits-App,um Ihre Daten zu schützen. Wie funktioniert also ein Windows VPN-Client?

Ein VPN verschlüsselt sämtlichen Internetdatenverkehr, der von Ihrem Windows-PC ein- und ausgeht.

Dadurch wird verhindert, dass irgendjemand Ihre Daten abfängt und Ihre Surfgewohnheiten verfolgt. Es hindert auch Ihren ISP und die Regierung daran, Ihre Kommunikationsmetadaten zu sammeln. Darüber hinaus können Sie dank der VPN-Verschlüsselung unbesorgtTorrents downloaden, da niemand erfährt, was Sie heruntergeladen haben.

Die Verbindung zu einem VPN-Server verbirgt Ihren tatsächlichen Standort vor den von Ihnen besuchten Websites.

Dadurch wird verhindert, dass Websites Ihre IP-Adresse nachverfolgen können undIhnen wird ermöglicht, den Anschein zu erwecken,sich in einem anderen Land zu befinden, um lokale Sperren zu umgehen und auf ausländischegeografischbeschränkte Inhalte zuzugreifen. Das Verbergen Ihrer IP-Adresse gestattet es Ihnen auch, sicher zu torrenten, ohne Ihre echte IP-Adresse anderen Peers preiszugeben.

Wie wir die Leistung eines Windows VPNs testen

Alle von uns empfohlenen PC-gestützten VPNs bieten eine Geld-zurück-Garantie. Wenn Sie sich zum ersten Mal bei einem Anbieter anmelden, nutzen Sie diese Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Ihr VPN all Ihren Anforderungen entspricht.

Beim Testen eines VPN-Dienstes wenden wir eine Reihe verschiedener Belastungstests an, um seine Effektivität zu ermitteln. Diese Tests sind:

Funktionieren alle beworbenen Funktionen?

Wir testen die Software des Anbieters für den Windows VPN-Client, um die Funktionsfähigkeit der Sicherheits- und Datenschutzfunktionen zu gewährleisten. Darüber hinaus prüfen wir den Leistungsumfang und vergleichen ihn mit anderen Diensten auf dem Markt.

Im Allgemeinen bietet einhochwertiges VPN einen Kill Switch, DNS-Leak-Schutz undeine OpenVPN-Verschlüsselung. Einige bieten zusätzliche Funktionen wie Verschleierung (Cloaking), Portauswahl, eine Protokollauswahl, Auto-Connect, Double Hop-Verschlüsselung und sogar ein VPN in Tor.

Wie arbeitet das VPN?

Durch die Überprüfung der VPN-Performance stellen wir sicher, dass keine Datenlecks oder andere Aktivitäten auftreten, die Ihre Daten gefährden könnten. Ist das VPN sicher, prüfen wir auch seine Verbindungsgeschwindigkeiten, um die Geschwindigkeit für datenintensive Aufgaben wie Streaming in HD, Herunterladen über BitTorrent oder Gaming zu gewährleisten.

Ist das VPN sicher?

Wir kontrollieren die Datenschutzbestimmungen des VPNs und vergewissern uns, dass es sich in einemRechtssystembefindet,dasdenSchutz IhrerDaten zulässt. Wir entscheiden uns ausschließlich für Windows VPN-Dienste, die keine invasiven Protokolle speichern und die eine makellose Erfolgsbilanz bei der Gewährleistung des Datenschutzes ihrer Nutzer vorweisen können.

Wie kompatibel ist das VPN mit Windows?

Da es mehrere verschiedene Windows-Betriebssysteme gibt, achten wir darauf, dass unsere VPN-Empfehlungen alle abdecken. Die VPN-Apps in unserer Liste verfügen über Clients sowohl für 32-Bit- als auch für 64-Bit-Versionen von Windows.

Ihre Software ist zudem mit allen aktuellen Versionen von Windows 7, Windows 8und, was am wichtigsten ist, mit Windows 10 kompatibel.

Wie installiert und richtet man das Windows VPN ein?

Alle in diesem Ratgeber aufgeführten VPNs verfügen über benutzerdefinierte VPN-Apps für Windows 10. Das bedeutet, dass die Einrichtungsuper einfach ist. Alles, was Sie tun müssen, ist:

Wählen Sie aus der obigen Liste das VPN aus, das Sie abonnieren möchten.

Abonnieren Sie den Dienst, indem Sie auf den entsprechenden Link klicken.

Laden Sie die VPN-Software herunter und installieren Sie sie, indem Sie dem Installationsassistenten folgen.

Öffnen Sie die Software, wählen Sie einen Server und klicken Sie auf Verbinden.



Das ist alles.

Es besteht kein wirklicher Grund, mit den Einstellungen Ihres VPNs herumzutüfteln, es sei denn, Sie beabsichtigen dies. Sämtliche Dienste in unserer Liste verwenden standardmäßig OpenVPN, den Goldstandard der VPN-Verschlüsselung für PCs. Sollten Sie einige andere Arten der VPN-Verschlüsselung ausprobieren wollen, finden Sie weiter unten einige Alternativen.

VPN-Protokolle für Windows vergleichen

Nachdem Sie Ihre VPN-Software installiert haben, finden Sie in den Einstellungen verschiedene Optionen, um das von Ihnen verwendete Protokoll zu ändern. Diese Optionen für das VPN-Verschlüsselungsprotokoll können verwirrend sein, weshalb Sie sich vor der Änderung Ihrer VPN-Einstellungen informieren sollten, was jedes einzelne Protokoll beinhaltet.

Als Hilfestellung finden Sie hier eine Liste der Protokolle und wie sich diese zusammensetzen:

VPN-Protokoll Geschwindigkeit Sicherheit Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) Schnell Schwach Layer 2 Tunneling Protocol(L2TP)/Internet Protocol Security (IPSec) Durchschnittlich Durchschnittlich Internet Key Exchange v2 (IKEv2) Schnell Durchschnittlich OpenVPN Schnell Stark

Für Windows-PCs empfehlen wir die Verwendung von OpenVPN

OpenVPN ist bei weitem das schnellste und sicherste VPN-Protokoll für PC-Nutzer. Beachten Sie jedoch bitte, dass OpenVPN auf zig verschiedene Arten implementiert werden kann und viele davon nicht sicher sind.

Wir empfehlen Ihnen dringend, OpenVPN mit Ihrer VPN-App zu implementieren und es innerhalb der Einstellungen zu bedienen.

Falls Sie bei der Einrichtung Hilfe benötigen, gehen wir auf den Installationsprozess in unserer Anleitung zur Installation eines VPNs unter Windows näher ein.

Kann ich ein Windows VPN kostenlos erhalten?

Ja, es gibt einige kostenlose und vertrauenswürdige VPN-Dienste. Allerdings handelt es sich bei 99% der freien Anbieter auf dem Markt um unseriöse Dienste, die Benutzerdaten stehlen und gewinnbringend verkaufen - bei einigen wurde sogar Spyware gefunden.

Einen VPN-Dienst zu betreiben ist teuer, weshalb es unmöglich ist, ein VPN völlig kostenlos anzubieten. Mit unseren Empfehlungen unterbreiten wir Ihnen Schnupperangebote, die in gewisser Weise eingeschränkt sind, damit Benutzer im Notfall auf ein VPN zugreifen können - oder um das VPN risikolos auszuprobieren.

Kostenlose VPNs bieten einen Vorgeschmack der Premium Version; aber passen Sie auf folgende Einschränkungen auf

Kostenlose Angebote sind in erster Linie dazu da, für die umfassenden Premium-Mitgliedschaften zu werben. Infolgedessen bieten sie in der Regel weniger Serverstandorte, monatliche Download-Limits und Geschwindigkeitsbeschränkungen.

Wenn Sie bisher noch nie eines benutzt haben, ist ein kostenloses VPN für Windows eine hervorragende Möglichkeit, sich einen Eindruck über die Funktionsweise einesVPNs zu verschaffen und zu erfahren, was es für Sie tun kann. Lassen Sie sich jedoch nicht abschrecken, wenn Ihnen das kostenlose VPN ein wenig eingeschränkt erscheint; dies ist beabsichtigt.

Damit Sie ein uneingeschränktes VPN kostenlos testen können, empfehlen wir, ein komplettes Premium Windows VPN aus diesem Artikel zu testen.

Die von uns empfohlenen Windows VPNs bieten alle eine Geld-zurück-Garantie, d. h. Sie können alle ihre Funktionen ohne Einschränkungen testen und erhalten trotzdem Ihr Geld zurück. So können Sie alle unsere empfohlenen VPNs vergleichen, bevor Sie sich für Ihr favorisiertes VPN entscheiden! Seien Sie also nicht schüchtern und probieren Sie ein paar aus.

Geheimtipp: Erhalten Sie ExpressVPN kostenlos!

Wussten Sie schon, dass Sie den kompletten Leistungsumfang von ExpressVPN ohne Einschränkungen nutzen können... kostenlos!

Wenn Sie kostenlose VPNs zu einschränkend finden, warum testen Sie nicht den ExpressVPN-Premiumdienst? Erwerben Sie einfach ein Abonnement über die Schaltfläche unten und profitieren Sie von der kompromisslosen Geld-zurück-Garantie. Sie können den Dienst bis zu 30 Tage lang nutzen und erhalten bei Kündigung eine 100%ige Rückerstattung!

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Hier beantworten wir einige häufig gestellte Fragen zum Windows VPN, zusammengestellt aus Quellen wie Reddit.