Download de VPN voor iOS - VPN Nederland (2024)

Om te weten waarom het belangrijk is om een iOS VPN te hebben, moeten we uitleggen: wat is VPN? VPN staat voor Virtual Private Network en is een dienst waarmee gebruikers online kunnen gaan, zonder dat iemand ze bespioneert. Maar hoe werkt het?

Wanneer je verbinding maakt met een webpagina of een app opent op je telefoon, is jouw IP-adres zichtbaar voor die webpagina of app. Het IP-adres is een nummer dat je router of mobiele telefoon identificeert. Het draagt verschillende informatie met zich mee, zoals het land waar je je bevindt en je locatie (bij benadering). Maak je geen zorgen, niemand zal weten waar je woont of waar je precies bent. Maar dit moet je er niet van weerhouden om jezelf te beschermen met een VPN.

Bedrijven gebruiken je IP-adres om je gedrag te leren kennen en je te benaderen met specifieke advertenties. Maar wanneer je verbinding maakt met een VPN-server, verwisselt deze jouw IP-adres met zijn eigen IP-adres. Op die manier ben je online met een ander IP-adres dan die van jou. En honderden of duizenden mensen kunnen met hetzelfde ‘nep’ IP-adres online komen. Wat je online doet is onmogelijk te volgen en niemand zal weten welke pagina’s je bezoekt of welke apps je gebruikt.