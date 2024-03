Een VPN instellen op een router, hoe doe je dat? (2024)

Inhoud Wat is een VPN-router? Hoe werkt een VPN-router?

Waarom zou ik VPN op een router gebruiken? Voordelen Nadelen

Welke router is geschikt voor VPN?

Is mijn router geschikt voor VPN?

Hoe installeer ik VPN op een router? 1. Log in op je router 2. Configureer je router 3. Test je router

Lukt het je niet om een VPN op je router te installeren?

Tips voor het gebruik van je VPN-router

Veelgestelde vragen Hoe kun je inloggen op je router? Hoe vind ik het IP-adres van mijn router? Hoe vind ik het wachtwoord van mijn router? Welke router werkt het beste met NordVPN? Wat is een DD-WRT router?



Wat is een VPN-router?

Ten eerste, Wat is VPN ook alweer? Een VPN zorgt voor een versleutelde en beveiligde verbinding tussen je computer, mobiele telefoon of ander apparaat en het internet. Het verzamelt alle verzoeken van dat apparaat om toegang te krijgen tot het internet en leidt ze door een met encryptie beveiligde tunnel via een veilige VPN-server. Op deze manier kan je internetverkeer niet gelezen of onderschept worden.

Een VPN-router werkt precies zoals een normale VPN. Je verkeer wordt omgeleid via de beveiligde VPN-servers van je VPN-provider, zodat je zonder zorgen kunt surfen. Je online activiteiten worden verborgen voor iedereen die je surfgedrag probeert te bespioneren, of het nu gaat om hackers of online datahandelaren.

Een VPN is makkelijk op een apparaat met een gebruikersinterface op te zetten, zoals een smartphone of laptop. Wil je een specifieke website bezoeken? Hou je vast, je gaat door de beveiligde tunnel. Werkoverleg met collega’s via videobellen? Daar ga je, veilig en privé door de tunnel van je VPN-provider. Maar wat als je een apparaat zonder gebruikersinterface hebt, zoals een router?

Hoe werkt een VPN-router?

Het goede nieuws is dat je ook op een router een online VPN kunt instellen. Het grote voordeel hiervan is dat álle apparaten die met je VPN-router thuis verbonden zijn hun dataverkeer door de versleutelde tunnel sturen. Niet alleen je laptop, maar ook je smart-tv en zelfs je slimme IoT-espresso-apparaat.

Door een VPN op een router te installeren, wordt elk apparaat dat met de router verbonden is dus automatisch beschermd door de VPN. Zodra je router is geconfigureerd om de VPN-firmware te downloaden, is je hele online (thuis)netwerk beveiligd. Bovendien heb je op deze manier slechts één VPN-verbinding nodig om meerdere apparaten tegelijk te beschermen.

Waarom zou ik VPN op een router gebruiken?

Voordelen Nadelen Bescherming van het hele netwerk Het beheren van je VPN-instellingen is moeilijker Beveiliging van apparaten die geen VPN ondersteunen De encryptie en beschikbare protocollen zijn afhankelijk van de router Aansluiten van meerdere apparaten Het verkeer tussen een apparaat en de router is niet versleuteld

Voordelen

Continu actieve beveiliging en privacy. VPN-routers zijn altijd met de VPN-server verbonden. Zolang je router werkt, hoef je jezelf er niet aan te herinneren om je VPN-verbinding handmatig aan- en uit te zetten. Handig, bijvoorbeeld als je mobiele telefoon automatisch bankupdates downloadt. Deze zijn nu beveiligd, zelfs terwijl je slaapt.

Uitgebreide beveiliging voor thuis. Afgezien van het feit dat je eigen apparaten altijd beveiligd zijn, kun je ook nieuwe apparaten zonder moeite veilig gebruiken. Je hoeft ze enkel met de VPN-router te verbinden. Ook de apparaten van gasten zijn automatisch beveiligd als ze van je wifi-netwerk gebruik willen maken.

Beveiliging van apparaten die geen VPN ondersteunen. Er zijn veel wifi-apparaten die zelf geen VPN ondersteunen, maar er wel van kunnen profiteren. Home-mediasystemen en IoT-apparaten zijn een uitstekend voorbeeld. Als je deze apparaten ook wilt beschermen, heb je een router-VPN nodig.

Sluit meer apparaten aan. Met NordVPN kun je maximaal 6 apparaten verbinden, wat voor de meeste gebruikers meer dan genoeg is. Maar wist je dat je router slechts als één apparaat telt? Als je laptop, smartphone en desktop allemaal verbinding maken via je VPN-compatibele router, is er technisch gezien nog steeds maar één apparaat verbonden. Let wel dat het geen goed idee is om deze optie volledig uit te melken, omdat je verbindingssnelheid en stabiliteit eronder kunnen lijden. Het is echter een gemakkelijke manier om het aantal apparaten dat je VPN-abonnement dekt uit te breiden.

Nadelen

Het beheren van je VPN-instellingen is lastiger. Omdat je router geen eigen gebruikersinterface heeft (afgezien van een paar eenvoudige knoppen), moet je deze via een ander apparaat openen om je VPN-instellingen aan te passen. Het in- en uitschakelen van de VPN-tunnel of het wijzigen van het land waarmee het verbonden is, gaat veel sneller via de NordVPN-app op je smartphone of laptop. Dit is ook op je router mogelijk, maar het proces is iets gecompliceerder.

Configuratie en encryptiemogelijkheden zijn afhankelijk van je router. De meeste routers kunnen enkel simpele encryptie en/of protocollen uitvoeren. Het is daarom slim om te upgraden naar een VPN-router die veiligere protocollen ondersteunt – of misschien is het het waard te onderzoeken welk protocol in welke situatie geschikt is, bijvoorbeeld als je een keuze moet maken tussen OpenVPN en IKEv2.

Kan sommige inkomende verbindingen blokkeren. Een VPN is van nature ontworpen om inkomende ongeautoriseerde verbindingen te blokkeren. Omdat ze een gebruikersinterface hebben, kun je makkelijker verbindingen tot stand brengen met je laptop, computer of smartphone om deze beperking te omzeilen. Minder toegankelijke apparaten, zoals je router, kunnen onbereikbaar zijn omdat ze zelf geen verbindingen tot stand kunnen brengen. Dit heeft overigens geen invloed op geautomatiseerde processen op je apparaten – je computer ontvangt bijvoorbeeld nog steeds e-mails en meldingen.

Het verkeer tussen apparaten en je router is niet beveiligd. Omdat versleuteling pas op de router plaatsvindt, is het verkeer tussen je apparaten en de router zelf niet versleuteld. Als je een veilige wifi-installatie voor thuis hebt en je mobiele apparaten niet zijn ingesteld om automatisch met andere netwerken te verbinden, is dit geen probleem. Het wordt pas een beveiligingsprobleem als derden met je netwerk kunnen verbinden.

Welke router is geschikt voor VPN?

Er zijn verschillende typen VPN-routers:

Routers die een VPN-client ondersteunen.

Routers die hun firmware moeten upgraden om een VPN-client te kunnen installeren.

Routers waar al een bepaalde VPN-dienst op geïnstalleerd is.

Zoals je ziet, zijn er verschillende routers die allemaal hun voor- en nadelen hebben. Een router waar al een dienst van een VPN-provider op geïnstalleerd is, is de makkelijkste manier om je netwerk te beveiligen, omdat je geen extra configuratie hoeft uit te voeren. Als je firmware moet bijwerken om een VPN te gebruiken, kost dat meer tijd en vereist het daarnaast ook enige technische kennis.

Als je een router hebt die VPN ondersteunt, kost het niet meer dan een paar minuten om VPN op je router in te stellen.

Online beveiliging begint met een klik. Blijf veilig met 's werelds toonaangevende VPN

Is mijn router geschikt voor VPN?

Als je NordVPN op je router wilt installeren, is het belangrijk dat je een router hebt die compatibel is met VPN-functionaliteit.

Om erachter te komen of je eigen router een VPN-verbinding ondersteunt, kun je de handleiding raadplegen die bij je router is geleverd. Als je geen handleiding hebt ontvangen (of deze niet meer hebt) kun je de informatie ook online vinden door op de naam van je eigen router en “VPN-compabiliteit” te zoeken.

Let op: de meeste ISP-routers en -modems ondersteunen geen VPN-verbinding. Je kunt een ISP-modem wel met een VPN-ondersteunde router combineren om een VPN in te stellen.

Hoe installeer ik VPN op een router?

Het eerste dat je moet doen, is een VPN-provider kiezen die routerverbindingen ondersteunt. Als je een van de beste VPN’s op de markt wil, is een NordVPN-abonnement een goede keuze.

Kijk vervolgens of je router VPN-functionaliteit ondersteunt. Als je wilt weten of je router NordVPN ondersteunt, kan je deze informatie op onze tutorial-pagina vinden. Zoek simpelweg op het merk en model van je router. Sommige routers worden geleverd met instructies voor het instellen van NordVPN. Als je router geen VPN-functionaliteit ondersteunt, zijn er tal van uitstekende VPN-routers voor thuis verkrijgbaar.

Een VPN op een router installeren is niet moeilijk. De details voor het installeren van NordVPN op je router verschillen per merk en model, maar de algemene stappen zijn als volgt:

1. Log in op je router

Log in op je router om de instellingen aan te passen. Om toegang tot je router te krijgen, volg je de stappen in de producthandleiding of via je serviceprovider (als je bijvoorbeeld een Ziggo-router hebt). Als je ingelogd bent, kun je de wijzigingen doorvoeren die nodig zijn om een ​​VPN op je router te installeren.

Voor de meeste routers moet je het IP-adres in de zoekbalk invoeren om in te loggen (hier lees je hoe je het IP-adres van je router kunt vinden als je het niet weet). Als je nog nooit op je router bent ingelogd, is dit een goed moment om ook je wachtwoord te wijzigen, omdat de meeste routers met een standaard wachtwoord worden geleverd dat heel eenvoudig te hacken is.

2. Configureer je router

De stappen die je moet nemen om je router te configureren, hangen af van de firmware van je router. Sommige routers – onder andere de meeste Asus-routers – hebben geïntegreerde VPN-functionaliteit. Voor andere moet je de instellingen opnieuw configureren om het dataverkeer naar een VPN-server om te leiden. Nogmaals, de beste plaats om specifieke instructies voor je router te vinden, is onze uitgebreide tutorial-pagina of de handleiding of website van de fabrikant van de router.

3. Test je router

Nadat je het configuratieproces voor je VPN-router hebt voltooid, moet je deze testen om te zien of de VPN-verbinding werkt. Je kunt op elk moment (vanuit huis) op je router inloggen om de instellingen aan te passen, hoewel het minder minder makkelijk is dan het gebruik van één van de NordVPN-apps.

Lukt het je niet om een VPN op je router te installeren?

Gelukkig biedt NordVPN 24/7 klantenservice in meerdere talen. Als je problemen ondervindt tijdens de installatie, zullen onze experts je helpen om NordVPN op je router te installeren. Neem contact op met onze klantenservice via support@nordvpn.com of via de livechat.

Tips voor het gebruik van je VPN-router

Vermijd onnodige dubbele dekking. Als je NordVPN op je router hebt geïnstalleerd en alles werkt, vergeet je misschien dat deze is ingeschakeld. Als je NordVPN thuis ook op een ander apparaat gebruikt, wordt je met NordVPN versleutelde data verzonden via de versleutelde tunnel die op je router is ingesteld. Dit kan nuttig zijn als je gebruik maakt van onze Dubbele VPN-functie, maar NordVPN is niet ontworpen om op deze manier via je router te functioneren. Om snelheidsvertragingen en instabiliteit te voorkomen, moet je óf de ene óf de andere methode gebruiken om met de VPN-servers van NordVPN te verbinden.

Maak een bladwijzer van de pagina met je routerinstellingen. Verbinden met je router om de instellingen te wijzigen kan lastig zijn. Maak dit proces iets makkelijker voor jezelf door het adres van de router als bladwijzer op te slaan.

Overlappende VPN-verbindingen kunnen je internetsnelheid vertragen. Om dit te voorkomen, kun je thuis twee routers instellen: één met NordVPN en één zonder. Als je twee routers hebt, kun je je telefoon of tablet met een VPN-client aansluiten op de router die niet is geconfigureerd met een VPN. Ondertussen kun je alle apparaten die geen VPN-app ondersteunen (sommige smart-tv’s en spelconsoles, bijvoorbeeld) op je VPN-router aansluiten. Al je hardware zal beschermd zijn, zonder risico op snelheidsverlies.

Veelgestelde vragen

Hoe kun je inloggen op je router?

Om een VPN-verbinding op je router in te stellen, moet je op de firmware van je router inloggen. Dit doe je via een browser. Typ het IP-adres van je router in de adresbalk van de browser. De inlogpagina van je router/modem verschijnt. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om de configuratiepagina van je router te openen.

Hoe vind ik het IP-adres van mijn router?

Je kunt het IP-adres van je router vinden door cmd in de Windows-zoekbalk te typen en op Enter te drukken om de Opdrachtprompt te openen. Typ ipconfig in de Opdrachtprompt en druk op Enter. Scrol naar beneden totdat je onder Ethernet-adapter of Draadloze LAN-adapter een instelling voor Standaardgateway (of Default Gateway) ziet. Dat is je router, en het getal ernaast is het IP-adres van je router.

Hoe vind ik het wachtwoord van mijn router?

De meeste routers en gecombineerde router/modem-eenheden worden geleverd met een standaard gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord is meestal op de router zelf te vinden – er moet ergens een sticker te zien zijn met daarop zowel de SSID (de naam van het draadloze netwerk) als het wachtwoord.

Als je geen wachtwoord op de router kunt vinden, kun je het waarschijnlijk in de handleiding bij de router vinden.

Welke router werkt het beste met NordVPN?

De volgende routers leveren de beste prestaties met NordVPN:

Asus: RT-AX86U, RT-AX88U (AX6000), RT-AC5300

D-Link (vereist flashen met DD-WRT): DIR-885L, DIR-895L

Linksys (vereist flashen met DD-WRT): EA8500, WRT1900ACS, WRT3200ACM

Netgear (vereist flashen met DD-WRT): R7500, R7800, R8500, R9000

Voor uitgebreide informatie over compatibele routers kun je onze “Welke router moet ik gebruiken met NordVPN?”-pagina bekijken.

Wat is een DD-WRT router?

Een DD-WRT router is een router waarop DD-WRT firmware geïnstalleerd is. DD-WRT firmware is compatibel met de meeste merken en is ontworpen om de prestaties van routers aanzienlijk te verbeteren. Het breidt de mogelijkheden van je router uit, maakt nieuwe functies mogelijk en biedt betere snelheden.

Het proces van het upgraden van je oude firmware naar DD-WRT firmare wordt “flashen” genoemd en neemt ongeveer tien minuten in beslag.

Of het nu op je router of uw andere apparaten is, NordVPN houdt je veilig en privé online.