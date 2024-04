Een VPN op Samsung Smart TV installeren in 2024 (2024)

Sinds Samsung Smart TV's zijn overgegaan naar het besturingssysteem Tizen hebben ze geen native VPN-ondersteuning meer. Omdat het nu onmogelijk is geworden om al mijn favoriete films en tv-programma's op het grote scherm te bekijken, besloot ik verschillende methoden te testen voor het installeren van een VPN op mijn Samsung TV en uiteindelijk heb ik er een aantal gevonden die werken.

De eenvoudigste oplossing is het installeren van een VPN op je router. Elk apparaat dat met je router is verbonden, is dan ook gedekt door VPN, inclusief je Samsung Smart TV. Je hoeft dus niet al die geweldige content te missen.

Na het testen van 50 VPN's is ExpressVPN als favoriet uit de bus gekomen. Deze VPN heeft aangepaste routerfirmware voor eenvoudige installatie en indrukwekkende snelheden met servers over de hele wereld voor het bekijken van films of tv-programma's zonder bufferen.

Korte handleiding: een VPN voor Samsung Smart TV installeren in drie eenvoudige stappen Neem een abonnement op een VPN. Ik raad ExpressVPN aan ,omdat deze VPN hoge snelheden, ingebouwde routerfirmware en een Smart DNS-functie heeft. Het installeren op je Samsung Smart TV is eenvoudig. Kies je installatiemethode. Er zijn drie effectieve manieren om een VPN op je Samsung TV te installeren: via je router, door het delen van je verbinding vanaf je computer of via Smart DNS. Begin met streamen op je Samsung Smart TV. Je kunt nu de VPN gebruiken met je Samsung Smart TV en genieten van je favoriete tv-programma's op het grote scherm.

Drie manieren om eenvoudig een VPN voor Samsung TV in te stellen

Samsung Smart TV's hebben fantastische functies, maar ze zijn niet goedkoop. Daarom wil je natuurlijk het meeste uit je aankoop halen door toegang te krijgen tot zoveel mogelijk content en dat is mogelijk door een VPN te installeren.

De eenvoudigste manier om een Samsung Smart TV VPN te installeren, is via je router. Maar je kunt je VPN ook op een desktop-apparaat installeren en de verbinding delen met je tv of Smart DNS instellen.

Hieronder vind je de stapsgewijze richtlijnen voor het instellen van een VPN op je Samsung Smart TV met behulp van deze drie methoden.

1. Een VPN op Samsung TV gebruiken via een router

Je kunt een VPN op je router instellen voor het omzeilen van geografische beperkingenvan je Samsung Smart TV. Naar mijn idee is dit de snelste en eenvoudigste manier - tijdens het testen kostte dit proces mij minder dan 10 minuten.

Controleer of je router VPN-compatibel is. Niet alle routers zijn uitgerust met de firmware die je nodig hebt, zoals DD-WRT of Tomato. Als je merkt dat je router niet compatibel is met VPN's, moet je je router ‘flashen’ of een router kopen waarop een VPN al is geïnstalleerd. Neem een abonnement op een VPN en log in. Ik raad ExpressVPN aan vanwege de aangepaste routerfirmware voor eenvoudige installatie. Bovendien zorgen indrukwekkende snelheden voor een naadloze kijkervaring op je Samsung TV. Download de VPN-firmware. Nadat je bent ingelogd, moet je kiezen waar je de VPN wilt installeren. Wanneer je 'Router' kiest, word je gevraagd je routertype en -model te selecteren. Afhankelijk van de VPN die je hebt gekozen, zal het proces zal enigszins variëren, maar de meeste hebben gedetailleerde handleidingen op hun website. Verbind je Samsung TV met de VPN-router. Dit kan via wifi of lan-kabel. Voltooi de installatie. Eenmaal verbonden, zou er een instelscherm voor de VPN-router moeten zijn. Volg gewoon de instructies. Maak verbinding met een server. Kies een server in het land waar vandaan je content wilt streamen. Maak bijvoorbeeld verbinding met een Nederlandse server om toegang te krijgen tot Amazon Prime NL vanaf je Samsung Smart TV. Begin met het kijken naar tv-programma's en films. Je hebt nu toegang tot wereldwijde content om te streamen op je Samsung Smart TV.

Waarschuwing. Onjuiste installatie van aangepaste firmware kan je router blokkeren, waardoor deze onbruikbaar wordt. Zorg ervoor dat je de firmware-installatiehandleidingen van je VPN correct volgt om schade te voorkomen.

2. Een VPN installeren via de Windows-optie voor het delen van verbindingen

Bij deze methode installeer je een VPN op je computer en deel je de verbinding met je Samsung Smart TV. De Windows-optie voor het delen van verbindingen is eenvoudig en snel, maar je computer moet de hele tijd aan blijven staan.

Download en installeer een VPN. Ik raad ExpressVPN aan , omdat deze VPN indrukwekkende snelheden biedt voor ononderbroken streamen, zelfs via wifi–verbindingen Kies in de VPN-app een server. Maak verbinding met een server in het land waar vandaan je content wilt streamen. Je kunt bijvoorbeeld niet streamen vanuit een Disney+ Hotstar-account tenzij je een Indiaas IP-adres hebt. Als je een VPN gebruikt, verandert je virtuele locatie in het land van de gekozen server. Deel de verbinding vanaf je computer. Je kunt dit doen via de mobiele hotspot van je computer of een ethernetkabel. Ethernet is sneller, maar onhandig. Open de netwerkinstellingen van je computer, klik op ‘mobiele hotspot’, selecteer ‘wifi’ onder ‘deel mijn internetverbinding via’ en activeer de mobiele hotspot. Verbind je Samsung Smart TV met de mobiele hotspot van je pc. Ga hiervoor naar je tv-menu en klik op 'Netwerk' > 'Netwerkinstellingen' > 'Netwerktype' > 'Draadloos'. Kies de mobiele hotspot die je zojuist hebt gemaakt en klik op ‘Gereed’. Hierdoor kan de TV verbinding maken met het internet via de VPN-verbinding van je pc. Begin met het kijken naar je favoriete films en tv-programma's. Je hebt nu toegang tot je internationale streamingplatforms op je Samsung Smart TV via de mobiele hotspot van je computer.

3. Een VPN installeren via Smart DNS

Met Smart DNS kun je content ontgrendelen door het DNS-adres van je ISP te maskeren achter een andere DNS-server. Smart DNS verbergt echter je echte IP, maar versleutelt je internetverkeer niet.

Niet alle VPN-diensten bieden Smart DNS en degenen die dat wel doen, ondersteunen meestal beperkte locaties. Als je een VPN hebt die Smart DNS ondersteunt, volg dan deze stappen om de service op je Samsung Smart TV te installeren.

Neem een abonnement op een VPN. Ik raad ExpressVPN aan , omdat de MediaStreamer Smart DNS-functie moeiteloos is in te stellen op je Samsung TV. Activeer Smart DNS op je VPN. Log in op de website van je VPN, navigeer naar de Smart DNS-pagina, registreer het IP-adres van je TV en verkrijg het DNS-IP-adres van de VPN. Configureer de DNS op je Samsung Smart TV. Ga op je TV naar 'Instellingen' > 'Netwerk' > 'Netwerkstatus' > 'IP-instellingen' > 'DNS-instellingen' > 'Handmatig invoeren'. Voer de DNS in die op je VPN-website staat en klik op ‘OK’. Kies je gewenste locatie. Als je VPN deze optie ondersteunt, kies dan een locatie waar je streamingabonnementen worden gehost. Sommige Smart DNS-services ondersteunen alleen Amerikaanse verbindingen. Begin te streamen op je Samsung Smart TV. Start je TV opnieuw op en geniet van de films en programma’s van de door jouw gekozen locatie. Als je je locatie wilt wijzigen, herhaal dan stap 2 - 5.

De beste VPN's om op je Samsung Smart TV te installeren in 2024

Alle VPN's op mijn lijst kunnen worden gebruikt op je Samsung TV en zijn router-compatibel. Dankzij snelle servers over de hele wereld kun je je favoriete content zonder vertraging op het grote scherm bekijken.

Deze VPN's op je Samsung Smart TV gebruiken, is eenvoudig, zelfs als je een beginner bent. Bovendien hebben ze beproefde geld-terug-garanties, zodat je ze zonder risico kunt uitproberen.

Getest op Februari 2024 Werkt met: Netflix Disney+ APV HBO Max Hulu BBC iPlayer Sky Meer

Eenvoudig te installeren op verschillende routers met behulp van de aangepaste firmware

Superhoge snelheden voor ononderbroken streamen op je Samsung Smart TV

Krijg toegang tot wereldwijde content op je TV met 3.000servers in 105 landen, waaronder Nederland en België

Verbind 8apparaten tegelijkertijd, inclusief je Samsung Smart TV

Kan ontgrendelen: Netflix, Disney+, HBO Max, Hulu, BBC iPlayer, Vudu, DAZN, de NOS en meer, evenals sociale media zoals Facebook

Compatibel met: Samsung Smart TV, routers, Windows, Mac, iOS, Android en meer

Apps en browserextensies in het Nederlands

Help-artikelen, ondersteuning via chat en e-mail beschikbaar in het Nederlands

ExpressVPN heeft zijn eigen firmware die compatibel is met verschillende routers, waardoor de VPN-router-installatie probleemloos verloopt. Nadat je de routerfirmware hebt geïnstalleerd, krijg je toegang tot een intuïtieve console waarmee je eenvoudig serverlocaties op je Smart TV kunt wijzigen en toegang kunt krijgen tot je streamingaccounts.

Met de unieke functie ‘Apparaatgroepen’ kun je je router-compatibele apparaten verbinden met vijf verschillende locaties. Dit is handig wanneer je de VPN voor verschillende doeleinden wilt gebruiken. Met behulp van een Amerikaanse server kon ik bijvoorbeeld meteen naar de Amerikaanse Netflix op mijn Samsung TV kijken terwijl ik tegelijkertijd torrents aan het downloaden was op mijn desktop.

Je kunt de VPN ook rechtstreeks op je Smart TV installeren met behulp van MediaStreamer. Met deze Smart DNS-functie kun je geografisch geblokkeerde content ontgrendelen op apparaten die normaal gesproken geen VPN's ondersteunen, zoals je Samsung TV. ExpressVPN ontgrendelde Peaky Blinders op mijn BBC iPlayer-account in minder dan vijf seconden.

Met behulp van het eigen Lightway-protocol van ExpressVPN had ik geen last van bufferen tijdens het streamen op mijn Samsung TV. Mijn tests leverden altijd een gemiddelde downloadsnelheid op van meer dan 27 Mbps, wat slechts ongeveer 4% minder is dan mijn basisverbinding van 28,22 Mbps. Dit is meer dan wat je nodig hebt om in Ultra HD te kunnen streamen (4K-weergave vereist 25 Mbps).

Ik heb servers in de VS, het VK en Canada getest en ze waren allemaal snel genoeg om in 4K te kunnen streamen

Het enige nadeel is dat deze VPN niet de goedkoopste is; de prijzen beginnen bij €6,29/maand. Voor alle unieke functies die je krijgt, is het echter de moeite waard. Bovendien kun je maximaal korting op je ExpressVPN-abonnement krijgen door te profiteren van de frequente kortingen en deals.

Alle abonnementen worden ondersteund door een 30-daagse geld-terug-garantie, wat betekent dat je ExpressVPN met vertrouwen kunt uitproberen. Als je niet tevreden bent met de service kun je eenvoudig aanspraak maken op een terugbetaling. Ik vroeg een terugbetaling aan via de 24/7 live chat en de ondersteuningsmedewerker beloofde mijn verzoek binnen zeven dagen te verwerken. Ik was aangenaam verrast toen mijn geld drie dagen later al op mijn bankrekening stond.

Werkt met: Netflix Disney+ APV HBO Max Hulu BBC iPlayer Sky Meer

Indrukwekkende snelheden voor streamen in UHD op je Samsung Smart TV

11.666servers in 100 landen (ook met serverlocaties in Amsterdam en Brussel) en veel voor streaming geoptimaliseerde servers

Bekijk films en programma’s op maximaal7 apparaten tegelijkertijd

Kan ontgrendelen: Netflix (VS, NL en meer catalogi), Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Hulu, BBC iPlayer, Vudu, DAZN en meer

Compatibel met: Samsung Smart TV, routers, Windows, Mac, iOS, Android en meer

Android-, iOS- en macOS-apps ondersteunen het Nederlands

De voor streaming geoptimaliseerde servers van CyberGhost geven je betrouwbare toegang tot je favoriete platforms. Het gebruik van de app op mijn Samsung Smart TV was een fluitje van een cent. Selecteer gewoon 'Voor streaming' en typ het gewenste platform in de zoekbalk.

Tijdens mijn tests maakte ik in slechts twee klikken verbinding met de server van Netflix in de VSen ik kon direct naar 30 Rock kijken. Ik had ook eenvoudig toegang tot mijn Amazon Prime Video- en Hulu-accounts.

De servers zijn gelabeld met het land en platform dat ze ontgrendelen, waardoor het gemakkelijk is om de juiste te vinden

Op alle servers die ik heb getest, behaalde ik een gemiddelde downloadsnelheid van 26 Mbps, wat ideaal is voor een soepele streamingservaring op je Samsung TV. Dankzij de onbeperkte bandbreedte kun je zoveel en zo lang kijken als je wilt.

Net als ExpressVPN heeft CyberGhost een Smart DNS-functie voor het snel installeren van de VPN op je Samsung Smart TV. Je kunt de service ook gebruiken op andere apparaten die geen native VPN-ondersteuning hebben, zoals je PlayStation of Xbox. De VPN biedt ook Smart DNS-IP's voor het ontgrendelen van de Amerikaanse en Britse Netflix en de Amerikaanse Hulu.

Het is ook eenvoudig om je VPN-voorkeuren rechtstreeks vanuit je browser te configureren. Dit betekent dat je de VPN-instellingen voor je router eenvoudig vanuit je browser kunt aanpassen in plaats van de router handmatig opnieuw te moeten configureren. Je kunt bijvoorbeeld inloggen op je browser en 'Content Blocker' inschakelen om te voorkomen dat er advertenties verschijnen tijdens het gebruik van je Samsung Smart TV.

De kortlopende abonnementen vond ik vrij prijzig en ze bieden slechts een 14-daagse geld-terug-garantie. Gelukkig zijn lange termijnabonnementen goedkoop (slechts €2,03/maand).Voor de hoogste korting raad ik de optie van drie jaar aan.

Met behulp van de geld-terug-garantie kun je CyberGhost ook gratis uitproberen gedurende 45dagen. Het proces om je geld terug te krijgen is vrij eenvoudig. Nadat ik een e-mail naar de klantenondersteuning had gestuurd met het verzoek om mijn abonnement op te zeggen, reageerde de ondersteuningsmedewerker binnen drie uur en vijf dagen later stond mijn geld weer op mijn PayPal-rekening. Je kunt je geld ook terugvragen via de 24/7 live chat.

Werkt met: Netflix Disney+ APV HBO Max Hulu BBC iPlayer Sky Meer

Snelle verbindingen om zonder problemen films in UHD te kijken op je Samsung Smart TV

29.650servers in 91landen (ook in Nederland) voor toegang tot wereldwijde content

Bekijk internationale films en programma’s op maximaal Ongelimiteerdapparaten tegelijkertijd

Kan ontgrendelen: Netflix, Disney+, HBO Max, Hulu, BBC iPlayer, Vudu, DAZN en meer

Compatibel met: Samsung Smart TV, routers, Windows, Mac, iOS, Android en meer

Apps en browserextensies beschikbaar in het Nederlands

Met het uitgebreide servernetwerk van PIA heb je vanaf je Samsung TV toegang tot je favoriete films en tv-programma's. Het ontgrendelen van mijn Amerikaanse Netflix- en ESPN+-accounts kostte mij minder dan een minuut. Met zoveel servers om uit te kiezen, heb je ook geen last van congestie door overbezetting. Ik heb Blade Runner 2043 in 4K Ultra HD gekeken zonder last te hebben van bufferen. Tijdens mijn tests verloor ik minder dan 9% van mijn basissnelheid en bereikte ik 25,6 Mbps.

Door verbinding te maken met een Amerikaanse server kreeg ik onmiddellijk een IP-adres in Las Vegas

Dankzij de Smart DNS-functie is het instellen van de VPN op je Samsung Smart TV eenvoudig. Ik had het binnen 10 minuten geïnstalleerd en werkend. Ik koos de VS als mijn DNS-locatie, maar PIA heeft ook DNS-IP-adressen voor het VK, Duitsland, Nederland en Japan.

Het enige nadeel is dat beginners de VPN misschien wat ingewikkeld kunnen vinden vanwege de vele aanpassingsmogelijkheden. Je kunt PIA echter onmiddellijk met je Samsung Smart TV gebruiken, aangezien de instellingen vooraf zijn geconfigureerd voor streaming.

Een lange termijnabonnement kost je slechts €1,85/maand. Ik heb gekozen voor de optie van twee jaar omdat dat het goedkoopste abonnement is.

Als je niet zeker weet of PIA de juiste keuze voor je is, kun je de service zonder risico uitproberen dankzij de 30-daagse geld-terug-garantie. Toen ik mijn abonnement annuleerde via 24/7 live chat, informeerde de ondersteuningsmedewerker alleen maar naar mijn reden voor het opzeggen, waarna mijn verzoek werd verwerkt. Mijn geld stond diezelfde week weer op mijn PayPal-rekening.

Werkt met: Netflix Disney+ APV HBO Max Hulu BBC iPlayer Sky Meer

Goede snelheden voor ononderbroken streamen in Ultra HD op je Samsung Smart TV

200servers in 63landen om wereldwijde content op je Samsung TV te bekijken

Eenvoudig te installeren en te gebruiken op maximaal 10apparaten tegelijkertijd

Kan ontgrendelen: Netflix, Disney+, HBO Max, Hulu, BBC iPlayer, Vudu, DAZN en meer

Compatibel met: Samsung Smart TV, routers, Windows, Mac, iOS, Android en meer

Ondersteuning voor mobiele en desktop-apps in het Nederlands

De intuïtieve interface van PrivateVPN voor Samsung Smart TV maakt het eenvoudig om content te ontgrendelen. Tik op de grote aan/uitknop om verbinding te maken met een server in de buurt. Net als CyberGhost kun je servers in je favorieten opslaan om snel verbinding te maken en toegang te krijgen tot je streamingdienst.

Dankzij de stapsgewijze instructies op de websitewas de installatie op mijn router tijdens het testen van PrivateVPN een fluitje van een cent. Na een paar minuten was alles gereed en kon ik beginnen met streamen. Bovendien kun je installatie op afstand aanvragen voor Windows, Mac en Linux en vervolgens de verbinding delen met je Samsung TV.

Je kunt kiezen uit meerdere VPN-protocollen, waaronder OpenVPN en L2TP/IPSec. Voor een betrouwbare streamingservaring raad ik OpenVPN aan, omdat dit protocol mij de hoogste snelheden gaf en de kans kleiner is dat het wordt gedetecteerd door streamingplatforms.

Kies OpenVPN om op betrouwbare wijze geografische beperkingen te omzeilen en toegang te krijgen tot je streamingsaccounts

Ik maakte me zorgen over het kleine servernetwerk van PrivateVPN, maar ik had geen problemen met het krijgen van toegang tot platforms. Zelfs Netflix, waarvan bekend is dat dit platform VPN's blokkeert, wist niet dat ik er een gebruikte. Ik kon The Irishman zonder problemen streamen op mijn Samsung TV.

Met prijzen vanaf €2,08/maandben je met een lange termijnabonnement het voordeligst uit. Aangezien alle abonnementen dezelfde voordelen bieden, raad ik de optie van drie jaar aan, omdat dit abonnement het goedkoopst is.

Bovendien worden alle abonnementen ondersteund door een 30-daagse geld-terug-garantie. Je kunt PrivateVPN dus zonder risico op je Smart TV uitproberen. Ik vroeg via de 24/7 live chat mijn geld terug en vijf dagen later stond het bedrag weer op mijn bankrekening.

Werkt met: Netflix Disney+ HBO Max Hulu BBC iPlayer Meer

Snelle servers om zonder vertraging naar films en tv-programma's op je Samsung TV te kijken

Krijg toegang tot wereldwijde content op het grote scherm met 2.200servers in 75landen

Gebruik de VPN op Ongelimiteerdapparaten tegelijkertijd zodat het hele gezin content kan streamen

Kan ontgrendelen: Netflix, Disney+, HBO Max, Hulu, BBC iPlayer, Vudu, DAZN en meer

Compatibel met: Samsung Smart TV, routers, Windows, Mac, iOS, Android en meer

Ondersteuning via e-mail en chat in het Nederlands

De betrouwbare, hoge snelheden van IPVanish zijn uitstekend geschikt voor het streamen van content op je Samsung TV. Toen ik servers in de VS, het VK en Australië testte, had ik een gemiddelde snelheid van 25,2 Mbps - slechts 10% langzamer dan mijn basissnelheden van 28 Mbps. Je kunt snel de beste server voor jouw behoeften vinden door de belasting en ping op het VPN-dashboard te bekijken.

Kies een server met lage ping en serverbelasting voor hogere snelheden

Met servers verspreid over de hele wereld heb je ook tal van opties voor het ontgrendelen van internationale streamingsites. Ik kreeg eenvoudig toegang tot de Amerikaanse Amazon Prime en ik kon kijken naar Jack Ryan.

Helaas heeft de provider geen Smart DNS-service voor het wijzigen van de virtuele locatie van je TV. IPVanish is echter compatibel met meerdere routermerken en er is 24/7 ondersteuning beschikbaar om je te helpen bij het instellen van je Samsung Smart TV. Het kostte me ongeveer 15 minuten om de VPN op mijn router te installeren en Disney+ te ontgrendelen.

Met prijzen vanaf €2,62/maand zijn de abonnementen van de provider betaalbaar. Ik heb gekozen voor hetjaarabonnement omdat dat de voordeligste optie was.

Met de 30-daagse geld-terug-garantie kun je IPVanish zelf uitproberen. Als je tot de conclusie komt dat de service niet bij je past, zeg dan gewoon je abonnement op en vraag je geld terug via je online dashboard. Om op te zeggen hoef je dus niet met iemand te praten. Nadat ik mijn IPVanish-abonnement had opgezegd, had ik mijn geld binnen vijf dagen terug.

Tips voor het kiezen van de beste VPN voor Samsung Smart TV

Er zijn honderden VPN's op de markt, maar ze werken niet allemaal met Samsung Smart TV. Sommige zijn niet compatibel, terwijl andere niet op betrouwbare wijze alle streamingplatforms kunnen ontgrendelen. Als je zelf VPN’s wilt vergelijken, dan kun je onderstaande criteria gebruiken:

Compatibel met Samsung TV — Het heeft geen zin om een VPN te kiezen als deze niet werkt met je TV. Om ervoor te zorgen dat een VPN compatibel is met Samsung Smart TV, moet deze een app hebben die werkt met je router of een Smart DNS-functie hebben.

— Het heeft geen zin om een VPN te kiezen als deze niet werkt met je TV. Om ervoor te zorgen dat een VPN compatibel is met Samsung Smart TV, moet deze een app hebben die werkt met je router of een Smart DNS-functie hebben. Hoge snelheden — Sommige VPN's verlagen je snelheden zo erg dat het laden van video's te lang duurt en ze blijven bufferen tijdens het kijken. Kies een VPN die je snelheid niet met meer dan 20-30% verlaagt.

— Sommige VPN's verlagen je snelheden zo erg dat het laden van video's te lang duurt en ze blijven bufferen tijdens het kijken. Kies een VPN die je snelheid niet met meer dan 20-30% verlaagt. Wereldwijd netwerk — Een goede VPN zou wereldwijd veel servers moeten hebben. Dit helpt je met het omzeilen van geografische beperkingen en toegang te krijgen tot je streamingaccounts.

— Een goede VPN zou wereldwijd veel servers moeten hebben. Dit helpt je met het omzeilen van geografische beperkingen en toegang te krijgen tot je streamingaccounts. Eenvoudig te installeren en te gebruiken — Kies een VPN die een eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface heeft en eenvoudig is te installeren op je router. Een Smart DNS-functie is een bonus.

— Kies een VPN die een eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface heeft en eenvoudig is te installeren op je router. Een Smart DNS-functie is een bonus. Betrouwbare geld-terug-garantie — Als je een VPN eerst wilt uitproberen om te zien of deze aan je behoeften voldoet, is het fijn dat een VPN een gerenommeerd restitutiebeleid heeft.

Veelgestelde vragen over Samsung Smart TV VPN's

Ondersteunt Samsung TV VPN's?

Nee, maar je kunt een VPN op je Samsung TV gebruiken door deze op je router te installeren. Het enige wat je hoeft te doen, is een VPN kiezen die compatibel is met de router om het met je Smart TV te laten werken. Je kunt ook een VPN op je Samsung TV installeren via een Smart DNS-functie, die sommige premium VPN's bieden. Als alternatief kun je de VPN op je computer installeren en de verbinding delen met je Smart TV.

Wat kan ik met een VPN op Samsung TV ontgrendelen?

Je hebt toegang tot heel veel content op je Samsung Smart TV door een VPN te gebruiken voor het omzeilen van geografische beperkingen. Het gebruik van een VPN is echter in strijd met de algemene voorwaarden van sommige streamingdiensten, dus zorg ervoor dat je bekend bent met het beleid van de service die je gebruikt, zodat je geen regels overtreedt. Om toegang te krijgen tot wereldwijde content, installeer je de VPN op je router en maak je verbinding met je Samsung Smart TV.

Hieronder zie je enkele streamingplatforms die je met een VPN kunt ontgrendelen:

Netflix HBO Max Sky YouTube TV Amazon Prime Video Hulu ITV Hub Sling TV Disney+ Vudu Disney+ BBC iPlayer Showtime All 4 Starz Peaco*ck PlayStation Vue ESPN DAZN The Tennis Channel Pandora Spotify fuboTV UFC Fight Pass

Hoe kan ik een VPN gebruiken om Netflix te kijken op mijn Samsung Smart TV?

Je kunt Netflix op je Samsung Smart TV kijken wanneer je je VPN verbindt met een serverlocatie die over de rechten beschikt voor die specifieke Netflix-bibliotheek. Maak bijvoorbeeld verbinding met een server in Amerika voor het ontgrendelen van je Amerikaanse Netflix-account. ExpressVPN is supereenvoudig in te stellen op je router of gebruik de MediaStreamer-functie van de providerom verbinding te maken met je Samsung TV.

Kan ik een DNS-proxy gebruiken in plaats van een VPN op SamsungSmart TV?

Dat kan, maar het wordt niet aanbevolen. Voor het betrouwbaar streamen van films en tv-programma's van verschillende platforms op je Samsung Smart TV, kun je beter een beproefde VPN gebruiken.

Er zijn een aantal redenen waarom proxy’s niet de beste optie zijn voor dit doel. DNS-proxy's hebben minder serverlocaties, waardoor je contentsselectie wordt beperkt. Bovendien kunnen de meeste streamingplatforms de meeste DNS-proxy's eenvoudig detecteren en blokkeren. Je zult ook moeite hebben met het vinden van een proxy die werkt met je Samsung TV, aangezien de meeste niet compatibel zijn met Smart TV's.

Waarom heb ik een VPN nodig voor mijn Samsung Smart TV?

Je hebt geen VPN nodig, maar het is handig als je geografische blokkades wilt omzeilen en toegang wilt tot je streamingplatforms. Met een VPN ben je niet beperkt tot de content in jouw regio, maar kun je (als de regels van de service dit toestaan) genieten van internationaal entertainment. Een premium VPN die compatibel is met je Samsung TV kan je helpen met het omzeilen van geografische beperkingen.

Bovendien gebruiken VPN's versleuteling en robuuste beveiligingsfuncties voor het beschermen van je gegevens tegen pottenkijkers en hackers tijdens het gebruik van het internet.

Kan ik een gratis VPN gebruiken voor een Samsung TV?

Waarschijnlijk niet, aangezien het onwaarschijnlijk is dat gratis VPN's kunnen worden geïnstalleerd op een Samsung Smart TV. Bovendien beperken ze over het algemeen de snelheid, servernetwerken en bandbreedte in de hoop dat je upgradet naar een betaald abonnement. Een betrouwbare VPN die werkt met Samsung Smart TV's en een geld-terug-garantie heeft, is een beter alternatief.

De meeste streamingplatforms blokkeren gratis VPN's, dus zijn ze niet betrouwbaar voor toegang tot content. Sommige registreren je gegevens en browse-activiteiten en verkopen deze aan derden, terwijl andere je apparaat kunnen infecteren met malware.

Het installeren van een VPN op je Samsung Smart TV is een geweldige manier om toegang te krijgen tot je favoriete tv-programma's en films. Hoewel Tizen geen native VPN-apps ondersteunt, kun jeeen router ofSmart DNS gebruiken of een wifi-verbinding delen voor het installeren van een VPN op je Samsung TV en een heleboel geweldige wereldwijde content ontgrendelen.

Mijn beste aanbeveling is ExpressVPN. Deze VPN heeft aangepaste routerfirmware die het eenvoudig maakt om op de VPN op je Samsung Smart TV te installeren, plus een Smart DNS-functie om ononderbroken naar je favoriete geografisch geblokkeerde content te kunnen kijken. De service wordt ook ondersteund door een betrouwbare 30-daagse geld-terug garantie, dus je kunt ExpressVPN zonder risico uitproberen.

Samengevat zijn de beste VPN's voor Samsung Smart TV...

