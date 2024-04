Hvordan koble til en VPN på Android på 5 enkle steg (2024)

Det tyder på at vi er på veg til et overvåkningsbasert orwelliansk samfunn som beskrevet av George Orwell i hans bok1984.Vi blir alltid overvåket på nett av så og si alle– myndigheter, hackere, reklamebyrå, ISP-er og store teknologiselskaper. De samler all slags personlig data fra din mobile enhet, ofte uten ditt samtykke. I de fleste land,holder ISP-er til og med øye på dine surfeaktiviteter og selger dem til annonsører uten ditt samtykke.

De amerikanske lovgiverne stemte nylig for ålovliggjøre for ISP-er å overvåke kundenes surfing. Faktisk så har overvåking blitt selve forretningsmodellen til internettet. Siden vi ikke får se hvordan dette spiller seg ut i realiteten så klarer vi ofte ikke å forestille oss hvor stor risikoen er. Se for deg at du er hjemme og plutselig innser at over ti personer kikker gjennom vinduene dine og kontinuerlig holder øye med hva du driver på med - det er like alvorlig som det.

Ettersom mobilenheter er på vei til å bli de mest populære måtene å bruke internett på (Android har 73% markedsandel i følge StartCounter.com), øker også bekymringer angående personvern. For å gjøre ting verre,så ble Android operativsystemet designet hovedsakelig for å samle data om deg og bruke det til å levere målrettede reklamer.Mange brukere er bekymret over disse sikkerhetsspørsmålene og ønsker å vite hvordan de kan beskytte sitt personvern mens de bruker Android enheter.

Hvordan beskytter jeg personvernet på min telefon?

Det finnes mange måter du kan beskytte ditt personvern på, en god måte å gjøre det på er vedbruk av den anonyme Tor nettleseren for Android kjent som Orfox. Det er den mest private mobilnettleseren der ute. Når den kombineres med apper som Orbot og orWall så økes sikkerheten ytterligere da den tvinger apper til å koble til gjennom Tor nettverket, som lar deg få tilgang til internett inkognito. Menforsøk på å bruke denne teknologien kan være en litt vanskelig og komplisert oppgavefor en vanlig bruker. (VårTor nettleser-guidegår enda mer i dybden på dette.) For de fleste, så er hovedproblemet med Tor attilkoblingen pleier å være svært treg. Det er sannsynligvis ikke den enkle løsningen du er på jakt etter.

En annen populær løsning på personvernsproblematikken er web-proxyer - de fleste av dem er gratis. En webproxy fungerer som en mellommann mellom din enhet og en nettside. Men det er ikke bare roser,omkring 75% av alle gratis webproxyer kan ikke stoles på, i følge undersøkelser gjort av Christian Haschek. Dersom du allerede bruker en så kan du bekrefte dens troverdighet ved å teste den med proxycheck.haschek.at

For de fleste,er den beste løsningen et "Virtual Private Network" (VPN). Dersom du ikke vet hva det er, så hjelper en VPN deg å skape en personlig kryptert tunnel gjennom internett. Dersom du bruker internett via denne tunnelen blir det vanskelig for andre (inklusiv din ISP) å sjekke hva du driver med. VPN-er hjelper deg også å skjule din lokasjon til hvor som helst i verden og låse opp geografisk begrensede tjenester som Hulu og Netflix– selv om den sistnevnte har startet å blokkere VPN-er fra å bruke dens trafikk.

Hvordan får jeg tak i og setter opp en VPN?

Det er relativt enkelt å få tak i og sette opp en VPN på Android. Interessant nok er det mange VPN leverandører innenfor Android samfunnet. De fleste er tilgjengelig gjennom Google Play butikken som en gratis app.

Dog, akkurat slik som det er med de fleste gratistjenester,er det ikke sikkert at en gratis VPN har rette insentiv til å virkelig tilby et ønskelig beskyttelsesnivå– men det betyr ikke at gratis VPN-er nødvendigvis er feilaktige. En enkel måte åøke dine sjanser for å få tak i en VPN som lever opp til forventningene er å betale for en. De fleste er basert på et månedlig eller årlig abonnement. Se etter tjenester som tilbyr mye båndbredde og flere sider. Det er best å teste dem ut via deres gratis prøveperiode før du abonnerer.

Android har innebygd støtte for enkelte typer VPN-ersom du kan bruke for å koble til et eksisterende nettverk dersom du vet login detaljene. Dette er spesielt nyttig når du ønsker å koble til ditt interne jobb-nettverk utenfra, uten å måtte installere tredjeparts-apper. For å koble til via den innebygde Android VPN-en på din mobil enhet, følg stegene nedenfor:

Åpne Innstillinger og velg "Mer" under Trådløst og nettverk som vist i skjermbildet nedenfor. Velg VPN alternativet på Trådløst og nettverk-skjermen. Øverst i høyre hjørnet vil du finne et + tegn eller "legg til VPN profil" (avhengig av din Android versjon). Velg den og fyll inn dine VPN detaljer etter instruks fra din nettverks-administrator. Når det er gjort, velg lagre og velg deretter VPN for å koble til.

Hvilke tillitsfaktorer bør jeg vurdere?

Et grunnleggende problem med VPN tjenester er tillit. Enkelte VPN selskaper er også involvert i svært suspekte praksiser når det kommer til personvern, noe som er årsaken til at du ønsker en VPN i utgangspunktet, dette spesielt for mobile VPN leverandører. En nylig undersøkelse har vist atdet er flere uredelige Android VPN-er enn gode i Google Play butikken. For å være på den sikre siden, sjekk alltid din leverandørs vilkår og unngå de som beholder logger av dine aktiviteter.De som beholder logger vil sannsynligvis selge dem til annonsørereller overlevere dem til myndighetene ved forespørsel. I tillegg så bør du ta en kikk påvår liste over de beste VPN-ene for Android. Hva du bør se etter er en VPN tjeneste med høyest sjanse til å fungere slik de reklamerer for. Enkelte VPN-er er så dårlige at de lekker din internettadresse. En måte å sjekke om din VPN lekker din internettadresse er ved å teste det via vårIP lekkasjetest, dersom du ser din ISPs internettadresse, så kan du være sikker på at din VPN lekker.

Hva er begrensningene og ulempene?

Selv om VPN-er utretter mye så er det ikke en fullstendig løsning på dine bekymringer angående personvern. Det har også sine begrensninger og ulemper. Bruk av en VPN på din mobile enhet hjelper å beskytte din data som overføres via internett, men det beskytter ikke data som befinner seg på enheten din. I tillegg så vil din mobiloperatør fortsatt ha oversikt på din lokasjon ved å spore hvilket tårn din enhet kommuniserer med. En VPN kan redusere hastigheten på din internettilkobling, det er som regel anbefalt å abonnere på en VPN tjeneste som er nær der du faktisk bor. En VPN kan ikke forbedre sikkerheten på din mobile enhet dersom den allerede er kompromittert medmalwareeller uredelige apper. Dersom du bryr deg om personvern er det best å holde antall apper så lavt som mulig og forsøke å unngå å gi dem unødvendige tilganger til informasjonen du anser som privat.

For å oppsummere, de beste VPN-ene for Android er...