Xbox Draadloze Controller - Blauw - Series X & S - Xbox One | bol (2024)

Fijne controller, ligt goed in de hand en door het profiel op de achterkant geen last meer van een wegglijden de controller. De bediening van de stickjes is soepel en goed te doseren. De lb en rb knoppen zijn in vergelijking met de originele xbox one controller een stuk beter. Weer 2 klik punten, zowel voorop als zijkant, zoals bij de 360 controller ipv van 1. Kortom goede aankoop.

Xbox series X shock blue controller.

8 december 2020

Positieve punten dual wireless connectiviteit Negatieve punten wired kabel niet meegeleverd

Beste XBOX Controller tot nu toe voor mijn persoonlijke beleving. Ik kom van een XBOX 360 controller, die ik gebruikte via een wireless adapter voor de pc en ook wireless op de xbox 360. Alhoewel dat een geweldige controller was, voelt deze series X controller velen malen beter in de hand. De onderkant van de controller is gecoat met rubberen knobbeltjes, die een een geweldige grip op de controller geven. De triggers hebben ook deze textuur op zich en de shoulder buttons hebben dit ook deels. De buttons voelen responsive en clicky aan. De D-Pad is de beste clicky D-Pad die ik ooit gebruikt heb en de tray die daarin verwerkt zit is lekker om de duim in te rusten. Ik gebruik de controller met de nieuwe rechargeable battery met USB-C kabel en met een Wireless adapter for windows 10. De battery gaat mee voor ruim 3-5 dagen full time spelen en is ook zeker een aanrader bij deze controller. ook allowed de kabel die bijgeleverd is bij die battery om wired te kunnen spelen terwijl je controller oplaad. De controller zelf word namelijk zonder kabels geleverd en de enige manier dat je dan kan spelen is met AA batterijen. De wireless adapter is alleen een aanrader als je niet al bluetooth hebt op je computer, of ander device waar je de controller op wilt gebruiken. Bluetooth werkt tegenwoordig net zo goed als 2.4Ghz als je op een normale afstand van je devices af zit. Verder is deze specifieke controller de Shock Blue versie en ik zal u eerlijk zeggen, het is een prachtige controller om te zien! Zeker een aanrader voor grote en kleine handen.