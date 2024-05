Apple iPhone 13 128GB Pink Kopen | Vodafone (2024)

Een klacht over Vodafone?

Vodafone wil zijn klanten het grootst mogelijke gemak en plezier laten ervaren op het gebiedvan informatie, communicatie en entertainment. Is er toch iets misgegaan in onzedienstverlening? We zijn ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid. We willen graag weten waarin onze dienstverlening niet aan je verwachtingen heeft voldaan. Vodafoneneemt iedere klacht uiterst serieus en wil deze naar tevredenheid behandelen.



Hoe dien je een klacht in bij Vodafone?

Klachten geven ons de kans om onze dienstverlening te verbeteren. Heb je een klacht? Dan horen we dat graag. Je kunt ons bellen vanaf je Vodafone aansluiting op 1201 of 0800 – 0094. Ben je niet in de gelegenheid om ons te bellen? Dan verzoeken we je het contactformulier te gebruiken via www.vodafone.nl/support/contact/e-mail/. Een van onze medewerkers neemt dan contact met je op.



Wat doet Vodafone met je klacht?

Vodafone wil je klacht graag naar tevredenheid behandelen. Vodafone doet haar best om binnen 10 werkdagen op jouw klacht te reageren. Mocht het Vodafone niet lukken om binnen 10 werkdagen te reageren, dan laat Vodafone jou dit weten, ook wanneer Vodafone verwacht wel inhoudelijk op jouw klacht te kunnen reageren



Wat kun je doen als je het niet eens bent met de door Vodafone geboden oplossing?

Vodafone neemt je klacht uiterst serieus en we willen deze naar tevredenheid behandelen. Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de geboden oplossing voor de klacht. Wat kun je doen als we er onderling toch niet uit komen? Dan heb je het recht om de klacht binnen 12 maanden voor te leggen aan de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten (postbus 90600, 2509 LP, Den Haag). De Geschillencommissie is onafhankelijk, onpartijdig en geeft consumenten eengoedkope, snelle en laagdrempelige mogelijkheid om geschillen op te lossen. Lees hiermeer over op de website van de Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl.