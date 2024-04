Apple iPhone 13 128GB Roze (2024)

Onze specialistenreview

Met Apple iPhone 13 maak ik in iedere situatie scherpe foto's. Dankzij de energiezuinige A15 Bionic chip gaat de batterij een hele dag mee.

Herkenbaar ontwerp

iPhone 13 heeft bijna hetzelfde design als iPhone 12. Het enige verschil is de kleinere notch en de cameralenzen op de achterkant. Deze zijn groter en staan nu schuin van elkaar. Ook bij dit toestel steken de lenzen uit en zijn daardoor kwetsbaar als je het toestel op tafel legt. Dit los je gemakkelijk op met een telefoonhoesje. Ondanks de glazen achterkant ligt het toestel stevig in mijn hand. Ik heb niet de grootste handen, dus ik kom bijvoorbeeld niet tot de bovenkant van het scherm. Bij de kleinere iPhone 13 mini lukt dit wel.

Razendsnelle A15 chip en een langere batterijduur

Dankzij de nieuwe A15 Bionic chip is de algehele ervaring net iets sneller dan met de A14 Bionic chip die in mijn eigen iPhone 12 zit. Apps als Netflix en Instagram openen iets sneller en wisselen van taken gaat soepeler. Het grootste voordeel van de nieuwe energiezuinige A15 chip is de verbeterde batterijduur. Ik heb in de avond genoeg batterij over voor bijvoorbeeld het bekijken van mijn social media en het spelen van een spelletje.

Helder en scherp 6.1 inch OLED scherm

Het 6.1 inch Super Retina XDR scherm is van hoge kwaliteit en net iets helderder dan dat van iPhone 12. Dankzij de OLED technologie zijn beelden haarscherp en is zwart écht zwart is. Daarnaast zijn de kleuren natuurlijk dankzij TrueTone. iPhone 13 ondersteunt HDR-formaten HDR10 en Dolby Vision. Films en series krijgen daardoor een nog betere beeldkwaliteit. De kleuren spatten van het scherm bij een serie als Planet Earth. Het scherm heeft geen ProMotion-technologie, dat is wel het geval bij de Pro modellen. Zo ververst dit scherm 60 keer per seconde in plaats van 120 keer. Het beeld is daardoor minder vloeiend.

Verbeterde lenzen en een nieuwe videofunctie

Op de achterkant zit een normale lens en een groothoeklens. Beide lenzen ondersteunen 'Nachtmodus'. Daardoor maak ik ook in de avond scherpe foto's. De beeldstabilisatie van de groothoeklens is verbeterd. Met iPhone 12 waren foto's met die laatste lens soms bewogen. Dat gebeurt nu eigenlijk nooit meer. Een nieuwe functie is 'Cinematic Mode'. Met deze videofunctie verwisselt de focus automatisch op het object dat het meest beweegt of in beeld is. Het maakt mijn video's professioneler en filmisch.