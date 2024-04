De beste VPN voor LG Smart TV in 2021 [Change WebOS Region] (2024)

Beste VPN voor LG Smart TV

Met een VPN kun je verschillende geo-beperkte streaming-apps op je LG smart-tv deblokkeren, waaronder Netflix, de BBC iPlayer, Hulu, Disney +, enz. Na het testen van meer dan 50 VPN’s, brengen we u de 5 beste VPN’s voor LG Smart TV, waarbij ExpressVPN het voortouw neemt omdat het een speciale router-app biedt, met een Smart DNS MediaStreamer-functie.

LG is een van de grootste Smart TV-merken ter wereld. Deze tv’s draaien op het eigen besturingssysteem van LG genaamd WebOS. Je kunt tal van streaming-apps vinden die door webOS worden ondersteund op smart-tv’s. De beschikbaarheid van deze apps verschilt echter van regio tot regio.

Dus tenzij u de beste VPN voor LG Smart TV gebruikt om uw virtuele locatie te wijzigen, kunt u uw Smart TV niet ten volle gebruiken. Met een VPN kunt u ten volle profiteren van een smart-tv en naar hartenlust streamen.

Afgezien van downloaden en streamen, beschermt een smart-tv VPN uw apparaat tegen potentiële malware en hackers. Er zijn honderden VPN-services die er zijn, dus het kiezen van de juiste VPN kan soms verwarrend worden. Daarom hebben we, om het u gemakkelijker te maken, de 5 beste VPN’s voor LG smart-tv bedacht die ook met andere apparaten werken.

Snel overzicht: 5 beste VPN’s voor LG Smart TV in October 2021 Weinig tijd? Hier is een kort overzicht van de 5 beste VPN’s voor LG Smart TV: ExpressVPN – Beste VPN voor LG Smart TV . Biedt uitstekende deblokkeercapaciteit, hoge snelheid (85,8 Mbps op 100 Mbps basisverbinding) en maakt 5 gelijktijdige verbindingen mogelijk. Aanbiedingen 3000 + servers in 105 landen. Beschikbaar voor EUR6.19/mo (US$ 6.67/mo) - Grab 3 Free Months + 49% OFF 12-Month Plan en wordt geleverd met een geld-terug-garantie van 30 dagen om u te helpen de service zonder risico uit te proberen.

– . Biedt uitstekende deblokkeercapaciteit, hoge snelheid (85,8 Mbps op 100 Mbps basisverbinding) en maakt 5 gelijktijdige verbindingen mogelijk. Aanbiedingen + servers in landen. Beschikbaar voor en wordt geleverd met een geld-terug-garantie van 30 dagen om u te helpen de service zonder risico uit te proberen. NordVPN – Veilige VPN voor LG Smart TV . Wordt geleverd met krachtige functies zoals kill switch, OpenVPN-protocol en meer. Biedt 6000 + servers in verschillende landen met 60 verduisteringstechnologie en maakt 6 multi-logins mogelijk. Met een snelheid van 82 Mbps op een verbinding van 100 Mbps. Beschikbaar voor EUR 2.77/mo (US$ 2.99/mo) (Exclusive Christmas Deal: Grab 3 Months Extra + 69% OFF 2-Year Plan) en wordt geleverd met een geld-terug-garantie van 30 dagen.

– . Wordt geleverd met krachtige functies zoals kill switch, OpenVPN-protocol en meer. Biedt + servers in verschillende landen met verduisteringstechnologie en maakt 6 multi-logins mogelijk. Met een snelheid van 82 Mbps op een verbinding van 100 Mbps. Beschikbaar voor en wordt geleverd met een geld-terug-garantie van 30 dagen. Surfshark – Budgetvriendelijke VPN voor LG Smart TV . Zeer betaalbare VPN kost alleen EUR 1.85/mo (US$ 1.99/mo) (Christmas Deal: Grab 4 Months Free + 82% OFF 2-Year Plan) . Biedt 3200 + servers in verschillende landen met een snelheid van 100 75,12 Mbps op een verbinding van 100 Mbps en maakt onbeperkte multi-logins mogelijk. Wordt geleverd met een geld-terug-garantie van 30 dagen.

– . Zeer betaalbare VPN kost alleen . Biedt + servers in verschillende landen met een snelheid van 75,12 Mbps op een verbinding van 100 Mbps en maakt onbeperkte multi-logins mogelijk. Wordt geleverd met een geld-terug-garantie van 30 dagen. CyberGhost – Gebruiksvriendelijke VPN voor LG Smart TV . Biedt gebruiksvriendelijke apps met tal van functies en een trendy gebruikersinterface. Wordt geleverd met geoptimaliseerde servers voor Netflix, Hulu, BBC iPlayer, inclusief 11651 + servers in verschillende 100 landen. Biedt een snelheid van 71,4 Mbps op een verbinding van 100 Mbps. Beschikbaar voor EUR 1.88/mo (US$ 2.03/mo) (Get 4 Months Extra + Save 84% on 2-year plan) met een geld-terug-garantie van 45 dagen.

– . Biedt gebruiksvriendelijke apps met tal van functies en een trendy gebruikersinterface. Wordt geleverd met geoptimaliseerde servers voor Netflix, Hulu, BBC iPlayer, inclusief + servers in verschillende landen. Biedt een snelheid van 71,4 Mbps op een verbinding van 100 Mbps. Beschikbaar voor met een geld-terug-garantie van 45 dagen. PIA – Betrouwbare VPN voor LG Smart TV. Biedt een van de grootste serverparken met 35000 + servers in verschillende 84 landen. Biedt een snelheid van 64 Mbps op een verbinding van 100 Mbps. Maakt 10 gelijktijdige verbindingen mogelijk. Beschikbaar voor EUR 1.96/mo (US$ 2.11/mo) en biedt een geld-terug-garantie van 30 dagen. Kies een VPN en volg de onderstaande stappen in dit artikel om een VPN in te stellen op uw Smart TV.

5 Beste VPN’s voor LG Smart TV’s – Diepgaande analyse [October 2021 Updated]

Met groeiende geoblokken is het onmogelijk om je LG Smart TV ten volle te gebruiken. Deze 5 beste LG Smart TV VPN voor 2021 kan u helpen geografische beperkingen te omzeilen en toegang te krijgen tot een verscheidenheid aan inhoud uit het buitenland:

1. ExpressVPN – Beste VPN voor LG Smart TV

3000 + servers in 105 landen

+ servers in landen 88 Mbps op een basisverbinding van 100 Mbps

5 gelijktijdige verbindingen

AES 256-bits codering

Biedt een gratis MediaStreamer SmartDNS

30 dagen geld-terug-garantie

Deblokkeer deblokkeren Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney +, Amazon Prime Video, enz.

Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney +, Amazon Prime Video, enz. Compatibel met Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Chromebook, Amazon Firestick, Android TV, Play Station, Xbox, enz.

ExpressVPN is de beste VPN voor LG Smart TV. Het staat bekend om zijn uitstekende prestaties en deblokkeervermogen. ExpressVPN biedt ongeveer 3000 + servers in 105 landen,waardoor het een uitstekende keuze is voor streaming. Deze VPN levert snelle prestaties, heeft een geweldige deblokkeercapaciteit.

Het werkt geweldig met Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney +, enz. Bovendien maken de enorme serverbasis en supersnelle snelheden het een van de snelste streaming VPN’s op de markt. ExpressVPN slaagde erin om een gemiddelde snelheid van 88 Mbps te leveren op een basisverbinding van 100 Mbps. We hebben nooit enige buffering hoeven ervaren.

ExpressVPN Smart DNS genaamd MediaStreamer kan ook bijna alle streamingplatforms deblokkeren, wat betekent dat u eenvoudig toegang hebt tot de geo-beperkte inhoud op uw Smart TV met deze VPN. ExpressVPN is het beste voor LG TV en andere Smart TV’s, omdat je het ook via Smart DNS kunt instellen.

ExpressVPN zit vol met alle premium functies zoals port forwarding, Kill Switch,OpenVPN, IPv6, DNS-lekbeveiliging, en een zero-log beleid. Het volgt strikt een no-log beleid en houdt geen online activiteiten bij als gevolg van veilige jurisdictie op de Britse Maagdeneilanden, weg van de wetten inzake toezicht en gegevensbewaring.

Het ondersteunt 5 gelijktijdige verbindingen en werkt met andere smart-tv’s, zoals Android TV, Samsung Smart TV, Nvidia Shield, Apple TV en meer.

Over het algemeen is ExpressVPN een uitstekende VPN voor LG Smart TV-gebruikers. Het is beschikbaar voor slechts EUR6.19/mo (US$ 6.67/mo) - Grab 3 Free Months + 49% OFF 12-Month Plan en er is ook een geld-terug-garantie van 30 dagen, zodat u het zonder risico kunt proberen.

Lees onze ExpressVPN reviewvoor meer informatie over deze VPN.

Bezoek ExpressVPN

2. NordVPN – Veilige VPN voor LG-tv’s

NordVPN is de veiligste VPN voor LG Smart TV en staat bekend om zijn beveiligings- en privacyfuncties. Als u problemen ondervindt bij het krijgen van apps voor uw Smart TV of zich zorgen maakt over het verhogen van de beveiliging, is NordVPN de beste VPN voor LG Smart TV die u kunt krijgen.

Het biedt meer dan6000 + servers in 60. De provider is uitzonderlijk efficiënt als het gaat om het deblokkeren van apps en sites. U kunt NordVPN configureren op uw router en deze verbinden met uw tv om onbeperkte toegang te hebben tot kanalen en streamingplatforms.

Deze VPN werkt feilloos met torrenting en populaire streamingsites zoals Netflix US, Hulu, Amazon Prime Video,enz. NordVPN biedt ook versluierde servers die uw VPN-verkeer vermommen als normaal verkeer. Het helpt VPN-blokkades te omzeilen en deblokkeert populaire streamingplatforms zoals Netflix, Hulu, HBO en meer in landen met zware beperkingen zoals China.

Afgezien van de uitstekende deblokkeermogelijkheden, heeft NordVPN top VPN-functies zoals 256-bits codering, kill switch,Onion over VPN, Double VPN,enz. De Double VPN-functie leidt uw verkeer over 2 verschillende servers voor dubbele versleuteling.

Al deze high-end VPN-functies hebben een prijs van EUR2.77/mo (US$ 2.99/mo) (Exclusive Christmas Deal: Grab 3 Months Extra + 69% OFF 2-Year Plan) ,en één NordVPN-abonnement maakt 6 multi-logins mogelijk, zodat u het kunt gebruiken op uw LG smart-tv en andere apparaten.

Er is ook een geld-terug-garantie van 30 dagen voor zijn gebruikers om de service zonder risico te testen. Voor meer informatie over deze VPN, bekijk onze nieuwste NordVPN review.

Bezoek NordVPN

3. Surfshark – Budgetvriendelijke VPN voor LG Smart TV

3200 + servers in 100 landen

+ servers in landen Oneindige gelijktijdige verbindingen

AES-256-bit versleuteling van militaire kwaliteit

75,12 Mbps snelheid op een 100 Mbps verbinding

30 dagen geld-terug-garantie

Deblokkeer deblokkeren Netflix, Hulu, BBC iPlayer, BT-Sports, Hotstar, enz.

Netflix, Hulu, BBC iPlayer, BT-Sports, Hotstar, enz. Compatibel met Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Chromebook, Amazon Firestick, Android TV, enz.

Surfshark is de meest budgetvriendelijke VPN voor LG Smart TV. Het is ook de enige VPN op deze lijst die onbeperkte gelijktijdige verbindingen per account mogelijk maakt. U kunt Surfshark eenvoudig configureren op een router en alle apparaten tegelijk beschermen, inclusief uw LG Smart TV.

Surfshark beschikt over ongeveer 3200 + servers in 100 landen,waardoor het een geweldige optie is voor smart-tv’s. Het heeft ook krachtige deblokkeermogelijkheden en kan Netflix, BBC iPlayer, Huluen meer gemakkelijk deblokkeren. Ik ben erin geslaagd om verschillende Netflix-bibliotheken (waaronder US, UK, CA), Disney + en Hulu op mijn LG Smart TV te deblokkeren.

Het heeft robuuste beveiligingsfuncties, waaronder AES 256-coderingen een privacybeleid dat het vertrouwen van de gebruiker waardig is. U kunt ook kiezen uit verschillende beveiligingsprotocollen, waaronder IKEv2, OpenVPN en WireGuard.

Enkele van de opvallende functies zijn Multi-hop, Kill switch, CleanWeb en Whitelister (split tunneling). De MultiHop-functie maakt dubbele VPN-codering mogelijk door uw verkeer via 2 verschillende servers om te leiden. Dubbele versleuteling maakt het onmogelijk voor uw internetprovider of hackers om uw activiteiten te volgen.

Het beste van alles is dat deze VPN voor smart-tv LG alleen kost EUR1.85/mo (US$ 1.99/mo) (Christmas Deal: Grab 4 Months Free + 82% OFF 2-Year Plan). Er is ook een geld-terug-garantie van 30 dagen, zodat u het ook 30 dagen zonder risico kunt proberen.

Bekijk onze Surfshark review voor meer informatie.

Bezoek Surfshark

4. CyberGhost – Gebruiksvriendelijke VPN voor LG Smart TV

11651 + servers in 100 landen

+ servers in landen 7 gelijktijdige verbindingen

AES-256-bit versleuteling van militaire kwaliteit

71,4 Mbps snelheid op een 100 Mbps verbinding

45 dagen geld-terug-garantie

Deblokkeer deblokkeren Netflix, Hulu, BBC iPlayer, HBO, YouTube TV VS, Vudu, enz.

Netflix, Hulu, BBC iPlayer, HBO, YouTube TV VS, Vudu, enz. Compatibel met Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Router, Play Station, Android TV, Roku, enz.

CyberGhost is de meest gebruiksvriendelijke VPN voor LG Smart TV die super eenvoudig te gebruiken is en een geweldige keuze is voor gebruikers die nieuw zijn in VPN’s. Het biedt 11651 + 100 servers in landen.

Een beste functie over Cyberghost is dat het verschillende geoptimaliseerde servers biedt voor torrenting, streaming, gaming, enz. Er zijn dedicated servers voor verschillende streamingplatforms zoals Netflix, BBC iPlayer, Hulu, Crunchyroll, enz.

CyberGhost biedt fatsoenlijke beveiligingsfuncties zoals anti-fingerprinting, Internet Kill Switch en AES 256-bit encryptie van militaire kwaliteit. Er zijn meerdere protocollen om uit te kiezen. U kunt kiezen tussen IKEv2 en WireGuard beveiligingsprotocollen. Voor OpenVPN moet u het handmatig configureren op uw router.

Het biedt ook een Smart DNS-functie om geo-beperkte apps op LG Smart TV’s te omzeilen. U kunt ook maximaal 7 apparaten verbinden met één CyberGhost-account. Er is ook 24/7 live chat ondersteuning voor het geval je hulp nodig hebt.

CyberGhost is een super betaalbare VPN vanaf slechts EUR1.88/mo (US$ 2.03/mo) (Get 4 Months Extra + Save 84% on 2-year plan) ,en u kunt 7 apparaten tegelijkertijd verbinden. Er is ook een enorme 45-dagen geld-terug-garantie voor zijn gebruikers die ook dient als een gratis proefperiode.

Dat is niet alles wat deze VPN te bieden heeft; lees onze gedetailleerde CyberGhost-recensie om meer te weten te komen over de functies.

Bezoek CyberGhost

6. PIA – Betrouwbare VPN voor LG Smar TV

35000 + servers in 84 landen

+ servers in landen 10 gelijktijdige verbindingen

AES-256-bit versleuteling van militaire kwaliteit

64 Mbps snelheid bij een 100 Mbps verbinding

30 dagen geld-terug-garantie

Deblokkeer : Netflix, Hulu, BBC iPlayer, ESPN +, Sony Liv, Nine, Foxtel, UKTV, enz.

Netflix, Hulu, BBC iPlayer, ESPN +, Sony Liv, Nine, Foxtel, UKTV, enz. Compatibel met Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Router, Play Station, Xbox, Chromebook, Roku, enz.

Private Internet Access (PIA) is een andere geweldige VPN voor een smart-tv met een enorm servernetwerk. Het heeft waarschijnlijk een van de grootste servernetwerken van 35000 + servers in 84 Landen. Deze servers zijn in staat om geo-geblokkeerde inhoud overal ter wereld te deblokkeren.

PIA biedt onbeperkte bandbreedte en gegevens, zodat u zoveel kunt streamen als u wilt. PIA werkt ook met alle grote streamingplatforms zoals Netflix, BBC iPlayer, Hulu, HBO Max, NBC, Peaco*ck TVen meer.

Er is geen speciale app voor LG Smart TV, maar u kunt PIA configureren op een router en deze verbinden met uw tv. Het maakt ook 10 gelijktijdige verbindingen mogelijk, zodat u meerdere apparaten tegelijkertijd kunt beveiligen. Deze VPN-provider is compatibel met Windows, Android, iOS, macOS en smart-tv’s.

Enkele van de verbazingwekkende functies zijn split tunneling, port forwarding, een automatische kill switch, adblockeren SOCKS5 proxy voor veilige torrenting. PIA VPN wordt geleverd met sterke AES 256-bit encryptie die kan beschermen tegen brute cyberaanvallen in termen van beveiliging.

Deze VPN is ook redelijk betaalbaar, met een lage prijs van slechts EUR1.96/mo (US$ 2.11/mo) en biedt een geld-terug-garantie van 30 dagen voor zijn gebruikers om de service risicovrij te testen.

Lees onze nieuwste PIA VPN-recensie voormeer informatie over deze VPN.

Bezoek PIA VPN

Waarom heb je een VPN nodig op LG Smart TV’s?

Smart TV-apps hebben, zoals de meeste streaming-apps, een grote beperking die soms vervelend kan zijn: ze zijn alleen beschikbaar in bepaalde landen.

De meest populaire streamingsites zoals Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, BBC iPlayer en Disney + zijn geo-beperkt. Dit betekent dat u toegang krijgt tot een inhoudsbibliotheek die beschikbaar is in uw regio of geen toegang krijgt als de streaming-app nog niet in uw land is gestart. Met een VPN kunt u echteruw virtuele locatie en uw favoriete films en tv-programma’s overal ter wereld wijzigen. Een VPN maskeert uw locatie en laat u optimaal profiteren van een Smart TV door u toegang te geven tot beperkte apps.

Het zou het beste zijn om na te denken over het krijgen van een VPN voor LG-tvs, omdat deze tvs niet voldoende veilig zijn tegen mogelijke hackpogingen. VPN’s kunnen de algehele beveiliging van uw tv verbeteren door middel van geavanceerde coderingsmethoden.

Nu we hebben geregeld waarom VPN een waardevolle toevoeging is aan uw smart-tv, laten we eens kijken naar enkele specifieke VPN-providers die u zou moeten overwegen te verwerven.

Ondersteunen LG Smart TV’s VPN’s?

Het korte antwoord: niet direct.

De WebOS biedt geen ondersteuning voor de installatie van VPN-services. Het is echter nog steeds mogelijk om uw Smart TV te verbinden met een VPN. U kunt dit doen door een VPN op uw wi-fi-router te configureren of uw pc om te zetten in een virtuele router waarvan de verbinding wordt gedeeld door LG Smart TV’s.

Dus, wat zijn de stappen die nodig zijn om een VPN op uw router in te stellen? Laten we beginnen.

Vpn instellen op LG Smart TV

Als u zich afvraagt hoe u een VPN op een smart-tv instelt, bent u bij ons aan het juiste adres. U kunt een VPN op LG Smart TV installeren via twee verschillende methoden. De ene omvat het gebruik van een daadwerkelijk configureerbare router en de andere omvat het gebruik van uw pc als een virtuele router om LG TV VPN te configureren.

Via Router

De eerste methode die ik je zal laten zien voor het krijgen van een VPN op je Smart TV is via een router. Het voordeel van deze methode is dat u elk apparaat kunt verbinden met een VPN-router en de VPN-verbinding kunt delen zonder dat u op elk apparaat afzonderlijk een VPN hoeft in te stellen.

Houd er echter rekening mee dat alleen bepaalde soorten routers VPN’s ondersteunen. DDWRT-router is een voorbeeld van een router waarmee gebruikers kunnen spelen met veel internetinstellingen die niet kunnen worden aangeraakt op standaardrouters. Zorg er daarom voor dat uw router handmatig kan worden geconfigureerd om VPN in te schakelen.

Lees onze DDWRT router VPN Setupvoor meer informatie over het instellen van een VPN op een router. Nadat u een VPN op uw router hebt geïnstalleerd, sluit u uw LG Smart TV aan op de Wi-Fi-router om de tv automatisch met een VPN te verbinden.

Wees echter gewaarschuwd, deze methode is vrij technisch en kan voor sommige gebruikers te moeilijk zijn. Daarom, als u niet zo technologisch geneigd bent, stel ik voor om de andere methode te volgen.

Via Netwerkverbinding delen (PC)

Opmerking: Deze methode werkt voor gebruikers van pc op Windows 10

Open Instellingen > Netwerk & Internet Mobiele > hotspot Schakel de mobiele hotspot in.

Open nu Instellingen > Netwerk- en > internetwijzigingsadapterOpties

Zoek ExpressVPN Tap Adapter (Monitor icoon) en klik er met de rechtermuisknop op. Eigenschappen kiezen Controleer nu of andere netwerkgebruikers verbinding kunnen maken via de internetverbinding van deze computer onder het tabblad Delen. Druk op OK Open uw LG Smart TV en maak verbinding met de pc-verbinding die u zojuist hebt gemaakt Nu kun je apps deblokkeren met een VPN op Smart TV.

Hoe verander je de WebOS-regio op je LG Smart TV? U kunt de regio van uw Smart TV wijzigen door de onderstaande stappen te volgen: Druk op Instellingen op de afstandsbediening van uw LG TV Kies nu Algemeen Navigeren naar locatie Kies LG Services Land Schakel Automatisch instellen uit en kies een land naar keuze Druk op Ja en start je Smart TV opnieuw op De lijst met landen die u kunt kiezen, is afhankelijk van de regio waar u uw LG-tv hebt gekocht.

Smart DNS instellen op uw LG Smart TV – (VPN-alternatief)

Smart DNS is een VPN-alternatief voor smart-tv-gebruikers. Hier zijn enkele eenvoudige stappen om Smart DNS op uw LG Smart TV te installeren:

Schakel uw Smart TV in Druk op de > homeknop vanaf de afstandsbediening > Selecteer instellingen. Selecteer > Wi-Fi-verbinding via netwerk. Geavanceerde instellingen selecteren Selecteer Bewerken Voer het DNS-serveradres in van de Smart DNS- of VPN-service waarop u zich hebt geabonneerd. Druk op Verbinden Nadat de internetverbinding is voltooid, start u uw Smart TV opnieuwop en dat is alles.

Opmerking: Houd er rekening mee dat om Amerikaanse streaming-apps zoals Hulu, Us Netflix, Disney + enz. te downloaden, u eerst uw LG Smart TV-regio naar de VS moet wijzigen. Als u uw locatie niet wijzigt, zelfs niet met Smart DNS aan, downloadt u geen geografisch beperkte streaming-apps.

Laatste gedachten – Beste VPN voor LG Smart TV

Smart-tv’s worden geleverd met veel functies en apps voor de ultieme ervaring op een groot scherm. Maar, zoals je weet, zijn de meeste populaire streamingplatforms zoals Hulu, Disney + en HBO geo-beperkt – wat betekent dat je deze apps alleen in sommige delen van de wereld kunt krijgen. Daarom moeten VPN’s ten volle profiteren van de functies die uw LG Smart TV te bieden heeft en voor een geweldige streaming-ervaring.

VPN-services zijn belangrijk om geobeperkingen en online beveiligingsbedreigingen aan te pakken. Daarom moet u de beste VPNkiezen om u volledig geen zorgen te maken over geblokkeerde apps en services en te genieten van de volledige functies van Smart TV’s met eersteklas beveiliging.

Onze topaanbeveling is ExpressVPN, omdat het niet alleen compatibel is met LG TV, maar ook met andere tv-merken, waaronder Samsung Smart TV’s. U kunt onze exclusieve ExpressVPN Samsung TV gids lezen voor meer informatie.

Dus welke beste VPN voor LG Smart TV die je momenteel gebruikt? Laat het me weten in de reacties hieronder.