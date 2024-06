Die besten True-Wireless-Earbuds 2024 (2024)

Die besten True-Wireless-Earbuds sind jetzt ausgereift genug, dass sie genauso gut klingen wie ein Paar gute kabelgebundene Kopfhörer. Daher gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, um das Kabel zu kappen. Wir helfen dir dabei, die besten Die besten True-Wireless-Earbuds für deine Bedürfnisse – und dein Budget – auszuwählen.

True Wireless bedeutet, dass es überhaupt keine Kabel zwischen den zwei Ohrstöpseln gibt. Es gibt kein Kabel oder Nackenband, mit dem man sich herumschlagen muss. Nichts, was sich am Reißverschluss verfangen oder in der Tasche verheddern könnte, und nichts, was man sich mitten in der Fahrt um den Hals schlingen könnte, aber auch nichts, was die Ohrhörer zusammenhält. True-Wireless-Earbuds haben Vor- und Nachteile.

Falls es an dir vorbeigegangen sein sollte: Kopfhörerkabel sind aus der Mode gekommen. Echtes drahtloses Audio klingt jetzt besser denn je. Das liegt daran, dass die Komprimierungsformate für Bluetooth 5.0 zuverlässiger sind, und außerdem werden viele Vorzeige-Smartphones ohne Kopfhöreranschluss ausgeliefert.

Die originalen Apple AirPods waren das erste Modell, das wirklich True-Wireless-Technologie in den Mainstream brachte. Es gibt jedoch mittlerweile weitaus bessere Optionen in Bezug auf Klangqualität, Akkulaufzeit, Design und vor allem den Preis – und das schließt die neuen AirPods Pro ein, die es auf diese Liste geschafft haben. Bevor du also ein Paar Old-School-Pods kaufst, lies unsere Liste und finde die beste AirPods-Alternative für dich – die beste, die du 2022 kriegen kannst.

Die besten Die besten True-Wireless-Earbuds 2024

1. Sony WF-1000XM4 Die besten True-Wireless-Kopfhörer auf dem Markt insgesamt Spezifikationen Klangdesign: Geschlossen Gewicht: 7,3 g Frequenzbereich: 20 - 40.000 Hz Treiber: 6 mm Akkulaufzeit: 8 Stunden (Earbuds) 16 Stunden (Lade-Case) Pro + Voller, satter, detaillierter Klang + Viele nützliche Funktionen + Eindrucksvolle Anrufqualität Kontra - Mittelmäßige Akkulaufzeit - Keine Unterstützung von aptX

Sony ist weitestgehend alleine dafür verantwortlich, dass der Markt für komplett kabellose Noise-Cancelling-Kopfhörer so lebendig ist wie nie zuvor. Mit den WF-1000XM4 verbindet das Unternehmen Performance, Ergonomie und Verarbeitung effektiver denn je.

Im Vergleich zu den Vorgängern, den Sony WF-1000XM3, verfügen die neuen True-Wireless-Kopfhörer über genügend nützliche Funktionen, um ein Upgrade darauf zu rechtfertigen, selbst wenn sie teurer sind.

Andere True-Wireless-Earbuds übertreffen die Sony WF-1000XM4 zwar in einzelnen Bereichen – Geräuschunterdrückung, etwa –, aber kein Modell kommt auch nur ansatzweise an dieses sehr runde Gesamtpaket. Die Sony WF-1000XM4 sind einfach die besten True-Wireless-Earbuds auf dem Markt.

2. Sony WF-C700N Die besten erschwinglichen Earbauds mit ANC Spezifikationen Klangdesign: Geschlossen Gewicht: 4,5g Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz Treiber: 5mm Akkulaufzeit: 7,5 Stunden (Earbuds) 15 Stunden (Ladecase) Pro + Der detaillierteste, realistischste Klang auf diesem Niveau + Unglaublich komfortabel und sicher + Tolle App und 360 Reality Audio Unterstützung Kontra - Kein Lautstärkeregler am Ohr - Keine LDAC-Unterstützung

Die am besten bewerteten Earbuds in unserem Guide für die besten Kopfhörer sind die Sony WF-C700N. Als wir diese Sony-Kopfhörer getestet haben, haben wir festgestellt, dass es eine wahre Freude ist, sie zu tragen. Sie gehören nicht nur zu den besten Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung, die es derzeit gibt, sondern bieten auch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Sicherlich gibt es bessere Earbuds auf dem Markt, aber für bessere Spezifikationen, einen besseren Klang und eine bessere Passform musst du auch viel mehr bezahlen. Deshalb sind die Sony WF-C700N unsere erste Wahl, wenn du auf der Suche nach erschwinglichen ANC-Kopfhörern bist, denn sie bieten alles, was sich die meisten Menschen von einem guten Paar kabelloser Kopfhörer wünschen, und das in einem komfortablen und erschwinglichen Paket.

Das heißt aber nicht, dass diejenigen, die Wert auf einen guten Klang legen, hier nicht eine Menge finden werden. Multi-Point-Konnektivität und adaptive Klangsteuerung sind an Bord (du kannst in der App zwischen "Gehen", "Warten", "Reisen" und "Registrierte Orte" wählen, was auf diesem Niveau wirklich unglaublich ist) und du bekommst Sonys Standard-DSEE-Audio-"Upscaling"-Engine, sodass Spotify-Titel viel besser klingen werden.

Und nur weil diese preiswerten bis mittelpreisigen Kopfhörer erschwinglich sind, heißt das nicht, dass sie sich billig anfühlen. Die Verarbeitungsqualität ist solide. Wir haben auch festgestellt, dass sie weniger hervorstehen als andere Sony-Kopfhörer, da sie 37 % leichter und 38 % kleiner sind als die WF-1000XM4 der Spitzenklasse.

3. Technics EAH-AZ80 Technisch solide In-Ear-Kopfhörer Spezifikationen Klangdesign: Geschlossen Gewicht: 7g Frequenzbereich: 40 - 20.000Hz Treiber: 10mm Akkulaufzeit: 7 Stunden (Buds), 25 Stunden (Ladecase) Pro + Ausgewogener, überzeugender Klang + Triple-Point-Konnektivität + Hervorragende Kommunikation und Komfort Kontra - Geräuschunterdrückung und Akkulaufzeit sind nicht außergewöhnlich - Der Klang könnte etwas lebendiger sein

Die EAH-AZ80 sind in praktisch jeder Hinsicht ein starkes Argument für sich. Die Dreifach-Konnektivität (eine Premiere in einem Produkt dieser Art) erweist sich als stabil und nützlich, und dank der "Just My Voice"-Technologie sind diese Earbuds weitaus weniger anfällig für Windgeräusche als viele Konkurrenten.

Der Klang, den sie erzeugen, ist ebenfalls gelungen – er ist sowohl schnell und präzise als auch ausgewogen und detailliert.

Es ist allerdings nicht der energiegeladene Sound, den du je gehört hast. Und kleine Unzulänglichkeiten bei der Akkulaufzeit und der Wirksamkeit der aktiven Geräuschunterdrückung bestätigen, dass Technics mit dem EAH-AZ80 nur knapp am Ziel vorbeigeschossen ist. Für die meisten werden sie aber absolut perfekt sein.

4. Cambridge Audio Melomania 1 Plus Die idealen True-Wireless-Earbuds für Musikliebhaber Spezifikationen Klangdesign: Geschlossen Gewicht: 9,2g Frequenzbereich: 20 - 20kHz Treiber: 5,8mm Akkulaufzeit: 9 Stunden (Earbuds), 41 Stunden (Ladecase) Pro + Verblüffende Audio-Performance + Tolle App + Einfache Bedienung Kontra - Kein ANC

Cambridge Audio ist zwar vor allem für seine High-End-Audiogeräte bekannt, aber in den letzten Jahren hat sich das britische Unternehmen auch in der Welt der True-Wireless-Earbuds etabliert. Sein erstes Produkt, der Melomania 1, hat sich dank seiner hervorragenden Klangqualität einen Platz unter den besten kabellosen Ohrhörern verdient. Die neueren Cambridge Audio Melomania 1 Plus sind sogar noch besser und stellen viele andere Ohrstöpsel in den Schatten, wenn es um Klangqualität, Akkulaufzeit und Benutzerfreundlichkeit geht.

Während das Design des Melomania 1 Plus nicht allzu sehr von seinen Vorgängern abweicht, hat sich die Audioleistung deutlich verbessert: Detailreichtum und Klarheit können mit einigen der besten Over-Ear-Kopfhörer mithalten.

Die hilfreiche App, die einfache Steuerung und die hervorragende Konnektivität haben uns noch mehr begeistert. Der einzige wirkliche Nachteil für uns war die fehlende aktive Geräuschunterdrückung - aber wenn du die Klangqualität hier erlebst, wird dich das nicht stören, nicht zuletzt, weil eine dauerhafte Preissenkung bedeutet, dass diese Kopfhörer noch erschwinglicher sind als zuvor. Bei der Markteinführung kosteten die Earbuds für Musikliebhaber

5. Apple AirPods Pro 2 Die besten True-Wireless-Earbuds von Apple Spezifikationen Klangdesign: Geschlossen Gewicht: 5,3g (Pro Earbud) Frequenzbereich: / Treiber: Custom Apple design Akkulaufzeit: 6 Stunden (Buds), 30 Stunden (Ladecase) Pro + Erstaunliche aktive Geräuschunterdrückung + Satte, detaillierte Klangqualität + Große Zusatzfunktionen für das iPhone Kontra - Mittlere Akkulaufzeit - Keine Möglichkeit zur verlustfreien Wiedergabe

Apples neueste Ohrstöpsel vereinen eine hervorragende Audioleistung und ein verbessertes ANC in einem kompakten und bequemen True-Wireless-Formfaktor.

Die originalen Apple AirPods Pro gehören zu den besten kabellosen Kopfhörern, vor allem, wenn du ein iPhone hast, denn so kannst du die Apple-spezifischen Funktionen voll ausnutzen. Die AirPods Pro 2 sind jedoch ein deutlicher Schritt nach vorne und bieten dank neuer Treiber und Verstärker eine verbesserte Audioleistung, die satt und weitreichend ist, sowie ein besseres ANC, das wir in unserem Test als äußerst beeindruckend empfunden haben.

Wie bei vielen kabellosen Earbuds gibt es auch bei den AirPods Pro 2 einen Transparenzmodus, aber die neue Version bietet eine adaptive Transparenz, die für natürlichere und einfachere Gespräche sorgt, wenn du die Kopfhörer nicht abnehmen willst. Die Akkulaufzeit wurde auf 6 Stunden erhöht und das Ladecase hält beeindruckende 30 Stunden. Es wurde ebenfalls aufgerüstet und ist jetzt wasserdicht nach IPX4 für leichte Regenschauer und Schweiß.

6. JLab Go Air Pop Die besten True-Wireless-Earbuds, die du zu diesem Preis finden kannst Spezifikationen Klangdesign: Geschlossen Gewicht: 3,7g Frequenzbereich: 20 - 20kHz Treiber: 6mm Akkulaufzeit: 8 Stunden (Earbuds), 32 Stunden (Ladecase) Pro + Leicht und angenehm zu tragen + Klingen besser als andere Konkurrenten im gleichen Preissegment Kontra - Nicht der beste Klang, den du je hören wirst - Seltsames Ladekabel

Um es klar zu sagen. Dies sind nicht die besten True-Wireless-Earbuds, die es derzeit auf der Welt gibt. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass sie die besten sind, die du für knapp 25 € bekommen kannst. Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es für diesen Preis nur gefälschte Ohrstöpsel von einem Marktstand, wenn du im Urlaub warst.

Die Überschrift hier lautet wirklich: billig, aber nicht schlecht. Der Klang ist für den Preis beeindruckend, die Akkulaufzeit ist besser als bei allem, was Apple derzeit anbietet, und dank der leichten Bauweise sind sie auch sehr bequem. Es gibt ein paar überraschende Details - Bedienelemente auf den Ohrmuscheln bei einem so günstigen Paar? - und die eingebauten Mikrofone sind für Telefon- und Videotelefonate gut genug.

7. Bose QuietComfort Earbuds 2 Die besten kabellosen Earbuds mit Geräuschunterdrückung Spezifikationen Klangdesign: Geschlossen Gewicht: 6,2g (pro Bud), 59,8g (Ladecase) Frequenzbereich: / Treiber: Dynamische 9,3-mm-Breitbandtreiber Akkulaufzeit: 6 Stunden (Buds), 18 Stunden (Ladecase) Pro + Kleineres, komfortableres Design + Erstklassige Geräuschunterdrückung + Wunderbarer Klang Kontra - Die Gesprächsqualität könnte besser sein - Keine Unterstützung für drahtlose High-Definition-Codecs - Kein drahtloses Aufladen

Die Bose QuietComfort Earbuds 2 sind wahrscheinlich die besten Earbuds, die du heute kaufen kannst, wenn wir sie allein nach ihrer Geräuschunterdrückung bewerten würden. Sie sind ein Upgrade der ursprünglichen Bose QuietComfort Earbuds, die in unserer Liste nach unten gerutscht sind.

Durch die Überarbeitung wurde die Geräuschunterdrückung erheblich verbessert, was wirklich etwas bedeutet, wenn man bedenkt, dass die Original-Kopfhörer bereits großartig waren. Aber das geht nicht auf Kosten der Klangqualität. In unserem Testbericht schreiben wir: "Wir können es nicht oft genug betonen – der Klang ist sehr ausgewogen, mit vielen Details und Texturen, die durchkommen. Und wenn du trotzdem noch etwas daran ändern möchtest, kannst du das über den EQ in der App tun."

Aber obwohl ANC und der Klang hier großartig sind, belegen sie keinen der vorderen Plätze in unserer Liste, weil es ihnen, was echte kabellose Kopfhörer anbelangt, an einigen Eigenschaften mangelt. Die Akkulaufzeit beträgt zum Beispiel nur 6 Stunden und nur weitere 3 Stunden mit dem Case. Es gibt keine Unterstützung für drahtlose High-Definition-Codecs, was angesichts des hohen Preises enttäuschend ist.

8. Earfun Air Pro 3 Die beste supergünstige ANC-Option Spezifikationen Klangdesign: Geschlossen Gewicht: 52g (Buds + Case) Frequenzbereich: / See Also Best wireless earbuds for 2023: Sony, Bose, and more | Digital Trends Treiber: 11mm Akkulaufzeit: 9 Stunden (Buds), 36 Stunden (Ladecase) Pro + Tolle Allrounder + Ausgezeichnete Akkulaufzeit + Anständige ANC Kontra - Keine Trageerkennung - Der Klang ist gut, aber nicht fantastisch - Stieldesign nicht für jeden geeignet

Wenn du auf der Suche nach einem soliden Paar kabelloser Earbuds mit integrierter Geräuschunterdrückung bist, dann empfehlen wir dir die Earfun Air Pro 3.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels kosten diese Ohrstöpsel nur 79,99€, was sie zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis macht, wenn man bedenkt, dass sie so vielseitig sind. Du bekommst ANC, guten Sound, einen bequemen Sitz und eine Akkulaufzeit von 45 Stunden. Uns fallen keine Kopfhörer ein, die derzeit so günstig sind und trotzdem so viele Funktionen bieten. Sicherlich sind die Cambridge Melomania 1 Plus in der obigen Liste unsere beste Budget-Auswahl, aber ihnen fehlt ANC. Und die JBL Live Pro 2 (siehe unten) leisten genauso viel, sind aber teurer.

Neben den Funktionen hat auch das Design bei diesem Preis nichts zu suchen, das so elegant und minimalistisch aussieht. Trotzdem ist es erwähnenswert, dass sie einen langen Stiel haben. Wir fanden, dass sie angenehm zu tragen sind und gut abdichten – was für ANC unerlässlich ist – aber wir haben sie aufgrund des Stiels ein paar Mal ungewollt rausgezogen.

Diese Kopfhörer unterstützen auch den neuen Bluetooth-Standard Bluetooth LE Audio. Im Moment bedeutet das noch nicht viel, da nur wenige andere Geräte diesen Standard unterstützen - z. B. die meisten Smartphones -, aber das könnte die Air Pro 3 in Zukunft zu einer noch überzeugenderen Wahl machen.

9. JBL Live Pro 2 Das Beste für erschwingliche Geräuschunterdrückung Spezifikationen Klangdesign: Geschlossen Gewicht: 4,8g Frequenzbereich: 20 - 20,000Hz Treiber: 11mm Akkulaufzeit: 10 Stunden (Buds), 40 Stunden (Ladecase) Pro + Fantastische Geräuschunterdrückung + Kraftvoller, bassiger Klang + Guter Preis Kontra - On-Ear-Bedienelemente nicht vollständig anpassbar - nicht die ultimative audiophile Option - Gespräche können gedämpft werden

Die adaptive Geräuschunterdrückung dieser kabellosen Earbuds kann zwar immernoch getoppt werden, aber das würde dich doppelt so viel Geld kosten – und du würdest auf den bequemen, ganztägigen Sitz und die hervorragende Klangleistung dieser kleinen Allrounder verzichten. Mit einem Gewicht von nur 4,8 g pro Ohr und einer Laufzeit von 10 Stunden mit einer einzigen Ladung sind diese True-Wireless-Kopfhörer ideal für den Alltag und bieten viel für ihr Geld.

Die Ohrhörer haben die Schutzklasse IPX5, d.h. sie sind wasserdicht und vertragen etwas Schweiß, aber sie sind nicht vollständig wasserdicht. Obwohl die JBL Live Pro 2 nicht speziell für den Fitnessbereich vermarktet werden, haben wir sie aufgrund ihrer Sicherheit und IPX5-Einstufung in verschiedenen Situationen getestet. Sie blieben während einer Yogastunde und einer leichten 30-minütigen Joggingrunde an ihrem Platz. Sie sind vielleicht nicht ideal für intensives Training (die Abdichtung im Gehörgang könnte beeinträchtigt werden, wenn du stark schwitzt), aber sie haben sich in unserem Test gut geschlagen.

10. Audio-Technica ATH-SQ1TW Quadratisch ist angesagt - und Audio-Technica weiß das Spezifikationen Klangdesign: Geschlossen Gewicht: 5,2g (pro Earbud) Frequenzbereich: 20 - 20.000Hz Treiber: 5.8mm dynamisch Akkulaufzeit: 6,5 Stunden (Earbuds), 13,5 Stunden (Ladecase) Pro + Schicke Ohrhörer mit zuverlässiger Lautstärkeregelung am Ohr + Nützliche Modi für niedrige Latenz und Durchhörbarkeit + Klingt weitaus besser als die meisten anderen in dieser Preisklasse Kontra - Keine Begleit-App - keine aktive Geräuschunterdrückung

Diese kubistischen, coolen, erfrischend anderen Audio-Technica ATH-SQ1TW Earbuds sind ein klarer Beweis dafür, dass Audio-Technica im Moment einfach... Audio-Technica liebt. Und warum auch nicht? Audio-Technica kann auf 60 Jahre Hi-Fi-Erfahrung zurückblicken (wenn auch hauptsächlich im analogen Audiobereich und nicht bei diesen kleinen Dingern) und hat sich das Recht verdient, selbstbewusst seinen eigenen Weg zu gehen.

AT hat nicht versucht, andere Earbuds oder gar konkurrierende Marken zu imitieren, und dafür lieben wir das Tokioter Audiounternehmen. Diese Kopfhörer sind in nicht weniger als sechs köstlich klingenden Farben erhältlich (Caramel, Popsicle, Cupcake, Blueberry, Liquorice und Popcorn - probier das mal mit den eisweißen AirPods) und du bekommst Bluetooth 5.0, 20 Stunden Akkulaufzeit, ein schönes Produkt, das bequem sitzt, gut funktionierende On-Ear-Bedienelemente (einschließlich der Lautstärke), einen Modus mit niedriger Latenz, eine Durchhörfunktion und einen Klang, der umfassender, klarer und generell besser ist als alles andere, was du für dieses Geld kaufen kannst.

11. Samsung Galaxy Buds 2 Pro Das Beste für Besitzer von Samsung-Handys Spezifikationen Klangdesign: Geschlossen Gewicht: 5,5g Frequenzbereich: 20 - 20.000Hz Treiber: Custom Coaxial 2-way Akkulaufzeit: 5 Stunden (Buds), 18 Stunden (Ladecase) Pro + Deutlich verbesserte Hi-Res-Klangqualität + Solide ANC + Elegantes, komfortables Design und Verarbeitung Kontra - Akkulaufzeit ist durchschnittlich

Angesichts des hervorragenden Rufs, den Samsung im Smartphone- und Tablet-Bereich genießt, hat es uns lange überrascht, dass die Galaxy Buds des Unternehmens nie so richtig ins Schwarze getroffen haben. Aber das hat sich mit den Galaxy Buds 2 Pro auf die bestmögliche Weise geändert. Apple, Sony, Bose und Sennheiser müssen sich jetzt genau ansehen, was Samsung mit den Samsung Galaxy Buds 2 Pro gemacht hat. Sie sind gut. Wirklich.

Wenn du ein Samsung Galaxy-Gerät besitzt (und damit Zugang zur Samsung Wearable Companion App und zum Homescreen-Widget hast), ist der Clou die 360°-Audiofunktion mit optionalem Head-Tracking, die es dir ermöglicht, dein Telefon als Fokuspunkt zu nutzen, um mehr von dem neuen 24-Bit-High-Res-Audio an dein Ohr zu senden.

12. Honor Earbuds 3 Pro Die besten Earbuds für Android-Nutzer Spezifikationen Klangdesign: Geschlossen Gewicht: 5,1g Frequenzbereich: 20 - 20.000Hz Treiber: 11mm Akkulaufzeit: 4 Stunden (Buds), 16 Stunden (Ladecase) Pro + Detaillierter, räumlicher und üppiger Klang + AirPods Pro-ähnliche Funktionen für Android-Nutzer Kontra - Keine iOS App

Wenn du ein echtes kabelloses Ohrhörer-Erlebnis im Stil der Apple AirPods haben möchtest, aber nicht von deinem Android-Telefon wechseln willst, um alle Funktionen zu nutzen, dann sind die Honor Earbuds 3 genau die richtigen Earbuds für dich. Allerdings sind sie eine schwächere Wahl, wenn du ein iPhone hast, denn hier gibt es keine iOS-App im Angebot.

Während viele andere True-Wireless-Kopfhörer das Aussehen von Apples Bestsellern imitieren, ist Honor noch einen Schritt weiter gegangen und hat viele der Funktionen nachgebildet, die die AirPods so gut machen – und hat sie in einem wichtigen Bereich deutlich übertroffen: beim Klang. Honor hat das weltweit erste koaxiale Dual-Driver-Design mit einem dynamischen 11-mm-Treiber und einem separaten piezoelektrischen Keramik-Hochtöner in der Mitte des Treibers entwickelt.

In unserem Test haben wir gesagt, dass das Ergebnis "ein Triumph" ist und sie zu den besten kabellosen Kopfhörern gehören, die du derzeit kaufen kannst. Und das, bevor du auf die Funktionen eingehst, zu denen eine erstklassige Geräuschunterdrückung, eine hervorragend gestaltete Android-App und ein hervorragender Tragekomfort gehören. Uns haben auch die vielen Honor-spezifischen Funktionen gefallen, wie z. B. das extrem schnelle Pairing, wenn dein Android-Telefon ein Honor-Telefon ist.

Der größte Nachteil ist die Akkulaufzeit. Während du mit dem Ladecase 16 Stunden lang Noise Cancelling nutzen kannst, reichen die Earbuds selbst nur für vier Stunden mit aktivierter ANC. Ansonsten sind die Kopfhörer hervorragend, und auch der Preis ist angemessen.

13. Grado GT220 Wenige kabellose In-Ear-Kopfhörer klingen so gut Spezifikationen Klangdesign: Geschlossen Frequenzbereich: 20 - 20.000Hz Treibergröße: 8 mm Treibertyp: Polyethylene terephthalate Vollbereichtreiber Impedanz: 32 Ohm Akkulaufzeit (Hörer): 6 Stunden Akkulaufzeit (mit Case): 36 Stunden NFC: Nein Pro + Sehr eindrucksvoller Klang in jeder Hinsicht + Reaktionsschnelle Touch- und Sprachsteuerung + Leicht und recht bequem Kontra - Keine aktive Geräuschunterdrückung (ANC)

Auf dem Papier lesen sich die GT220 ziemlich bescheiden: Für rund 270 € bekommt man kleine, unscheinbare kabellose In-Ear-Kopfhörer ohne aktive Geräuschunterdrückung und ohne App-Steuerung.

Doch sie performen mit solcher Zuversicht und Sicherheit, dass sie Schulter an Schulter mit der Mehrheit der True-Wireless-Earbuds auf dem Markt stehen. Sie extrahieren jedes bisschen Information aus den digitalen Daten deiner Lieblingsmusik und übermitteln sie mit solcher Durchsetzungskraft und auf so kompetente und kohärente Art und Weise, dass sie frisch klingt, selbst wenn du sie zum hundertsten Mal hörst.

13. Sony LinkBuds S Die besten kabellosen Earbuds für kleine Ohren Spezifikationen Klangdeisgn: Geschlossen Gewicht: 4,8g Frequenzbereich: 2.4000 – 2.4835 GHz Treiber: 5,08mm Akkulaufzeit: 6 Stunden (Buds), 14 Stunden (Ladecase) Pro + Kompakt, leicht und bequem zu tragen + Angenehmer Klang + Tolle Steuerungs-App Kontra - Könnte stärker klingen - Fühlen sich nicht besonders an

Lass dich vom Aussehen der Sony LinkBuds S nicht täuschen. Sie sind ein bisschen langweilig und man könnte sie leicht als ein Paar billiger Kopfhörer abtun. Aber wir fanden, dass sie überraschend angenehm zu tragen sind – besonders für kleinere Ohren.

Nicht zu verwechseln mit den Sony LinkBuds, die ein ungewöhnliches "offenes" Design haben, bieten die LinkBuds S eine gute Passform und sind mit nur 4,8 g pro Bud sehr leicht. Das macht sie zu einer guten Wahl für das ganztägige Tragen.

Sie klingen gut und wir denken, dass sie für die meisten Zwecke den ganzen Tag über geeignet sind. Obwohl wir beim Testen festgestellt haben, dass sie für ihren Preis nicht ganz so gut klingen, sind sie insgesamt immer noch gut.

Wir denken, dass diese Kopfhörer ideal sind, wenn du bisher Probleme hattest, ein Paar Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung zu finden, das gut sitzt, leicht und bequem ist. Diese Buds eignen sich hervorragend für kleine Ohren und für alle, die feststellen, dass ihre Gehörgänge nach ein paar Stunden des Tragens schmerzen. Wenn du jedoch fantastischen Klang für nicht allzu viel mehr haben möchtest, solltest du dir die Sony WF-1000XM4 am Anfang dieser Liste ansehen.

True Wireless vs. Wireless: Worin besteht der Unterschied?

Kabellose Kopfhörer sind herkömmliche Over-Ear-Kopfhörer oder On-Ear-Kopfhörer ohne Kabel, wobei die beiden Hörmuscheln über einen Bügel verbunden sind.

Kabellose In-Ear-Kopfhörer gibt es schon eine ganze Weile – im Grunde seit der Erfindung von Bluetooth. Obwohl akkubetrieben und nicht physisch mit deinem Handy verbunden, sind die beiden Earbuds mit einem Kabel untereinander verbunden – und manchmal noch mit einem Nackenband.

True-Wireless-Kopfhörer – der Schwerpunkt dieses Ratgebers – haben keinerlei Kabel. Während die Wireless-Technologie es uns ermöglicht, Bluetooth-Kopfhörer ein paar Meter von unseren Musik-Playern entfernt zu tragen, lässt die True-Wireless-Technologie jegliches Kabel zwischen dem Kopfhörer verschwinden und gibt uns echte Freiheit.