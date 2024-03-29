iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (2024)

TB 1 yorum44 beğeni

Thor B.

23 Ocak 2023

Ünlü bir andrid markasında teknik destek olarak çalıştım. Bilinçli eksiltme var androidlerde. 2 sene sonra problemler başlıyor ve sizi yenilemeye teşvik ediyorlar. Iphone 6'm var. 10 seneyi geçti.