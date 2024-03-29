iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (2024)

Apple
+67 resimdaha
Seçenekler:
Renk seçenekleri:
Yıldız Işığı renk seçeneği için fiyatlar gösteriliyor. Tüm renk seçeneklerini gör
72 satıcı içinde kargo dahil en ucuz fiyat seçeneği
35.809,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Son güncelleme: Bugün 22:21 250 TL MaxiPuan Stokta 4 adet 2 iş günü Satıcı: /Elektromanya
Ürün Özellikleri: Dahili Hafıza: 128 GB, RAM Kapasitesi: 4 GB, Ekran Boyutu: 6.1 inç, Ekran Çözünürlüğü: 1170x2532 px, Çıkış Yılı: 2021, Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz... Devamını gör
5.690 TL'ye varan fiyat avantajlarıyla yenilenmiş ve ikinci el seçeneklerini gör
Fiyat Değişimi 15 günlük tahmin
En Ucuz iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları
Piyasa fiyatları (8)
- 35.809 TL
- 37.999 TL
- 37.999 TL
- 37.999 TL
- 37.999 TL
- 38.497 TL
- 38.999 TL
- 39.999 TL
Tüm fiyatlar (53)
Tüm fiyatlar (53)
SıralaEn ucuz Kargo dahil Satıcı puanı
FiltreleBugün Kargo (9) Distribütör (2) Trendyol (5) Pazarama (12) PttAvm (4) n11 (4) Teknosa (6) Turkcell (8)
- Kargo Dahil En Ucuz 35.809,00 TL Ücretsiz kargo 250 TL MaxiPuan Satıcıya Git Apple iPhone 13 128 GB Beyaz Her Şey Yanımda | Vodafone Online Alışveriş Platformu Stokta 4 adet 2 iş günü Son güncelleme: Bugün 22:21 /Elektromanya
- 36.999,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git iPhone 13 128GB MLPG3TU/A Yıldız Işığı Cep Telefonu - Apple Türkiye Garantili Incehesap.com Alışverişlerinizde 500 TL'ye Varan Worldpuan. Stokta 3 iş günü Son güncelleme: 59 dakika önce incehesap.com 8,1 383 Yorum Yorumları oku
- 36.999,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Apple iPhone 13 128 GB Cep Telefonu Beyaz MLPG3TU/A Aradığın Ürün Avantajlı Fiyatlarla idefix'te Stokta 1 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 49 dakika önce 7,9 11 Yorum Yorumları oku
- 36.999,00 TL +29,99 TL kargo Satıcıya Git iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Aradığın ürünler büyük indirimlerle Trendyol'da Stokta 100+ adet Yarın kargoda Son güncelleme: 52 dakika önce
- 37.101,53 TL Ücretsiz kargo Vakıfbank Worldcard ile 150 TL ekstre indirimi2.000 TL üzeri 100 TL MaxiPuan Satıcıya Git Apple iPhone 13 Beyaz 128 GB 4 GB Ram Akıllı Telefon (Apple Türkiye Garantili) Maximum Kart İle 5000TL İlk Taksitli Alışverişe 500TL İndirim Stokta 2 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 51 dakika önce /KASAPOĞLU
- 37.326,00 TL Ücretsiz kargo 250 TL MaxiPuan Satıcıya Git Apple Iphone 13 128 GB Starlight Her Şey Yanımda | Vodafone Online Alışveriş Platformu Stokta 6 adet 2 iş günü Son güncelleme: Bugün 22:21
- 37.344,03 TL Ücretsiz kargo Vakıfbank Worldcard ile 150 TL ekstre indirimi2.000 TL üzeri 100 TL MaxiPuan Satıcıya Git Apple iPhone 13 Beyaz 128 GB 4 GB Ram Akıllı Telefon (Apple Türkiye Garantili) Maximum Kart İle 5000TL İlk Taksitli Alışverişe 500TL İndirim Stokta 3 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 51 dakika önce /incehesap
- 37.449,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Apple iPhone 13 128 GB Cep Telefonu Beyaz MLPG3TU/A Aradığın Ürün Avantajlı Fiyatlarla idefix'te Stokta 1 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 49 dakika önce 7,9 11 Yorum Yorumları oku
- 37.464,65 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Apple İphone 13 128 Gb Yildiz Isigi Cep Telefonu (Apple Turkiye Garantili) Türkiye'nin En Güvenilir E-Ticaret Sitesi Stokta 1 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 53 dakika önce /Cepekspress
- 37.499,00 TL Ücretsiz kargo Vakıfbank Worldcard ile 150 TL ekstre indirimi2.000 TL üzeri 100 TL MaxiPuan Satıcıya Git Apple iPhone 13 Beyaz 128 GB 4 GB Ram Akıllı Telefon (Apple Türkiye Garantili) Maximum Kart İle 5000TL İlk Taksitli Alışverişe 500TL İndirim Stokta 8 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 51 dakika önce /Pazarama Store
- 37.499,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Apple iPhone 13 128 GB (Apple Türkiye Garantili) beyaz Alışverişlerinden cebine dönen %5 Uçuç Puan n11'de. Stokta 10+ adet Yarın kargoda Son güncelleme: 52 dakika önce /bittibitiyor
- 37.599,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Apple iPhone 13 128 GB Cep Telefonu Beyaz MLPG3TU/A Aradığın Ürün Avantajlı Fiyatlarla idefix'te Stokta 2 adet 2 iş günü Son güncelleme: 49 dakika önce 7,9 11 Yorum Yorumları oku
- 37.639,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Apple iPhone 13 128 GB (Apple Türkiye Garantili) beyaz Alışverişlerinden cebine dönen %5 Uçuç Puan n11'de. Stokta 1 adet 3 iş günü Son güncelleme: 52 dakika önce /asiletisim
- 37.692,26 TL Ücretsiz kargo Vakıfbank Worldcard ile 150 TL ekstre indirimi2.000 TL üzeri 100 TL MaxiPuan Satıcıya Git Apple iPhone 13 Beyaz 128 GB 4 GB Ram Akıllı Telefon (Apple Türkiye Garantili) Maximum Kart İle 5000TL İlk Taksitli Alışverişe 500TL İndirim Stokta 10+ adet 3 iş günü Son güncelleme: 51 dakika önce /Cepekspress
- 37.827,04 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Apple İphone 13 128 Gb Yildiz Isigi Cep Telefonu (Apple Turkiye Garantili) Türkiye'nin En Güvenilir E-Ticaret Sitesi Stokta 3 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 53 dakika önce /Aksaray İletişim
- 37.862,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Apple iPhone 13 128 GB Cep Telefonu Beyaz MLPG3TU/A Aradığın Ürün Avantajlı Fiyatlarla idefix'te Stokta 2 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 49 dakika önce 7,9 11 Yorum Yorumları oku
Yenilenmiş ve İkinci El iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları
- 30.119,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Ikinci El iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Cep Telefonu (1 Yıl Garantili) Teknosa Artık Bir Pazaryeri Stokta 3 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 52 dakika önce /HB BİLİŞİM
- 30.169,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Yenilenmiş iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Cep Telefonu (1 Yıl Garantili) B Kalite Teknosa Artık Bir Pazaryeri Stokta 2 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 52 dakika önce /HB BİLİŞİM
- 34.227,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Apple iPhone 13 128 GB Beyaz Cep Telefonu VİTRİN - Garantili Akakçe'den Banayeni, ikinci el pazaryeri Stokta 1 adet 4 iş günü Son güncelleme: 51 dakika önce banayeni
Daha düşük bir fiyat mı buldunuz?Bizimle paylaşın.
TL
TL
- iPhone 15 Pro Max 256 GB En Ucuz 71.729,00 TL +195 FİYAT
- iPhone 15 Pro 128 GB En Ucuz 65.498,00 TL +165 FİYAT
- iPhone 12 128 GB En Ucuz 27.529,00 TL +219 FİYAT
- iPhone 13 128 GB En Ucuz 35.589,00 TL +217 FİYAT
- iPhone 15 Pro Max 256 GB Natürel Titanyum En Ucuz 71.739,00 TL +62 FİYAT
- iPhone 15 Pro 256 GB En Ucuz 66.719,04 TL +167 FİYAT
- iPhone 15 128 GB Siyah En Ucuz 48.899,00 TL +71 FİYAT
- iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı En Ucuz 35.809,00 TL +71 FİYAT
- iPhone 15 128 GB En Ucuz 48.899,00 TL +203 FİYAT
- iPhone 15 256 GB En Ucuz 51.689,01 TL +186 FİYAT
- iPhone 14 128 GB En Ucuz 42.899,00 TL +190 FİYAT
- iPhone 12 64 GB En Ucuz 24.820,00 TL +200 FİYAT
- iPhone 13 256 GB En Ucuz 39.399,00 TL +155 FİYAT
- iPhone 12 128 GB Beyaz En Ucuz 27.989,00 TL +75 FİYAT
- iPhone 13 Pro 128 GB En Ucuz 67.000,00 TL +26 FİYAT
- iPhone 13 256 GB Yıldız Işığı En Ucuz 39.899,00 TL +55 FİYAT
- iPhone 13 512 GB En Ucuz 42.999,00 TL +51 FİYAT
- iPhone 14 128 GB Yıldız Işığı En Ucuz 42.899,00 TL +53 FİYAT
iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyat Analizi
iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı son 6 aylık fiyat değişim grafiği
iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Özellikleri
|Dahili Hafıza
|: 128 GB
|RAM Kapasitesi
|: 4 GB
|Ekran Boyutu
|: 6.1 inç
|Ekran Çözünürlüğü
|: 1170x2532 px
|Çıkış Yılı
|: 2021
|Ekran Yenileme Hızı
|: 60 Hz
|Ekran Teknolojisi
|: OLED
|Ekran Parlaklık Değeri
|: 800 nits
|Piksel Yoğunluğu
|: 460 PPI
|Ekran Gövde Oranı
|: 86%
|Ekran Dayanıklılığı
|: Corning Ceramic Shield Glass
|Dokunmatik
|:
|Çentikli Ekran
|:
|HDR
|:
|Çerçevesiz
|:
|Arka Kamera Sayısı
|: 2 Kameralı
|Arka Kamera
|: 12 MP
|İkinci Arka Kamera
|: 12 MP
|Video Kayıt Çözünürlüğü
|: 4K Ultra HD
|Video FPS Değeri
|: 60 fps
|Ön Kamera
|: 12 MP
|Ön Kamera Video Çözünürlüğü
|: 4K Ultra HD
|Ön Kamera Video FPS Değeri
|: 60 fps
|Optik Görüntü Sabitleme
|:
|İşletim Sistemi
|: iOS
|İşlemci Hızı
|: 3.2 GHz
|Çekirdek Sayısı
|: 6
|Grafik İşlemcisi (GPU)
|: 4xApple GPU
|Chipset
|: A15 Bionic
|SAR Değeri (Baş)
|: 1.18 W/kg
|SAR Değeri (Vücut)
|: 1.19 W/kg
|Hızlı Şarj
|:
|Hızlı Şarj Gücü
|: 20 W
|Kablosuz Şarj
|:
|Kablosuz Şarj Gücü
|: 15 W
|Pil Türü
|: Lityum İyon
|USB Türü
|: Lightning
|SIM Türü
|: Nano
|eSIM
|:
|Kulaklık Bağlantısı
|: Lightning
|Hoparlör
|: Stereo
|Bluetooth
|:
|Bluetooth Versiyonu
|: 5.0
|Wi-Fi
|:
|NFC
|:
|GPS
|:
|4G
|:
|5G
|:
|Ekran Yansıtma
|:
|Gövde Malzemesi
|: Cam
|Çerçeve Malzemesi
|: Alüminyum
|Suya Dayanıklı
|:
|Suya Dayanıklılık Seviyesi
|: IPX8
|Boyutlar
|: 146.7x71.5x7.65 mm
|Ağırlık
|: 174 gr
|Barometre
|:
|İvmeölçer
|:
|Jiroskop
|:
|Yüz Tanıma
|:
|Seri
|: iPhone 13
|Akıllı
|:
Hatalı içerik mi buldunuz?Bizimle paylaşın.
Samsung S24 Plus S24 Samsung Samsung Z Fip 5 Galaxy Z Fold 5 Oyuncu Telefonu Akıllı Çocuk Saatleri iPhone 14 Pro Max iPhone 14 128 GB Telefon Dokunmatik Telefon NFC Telefon Kablosuz Şarjlı Telefon
Ürüne puan ver
Yorum Yap
- HG 1 yorum4 beğeni Hilal G. Ankara 13 Aralık 2023
gayet iyi bir ürün
- TB 1 yorum44 beğeni Thor B. Ankara 23 Ocak 2023
Ünlü bir andrid markasında teknik destek olarak çalıştım. Bilinçli eksiltme var androidlerde. 2 sene sonra problemler başlıyor ve sizi yenilemeye teşvik ediyorlar. Iphone 6'm var. 10 seneyi geçti.
- 1 yorum52 beğeni Zeynepgul B. Antalya 11 Aralık 2022
Nisanda almayi dusunuyorum kendi dogum gunum icin umarim 40 bin tlyi bulmaz :)
- YT 2 yorum94 beğeni Yasin T. Bursa 6 Eylül 2022
Yıl sonu 50.000 olur. Fiyatı arttıkça hayran kitlesi artan telefon. İnsanı olduğundan daha zengin gösterme gibi ekstra özellikleri var.
- AK 2 yorum69 beğeni AYŞEN K. Mersin 6 Haziran 2022
Zammm geldi zam akakçe
Tüm Yorumları Oku (7)
iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı İle En Çok Karşılaştırılanlar
|iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı
|iPhone 12 128 GB Beyaz
|iPhone 14 128 GB
|iPhone 14 128 GB Yıldız Işığı
|Fiyat
| 35.809,00 TL
72 satıcı
| 27.989,00 TL
76 satıcı
| 42.899,00 TL
191 satıcı
| 42.899,00 TL
54 satıcı
|Popülerlik
|9. Popüler Apple Cep Telefonu
|-
|-
|-
|Ortalama Puan
|7 yorum
|-
|2 yorum
|2 yorum
|Seri
|iPhone 13
|iPhone 12
|iPhone 14
|iPhone 14
|Dahili Hafıza
|128 GB
|128 GB
|128 GB
|128 GB
|RAM Kapasitesi
|4 GB
|4 GB
|6 GB
|6 GB
|Ekran Boyutu
|6.1 inç
|6.1 inç
|6.1 inç
|6.1 inç
|Batarya Kapasitesi
|-
|2815 mAh
|3279 mAh
|3279 mAh
|Çıkış Yılı
|2021
|2020
|2022
|2022
|Ekran Çözünürlüğü
|1170x2532 px
|1170x2532 px
|1170x2532 px
|1170x2532 px
|Ekran Yenileme Hızı
|60 Hz
|-
|60 Hz
|60 Hz
|Ekran Teknolojisi
|OLED
|OLED
|OLED
|OLED
|Ekran Parlaklık Değeri
|800 nits
|625 nits
|800 nits
|800 nits
|Piksel Yoğunluğu
|460 PPI
|460 PPI
|460 PPI
|460 PPI
|Ekran Gövde Oranı
|86%
|85.29%
|86%
|86%
|Ekran Dayanıklılığı
|Corning Ceramic Shield Glass
|Corning Ceramic Shield Glass
|Corning Ceramic Shield Glass
|Corning Ceramic Shield Glass
|Çentikli Ekran
|Var
|Var
|Var
|Var
|Dokunmatik
|Var
|Var
|Var
|Var
|HDR
|Var
|-
|Var
|Var
|Çerçevesiz
|Var
|Var
|Var
|Var
|Arka Kamera Sayısı
|2 Kameralı
|2 Kameralı
|2 Kameralı
|2 Kameralı
|Arka Kamera
|12 MP
|12 MP
|12 MP
|12 MP
|İkinci Arka Kamera
|12 MP
|12 MP
|12 MP
|12 MP
|Video Kayıt Çözünürlüğü
|4K Ultra HD
|-
|4K Ultra HD
|4K Ultra HD
|Video FPS Değeri
|60 fps
|60 fps
|60 fps
|60 fps
|Ön Kamera
|12 MP
|12 MP
|12 MP
|12 MP
|Ön Kamera Video Çözünürlüğü
|4K Ultra HD
|4K Ultra HD
|4K Ultra HD
|4K Ultra HD
|Ön Kamera Video FPS Değeri
|60 fps
|60 fps
|60 fps
|60 fps
|Optik Görüntü Sabitleme
|Var
|Var
|Var
|Var
|İşletim Sistemi
|iOS
|iOS
|iOS
|iOS
|İşlemci Hızı
|3.2 GHz
|-
|3.2 GHz
|3.2 GHz
|Çekirdek Sayısı
|6
|6
|6
|6
|Grafik İşlemcisi (GPU)
|4xApple GPU
|4xApple GPU
|5xApple GPU
|5xApple GPU
|Chipset
|A15 Bionic
|A14 Bionic
|A15 Bionic
|A15 Bionic
|SAR Değeri (Baş)
|1.18 W/kg
|-
|1.15 W/kg
|1.15 W/kg
|SAR Değeri (Vücut)
|1.19 W/kg
|-
|1.16 W/kg
|1.16 W/kg
|Hızlı Şarj
|Var
|Var
|Var
|Var
|Hızlı Şarj Gücü
|20 W
|20 W
|20 W
|20 W
|Kablosuz Şarj
|Var
|Var
|Var
|Var
|Kablosuz Şarj Gücü
|15 W
|-
|15 W
|15 W
|Pil Türü
|Lityum İyon
|Lityum İyon
|Lityum İyon
|Lityum İyon
|USB Türü
|Lightning
|Lightning
|Lightning
|Lightning
|SIM Türü
|Nano
|Nano
|Nano
|Nano
|eSIM
|Var
|Var
|Var
|Var
|Kulaklık Bağlantısı
|Lightning
|Lightning
|Lightning
|Lightning
|Hoparlör
|Stereo
|Stereo
|Stereo
|Stereo
|Bluetooth
|Var
|Var
|Var
|Var
|Bluetooth Versiyonu
|5.0
|5.0
|5.3
|5.3
|Wi-Fi
|Var
|Var
|Var
|Var
|NFC
|Var
|Var
|Var
|Var
|GPS
|Var
|Var
|Var
|Var
|4G
|Var
|Var
|Var
|Var
|5G
|Var
|Var
|Var
|Var
|Ekran Yansıtma
|Var
|Var
|Var
|Var
|Gövde Malzemesi
|Cam
|Cam
|Cam
|Cam
|Çerçeve Malzemesi
|Alüminyum
|Alüminyum
|Alüminyum
|Alüminyum
|Suya Dayanıklı
|Var
|Var
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık Seviyesi
|IPX8
|IPX8
|IPX8
|IPX8
|Boyutlar
|146.7x71.5x7.65 mm
|146.7x71.5x7.4 mm
|146.7x71.5x7.8 mm
|146.7x71.5x7.8 mm
|Ağırlık
|174 gr
|162 gr
|172 gr
|172 gr
|Barometre
|Var
|Var
|Var
|Var
|İvmeölçer
|Var
|Var
|Var
|Var
|Jiroskop
|Var
|Var
|Var
|Var
|Yüz Tanıma
|Var
|Var
|Var
|Var
|Mobil Erişim Teknolojisi
|5G
|5G
|5G
|5G
|Akıllı
|Var
|Var
|Var
|Var
- AirPods 3.Nesil En Ucuz %20 4.531,80 TL +55 FİYAT
- AirPods Pro 2. Nesil En Ucuz 6.979,01 TL +51 FİYAT
- AirPods 2.Nesil En Ucuz 3.799,00 TL +88 FİYAT
- Apple 20 W Type-C Şarj Adaptörü MHJE3TU/A En Ucuz 125,45 TL +134 FİYAT
- AirPods Pro 2. Nesil Type-C En Ucuz 7.572,96 TL +54 FİYAT
- Apple Watch Series 9 GPS 45mm Alüminyum Kasa Spor Kordon Akıllı Saat En Ucuz 14.184,54 TL +181 FİYAT
- Samsung Galaxy Buds 2 SM-R177 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık En Ucuz 1.660,83 TL +184 FİYAT
- Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat En Ucuz 1.519,00 TL +55 FİYAT
- AirPods 3.Nesil ve MagSafe Şarj Kutusu En Ucuz %8 4.477,20 TL +47 FİYAT
- Huawei Watch GT 4 46mm Akıllı Saat En Ucuz 5.789,00 TL +120 FİYAT
- Apple Watch Series 8 GPS 45mm Akıllı Saat En Ucuz 10.997,00 TL +71 FİYAT
- Apple Watch Series 8 GPS 41mm Akıllı Saat En Ucuz %9 9.999,00 TL +71 FİYAT