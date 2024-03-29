iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (2024)

Apple

+67 resimdaha

Seçenekler:

  • 128 GB
  • 256 GB
  • 512 GB
Renk seçenekleri:
  • Gece Yarısı 35.499 TL
  • Kırmızı 35.589 TL
  • Mavi 35.599 TL
  • Pembe 36.999 TL
  • Yeşil 35.809 TL
  • Yıldız Işığı 35.809 TL

Yıldız Işığı renk seçeneği için fiyatlar gösteriliyor. Tüm renk seçeneklerini gör

72 satıcı içinde kargo dahil en ucuz fiyat seçeneği

35.809,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Son güncelleme: Bugün 22:21 250 TL MaxiPuan Stokta 4 adet 2 iş günü Satıcı: iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (11)/Elektromanya

Ürün Özellikleri: Dahili Hafıza: 128 GB, RAM Kapasitesi: 4 GB, Ekran Boyutu: 6.1 inç, Ekran Çözünürlüğü: 1170x2532 px, Çıkış Yılı: 2021, Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz... Devamını gör

5.690 TL'ye varan fiyat avantajlarıyla yenilenmiş ve ikinci el seçeneklerini gör

En Ucuz iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları

Piyasa fiyatları (8)

  • 35.809 TL
  • 37.999 TL
  • 37.999 TL
  • 37.999 TL
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (17)37.999 TL
  • 38.497 TL
  • 38.999 TL
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (20)39.999 TL

Tüm fiyatlar (53)

Tüm fiyatlar (53)

SıralaEn ucuz Kargo dahil Satıcı puanı

FiltreleBugün Kargo (9) Distribütör (2) Trendyol (5) Pazarama (12) PttAvm (4) n11 (4) Teknosa (6) Turkcell (8)

  • Kargo Dahil En Ucuz 35.809,00 TL Ücretsiz kargo 250 TL MaxiPuan Satıcıya Git Apple iPhone 13 128 GB Beyaz Her Şey Yanımda | Vodafone Online Alışveriş Platformu Stokta 4 adet 2 iş günü Son güncelleme: Bugün 22:21 /Elektromanya
  • 36.999,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git iPhone 13 128GB MLPG3TU/A Yıldız Işığı Cep Telefonu - Apple Türkiye Garantili Incehesap.com Alışverişlerinizde 500 TL'ye Varan Worldpuan. Stokta 3 iş günü Son güncelleme: 59 dakika önce incehesap.com 8,1 383 Yorum Yorumları oku
  • 36.999,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Apple iPhone 13 128 GB Cep Telefonu Beyaz MLPG3TU/A Aradığın Ürün Avantajlı Fiyatlarla idefix'te Stokta 1 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 49 dakika önce 7,9 11 Yorum Yorumları oku
  • 36.999,00 TL +29,99 TL kargo Satıcıya Git iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Aradığın ürünler büyük indirimlerle Trendyol'da Stokta 100+ adet Yarın kargoda Son güncelleme: 52 dakika önce
  • 37.101,53 TL Ücretsiz kargo Vakıfbank Worldcard ile 150 TL ekstre indirimi2.000 TL üzeri 100 TL MaxiPuan Satıcıya Git Apple iPhone 13 Beyaz 128 GB 4 GB Ram Akıllı Telefon (Apple Türkiye Garantili) Maximum Kart İle 5000TL İlk Taksitli Alışverişe 500TL İndirim Stokta 2 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 51 dakika önce /KASAPOĞLU
  • 37.326,00 TL Ücretsiz kargo 250 TL MaxiPuan Satıcıya Git Apple Iphone 13 128 GB Starlight Her Şey Yanımda | Vodafone Online Alışveriş Platformu Stokta 6 adet 2 iş günü Son güncelleme: Bugün 22:21
  • 37.344,03 TL Ücretsiz kargo Vakıfbank Worldcard ile 150 TL ekstre indirimi2.000 TL üzeri 100 TL MaxiPuan Satıcıya Git Apple iPhone 13 Beyaz 128 GB 4 GB Ram Akıllı Telefon (Apple Türkiye Garantili) Maximum Kart İle 5000TL İlk Taksitli Alışverişe 500TL İndirim Stokta 3 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 51 dakika önce /incehesap
  • 37.449,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Apple iPhone 13 128 GB Cep Telefonu Beyaz MLPG3TU/A Aradığın Ürün Avantajlı Fiyatlarla idefix'te Stokta 1 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 49 dakika önce 7,9 11 Yorum Yorumları oku
  • 37.464,65 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Apple İphone 13 128 Gb Yildiz Isigi Cep Telefonu (Apple Turkiye Garantili) Türkiye'nin En Güvenilir E-Ticaret Sitesi Stokta 1 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 53 dakika önce /Cepekspress
  • 37.499,00 TL Ücretsiz kargo Vakıfbank Worldcard ile 150 TL ekstre indirimi2.000 TL üzeri 100 TL MaxiPuan Satıcıya Git Apple iPhone 13 Beyaz 128 GB 4 GB Ram Akıllı Telefon (Apple Türkiye Garantili) Maximum Kart İle 5000TL İlk Taksitli Alışverişe 500TL İndirim Stokta 8 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 51 dakika önce /Pazarama Store
  • 37.499,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Apple iPhone 13 128 GB (Apple Türkiye Garantili) beyaz Alışverişlerinden cebine dönen %5 Uçuç Puan n11'de. Stokta 10+ adet Yarın kargoda Son güncelleme: 52 dakika önce /bittibitiyor
  • 37.599,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Apple iPhone 13 128 GB Cep Telefonu Beyaz MLPG3TU/A Aradığın Ürün Avantajlı Fiyatlarla idefix'te Stokta 2 adet 2 iş günü Son güncelleme: 49 dakika önce 7,9 11 Yorum Yorumları oku
  • 37.639,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Apple iPhone 13 128 GB (Apple Türkiye Garantili) beyaz Alışverişlerinden cebine dönen %5 Uçuç Puan n11'de. Stokta 1 adet 3 iş günü Son güncelleme: 52 dakika önce /asiletisim
  • 37.692,26 TL Ücretsiz kargo Vakıfbank Worldcard ile 150 TL ekstre indirimi2.000 TL üzeri 100 TL MaxiPuan Satıcıya Git Apple iPhone 13 Beyaz 128 GB 4 GB Ram Akıllı Telefon (Apple Türkiye Garantili) Maximum Kart İle 5000TL İlk Taksitli Alışverişe 500TL İndirim Stokta 10+ adet 3 iş günü Son güncelleme: 51 dakika önce /Cepekspress
  • 37.827,04 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Apple İphone 13 128 Gb Yildiz Isigi Cep Telefonu (Apple Turkiye Garantili) Türkiye'nin En Güvenilir E-Ticaret Sitesi Stokta 3 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 53 dakika önce /Aksaray İletişim
  • 37.862,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Apple iPhone 13 128 GB Cep Telefonu Beyaz MLPG3TU/A Aradığın Ürün Avantajlı Fiyatlarla idefix'te Stokta 2 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 49 dakika önce 7,9 11 Yorum Yorumları oku

Yenilenmiş ve İkinci El iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları

  • 30.119,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Ikinci El iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Cep Telefonu (1 Yıl Garantili) Teknosa Artık Bir Pazaryeri Stokta 3 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 52 dakika önce /HB BİLİŞİM
  • 30.169,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Yenilenmiş iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Cep Telefonu (1 Yıl Garantili) B Kalite Teknosa Artık Bir Pazaryeri Stokta 2 adet Yarın kargoda Son güncelleme: 52 dakika önce /HB BİLİŞİM
  • 34.227,00 TL Ücretsiz kargo Satıcıya Git Apple iPhone 13 128 GB Beyaz Cep Telefonu VİTRİN - Garantili Akakçe'den Banayeni, ikinci el pazaryeri Stokta 1 adet 4 iş günü Son güncelleme: 51 dakika önce banayeni

Daha düşük bir fiyat mı buldunuz?Bizimle paylaşın.

İhtiyaç Kredisi Seçenekleri

TL

En Popüler Apple Cep Telefonları
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (38)iPhone 15 Pro Max 256 GB En Ucuz 71.729,00 TL +195 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (39)iPhone 15 Pro 128 GB En Ucuz 65.498,00 TL +165 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (40)iPhone 12 128 GB En Ucuz 27.529,00 TL +219 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (41)iPhone 13 128 GB En Ucuz 35.589,00 TL +217 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (42)iPhone 15 Pro Max 256 GB Natürel Titanyum En Ucuz 71.739,00 TL +62 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (43)iPhone 15 Pro 256 GB En Ucuz 66.719,04 TL +167 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (44)iPhone 15 128 GB Siyah En Ucuz 48.899,00 TL +71 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (45)iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı En Ucuz 35.809,00 TL +71 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (46)iPhone 15 128 GB En Ucuz 48.899,00 TL +203 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (47)iPhone 15 256 GB En Ucuz 51.689,01 TL +186 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (48)iPhone 14 128 GB En Ucuz 42.899,00 TL +190 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (49)iPhone 12 64 GB En Ucuz 24.820,00 TL +200 FİYAT
Benzer Ürünler
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (50)iPhone 13 256 GB En Ucuz 39.399,00 TL +155 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (51)iPhone 12 128 GB Beyaz En Ucuz 27.989,00 TL +75 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (52)iPhone 13 Pro 128 GB En Ucuz 67.000,00 TL +26 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (53)iPhone 13 256 GB Yıldız Işığı En Ucuz 39.899,00 TL +55 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (54)iPhone 13 512 GB En Ucuz 42.999,00 TL +51 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (55)iPhone 14 128 GB Yıldız Işığı En Ucuz 42.899,00 TL +53 FİYAT

iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyat Analizi

iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı son 6 aylık fiyat değişim grafiği

iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Özellikleri

Dahili Hafıza: 128 GB
RAM Kapasitesi: 4 GB
Ekran Boyutu: 6.1 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1170x2532 px
Çıkış Yılı: 2021
Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
Ekran Teknolojisi: OLED
Ekran Parlaklık Değeri: 800 nits
Piksel Yoğunluğu: 460 PPI
Ekran Gövde Oranı: 86%
Ekran Dayanıklılığı: Corning Ceramic Shield Glass
Dokunmatik:
Çentikli Ekran:
HDR:
Çerçevesiz:
Arka Kamera Sayısı: 2 Kameralı
Arka Kamera: 12 MP
İkinci Arka Kamera: 12 MP
Video Kayıt Çözünürlüğü: 4K Ultra HD
Video FPS Değeri: 60 fps
Ön Kamera: 12 MP
Ön Kamera Video Çözünürlüğü: 4K Ultra HD
Ön Kamera Video FPS Değeri: 60 fps
Optik Görüntü Sabitleme:
İşletim Sistemi: iOS
İşlemci Hızı: 3.2 GHz
Çekirdek Sayısı: 6
Grafik İşlemcisi (GPU): 4xApple GPU
Chipset: A15 Bionic
SAR Değeri (Baş): 1.18 W/kg
SAR Değeri (Vücut): 1.19 W/kg
Hızlı Şarj:
Hızlı Şarj Gücü: 20 W
Kablosuz Şarj:
Kablosuz Şarj Gücü: 15 W
Pil Türü: Lityum İyon
USB Türü: Lightning
SIM Türü: Nano
eSIM:
Kulaklık Bağlantısı: Lightning
Hoparlör: Stereo
Bluetooth:
Bluetooth Versiyonu: 5.0
Wi-Fi:
NFC:
GPS:
4G:
5G:
Ekran Yansıtma:
Gövde Malzemesi: Cam
Çerçeve Malzemesi: Alüminyum
Suya Dayanıklı:
Suya Dayanıklılık Seviyesi: IPX8
Boyutlar: 146.7x71.5x7.65 mm
Ağırlık: 174 gr
Barometre:
İvmeölçer:
Jiroskop:
Yüz Tanıma:
Seri: iPhone 13
Akıllı:

Hatalı içerik mi buldunuz?Bizimle paylaşın.

En Çok Aranan İfadeler

Samsung S24 Plus S24 Samsung Samsung Z Fip 5 Galaxy Z Fold 5 Oyuncu Telefonu Akıllı Çocuk Saatleri iPhone 14 Pro Max iPhone 14 128 GB Telefon Dokunmatik Telefon NFC Telefon Kablosuz Şarjlı Telefon

Ürüne puan ver

Yorum Yap

iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Yorumları (7)
  • HG 1 yorum4 beğeni Hilal G. Ankara 13 Aralık 2023

    gayet iyi bir ürün

  • TB 1 yorum44 beğeni Thor B. Ankara 23 Ocak 2023

    Ünlü bir andrid markasında teknik destek olarak çalıştım. Bilinçli eksiltme var androidlerde. 2 sene sonra problemler başlıyor ve sizi yenilemeye teşvik ediyorlar. Iphone 6'm var. 10 seneyi geçti.

  • 1 yorum52 beğeni Zeynepgul B. Antalya 11 Aralık 2022

    Nisanda almayi dusunuyorum kendi dogum gunum icin umarim 40 bin tlyi bulmaz :)

  • YT 2 yorum94 beğeni Yasin T. Bursa 6 Eylül 2022

    Yıl sonu 50.000 olur. Fiyatı arttıkça hayran kitlesi artan telefon. İnsanı olduğundan daha zengin gösterme gibi ekstra özellikleri var.

  • AK 2 yorum69 beğeni AYŞEN K. Mersin 6 Haziran 2022

    Zammm geldi zam akakçe

Tüm Yorumları Oku (7)

iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı İle En Çok Karşılaştırılanlar

iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (57)iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (58)iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (59)iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (60)
iPhone 13 128 GB Yıldız IşığıiPhone 12 128 GB BeyaziPhone 14 128 GBiPhone 14 128 GB Yıldız Işığı
Fiyat 35.809,00 TL
72 satıcı		 27.989,00 TL
76 satıcı		 42.899,00 TL
191 satıcı		 42.899,00 TL
54 satıcı
Popülerlik9. Popüler Apple Cep Telefonu---
Ortalama Puan7 yorum-2 yorum2 yorum
SeriiPhone 13iPhone 12iPhone 14iPhone 14
Dahili Hafıza128 GB128 GB128 GB128 GB
RAM Kapasitesi4 GB4 GB6 GB6 GB
Ekran Boyutu6.1 inç6.1 inç6.1 inç6.1 inç
Batarya Kapasitesi-2815 mAh3279 mAh3279 mAh
Çıkış Yılı2021202020222022
Ekran Çözünürlüğü1170x2532 px1170x2532 px1170x2532 px1170x2532 px
Ekran Yenileme Hızı60 Hz-60 Hz60 Hz
Ekran TeknolojisiOLEDOLEDOLEDOLED
Ekran Parlaklık Değeri800 nits625 nits800 nits800 nits
Piksel Yoğunluğu460 PPI460 PPI460 PPI460 PPI
Ekran Gövde Oranı86%85.29%86%86%
Ekran DayanıklılığıCorning Ceramic Shield GlassCorning Ceramic Shield GlassCorning Ceramic Shield GlassCorning Ceramic Shield Glass
Çentikli EkranVarVarVarVar
DokunmatikVarVarVarVar
HDRVar-VarVar
ÇerçevesizVarVarVarVar
Arka Kamera Sayısı2 Kameralı2 Kameralı2 Kameralı2 Kameralı
Arka Kamera12 MP12 MP12 MP12 MP
İkinci Arka Kamera12 MP12 MP12 MP12 MP
Video Kayıt Çözünürlüğü4K Ultra HD-4K Ultra HD4K Ultra HD
Video FPS Değeri60 fps60 fps60 fps60 fps
Ön Kamera12 MP12 MP12 MP12 MP
Ön Kamera Video Çözünürlüğü4K Ultra HD4K Ultra HD4K Ultra HD4K Ultra HD
Ön Kamera Video FPS Değeri60 fps60 fps60 fps60 fps
Optik Görüntü SabitlemeVarVarVarVar
İşletim SistemiiOSiOSiOSiOS
İşlemci Hızı3.2 GHz-3.2 GHz3.2 GHz
Çekirdek Sayısı6666
Grafik İşlemcisi (GPU)4xApple GPU4xApple GPU5xApple GPU5xApple GPU
ChipsetA15 BionicA14 BionicA15 BionicA15 Bionic
SAR Değeri (Baş)1.18 W/kg-1.15 W/kg1.15 W/kg
SAR Değeri (Vücut)1.19 W/kg-1.16 W/kg1.16 W/kg
Hızlı ŞarjVarVarVarVar
Hızlı Şarj Gücü20 W20 W20 W20 W
Kablosuz ŞarjVarVarVarVar
Kablosuz Şarj Gücü15 W-15 W15 W
Pil TürüLityum İyonLityum İyonLityum İyonLityum İyon
USB TürüLightningLightningLightningLightning
SIM TürüNanoNanoNanoNano
eSIMVarVarVarVar
Kulaklık BağlantısıLightningLightningLightningLightning
HoparlörStereoStereoStereoStereo
BluetoothVarVarVarVar
Bluetooth Versiyonu5.0 5.0 5.35.3
Wi-FiVarVarVarVar
NFCVarVarVarVar
GPSVarVarVarVar
4GVarVarVarVar
5GVarVarVarVar
Ekran YansıtmaVarVarVarVar
Gövde MalzemesiCamCamCamCam
Çerçeve MalzemesiAlüminyumAlüminyumAlüminyumAlüminyum
Suya DayanıklıVarVarVarVar
Suya Dayanıklılık SeviyesiIPX8IPX8IPX8IPX8
Boyutlar146.7x71.5x7.65 mm146.7x71.5x7.4 mm146.7x71.5x7.8 mm146.7x71.5x7.8 mm
Ağırlık174 gr162 gr172 gr172 gr
BarometreVarVarVarVar
İvmeölçerVarVarVarVar
JiroskopVarVarVarVar
Yüz TanımaVarVarVarVar
Mobil Erişim Teknolojisi5G5G5G5G
AkıllıVarVarVarVar
Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktı
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (61)AirPods 3.Nesil En Ucuz %20 4.531,80 TL +55 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (62)AirPods Pro 2. Nesil En Ucuz 6.979,01 TL +51 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (63)AirPods 2.Nesil En Ucuz 3.799,00 TL +88 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (64)Apple 20 W Type-C Şarj Adaptörü MHJE3TU/A En Ucuz 125,45 TL +134 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (65)AirPods Pro 2. Nesil Type-C En Ucuz 7.572,96 TL +54 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (66)Apple Watch Series 9 GPS 45mm Alüminyum Kasa Spor Kordon Akıllı Saat En Ucuz 14.184,54 TL +181 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (67)Samsung Galaxy Buds 2 SM-R177 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık En Ucuz 1.660,83 TL +184 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (68)Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat En Ucuz 1.519,00 TL +55 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (69)AirPods 3.Nesil ve MagSafe Şarj Kutusu En Ucuz %8 4.477,20 TL +47 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (70)Huawei Watch GT 4 46mm Akıllı Saat En Ucuz 5.789,00 TL +120 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (71)Apple Watch Series 8 GPS 45mm Akıllı Saat En Ucuz 10.997,00 TL +71 FİYAT
  • iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (72)Apple Watch Series 8 GPS 41mm Akıllı Saat En Ucuz %9 9.999,00 TL +71 FİYAT
iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu Akakçe (2024)
Top Articles
Biko Recipe (Filipino Sticky Rice Cake) - Foxy Folksy
Slice 'n Bake Chocolate Chip Cookies - Easy Recipes for Family Time - Seeded At The Table
Carrot Ginger Coconut Soup Recipe
27 Unexpectedly Tasty Tofu Recipes
Latest Posts
Sweet Potato Manju Recipe
Lavender Creme Brulee Recipe - Lavender & Macarons
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated:

Views: 6417

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.