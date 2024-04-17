iPhone 13 Satın Alın (2024)

Evet. iCloud ile ayarlarınızı, fotoğraflarınızı, uygulamalarınızıve belgelerinizi yeni bir aygıta aktarmak çok kolay. Yeni aygıtınızı kurarken iCloud’da oturum açıp eski aygıtınızın iCloud yedeğine erişmeniz yeterli. Birkaç dakika içinde hazırsınız.

Yedeklemeyi tamamlamak için iCloud’da yeterli depolama alanınız mı yok? iCloud, aygıtınızı yedekleyip tüm verilerinizi aktarabilmeniz için gereken geçici depolama alanını size ücretsiz olarak sunuyor (iOS 15 sürümü gerekir).

HızlıBaşlangıçile, iCloud yedeğinizdeki verilerinizive içeriğinizi yeni iPhone’unuza aktarabiliyorsunuz. HızlıBaşlangıç özelliği iOS12.4veya daha yeni bir iOS sürümü yüklü telefonlariçin aygıttanaygıta geçiş seçeneği sunuyor. Busayede tüm verilerinizi mevcut aygıtınızdan yeni aygıtınıza kablosuzolarak aktarabiliyorsunuz.

Android’den geçiş yapıyorsanız, öncelikle “iOS’eTaşı” uygulamasını indirmelive yeni iPhone’unuzda kurulum aşamalarını takipetmelisiniz.

Yeni iPhone’unuza verilerinizi nasıl aktaracağınızı öğrenmek için support.apple.com/tr-tr/HT201269 (Yeni pencerede açılır) sayfasını ziyaret edin.