iPhone 13 Satın Alın (2024)

iPhone 13 Satın Alın (1)

256 GBFootnote ² Yeşil Unlocked 44.499,00 TL
256 GBFootnote ² GeceYarısı Unlocked 44.499,00 TL
512 GBFootnote ² Pembe Unlocked 52.999,00 TL
128 GBFootnote ² Pembe Unlocked 39.999,00 TL
128 GBFootnote ² Mavi Unlocked 39.999,00 TL
128 GBFootnote ² (PRODUCT)RED Unlocked 39.999,00 TL
256 GBFootnote ² Pembe Unlocked 44.499,00 TL
512 GBFootnote ² (PRODUCT)RED Unlocked 52.999,00 TL
512 GBFootnote ² Mavi Unlocked 52.999,00 TL
256 GBFootnote ² Mavi Unlocked 44.499,00 TL
128 GBFootnote ² GeceYarısı Unlocked 39.999,00 TL
256 GBFootnote ² (PRODUCT)RED Unlocked 44.499,00 TL
128 GBFootnote ² Yeşil Unlocked 39.999,00 TL
128 GBFootnote ² YıldızIşığı Unlocked 39.999,00 TL
512 GBFootnote ² GeceYarısı Unlocked 52.999,00 TL
256 GBFootnote ² YıldızIşığı Unlocked 44.499,00 TL
512 GBFootnote ² YıldızIşığı Unlocked 52.999,00 TL
512 GBFootnote ² Yeşil Unlocked 52.999,00 TL

Sık Sorulan Sorular

  • Apple.com’dan satın alınmış bağlı olmayan bir iPhone’un kilidi açıktır. Buda tek bir ağ sağlayıcısınaveya birdenfazla yılı kapsayan bir hizmet sözleşmesine bağlı olmadığınız anlamına gelir. Böylece size enuygun ağıve tarifeyi seçebilirsiniz. Yeni iPhone’unuz etkinleştirildiğinde kilidi açık kalır. Yani iPhoneiçin servis sağlayan tüm ağlarda kullanabilirsiniz.

  • Evet. Apple.com’dan taahhütsüz satın alınmış bir iPhone’un kilidi açıktır. Bu da tek bir ağ sağlayıcısına veya uzun dönemli bir hizmet sözleşmesine bağlı olmadığınız anlamına gelir. Size en uygun olanı seçebilirsiniz. Yeni iPhone’unuz etkinleştirildiğinde kilidi açık kalır. Yani onu iPhoneiçin servis sağlayan tüm ağlarda kullanabilirsiniz.

  • Evet. iCloud ile ayarlarınızı, fotoğraflarınızı, uygulamalarınızıve belgelerinizi yeni bir aygıta aktarmak çok kolay. Yeni aygıtınızı kurarken iCloud’da oturum açıp eski aygıtınızın iCloud yedeğine erişmeniz yeterli. Birkaç dakika içinde hazırsınız.

    Yedeklemeyi tamamlamak için iCloud’da yeterli depolama alanınız mı yok? iCloud, aygıtınızı yedekleyip tüm verilerinizi aktarabilmeniz için gereken geçici depolama alanını size ücretsiz olarak sunuyor (iOS 15 sürümü gerekir).

    HızlıBaşlangıçile, iCloud yedeğinizdeki verilerinizive içeriğinizi yeni iPhone’unuza aktarabiliyorsunuz. HızlıBaşlangıç özelliği iOS12.4veya daha yeni bir iOS sürümü yüklü telefonlariçin aygıttanaygıta geçiş seçeneği sunuyor. Busayede tüm verilerinizi mevcut aygıtınızdan yeni aygıtınıza kablosuzolarak aktarabiliyorsunuz.

    Android’den geçiş yapıyorsanız, öncelikle “iOS’eTaşı” uygulamasını indirmelive yeni iPhone’unuzda kurulum aşamalarını takipetmelisiniz.

    Yeni iPhone’unuza verilerinizi nasıl aktaracağınızı öğrenmek için support.apple.com/tr-tr/HT201269 (Yeni pencerede açılır) sayfasını ziyaret edin.

  • Tüm iPhone modellerini dünyanın neredeyse heryerinde kullanabilirsiniz. GSMveyaCDMAağı kullanan müşteriler, tüm dünyada 200’denfazla ülkeveya bölgede GSM ağlarında dolaşım hizmetlerinden yararlanabilir. iPhone’unuzu wireless iletişim operatörünüzden satınaldıysanız uluslararası dolaşımın açıkolupolmadığını öğrenmekiçin lütfen iletişim operatörünüzle iletişimegeçin.

    See Also
    iPhone 13 mit Vertrag: Günstige Angebote bei Handyhase vergleichen!iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu AkakçeiPhone 13 mit Vertrag → Günstige Angebote vergleichen!iPhone Fiyatları | Apple Cep Telefonu Modelleri - Trendyol

    5GveLTE veri özelliğinin kullanılabilirliği, iletişim operatörlerinin belirli 5GveLTE radyo frekanslarını destekleyip desteklemediğine bağlıolarak ülkeyeveya bölgeyegöre değişir. Uluslararası dolaşım politikalarıve tarifeleri hakkında dahafazla bilgiiçin lütfen wireless iletişim operatörünüze danışın.

    İletişim operatörüne, ülkeyeveya bölgeyegöre iPhone’un desteklediği 5GveLTE ağlarıyla hakkında bilgi (Yeni pencerede açılır)

  • iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone15, iPhone15Plus, iPhone 15 Pro, iPhone15 ProMax, iPhone13ve iPhoneSE modelleri 5G özelliklidir. 5G erişimiiçin iPhone’unuzun 5Gservisi sunan bir ağsağlayıcısından servisalması gerekir. Bazı sağlayıcılariçin 5G servis tarifesiveya yeni bir SIMkart gerekebilir. Daha fazla bilgiiçin lütfen sağlayıcınızla iletişimegeçin. Ülkenizdeki ağsağlayıcıları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

  • Evet. Fikrinizi değiştirip iPhone’unuzu kullanmaktan vazgeçerseniz bize iade edebilirsiniz. İade ettiğiniz iPhone, tüm aksesuarları, kullanım kılavuzları ve diğer belgeleriyle birlikte iyidurumda ve orijinal ambalajında olmalıdır. İade işlemleri Apple’ın Satışve Para İadesi Politikası’na tabidir.

    İadeler ve para iadeleri hakkında daha fazla bilgi edinin (Yeni pencerede açılır)

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Size en uygun iPhone hangisi?

iPhone 13 Satın Alın (2)

iPhone 13 Satın Alın (3) Yeni

En iyiler için en iyisi.

Başlangıç fiyatı: 69.999 TL

6.7 inç veya 6.1 inç

Super Retina XDRekrandipnot¹

ProMotion teknolojisi

Hep Açık ekran

iPhone 13 Satın Alın (5)

Dokulu mat cam arkayüzeyesahip titanyumtasarım

Eylem düğmesi

iPhone 13 Satın Alın (6)

Dynamic Island

Sihirli bir iPhone deneyimi.

iPhone 13 Satın Alın (7)

6çekirdekli GPU’yasahip A17Proçip

iPhone 13 Satın Alın (8)

Pro kamera sistemi

48 MP Anakamera | UltraGeniş | Telefoto

Süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar
(24 MP ve 48 MP)

Odak özelliğineve DerinlikDenetimi’nesahip yeninesilportreler

Maks.

10kat

optik zoom aralığı

iPhone 13 Satın Alın (9)

Acil SOS

Trafik Kazası Algılamadipnot³

iPhone 13 Satın Alın (10)

29saatekadar videooynatmadipnot

iPhone 13 Satın Alın (11)

USB‑C

20katakadar dahahızlı veriaktarımıiçin USB3 desteğidipnot

iPhone 13 Satın Alın (12)

Face ID

iPhone 13 Satın Alın (13)

iPhone 13 Satın Alın (14) Yeni

Her yönü çok güçlü.

Başlangıç fiyatı: 53.999 TL

See Also
Iphone 13 Modelleri ve Fiyatları (Apple Garantili)

6.7 inç veya 6.1 inç

Super Retina XDRekrandipnot¹

iPhone 13 Satın Alın (16)

Renkle işlenmiş cam arkayüzeyesahip alüminyumtasarım

Zil/Sessiz düğmesi

iPhone 13 Satın Alın (17)

Dynamic Island

Sihirli bir iPhone deneyimi.

iPhone 13 Satın Alın (18)

5 çekirdekli GPU’ya sahip A16Bionicçip

iPhone 13 Satın Alın (19)

Gelişmiş çiftkamera sistemi

48 MP Anakamera | Ultra Geniş

Süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar
(24 MP ve 48 MP)

Odak özelliğineve DerinlikDenetimi’nesahip yeninesilportreler

4kat

optik zoom aralığı

iPhone 13 Satın Alın (20)

Acil SOS

Trafik Kazası Algılamadipnot³

iPhone 13 Satın Alın (21)

26 saatekadar videooynatmadipnot

iPhone 13 Satın Alın (22)

USB‑C

USB 2 desteği

iPhone 13 Satın Alın (23)

Face ID

iPhone 13 Satın Alın (24)

iPhone 13 Satın Alın (25)

Çokyetenekli. Herzamankigibi.

Başlangıç fiyatı: 47.499 TL

6.7 inç veya 6.1 inç

Super Retina XDRekrandipnot¹

iPhone 13 Satın Alın (27)

Cam arkayüzeyesahip alüminyumtasarım

Zil/Sessiz düğmesi

iPhone 13 Satın Alın (28) 5 çekirdekli GPU’yasahip

A15 Bionic çip

iPhone 13 Satın Alın (29)

Çift kamera sistemi

12 MP AnaKamera | UltraGeniş

Odak özelliğine ve DerinlikDenetimi’ne sahip Portremodu

2kat

optik zoom aralığı

iPhone 13 Satın Alın (30)

Acil SOS

Trafik Kazası Algılamadipnot³

iPhone 13 Satın Alın (31)

26 saatekadar videooynatmadipnot

iPhone 13 Satın Alın (32)

Lightning

USB 2 desteği

iPhone 13 Satın Alın (33)

Face ID

iPhone 13 Satın Alın (34)

iPhone 13 Satın Alın (35)

Gücünü de koruyor, değerinide.

Başlangıç fiyatı: 26.999 TL

4.7 inç

Retina HD ekran

iPhone 13 Satın Alın (37)

Alüminyum ve cam tasarım

Zil/Sessiz düğmesi

iPhone 13 Satın Alın (38) 4 çekirdekli GPU’yasahip

A15 Bionic çip

iPhone 13 Satın Alın (39)

Tek kamera sistemi

12 MP Anakamera

DerinlikDenetimi’ne sahip Portremodu

1kat

optik zoom aralığı

iPhone 13 Satın Alın (40)

Acil SOS

iPhone 13 Satın Alın (41)

15saatekadar videooynatmadipnot

iPhone 13 Satın Alın (42)

Lightning

USB 2 desteği

iPhone 13 Satın Alın (43)

Touch ID

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iPhone 13 Satın Alın (2024)
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Author: Virgilio Hermann JD

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Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.