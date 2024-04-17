iPhone 13 Satın Alın (2024)

Sık Sorulan Sorular
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Apple.com’dan satın alınmış bağlı olmayan bir iPhone’un kilidi açıktır. Buda tek bir ağ sağlayıcısınaveya birdenfazla yılı kapsayan bir hizmet sözleşmesine bağlı olmadığınız anlamına gelir. Böylece size enuygun ağıve tarifeyi seçebilirsiniz. Yeni iPhone’unuz etkinleştirildiğinde kilidi açık kalır. Yani iPhoneiçin servis sağlayan tüm ağlarda kullanabilirsiniz.
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Evet. Apple.com’dan taahhütsüz satın alınmış bir iPhone’un kilidi açıktır. Bu da tek bir ağ sağlayıcısına veya uzun dönemli bir hizmet sözleşmesine bağlı olmadığınız anlamına gelir. Size en uygun olanı seçebilirsiniz. Yeni iPhone’unuz etkinleştirildiğinde kilidi açık kalır. Yani onu iPhoneiçin servis sağlayan tüm ağlarda kullanabilirsiniz.
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Evet. iCloud ile ayarlarınızı, fotoğraflarınızı, uygulamalarınızıve belgelerinizi yeni bir aygıta aktarmak çok kolay. Yeni aygıtınızı kurarken iCloud’da oturum açıp eski aygıtınızın iCloud yedeğine erişmeniz yeterli. Birkaç dakika içinde hazırsınız.
Yedeklemeyi tamamlamak için iCloud’da yeterli depolama alanınız mı yok? iCloud, aygıtınızı yedekleyip tüm verilerinizi aktarabilmeniz için gereken geçici depolama alanını size ücretsiz olarak sunuyor (iOS 15 sürümü gerekir).
HızlıBaşlangıçile, iCloud yedeğinizdeki verilerinizive içeriğinizi yeni iPhone’unuza aktarabiliyorsunuz. HızlıBaşlangıç özelliği iOS12.4veya daha yeni bir iOS sürümü yüklü telefonlariçin aygıttanaygıta geçiş seçeneği sunuyor. Busayede tüm verilerinizi mevcut aygıtınızdan yeni aygıtınıza kablosuzolarak aktarabiliyorsunuz.
Android’den geçiş yapıyorsanız, öncelikle “iOS’eTaşı” uygulamasını indirmelive yeni iPhone’unuzda kurulum aşamalarını takipetmelisiniz.
Yeni iPhone’unuza verilerinizi nasıl aktaracağınızı öğrenmek için support.apple.com/tr-tr/HT201269 (Yeni pencerede açılır) sayfasını ziyaret edin.
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Tüm iPhone modellerini dünyanın neredeyse heryerinde kullanabilirsiniz. GSMveyaCDMAağı kullanan müşteriler, tüm dünyada 200’denfazla ülkeveya bölgede GSM ağlarında dolaşım hizmetlerinden yararlanabilir. iPhone’unuzu wireless iletişim operatörünüzden satınaldıysanız uluslararası dolaşımın açıkolupolmadığını öğrenmekiçin lütfen iletişim operatörünüzle iletişimegeçin.See AlsoiPhone 13 mit Vertrag: Günstige Angebote bei Handyhase vergleichen!iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Fiyatları, Özellikleri ve Yorumları | En Ucuzu AkakçeiPhone 13 mit Vertrag → Günstige Angebote vergleichen!iPhone Fiyatları | Apple Cep Telefonu Modelleri - Trendyol
5GveLTE veri özelliğinin kullanılabilirliği, iletişim operatörlerinin belirli 5GveLTE radyo frekanslarını destekleyip desteklemediğine bağlıolarak ülkeyeveya bölgeyegöre değişir. Uluslararası dolaşım politikalarıve tarifeleri hakkında dahafazla bilgiiçin lütfen wireless iletişim operatörünüze danışın.
İletişim operatörüne, ülkeyeveya bölgeyegöre iPhone’un desteklediği 5GveLTE ağlarıyla hakkında bilgi (Yeni pencerede açılır)
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iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone15, iPhone15Plus, iPhone 15 Pro, iPhone15 ProMax, iPhone13ve iPhoneSE modelleri 5G özelliklidir. 5G erişimiiçin iPhone’unuzun 5Gservisi sunan bir ağsağlayıcısından servisalması gerekir. Bazı sağlayıcılariçin 5G servis tarifesiveya yeni bir SIMkart gerekebilir. Daha fazla bilgiiçin lütfen sağlayıcınızla iletişimegeçin. Ülkenizdeki ağsağlayıcıları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
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Evet. Fikrinizi değiştirip iPhone’unuzu kullanmaktan vazgeçerseniz bize iade edebilirsiniz. İade ettiğiniz iPhone, tüm aksesuarları, kullanım kılavuzları ve diğer belgeleriyle birlikte iyidurumda ve orijinal ambalajında olmalıdır. İade işlemleri Apple’ın Satışve Para İadesi Politikası’na tabidir.
İadeler ve para iadeleri hakkında daha fazla bilgi edinin (Yeni pencerede açılır)
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Size en uygun iPhone hangisi?
Yeni
En iyiler için en iyisi.
Başlangıç fiyatı: 69.999 TL
6.7 inç veya 6.1 inç
Super Retina XDRekrandipnot¹
ProMotion teknolojisi
Hep Açık ekran
Dokulu mat cam arkayüzeyesahip titanyumtasarım
Eylem düğmesi
Dynamic Island
Sihirli bir iPhone deneyimi.
6çekirdekli GPU’yasahip A17Proçip
Pro kamera sistemi
48 MP Anakamera | UltraGeniş | Telefoto
Süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar
(24 MP ve 48 MP)
Odak özelliğineve DerinlikDenetimi’nesahip yeninesilportreler
Maks.
10kat
optik zoom aralığı
Acil SOS
Trafik Kazası Algılamadipnot³
29saatekadar videooynatmadipnot⁴
USB‑C
20katakadar dahahızlı veriaktarımıiçin USB3 desteğidipnot⁶
Face ID
Yeni
Her yönü çok güçlü.
Başlangıç fiyatı: 53.999 TL
6.7 inç veya 6.1 inç
Super Retina XDRekrandipnot¹
—
—
Renkle işlenmiş cam arkayüzeyesahip alüminyumtasarım
Zil/Sessiz düğmesi
Dynamic Island
Sihirli bir iPhone deneyimi.
5 çekirdekli GPU’ya sahip A16Bionicçip
Gelişmiş çiftkamera sistemi
48 MP Anakamera | Ultra Geniş
Süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar
(24 MP ve 48 MP)
Odak özelliğineve DerinlikDenetimi’nesahip yeninesilportreler
4kat
optik zoom aralığı
Acil SOS
Trafik Kazası Algılamadipnot³
26 saatekadar videooynatmadipnot⁴
USB‑C
USB 2 desteği
Face ID
Çokyetenekli. Herzamankigibi.
Başlangıç fiyatı: 47.499 TL
6.7 inç veya 6.1 inç
Super Retina XDRekrandipnot¹
—
—
Cam arkayüzeyesahip alüminyumtasarım
Zil/Sessiz düğmesi
—
5 çekirdekli GPU’yasahip
A15 Bionic çip
Çift kamera sistemi
12 MP AnaKamera | UltraGeniş
—
Odak özelliğine ve DerinlikDenetimi’ne sahip Portremodu
2kat
optik zoom aralığı
Acil SOS
Trafik Kazası Algılamadipnot³
26 saatekadar videooynatmadipnot⁴
Lightning
USB 2 desteği
Face ID
Gücünü de koruyor, değerinide.
Başlangıç fiyatı: 26.999 TL
4.7 inç
Retina HD ekran
—
—
Alüminyum ve cam tasarım
Zil/Sessiz düğmesi
—
4 çekirdekli GPU’yasahip
A15 Bionic çip
Tek kamera sistemi
12 MP Anakamera
—
DerinlikDenetimi’ne sahip Portremodu
1kat
optik zoom aralığı
Acil SOS
—
15saatekadar videooynatmadipnot⁵
Lightning
USB 2 desteği
Touch ID
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