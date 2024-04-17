Iphone 13 Modelleri ve Fiyatları (Apple Garantili) (2024)

Apple, piyasaya çıkardığı her model ile cep telefonu piyasasında sektörü kasıp kavuran öncü markalardan biri olma özelliğini gösteriyor. Söz konusu marka, iOS telefonlar için ürettiği iPhone serisi telefonlar ile tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Markanın başarısında ürün kalitesi ve güvenlik ön planda tutuluyor. Apple'ın son telefon modeli olan iPhone 13, geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Yapılan resmi açıklamada ürün özellikleri tüm ayrıntıları ile anlatıldı. iPhone bu seri ile de çok konuşulacak.

Apple'ın diğer modellerinde olduğu gibi iPhone 13 modeli de bir önceki seri çıktığı günden itibaren konuşulmaya başladı. Yıl boyunca çıkacak ürünle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Şirketin yaptığı ürün tanıtımı ile iddiaların ne denli yerinde olduğu da anlaşıldı. iPhone 13'ü bekleyen potansiyel müşterilerin de merakı bu sayede giderilmiş oldu.

Ürün tanıtımı sonrasında, muhtemelen ürünü satın alacak kullanıcıların görüşlerine önem verildiğinden ürün özelliklerinin beklentileri fazlasıyla karşılayacağı düşünülüyor. Ürünün tanıtımında en çok dikkat çeken detaylar arasında; telefonunun uzun pil ömrü ve kameralarına eklenen üstün teknolojik özellikler bulunuyor. Dilerseniz bu ürünü tüm ayrıntıları ile aşağıdaki başlıklarımızla inceleyelim.

iPhone 13 Özellikleri Nelerdir?

iPhone 13 modelleri, birçok özelliği ile diğer cep telefonu modellerinden ayrılıyor. Türkiye'de de en çok satan telefon markalarından olan Apple, bu modeli ile de kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. iPhone 13 özelliklerini sizler için beş ayrı kategoride inceledik.

Tasarım

iPhone 13, şık ve gösterişli bir tasarımla kullanıcıyı karşılıyor. Diğer modellerle kıyaslandığında aşağıdaki tespitler karşımıza çıkıyor:

Telefonun boyutu diğer modellere nazaran artırılmış görünüyor.

Şarj girişinin yanı sıra lightning portu kullanılıyor.

Çentiklerin % 20 oranında küçüldüğü göze çarpıyor.

Kamera çıkıntılarındaki kalınlaşmayı hissediyorsunuz.

Ürün 4 farklı renk seçenek ile satışa sunuluyor.

iPhone 13 tasarımı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de ürünün çentik boyutu idi. Apple analistlerinin daha önceki verdiği tüyoları da göz önünde bulundurduğumuzda çentik boyutunun küçüleceği tahmin ediliyordu. Ürünü elinize aldığınızda bile çentik boyutunun belirgin şekilde küçüldüğünü görebiliyorsunuz.

Apple, ürettiği modelleri, düğmelerden ve bağlantı noktalarından arındırmaya özen gösteriyor. Lightning bağlantısının olmadığı bir model olacağı düşünülen iPhone 13, bu portun bulunduğu bir model olarak üretildi ve bu anlamda iPhone tutkunlarına da bir sürpriz yaşattı.

Apple'ın ürettiği bu telefon modelinde lightning portunun olmamasının kullanıcıyı zorlayacağı yorumları yapılıyordu. Fakat üründe USB-c portu olması tasarım itibariyle sorunu ortadan kaldırıyor.

Ekran

iPhone 13 modelleri ekran boyutu ile de oldukça tatminkâr duruyor. Ürünün mini versiyonunda 5,4 inç ekran kullanılırken, standart versiyonlarda bu boyutun 6,1 inç olduğu göze çarpıyor. Söz konusu modellerin ekran yenileme hızı ise 60 Hz olarak karşımıza çıkıyor. Bu yenileme hızı iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinde ise 120 Hz olarak tasarlanmış. Söz konusu tasarım sayesinde ürün daha düşük oranda güç tüketimine sahiptir.

LTPO arka panel teknolojisinin eklendiği iPhone 13 modellerinde, OLED ekranların kullanıldığı göze çarpıyor. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde ekran boyutunun 6,7 inç, yenileme hızının ise 120 Hz'e kadar yükseldiği dikkat çekiyor. 120 Hz'e kadar yükselen güç tasarruf özelliği her iki modelde de kullanılabiliyor. Apple'ın LTPO OLED ekranlarının Samsung tarafından üretildiğini belirtmekte de fayda var.

Ürün ekran performansı farklı durumlara göre değişiyor. Örneğin; herhangi bir web sitesinden haberleri incelerken 10 Hz olan ekran yenileme hızı, oyun oynarken 120 Hz'e kadar çıkıyor. Bu da ürüne gözle görülür şekilde güç tasarrufu sağlıyor. Standart ve mini modellerde ise bu değişim hızının sabit şekilde 60 Hz olduğunu da belirtmek gerekiyor. Ayrıca cihazın sahip olduğu IP68 sertifikası cihazın, ekran da dâhil olmak üzere, toz, su gibi dış etkilere karşı da korunduğunu gösteriyor.

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Performans

iPhone 13, performansı ile de kullanıcıyı tatmin ediyor. Üründe A15 bionic işletim sistemi kullanılıyor. Ayrıca 5G ağları rahatlıkla destekleyen 5 nm Snapdragon X 60 modem ve mm Wave teknolojisi de performansı artırıyor. Bunun yanında kablosuz ağlara daha hızlı bağlanmayı sağlayan Wi-Fi 6e bağlantı teknolojisi de ürünü cazip kılıyor.

Piyasadaki muadilleri incelendiğinde iPhone 13 işlemcisinin diğer modellere nazaran % 50, ekran kartının ise % 30 daha hızlı olduğu anlaşılıyor. Hatta günümüzdeki cep telefonları arasında en hızlı işletim sistemine sahip olan modelin iPhone 13 olduğu göze çarpıyor. Bu da ürünün önemli bir tercih sebebi olarak potansiyel müşteri kitlesini etkiliyor.

Kameralar

LİDAR tarayıcının bulunduğu tüm iPhone 13 mini ve standart modellerinde arka kamerada iki adet lens bulunuyor. 12 + 12 MP görüntü kalitesine sahip olan bu kameralar önceki modellere nazaran % 50 daha fazla ışık alıyor. Bu da kameranın performansını en üst seviyeye çıkarıyor. Ön kamerada da aynı performans ortaya konularak 12 MP çözünürlük teknolojisi kullanılıyor.

Mini ve standart modellerden farklı olarak Pro ve Pro Max modellerinde ise üçlü kamera sisteminin kullanıldığı görünüyor. Üç kameranın her birinin görüntü kalitesinin 12 + 12 + 12 MP olduğu ve gerçeğe çok yakın fotoğrafların bu sayede yakalandığı, kullanıcı yorumlarında vurgulanıyor. Bu da doğal olarak ürünün fotoğraf ve video kalitesini önemli ölçüde artırıyor.

Video konusunda devrim niteliğinde özelliklere sahip olan bu cihazlarda "cinematic mode" özelliği de bulunuyor. Video çekiminde odaklanma kontrollerini tamamen sizin inisiyatifinize veren bu özellik ile film çeker gibi kamerayı kullanabiliyorsunuz.

Depolama ve Batarya

Apple, iPhone 13 modeli ile kullanıcılardan gelen yoğun talep üzerine batarya kapasitesini artırmış bulunuyor. Söz konusu model, bir önceki model olan iPhone 12'ye göre 2,5 saat daha fazla pil ömrüne sahip. Pil koruma modu da mevcut olan telefonda, bu mod sayesinde yenileme hızı ve 5G özellikleri kullanım durumuna göre değişerek pilin daha uzun süre kullanımı mümkün hale getiriliyor. Bu denli yüksek bir performansın yüksek batarya gücü ile desteklenmesi, kullanıcıyı ziyadesiyle memnun ediyor.

Depolama alanında önceki modellere nazaran bir değişiklik görülmeyen telefonun, 128, 256 ve 512 GB depolama alanı alternatifleri mevcut. Dolayısıyla, iPhone fiyatları da bu depolama alanına göre değişiyor. Pro ve Pro Max modellerin depolama kapasitesine baktığınızda ise depolamanın 1 TB'a kadar artırıldığı ve bu anlamda müşterilerini fazlasıyla tatmin edildiği de gözlemleniyor.

iPhone 13 Fiyatları Ne Kadar?

Resmi açıklamada dolar bazında iPhone 13 fiyatları telaffuz edilmiş olsa da ülkemizde ürünün dolar bazlı fiyatının değişeceği düşünülüyor. Önümüzdeki süreçte fiyatın ne şekilde belirleneceği herkes tarafından merak konusu olsa da genel olarak ürün fiyatının 10.000 TL ile 19.000 TL arasında olması bekleniyor. iPhone bellek kapasitesi, fiyat aralığını belirleyen bir kıstas olarak görülüyor.

Her yeni model piyasaya çıktığında, eski modellerin fiyatının düştüğü de biliniyor. Bu nedenle iPhone 13 fiyatı doğal olarak piyasadaki en yüksek iPhone modeli olurken, eski modellerin fiyatlarının da aynı oranda düşeceği değerlendiriliyor.

Firmaların iPhone 13 fiyat listesi incelendiğinde, küçük farklılıkların oluştuğu gözlemleniyor. Çok fazla dikkate almanıza gerek duyulmayan fiyat farklılıklarının, söz konusu ürünü almanıza engel olacak boyutta olmadığı değerlendiriliyor. Tüm özellikleri düşünüldüğünde, iPhone 13'ün sahip olmaya değer, özel bir cep telefonu modeli olduğu yadsınamaz bir gerçek olarak göze çarpıyor.

iPhone 13 Renk Çeşitleri Nelerdir?

iPhone 13, farklı renk seçenekleri ile de kullanıcıyı etkilemeyi başarıyor. Apple, söz konusu telefon modeli ile kullanıcıya beş farklı renk alternatifi sunuyor. Telefonu satın alırken tercih edeceğiniz renk alternatifleri arasında; gece yarısı, mavi, pembe, yıldız ışığı ve kırmızı renk seçenekleri yer alıyor. Her zaman olduğu gibi iPhone 13 renkleri arasında siyaha yakın gece yarısı rengi dikkat çekiyor. Klasik bir iPhone rengi olan bu renk, kullanıcıyı bu modelle de etkileyecek gibi duruyor.

Renk seçimi yaparken kendinizi farklı ve özel hissetmek için, pembe, mavi, yıldız ışığı ya da kırmızı rengi de tercih edebilirsiniz. Söz konusu ürünlerin dikkat çeken renkler olduğu düşünüldüğünde, iPhone 13 sahibi olmanın ayrıcalıklarını renk seçimi ile de gösterebilirsiniz.

iPhone 13 İndirimleri ve Kampanyaları

Ürün henüz satışa sunulmamış olsa da çeşitli firmaların iPhone 13 indirimleri ile ön plana çıktığı görünüyor. Firmalar kampanyalarının çeşitli platformlarda tanıtımını yaparak potansiyel müşterilerden ön sipariş almaya çalışıyor. Önümüzdeki süreçte daha büyük indirim ve kapsamlı kampanyaların olacağı düşünülüyor.

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iPhone 13 Türkiye’de Ne Zaman Çıkacak?

iPhone 13 modeli için firmaların ön sipariş toplamaya başladığını yukarıda da belirttik. Türkiye'de ürünün 2021 yılı içinde satışa sunulması planlanıyor. iPhone 13 Türkiye satış fiyatı henüz net olmasa da telefonun çok sayıda satacağı değerlendirmesi yapılıyor. iPhone sahibi olmanın bir ayrıcalık olduğundan yola çıkarak, siz de iPhone 13 ile kendinizi özel hissedebilir, Mediamarkt farkıyla eşsiz özelliklerden doyasıya yararlanabilirsiniz.