iPhone 13 en iPhone 13 Pro camera: alle nieuwe mogelijkheden op een rij (2024)

6 min leestijd

Uitleg 6 min leestijd

Een van dé redenen waarom de iPhone 13 en iPhone 13 Pro geweldige toestellen zijn, is natuurlijk de verzameling aan verschillende camera's. De tijd dat we met een klassieke fotocamera om de nek liepen is al lang voorbij. Niet alleen is de camera zelf vernieuwd, dankzij de A15-processor heeft Apple ook de software voor het camerasysteem drastisch verbeterd.

Alle nieuwe modellen maken adembenemende foto's en video's. Maar wil je echt de professionele fotograaf in je naar bovenhalen? Dan is de iPhone 13 Pro (max) iets voor jou. Deze heeft namelijk extra mogelijkheden en geavanceerde camera hardware.

Inhoud Vernieuwd camerasysteem

Verschillen camera iPhone 13 (mini) en iPhone 13 Pro (Max)

A15 geeft camera meer mogelijkheden

Filmmodus

ProRes

Macro-fotografie

Slimmme HDR 4

Fotografische stijlen

conclusie

Vernieuwd camerasysteem

De iPhone 13 beschikt over een 12‑MP ultragroothoek- en een groothoekcamera die diagonaal zijn geplaatst. Het camerasysteem van de Pro bestaat uit een 12‑MP ultragroothoek-, groothoek- en telelens­camera en bevat een LiDAR-scanner.

Voor alle iPhones is de cameramodule vergroot en steekt deze meer uit. De oorzaak hiervan is een compleet vernieuwd camerasysteem. Deze is voorzien van nieuwe lenzen die meer licht kunnen opvangen. Vooral de iPhone 13 Pro (Max) is voorzien van high-end-lenzen. Zo vangt de ultragroothoeklens 92% meer licht op, perfect voor foto's bij weinig licht. De belangrijkste wijziging is de groothoeklens. Deze legt 47% meer licht vast en bevat op alle vier modellen een optische beeld­­­­­stabilisatie met sensor­­verschuiving.

Het meer uitsteken van de nieuwe cameramodule kan hinderlijk zijn. Zo zal de iPhone wiebelen als je deze vlak op de tafel legt en is dit meteen ook een gevoelig punt voor krassen. Om de camera te beschermen is het gebruik van een iPhone 13 hoesje ongetwijfeld aan te raden.

Verschillen camera iPhone 13 (mini) en iPhone 13 Pro (Max)

De cameramodule is diagonaal geplaatst en bevat een nieuwe groothoeklens die 47% meer light vastlegt. De ultragroothoeklens is ongewijzigd gebleven, maar softwarematig maakt deze wel betere foto's. Met de iPhone 13 (mini) is het alleen mogelijk om 2x optisch uit te zoomen, inzoomen kan alleen digitaal.

Camera iPhone 13 (mini)

Groothoeklens: diafragma ƒ/1.6; optische beeld­stabilisatie met sensor­verschuiving; lens met zeven elementen; legt 47% meer licht vast

Ultragroothoek: diafragma ƒ/2.4; beeldhoek 120°; lens met vijf elementen

Foto: 2x optisch uitzoomen; tot 5x digitale zoom

Video: 2x optisch uitzoomen; tot 3x digitale zoom

Camera iPhone 13 Pro (Max)

Het camerasysteem van de iPhone 13 Pro en Max zijn gelijk aan elkaar, er is dus geen verschil meer tussen het 6,1-inch en 6,7-inch model. Alle drie de lenzen zijn door Apple vernieuwd met als uitschieter de ultragroothoeklens, deze vangt 94% meer licht op en kan macrofoto's maken. Ook de groothoekcamera is noemenswaardig en van 2,2x meer licht op. Dankzij het aangepaste brandpunts­­afstand (77 mm) van de telelens is het mogelijk om 3x optisch in te zoomen.

Groothoeklens: diafragma ƒ/1.5; optische beeld­stabilisatie met sensor­verschuiving; lens met zeven elementen; legt 2,2x meer licht vast

Ultragroothoek: diafragma ƒ/1.8; beeldhoek 120°; lens met zes elementen; autofocus; legt 94% meer licht vast

Telelens: diafragma ƒ/2.8; brandpunts­­afstand 77 mm; lens met zes elementen

Foto: 3x optisch inzoomen; 2x optisch uitzoomen; 15x digitale zoom

Video: 3x optisch inzoomen; 2x optisch uitzoomen; 9x digitale zoom

A15 geeft camera meer mogelijkheden

A15 Bionic is de snelste chip die Apple heeft gemaakt en kan biljoenen bewerkingen uitvoeren in de Neural Engine. Daardoor kan de iPhone 13 (Pro) video's opnemen in Dolby Vision, zorgt slimme HDR 4 ervoor dat alle elementen op een foto in balans zijn en kun je 's nachts of bij weinig licht nog mooiere foto's en video's maken dankzij ondersteuning van nachtmodus op alle lenzen.

Filmmodus

Dankzij slim gebruik van 'focus veranderen' en uitgebreid cinematografisch onderzoek, kan de nieuwe iPhone in de Filmmodus video-opnamen van mensen, huisdieren en voorwerpen maken met schitterend diepte-effect en automatische focuswisselingen. Zo kan iedereen opnamen maken van bioscoopkwaliteit, zelfs als je geen professionele filmmaker bent.

Begin met filmen en filmmodus legt de focus op je onderwerp. Alles daaromheen wordt stijlvol onscherp in beeld gebracht. Wanneer een nieuw onderwerp prominent in beeld komt, wordt automatisch de focus verlegd.

Voor maximale creativiteit kan de focus zowel tijdens het filmen als daarna worden aangepast. Bovendien kunnen gebruikers in de Foto's-app en iMovie voor iOS (en binnenkort ook in iMovie voor macOS en Final Cut Pro) de mate van het bokeh-effect instellen. Daarmee zijn de iPhone 13-modellen de enige devices waarbij je zelfs na het filmen het diepte-effect nog kunt regelen. Dankzij de A15 Bionic-chip en geavanceerde algoritmen met machine learning kun je met de Filmmodus in Dolby Vision HDR filmen.

ook interessant Filmmodus: Video's met diepte-effect en automatische focuswisselingen Met de iPhone filmmodus kun je portretvideo's opnemen met diepte-effect en automatische focuswisselingen, dit kun je ook achteraf wijzigen

ProRes

iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max introduceren ook ProRes, een geavanceerde videocodec die veel wordt gebruikt als het uiteindelijke leveringsformaat voor commercials, speelfilms en uitzendingen. Dit om een hogere kleurgetrouwheid en minder compressie te bieden. Kort gezegd maak je video's die zo min mogelijk worden gecomprimeerd en is te vergelijken met RAW-fotografie.

See Also iPhone 13 - Technical Specifications

Deze veelzijdige nieuwe workflow voor professionals is mogelijk dankzij de nieuwe camerahardware, geavanceerde video-encoders en -decoders in de A15 Bionic-chip en flashopslag. ProRes is beschikbaar op alle iPhone 13 Pro (max) modellen, maar alleen de toestellen met 256 GB opslag of meer kunnen schieten in 4K. De 128 GB modellen zijn beperkt tot 1080p.

ook interessant ProRes opnames activeren op een iPhone 13 Pro (Max) of nieuwer De iPhone 13 Pro en Pro Max ondersteunen ProRes. Video in hoge kwaliteit zonder compressie. Zo kun je het inschakelen en gebruiken.

Macrofotografie

De opnieuw ontworpen lens en de krachtige autofocus van de nieuwe iPhone 13 Pro (Max) ultragroothoek­­camera zorgt ervoor dat je al scherp kunt stellen op een afstand van maar 2 cm. Dit was 8 cm. Zo breng je zelfs de kleinste details in beeld. Met macrofotografie kun je foto's maken waarbij je dicht op het onderwerp zit, zonder dat het onscherp is.

© appletips

Hierdoor kun je bijvoorbeeld het hart van een bloem fotograferen, de nerven ven een blad, de dauwdruppels op het gras of een insect op je hand. Macrofoto's zijn niet het enige, je kunt namelijk ook macrovideo's maken, met slo‑mo en timelapse.

ook interessant Foto's en video's van heel dichtbij maken met macrofotografie Foto's en video's van heel dichtbij maken met macrofotografie op iPhone 13 Pro of nieuwer. Tot 2 cm nauwkeurig met de ultragroothoeklens

Slimme HDR 4

Slimme HDR 4 brengt alle elementen op een foto in balans. Op een stralende zonnige dag was het voor de iPhone-camera soms lastig om de juiste details vast te leggen. Met HDR 4 is dat geen probleem. Machine learning slaagt erin om de structuren, huidskleuren, kleurverzadiging en individuele details vast te leggen die je nodig hebt om een foto tot leven te laten komen. Niet alleen voor gezichten, maar ook om de omgeving te herkennen en daarna zo nodig de scherpte, kleur en witbalans aan te passen.

Fotografische stijlen

Met Fotografische stijlen kunnen gebruikers elke foto naar hun hand zetten en tegelijkertijd blijven profiteren van Apple's meervoudige beeldbewerking. De vooraf ingestelde en aanpasbare voorkeuren kun je toepassen op zowel onderwerpen als scènes.

In tegenstelling tot eenvoudige filters zijn ze slim genoeg om op verschillende onderdelen van de foto de juiste aanpassingen te maken. Zo weet je zeker dat ieder element, waaronder huidtinten, goed tot zijn recht komt. De stijlen kun je gebruiken op alle iPhone 13 modellen tijdens het fotograferen.

ook interessant Gebruikmaken van fotografische stijlen op iPhone 13 (Pro), iPhone SE 2022 of nieuwer Handleiding fotografische stijlen voor iPhone 13 (Pro) of nieuwer. Slimme en persoonlijke filters die je live tijdens het maken toepast.

Conclusie

Zowel de iPhone 13 (mini) als iPhone 13 Pro (Max) zijn voorzien van een nieuw camerasysteem. Op de iPhone 13 (mini) is alleen de standaard groothoekcamera gewijzigd, de Pro geniet van een compleet nieuwe cameramodule. Vooral de optische beeld­stabilisatie met sensor­verschuiving en het opvangen van meer licht is een belangrijke toevoeging, waardoor je bij het maken van iedere foto profijt hebt. Met filmmodus en ProRes zul je ongetwijfeld creatieve en unieke video's kunnen maken, maar dagelijks zal dit niet gebruikt worden.

Macro-fotografie en het 3x optisch inzoomen op de 13 Pro is een interessante toevoeging waar je bij het nemen van foto's en maken van video's wel degelijk wat aan hebt. Helaas steekt de camera wel flink uit en is een hoesje raadzaam. Op Smartphonehoesjes.nl vind je een breed aanbod van hoesjes voor je nieuwe of oude iPhone.