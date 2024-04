iPhone Ultra verschijnt mogelijk in 2024 of 2025 naast de Pro-modellen (2024)

5 min leestijd

De afgelopen maanden is de iPhone Ultra al veelvuldig in het nieuws. Verschillende geruchten vermoeden dat Apple een nog geavanceerdere iPhone op de markt wil brengen. In eerste instantie werd gedacht dat de Ultra de iPhone Pro Max zou gaan vervangen, maar volgens nieuwe geruchten zou dit niet het geval zijn.

Het lijkt er namelijk op dat dit model naast de Pro-modellen zal verschijnen en verkocht zal worden als een los (duurder) alternatief, net zoals de Apple Watch Ultra. Mogelijk verschijnt de Ultra pas in 2024 en kunnen we dit jaar nog gewoon twee iPhone Pro modellen verwachten.

iPhone Ultra naast Pro-modellen

De nieuwe geruchten over de iPhone Ultra zijn afkomstig van de reeds betrouwbare Mark Gurman van Bloomberg. Volgens hem zou Apple overwegen om naast de iPhone Pro- en standaardmodellen, nog een extra luxe-uitvoering aan te bieden. Deze zou zich gaan onderscheiden op gebied van design, camera, processor en exclusieve functies.

In eerste instantie werd gedacht dat Apple dit jaar de iPhone 15 Pro Max naam zou willen vervangen door iPhone 15 Ultra. Dit was niet het geval, Gurman vermoedt dat ze de Ultra-naam wil bewaren voor een exclusief model in 2024 of 2025. Deze zal naast de Pro-modellen verschijnen als een extra uitvoering.

iPhone Ultra specificaties

Het is dus nog even wachten op de iPhone Ultra, maar wat biedt deze extra geavanceerde iPhone dan meer dan de Pro? Dat is iets waar Mark Gurman voorlopig nog geen concreet antwoord op weet. Hij vermoedt wel een snellere chip (misschien wel een M-processor die we in de Mac terugvinden), extra camerafuncties en mogelijk een aangepast ontwerp met al dan niet een groter scherm.

Daarnaast zou de Ultra ook wat meer vooruitstrevende functies bevatten. Bloomberg noemt hierbij het verwijderen van de oplaadpoort en een volledig draadloze iPhone. Daarnaast zal de Ultra nog enkele andere exclusieve functies krijgen die alleen beschikbaar zullen zijn op de Ultra, iets wat de Apple Watch Ultra ook heeft, denk hierbij aan de actieknop.

iPhone 16 en iPhone Ultra

Mark Gurman noemt in zijn voorspellingen ook de iPhone 16, hij denkt dat de iPhone-lijn van Apple in 2024 weer uit vier modellen bestaat. Maar niet zoals je zou verwachten. Hij denkt dat Apple het tweede standaardmodel (Plus) zal schrappen en de iPhone line-up voor 2024 bestaat uit de iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max en iPhone Ultra.

Draadloos wordt de toekomst

Volgens verschillende bronnen heeft Apple plannen om in de toekomst de eerste volledige draadloze iPhone op de markt te brengen. Geen Lightning of USB-C, want het high-end-toestel zal geen fysieke poort meer bevatten en volledig draadloos werken. Met de iPhone 12 heeft Apple eigenlijk al de eerste stap gezet: MagSafe opladen.

Het wordt een complete draadloze ervaring genoemd en vreemd is deze gedachten niet. Wie nu de iPhone draadloos oplaadt, ervaart al dat de Lightning-poort zelden gebruikt wordt. In theorie is de poort in het dagelijkse leven overbodig, zo kun je muziek luisteren via de AirPods of een Bluetooth-headset, kun je de smartphone opladen via een Qi-lader en worden gegevens gesynchroniseerd en reservekopieën gemaakt via iCloud.

Toevoegen van Touch ID onzeker

Face ID is ondertussen de norm geworden voor Apple's nieuwste iPhones, maar misschien gaat daar verandering in komen. Sommige geruchten melden dat de iPhone Pro weer Touch ID krijgt en dan kun je naast Face ID ook gebruikmaken van de vingerafdrukscanner. Of dit al haalbaar is voor de iPhone Ultra is nog onduidelijk.

Volgens Kuo wil Apple de scanner onder het scherm plaatsen zodat deze volledig weggewerkt wordt, echter wordt deze pas in 2025 verwacht. Eerder verscheen er al een patent die deze techniek liet zien. Met behulp van reflecterende lichtstralen kan een vingerafdruk herkend worden. De lichtstralen worden in specifieke hoeken geplaatst en kaatsen terug tegen de onderkant van de vinger, waarna ze weer op een sensor belanden. Op basis hiervan kan een vingerafdruk gemaakt worden en deze vergeleken worden met de ingestelde afdruk.

Voor de vierde generatie iPad Air uit 2020 heeft Apple al een nieuwe vorm van Touch ID geïntroduceerd in de aan/uit-knop. Toch wil Apple blijkbaar deze techniek niet gebruiken in de iPhone en kiezen voor een scanner onder het scherm. Of de iPhone-maker ook daadwerkelijk een vingerafdrukscanner zal toevoegen aan hun iPhone is nog steeds onzeker. Sommige bronnen melden dat er nooit meer een vingerafdrukscanner zal worden toegevoegd aan de iPhone en dat gezichtsherkenning voorlopig de standaard is.

Ultra prijskaartje

Het zal geen verrassing zijn dat iPhone Ultra een superhoog prijskaartje zal krijgen. Ter vergelijking met de Apple Watch Ultra, deze kost € 999 terwijl de 45 mm Apple Watch series een prijs heeft van € 539. Hoe duur de iPhone precies zal worden is nog niet bekend, maar voor de iPhone 14 Pro Max betaal je nu € 1476. De kans dat de Ultra flink duurder wordt is aanwezig.