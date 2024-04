The Premiere (LSP9T) 4K UST Triple Laser Projector | Samsung NL (2024)

Triple Laser Technology

The Premiere maakt gebruik van een triple laserlichtbron voor een overweldigende home cinema-ervaring net zoals in de bioscoop. Kleuren zijn uiterst nauwkeurig en het contrast tussen donker en licht is ongekend tot op een scherm van maximaal 130 inch. The Premiere is 's werelds eerste HDR10+ gecertificeerde projector en staat garant voor een realistisch, levendig beeld.

*The data is based on SAMSUNG internal research. *Created by the International Telecommunication Union, BT.2020 standards cover various aspects of video broadcasting for Ultra HD projectors, TVs, and broadcast gear.