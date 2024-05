10 Beste Smartwatches Voor Dames in 2024 - Best Reviews NL (2024)

Inhoudsopgave Snel overzicht

De Beste Smartwatches Voor Vrouwen Beoordeeld 1. Fitbit Versa 3 2. Samsung Galaxy Watch Active 2 3. Apple Watch Series 6 4. Fitbit Sense 5. Huawei Watch 2 Sport 6. Fitbit Versa 2 Smartwatch 7. Skagen Falster 3 8. Fossil Juliana Smartwatch Gen 5 9. Michael Kors Sofie Smartwatch (Gen 4) 10. Kate Spade Scallop 2

Veelgestelde Vragen

Hoe een smartwatch voor vrouwen te kiezen

Uiteindelijk oordeel

De beste smartwatches voor vrouwen hebben veel met onze lijst met de beste smartwatches gemeen. Ondanks dat ze functies hebben die op vrouwen zijn gericht, zoals het volgen van de menstruatiecyclus en kleine maten, zijn dit voor iedereen geweldige apparaten.

De smartwatches op deze lijst fungeren als metgezel voor je smartphones en ze zijn met sensoren geladen waarmee je de hartslag, het zuurstofgehalte in het bloed, het volgen van slaap, stress, algemeen welzijn en meer kunt volgen.

Smartwatch-besturingssystemen zijn onder meer Apple Watch OS, Samsungs Tizen, Fitbit OS en Google Wear. Ze bieden allemaal een geweldige reeks functies en hebben heel verschillende prijspunten, maar als je meer fitnessgericht bent en zelfstandige LTE- en GPS-connectiviteit wilt om je runs bij te houden, kijk dan zeker eens naar onze lijst met de beste activity trackers en onze algemene lijst met de beste smartwatches.

Dus zonder meer tijd te verspillen, lees verder om de beste smartwatches voor dames te zien.

Snel overzicht

Beste algemeen: Fitbit Versa 3 Beste fitness: Samsung Galaxy Watch Active2 Beste voor Apple-gebruikers: Apple Watch Series 6 Beste sensoren: Fitbit Sense Beste sportieve: Huawei Watch 2 Sport Beste waarde: Fitbit Versa 2 Fitness Smartwatch Best Wear OS: Skagen Falster 3 Beste ontwerp: Fossil Juliana Smartwatch Gen 5 Beste stijl: Kate Spade Scallop 2 Beste accessoire: Michael Kors Sofie Smartwatch (Gen 4)

De Beste Smartwatches Voor Vrouwen Beoordeeld

1. Fitbit Versa 3

Bekijk de prijzen - BOL Bekijk de prijzen - Amazon

Beste algemene keuze voor dames

Ingebouwde GPS | Lichtgewicht ontwerp | Integratie van spraakassistent | Muziekopslag met Deezer of Pandora

De Fitbit Versa 3 is naast de veelzijdige Fitbit Sense een van de beste, meest veelzijdige Fitbit-apparaten op de markt. Het beschikt over ingebouwde GPS, heeft een aantrekkelijk ontwerp met een AMOLED-display en wordt met een lichtgewicht en comfortabele riem geleverd. Onze recensent vond het gemakkelijk om het een hele dag te dragen en had er geen probleem mee om ermee te slapen.

zie de Fitbit Versa 3 volledige recensie

Afgezien van het mooie uiterlijk, is de Fitbit Versa 3 sterk op welzijn en gezondheid gericht. De smartwatch kan je hardloopsessies volgen, je hartslag en slaapschema volgen en je trainingen en activiteiten volgen. Het heeft ondersteuning voor slimme stemassistenten, kan muziek opslaan en afspelen. Het heeft niet de meer geavanceerde sensoren die SPO2 en stressniveaus volgen zoals de Fitbit Sense, maar de batterijduur van zes dagen is een uitstekende compensatie.

2. Samsung Galaxy Watch Active 2

Bekijk de prijzen - BOL Bekijk de prijzen - Amazon

Beste fitness smartwatch voor dames

Uitstekende fitness-trackingfuncties | Bestand tegen zweet en water | GPS met lange batterijduur en verbeterde sensoren

De Galaxy Watch Active2 is de nieuwste en beste creatie van deze fitness smartwatch van Samsung. Deze Android- en iOS-compatibele wearable heeft nu verbeterde sensoren, ingebouwde GPS en meer maatopties dan zijn voorganger, de Galaxy Watch Active.

Hoewel de meeste wearables meestal alleen een stappenteller hebben, kan de Galaxy Watch Active 2 tot wel 39 verschillende fitnessactiviteiten volgen, variërend van fietsen tot roeien of zwemmen. Sinds februari van dit jaar biedt de gezondheidsapp van Samsung nu ook het volgen van de menstruatiecyclus, wat door vrouwen in het oude model werd gemist.

de beste sporthorloges die je nu kunt kopen

Deze wearable is ook in verschillende kleuren verkrijgbaar dit geldt voor zowel de wijzerplaten van 40 als 44 mm, evenals verschillende banden die in leer of zweetvriendelijk nylon verkrijgbaar zijn. Maar er is een vrijwel onbeperkt aantal polsbandjes van derden waarmee het bij bijna elke stijl past.

De Galaxy Watch Active 2 kan na één keer opladen meerdere dagen meegaan en kan zelfs via de handige Wireless PowerShare-functie vanaf andere Samsung-apparaten worden opgeladen.

3. Apple Watch Series 6

Bekijk de prijzen - BOL Bekijk de prijzen - Amazon

Beste voor Apple-gebruikers

Robuuste gezondheids- / fitnesstracking | Helder display dat altijd aan staat | Aantrekkelijke nieuwe kleuropties | Snel en responsief | Leuke, diverse wijzerplaten

De nieuwe Apple Watch Series 6 bouwt voort op andere modellen met in zowel hardware als software een aantal nieuwe verbeteringen. Om te beginnen wordt het met een breed scala aan nieuwe hoesjes en ontwerpopties geleverd, samen met enkele mooie nieuwe bandjes. Er zijn nu tal van manieren om de Apple Watch aan je stijl en gevoel voor mode aan te passen. Daarnaast wordt het met een nieuwe 64-bit dual-coreprocessor geleverd, waardoor het 20% sneller is dan de Series 5. Dit zou je in staat moeten stellen om soepeler door instellingen, menu’s en apps te navigeren.

de beste slaaptrackers om je slaap bij te houden

Het display is nog steeds een ‘always-on’ Retina-display, maar het is nu 2,5 keer helderder dan dat van de Series 5, waardoor het gemakkelijker in zonlicht te zien is. Aan de softwarekant zijn er veel nieuwe functies aan watchOS 7 toegevoegd. Je krijgt een oximeter om het zuurstofgehalte in het bloed te meten, slaap-tracking die slaapapneu kan detecteren en een ‘always-on’ hoogtemeter om te wandelen en klimmen om de hoogte te volgen. Een verbeterde draadloze chip (U1 Ultra Wideband) biedt ook verbeterde tracking en nauwkeurigheid voor Bluetooth en Wi-Fi.

Bekijk onze volledige lijst met de beste Apple Watch die vandaag beschikbaar is

4. Fitbit Sense

Bekijk de prijzen - BOL Bekijk de prijzen - Amazon

Model met beste ingebouwde sensoren

Stijlvol | Ingebouwde GPS | ECG-app voor hartritmemonitoring | 6+ dagen batterijduur

De Fitbit Sense is het nieuwste smartwatch model van het merk Fitbit. Het is met eersteklas materialen ontworpen, waaronder hoogwaardig aluminium en roestvrij staal en een groter AMOLED-scherm met een Corning Gorilla Glass 3-afwerking en een always-on-optie.

De Sense-band is ook een nieuwe, lichtgewicht band in infinity-stijl, die zowel in kleine als grote maten verkrijgbaar is. Een ander uniek ontwerpaspect van deze wearable is de onopvallende knop die vrijwel onzichtbaar is, maar die op zowel lang als kort indrukken reageert.

zie de Fitbit Sense volledige recensie

De Fitbit Sense heeft ook een biosensorkern die ideeën over veranderingen in gezondheid kan geven. Nieuwe sensoren meten de huidtemperatuur, SPO2 (bloedzuurstofverzadiging) en zorgen voor een nog nauwkeurigere 24/7 hartslagmeting. De exclusieve Fitbit Sense ECG-app maakt de Sense een sterke concurrent met de Apple Watch en EDA-monitoring, die elektrodermale reacties volgt, stressmanagement gedurende de dag stimuleert door ‘reflecties’ en meditatiesessies te loggen.

Fitbit benadrukt ook de toevoeging van veel extra connectiviteitsfuncties, waaronder de mogelijkheid om op sms’jes en oproepen te reageren die op Android-smartphones worden ontvangen. Het beschikt over muziekstreaming en opslag met premium Deezer- en Pandora-abonnementen, Fitbit Pay en Amazon Alexa en aanstaande Google Assistant-integratie. Dat is een aanvulling op de ingebouwde GPS en ondersteuning voor meer dan 20 verschillende oefeningen en de stap- en hartslagmeting die gebruikers van Fitbit-wearables hebben leren kennen en waarderen.

5. Huawei Watch 2 Sport

Bekijk de prijzen - BOL Bekijk de prijzen - Amazon

Beste sportstijl smartwatch voor dames

Stand-alone connectiviteit | Interne Google Assistant | Sterk batterijvermogen

Met zijn robuuste uiterlijk past de Huawei Watch 2 Sport misschien niet bij je beste avondkleding, maar als je gekleed bent om te gaan zweten, dan is het een geweldig accessoire, inclusief zelfstandige 4G-connectiviteit en ingebouwde GPS, zodat je je hardloopsessie in kaart kunt brengen zonder je telefoon mee te nemen en je kan zelfs via de Workout Coach-app realtime begeleiding ontvangen.

De ingebouwde Google Assistent biedt vele gemakken, zoals de mogelijkheid om binnen enkele seconden betalingen te doen en meldingen te controleren. We zijn ook dol op de mogelijkheid om de levensduur van de batterij te optimaliseren, inclusief een Watch Mode-instelling die de functies voor het leeglopen van de batterij uitschakelt om tot 25 dagen stroom te leveren.

6. Fitbit Versa 2 Smartwatch

Bekijk de prijzen - BOL Bekijk de prijzen - Amazon

Best waarde Smartwatch voor dames

Toonaangevende batterijduur | Geweldige fitnessgerichte functies | Premium build, aanpasbare look

De Fitbit Versa 2 is een opmerkelijk capabele en complete smartwatch die een fractie van zijn analoge Apple-concurrent kost. Het goedkope alternatief voor het horloge van Apple is zowel een gekwalificeerde fitnesstracker als een smartwatch, met zowel iOS als met Android compatibel.

zie de Fitbit Versa 2 volledige recensie

Koppel het aan je smartphone en je ontvangt al je oproepen, berichten en meldingen, plus het houdt dingen bij zoals je hartslag, slaap, menstruatiecyclus en activiteit. De batterij gaat op een keer laden ongeveer drie dagen mee, wat uitzonderlijk is als je hem met de Apple Watch vergelijkt, maar teleurstellend als je hem met andere Fitbit-modellen vergelijkt.

Volledig waterdicht, wat betekent dat je hem onder de douche kunt dragen en zelfs volledig in het zwembad onder kunt dompelen en het is ook zo comfortabel dat je er mee kunt slapen. Al met al een prima keuze voor de prijs.

Bekijk het originele model: Fitbit Versa-recensie

7. Skagen Falster 3

Bekijk de prijzen - BOL Bekijk de prijzen - Amazon

Best Wear OS Smartwatch voor dames

Klassiek en stijlvol | Goede aanpassingsmogelijkheden | Waterdichte ondersteuning | GPS-tracking

De Skagen Falster 3 is een degelijke Wear OS-smartwatch die in een stijlvol pakket wordt geleverd. Voorin en in het midden heb je een rond 1,3-inch OLED-scherm met een resolutie van 416 x 416, wat op een scherpe 328 pixels per inch neerkomt. Foto’s en grafische afbeeldingen zijn van hoge kwaliteit en het horloge wordt helder genoeg om gemakkelijk te kunnen lezen.

Qua ontwerp krijg je een metalen behuizing en metalen stijlknoppen, samen met een roterende kroon. De horlogebanden zijn vervangbaar en zijn in verschillende materialen en soorten te verkrijgen. Binnenin heeft de Falster 3 een Snapdragon Wear 3100-processor die de klus voor de meeste apps en functionaliteit klaart.

Er ontbreken ook geen functies. De Falster 3 heeft een hartslagmeting, GPS-tracking, NFC voor Google Pay, waterdichtheid tot 30 meter, integratie met Google Fit en diverse sensoren zoals een hoogtemeter en gyroscoop. Het enige dat ontbreekt, is een LTE-model.

8. Fossil Juliana Smartwatch Gen 5

Bekijk de prijzen - BOL Bekijk de prijzen - Amazon

Best ontworpen smartwatch voor dames

Ingebouwde GPS-tracking | Hartslag- en activiteitsmonitoring | Ondersteunt apps van derden

De stoere en stijlvolle ontwerpers van Fossil hebben met hun Gen 5 Juliana Smartwatch alles uit de kast gehaald. Deze door WearOS aangedreven smartwatch is ten opzichte van de vorige modellen van Fossil een enorme verbetering en biedt je alle functies die je van hoogwaardige wearables gewend bent en combineert dat naadloos met een klassieke horlogestijl die voor een verscheidenheid aan gebruikers kan worden aangepast.

De Fossil Juliana beschikt nu over ingebouwde GPS-tracking, evenals hartslag- en activiteitsmeting, mogelijk gemaakt door Google Fit, waardoor het een solide optie voor fitness is en die niet alleen een effectieve accessoire is.

Hoewel Google Fit het volgen van de menstruatiecyclus niet ondersteunt, kan het nog steeds gegevens van apps van derden importeren, zoals Clue of Glow en de 8 Gb aan opslag biedt je voldoende ruimte voor apps van derden en voor muziek.

Hoewel de Fossil Juliana momenteel alleen in een formaat van 44 mm verkrijgbaar is, is hij in verschillende afwerkingen en met verschillende banden verkrijgbaar om elke look af te maken, waardoor het ondanks de hoge prijs een uitstekend accessoire is.

9. Michael Kors Sofie Smartwatch (Gen 4)

Bekijk de prijzen - BOL Bekijk de prijzen - Amazon

Beste smartwatch in accessoirestijl

Stijlvol ontwerp | Bevat nieuwe fitnessfuncties | Meerdere wijzerplaat opties

De meeste smartwatches die er zijn, spreken vooral techneuten en fitnessliefhebbers aan. Hun ontwerpen, hoewel strak en functioneel, passen niet altijd bij je outfit. De Sofie smartwatch van de 4e generatie van Michael Kors houdt je daarentegen zowel verbonden als stijlvol.

Terwijl bij eerdere versies van dit horloge belangrijke fitnessfuncties zoals hartslagmeting ontbraken, bevat de nieuwste versie van de Sofie veel van de ontbrekende functies van de vorige versies. Het horloge bevat nog steeds een Snapdragon 2100-processor voor pittige prestaties en 4 GB opslagruimte voor apps en muziek.

Dit item werkt op WearOS 2.0 en met de Michael Kors Access-app kun je de wijzerplaat aanpassen. Je kunt zelfs de wijzerplaat zo instellen dat deze op een bepaald tijdstip automatisch verandert, zodat je je dagelijkse look in je avond look kunt veranderen. Al deze functies maken de 4e generatie van de Sofie-smartwatch een uitstekend accessoire en ook een capabele fitnesstracker.

10. Kate Spade Scallop 2

Bekijk de prijzen - BOL Bekijk de prijzen - Amazon

Meest stijlvolle smartwatch voor dames

Strak design | Werkt met Android en iOS | Met Bluetooth-hoofdtelefoons te koppelen | Solide batterijduur

Deze slank ogende smartwatch is de tweede poging van het modemerk om een smartwatch met touchscreen te ontwikkelen. En in zijn stijlvolle behuizing heeft de Kate Spade Scallop 2 een serieuze reeks functies die een verbetering ten op zichte van zijn voorganger zijn.

Aangedreven door Google’s Wear OS, heeft de Scallop 4 GB interne opslag voor het opslaan van muziek en apps, evenals aanpasbare wijzerplaten, smartphonemeldingen en spraakactivering met Google Assistant. Gelukkig worden iOS-gebruikers niet overgeslagen – Scallop maakt met elke iPhone met iOS 9.3 of hoger verbinding en met AndroidOS-versie 4.4 of hoger.

Deze smartwatch voor dames kan gemakkelijk met een Bluetooth 4.1-hoofdtelefoon worden gecombineerd. De wijzerplaat, ontworpen met Kate Spade’s iconische stijl van verfijning en speelsheid, is 42 mm breed en slechts 9 mm dik met een band die als een traditionele verstelbare horlogeband is vormgegeven. En met een batterijduur van 24 uur is er meer dan genoeg stroom in de Scallop om de hele dag mee te gaan.

Veelgestelde Vragen

Wat is de beste smartwatch voor Android?

Google’s Wear OS is het belangrijkste besturingssysteem voor Android-smartwatches, hoewel Samsungs Tizen-besturingssysteem ook met alle Android-apparaten compatibel is. We zijn gedeeltelijk voor de nieuwste releases van Samsung, de Galaxy Watch3. Voor een meer Android-georiënteerde smartwatch vinden we de Skagen Falster 3 ook een goede optie.

Wat is de beste smartwatch?

De beste Samsung smartwatch die momenteel verkrijgbaar is, is de Samsung Galaxy Watch 3. Het is het nieuwste in de Galaxy Watch-serie en biedt een combinatie van fitness- en gezondheidsregistratiefuncties, activiteiten volgen en nieuwere functies zoals een sensor voor het zuurstofgehalte in het bloed. Voor een apparaat dat meer op fitness is gericht, kiezen we voor de Galaxy Watch Active2. Het heeft niet dezelfde stijlvolle uitstraling, maar het is geweldig om mee naar de sportschool te nemen en te trainen.

Wat is de beste smartwatch voor kinderen?

De beste wearable voor kinderen is waarschijnlijk de Garmin Vivofit Jr. 2. Het is ontworpen voor kinderen en werkt als een fitnessband, zodat kinderen en ouders het activiteitenniveau in de gaten kunnen houden. Behalve dat het je kind aanmoedigt om in beweging te blijven, heeft het ook een leuke stijl en een ingebouwd avonturenspel.

Hoe een smartwatch voor vrouwen te kiezen

Stijl – Je hoeft als het om het kiezen van een smartwatch gaat niet langer aan uiterlijk in te boeten. Tegenwoordig is er een breed scala aan stijlen beschikbaar, van sportief tot techneut tot design. Kies een optie waarvan je het niet erg vindt om er regelmatig mee te pronken.

Prijs – De eerste smartwatches waren erg duur, maar ze beginnen in prijs te dalen en ze zijn nu meer met traditionele horloges te vergelijken. De meeste zweven in het bereik van rond de € 170, maar je kunt basisopties voor slechts rond de € 25 vinden.

Functionaliteit – Het ziet er misschien cool uit, maar voegt je smartwatch echt waarde aan je leven toe? Op hun meest elementaire manier kunnen smartwatches je activiteitenniveau en slaappatronen volgen. Geavanceerdere modellen kunnen echter ook als een slimme assistent fungeren en met je telefoon samenwerken om je van nieuwe berichten en aanstaande afspraken op de hoogte te houden. Een aantal hebben zelfs ondersteuning voor Apple Pay of Android Pay, dus je hoeft dan nooit meer je creditcard te gebruiken.

Comfort – Smartwatches met grote behuizingen (44 mm en meer) kunnen er onhandig uitzien en onhandig aanvoelen. Vooral als je een kleine pols hebt, past een 36 mm of 38 mm smartwatch misschien beter.

Uiteindelijk oordeel

De beste smartwatch om te kopen is de nieuwe Fitbit Versa 3. Het wordt met een mooi, lichtgewicht ontwerp, een prachtig AMOLED-scherm en veel functies voor het volgen van activiteiten geleverd. Als een goede tweede vinden we de Samsung Galaxy Watch Active2 leuk. Het heeft een slank en stijlvol ontwerp, kan hartslag, slaap en spO2 volgen en heeft met snel opladen een lange batterijduur.