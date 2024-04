Beste VPN voor Samsung TV | Ontdek de VPN-diensten voor Samsung TV (2024)

Laatst bijgewerkt: 05/01/2024

In dit artikel bekijken we de kenmerken van een VPN-dienst in verband met Smart TV, welke VPN-diensten het beste zijn voor Samsung TV en hoe je een VPN op Samsung TV kunt instellen.

Het gebruik van een VPN op je Samsung Smart TV heeft veel voordelen, waaronder het omzeilen van geo-restricties en het verkrijgen van meer inhoud van streamingproviders zoals Netflix, Amazon Prime en Hulu. Hieronder richt onze beoordeling van verschillende VPN-diensten op hun prestaties op Samsung TV, en natuurlijk of de dienst een speciaal aangepaste app en dergelijke heeft.

Hieronder zie je de lijst met de 5 diensten waarvan wij denken dat ze op dit moment het beste zijn voor Samsung TV. Hierna zullen we iets meer in detail treden over de top drie, voordat we uitleggen hoe je een VPN op Samsung TV kunt instellen.

Beste VPN-diensten voor Samsung TV

Dit zijn volgens ons de beste VPN-diensten voor Samsung TV op dit moment. Al deze VPN-diensten hebben een 30-dagen geld-terug-garantie, dus je kunt de diensten zonder risico uitproberen.

ExpressVPN

Stream doorlopend naar Samsung TV

Versleutel je verbinding

Extreme snelheden

Als je een volledige VPN-dienst wilt, dan is ExpressVPN de voor de hand liggende keuze. ExpressVPN geeft prioriteit aan snelheid en prestaties, dus het is een VPN dat perfect is om mee te streamen. De snelheid van de servers is zeer goed, ongeacht de server. Je kunt streamen in HD zonder haperingen. ExpressVPN biedt servers aan in 94 landen, waardoor je uit een grote hoeveelheid inhoud kunt kiezen.

Ook op het gebied van beveiliging staat deze VPN-aanbieder aan de top. Gevestigd op de Britse Maagdeneilanden, buiten de EU en de Amerikaanse jurisdictie, is ExpressVPN niet wettelijk verplicht om de gebruikersinformatie op te slaan. Daarnaast maken ze ook gebruik van een 256-bit AES-versleuteling, wat een van de beste coderingsniveaus ter wereld is. Bovendien heeft elke server een aparte privé versleutelde DNS, naast een kill switch functie.

Qua prijs staat ExpressVPN bovenaan, maar je krijgt waar voor je geld. De prijs is ongeveer € 9 per maand, maar halveert als je je aansluit voor een langere periode. Het is ook de moeite waard om op te merken dat ExpressVPN een 30-dagen geld-terug-garantie biedt, waardoor je de service een maand lang zonder risico’s kunt uitproberen!

NordVPN

Snelle streaming naar Samsung TV

Servers in 62 landen

VPN van wereldklasse

NordVPN is ook een van de VPN-diensten die hoog scoort. Als je een VPN wilt voor je Samsung TV, dan is deze dienst een goede keuze. De snelheid is extreem hoog en je kunt in HD streamen zonder haperingen. NordVPN heeft servers in 62 landen.

De beveiliging van NordVPN is ook zeer goed. Het bedrijf is gevestigd in Panama, dus ook zij zijn wettelijk niet verplicht om de informatie van hun gebruikers te verzamelen. Een zero-logbeleid lijkt misschien wel vanzelfsprekend voor een VPN-dienst, maar toch zijn er veel aanbieders die zonder deze dienst werken. NordVPN werkt daarentegen wel met een zero-logbeleid. Naast een kill switch en DNS-lekbescherming hebben ze ook een dubbele VPN of TOR boven het VPN.

Deze dienst kost ongeveer € 9 per maand, maar als je je aansluit voor de langste periode, dan krijg je 66% korting. Daarnaast hebben ze ook een 30-dagen geld-terug-garantie, zodat je je geld kunt terugvragen als je niet tevreden bent.

Probeer NordVPN

SurfShark

HD-streaming voor Samsung TV

Servers in 50 landen

Kill switch en zero-logbeleid

SurfShark is een van de nieuwere VPN-aanbieders op de markt, maar heeft zich al snel gevestigd als een sterke concurrent van zowel ExpressVPN als NordVPN. Je kan SurfShark gebruiken op verschillende apparaten tegelijkertijd. Hierdoor kan je zowel naar Samsung TV kijken terwijl je je smartphone, PC, gameconsole en dergelijke tegelijkertijd gebruikt.

Het streamen van HD op je Samsung TV met SurfShark in de grootste landen is geen probleem. SurfShark biedt servers aan in 50 landen. De beveiliging is goed, en ze hebben een zero-logbeleid en een kill switch. Voor een alledaagse gebruiker is de beveiliging goed genoeg, maar SurfShark mist enkele van de meer geavanceerde versleutelingsfuncties.

De prijs ligt net als de meeste andere VPN-diensten rond de € 9 per maand, maar zakt tot minder dan € 2 als je je voor een langere periode aansluit. Net als de bovengenoemde aanbieders biedt SurfShark ook een 30-dagen geld-terug-garantie.

Probeer SurfShark

ProtonVPN

Servers in 50 landen

Goede beveiliging

Verschillende lidmaatschappen om uit te kiezen

ProtonVPN is een wat minder bekende VPN-aanbieder, maar biedt nog steeds een goede service. Ze hebben iets minder dan 1000 servers in 50 verschillende landen. Dit is niet op gelijke voet met de allerbeste VPN-diensten, maar ver boven normaal voor zowel landen als servers. Dat gezegd hebbende, de kwaliteit van de servers is zeer goed, wat betekent dat je kunt rekenen op zeer hoge snelheden, ongeacht welke je kiest.

Als je je zorgen maakt over de veiligheid, is ProtonVPN ook een goed alternatief. Dit VPN biedt een zeer goede beveiliging met verschillende goede functies. Merk op dat lidmaatschappen variëren als het gaat om tot welke functies je toegang hebt. Ze hebben ook hun eigen e-mailsysteem voor beveiligde e-mails.

Prijzen variëren op basis van welk lidmaatschap je kiest. Ze bieden een gratis versie die zeer geschikt is om de dienst te testen, maar die zeer beperkt is. Verder hebben ze een lidmaatschap voor rond de 3 euro per maand waarbij je toegang krijgt tot al hun servers en P2P-beveiliging. Het volgende lidmaatschap kost rond de 6 euro per maand en geeft je toegang tot alles wat ze te bieden hebben in termen van functies. Je kunt dit ook krijgen in aanvulling op hun eigen e-mailsysteem voor ongeveer 20 euro per maand.

Probeer ProtonVPN

Wat moet je overwegen bij het kiezen van een VPN-dienst voor Samsung TV

Bij het kiezen van een VPN voor Samsung TV zijn er een paar dingen waarmee je rekening moet houden. Het spreekt voor zich dat naast Samsung TV, de dienst ook moet werken voor bijvoorbeeld PC, mobiel, tablet, gameconsole en dergelijke. Het is daarom belangrijk om een dienst te kiezen die aan al je wensen voldoet. Hieronder volgt een lijst met zaken die prioriteit moeten krijgen.

Is de service compatibel met Samsung TV? Niet alle VPN-aanbieders werken met Samsung TV. Het is daarom belangrijk om een dienst te kiezen zoals een van de hierboven genoemde diensten.

Niet alle VPN-aanbieders werken met Samsung TV. Het is daarom belangrijk om een dienst te kiezen zoals een van de hierboven genoemde diensten. Hoe is de snelheid en het gebruiksgemak? Als je voor een gratis VPN-dienst kiest, dan moet je waarschijnlijk vaak van server veranderen, en zal je merken dat de snelheid sterk mindert. Daarom is het beter om te kiezen voor een VPN waarbij de snelheid niet minder wordt.

Als je voor een gratis VPN-dienst kiest, dan moet je waarschijnlijk vaak van server veranderen, en zal je merken dat de snelheid sterk mindert. Daarom is het beter om te kiezen voor een VPN waarbij de snelheid niet minder wordt. Hoeveel apparaten kunnen er tegelijkertijd worden gebruikt? Het aantal apparaten dat je kunt gebruiken op hetzelfde moment varieert sterk per VPN-dienst. Heel veel apparaten tegelijkertijd is zelden nodig, maar dit verschilt natuurlijk van persoon tot persoon.

Het aantal apparaten dat je kunt gebruiken op hetzelfde moment varieert sterk per VPN-dienst. Heel veel apparaten tegelijkertijd is zelden nodig, maar dit verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Hoeveel kost de VPN-dienst? De prijzen van de verschillende VPN-diensten zijn min of meer gelijk. In het algemeen is VPN vrij goedkoop, wat een ander argument is waarom je de gratis diensten beter vermijdt. Daarnaast bieden bijna alle aanbieders een 30-dagen geld-terug-garantie.

De prijzen van de verschillende VPN-diensten zijn min of meer gelijk. In het algemeen is VPN vrij goedkoop, wat een ander argument is waarom je de gratis diensten beter vermijdt. Daarnaast bieden bijna alle aanbieders een 30-dagen geld-terug-garantie. Hoe veilig is de VPN-dienst? Zoals eerder vermeld, houden sommige VPN-aanbieders je gegevens bij, vaak voor doorverkoop aan derden. Dit is iets wat je absoluut wilt vermijden en daarom is het belangrijk om een aanbieder te kiezen die je kunt vertrouwen. De VPN’s variëren ook in hoe goed gecodeerd de inhoud is, van militair niveau tot minder veilig.

Voordelen van het gebruik van een VPN op Samsung Smart TV

Het eerste voordeel van het gebruik van een VPN op Samsung Smart TV is dat je toegang hebt tot geo-beperkte content. Omdat de tv je toegang geeft tot applicaties zoals Netflix en Amazon Prime, zijn deze beperkt tot de Nederlandse versies. Ook andere applicaties zoals Hulu zijn helemaal niet beschikbaar. Met een VPN kun je een server selecteren in het land waar je content van wilt bekijken. De Amerikaanse versies van streamingdiensten bieden een veel grotere bibliotheek aan content dan de Nederlandse.

Het is ook zo dat het je informatie beveiligt van alle apparaten die op het internet zijn aangesloten. Een VPN versleutelt het verkeer en biedt daarnaast nog een aantal andere beveiligingsfuncties. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over computeraanvallen. Hoewel dit onwaarschijnlijk klinkt, is het heel goed mogelijk dat een hacker informatie steelt via je Wi-Fi-netwerk. Met een VPN ben je niet alleen beveiligd op je Samsung Smart TV, maar kun je bovendien meerdere apparaten tegelijk gebruiken.

Hoe Nederlandse TV kijken met een VPN op Samsung Smart TV?

Zodra je een manier hebt gekozen om het VPN op je Samsung Smart TV aan te sluiten, mag je niet vergeten om de juiste server te kiezen. Als je bijvoorbeeld een server in de VS selecteert, verlies je de toegang tot Nederlandse tv. Om dan weer Nederlandse tv te kunnen kijken met een VPN op Samsung Smart TV, kies je een Nederlandse server. Alle providers die in dit artikel worden genoemd, hebben zeer goede servers in Nederland.

Hoe stel je een VPN in op Samsung TV?

VPN-diensten zijn meestal ontworpen voor Windows, Mac, iOS en Android. Dit betekent echter niet dat je VPN niet kunt gebruiken op een Samsung TV. Of je nu een Orsay of Tizen-besturingssysteem op je Samsung TV hebt, het zal niet mogelijk zijn om direct een VPN te installeren. Er zijn echter wel een aantal manieren waarop je toch een VPN-dienst kunt gebruiken.

Hoe Smart DNS te gebruiken op Samsung TV

Met een Smart DNS kun je IP-adressen uitwisselen om geo-geblokkeerde content te omzeilen, net als bij een VPN. Het nadeel is dat je niet dezelfde beveiliging krijgt, terwijl het voordeel is dat je niet aan snelheid verliest. Alle VPN-diensten die in dit artikel worden genoemd, bieden ook Smart DNS aan.

Druk op de menuknop van je Samsung TV-afstandsbediening; Scroll naar netwerk; Druk op netwerkstatus en vervolgens op IP-instellingen; Open DNS-instellingen en druk vervolgens op enter; Voer het DNS-serveradres in dat je hebt ontvangen van Smart DNS en druk vervolgens op enter; Start je Samsung TV opnieuw op nadat de connectiviteitstest is voltooid.

Hoe stel je een VPN in op Samsung TV via de PC?

Voor deze methode heb je een Windows PC nodig.

Open je PC en druk op start > configuratiescherm > netwerkcentrum en delen > adapterinstellingen wijzigen; Zoek de instelling “TAP-Win32 Adapter V9 als je VPN gebruik maakt van OpenVPN”; Druk daarna op eigenschappen > delen. Druk op “laat andere netwerkgebruikers verbinding maken via de internetverbinding van deze PC”. Selecteer de ethernetverbinding waarvoor je de instelling hebt ingesteld. Start je PC opnieuw op om de internetdienst op je Samsung TV te gebruiken.

Hoe stel je een VPN in op Samsung TV via de router?

Dit is een eenvoudige manier om VPN te gebruiken op je Samsung TV. Op deze manier zullen ook alle apparaten die verbonden zijn met het internet gebruik maken van de VPN-dienst. Merk op dat dit alleen werkt als je een DD-WRT router hebt.

Ga naar instellingen, en dan naar basisinstellingen; Selecteer PPTP bij Type aansluiting; Voer het VPN-serveradres bij de ingangspoort PPTP-server in en voer vervolgens je gebruikersnaam en wachtwoord in; Sta DHCP toe; Ga naar optionele instellingen en kijk of de VPN-service MTU-instellingen heeft; Scroll naar beneden naar de instellingen van de netwerkadres server (DHCP); Selecteer onder DHCP-type, de DHCP-server en sta deze toe; Voer het DNS-adres in dat je hebt ontvangen van de VPN-aanbieder Zorg ervoor dat je DNSMasq niet toestaat voor DHCP en DNS. Sla de instellingen op en gebruik ze om verbinding te maken met de VPN-dienst.

Samenvatting

Het gebruik van een VPN op je Samsung Smart TV heeft dus veel voordelen. Ten eerste kan je je zo beschermen tegen mogelijke data-aanvallen die via je Internet gebeuren. Je opent ook bibliotheken met content die veel groter is dan de Nederlandse versies. Dit komt omdat streamingdiensten moeten betalen voor de rechten om inhoud in een bepaald land te bekijken, en dit is vaak alleen de Verenigde Staten.

Je kunt geen VPN rechtstreeks naar je Samsung Smart TV downloaden. Er zijn echter verschillende opties die hierboven worden uitgelegd. Geen van hen is bijzonder moeilijk en je hoeft het proces maar één keer te doorlopen.

Het is ook belangrijk dat je een goede VPN kiest met goede servers. Dit is zodat je geen snelheid verliest op je internet. Alle in dit artikel genoemde diensten werken optimaal met Samsung Smart TV.