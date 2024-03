De beste VPN's voor gaming [September 2021] | Lag-Free Gaming (2024)

Beste VPN voor gaming Tegenwoordig zijn VPN’s absoluut cruciaal geworden voor online gamers. Met groeiende DDoS-aanvallen, hoge pings, bandbreedtebeperking en geoblocking is toegang tot bepaalde games of gameservers bijna onmogelijk zonder je locatie te vervalsen via een van de beste VPN’s voor gaming. Ik raad ExpressVPN hiervoor ten zeerste aan.

Slechte snelheden kunnen een absolute afk slaan als het gaat om online gamen. Internet Service Providers (ISP’s) richten zich vooral op gamers omdat ze verbindingen met hoge bandbreedte gebruiken en hun internet beperken. Hoewel de beperking van het internet aanzienlijk is wanneer je als singleplayer speelt, is het nog erger tijdens multiplayer-gaming.

Daarom, om je leven een stuk gemakkelijker te maken en je te helpen online games zonder onderbrekingen te spelen, heb ik meer dan 50 VPN’s getest en een geweldige lijst met beste gaming VPN’s bedacht die ik persoonlijk heb getest voor Fortnite, PuBG, Blade & Soul en zelfs Tibia. Van alle VPN’s onze topaanbeveling is ExpressVPN, gebaseerd op zijn snelle servers met lage pings en latentie voor lag-free gaming.

Snel overzicht: de beste VPN’s voor gaming [September 2021 Update] Dit zijn de 8 beste VPN’s voor gaming in 2021: ExpressVPN – De beste VPN voor gaming. In staat om 76,92 Mbps aan te bieden op een 100 Mbps-verbinding. Aanbiedingen 3000 + servers in 105 landen. Wordt geleverd met beveiligingsprotocollen zoals AES 256-bit, OpenVPN, IKEv2 en Lightway. Beschikbaar op slechts EUR 6.1/mo (US$ 6.67/mo) - Save up to 49% with exclusive 1-year plans + 3 months free op zijn jaarabonnement en wordt geleverd met een gratis abonnement van 3 maanden. Biedt ook een risicovrije 30-dagen geld-terug-garantie en 5 multi-logins. Surfshark – Budgetvriendelijke VPN voor gaming. In staat om 75 Mbps aan te bieden op een 100 Mbps-verbinding. Aanbiedingen 3200 + servers in 100 landen. Wordt geleverd met beveiligingsprotocollen zoals de nieuwste WireGuard, OpenVPN, IKEv2, AES 256-bit en Lightway. Alleen beschikbaar EUR 2.28/mo (US$ 2.49/mo) - Save up to 77% with exclusive 2-year plan + 30-day money-back guarantee en wordt geleverd met een restitutiebeleid van 30 dagen, samen met onbeperkte multi-logins. NordVPN – Veilige VPN voor gaming. In staat om 77,68 Mbps aan te bieden op een 100 Mbps-verbinding. Aanbiedingen 6000 + servers in 61 landen. Wordt geleverd met beveiligingsprotocollen zoals IKEv2, AES 256-bit en OpenVPN. Verkrijgbaar tegen een prijs van EUR 3.65/mo (US$ 3.99/mo) - Save up to 63% with exclusive 2-year plan + 3 months free for a friend en wordt geleverd met een risicovrije 30-dagen geld-terug-garantie en 6 multi-logins. IPVanish – De snelste VPN voor gaming. In staat om 80,31 Mbps aan te bieden op een 100 Mbps-verbinding. Aanbiedingen 2200 + servers op + 75 locaties. Wordt geleverd met beveiligingsprotocollen zoals AES 256-bit en OpenVPN. Verkrijgbaar bij EUR2.74/mo (US$ 2.99/mo) - Get 3 Months Extra + Save 77% on 2-year plan en wordt geleverd met een geld-terug-garantie van 30 dagen en onbeperkte multi-logins. CyberGhost – Gebruiksvriendelijke VPN voor gaming. In staat om 74,25 Mbps aan te bieden op een 100 Mbps-verbinding. Aanbiedingen 11651 + servers in 100 landen. Wordt geleverd met beveiligingsprotocollen zoals AES 256-bit en OpenVPN. Verkrijgbaar bij EUR1.86/mo (US$ 2.03/mo) - Save up to 84% with exclusive 2-year plans + 4 months free en wordt geleverd met een geld-terug-garantie van 45 dagen en 7 multi-logins. PIA – Gaming VPN met gebalanceerde prestaties. In staat om 74 Mbps aan te bieden op een 100 Mbps-verbinding. Aanbiedingen 35000 + servers in 84 landen. Wordt geleverd met beveiligingsprotocollen zoals AES 256-bit en OpenVPN. Beschikbaar tegen een prijs van EUR1.93/mo (US$ 2.11/mo) en wordt geleverd met een risicovrije 30-dagen geld-terug-garantie en 10 multi-logins. PrivateVPN – Betrouwbare VPN voor gaming. In staat om 72 Mbps aan te bieden op een 100 Mbps-verbinding. Biedt meer dan 200 servers in 63 landen. Wordt geleverd met beveiligingsprotocollen zoals L2TP, OpenVPN, IKEv2 en PPTP. Beschikbaar tegen een prijs van EUR1.83/mo (US$ 2.00/mo) en wordt geleverd met een risicovrije 30-dagen geld-terug-garantie en 6 multi-logins. VyprVPN – Geweldige VPN met gaming-functionaliteit. In staat om 71,26 Mbps aan te bieden op een 100 Mbps-verbinding. Biedt meer dan 700 servers op meer dan 70 locaties. Wordt geleverd met beveiligingsprotocollen zoals PPTP, IPSec, Chameleon en OpenVPN. Verkrijgbaar voor een prijs van $ 1.66 / mo en wordt geleverd met een geld-terug-garantie van 30 dagen en 6 multi-logins. Hoe we deze VPN’s hebben getest en gerangschikt | Veelgestelde vragen

Probeer ExpressVPN voor Gaming Vandaag!

Zij-aan-zij vergelijking van de beste VPN’s voor gaming in 2021

Hier is een vergelijking naast elkaar van de beste VPN’s voor gaming in 2021:

VPNs jurisdictie De Britse Maagdeneilanden De Britse Maagdeneilanden Panama Roemenië Verenigde Staten Zweden Zwitserland Verenigde Staten veiligheid AES 256 Bit AES 256 Bit AES 256 Bit AES 256-bits AES 256-bits AES 256 Bit AES 256 Bit AES 256 Bit Servers 3000 + in 105 Landen 3200 + in 100 Landen 6000 + in 61 Landen 11651 + in 100 Landen 35000 + in 84 Landen 150+ in 62 landen 700+ in meer dan 70 landen 2200 + in 75 Locaties Multi-logins 5 Onbegrensd 6 7 10 6 6 Onbegrensd snelheid 76,92 Mbps op een verbinding van 100 Mbps 75 Mbps op een 100 Mbps-verbinding 77,68 Mbps op een verbinding van 100 Mbps 74,25 Mbps op een verbinding van 100 Mbps 74 Mbps op een 100 Mbps-verbinding 72 Mbps op een 100 Mbps-verbinding 71,26 Mbps op een verbinding van 100 Mbps 80,31 Mbps op een verbinding van 100 Mbps Streaming Netflix, BBC iPlayer, Hulu en meer Netflix, BBC iPlayer, Hulu en meer Netflix, BBC iPlayer, Hulu en meer Netflix, BBC iPlayer, Hulu en meer Netflix, BBC iPlayer en meer Netflix, BBC iPlayer, Hulu en meer Netflix, BBC iPlayer, Hulu en meer Netflix, BBC iPlayer, Hulu en meer compatibiliteit Windows, Mac, Android, iOS, routers Windows, Mac, Android, iOS, routers Windows, Mac, Android, iOS, routers Windows, Mac, Android, iOS, routers Windows, Mac, Android, iOS, routers Windows, Mac, Android, iOS, routers Windows, Mac, Android, iOS, routers Windows, Mac, Android, iOS, routers Prijzen $6.67/maand $2.49/maand $3.67/maand $2.25/maand $1.67/maand $2.55/maand $1.67/maand $3.75/maand Ondersteuning voor torrenting Alle servers Alle servers Sommige servers Sommige servers Alle servers Alle servers Alle servers Alle servers Trustpilot 4.5/5.0 4.3/5.0 4.0/5.0 4.8/5.0 4.4/5.0 4.9/5.0 3.0/5.0 4.6/5.0 Beste voor Beste Gaming VPN Best Value VPN voor gaming Meest veilige Gaming VPN Gebruiksvriendelijke Gaming VPN Stabiele VPN voor gaming Betrouwbare VPN voor gaming Geweldige gaming-functionaliteit Snelste VPN voor gaming Meer info ExpressVPN Beoordeling Surfshark Beoordeling NordVPN Beoordeling CyberGhost Beoordeling PIA Beoordeling PrivateVPN Beoordeling VyprVPN Beoordeling IPVanish Beoordeling Bezoek site Bezoek site Bezoek site Bezoek site Bezoek site Bezoek site Bezoek site Bezoek site

De beste VPN’s voor gaming – Diepgaande analyse (bijgewerkt in 2021)

Ik heb meer dan 50 VPN’s getest op basis van hun snelheden, beveiliging, coderingsprotocollen, servernetwerk en meer en heb een lijst samengesteld met 8 VPN’s die geweldig werken voor gaming. Al met al is ExpressVPN de beste VPN voor gaming in 2021:

1. De beste VPN voor gaming – ExpressVPN

Hoge snelheden en geweldige bescherming

3000 + servers in 105 landen

+ servers in landen P2P-vriendelijke servers

Exclusieve MediaStreamer-functie

Werkt met Netflix, Hulu, Amazon Prime, BBC iPlayer, CraveTV, enz.

Compatibel met Android, iOS, Mac, Windows, Xbox One, PlayStation, Linux, Wi-Fi-routers en meer.

ExpressVPN staat bovenaan onze lijst als de beste VPN voor gaming in de branche. En eerlijk gezegd ben ik helemaal niet verrast. Deze VPN staat bovenaan de lijst van elke gids.

Ten eerste biedt ExpressVPN ultrasnelle snelheden aan gebruikers en zul je geen onderbrekingen of vertragingen vinden tijdens het gamen, wat geweldig is. Welke snelheden uw internetprovider ook biedt op uw verbinding, u zult er helemaal geen verandering in vinden. Tijdens mijn testen leverde ExpressVPN een snelheid van 76,92 Mbps op mijn 100 Mbps-verbinding, wat snel genoeg was voor mij om PuBG met mijn vrienden te spelen.

Deze VPN biedt een speciale app voor routers, waarmee ik verbinding kon maken met al mijn gameconsoles die niet rechtstreeks VPN-compatibel zijn. Het bood verder een MediaStreamer-functie waarmee ik mijn locatie naar een andere kan overschakelen en geografisch beperkte inhoud op mijn Xbox en PlayStation kan streamen.

Behalve gamen kun je deze VPN ook gebruiken om geografisch beperkte inhoud zoals Netflix, Hulu, BBC iPlayer en meer te deblokkeren en ervan te genieten.

Hoewel deze VPN slechts 5 gelijktijdige verbindingen biedt, kunt u deze altijd verbinden met een router en genieten van een VPN-verbinding op alle apparaten. In het geval van technische problemen kunt u altijd de 24/7 live chat-ondersteuning van deze VPN bezoeken die binnen een paar minuten zal proberen uw probleem op te lossen.

Gamen met ExpressVPN is absoluut gelukzaligheid omdat het een eenvoudige configuratie biedt voor routers zonder vertragingen en stotteren. Naast de pittige prestaties is de ingebouwde 256-bits codering ontworpen om krachtige bescherming te bieden. De ExpressVPN-game-ervaring is dus geweldig.

U kunt deze VPN krijgen tegen een prijs van EUR 6.1/mo (US$ 6.67/mo) - Save up to 49% with exclusive 1-year plans + 3 months free op het jaarplan samen met een gratis abonnement van 3 maanden. Dit betekent dat u de VPN gemakkelijk 15 maanden kunt gebruiken terwijl u slechts 12 betaalt. Hoeveel koeler kan het worden?

Als je nieuwsgierig bent naar deze VPN, kun je onze exclusieve review van ExpressVPNbekijken.

Download ExpressVPN voor gaming

2. Budgetvriendelijke VPN voor gaming – Surfshark

Consistente snelheden

3200 + servers in 100 landen

+ servers in landen Biedt beveiligingsfuncties zoals MultiHop, CleanWeb, AES 256-bits codering, enz.

Werkt met Hulu, Netflix, BBC iPlayer, CraveTV, Amazon Prime, enz.

Compatibel met iOS, Mac, Linux, Android, Xbox One, PlayStation, Windows, Wi-Fi-routers en meer.

Surfshark is een budgetvriendelijke VPN voor gaming die wordt geleverd met een indrukwekkende, zelfs met zijn prijs. Deze goedkope VPN heeft eigenlijk zijn eigen voordelen waardoor ik het op de 2e positie voor gaming heb vermeld.

Tijdens het testen van de snelheden van deze VPN, gaf het me super-betrouwbare verbindingssnelheden toen ik deze VPN verbond met het WireGuard-protocol, terwijl het internet niet zo stabiel was als ExpressVPN wanneer het verbonden was met andere protocollen.

De VPN gaf echter nog steeds een gemiddelde snelheid van 75 Mbps af op mijn 100 Mbps-verbinding, wat goed genoeg was om Fortnite tijdens het testen met mijn vrienden te matchen.

Deze VPN biedt 3200+ servers wereldwijd, maar de grootste turn-on van deze VPN is de onbeperkte gelijktijdige verbindingen met gebruikers, waardoor ik mijn VPN-inloggegevens kan delen met al mijn vrienden, zodat er aan niemands kant een internetbeperking is.

Ik vond het ook geweldig om deze VPN op mijn router aan te sluiten, zodat ik kon genieten van de verbinding op Xbox One en 360 en PlayStation 3 en 4. En met behulp van de ruime hoeveelheid servers heb ik veel streamingdiensten gedeblokkeerd, variërend van Hulu tot CraveTV.

Hoewel je geen aparte DDoS-beveiligingsfunctie krijgt met Surfshark, kan de VPN je gemakkelijk beschermen tegen gefrustreerde gamers en snoops, dankzij krachtige coderings- en beveiligingsprotocollen.

Maar misschien wel het meest in het oog springende aan Surfshark is de prijs. Met een 84% Off korting, kunt u Surfshark voor EUR 2.28/mo (US$ 2.49/mo) - Save up to 77% with exclusive 2-year plan + 30-day money-back guarantee. Voor deze prijs is Surfshark misschien wel een van de beste VPN’s voor gaming waar je vandaag voor kunt kiezen. Bekijk onze diepgaande beoordeling van Surfshark of kies voor de gratis proefperiode van Surfshark om deze zelf te testen voor meer informatie over deze serviceprovider en zijn 30-dagen geld-terug-garantie.

Download Surfshark voor gaming

3. Veilige VPN voor gaming – NordVPN

Hoge snelheden van 77,68 Mbps op een verbinding van 100 Mbps

6000 + servers in 61 landen

+ servers in landen Biedt beveiligingsfuncties zoals Nordlynx, AES 256-bit encryptie, DNS-lekbeveiliging, enz.

Werkt met Netflix, CraveTV, Hulu, Amazon Prime, BBC iPlayer, enz.

Compatibel met Xbox One en 360, Mac, Linux, Android, iOS, PlayStation, Windows, Wi-Fi-routers en meer.

Een andere coole service die je kunt kiezen is NordVPN, de veiligste service voor gaming. NordVPN staat bekend als een kolos in de industrie en is goed in het spelen van games en streaming en privacy, dankzij functies zoals port forwarding.

Tijdens mijn testen leverde deze VPN me supersnelle snelheden op zoveel servers onder de 6000+ servers Ik heb deze VPN getest. Dit zorgde ervoor dat waar ik ook ben in de wereld, deze VPN me geweldige snelheden en service zou bieden op elke internetverbinding die ik bezit.

Je moet eerder hebben gehoord dat deze VPN niet de snelheden levert die het belooft. Het was waar, maar sinds de uitrol van NordVPN’s Nordlynx-functie is het echt supersnel en bood het een consistente snelheid van 77,68 Mbps op mijn 100 Mbps-verbinding, terwijl ik bezig was blade en soul te spelen.

Een andere opvallende functie die NordVPN biedt, is de dubbele codering. Dat gezegd hebbende, hoewel een dubbel coderingssysteem ondoordringbare beveiliging kan bieden, vinden gamers de verbindingssnelheid soms nogal traag. NordVPN biedt zelfs ingebouwde DDoS-bescherming die specifiek is gericht op gamers.

NordVPN biedt een stabiele service op al zijn apps, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken dat u ergens vastloopt en herhaaldelijk controleert. Je zou deze VPN ook kunnen instellen op je gameconsoles en router. Een nadeel van deze VPN is echter dat het geen speciale router-app biedt zoals ExpressVPN.

Ik kon ook genieten van meerdere streamingdiensten met behulp van deze VPN. Deze omvatten Netflix, Amazon Prime, Channel 4 en meer. Ik kon ook de geografische beperkingen van BBC iPlayer uit mijn land omzeilen met deze VPN.

Ten slotte zijn de abonnementsprijzen van NordVPN redelijk en ontworpen om aan de behoeften van elke gebruiker te voldoen. NordVPN kost u alleen EUR 3.65/mo (US$ 3.99/mo) - Save up to 63% with exclusive 2-year plan + 3 months free for a friend en ook een geld-terug-garantie van 30 dagen.

Voor een meer diepgaande blik op NordVPN, zorg ervoor dat u de NordVPN reviewbekijkt.

Download NordVPN voor gaming

4. De snelste VPN voor gaming – IPVanish

Razendsnelle snelheden van 80,31 Mbps op een 100 Mbps-verbinding

2200 + servers op meer dan 75 locaties

+ servers op meer dan 75 locaties Biedt beveiligingsfuncties, waaronder AES 256-bits codering, DNS-lekbeveiliging, gesplitste tunneling, enz.

Werkt met Amazon Prime, CraveTV, Hulu, Netflix, enz.

Compatibel met Mac, Linux, Android, iOS, PlayStation, Xbox One en 360, Windows, Wi-Fi-routers en meer

IPVanish is een van de snelste VPN’s voor gaming in de branche. De zwarte en groene interface komt overeen met de Razer-gamingmuis die je bezit, wat best cool is.

Deze VPN-service is misschien gevestigd in een land dat lid is van de 5 Eyes – Verenigde Staten, maar nog steeds indruk op me maakte met zijn service. De VPN bood me echter een fantastische snelheid van 80,31 Mbps op mijn 100 Mbps-verbinding wanneer verbonden met de Britse servers, maar de Amerikaanse servers waren niet al te geweldig.

Het biedt zijn service ook op routers, en met zijn onbeperkte multi-logins kon ik het niet helpen om mijn inloggegevens over te dragen aan al mijn familie en vrienden die van gamen houden.

Een ding dat IPVanish doet, is behoorlijk wat informatie over zijn servers weergeven. En hoewel dit op de een of andere manier vervelend voor je kan zijn, is het in veel gevallen behoorlijk nuttig. Als u ping ook als een belangrijk aspect beschouwt dan downloads, kunt u uw beslissing nemen op basis van deze informatie.

Een laatste ding dat ik heb getest met behulp van deze VPN is de mogelijkheid om geo-beperkte streamingdiensten te deblokkeren. Ik bedoel, als je een VPN voor jezelf krijgt, waarom maak je er dan niet optimaal gebruik van, toch? Deze VPN werkte heel goed met Netflix, maar het kon BBC iPlayer helemaal niet deblokkeren voor mij.

IPVanish is ingebouwd met krachtige encryptie, OpenVPN en 256-AES voor een ultieme game-ervaring op het gebied van prestaties. Met alleen EUR2.74/mo (US$ 2.99/mo) - Get 3 Months Extra + Save 77% on 2-year plan , IPVanish is echt een geweldige VPN-service voor gaming.

Voor een meer diepgaande blik op IPVanish, zorg ervoor dat u de IPVanish-recensie bekijkt.

Ontvang IPVanish voor gaming

5. Gebruiksvriendelijke VPN voor gaming – CyberGhost

Hoge snelheden van 74,25 Mbps op een verbinding van 100 Mbps

11651 + servers in 100 landen

+ servers in landen Biedt beveiligingsfuncties zoals DNS-lekbeveiliging, geen logboeken, AES 256-bits codering, enz.

Werkt met Netflix, BBC iPlayer, Channel 4, Hulu, Disney Plus, enz.

Compatibel met Mac, Linux, iOS, PlayStation, Xbox One en 360, Windows, Android, Wi-Fi-routers en meer.

De volgende op mijn lijst, we hebben. CyberGhost, een gebruiksvriendelijke VPN voor gaming. Het is een vertrouwde VPN-provider die versleutelingsprotocollen van bankkwaliteit gebruikt om uw gamingapparaten te beveiligen, zoals Xbox, PlayStation of pc. Het is een gebruiksvriendelijke VPN met speciaal ontworpen apps voor verschillende platforms. Console-gamers kunnen een vooraf geconfigureerde VPN-router kopen in plaats van hun online identiteit te beschermen.

Ik heb deze VPN getest op snelheden en de VPN gaf me helemaal geen slechte snelheden. Ik heb eigenlijk een paar keer een PuBG gespeeld met mijn vrienden met deze VPN. CyberGhost is nog een andere VPN-service die het nieuwste WireGuard-protocol biedt, waardoor mijn game-ervaring supersnel en efficiënt is.

Met 11651 + serversalleen in 100 landen,cyberghost torens de meeste kleine providers. Maar het gaat niet alleen om getallen; snelheid is ook belangrijk. Gelukkig biedt CyberGhost pittige prestaties en uitstekende Ping-reductie. Er is nauwelijks vertraging en het verbreekt zelden abrupt de verbinding, wat perfect is voor het spelen van actievolle games.

Wat beveiligings- en privacyfuncties betreft, krijgt u krachtige codering, kill switch en uitstekende app-compatibiliteit op de meeste reguliere platforms. Maar dat is niet alles; er zijn tal van andere geweldige functies die CyberGhost biedt voor slechts EUR 1.86/mo (US$ 2.03/mo) - Save up to 84% with exclusive 2-year plans + 4 months free, die wordt behandeld in onze CyberGhost-beoordeling.

Download Cyberghost voor gaming

6. Gaming VPN met gebalanceerde prestaties – PIA

Hoge snelheden van 74 Mbps op een 100 Mbps-verbinding

35000 + servers in 84 landen

+ servers in landen Biedt beveiligingsfuncties, waaronder AES 256-bits codering, kill switch, split tunneling, enz.

Werkt met Channel 4, Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney Plus, enz.

Compatibel met Linux, iOS, PlayStation, Windows, Mac, Xbox One en 360, Android, Wi-Fi-routers en meer.

Er zijn geen mogelijkheden die je nog nooit hebt gehoord van privé internettoegang, wat een geweldige gaming VPN is die krachtige en evenwichtige prestaties biedt.

Deze VPN bood goede snelheden tijdens het testen, maar de snelheden waren minder dan alle VPN’s hierboven vermeld. Omdat dat een van de belangrijkste aspecten is die belangrijk zijn als het gaat om een gaming VPN, moesten we deze VPN verwijderen en op de lijst zetten als de 6e provider.

Ik speelde League of Legends met behulp van deze VPN, en ik heb ook geen ISP-beperking ervaren, noch vertragingen of vertragingen, waardoor ik een aanzienlijke VPN heb om te gebruiken voor gaming.

PIA biedt meer dan servers in landen over de hele 35000 84 wereld om u te helpen elke gametitel van uw keuze te deblokkeren. De Amerikaanse servers werkten het beste en boden een gemiddelde snelheid van 74 Mbps op een 100 Mbps-verbinding met mij tijdens het gamen.

Wat betreft het deblokkeren, met behulp van het enorme servernetwerk, was het vrij eenvoudig voor mij om alle populaire streamingdiensten te deblokkeren, waaronder Netflix, Hulu, Amazon Prime, NBC, BBC iPlayer en meer en laat me genieten van de service op maximaal 10 apparaten tegelijk.

Naast het aanbieden van eersteklas prestaties, is PIA redelijk, EUR1.93/mo (US$ 2.11/mo) samen met een restitutiebeleid van 30 dagen. Lees voor meer informatie over deze VPN een uitgebreide PIA-recensie.

Krijg PIA voor gaming

7. Betrouwbare VPN voor gaming – PrivateVPN

Snelheden van 72 Mbps op een 100 Mbps-verbinding

Meer dan 200 servers in 63 landen

Biedt beveiligingsfuncties zoals kill switch, split tunneling, AES 256-bit encryptie, etc.

Werkt met Netflix, BBC iPlayer, Hulu, Channel 4, Disney Plus, enz.

Compatibel met iOS, PlayStation, Windows, Linux, Mac, Android, Xbox One en 360, Wi-Fi-routers en meer

De 7e VPN op onze lijst is PrivateVPN, een van de meest betrouwbare VPN-providers voor gaming. Deze VPN biedt behoorlijke snelheden en gamingprestaties, maar met minder servers.

Het eerste wat ik deed was wat ik deed met alle VPN’s hierboven, test deze VPN-service op snelheden. Ik heb 11 van zijn Amerikaanse servers en een paar van de Britse getest en dacht dat deze VPN betere snelheden gaf op de eerste.

Ik probeerde Fortnite te spelen met al zijn Amerikaanse servers, en de beste snelheden die ik vond om geleverd te worden, waren op de server in Miami, wat ik jullie allemaal ten zeerste aanbeveel. De gemiddelde snelheden varieerden tussen 70-72 Mbps op mijn basisverbinding van 100 Mbps, wat prima was.

De VPN bood ook slechts 200+ servers over de hele wereld, wat lager is dan alle VPN-servers die ons op alle andere VPN’s werden aangeboden. De servers waren echter betrouwbaar genoeg om te gamen en tegelijkertijd te streamen.

Ik heb meerdere streamingdiensten gedeblokkeerd met deze VPN. Deze omvatten Netflix US, Netflix CA, YouTube TV, Hulu, Amazon Prime en meer. Ik heb uiteindelijk een paar afleveringen van The Tudors bekeken terwijl ik Netflix US streamde.

De VPN bood me ook 6 multi-logins aan, zodat ik kon genieten van de service op de meeste apparaten die ik bezat, waaronder Xbox One en PlayStation. Het kwam tegen een prijs van EUR1.83/mo (US$ 2.00/mo) en wordt geleverd met een risicovrije 30-dagen geld-terug-garantie voor gebruikers.

Lees voor meer informatie over deze VPN onze gedetailleerde PrivateVPN review.

Krijg PrivateVPN voor gaming

8. Geweldige VPN met gamingfunctionaliteit – VyprVPN

Snelheden van 71,26 Mbps op een verbinding van 100 Mbps

700+ servers op meer dan 70 locaties

Biedt beveiligingsfuncties zoals split tunneling, kill switch, AES 256-bit encryptie, etc.

Werkt met BBC iPlayer, Disney Plus, Hulu, Netflix, Channel 4, enz.

Compatibel met Android, PlayStation, Windows, Linux, Mac, iOS, Xbox One en 360, Wi-Fi-routers en meer

Ten slotte hebben we VyprVPN, een geweldige VPN die gaming-functionaliteit biedt aan gebruikers. Hoewel deze VPN meer servers heeft dan PrivateVPN, zorgde de algehele service ervoor dat ik deze VPN op de laatste plek op de lijst plaatste.

Ik heb deze VPN getest op zijn snelheid en prestaties als het gaat om gamen. Zelfs met de laagste snelheden van allemaal op zijn Amerikaanse en Britse servers, laat de VPN me genieten van het spelen van League of Legends zonder vertragingen of stotteren.

Ik werd nieuwsgierig en voerde een VyprVPN-snelheidstest uit en het gaf een gemiddelde snelheid van 71,26 Mbps af op mijn 100 Mbps-verbinding, wat helemaal niet slecht is.

Ik kon deze VPN verbinden met 6 gelijktijdige apparaten en deze omvatten iOS, Android, Fire Stick, Mac, Android en meer. Ik kon deze VPN zelfs verbinden met Xbox, PlayStation en routers, wat prima was.

VyprVPN deblokkeerde ook verschillende streamingdiensten terwijl je bezig bent. Ik heb Hulu gemakkelijk gedeblokkeerd en geniet van een paar afleveringen van The Handmaid’s Tale in mijn land. Het deblokkeerde ook NBC, CraveTV, PeacockTV, SlingTV en gemakkelijker met behulp van deze VPN.

In het geval dat u op zoek bent naar een VPN met stabiele gaming-functionaliteit, is deze VPN een fantastische optie om dit te doen. Deze VPN heeft een prijs van $ 1.66 / mo, samen met een restitutiebeleid van 30 dagen om zijn service zonder verplichtingen uit te testen.

Voor een meer diepgaande blik op IPVanish, zorgt ervoor dat u de VyprVPN review bekijkt.

Download VyprVPN voor gaming

Waarom hebben gamers een VPN nodig?

Er zijn veel redenen waarom gamers een VPN op hun apparaten moeten gebruiken. 6 van hen worden hieronder vermeld:

1. De internetsnelheid verhogen

De meeste Internet Service Providers (ISP’s) onderscheppen en beperken uw internetsnelheden tijdens het gamen. Dit komt omdat gamers een hoge bandbreedte gebruiken die ISP’s liever beperken. Daarom is het gebruik van een VPN de beste manier om isp-beperking te voorkomen. VPN maakt gebruik van versleutelingsprotocollen en maakt uw activiteit anoniem, zodat ISP’s u niet kunnen uitver wijzen als een gamer om uw internetverbinding specifiek te beperken.

2. Regiospecifieke spellen kopen

Zelfs als je verschillende online games kunt kopen, zijn sommige populaire games geo-beperkt en zijn ze niet voor iedereen beschikbaar. Soms zijn de spelprijzen hoger afhankelijk van uw land. Dit is waar een VPN hulp kan bieden. Het kan je daadwerkelijke geolocatie verbergen en je in staat stellen DLC-pakketten of regiospecifieke games te kopen.

3. Opheffing van een verbod

Het is geen geheim dat sommige online gamers vals spelen tijdens online gamen om gratis punten te winnen of levels te upgraden en uiteindelijk een verbod krijgen. Game-eigenaren kunnen je IP-adres verbieden, zodat je niet meer kunt spelen. Maar je kunt een VPN gebruiken om verbinding te maken met een ander IP-adres en je favoriete games opnieuw te spelen.

4. DDoS-aanvallen voorkomen

Professionele gamers staan op de rand van DDoS-aanvallen, vooral wanneer ze een gametoernooi spelen met geldprijzen. Sommige gamers proberen hun weg naar de top te bedriegen door DDoS-aanvallen op andere competitieve spelers te lanceren. Om dat te voorkomen, gebruikt u een VPN die DDoS-bescherming biedt om u te helpen veilig online games te spelen.

5. Verbetering van de bescherming

Er zijn meer kansen op een IP-adreslek wanneer je multiplayer-games speelt. Soms is uw internetverbinding niet veilig dat hackers deze kunnen onderscheppen en in hun voordeel kunnen gebruiken. Door een VPN te gebruiken, kunnen online gamers snel hun apparaatgegevens versleutelen en lekken voorkomen.

Als je wilt, bekijk dan ook onze beste VPN voor stoom in de roundup van 2021.

6. Speel tijdens het reizen

Terwijl u naar een ander land of een andere regio reist, herkennen marktplaatsen u mogelijk niet, omdat u bent ingelogd vanaf een ander IP-adres en uw betalingen mogelijk niet verwerkt. Door verbinding te maken met een VPN met de server uit het land waarin uw profiel is gemaakt, kunt u dit ongemak eenvoudig omzeilen.

Een VPN kan je ook helpen bij het spelen van streamingdiensten zoals XCloud en Google Stadia als ze niet beschikbaar zijn in je land. Door simpelweg uw werkelijke IP-adres te wijzigen, krijgt u direct toegang tot deze services.

Download ExpressVPN voor gaming

Hoe een VPN voor gaming te configureren

Het configureren van een VPN voor gamen op een laptop, desktop of smartphone is super eenvoudig. Bijna alle VPN-providers bieden officiële applicaties die u direct op uw apparaat kunt installeren. Het instellen van VPN op gameconsoles is lastig omdat VPN-providers geen officiële applicaties voor die apparaten aanbieden.

Maak je geen zorgen. we vertellen je over de drie eenvoudigste manieren om je Xbox, PlayStation, Switch en andere gameconsoles met je VPN te verbinden.

Router

PlayStation

Xbox

Nintendo-switch

VPN configureren op uw router De eenvoudigste methode voor het instellen van een VPN op je gameconsole is het configureren op je router. Hier is een eenvoudige handleiding om een VPN op uw router in te stellen. Met deze methode kunt u ook elk apparaat dat is aangesloten op uw routernetwerk in één keer beschermen. U kunt een gespecialiseerde router aanschaffen die is gewijd aan het werken met VPN’s of uw router configureren met VPN-instellingen. Hoewel eenvoudig in te stellen, zijn dit dure opties en verkopen niet alle VPN-providers hun eigen routers. Een VPN configureren op Playstation Volg deze stappen om een VPN in te stellen op PlayStation met je Windows of Mac: Via Windows: Abonneer u op een betrouwbare VPN en download de app op uw Windows-pc (ik raad ExpressVPN aan). Start de VPN-app en maak verbinding met een server in de VS. Gebruik hierna een crossover-kabel om verbinding te maken met je PS4 of 5 op je pc. Ga naar het > Netwerk- en deelcentrum van het Configuratiescherm. Kies ‘Adapterinstellingen selecteren’ in het linkerdeelvenster van het scherm. Klik vanaf daar op het VPN-pictogram dat u gebruikt en klik op Eigenschappen. Ga vanaf daar naar het tabblad Delen en vink inschakelen aan. Schakel hierna‘Andere netwerkgebruikers toestaan verbinding te maken via de internetverbinding van deze computer’ in. Kies in de vervolgkeuzelijst Thuisnetwerkverbinding een verbinding die je wilt verbinden met je PlayStation. Klik op OK. Ga naar het XMB-menu van je PlayStation 4 of 5 en ga naar > Instellingen Netwerkinstellingen > Internetverbinding instellen. Zodra u klaar bent, selecteert u ‘Gebruik een LAN-kabel’ en zet u de verbindingsmethode op Eenvoudig. Druk op Geen proxyserver gebruiken wanneer daarom wordt gevraagd. Nadat je alle instellingen hebt geaccepteerd, kies je Verbinding testen en ben je klaar om te gaan! Via Mac: Abonneer je op een VPN die je verkiest en installeer de app op je Mac (ik raad ExpressVPN ten zeerste aan). Gebruik een crossover-kabel om je Mac aan te sluiten op je PS4 of 5. Open hierna onderaan uw scherm Systeemvoorkeuren – > Delen – > Internet delen. Selecteer Ethernet, Airport of Wireless in het vervolgkeuzemenu met de tekst Uw verbinding delen vanaf. Selecteer vervolgens Ethernet in de lijst ‘naar computers die gebruiken’. Schakel het selectievakje naast Internet delen in om het delen van wifi tussen je Mac en je console te activeren. Kijk uit voor het groene pictogram dat een geslaagde verbinding aangeeft. Start de VPN-software en maak verbinding met een server uit de lijst met beschikbare servers van de VPN. Ga in het XMB-menu van je PlayStation 4 of 5 naar Instellingen > Netwerkinstellingen > Internetverbinding instellen. Selecteer vervolgens ‘Gebruik een LAN-kabel’ wanneer daarom wordt gevraagd en zet de verbindingsmethode op Easy. Druk op Geen proxyserver gebruiken wanneer daarom wordt gevraagd. Nadat je alle instellingen hebt geaccepteerd, kies je Verbinding testen en ben je klaar om te gaan! Een VPN configureren op Xbox Abonneer u op een betrouwbare VPN zoals ExpressVPN . Sluit je Xbox via een Ethernet-kabel aan op je PC met VPN. Beweeg de muisaanwijzer over de startknop en klik er met de rechtermuisknop op. Druk op Instellingen Netwerk en Internet VPN > > > Adapterinstellingen wijzigen. Klik met de rechtermuisknop op uw VPN-pictogram. Klik > op het tabblad Eigenschappen delen. Vink het vakje aan met de tekst Andere netwerkgebruikers toestaan verbinding te maken via de internetverbinding van deze computer. U vindt het vak Een privénetwerkverbinding selecteren en klikt erop. Selecteer de Ethernet-verbinding van je Xbox en klik op OK. Klik op de Xbox-knop op je controller. Klik driemaal op de RB-knop. Kies Instellingen > Netwerktabblad > Netwerkinstellingen > Netwerkverbinding testen. Hierna moet uw console verbinding maken met internet. Een VPN configureren op Nintendo Switch Helaas biedt Nintendo Switch geen native ondersteuning voor VPN-apps. Daarom moet je een VPN instellen op je router om deze op je Nintendo Switch te gebruiken. Volg deze handleiding om een VPN in te stellen op uw DD-WRT router: Start het DD-WRT-bedieningspaneel en ga naar Basic Setup. Selecteer het protocol dat u verkiest onder de vervolgkeuzelijst Verbindingstype. Zorg ervoor dat de optie DHCP gebruiken is ingeschakeld op Ja. Ga naar de Gateway (PPTP Server) en voer het serveradres in. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in de relevante velden in. Scrol omlaag om er zeker van te zijn dat de DHCP-server is ingeschakeld. Druk op Instellingen toepassen > Opslaan. Ga naar het menu Status bovenaan het scherm om de verbinding van uw VPN te controleren. Ga naar WAN in het menu en klik op Verbinden. Eenmaal verbonden, ga je naar je Nintendo Switch en verbind je deze met het vpn-internet.

Hoe kies je de beste VPN voor online gaming?

U moet wel rekening houden met enkele belangrijke factoren voordat u zich abonneert op een VPN. Hier is de lijst met verschillende factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van de beste VPN voor online gaming:

Lage pings

Compatibel met alle grote platforms, inclusief routers / consoles

Beveiliging en protocollen

DDoS-bescherming

Port doorsturen

Beschikbaarheid van servers

Voorstelling

Gebruiksgemak

Prijzen

Hoe regiobeperkte games te deblokkeren via een VPN

Zo kun je snel een virtueel privénetwerk gebruiken om regiobeperkte games online te spelen:

Abonneer je op een VPN-service naar keuze (ExpressVPN is mijn beste aanbeveling). Installeer de VPN-app op een router of uw apparaat. Meld u aan bij de app met uw referenties. Maak verbinding met servers uit landen waar de games die u wilt openen, zijn geblokkeerd. Download en speel ten slotte je favoriete games online zonder beperkingen en beperking.

Tips voor het verminderen van ping

Gamers begrijpen hoe frustrerend traag internet kan zijn, zelfs als er een klein verschil is in 4-5ms ping. Er zijn veel populaire games die gamers niet kunnen spelen zonder een lagere ping. Daarom moet je altijd kijken om ping te verminderen om ten volle van online gaming te genieten.

De antivirus en firewall van uw pc kunnen een plotselinge vertraging in de latentiesnelheid veroorzaken, omdat deze beveiligingsfuncties pakketten verzamelen van elke gameserver. Daarom moet je alle online games op je pc op een witte lijst zetten om pakketverlies en lagere ping te voorkomen.

Gebruik altijd de juiste grafische kaart, processor en RAM om de geavanceerde spelinstellingen af te handelen, omdat deze de framesnelheden weergeeft. Om dat te doen, moet u de spelinstellingen zorgvuldig optimaliseren op basis van uw pc-configuratie.

Verbind uw pc met Ethernet in plaats van Wi-Fi om ping en latentie en pakketverlies te verlagen. Aangezien de meeste huishoudelijke apparaten wi-fi in huis gebruiken, kan het rechtstreeks gebruik van Ethernet de beste keuze zijn om naadloos te gamen.

Zorg ervoor dat u geen achtergrondprogramma’s zoals Twitch of Netflix uitvoert, die uw bandbreedtesnelheid kunnen onderscheppen. Automatische updates kunnen ook een tol eisen van de internetsnelheid en de framerate stikken tijdens het gamen.

Verlaag het aantal aangesloten apparaten van de hoofdrouter omdat het geen enorm verkeer aankan en uw online gamesnelheid kan verlagen. Zelfs als u niet alle apparaten kunt loskoppelen, probeert u de aantallen zoveel mogelijk te verminderen om ping te verminderen.

Beste VPN voor gaming op Reddit

Hoewel ik persoonlijk de bovengenoemde gaming VPN’s heb getest, wilde ik nog steeds zien wat de Reddit-community moest suggereren. Verrassend genoeg stelde de meerderheid van de Reddit-gebruikers NordVPN of ExpressVPN voor om te gamen. Laten we dus eens kijken naar enkele opmerkingen over gaming VPN’s, volgens Reddit.

Hier is een Reddit-gebruiker die voorstelt NordVPN te gebruiken voor het spelen van Global

Een andere Reddit-gebruiker stelde voor om verbinding te maken met een VPN terwijl hij de VPN opstart en de verbinding verbreekt zodra de game is afgelopen.

Daar ga je, enkele beoordelingen over de beste VPN’s voor gaming volgens Reddit in 2021. Lees meer VPN-beoordelingen van Reddit-gebruikers.

Veelgestelde vragen – Beste VPN voor gaming

Dus nu je weet waarom en welke gaming VPN’s je moet gebruiken, laten we enkele van de meest gestelde vragen over gaming VPN’s doornemen.

Zijn VPN’s goed voor gaming? Ja, VPN’s zijn eigenlijk best goed voor gaming. In feite kan een VPN u helpen betere pings (in sommige gevallen), hoge snelheden, bescherming tegen DDoS te bereiken en u ook toegang te bieden tot geografisch beperkte games van over de hele wereld. Ik raad ExpressVPN ten zeerste aan als de beste VPN voor gaming, omdat het fantastische snelheden, deblokkeermogelijkheden en 3000 + servers over de hele wereld biedt. Vermindert VPN ping? Ja, een VPN kan u helpen pings te verminderen als u pakketverlies ondervindt van het eindpunt van uw internetprovider of als uw pakketten via meerdere hops worden overgedragen. Vertraagt VPN gamen? Ja, een VPN vertraagt je gamesnelheden. Het werkelijke percentage snelheidsschommelingen is echter subjectief en hangt af van tal van factoren. U kunt betere snelheden krijgen door verbinding te maken met een VPN-server die dichter bij uw werkelijke geografische locatie ligt. Heeft FPS invloed op Ping? Nee, uw ping mag uw FPS niet rechtstreeks beïnvloeden, maar u kunt rommelen met FPS die een impact kan hebben op uw pings. Als u bijvoorbeeld wilt rommelen, kunt u uw FPS onder een specifieke drempel laten vallen en uw pings aanzienlijk verhogen.

Laatste gedachten

Om optimaal van online gaming te kunnen genieten, moet je een VPN gebruiken. Door te kiezen voor de beste gaming VPN’s voorkomt u isp-beperking, bereikt u lagere pings, vermijdt u DDoS-aanvallen en deblokkeer u geografisch beperkte games van overal ter wereld.

Als je op zoek bent naar een VPN voor generiek gebruik zoals streaming en algehele bescherming, stel ik voor dat je onze lijst met beste VPN’s bekijkt. Voor mij werkte ExpressVPN echter geweldig en wordt het ten zeerste aanbevolen om te gebruiken voor de ultieme game-ervaring.

Als u ook op zoek bent naar VPN’s die geen gat in uw zakken maken en u tegelijkertijd de beste game-ervaring bieden, dan raden we u aan onze lijst met beste gratis VPN’s voor gamingte bekijken.