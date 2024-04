Hoe lang krijgt jouw iPhone nog updates? (2024)

Ben je van plan een nieuwe iPhone te kopen, maar hoeft het niet de allernieuwste te zijn? Er is genoeg keuze uit eerdere modellen. Eén ding is daarbij wel belangrijk, je wil dat jouw toestel nog jarenlang updates krijgt. Apple belooft tot 5 jaar na de release van het toestel nog iOS-updates uit te brengen, zodat je ook met een wat ouder toestel nog lang plezier ervan hebt. Is het bijvoorbeeld nog wel slim op anno 2023 een iPhone 11 te kopen te kopen, of krijg je bijna geen updates meer? Je leest het in dit overzicht!

Waarom iPhone software updates belangrijk zijn

Deze iPhones krijgen nog iOS updates

Deze iPhones krijgen beveiligingsupdates

Deze iPhones krijgen geen iOS update meer

Waarom krijgt mijn iPhone geen updates meer?

Wat te doen als jouw iPhone geen updates meer krijgt?

In ons overzicht van iOS-versies kun je zien welke update je momenteel nog op jouw toestel kunt installeren. Zo kun je op een iPhone X nog de update naar iOS 16.x installeren, maar het is niet meer mogelijk om te profiteren van de update naar iOS 17. Dit is een toestel uit 2017, die volgens de belofte van Apple vijf jaar updates heeft gekregen. Daarna krijg je alleen nog beveiligingsupdates om dringende lekken te dichten. Nieuwe functies krijg je niet meer.

Je wilt dus verzekerd zijn dat jouw iPhone nog enkele jaren updates krijgt. Updates zorgen er namelijk voor dat de prestaties op orde blijven, beveiligingsgaten worden gedicht en dat je met de jaarlijkse iOS-vernieuwing ook wat nieuwe functies krijgt.

Apple voorziet zijn iPhones minstens 5 jaar van software-updates. Sommige toestellen hebben een langere ondersteuning gehad. De iPhone 6S uit 2015 kreeg bijvoorbeeld ondersteuning tot 2021, wat het aantal updates op 6 brengt. In onderstaande tabel zie je waar je minimaal op kunt rekenen, maar het is in sommige gevallen mogelijk dat je langer dan 5 jaar updates krijgt.

Dit is tot welk jaar de verschillende iPhone-modellen nog updates krijgen (op zijn minst).

Zo lang krijgt jouw iPhone nog iOS updates Model Release Eindjaar* iPhone XS (Max) 2018 2023 iPhone XR 2018 2023 iPhone 11 (Pro, Pro Max) 2019 2024 iPhone SE 2020 2020 2025 iPhone 12 (mini, Pro, Pro Max) 2020 2025 iPhone 13 (mini, Pro, Pro Max) 2021 2026 iPhone SE 2022 2022 2027 iPhone 14 (Plus, Pro, Pro Max) 2022 2027 iPhone 15 (Plus, Pro, Pro Max) 2023 2028

* Eindjaar: Hiermee bedoelen we het laatste jaar waarin er nog een grote update verschijnt. Als een iPhone in 2027 nog een grote iOS-update krijgt, betekent het dat je in september 2027 de grote update naar iOS 21 ontvangt, maar dat je in de maanden daarna ook nog profiteert van de kleinere updates iOS 21.x. Je krijgt dan naar verwachting in augustus 2028 de laatste update met nieuwe functies en daarna alleen nog beveiligingsupdates.



De iPhone 15-serie wordt nog tot 2028 ondersteund.

Welke iPhones krijgen geen iOS update meer?

Hieronder zie je welke iPhones op dit moment geen iOS updates meer krijgen. Soms brengt Apple hiervoor nog wel enkele jaren beveiligingsupdates uit. Hierin worden alleen eventuele beveiligingslekken gedicht. Je krijgt geen nieuwe features, maar je kunt je oudere iPhone nog wel zorgeloos blijven gebruiken (mits de prestaties en de batterij nog enigszins in orde zijn).

Deze iPhones krijgen alleen nog beveiligingsupdates

iPhone X – iOS 16.x

– iOS 16.x iPhone 8 (Plus) – iOS 16.x

– iOS 16.x iPhone 7 (Plus) – iOS 15.x

– iOS 15.x iPhone SE 2016 – iOS 15.x

– iOS 15.x iPhone 6s (Plus) – iOS 15.x

– iOS 15.x iPhone 6 (Plus) – iOS 12.x

– iOS 12.x iPhone 5s – iOS 12.x

Deze iPhones krijgen helemaal geen iOS updates meer

iPhone 5 en iPhone 5c

en iPhone 4 en iPhone 4s

en Oudere modellen

Waarom krijgt mijn iPhone geen updates meer?

Apple blijft continu sleutelen aan de iPhones: elk jaar zitten er een betere processor, betere camera en nieuwe sensoren in. Daarnaast komen er elk jaar nieuwe softwarefuncties bij. Om al die vernieuwingen te kunnen ondersteunen is er elk jaar nieuwe software nodig. Apple blijft daarbij de oudere toestellen minstens 5 jaar ondersteunen, maar op een gegeven moment is dit niet meer haalbaar. Er moeten dan te veel compromissen worden gedaan om de software ook voor de oudere toestellen nog bruikbaar te houden, dat het de toekomstige ontwikkelingen tegenhoudt. Bovendien draait na 5 jaar nog maar een klein percentage van de toestellen op oudere iOS-versies zoals iOS 12. Het is dan economisch niet meer haalbaar om dit te blijven onderhouden. Het is dus geen kwaadaardige actie van Apple om je richting een nieuw toestel te dwingen, maar vooral ook een praktische afweging. Fabrikanten van Android-toestellen bieden vaak maar 2 of 3 jaar aan updates, hoewel er recent een ontwikkeling gaande is om dit ook naar 5 jaar op te trekken.

Wat te doen als jouw iPhone geen updates meer krijgt?

Als jouw iPhone geen software updates meer krijgt , kun je het toestel gewoon blijven gebruiken. Hij draait dan op een iOS versie die nog steeds stabiel is en die alle belangrijke functies bevat. Je kunt gewoon blijven e-mailen, foto’s maken en dergelijke. Wel moet je er rekening mee houden dat bepaalde apps van derden op een gegeven moment niet meer ondersteund worden. Ben je grootverbruiker van WhatsApp, dan is het belangrijk om te weten of WhatsApp op jouw oudere iPhone nog wel te gebruiken is. De support voor oudere toestellen is bij dit soort apps vaak vrij ruim.

Welke iPhone kan ik beter niet meer kopen?

Als het gaat om ondersteuning voor software-updates, hebben de iPhone XS (Max) en iPhone XR dit jaar waarschijnlijk hun laatste update ontvangen. Dat betekent dat iOS 17 de laatste softwareversie zou zijn voor deze toestellen. De ondersteuning voor de iPhone 11-reeks stopt waarschijnlijk in 2024. Dat zou iOS 18 de laatste softwareversie maken dat naar de toestelserie komt.

Ervan uitgaande dat je minstens twee jaar met je nieuwe iPhone wil doen, zijn alle iPhones die vóór 2020 zijn uitgebracht, waarschijnlijk geen goede keuze meer. Het kan best zijn dat deze toestellen nog wat langer updates krijgen, maar je kunt daar niet blind op rekenen. De meeste kans op langere ondersteuning maakt de iPhone 11-serie, omdat deze relatief lang in het assortiment is gebleven. Maar de iPhone XR en iPhone XS (Max) kan je beter overslaan als je nog langere tijd software-updates wil hebben.

Wil je meer weten welke iPhones nog een goede keuze zijn als het gaat om bruikbaarheid, processor, batterij en andere factoren, dan lees je daarover in een apart artikel Je wil immers dat je iPhone niet alleen over nieuwere functies beschikt, maar ook dat je batterij het einde van de dag haalt en dat het gebruik van apps soepel verloopt.