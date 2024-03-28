10 أفضل VPN للتلفزيون الذكي (2024)

٥ فبراير، ٢٠٢٤ By ياكوف إيتاي ساملسون



هل تبحث عن أفضل VPN للتلفزيون الذكي لتحسين تجربة البث وتعزيز أمانك عبر الإنترنت؟ مع استمرار تزايد الطلب على بث المحتوى، ومع تزايد المخاوف بشأن الخصوصية عبر الإنترنت، أصبحت الحاجة إلى خدمة VPN موثوقة لأجهزة التلفزيون الذكية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وفقًا للبيانات الحديثة، من المتوقع أن يصل سوق التلفزيون الذكي العالمي إلى 126.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026 ومضاعفة ذلك بحلول نهاية العقد، مدفوعًا بالتكامل المتزايد للميزات المتقدمة والشعبية المتزايدة للمحتوى عند الطلب. في الوقت نفسه، يشهد سوق VPN العالمي أيضًا نموًا كبيرًا، مع تقييم متوقع بقيمة 107.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، مدفوعًا بالمخاوف المتصاعدة بشأن خصوصية البيانات والأمن السيبراني.

في هذا المشهد الديناميكي، يقدم تقاطع أجهزة التلفزيون الذكية وتقنية VPN فرصة مقنعة لحماية بصمتك الرقمية مع فتح عالم من محتوى البث غير المقيد. ومع ذلك، مع وجود عدد لا يحصى من الخيارات المتاحة، فإن اختيار أفضل VPN للتلفزيون الذكي يمكن أن يكون مهمة شاقة. تهدف هذه المقالة إلى تقديم رؤى شاملة حول خدمات VPN الأعلى تقييمًا والمصممة لأجهزة التلفزيون الذكية، وتزويدك بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرار مستنير والارتقاء بتجربة البث الخاصة بك براحة البال.

الحاجة إلى أفضل VPN للتلفزيون الذكي

لم تكن الحاجة إلى أفضل VPN للتلفزيون الذكي أكثر أهمية من أي وقت مضى. في عصر وصلت فيه المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، يعد ضمان بقاء أنشطتك عبر الإنترنت، وخاصة تلك الموجودة على التلفزيون الذكي الخاص بك، أمرًا بالغ الأهمية. تساعد شبكة VPN على إخفاء عنوان IP الخاص بك، مما يجعل تواجدك عبر الإنترنت مجهولاً ويحمي معلوماتك الشخصية من المتسللين المحتملين. علاوة على ذلك، فإن القيود الجغرافية التي تفرضها منصات البث تعني أن جزءًا كبيرًا من المحتوى يظل غير قابل للوصول للغالبية العظمى من المشاهدين. يمكن لشبكة VPN القوية فتح هذا المحتوى، مما يوفر لك حرية الاستكشاف والاستمتاع بمجموعة متنوعة من العروض والأفلام من جميع أنحاء العالم، كل ذلك وأنت مرتاح في غرفة معيشتك.

كيف يعمل أفضل VPN للتلفزيون الذكي؟

يعد فهم كيفية عمل أفضل Smart TV VPN أمرًا ضروريًا للاستفادة من إمكاناته الكاملة. في جوهرها، تقوم شبكة VPN بإنشاء نفق آمن لاتصالك بالإنترنت، وتشفير البيانات التي تمر عبره. لا تحمي هذه العملية أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين فحسب، بل تخفي موقعك الفعلي أيضًا عن طريق استبدال عنوان IP الخاص بك بعنوان من خادم VPN. عندما يتعلق الأمر بأجهزة التلفزيون الذكية، فهذا يعني أنه يمكنك الظهور وكأنك تصل إلى الإنترنت من بلد مختلف، وبالتالي تجاوز القيود الجغرافية التي تفرضها خدمات البث. تتيح لك هذه الإمكانية فتح عالم من المحتوى الذي قد يكون غير متاح، مما يعزز تجربة البث لديك بشكل كبير.

10 أفضل VPN للتلفزيون الذكي

توربو VPN التلفزيون الذكي VPN NordVPN VPN للتلفزيون الذكي ExpressVPN VPN للتلفزيون الذكي CyberGhost Smart TV VPN الوصول إلى الإنترنت الخاص Smart TV VPN Surfshark Smart TV VPN أفيرا التلفزيون الذكي VPN PrivateVPN VPN للتلفزيون الذكي Hide.me Smart TV VPN IPVanish Smart TV VPN

كيفية اختيار أفضل VPN للتلفزيون الذكي؟

يتطلب اختيار أفضل VPN للتلفزيون الذكي دراسة متأنية لعدة عوامل رئيسية. أولاً، تعد سرعة الاتصال أمرًا بالغ الأهمية، حيث ستضمن شبكة VPN التي توفر اتصالات سريعة ومستقرة تجربة بث سلسة دون تخزين مؤقت. ثانيًا، تعد شبكة الخادم جانبًا حيويًا آخر، حيث توفر شبكة VPN التي تحتوي على مجموعة واسعة من الخوادم عبر مواقع مختلفة المزيد من الخيارات لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى المحتوى العالمي. بالإضافة إلى ذلك، تعد القدرة على إلغاء حظر خدمات البث أمرًا ضروريًا، ولا تستطيع جميع شبكات VPN تجاوز حجب VPN الذي تفرضه العديد من منصات البث باستمرار. ابحث عن شبكة VPN معروفة بقدراتها على إلغاء الحظر للتأكد من أنه يمكنك الوصول إلى برامجك وأفلامك المفضلة. وأخيرًا، تعد سهولة الاستخدام والتوافق مع نظام تشغيل التلفزيون الذكي الخاص بك أمرًا مهمًا. يمكن للواجهة سهلة الاستخدام وعملية الإعداد المباشرة أن تعزز تجربتك الشاملة بشكل كبير. من خلال النظر في هذه العوامل، يمكنك اختيار VPN لا يلبي احتياجات الخصوصية والأمان الخاصة بك فحسب، بل يزيد أيضًا من متعة البث.

أفضل VPN للتلفزيون الذكي

1. توربو VPN التلفزيون الذكي VPN

يعد Turbo VPN Smart TV VPN حلاً متعدد الاستخدامات للمستخدمين الذين يهدفون إلى تعزيز خصوصيتهم عبر الإنترنت مع الاستمتاع بتجربة بث غير مقيدة على أجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بهم. تم تصميم خدمة VPN هذه لتلبية احتياجات المشاهدين المعاصرين الذين يطالبون بالوصول السلس إلى المحتوى العالمي والحماية القوية من أعين المتطفلين. من خلال التركيز على السرعة والبساطة، يضمن Turbo VPN Smart TV VPN أن جلسات المشاهدة الممتعة الخاصة بك آمنة وخاصة ولا حدود لها.

ماذا يفعل Turbo VPN Smart TV VPN؟

يعمل Turbo VPN Smart TV VPN كبوابة إلى عالم من المحتوى غير المقيد، مما يسمح للمستخدمين بتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى عدد كبير من خدمات البث من أي مكان في العالم. فهو يؤمن اتصال الإنترنت الخاص بالتلفزيون الذكي الخاص بك عن طريق توجيهه عبر خوادم مشفرة، وبالتالي حماية أنشطتك عبر الإنترنت من مزودي خدمة الإنترنت والمعلنين والتهديدات السيبرانية المحتملة. سواء كنت تقوم ببث برامجك المفضلة أو الوصول إلى المحتوى من مناطق مختلفة، تضمن Turbo VPN Smart TV VPN أن تكون تجربة المشاهدة الخاصة بك خاصة وآمنة وغير منقطعة.

الميزات الرئيسية لـ Turbo VPN Smart TV VPN

مواقع خادم VPN: تفتخر Turbo VPN بشبكة واسعة تضم أكثر من 21,000 خادم عبر أكثر من 50 دولة، مما يوفر للمستخدمين مجموعة كبيرة من الخيارات للاتصال بالمحتوى المطلوب.

تصفح مجهول: تضمن الخدمة بقاء هويتك عبر الإنترنت مخفية، مما يسمح بالتصفح والبث بشكل مجهول على التلفزيون الذكي الخاص بك.

قتل التبديل: ميزة أمان مهمة تقوم تلقائيًا بفصل جهازك عن الإنترنت في حالة انقطاع اتصال VPN، مما يمنع تسرب البيانات.

تشفير AES-256: يتم استخدام معيار التشفير المتطور هذا لحماية بياناتك، مما يضمن أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة من المتنصتين.

سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات: تلتزم Turbo VPN بسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات، مما يعني أنه لا يتم تسجيل أو تخزين سجل التصفح واستخدام البيانات.

نفق الانقسام: تتيح لك هذه الميزة اختيار التطبيقات الموجودة على تلفزيونك الذكي التي ستستخدم اتصال VPN والتطبيقات التي ستتصل مباشرة بالإنترنت، مما يؤدي إلى تحسين تجربة البث لديك.

خطط تسعير Turbo VPN Smart TV VPN

تقدم Turbo VPN مجموعة متنوعة من خطط التسعير لتناسب احتياجات المستخدمين المختلفة.

الخطة المجانية: توفر هذه الخطة وصولاً أساسيًا لشبكة VPN مع خيارات خادم وسرعة محدودة، ومناسبة للتصفح العادي.

خطة شهر واحد: بسعر 11.99 دولارًا، تعد هذه الخطة مثالية للمستخدمين على المدى القصير الذين يبحثون عن ميزات VPN كاملة دون التزام طويل المدى.

خطة شهر واحد: بسعر 39.99 دولارًا أمريكيًا، يتم إصدار فاتورة به كل ستة أشهر، توفر هذه الخطة توازنًا بين القدرة على تحمل التكاليف ومرونة الخيار قصير المدى.

خطة سنة واحدة: تبلغ تكلفة الخطة السنوية 59.99 دولارًا وتوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة لحماية VPN على مدار العام.

خطة سنة واحدة: يمكن العثور على أفضل قيمة في خطة السنتين، والتي تتم محاسبتها بمبلغ 2 دولارًا كل 99.99 شهرًا، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا للمستخدمين على المدى الطويل.

تتضمن طرق الدفع التي تقبلها Turbo VPN Smart TV VPN بطاقات الخصم والائتمان والعملات المشفرة والتحويلات البنكية.

2. NordVPN VPN للتلفزيون الذكي

يعد NordVPN Smart TV VPN خيارًا رائدًا للمستخدمين الذين يسعون إلى تحسين تجربة التلفزيون الذكي الخاصة بهم مع المزيد من الأمان والخصوصية. تم تصميم خدمة VPN هذه خصيصًا لأجهزة Android TV، حيث تقدم تكاملًا سلسًا يعدك بعدم تعطيل البث من خلال الاتصالات البطيئة أو مقاطع الفيديو المعطلة. مع NordVPN، تم تجهيز تلفزيونك الذكي بتشفير متقدم، مما يحمي أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. تتميز الخدمة بشبكة خوادم واسعة النطاق، مما يضمن لك الاستمتاع بعروضك المفضلة دون قيود جغرافية وبأفضل سرعات الاتصال المتوفرة في السوق. سواء كان الأمر يتعلق بالوصول إلى المحتوى المقيد أو تأمين اتصال الإنترنت الخاص بالتلفزيون الذكي الخاص بك، فإن NordVPN يوفر حلاً شاملاً يلبي جميع احتياجاتك.

ماذا يفعل NordVPN Smart TV VPN؟

تعمل NordVPN على تحويل تجربة التلفزيون الذكي الخاصة بك من خلال تقديم مزيج من الأمان والخصوصية والوصول غير المقيد إلى المحتوى. من خلال تثبيت NordVPN على تلفزيون Android الخاص بك، يمكنك إخفاء موقعك الافتراضي والحصول على عنوان IP جديد والوصول إلى الإنترنت دون قيود. وهذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بالمحتوى المفضل لديك من أي مكان في العالم، وتجاوز القيود الجغرافية والرقابة. علاوة على ذلك، يضمن NordVPN تشفير اتصال تلفزيونك الذكي، مما يحمي معلوماتك الشخصية من المتسللين والمتطفلين. سواء كنت تبث أفلامًا أو برامج تلفزيونية أو مباريات رياضية مباشرة، يضمن NordVPN أن تكون تجربة المشاهدة الخاصة بك آمنة وخاصة وخالية من الانقطاعات.

الميزات الرئيسية لـ NordVPN Smart TV VPN

شبكة خادم واسعة النطاق: تقدم NordVPN مجموعة واسعة من الخوادم في جميع أنحاء العالم، مما يتيح للمستخدمين تجاوز القيود الجغرافية والاستمتاع بمجموعة واسعة من المحتوى على أجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بهم.

تشفير متقدم: تستخدم الخدمة أحدث تقنيات التشفير لتأمين اتصال الإنترنت الخاص بالتلفزيون الذكي الخاص بك، وحماية بياناتك من المتسللين وضمان بقاء أنشطتك عبر الإنترنت خاصة.

اتصالات عالية السرعة: تم تصميم NordVPN لتوفير أعلى سرعات اتصال VPN، مما يضمن أن تكون تجربة البث الخاصة بك سلسة وغير متقطعة بسبب التخزين المؤقت أو التأخير.

تثبيت سهل: يعد إعداد NordVPN على تلفزيون Android الخاص بك أمرًا بسيطًا، مما يسمح لك بالاستمتاع بسرعة بالأمان المعزز والوصول إلى المحتوى المقيد.

تقنية سمارت بلاي: تجمع هذه الميزة بين تقنيات VPN و DNS الذكية، مما يتيح لك الوصول إلى خدمات البث المقيدة جغرافيًا على التلفزيون الذكي الخاص بك دون خطوات إضافية.

سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات: تلتزم NordVPN بسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات، مما يضمن عدم مراقبة أنشطتك عبر الإنترنت أو تسجيلها أو مشاركتها مع أطراف ثالثة.

خطط تسعير NordVPN Smart TV VPN

تقدم NordVPN مجموعة متنوعة من خطط التسعير لتناسب الاحتياجات والميزانيات المختلفة.

خطة القياسية: توفر هذه الخطة حماية VPN الأساسية للتلفزيون الذكي الخاص بك والأجهزة الأخرى. إنه الخيار الأقل تكلفة، وهو مثالي للمستخدمين الذين يحتاجون بشكل أساسي إلى خدمات VPN دون ميزات إضافية، بسعر 12.99 دولارًا شهريًا.

خطة زائد: بالإضافة إلى حماية VPN، تشتمل خطة Plus على NordPass، وهو مدير كلمات مرور آمن. هذه الخطة مثالية للمستخدمين الذين يبحثون عن الأمان والراحة في إدارة كلمات المرور الخاصة بهم، بسعر 4.99 دولارًا شهريًا.

خطة كاملة: توفر الخطة الكاملة مجموعة كاملة من خدمات NordVPN، بما في ذلك حماية VPN وNordPass وNordLocker للتخزين السحابي الآمن. تم تصميم هذه الحزمة الشاملة للمستخدمين الذين يبحثون عن أقصى قدر من الأمان والخصوصية عبر الإنترنت، بسعر 3.42 دولارًا شهريًا.

تقبل NordVPN طرق دفع مختلفة، بما في ذلك بطاقات الخصم والائتمان وPayPal وGPay وBitcoin وEthereum، مما يجعل من السهل الاشتراك في الخدمة التي تختارها.

3. ExpressVPN VPN للتلفزيون الذكي

يعد ExpressVPN أحد حلول Smart TV VPN المتميزة، حيث يقدم مزيجًا سلسًا من السرعة والأمان والبساطة لنظام الترفيه المنزلي الخاص بك. تم تصميمه للعمل بسهولة مع أجهزة تلفزيون Android، وهو يوفر طريقة مباشرة لتحسين تجربة البث لديك. سواء كنت تتطلع إلى الوصول إلى محتوى مقيد جغرافيًا، أو الحفاظ على الخصوصية، أو ببساطة الاستمتاع بجلسة مشاهدة خالية من المخزن المؤقت، فقد تم تصميم شبكة ExpressVPN القوية لتلبية هذه الاحتياجات. من خلال مجموعة عالمية من الخوادم، يمكنك نقل تلفزيونك الذكي تقريبًا إلى أي مكان، مما يفتح عالمًا جديدًا من المحتوى. علاوة على ذلك، بالنسبة لأجهزة التلفزيون التي لا تدعم تطبيقات VPN مباشرة، مثل أجهزة تلفزيون Samsung الذكية، تقدم ExpressVPN خدمة MediaStreamer، مما يضمن استفادة جميع أنواع أجهزة التلفزيون الذكية من ميزاتها.

ماذا يفعل ExpressVPN Smart TV VPN؟

يقوم ExpressVPN Smart TV VPN بتحويل مشاهدة التلفزيون الخاص بك عن طريق تشفير اتصال الإنترنت الخاص بك وتوجيهه عبر خادم في الموقع الذي تختاره. لا تعمل هذه العملية على تأمين بياناتك من المتنصتين المحتملين فحسب، بل تتيح لك أيضًا تجاوز القيود الإقليمية على المحتوى. باستخدام ExpressVPN، يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات البث ومكتبات المحتوى التي قد لا تكون متوفرة في بلدك. كما أنه يمنع مزودي خدمة الإنترنت من تقييد اتصالك، مما يضمن جودة بث متسقة. سواء كنت تستخدم تلفزيون Android، أو جهاز فك التشفير مثل Nvidia Shield، أو أي تلفزيون ذكي عبر موجه Wi-Fi يدعم VPN، فإن ExpressVPN يوفر طريقة آمنة وخاصة للاستمتاع بعروضك وأفلامك المفضلة.

الميزات الرئيسية لـ ExpressVPN Smart TV VPN

شبكة الخادم العالمية: تفتخر ExpressVPN بشبكة واسعة من الخوادم عبر 105 دولة، مما يتيح للمستخدمين تبديل المواقع افتراضيًا والوصول إلى المحتوى الدولي بسهولة.

خدمة بث الوسائط: بالنسبة لأجهزة التلفاز الذكية التي لا تدعم تطبيقات VPN، تقدم ExpressVPN خدمة MediaStreamer، وهي خدمة DNS تساعد على بث المحتوى دون الحاجة إلى برنامج VPN.

الخصوصية والأمن: مع ExpressVPN، يتم تشفير اتصال الإنترنت الخاص بتلفزيونك الذكي، مما يحمي معلوماتك الشخصية وعادات المشاهدة من الجهات الخارجية.

سهل الإعداد: تم تصميم VPN لسهولة التثبيت، مع واجهة سهلة الاستخدام تسمح لك بالبدء في بضع خطوات فقط، مما يضمن تجربة خالية من المتاعب.

وصول غير مقيد: باستخدام ExpressVPN، يمكنك إلغاء حظر التطبيقات ومواقع الويب المقيدة في منطقتك، مما يؤدي إلى توسيع خيارات الترفيه لديك.

لا اختناق: يضمن ExpressVPN أن تكون تجربة البث الخاصة بك خالية من قيود مزود خدمة الإنترنت، مما يوفر تشغيل فيديو متسق وعالي الجودة.

خطط تسعير ExpressVPN Smart TV VPN

تقدم ExpressVPN ثلاث خطط لتسعير الاشتراك:

خطة شهر واحد: هذه الخطة مثالية لأولئك الذين يرغبون في تجربة الخدمة دون التزام طويل الأمد، حيث توفر الوصول الكامل إلى جميع الميزات بسعر 12.95 دولارًا شهريًا.

خطة شهر واحد: خيار متوسط ​​المدة يوفر التوازن بين التكلفة والالتزام، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بسعر مخفض قدره 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا يتم إصدار فاتورة به كل 6 أشهر.

خطة شهر واحد: أفضل خطة قيمة، والتي تتضمن أكبر خصم على أساس شهري، ومناسبة للمستخدمين المستعدين للالتزام بسنة من الخدمة، بسعر 8.32 دولارًا أمريكيًا شهريًا يتم إصدار فاتورة بها كل 12 شهرًا.

تتضمن كل خطة جميع ميزات ExpressVPN، مع الاختلاف في مدة الاشتراك والتكلفة الإجمالية. يمكن إجراء الدفع باستخدام بطاقات الخصم والائتمان، وPayPal، وBitcoin، والتحويل البنكي.

4. CyberGhost Smart TV VPN

تم تصميم CyberGhost Smart TV VPN كحل قوي للمستخدمين الذين يسعون إلى تحسين تجربة المشاهدة الخاصة بهم. تم تصميم خدمة Smart TV VPN هذه لتلبية احتياجات مستخدمي Smart TV، حيث تقدم عملية إعداد سلسة ومجموعة من الميزات المصممة لفتح عالم من المحتوى مع الحفاظ على الخصوصية والأمان. باستخدام CyberGhost، يمكن للمشاهدين تجاوز القيود الجغرافية، والوصول إلى مكتبة عالمية من العروض والأفلام، والاستمتاع بالمحتوى المفضل لديهم دون أعين المتطفلين من مزودي خدمة الإنترنت والمعلنين. تعتبر ميزة Smart DNS الخاصة بالخدمة جديرة بالملاحظة بشكل خاص، حيث إنها توسع مزايا VPN لتشمل أجهزة التلفزيون الذكية التي لا تدعم تطبيقات VPN محليًا. علاوة على ذلك، تضمن شبكة خوادم CyberGhost الموسعة عبر 100 دولة إمكانية السفر فعليًا إلى أي مكان، مما يعمل على تحسين سرعة البث والوصول إلى مكتبات المحتوى المتنوعة.

ماذا يفعل CyberGhost Smart TV VPN؟

يعمل CyberGhost Smart TV VPN كبوابة للبث غير المقيد والخصوصية الرقمية المحسنة على التلفزيون الذكي الخاص بك. من خلال إخفاء عنوان IP الخاص بك وتشفير اتصالك بالإنترنت، فإنه يسمح لك بالتنقل عبر الويب بشكل مجهول، مما يمنع مزودي خدمة الإنترنت والمعلنين والمتنصتين المحتملين من مراقبة أنشطتك عبر الإنترنت. سواء كنت تتطلع إلى الوصول إلى المحتوى المحظور جغرافيًا، أو تجنب اختناق مزود خدمة الإنترنت، أو ببساطة الحفاظ على خصوصية عادات البث الخاصة بك، فإن CyberGhost يوفر الأدوات اللازمة للقيام بذلك. ويضمن توافق VPN مع أنظمة تشغيل Smart TV المختلفة، بما في ذلك تلك التي لا تسمح بتثبيت VPN المباشر، إمكانية استفادة جميع المستخدمين من ميزاته. بالإضافة إلى ذلك، يوفر خيار إعداد VPN مباشرة على جهاز التوجيه الخاص بك حلاً شاملاً يوسع الحماية لجميع الأجهزة المتصلة في منزلك.

الميزات الرئيسية لـ CyberGhost Smart TV VPN

DNS الذكية: تعد ميزة Smart DNS الخاصة بـ CyberGhost ميزة مميزة، حيث تمكن أجهزة التلفاز الذكية من الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا دون الحاجة إلى دعم VPN الأصلي. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأجهزة التلفاز التي تعمل على أنظمة تشغيل مغلقة مثل Tizen أو webOS، والتي عادةً ما تمنع تثبيت VPN.

شبكة خادم موسعة: مع خوادم في أكثر من 100 دولة، يقدم CyberGhost مجموعة واسعة من المواقع الافتراضية، مما يسمح للمستخدمين بتجاوز الحظر الجغرافي والاستمتاع بمجموعة غنية ومتنوعة من محتوى البث من جميع أنحاء العالم.

التشفير قوي: يستخدم CyberGhost تشفير AES 256 بت القوي، مما يضمن بقاء بياناتك آمنة وغير قابلة للقراءة لأطراف غير مصرح لها، مما يوفر راحة البال لجميع أنشطتك عبر الإنترنت.

اتصالات الأجهزة المتعددة: يتيح لك حساب CyberGhost واحد حماية ما يصل إلى 7 أجهزة في وقت واحد، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات لتأمين أدوات متعددة خارج التلفزيون الذكي الخاص بك.

خوادم البث الأمثل: تتميز الخدمة بخوادم مُحسّنة للبث، مما يوفر اتصالات سريعة وموثوقة ضرورية للاستمتاع بمحتوى فيديو عالي الجودة دون تخزين مؤقت أو انقطاع.

سياسة عدم وجود سجلات: يتم تعزيز التزام CyberGhost بخصوصية المستخدم من خلال سياستها الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات، والتي تم تدقيقها بشكل مستقل، مما يضمن عدم تسجيل سلوكك عبر الإنترنت أو مشاركته.

خطط تسعير CyberGhost Smart TV VPN

يقدم CyberGhost ثلاث خطط لتسعير الاشتراك:

خطة 1 شهر: هذه الخطة مثالية لأولئك الذين يرغبون في اختبار الخدمة أو يحتاجون إلى VPN لفترة قصيرة. يبلغ سعره 12.99 دولارًا شهريًا ويأتي مع ضمان استعادة الأموال لمدة 14 يومًا.

خطة 6 شهر: بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن التزام متوسط ​​الأجل، تتوفر خطة الستة أشهر بسعر 6 دولارًا أمريكيًا شهريًا، ويتم إصدار فاتورة بقيمة 6.99 دولارًا أمريكيًا كل ستة أشهر، وتتضمن ضمان استرداد الأموال لمدة 41.94 يومًا.

خطة 26 شهر: أفضل قيمة موجودة في خطة الـ 26 شهرًا، والتي تقدم خصمًا بنسبة 84%، مما يؤدي إلى تكلفة شهرية تبلغ 2.29 دولارًا فقط. تتم محاسبته بمبلغ 56.94 دولارًا أمريكيًا لأول 26 شهرًا وسنويًا بعد ذلك، مع ضمان استرداد الأموال لمدة 45 يومًا.

يمكن إجراء الدفع لهذه الخطط باستخدام بطاقات الخصم والائتمان، وPayPal، وBitcoin.

5. الوصول إلى الإنترنت الخاص Smart TV VPN

الوصول إلى الإنترنت الخاص (PIA) Smart TV VPN يبرز كحل مخصص لمستخدمي التلفزيون الذكي الذين يسعون إلى تحسين تجربة البث مع الحفاظ على الخصوصية والأمان. تم تصميم خدمة VPN هذه للتغلب على تحديات التوافق التي تواجهها أجهزة التلفزيون الذكية مع تطبيقات VPN التقليدية من خلال ميزة Smart DNS الخاصة بها. تتيح هذه الميزة للمستخدمين تغيير موقعهم الافتراضي بسهولة من التلفزيون الذكي الخاص بهم، مما يفتح عالمًا من المحتوى دون الحاجة إلى أجهزة إضافية أو عمليات إعداد معقدة. ويتجلى التزام PIA بسهولة الاستخدام في عملية الاشتراك المباشرة التي تتبعها، والتي تتطلب الحد الأدنى من المعرفة التقنية، مما يجعلها خيارًا متاحًا لجمهور واسع.

ماذا يفعل VPN الخاص بالوصول إلى الإنترنت والتلفزيون الذكي؟

الوصول إلى الإنترنت الخاص، يوفر Smart TV VPN طريقة سلسة لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى نطاق أوسع من محتوى البث على أجهزة التلفزيون الذكية. ومن خلال الاستفادة من ميزة Smart DNS، فإنها تمكن المستخدمين من تغيير موقعهم الافتراضي ليظهر كما لو أنهم يصلون إلى الإنترنت من بلد مختلف، وبالتالي فتح المحتوى الذي قد يكون مقيدًا في موقعهم الفعلي. هذه الخدمة مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يرغبون في الاستمتاع بعروضهم وأفلامهم المفضلة دون أي خلل أو تخزين مؤقت يمكن أن يحدث مع خدمات VPN الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم Smart DNS الخاص بـ PIA للعمل بشكل متناغم مع جميع تطبيقات Smart TV، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة ودون انقطاع.

الوصول إلى الإنترنت الخاص، الميزات الرئيسية للتلفزيون الذكي VPN

DNS الذكية: تعد ميزة Smart DNS الخاصة بـ PIA عرضًا متميزًا يسمح لمستخدمي التلفزيون الذكي بتغيير موقعهم الافتراضي بسهولة للحصول على تجربة بث محسنة دون الحاجة إلى تطبيق VPN تقليدي.

عرض النطاق الترددي غير محدود: مع PIA، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بعرض نطاق ترددي غير محدود، مما يعني أنه يمكن إجراء البث والألعاب والتنزيل دون القلق بشأن الحدود القصوى للبيانات أو الاختناق.

شبكة الخادم العالمية: تفتخر PIA بشبكة خوادم عالمية، مما يتيح للمستخدمين الاتصال بخادم في واحدة من 91 دولة لتحسين السرعة والوصول إلى المحتوى الدولي.

التشفير قوي: يمكن للمستخدمين الاطمئنان إلى أن أنشطتهم عبر الإنترنت محمية بمعايير تشفير قوية، بما في ذلك الاختيار بين تشفير 128 بت AES وتشفير 256 بت AES.

سياسة عدم وجود سجلات: تلتزم PIA بخصوصية المستخدم، وتحافظ على سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات لضمان عدم تسجيل أو تخزين بيانات استخدام VPN الخاصة بالمستخدمين، بما في ذلك عناوين IP وعادات التصفح.

خدمة العملاء على مدار الساعة: توفر PIA دعمًا للعملاء على مدار الساعة، مما يضمن حصول المستخدمين على المساعدة متى احتاجوا إليها، مما يعزز تجربة المستخدم الشاملة.

الوصول إلى الإنترنت الخاص، خطط تسعير VPN للتلفزيون الذكي

يقدم Private Internet Access مجموعة متنوعة من خطط التسعير لتناسب احتياجات وتفضيلات المستخدمين المختلفة.

خطة شهرية: هذه الخطة مثالية للمستخدمين الذين يسعون إلى الوصول إلى VPN على المدى القصير. يبلغ سعره 11.99 دولارًا شهريًا ويوفر مرونة الاشتراك الشهري.

الخطة السنوية: يمكن للمستخدمين الذين يبحثون عن التزام أطول اختيار الخطة السنوية، والتي تبلغ تكلفتها 39.95 دولارًا أمريكيًا سنويًا، وتنخفض إلى حوالي 3.33 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

الخطة الثلاثية: الخيار الأكثر اقتصادا هو خطة الثلاث سنوات، بسعر 79 دولارًا، والذي يصل إلى 2.19 دولارًا تقريبًا شهريًا. تتضمن هذه الخطة غالبًا أشهرًا مجانية إضافية كجزء من العروض الترويجية المستمرة.

يقبل Private Internet Access طرق دفع مختلفة، بما في ذلك بطاقات الخصم والائتمان، وPayPal، وBitcoin، مما يلبي مجموعة واسعة من تفضيلات المستخدم.

6. Surfshark Smart TV VPN

يقدم Surfshark Smart TV VPN مجموعة من الميزات المصممة لتحسين الخصوصية والأمان والوصول إلى نطاق أوسع من المحتوى. باستخدام Surfshark، يمكن للمستخدمين تجاوز اختناق مزود خدمة الإنترنت، مما يضمن سرعات بث متسقة دون أي تدخل. تقوم خدمة VPN بتشفير أنشطة البث، مما يجعلها خاصة وآمنة من المراقبة المحتملة من طرف ثالث. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Surfshark إجراءات أمنية محسنة، ويحمي المستخدمين من خروقات البيانات عن طريق إخفاء عناوين IP الخاصة بهم. بالنسبة لأولئك الذين يسافرون، فهو يسمح بالوصول إلى محتوى البلد الأصلي من الخارج، كما يوفر أيضًا دفاعًا ضد الهجمات الضارة، خاصة عند استخدام مواقع البث المجانية. إن التزام Surfshark بتقديم تجربة بث سلسة واضح، حيث إنه يعمل في بعض الأحيان على تحسين سرعة البث وتقليل التخزين المؤقت للحصول على تجربة مشاهدة محسنة.

ماذا يفعل Surfshark Smart TV VPN؟

يعمل Surfshark Smart TV VPN بمثابة بوابة للبث الآمن وغير المقيد على أجهزة التلفزيون الذكية. فهو يمكّن المستخدمين من الحفاظ على الخصوصية عبر الإنترنت من خلال تشفير اتصالهم بالإنترنت، مما يخفي أنشطة البث عن مزودي خدمات الإنترنت والمتنصتين المحتملين. ويلعب هذا التشفير أيضًا دورًا حاسمًا في الحماية ضد التهديدات الأمنية، خاصة على الشبكات غير الآمنة. يسمح Surfshark للمستخدمين بالتغلب على القيود الجغرافية، مما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة متنوعة من المحتوى من مناطق مختلفة. كما أنه يوفر حلاً لاختناق مزود خدمة الإنترنت، مما يمنع التباطؤ المتعمد لسرعات الإنترنت أثناء البث. بالنسبة للمسافرين، يضمن Surfshark أن يتمكنوا من الاستمرار في الاستمتاع بعروضهم المفضلة من وطنهم، بغض النظر عن موقعهم. علاوة على ذلك، توفر خدمة VPN الحماية ضد التهديدات الضارة، وهو أمر مفيد بشكل خاص عند التنقل عبر منصات البث المجانية.

الميزات الرئيسية لـ Surfshark Smart TV VPN

تجنب اختناق مزود خدمة الإنترنت: يساعد Surfshark على منع مزودي خدمة الإنترنت من إبطاء سرعات البث عمدًا، وهو أمر مفيد بشكل خاص عند بث محتوى فيديو عالي الدقة.

الخصوصية المحسنة: تقوم شبكة VPN بتشفير أنشطة البث، مما يضمن بقاءها خاصة وبعيدة عن متناول أي طرف ثالث مهتم بتتبع العادات عبر الإنترنت.

تحسين الأمن: في حالة حدوث اختراق للبيانات على منصة البث، يضمن Surfshark كشف عنوان IP الخاص بخادم VPN فقط، وليس عنوان IP الشخصي للمستخدم.

الوصول أثناء السفر: يتيح Surfshark للمستخدمين الوصول إلى المحتوى من وطنهم أثناء تواجدهم بالخارج، والتغلب على القيود والرقابة الإقليمية.

الدفاع من الهجمات الخبيثة: توفر شبكة VPN حماية إضافية عند استخدام مواقع البث المجانية، والتي قد تكون مليئة بالتهديدات الأمنية.

تجربة معززة: يمكن لـ Surfshark أحيانًا تحسين سرعة البث وتقليل التخزين المؤقت، مما يؤدي إلى تجربة مشاهدة أكثر سلاسة ومتعة.

خطط تسعير Surfshark Smart TV VPN

يقدم Surfshark ثلاث خطط تسعير رئيسية، توفر كل منها نفس الميزات مع فترات التزام مختلفة.

خطة شهر واحد: هذه الخطة، بسعر 10.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، مثالية للمستخدمين على المدى القصير، حيث توفر الوصول الكامل إلى ميزات Surfshark مع مرونة الدفعات الشهرية.

خطة شهر واحد: توفر هذه الخطة، بسعر 3.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، والتي يتم إصدار فاتورة بها سنويًا، توازنًا بين التكلفة والالتزام، وتقدم سعرًا شهريًا مخفضًا للمستخدمين الراغبين في الالتزام باشتراك لمدة عام.

خطة شهر واحد: الخيار الأكثر اقتصادا، تقدم هذه الخطة أقل سعر شهري للمستخدمين المستعدين للالتزام لمدة عامين من الخدمة، بسعر 2.29 دولارًا شهريًا يتم إصدار فاتورة بها لأول 26 شهرًا مقدمًا.

يقبل Surfshark طرق دفع مختلفة، بما في ذلك بطاقات الخصم والائتمان وPayPal وBitcoin وEthereum، مما يلبي مجموعة واسعة من تفضيلات المستخدم.

7. أفيرا التلفزيون الذكي VPN

يعد Avira Smart TV VPN حل VPN قويًا للمستخدمين الذين يسعون إلى تعزيز خصوصيتهم عبر الإنترنت وتجاوز القيود الجغرافية على أجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بهم. تم تصميم خدمة VPN هذه لتشفير حركة البيانات الخاصة بك، مما يضمن أن أنشطتك عبر الإنترنت مجهولة المصدر وأكثر أمانًا، خاصة عند الاتصال بشبكات Wi-Fi العامة. فهو ينشئ "نفقًا" خاصًا افتراضيًا يحمي معلوماتك من التهديدات السيبرانية المحتملة وأعين المتطفلين، مما يجعله أداة أساسية لمستخدمي التلفزيون الذكي الذين يقدرون أمنهم الرقمي وخصوصيتهم.

ماذا تفعل Avira Smart TV VPN؟

يعمل Avira Smart TV VPN بمثابة درع لاتصالك بالإنترنت، حيث يحول تلفزيونك الذكي إلى حصن ضد التهديدات السيبرانية. من خلال إخفاء عنوان IP الخاص بك، فإنه ينشئ شبكة خاصة عبر اتصال إنترنت عام، مما يسمح لك بالتصفح دون الكشف عن هويتك. تعتبر هذه الخدمة مفيدة بشكل خاص لمستخدمي التلفزيون الذكي الذين يرغبون في الوصول إلى نطاق أوسع من المحتوى، حيث تتيح تجاوز القيود الجغرافية وتوفر بيئة آمنة للأنشطة عبر الإنترنت، بما في ذلك البث والألعاب والتصفح.

الميزات الرئيسية لـ Avira Smart TV VPN

التشفير والأمان: يستخدم Avira Smart TV VPN تشفيرًا على مستوى البنك لتأمين بياناتك، مما يضمن حماية أنشطتك عبر الإنترنت على تلفزيونك الذكي من المتنصتين والتهديدات السيبرانية المحتملة.

إخفاء الهوية والخصوصية: تعمل الخدمة على إخفاء هوية تواجدك عبر الإنترنت، مما يمنع مقدمي خدمات الإنترنت والمعلنين من تتبع عادات التصفح الخاصة بك والحفاظ على خصوصيتك.

إلغاء الحظر الجغرافي: مع Avira Smart TV VPN، يمكنك الوصول إلى المحتوى الذي قد يكون مقيدًا في منطقتك، مما يؤدي إلى توسيع خيارات الترفيه الخاصة بك على التلفزيون الذكي الخاص بك.

اتصالات متزامنة: يسمح باتصال أجهزة متعددة في نفس الوقت، مما يضمن أن جميع أجهزتك يمكن أن تستفيد من حماية VPN.

سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات: تلتزم Avira بخصوصية المستخدم، وتلتزم بسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات، مما يعني أنها لا تتبع أو تخزن تفاصيل نشاطك على الإنترنت.

سهولة الاستعمال: تم تصميم شبكة VPN بواجهة سهلة الاستخدام، مما يجعلها في متناول الأفراد بغض النظر عن خبرتهم الفنية.

خطط تسعير Avira Smart TV VPN

خطط تسعير Avira Smart TV VPN 2:

خطة شهرية: بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن حماية شاملة على المدى القصير، توفر الخطة الشهرية بيانات غير محدودة ووصولاً كاملاً إلى جميع ميزات VPN، بسعر 8.00 دولارات شهريًا.

الخطة السنوية: تم تصميم الخطة السنوية للمستخدمين على المدى الطويل، مما يوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة مع نفس الوصول غير المحدود مثل الخطة الشهرية، بسعر 62.00 دولارًا سنويًا.

يقبل Avira Smart TV VPN طرق دفع مختلفة، بما في ذلك بطاقات الخصم والائتمان وPayPal والتحويلات البنكية، مما يوفر المرونة والراحة للمشتركين.

8. PrivateVPN VPN للتلفزيون الذكي

تبرز PrivateVPN Smart TV VPN كمنارة للخصوصية والوصول غير المقيد. تم تصميم هذه الخدمة لأولئك الذين يرغبون في رفع مستوى تجربة المشاهدة من خلال التحرر من القيود الجغرافية وحماية أنشطتهم عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. مع التركيز على البساطة والحماية القوية، توفر PrivateVPN تكاملًا سلسًا لمستخدمي Android TV، مما يضمن أن تكون جلسات المشاهدة الخاصة بك خاصة وآمنة ولا حدود لها. سواء كان الأمر يتعلق بالوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى أو حماية بصمتك الرقمية، تبرز PrivateVPN كحل متعدد الاستخدامات لعشاق التلفزيون الذكي الذين يبحثون عن مزيج من الترفيه والخصوصية.

ماذا يفعل PrivateVPN Smart TV VPN؟

في جوهره، يقوم PrivateVPN بتحويل تلفزيونك الذكي إلى بوابة لمحتوى العالم، غير مقيدة بالقيود الجغرافية ومحمية من المراقبة. لا تقتصر هذه الخدمة على فتح المستوى التالي من الترفيه فحسب، بل تتعلق بإعادة تعريف الطريقة التي تتفاعل بها مع العالم الرقمي من خلال جهاز التلفزيون الخاص بك. من خلال تشفير اتصالك بالإنترنت، يضمن PrivateVPN أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت، بدءًا من بث برامجك المفضلة وحتى تنزيل الملفات، غير مرئية للغرباء. إنها أداة لا تمنحك إمكانية الوصول إلى مكتبة عالمية من المحتوى فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز خصوصيتك عبر الإنترنت، مما يجعل كل إجراء تتخذه على تلفزيونك الذكي آمنًا وخاصًا.

الميزات الرئيسية لـ PrivateVPN Smart TV VPN

تشفير بدرجة عسكرية: تضمن هذه الميزة أن أنشطتك عبر الإنترنت، سواء كانت تدفقًا أو تصفحًا، مشفرة بأعلى مستوى من الأمان، مما يحافظ على أمان بياناتك من المتسللين والمتطفلين.

سياسة عدم وجود سجلات: من خلال الالتزام بقوانين الخصوصية السويدية الصارمة، يضمن PrivateVPN أن سلوكك عبر الإنترنت، بدءًا من المواقع التي تزورها وحتى الملفات التي تقوم بتنزيلها، يظل معروفًا لك وحدك.

تجاوز التقييد الجغرافي: باستخدام هذه الميزة، يمكنك الوصول إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم، والتحرر من قيود الحظر الجغرافي والاستمتاع بتجربة بث غير مقيدة.

اتصالات عالية السرعة: يوفر PrivateVPN سرعات فائقة، مما يضمن أن البث أو التنزيل أو التصفح على التلفزيون الذكي الخاص بك يكون سلسًا وخاليًا من التخزين المؤقت.

دعم أجهزة متعددة: تتيح لك هذه الميزة توصيل ما يصل إلى 10 أجهزة في وقت واحد، كل منها مزود بـ IP الفريد الخاص به، مما يجعلها خيارًا متعدد الاستخدامات للأسر التي لديها أجهزة تلفزيون أو أجهزة ذكية متعددة.

دعم العملاء: تفتخر PrivateVPN بتقديم دعم مخصص للعملاء للمساعدة في حل أي مشكلات، بدءًا من الإعداد وحتى استكشاف الأخطاء وإصلاحها، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة.

خطط تسعير PrivateVPN Smart TV VPN

تقدم PrivateVPN مجموعة متنوعة من خطط التسعير لتناسب الاحتياجات والميزانيات المختلفة.

خطة شهر واحد: 9.90 دولارات شهريًا.

خطة شهر واحد: 6.00 دولارات شهريًا.

خطة شهر واحد: 2.00 دولارات شهريًا.

يقبل PrivateVPN بطاقات الخصم والائتمان، وPayPal، وBitcoin، وEthereum، مما يوفر المرونة والراحة للمشتركين.

9. Hide.me Smart TV VPN

تم تصميم Hide.me Smart TV VPN لتلبية احتياجات مستخدمي Android TV، مما يوفر مزيجًا سلسًا من الأمان والراحة. بفضل واجهته سهلة الاستخدام، يضمن Hide.me أن المشاهدين يمكنهم الاستمتاع بعروضهم وأفلامهم المفضلة دون متاعب الإعدادات المعقدة. تتميز الخدمة بسرعات خادم سريعة، وذلك بفضل خوادمها التي تبلغ سرعتها 10 جيجابت في الثانية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، مما يضمن أن يصبح التخزين المؤقت شيئًا من الماضي. علاوة على ذلك، تلتزم Hide.me بالحفاظ على أعلى معايير أمان البيانات، وذلك باستخدام بروتوكولات التشفير الرائدة في الصناعة مثل WireGuard وIKEv2. يمتد هذا التفاني إلى دعم IPv6 الأصلي الكامل، مما يعزز تجربة المستخدم بشكل أكبر من خلال القضاء على مشكلات الاتصال الشائعة. بالنسبة لأولئك الذين يواجهون قيودًا إقليمية على المحتوى، يوفر Hide.me بوابة للترفيه غير المقيد، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات لمستخدمي VPN للتلفزيون الذكي.

ماذا يفعل Hide.me Smart TV VPN؟

يعد Hide.me Smart TV VPN حارسًا للحرية الرقمية والخصوصية لمستخدمي Android TV. فهو يمكّن المشاهدين من تجاوز القيود الجغرافية، وفتح عالم من المحتوى قد لا يكون من الممكن الوصول إليه بسبب الرقابة الإقليمية. تضمن خدمة VPN هذه تشفير اتصالك بالإنترنت، وحماية بياناتك الشخصية من التهديدات المحتملة وضمان عدم الكشف عن هويتك عبر الإنترنت. بفضل الخوادم المُحسّنة للبث، يضمن Hide.me تجربة مشاهدة سلسة وخالية من المخزن المؤقت، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بأفلامهم وعروضهم المفضلة دون انقطاع. تدعم الخدمة أيضًا بروتوكولات VPN الرائدة في الصناعة، بما في ذلك WireGuard وIKEv2، مما يوفر أمانًا قويًا دون المساس بالسرعة. سواء كنت تتطلع إلى حماية خصوصيتك على الإنترنت، أو الوصول إلى المحتوى العالمي، أو ببساطة الاستمتاع بتجربة بث سلسة، فإن Hide.me Smart TV VPN يقدم لك خدمات على جميع الجبهات.

الميزات الرئيسية لـ Hide.me Smart TV VPN

سرعات الخادم السريعة: يوفر Hide.me سرعات خادم فائقة السرعة، مع خوادم تبلغ سرعتها 10 جيجابت في الثانية منتشرة في جميع أنحاء العالم، مما يضمن تجربة بث سلسة دون تخزين مؤقت.

التشفير الرائد في الصناعة: تستخدم الخدمة بروتوكولات تشفير عالية المستوى مثل WireGuard وIKEv2، مما يوفر أمانًا لا مثيل له لبياناتك.

دعم IPv6 الأصلي: مع دعم IPv6 الأصلي الكامل، يعمل Hide.me على تحسين الاتصال ويضمن تجربة مستخدم سلسة عبر جميع الأجهزة.

خوادم متدفقة محسنة: يحتوي Hide.me على خوادم مخصصة محسنة للبث، ومميزة بوضوح داخل التطبيق لسهولة الوصول إلى أفضل تجربة مشاهدة.

تصميم سهل الاستخدام: تم تصميم شبكة VPN مع مراعاة البساطة، مما يسهل على أي شخص إعدادها وبدء استخدامها على جهاز Android TV الخاص به.

تجاوز الرقابة: يتيح Hide.me للمستخدمين التغلب على قيود المحتوى الإقليمية، مما يوفر وصولاً غير مقيد إلى مكتبة عالمية من وسائل الترفيه.

خطط تسعير Hide.me Smart TV VPN

يقدم Hide.me مجموعة متنوعة من خطط التسعير لتناسب الاحتياجات والميزانيات المختلفة.

الخطة المجانية: توفر هذه الخطة خدمات VPN الأساسية دون أي تكلفة، دون الحاجة إلى تجارب أو مدفوعات أو اشتراكات. إنه يوفر نفس مستوى الأمان وعدم الكشف عن هويته مثل الخطط المدفوعة.

خطة بريميوم: تم تصميم تفاصيل وأسعار الخطة المميزة لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن ميزات محسنة ووصول غير محدود إلى جميع الخوادم والخدمات. يبدأ السعر من 9.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا، أو 4.57 دولارًا أمريكيًا شهريًا عند إصدار الفاتورة سنويًا، أو 2.69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لمدة 26 شهرًا مدفوعة مقدمًا.

يقبل Hide.me Smart TV VPN بطاقات الخصم والائتمان وPayPal والعملات المشفرة.

10 IPVanish Smart TV VPN

IPVanish عبارة عن خدمة Smart TV VPN متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام ومصممة خصيصًا لأجهزة التلفزيون الذكية، وتوفر مزيجًا سلسًا من الخصوصية والسرعة وإمكانية الوصول. تم تصميم IPVanish لتلبية احتياجات عشاق البث والمستخدمين المهتمين بالخصوصية على حد سواء، ويوفر منصة قوية للوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا، وحماية الأنشطة عبر الإنترنت، وتعزيز تجربة الإنترنت الشاملة على التلفزيون الذكي الخاص بك. بفضل شبكتها العالمية من الخوادم، تضمن IPVanish أن يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بعروضهم وأفلامهم وأحداثهم الرياضية المفضلة من أي مكان في العالم، دون المساس بالسرعة أو الأمان. سواء كنت تتطلع إلى تجاوز الرقابة، أو حماية هويتك عبر الإنترنت، أو ببساطة تحسين تجربة البث الخاصة بك، فإن IPVanish يقدم حلاً شاملاً يجمع بين سهولة الاستخدام والميزات القوية.

ماذا يفعل IPVanish Smart TV VPN؟

يعمل IPVanish Smart TV VPN كبوابة للوصول غير المقيد إلى الإنترنت، مما يوفر للمستخدمين القدرة على تجاوز القيود الجغرافية والرقابة بسهولة. من خلال إعادة توجيه اتصال الإنترنت الخاص بالتلفزيون الذكي الخاص بك من خلال خوادم موجودة في جميع أنحاء العالم، يقوم IPVanish بإخفاء عنوان IP الحقيقي الخاص بك، مما يجعله يبدو كما لو كنت تتصل بالإنترنت من موقع مختلف. وهذا لا يفتح عالمًا من المحتوى الدولي فحسب، بل يحمي أيضًا أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. سواء كنت تقوم بالبث أو التصفح أو اللعب، يضمن IPVanish تشفير بياناتك والحفاظ على خصوصيتك. مع IPVanish، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالمحتوى المفضل لديهم على التلفزيون الذكي الخاص بهم دون القلق بشأن اختناق النطاق الترددي أو المراقبة أو تسجيل البيانات، مما يوفر تجربة مشاهدة آمنة وسلسة.

الميزات الرئيسية لـ IPVanish Smart TV VPN

شبكة الخادم العالمية: تفتخر IPVanish بشبكة واسعة تضم أكثر من 2,200 خادم منتشرة في أكثر من 75 موقعًا حول العالم. تضمن هذه التغطية الشاملة إمكانية اتصال المستخدمين بخادم يوفر أفضل سرعة وموثوقية للبث والتصفح على التلفزيون الذكي الخاص بهم.

اتصالات عالية السرعة: مع IPVanish، يمكن للمستخدمين الاستمتاع باتصالات عالية السرعة مُحسّنة للبث. وهذا يعني تخزينًا أقل وفيديو عالي الجودة، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة وممتعة على التلفزيون الذكي الخاص بك.

عرض النطاق الترددي غير محدود: يوفر IPVanish نطاقًا تردديًا غير محدود، مما يسمح للمستخدمين بالبث والتنزيل والتصفح بقدر ما يريدون دون القلق بشأن الوصول إلى الحد الأقصى للبيانات. وهذا مفيد بشكل خاص للأسر التي لديها استخدام مرتفع للإنترنت.

التشفير قوي: يستخدم IPVanish تشفير AES-256 لتأمين اتصالك بالإنترنت، وحماية بياناتك من المتسللين ومزودي خدمات الإنترنت والمراقبة. يضمن هذا المستوى من الأمان أن تكون أنشطتك عبر الإنترنت على التلفزيون الذكي الخاص بك خاصة وآمنة.

سياسة عدم وجود سجلات: تلتزم IPVanish بسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات، مما يعني أنها لا تتبع أو تخزن أي معلومات حول أنشطتك على الإنترنت. يضمن هذا الالتزام بالخصوصية الحفاظ على سرية عادات البث وسلوكك عبر الإنترنت.

اتصالات متزامنة: مع IPVanish، يمكنك تأمين أجهزة متعددة باستخدام حساب واحد. وهذا يعني أنه لا يمكنك حماية التلفزيون الذكي الخاص بك فحسب، بل يمكنك أيضًا حماية الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بك، مما يضمن الأمان الشامل لحياتك الرقمية بأكملها.

خطط تسعير IPVanish Smart TV VPN

تقدم IPVanish ثلاث خطط تسعير لتناسب الاحتياجات والميزانيات المختلفة:

خطة شهرية: بسعر 12.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تعد هذه الخطة مثالية للمستخدمين الذين يبحثون عن حل VPN قصير المدى دون التزام طويل المدى. فهو يوفر الوصول الكامل إلى جميع ميزات IPVanish، بما في ذلك النطاق الترددي غير المحدود، والاتصالات عالية السرعة، ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

الخطة السنوية: بسعر 4.33 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وفواتير بقيمة 51.95 دولارًا أمريكيًا للسنة الأولى، توفر هذه الخطة توازنًا بين القدرة على تحمل التكاليف والالتزام، مما يوفر للمستخدمين 66% مقارنة بالخطة الشهرية. وهو يتضمن نفس الميزات الشاملة ويعد خيارًا رائعًا للمستخدمين العاديين.

خطة سنة واحدة: أفضل صفقة بسعر 3.25 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وفواتير بقيمة 77.95 دولارًا أمريكيًا لأول عامين، مما يوفر للمستخدمين 75%. تم تصميم هذه الخطة للمستخدمين الذين يبحثون عن أفضل قيمة ومستعدون للالتزام على المدى الطويل. فهو يوفر جميع مزايا IPVanish VPN بالسعر الأكثر اقتصادا.

يقبل IPVanish طرق دفع مختلفة، بما في ذلك بطاقات الخصم والائتمان، وPayPal، والتحويل البنكي، مما يوفر المرونة والراحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

الأسئلة الشائعة حول أفضل VPN للتلفزيون الذكي

ما هو VPN للتلفزيون الذكي؟ Smart TV VPN هي خدمة تسمح لك بتوصيل تلفزيونك الذكي بخادم آمن في موقع مختلف، مما يؤدي إلى إخفاء عنوان IP الحقيقي الخاص بك بشكل فعال وتشفير اتصالك بالإنترنت. يمكّنك هذا من الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا والحفاظ على الخصوصية وحماية أنشطتك عبر الإنترنت من المراقبة أو التتبع.

لماذا أحتاج إلى VPN لتلفزيوني الذكي؟ يعد استخدام VPN مع تلفزيونك الذكي أمرًا ضروريًا لتجاوز القيود الجغرافية على المحتوى، مما يسمح لك بالوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات البث والوسائط. كما أنه يؤمن نشاطك عبر الإنترنت من المراقبة المحتملة ويقلل من مخاطر التهديدات السيبرانية.

هل يمكنني استخدام VPN مجاني مع التلفزيون الذكي الخاص بي؟ على الرغم من أنه من الممكن تقنيًا استخدام شبكة VPN مجانية مع تلفزيونك الذكي، إلا أنه لا يوصى بذلك نظرًا لخيارات الخادم المحدودة والسرعات البطيئة والمخاطر الأمنية المحتملة. غالبًا ما تحتوي شبكات VPN المجانية على حدود للبيانات وقد لا تقوم بإلغاء حظر خدمات البث بشكل موثوق.

كيف أقوم بتثبيت VPN على التلفزيون الذكي الخاص بي؟ تختلف طرق التثبيت وفقًا لنظام تشغيل التلفزيون الذكي الخاص بك. بالنسبة لأجهزة التلفزيون التي تعمل بنظام Android، يمكنك تنزيل تطبيق VPN مباشرة من متجر Google Play. بالنسبة للأنظمة الأخرى، قد تحتاج إلى تثبيت VPN على جهاز التوجيه الخاص بك أو استخدام خدمة DNS الذكية.

هل سيؤدي استخدام VPN إلى إبطاء البث الخاص بي؟ لا ينبغي أن تؤدي شبكة VPN عالية الجودة إلى إبطاء تجربة البث لديك بشكل كبير. في الواقع، قد يؤدي ذلك إلى تحسين السرعات عن طريق منع اختناق مزود خدمة الإنترنت. ومع ذلك، يمكن أن تتأثر السرعة بالمسافة إلى الخادم الذي تتصل به وتحميل خادم VPN.

هل يمكن لشبكة VPN تحسين أمان التلفزيون الذكي الخاص بي؟ نعم، يمكن لشبكة VPN تعزيز أمان تلفزيونك الذكي عن طريق تشفير اتصالك بالإنترنت، مما يحمي بياناتك من المتسللين والتهديدات السيبرانية الأخرى، خاصة عند الاتصال بشبكات عامة أو غير آمنة.

كيف أختار خادم VPN المناسب للبث؟ للوصول إلى محتوى من بلد معين، اختر خادم VPN موجود في ذلك البلد. للحصول على أفضل السرعات، حدد خادمًا قريبًا منك جغرافيًا بينما لا يزال موجودًا في منطقة المحتوى المطلوب.

هل تسمح لي شبكة VPN بالوصول إلى جميع خدمات البث؟ في حين أن VPN يمكنها إلغاء حظر العديد من خدمات البث المقيدة جغرافيًا، فإن بعض الأنظمة الأساسية لديها أنظمة كشف VPN متقدمة. ومن المهم اختيار شبكة VPN معروفة بقدرتها على تجاوز هذه الحجب.

هل يمكنني استخدام VPN على جميع أنواع أجهزة التلفاز الذكية؟ لا تدعم جميع أجهزة التلفاز الذكية تطبيقات VPN أصلاً. بالنسبة لأجهزة التلفزيون التي لا تعمل بنظام التشغيل Android أو أنظمة التشغيل المشابهة، قد تحتاج إلى توصيل التلفزيون بجهاز توجيه يدعم VPN أو استخدام خدمة Smart DNS.

ماذا علي أن أفعل إذا كان VPN الخاص بي لا يعمل على التلفزيون الذكي الخاص بي؟ إذا كان VPN الخاص بك لا يعمل بشكل صحيح على التلفزيون الذكي الخاص بك، فتحقق من وجود أي تحديثات لتطبيق VPN، أو أعد تشغيل التلفزيون وجهاز التوجيه، أو اتصل بدعم عملاء VPN الخاص بك للحصول على المساعدة.

هل هناك أي مخاوف قانونية بشأن استخدام VPN على التلفزيون الذكي الخاص بي؟ في معظم البلدان، يعد استخدام VPN أمرًا قانونيًا تمامًا. ومع ذلك، يمكن أن تختلف شرعية الشبكات الافتراضية الخاصة حسب البلد، ومن المهم أن تكون على دراية بالقوانين المحلية الخاصة بك فيما يتعلق باستخدام VPN.

وفي الختام

نظرًا لأن البث على أجهزة التلفزيون الذكية أصبح عنصرًا أساسيًا في الترفيه المنزلي، فقد تحول استخدام Smart TV VPN من كونه ترفًا إلى ضرورة. لا يفتح أفضل VPN للتلفزيون الذكي كنزًا من المحتوى الذي يتجاوز الحدود فحسب، بل يعمل أيضًا على تعزيز خصوصيتك الرقمية، مع الحفاظ على عادات المشاهدة الخاصة بك طي الكتمان. بينما نواصل التنقل عبر البحر الهائل من المحتوى عبر الإنترنت، لا يمكن المبالغة في أهمية شبكة VPN الموثوقة. إنه المفتاح لفتح الإمكانات الكاملة للتلفزيون الذكي الخاص بك، مما يضمن أن جلسات المشاهدة الخاصة بك آمنة وخاصة ولا حدود لها.

بينما نختتم هذه المناقشة حول أفضل شبكات VPN الخاصة بالتلفزيون الذكي، فمن الواضح أن شبكة VPN المناسبة يمكنها تحسين تجربة البث لديك بشكل كبير. من خلال النظر في عوامل مثل السرعة، وتوافر الخادم، وإمكانيات إلغاء الحظر، وسهولة الاستخدام، يمكنك اختيار شبكة VPN لا تحمي خصوصيتك فحسب، بل تعمل أيضًا كجواز سفر إلى عالم المحتوى الدولي. باستخدام شبكة VPN المناسبة، يصبح تلفزيونك الذكي بوابة للترفيه العالمي، كل ذلك مع حماية بصمتك على الإنترنت.

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