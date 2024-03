Beste VPN's voor Amazon Prime om te streamen in Nederland [Bijgewerkt 2023] (2024)

Inhoudsopgave Hoe je Amazon Prime Video kunt streamen met een VPN in Nederland? [Snelle stappen]

Als je op zoek bent naar toegewijde Amazon Prime VPN's Als je op zoek bent naar mogelijkheden voor hoogwaardig streamen, ben je op de juiste plek beland. Als je Amazon Prime Video wilt kijken, dan ben je hier aan het juiste adres in Nederland In de wereld door die frustrerende geo-beperkingen te omzeilen, zal alleen een betrouwbare VPN je kunnen helpen.

Denk je, “Werkt Amazon Prime met VPN in Nederland?” Ja, met behulp van een VPN kun je toegang krijgen tot Amazon Prime en Amazon Prime Instant Video op een. Mac, Windows PC, iPad, iPhone, Android-apparaat, of Linux computer van locaties buiten de VS.

Bovendien, al onze VPN’s hebben onbeperkte bandbreedte, dus er is geen limiet aan de hoeveelheid Amazon Prime materiaal die je kunt bekijken.

“Wat is Amazon Prime Video?” Amazon Prime is een Amerikaans streamingplatform en heeft een van de beste videobibliotheken van alle belangrijke streamingplatforms, en een solide VPN zoals ExpressVPN zal je te allen tijde toegang geven, waar je ook bent.

Deze bibliotheek heeft bovendien enkele van de meest populaire video-inhoud, films en Amazon originals, waaronder Cruella, A Quiet Place Papieren Meisjes enz.

Echter, hoe beslis je welke VPN-service het beste is voor jou Amazon Prime buiten de VS Wanneer er meer dan 200 VPN’s zijn om uit te kiezen? We zullen je hiermee helpen in dit artikel en je informatie geven over Amazon Prime gratis proefperiode.

Hoe je Amazon Prime Video kunt streamen met een VPN in Nederland? [Snelle stappen] Eens je abonneren op Amazon Prime, het geeft je de mogelijkheid om Abonnement annuleren, wat je gemakkelijk kunt doen nadat je al je favorieten hebt bekeken. Zonder enige twijfel gaan we nu over naar de stappen voor het gebruik van Amazon Prime VPN's in 2023. Abonneer je op een betrouwbare VPN zoals ExpressVPN . Downloaden en installeer de VPN-app. Verbinden met een Amerikaanse server (Aanbevolen – New York.) Open Amazon Prime en begin met het streamen van je favorieten.

Bekijk Amazon Prime met ExpressVPN 30 dagen geld-terug-garantie

Waarom heb je een VPN nodig om Amazon Prime te kijken in Nederland?

Vanwege auteursrechtovereenkomsten en licentiezorgen, Amazon Prime is beperkt tot bepaalde regio’s en kan niet worden gebruikt buiten de Verenigde Staten zonder een VPN. Als je probeert toegang te krijgen tot de Amerikaanse Amazon Prime Video buiten de VS, ontvang je het volgende foutbericht van Amazon Prime VPN op je scherm:

“Deze video is niet beschikbaar vanwege geografische licentiebeperkingen.”

Amazon Prime Video geeft een foutmelding over geografische beperkingen als u ergens buiten de VS toegang probeert te krijgen tot de Amerikaanse versie.

Uw internetverkeer kan worden omgeleid om de regionale beperkingen op Amazon Prime Video te omzeilen door gebruik te maken van een VPN. Uw verbinding met de server bepaalt alles. Als u verbinding maakt met een Amerikaanse server, lijkt het alsof u toegang heeft tot internet vanuit de Verenigde Staten.

De VPN zal ook uw gegevens versleutelen zodra u verbonden bent, uw IP-adres verbergen en u een nieuw IP-adres geven in de VS, en Prime zal uw huidige IP-adres lezen als een Amerikaans IP-adres.

5 Beste VPN’s voor Amazon Prime om te streamen in Nederland [Snel overzicht] Denk je dat welke VPN werkt met Amazon Prime? Als je geen tijd hebt om het volledige artikel te lezen, hier is een snelle en korte samenvattingslijst van de beste Amazon Prime VPN’s. ExpressVPN – Aanbevolen VPN voor Amazon Prime. Met 3,000+ servers over de hele lengte 105 countries en 25 Amerikaanse servers, Het is de beste VPN om toegang te krijgen tot Amazon Prime Video. Het kost slechts EUR 6.12 /mo (US$ 6.67 /mo ) - Save up to 49% with exclusive 1-year plans + 3 months free . Het wordt geleverd met een 30-dagen geld-terug-garantie. Surfshark – Voordelige VPN voor Amazon Prime. De betaalbare VPN EUR 2.29 /mo (US$ 2.49 /mo ) - Save up to 77% with exclusive 2-year plan + 30-day money-back guarantee voor de service die Amazon Prime Video ondersteunt. Bovendien biedt het aan 3200+ servers in 100+ countries en 600+ servers gevestigd in de VS. Surfshark biedt ook een terugbetalingsbeleid van 30 dagen aan. NordVPN – Grootste servernetwerk voor het kijken van Amazon Prime. Het werkt goed met Amazon Prime. Het is betrouwbaar voor Amazon Prime Video samen met 6000+ ultra-fast servers in 61 countries . Meer dan 1970 servers zijn toegewijd aan de VS. NordVPN kost EUR 3.66 /mo (US$ 3.99 /mo ) - Save up to 63% with exclusive 2-year plan + 3 months free for a friend. Het wordt geleverd met een 30-dagen geld-terug-garantie. CyberGhost – VPN met unieke deblokkeringsfuncties. Het heeft speciale streaming mogelijkheden 7900 servers in 100 countries landen, waaronder 1306 Amerikaanse servers met volledige ondersteuning voor videomateriaal. Het biedt een retourbeleid van 30 dagen en kost EUR 1.86 /mo (US$ 2.03 /mo ) - Save up to 84% with exclusive 2-year plans + 4 months free . PureVPN – VPN voor Amazon Prime waar je in 2023 op kunt vertrouwen. Het wordt geleverd met een 30-daagse geldrisico. U kunt tot maximaal verbinden 1013+ VS servers, en het heeft een totaal van in . PureVPN kost .

Professionele tip: Professionele tip: Als je kiest voor de gratis VPN, verspil je kostbare tijd en kan Amazon Prime je IP-adres permanent blokkeren. Wij geven er de voorkeur aan om altijd te kiezen voor de beste betaalde VPN’s.

5 Beste VPN’s voor Amazon Prime in Nederland [Diepgaand overzicht]

We hebben getest verschillende VPN’s Om Amazon Prime te streamen op basis van privacy, anonimiteit en verbindingsnelheid, hebben we 5 VPN’s opgesomd die in staat zijn om de geo-beperkingen die worden opgelegd door Amazon Prime te omzeilen.

1. ExpressVPN Aanbevolen VPN om Amazon Prime te kijken in Nederland

Belangrijkste kenmerken: ExpressVPN locatie: De Britse Maagdeneilanden

De Britse Maagdeneilanden Servers: Servers 3000+ in 94 landen

3000+ in 94 landen Ondersteunde apparaten: iOS, FireStick, Smart TV’s, Android

iOS, FireStick, Smart TV’s, Android Militaire-kwaliteit 256-bit versleuteling

7-daagse gratis proefperiode op iOS en Android

30-dagen geld-terug-garantie

5 gelijktijdige verbindingen

Beste Deal: EUR 6.12 /mo (US$ 6.67 /mo ) - Save up to 49% with exclusive 1-year plans + 3 months free

ExpressVPN wordt aanbevolen als VPN voor Amazon Prime. Het heeft meer dan 3,000+ servers over de hele lengte 105 countries en 25 Amerikaanse servers. Gebruikers kunnen ook gebruikmaken van de Smart DNS-functie (MeadiStreamer tool) Om snel toegang te krijgen tot geo-beperkte inhoud met een gemiddelde verbindingsnelheid (VS) tot 92,26 Mbps.

{%ONDERTITELING%}

De hoge snelheid van ExpressVPN deblokkeerde Amazon Prime met gemak.

De functies omvatten 256-bit encryptie, Split Tunneling, geen-logbeleid en een kill switch. Door middel van deze VPN is het veilig om toegang te krijgen tot de video’s van Amazon Prime. Bovendien biedt het 24/7 klantenservice dienst ondersteuning en biedt alle gebruikers een 30 dagen retourbeleid.

Aanbevolen servers: New York, Chicago, Dallas

ExpressVPN is volledig beveiligd en kan Prime Video’s deblokkeren om je favoriete films en shows te bekijken zoals Tin Star Seizoen 3. binnen een minuut zonder enige technische problemen. ExpressVPN is razendsnel, duurzaam en het is beschikbaar voor EUR 6.12 /mo (US$ 6.67 /mo ) - Save up to 49% with exclusive 1-year plans + 3 months free.

Deze VPN maakt het mogelijk voor 5 gelijktijdige verbindingen. ExpressVPN is compatibel met Amazon Fire, Android, iOS, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation en Xbox Gaming Consoles. Deze VPN wordt ook beschouwd als de beste VPN voor twich streaming.

Pros Kan elke belangrijke streaming website deblokkeren Ondersteunt 5 apparaten tegelijkertijd 30 dagen geld-terug-garantie Behoudt compatibiliteit met alle veelgebruikte besturingssystemen en apparaten. Cons Plannen zijn duur.

Bekijk Amazon Prime met ExpressVPN Aanbevolen VPN voor Amazon Prime

2. Surfshark – Voordelige VPN voor het kijken van Amazon Prime in Nederland

Belangrijkste kenmerken: Surfshark Locatie: De Britse Maagdeneilanden

De Britse Maagdeneilanden Servers: Servers 3200+ in 65+ landen

3200+ in 65+ landen Ondersteunde apparaten: iOS, FireStick, Smart TV’s, Android

iOS, FireStick, Smart TV’s, Android Militaire-kwaliteit 256-bit versleuteling

7-daagse gratis proefperiode op iOS en Android

30-dagen geld-terug-garantie

Onbeperkte gelijktijdige verbindingen

Beste Deal: EUR 2.29 /mo (US$ 2.49 /mo ) - Save up to 77% with exclusive 2-year plan + 30-day money-back guarantee

Surfshark is een betaalbare VPN om Amazon Prime’s video’s buiten de Verenigde Staten te streamen in slechts enkele minuten EUR 2.29 /mo (US$ 2.49 /mo ) - Save up to 77% with exclusive 2-year plan + 30-day money-back guarantee. Bovendien biedt het meer dan 3200+ servers in 100+ countries en 600+ serversgevestigd in de VS.

Surfshark’s snelle snelheid deblokkeerde Amazon Prime moeiteloos. Het is een van de beste VPN’s voor het streamen van Amazon Prime Veiligste VPN’s voor Torrenting met een kill switch en AES-256-bit encryptie voor het streamen zonder enige Advertentie afleiding terwijl je naar je favoriete videocontent kijkt. Je kunt ook functies krijgen zoals Split Tunneling en geen logboeken.

Aanbevolen servers: New York, Chicago, Dallas

Surfshark biedt een hoogwaardige streamingervaring op Prime. Het omzeilt geografische beperkingen door te bieden Privé DNS op elke server. Bovendien biedt het Onbeperkte verbindingen op één account zodat gebruikers gemakkelijk toegang hebben tot Prime Video’s op meerdere apparaten gelijktijdig.

Deze VPN deblokkeert vrijwel alle belangrijke streamingdiensten zoals Prime Video’s. Bovendien biedt het 24/7 live klantenservice in geval van technische problemen. Bovendien wordt deze VPN geleverd met een 30-dagen geld-terug-garantie In het geval dat gebruikers de service niet leuk vinden.

Surfshark is compatibel met Amazon Fire, Android, iOS, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation en Xbox Gaming Consoles.

Pros 30-dagen geld-terug-garantie

Alle beveiligingsfuncties, zoals Split Tunneling en Kill Switch

600+ Amerikaanse servers en 3200+ servers over de hele wereld

Geen limiet op apparaatverbindingen Cons Geen gesplitste tunneling op iOS-apparaten.

Bekijk Amazon Prime met Surfshark Budgetvriendelijke VPN voor Amazon Prime

3. NordVPN – Grootste servernetwerk voor het deblokkeren van Amazon Prime in Nederland

Belangrijkste kenmerken: NordVPN Locatie: Panama

Panama Servers: Servers 5543+ servers wereldwijd

5543+ servers wereldwijd Ondersteunde apparaten: iOS, FireStick, Smart TV’s, Android

iOS, FireStick, Smart TV’s, Android Militaire-kwaliteit 256-bit versleuteling

30-dagen geld-terug-garantie

6 gelijktijdige verbindingen

Beste Deal: EUR 3.66 /mo (US$ 3.99 /mo ) - Save up to 63% with exclusive 2-year plan + 3 months free for a friend

NordVPN Amazon Prime is een van de meest vertrouwde VPN’s op onze lijst voor het deblokkeren van Prime. Het biedt meer dan 6000+ ultra-fast servers in 105 countries en 1.970+ servers in de VS.

{%ONDERTITELING%}

Op een verbinding van 100 Mbps bood NordVPN supersnelle snelheid.

De servers van NordVPN zijn goed geoptimaliseerd en kunnen de geo-beperkingen van elke streamingdienst omzeilen. Bovendien kan het alle belangrijke platforms deblokkeren, waaronder Prime. Het biedt ook zes gelijktijdige verbindingen op één abonnement.

Aanbevolen servers: #8207, #9878, #8435

NordVPN wordt geleverd met een AES-256 bit encryptie functie zodat gebruikers online activiteiten volledig veilig en beveiligd kunnen uitvoeren. Je kunt ook functies krijgen zoals Split Tunneling, een Kill Switch, en geen logboeken.

Bovendien biedt het 24/7 live klantenservice Om al uw technische vragen te beantwoorden. NordVPN brengt kosten in rekening EUR 3.66 /mo (US$ 3.99 /mo ) - Save up to 63% with exclusive 2-year plan + 3 months free for a friend, wat betaalbaar is voor bijna alle gebruikers. Bovendien is het, dankzij de beveiligingsfuncties, een van de beste VPN’s voor Amazon Prime.

NordVPN is compatibel met Amazon Fire, Android, iOS, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation en Xbox Gaming Consoles.

Bezorgd over Amazon Prime werkt niet? Geen zorgen, gebruik gewoon NordVPN en je bent klaar om te gaan.

Pros Het verbindt 6 verbindingen tegelijkertijd. Cyber Sec functie Biedt dubbele VPN-servers aan Cons Servers hebben vaak de neiging om langzamere connectiviteit te tonen.

Bekijk Amazon Prime met NordVPN Grootste server-VPN voor Amazon Prime

4. CyberGhost – VPN met unieke deblokkeringsfuncties

Belangrijkste kenmerken: CyberGhost Locatie: Roemenië

Roemenië Servers: Servers 7700 servers wereldwijd

7700 servers wereldwijd Ondersteunde apparaten: iOS, FireStick, Smart TV’s, Android

iOS, FireStick, Smart TV’s, Android Militaire-kwaliteit 256-bit versleuteling

45-dagen geld-terug-garantie

7 gelijktijdige verbindingen

Beste Deal: EUR 1.86 /mo (US$ 2.03 /mo ) - Save up to 84% with exclusive 2-year plans + 4 months free

Cyberghost is een onzichtbare VPN die wordt geleverd met een unieke unboxing-functie voor Amazon Prime, en het houdt geen logbestand bij van enig gedrag. Bovendien heeft het een van de sterkste beveiligingsprotocollen op de markt robuuste militaire-grade versleutelingen in de VPN-industrie.

Het biedt meer dan 7900 servers in 100 countries landen, inclusief 1306 Amerikaanse servers. De meeste van hen zijn gericht op de VS en hebben een sterk omzeilingssysteem voor geo-beperkende platforms zoals Prime Video.

{%ONDERTITELING%}

Tijdens de snelheidstest bood CyberGhost een downloadsnelheid van 81,98 Mbps en een uploadsnelheid van 40,90 Mbps op een 100 Mbps verbinding.

See Also Beste gratis sport streaming platforms 2024 - VPN Nederland CyberGhost biedt geweldige snelheid op internetverbindingen van 100 Mbps.

Deze VPN maakt gebruik van de beste 256-bit AES-encryptie. Daarom voorkomen niet alle andere VPN’s volledig dat uw IP-adres wordt gezien, zoals CyberGhost dat doet.

Aanbevolen servers: New York, Los Angeles, Dallas

Daarom deblokkeert deze VPN bijna alle belangrijke geo-beperkte platforms zoals Amazon Prime, samen met alle andere functies en diensten, zodat gebruikers gemakkelijk kunnen genieten van streaming zonder gedoe.

Cyberghost heeft geen DNS-lekken en biedt een geen-logbeleid, noodstop kenmerk. Bovendien geeft het 24/7 klantenservice Om al uw technische vragen te beantwoorden.

Het biedt uitstekende beveiliging en anonimiteit en brengt kosten in rekening EUR 1.86 /mo (US$ 2.03 /mo ) - Save up to 84% with exclusive 2-year plans + 4 months free met een 45-dagen geld-terug retourbeleid. Deze VPN maakt het mogelijk om 7 gelijktijdige verbindingen.

CyberGhost is compatibel met Amazon Fire, Android, iOS, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation en Xbox Gaming Consoles.

Pros Ontgrendelt alle belangrijke streaming platforms. Gratis browserextensie 7 gelijktijdige verbindingen Compatibel met alle belangrijke besturingssystemen en apparaten. Cons Lage snelheid op servers op afstand

Bekijk Amazon Prime met CyberGhost VPN met unieke deblokkeerfuncties

5. PureVPN – VPN voor Amazon Prime waar je in 2023 op kunt vertrouwen

Belangrijkste kenmerken: PureVPN Locatie: Britse Maagdeneilanden

Britse Maagdeneilanden Servers: Servers 1900+ servers wereldwijd

1900+ servers wereldwijd Ondersteunde apparaten: iOS, FireStick, Smart TV’s, Android

iOS, FireStick, Smart TV’s, Android Militaire-kwaliteit 256-bit versleuteling

30-dagen geld-terug-garantie

10 gelijktijdige verbindingen

Beste Deal:

PureVPN is een bekende naam in de VPN-markt. . Bovendien is het de snelste en meest veilige VPN voor Amazon Prime, en het is een van de snelste en meest veilige VPN’s om toegang te krijgen tot streamingdiensten.

{%ONDERTITELING%}

Deze VPN biedt 6500VPN-servers in 78 landen.

Op 100 Mbps, leverde het een downloadsnelheid van 72.12 en een uploadsnelheid van 36,48.

PureVPN speed test.

Het wordt geleverd met een dodemansknop Een functie die is ingesteld om je IP-adres te beschermen tegen hacken en zichtbaarheid. Daarom is het een veilige VPN om toegang te krijgen tot Amazon Prime. Bovendien biedt het 256-bit AES-encryptie, en Geen DNS-lekkage wordt ooit gevonden tijdens het gebruik van deze VPN.

Aanbevolen servers: New York, Chicago, Dallas

PureVPN is compatibel met Amazon Fire, Android, iOS, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation en Xbox Gaming Consoles. Bovendien kost het slechts .

Bovendien, het staat bekend om de hoogste veiligheid en anonimiteit te bieden. Bovendien biedt het ook 24/7 klantenservice en een geld-terug-garantie van 30 dagen In het geval dat gebruikers te maken krijgen met technische problemen. Hiermee kunt u verbinding maken 10 gelijktijdige apparaten op een bepaald moment.

Pros Ontgrendelt alle belangrijke streaming platforms. Super betaalbare prijs 10 gelijktijdige verbindingen Compatibel met alle belangrijke besturingssystemen en apparaten. Cons Snelheid is niet consistent. Lage server telling

Bekijk Amazon Prime met PureVPN VPN voor Amazon Prime

Kan ik een gratis VPN gebruiken om naar Amazon Prime te kijken in Nederland?

Als je reist of woont in een land waar Amazon Prime een geo-beperkend beleid heeft opgelegd, dan is het onmogelijk om de video-inhoud te streamen zonder een VPN. Echter, wij niet aanbevelen gebruikmakend van een gratis VPN omdat het meestal verkoopt uw gegevens aan derden.

Met behulp van een VPN kun je toegang krijgen tot Amazon Prime en Instant Video op een Mac, Windows PC, iPad, iPhone, Android-apparaat, of Linux computer van locaties buiten de VS.

Bovendien, al onze VPN’s hebben onbeperkte bandbreedte, dus er is geen limiet aan de hoeveelheid Amazon Prime materiaal die je kunt bekijken.

Wij raden aan om te gebruiken ExpressVPN omdat het je ook een gratis proefperiode aanbiedt voor 30 dagen Als je het niet leuk vindt, kun je binnen 30 dagen je geld terugkrijgen.

Welke VPN’s deblokkeren Prime Video niet?

Veel VPN’s worden gedetecteerd en geblokkeerd door Amazon Prime. Volgens onze tests kunnen de volgende VPN-serviceproviders Amazon Prime Video niet deblokkeren van buiten de Verenigde Staten, omdat ze goedkope Amazon Prime VPN’s zijn en ook niet de mogelijkheid hebben om de sterke geo-beperkingen te deblokkeren.

Turbo VPN

Zenmate

Tunnelbear

VyprVPN

Verberg

Private Internet Access (PIA)

Opera VPN

Methodologie: Hoe kies je de beste VPN om Amazon Prime te kijken in Nederland?

Verschillende tests worden uitgevoerd op VPN’s als onderdeel van ons productonderzoek. We moesten de standaarden kiezen waarmee we ze konden evalueren om te bepalen welke VPN het beste was voor het kijken naar Amazon Prime.

Iedereen die streamt heeft een sterke VPN-verbinding nodig met snelle snelheden, Amerikaanse servers en uitstekende bruikbaarheid. In het licht hiervan zullen we elke VPN evalueren aan de hand van de volgende criteria:

Overwin de Amazon Prime VPN-blokkade: Natuurlijk is het kunnen bekijken van video’s op de streamingdienst tijdens het reizen de belangrijkste functie waar we naar op zoek zijn in een Amazon Prime VPN.

Natuurlijk is het kunnen bekijken van video’s op de streamingdienst tijdens het reizen de belangrijkste functie waar we naar op zoek zijn in een Amazon Prime VPN. Snelle verbindingen: Deze zijn essentieel voor het kijken naar Amazon Prime, omdat ze vervelende buffering voorkomen. Bovendien moet je VPN constant stabiele, betrouwbare snelheden bieden zodat je kunt genieten van het bekijken zonder vertraging.

Deze zijn essentieel voor het kijken naar Amazon Prime, omdat ze vervelende buffering voorkomen. Bovendien moet je VPN constant stabiele, betrouwbare snelheden bieden zodat je kunt genieten van het bekijken zonder vertraging. DNS-lekbescherming: Bevestigen dat elke VPN-service die je gebruikt online anonimiteit en veiligheid kan bieden is van cruciaal belang.

Bevestigen dat elke VPN-service die je gebruikt online anonimiteit en veiligheid kan bieden is van cruciaal belang. Verschillende VPN-servers in de VS: Sinds Amazon Prime de grootste bibliotheek heeft voor Amerikaanse consumenten, zijn Amerikaanse servers essentieel voor Amerikanen die in het buitenland reizen om toegang te krijgen tot hun inhoud vanuit huis.

Sinds Amazon Prime de grootste bibliotheek heeft voor Amerikaanse consumenten, zijn Amerikaanse servers essentieel voor Amerikanen die in het buitenland reizen om toegang te krijgen tot hun inhoud vanuit huis. Prioriteiten stellen aan de privacy van gebruikers: Elke VPN-service moet privacyregels hebben om de online activiteiten van hun gebruikers te beschermen.

Welke apparaten kunnen Amazon Prime afspelen in Nederland?

De apparaten die compatibel zijn met Amazon Prime zijn:

iPhone Apple TV Roku PlayStations Chromecast Windows 10 Slimme TV FireStick MAC Android

Hoe voeg ik Amazon Prime toe aan mijn Android in Nederland? Je kunt Amazon Prime toevoegen aan je Android met de volgende eenvoudige stappen: Start de ExpressVPN app en voeg je bij de Amerikaanse server (Aanbevolen – New York server) Open Google Play Store nadat je bent verbonden. Zoek naar de Amazon Prime Video App In de Play Store, klik op Installeren en begin met kijken zodra het geïnstalleerd is.

Bekijk Amazon Prime met ExpressVPN Aanbevolen VPN voor Amazon Prime

Hoe activeer ik Amazon Prime op mijn iPhone in Nederland? Je kunt Amazon Prime activeren op je iPhone door de volgende stappen te volgen: Schakel de locatieservice uit op je iPhone. Start de ExpressVPN app en voeg je bij de Amerikaanse server (Aanbevolen – New York server) Open de App Store nadat je verbonden bent. Tik op “Account” en Voeg een nieuw Apple ID toe ” (met de VS als regio) Zoek naar de Amazon Prime Video App In de App Store, klik op Installeren en begin met kijken zodra het geïnstalleerd is.

Bekijk Amazon Prime met ExpressVPN Aanbevolen VPN voor Amazon Prime

Hoe verbind ik Amazon Prime met mijn Firestick in Nederland? Je kunt Amazon Prime verbinden met je Firestick door deze eenvoudige stappen te volgen: Sluit je Fire TV aan op de HDMI-verbinding op uw televisie voordat u de stekker van de voedingsadapter in een stopcontact steekt. Sluit uw Fire TV en de voedingsadapter aan met behulp van de USB-kabel. Jouw Fire TV De controller moet batterijen hebben. Activeer uw televisie en selecteer de juiste zender HDMI-ingang. Druk op de Home-knop tot “Druk op Afspelen Pauzeren om te beginnen” Verschijnt op het scherm als uw afstandsbediening niet automatisch wordt gekoppeld (ongeveer 10 seconden). Volg de instructies op het scherm om verbinding te maken met Wi-Fi en Download de meest recente software-update. Gebruik je Amazon-account inloggen. Voor apparaten zoals geluidsbalken, stel de apparatuurcontrole in door de vragen te beantwoorden die op het scherm verschijnen.

Herinnering: Neem contact op met uw internetprovider als u problemen ondervindt met uw Wi-Fi-wachtwoord.

Bekijk Amazon Prime met ExpressVPN Aanbevolen VPN voor Amazon Prime

Hoe Amazon Prime instellen op een Smart TV in Nederland? Volg deze stappen om Amazon Prime in te stellen op een Smart TV: Sluit je aan bij een VPN-service zoals ExpressVPN . Download de VPN-app van de Smart TV-app store. Na het inloggen, verbind met een Amerikaanse server (Aanbevolen – New York server).

Aanmelden bij de Amazon Prime Video App na het openen. Kijken de programma’s en films waar je van houdt uit het buitenland.

Bekijk Amazon Prime met ExpressVPN Aanbevolen VPN voor Amazon Prime

Wat kun je nog meer bekijken op Amazon Prime in 2023?

Dolfijnen tegen Jets Black Friday Voetbal

Kampioenen 2023

Waarom Vrouwen Doden

Sanditon Seizoen 3

Harlan Coben’s Schuilplaats

Tweelingliefde Seizoen 1

007: Weg Naar Een Miljoen

De Zomer Dat Ik Mooi Werd Seizoen 2

1923

Goede Voortekenen Seizoen 2

De Zomer Dat Ik Mooi Werden Seizoen 2

Adem in de Schaduwen

Veelgestelde vragen: Amazon Prime VPN in Nederland

Kan Amazon Prime je verbannen voor het gebruik van een VPN in Nederland? Als wordt ontdekt dat u een VPN gebruikt, behoudt Amazon Prime Video zich het recht voor om uw abonnement te beëindigen. Dit komt omdat het gebruik van een VPN in strijd is met hun Servicevoorwaarden. Omdat VPN-gebruik echter volledig legaal is, is het vrij onwaarschijnlijk dat u wordt uitgesloten van het gebruik ervan. Heb ik een Amazon Prime-lidmaatschap nodig om Prime Video te streamen in Nederland? Om Prime Video te gebruiken, hoeft u geen lid te zijn van Amazon Prime. Klanten hoeven geen lid te zijn van Amazon Prime of Prime Video om bepaalde items uit de Prime Video-bibliotheek te kopen of huren. Blokkeert Amazon Prime VPN’s in Nederland? Ja, Amazon blokkeert VPN’s, maar alleen als bekend is dat een VPN- of proxyservice is gekoppeld aan het kennelijke internetadres (IP) van de gebruiker. Kan Amazon Prime mijn VPN detecteren? in Nederland? Ja, het kan. Omdat Amazon behoorlijk goed is in het identificeren van VPN’s en vaak hun IP-adressen op de zwarte lijst zet, is het onwaarschijnlijk dat de meeste gratis VPN’s zouden functioneren. Gratis VPN’s hebben vaak een buitensporig groot aantal gebruikers op een klein aantal servers, waardoor deze IP-adressen al snel op de zwarte lijst komen te staan. Kan ik Prime US deblokkeren op elk apparaat? Ja, dat kan. Het is mogelijk om eenbetrouwbaar VPN te gebruiken. Om te streamen op elk apparaat dat is aangesloten op uw WiFi-netwerk, inclusief systemen.

Conclusie

We hopen dat je genoten hebt van het lezen van onze gids en dat je nu op de hoogte bent van de beste Amazon Prime VPN’s. Bovendien is het met de juiste VPN eenvoudig en snel om internationale Amazon Prime Video-bibliotheken te deblokkeren.

Alle VPN’s op onze lijst bevatten geld-terug-garanties, dus je kunt ze risicovrij uitproberen en een terugbetaling krijgen als je niet tevreden bent met de service. ExpressVPN is onze favoriete keuze en we raden het sterk aan omdat het een onopspoorbare VPN is.

Abonneer je op een van de bovenstaande VPN’s en bekijk je favoriete programma’s Amazon Prime laat zien en films, inclusief sporten!

