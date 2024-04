Colmi P8 / Heroband smartwatch review: afrader! ⋆ Sporthorloge365 (2024)

De Colmi P8 wordt op Bol.com aangeboden voor €35,95. Op het eerste gezicht lijkt het een erg goed horloge te zijn. Het horloge heeft namelijk een continue hartslagmeting, is IP68 waterbestendig lange accuduur en functioneert ook als slim horloge. Ik heb het horloge goed uitgetest en ben er niet tevreden over. Voor de prijs is het een redelijk horloge, maar ik zou het niet snel aanraden aan vrienden en familie. Wat ik niet aan familie en vrienden aan kan raden, raad ik ook niet aan jou aan. Het horloge wordt onder veel verschillende namen verkocht in Nederland, zoals de Heroband III, Heroband, Colmi P8, Smartwatch voor Android en iOS en nog meer. Het horloge komt rechtstreeks van AliExpress af en wordt met een stevige winstmarge verkocht in Nederland. Ook wordt er gelogen over de mate van waterdichtheid (IP67).

Update: Het horloge wordt ook als Go Smartwatch, Heroband 3, Heroband III en Colmi verkocht. Mijn tip: Stuur het retour.

Inhoud 1 Let op: Horloge komt rechtstreeks van AliExpress

2 Welke horloges van Bol.com gaat het om?

3 Wat kan de Heroband / Colmi P8?

Kort mijn mening over de P8 / Heroband 3

Let op: Horloge komt rechtstreeks van AliExpress

Net zoals meer producten op o.a. Bol.com worden deze door slimme mensen ingekocht van Aliexpress of Alibaba om daarna door te verkopen voor woekerprijzen. Ik kreeg via de mail te horen dat dit dropship-praktijken zijn, maar dat is zeker niet zo. Het is niet heel erg netjes, maar je moet niet vergeten dat veel ondernemers dit spelletje spelen, zelfs de Xenox en Action doen vrolijk mee. Zij kopen ook groot in en verkopen het met een flinke marge. Deze ondernemers lopen wel risico, omdat zij – in dit geval – de horloges op voorraad nemen, een eigen merk/verpakking verzinnen/maken, klantservice moeten verlenen en retouren moeten aannemen. Toch zou ik zelf het horloge gewoon uit China halen, mocht je geïnteresseerd zijn. Bedrijven doen dat via Alibaba (link 1 | link 2) of consumenten via Aliexpress (link).

Welke horloges van Bol.com gaat het om?

Het horloge wordt door meerdere verkopers slim ingekocht. Het gaat om:

Smart Watch / Fitness Tracker voor Android en iOS telefoons met hartslag- en bloeddrukmeter, slaapmonitor, stappenteller & meldingen – Waterdicht – Zwart

Colmi P8 Smart Watch / Fitness Tracker met hartslag- en bloeddrukmeter, slaapmonitor & meldingen – Roze – Android & iOS – Waterdicht

Smart Watch / Fitness Tracker voor Android en iOS telefoons met hartslag- en bloeddrukmeter, slaapmonitor, stappenteller & meldingen – Waterdicht – Blauw

Smart Watch / Fitness Tracker voor Android en iOS telefoons met hartslag- en bloeddrukmeter, slaapmonitor, stappenteller & meldingen – Waterdicht – Groen

Er zijn tevens meerdere soorten Colmi horloges, zoals de ColmiV23, Colmi P9 in omloop. De Heroband is ook in meerdere series te verkrijgen.

Disclaimer: De retourvoorwaarden zijn bij Aliexpress een stuk minder fijn dan bij de verkopers van Bol.com. Dit zou een overweging kunnen zijn om het horloge toch te bestellen. Ik raad het echter af. Let wel goed op dat je een verkoper zoekt die een normale levertijd hanteert. 2 weken is bijvoorbeeld onacceptabel voor een horloge.

Wat kan de Heroband / Colmi P8?

De modellen van Heroband en Colmi lijken erg op elkaar. Ze krijgen ook vrijwel identieke specificaties mee van de verkopers in Nederland en België. De horloges hebben:

Hartslag- bloeddruk en bloedzuurstofmonitor

Ontvang meldingen via Android of iOS

IP67 waterbestendig (in de specificaties staan IP68 en IP67 door elkaar, ik ga uit van de laagste classificatie). Volgens de omschrijving van de verkoper kan je er mee zwemmen, maar dit is helemaal niet waar. Een IP67-rating betekent dat je tot één meter voor maximaal 30 minuten kan zwemmen met het horloge. Het horloge staat bij Aliexpress met een IPX7 en IP67 rating aangegeven. Pas hier mee op. ( toevoeging : bij sommige productomschrijvingen van verkopers staat het wel goed, bij andere niet)

voor kan zwemmen met het horloge. Het horloge staat bij Aliexpress met een IPX7 en IP67 rating aangegeven. Pas hier mee op. ( : bij sommige productomschrijvingen van verkopers staat het wel goed, bij andere niet) Lezen van oproep- en overige appmeldingen

Muziekcontrole

Stopwatch

Foto’s maken

Meerdere watch faces

Het weer bekijken

Belangrijkste details: Met hartslagfunctie | Met caloriemeter Geen GPS | Met snelheidsmeter | Trainingsfunctie | Met slaapmeter

Kort mijn mening over de P8 / Heroband 3

Ik heb het horloge kort gebruikt en uitgetest. De knop aan de zijkant is niet echt stevig en voelt goedkoop aan. De hartslag heeft een afwijking tot 65% (vergeleken met de Polar H10 hartslagband) en er wordt gelogen over de IP-rating. Je kan er niet mee zwemmen. Dit wordt wel beweerd in de productomschrijving. De meldingen worden wel netjes doorgegeven van de smartphone, muziekcontrole werkt, de watch faces zijn gaaf en de oproepen worden netjes weergeven op het scherm. Het koppelen gaat ook eenvoudig. Conclusie: niet doen. Zoek je een goedkoop horloge? Bekijk dan de lijst met beste goedkope activity trackers eens. Hier zie je ene aantal horloges voor dezelfde prijs die hetzelfde kunnen, maar dan goed.