Die besten VPNs für Xbox One in Deutschland 2023 (2024)

Die Verwendung deiner Xbox One, um online zu spielen, verbessert das Spielerlebnis. Wenn du dich mit den richtigen Spielservern verbinden kannst, hast du Zugriff auf das gesamte Universum. Die Verwendung deiner Xbox One, um auf das Internet zuzugreifen, birgt jedoch auch einige Sicherheitsrisiken.

Abgesehen von erhöhter Datensicherheit bietet die Verwendung eines VPN (Virtual Private Network) auf Ihrer Xbox-Konsole zahlreiche Vorteile. Ein zuverlässiges und effektives, aber gleichzeitig einfaches und kostengünstiges Tool, um Ihre Online-Aktivitäten z Die beste VPN für Xbox One in Deutschland Kannst du deinem ISP das Throttling stoppen Deine Geschwindigkeit basiert auf der Art der Daten, die du verwendest, und Helfen Sie sich vor DDoS- oder Swatting-Angriffen zu schützen.

Verstecke deine echte IP vor anderen Spielern. Darüber hinaus bietet das Die besten VPNs Kann helfen Umgehen von Geo-Beschränkungen Das könnte verhindern, dass Sie auf bestimmte Spiele oder Inhalte zugreifen, die in Ihrer Region nicht verfügbar sind.

Leider gibt es keine Xbox One VPN-App, was bedeutet, dass ein VPN nicht direkt auf einem Xbox One-Gaming-System installiert werden kann. Als Alternative können Sie Ihren WLAN-Router konfigurieren. Eine weitere Option besteht darin, ein Laptop zu verwenden, um einen virtuellen in Deutschland.

Die beste VPN für Xbox One in Deutschland Schnelle Übersicht

Bist du besorgt, wie du ein VPN auf der Xbox bekommen kannst in Deutschland? Hier sind 5 besten VPNs, die Ihnen bei dieser Aufgabe helfen können. ExpressVPN – Das beste Xbox VPN in Deutschland. Ausgestattet mit Hochgeschwindigkeits-Servern weltweit. Exzellent beim Entsperren. Noch bessere Sicherheit und Privatsphäre mit einer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Surfshark – Kostengünstiges VPN für Xbox. Angebote unbegrenzte gleichzeitige Verbindungen und außergewöhnliche Geschwindigkeiten zu einem niedrigen Budget, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. NordVPN – Größtes Server-Netzwerk VPN für Xbox. Schnelle Server und erstklassige Sicherheit für Xbox-Spiele. Kommt mit einer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. CyberGhost – Benutzerfreundliches VPN für Xbox-Benutzer. Gaming-optimierte Server und einfach zu bedienende VPN-Apps für die Verwendung mit Xbox One anbieten. Private Internetzugang – Zuverlässiges VPN für Xbox. Angebote Server in 84 Ländern. Bietet ausreichende Geschwindigkeiten für lagfreies Gaming und 10 Multi-Logins. Bester Xbox VPN in Deutschland Detaillierte Analyse | FAQs

Schnelle Vergleichstabelle: Bestes VPN für Xbox in Deutschland 2023

Schau dir die neueste Vergleichstabelle für die besten Xbox VPNs an in Deutschland:

VPNs Ranking für Xbox One 1 2 3 4 5 Durchschnittsgeschwindigkeit (USA) 92+ 81+ 83+ 75+ 65+ Gesamtland-Server 105 Länder 100 Länder 60 Länder 100 Länder 35000 Gesamtzahl der Server 3000 Server 3200 Server 6000 Server 11651 Server 35000 Server Gleichzeitige Verbindungen 5 Unbegrenzt 6 7 10 Preisgestaltung EUR 6.21/mo (US$ 6.67/mo) - Grab 3 Free Months + 49% OFF 12-Month Plan EUR 1.85/mo (US$ 1.99/mo) (Christmas Deal: Grab 4 Months Free + 82% OFF 2-Year Plan) EUR 2.78/mo (US$ 2.99/mo) (Exclusive Christmas Deal: Grab 3 Months Extra + 69% OFF 2-Year Plan) EUR 1.89/mo (US$ 2.03/mo) (Get 4 Months Extra + Save 84% on 2-year plan) EUR 1.96/mo (US$ 2.11/mo)

Warum brauche ich ein VPN für Xbox in Deutschland?

Wenn du Xbox zum Spielen oder Streamen verwendest, verschlüsseln VPNs alle Web-Traffic und IP-Adressen, sodass dein Internetdienstanbieter nicht sehen kann, was du online machst. Auch wenn du Ändere deine IP-Adresse in Deutschland Mit einem VPN auf der Xbox können Sie sich vor DDoS-Angriffen schützen.

Ein VPN wird auch für die Verwendung auf Xbox empfohlen, da es Ihnen ermöglicht, Mehr Gaming-Server beitreten, Zensur vermeiden, ohne Unterbrechung herunterladen und Ihre Verbindung sichern.

Leider Xbox hat keine native Unterstützung für VPN-Anwendungen. Ein VPN auf der Xbox zu installieren, erfordert einen separaten Router, sodass man es nicht direkt auf dem Gerät installieren kann. Wi-Fi-Router, der die Arbeit mit Xbox und VPN unterstützt in Deutschland.

Die Einstellung Ihrer Xbox One IP-Adresse auf statisch hat viele Vorteile, insbesondere bei der Verwendung erweiterter Router-Konfigurationen. ExpressVPN Es ist die beste Xbox VPN-App und wird aufgrund ihrer Kompatibilität mit allen Xbox-Varianten sehr empfohlen. Bedrohungsschutz Die Funktion bietet einen robusten Schutz gegen Bösartige Software und Viren.

5 beste VPNs für Xbox in Deutschland 2023 [Tiefenanalyse]

Da Xbox One nicht mit allen VPNs kompatibel ist in Deutschland Wir haben diese 5 besten VPNs für Xbox aufgrund ihrer Xbox-Kompatibilität, Server, Sicherheit, Geschwindigkeit und Entsperrfähigkeiten ausgewählt. Einige von ihnen können sogar Ihre Chancen, online zu gewinnen, reduzieren.

ExpressVPN – Das beste Xbox VPN in Deutschland

Schlüsselfunktionen 3000 Weltweite Server in 105 Länder

Weltweite Server in Länder Ändere deinen Standort für die beste Spielerfahrung

5 gleichzeitige Verbindungen

Optimiert für Geschwindigkeit und Stabilität

Leicht einzurichten, ohne weitere Ausrüstung erforderlich in Deutschland

Schutz vor DDos-Angriffen

Günstigster Preis EUR 6.21/mo (US$ 6.67/mo) - Grab 3 Free Months + 49% OFF 12-Month Plan

30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Kompatibel mit Geräten wie Windows, Android, iOS, Mac und Linux

ExpressVPN Es ist der beste VPN, den Sie für Xbox One bekommen können. Trotzdem, das Installieren ExpressVPN auf Xbox in Deutschland Direkt ist es nicht möglich, aber du kannst es installieren. ExpressVPN auf Ihrem Router in Deutschland Leicht mit seinem Installations-Assistent-Funktion Das richtet ExpressVPNs Firmware auf Ihrem Router ein.

ExpressVPN ist ein VPN, das Anonymität auf Xbox gewährleistet. Es bietet ein Router-Applet und schützt Ihre privaten Daten sicher. Sogar ein vorinstalliertes VPN ist von FlashRouters verfügbar.

ExpressVPN bietet 3000 Server in Deutschland 105 Länder Das ist ideal für Spieler. Verbinden Sie sich mit Spieleservern in verschiedenen Ländern. Mit diesen Servern können Sie Ihre IP-Adresse einfach ändern und optimale Geschwindigkeiten genießen. Sie können auch DDoS-Angriffe auf Xbox verhindern.

Während unserer Tests haben wir gespielt. Apex Legends auf Xbox Mit diesem VPN und fand ExpressVPN zu sein. Die beste VPN für Apex Legends in Deutschland Es lieferte ein pufferfreies Spielerlebnis auf der Xbox.

Laut dem ExpressVPN Geschwindigkeitstest in Deutschland Wir erhielten die maximale Downloadgeschwindigkeit. 92,26 Mbps Während die maximale Upload-Geschwindigkeit war 89,45 Mbps ExpressVPN’s Einzelabonnement erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Verbindungen.

ExpressVPN schützt mit Sicherheitsfunktionen, einschließlich ExpressVPNs Kill-Switch in Deutschland, Split-Tunneling 256-Bit AES-Verschlüsselung, DNS-Leck-Schutz und mehr.Lichtweg-Protokoll Es bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene und beschleunigt den Kommunikationsprozess.

ExpressVPN bietet benutzerdefinierte Apps für an. iOS, Android, Windows, macOS und Linux. Mit ExpressVPN müssen Sie die Konfiguration nicht manuell vornehmen. Sie können auch Kaufen Sie vorprogrammierte Router für Ihre Xbox.

ExpressVPN bietet 27/4 Live-Chat-Unterstützung Für Benutzer, um im Falle einer Unterstützung Kontakt aufzunehmen. ExpressVPN’s Kosten in Deutschland Fang an EUR 6.21/mo (US$ 6.67/mo) - Grab 3 Free Months + 49% OFF 12-Month Plan zusammen mit ExpressVPNs kostenlose Testversion in Deutschland Für mobile Nutzer und ein 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.

Wir haben alle seine Funktionen in unserem ausführlichen Bericht abgedeckt. ExpressVPN-Bewertung in Deutschland

Pros Einfache Router-Verbindungsoptionen

Hunderte von Low-Latency-Servern für ein reibungsloses Spielerlebnis

Haben Sie ein Router-Applet

Bietet einen zuverlässigen Kill-Schalter an

Ein No-Log-VPN-Service

Live Chat Support 24/7 Cons Teurer als die Konkurrenz

Get ExpressVPN for Xbox One in Deutschland 30 Days Money Back Guarantee

Surfshark – Kostengünstiges VPN für Xbox in Deutschland

Schlüsselfunktionen 3200 Weltweite Server in 100 Länder

Weltweite Server in Länder Unbegrenzte Bandbreite

Unbegrenzte gleichzeitige Verbindungen

Alle Wi-Fi Xbox-Konsolen sind geschützt in Deutschland

Keine Bandbreitenbeschränkung

Schutz vor schlechten Verlierern

Günstigster Preis EUR 1.85/mo (US$ 1.99/mo) (Christmas Deal: Grab 4 Months Free + 82% OFF 2-Year Plan)

Kompatibel mit Windows, Mac, Linux, Android und iOS

.

Surfshark Es ist ein großartiges VPN für Xbox und Xbox Series X, das auch noch preiswert ist. Kommen zu einem niedrigen Preis von nur EUR 1.85/mo (US$ 1.99/mo) (Christmas Deal: Grab 4 Months Free + 82% OFF 2-Year Plan) Ohne Geschwindigkeits- und Sicherheitsprobleme Surfshark hat keine Grenzen.

Offizielle Xbox-App Du kannst entweder bekommen Surfshark vorab auf einem Router konfiguriert in Deutschland Oder benutze seine umfassenden Router-Setup-Tutorials.

Trotz des niedrigen Preises bietet Surfshark Hochgeschwindigkeits-Server mit geringer Latenz. Surfshark bietet 3200 Server in Deutschland 100 Länder Als Ergebnis werden Sie zahlreiche Optionen haben, um zu einer anderen IP-Adresse zu wechseln und unerwartete DDoS-Angriffe zu vermeiden.

Es war ein reibungsloses Erlebnis, sich mit dem zu verbinden. Neuer York Server von Surfshark Streaming-Plattformen und Gaming-Websites entsperren, um Spiele online mit der Xbox herunterzuladen und zu spielen.

Laut dem Surfshark Geschwindigkeitstest in Deutschland Wir führten durch, die maximale Downloadgeschwindigkeit war 81,32 Mbps und die maximale Uploadgeschwindigkeit war 76,12 Mbps Für ein 100 Mbps Verbindung.

Der Fakt, dass dieses VPN einen Durchschnitt von 81% der ursprünglichen Internetgeschwindigkeiten aufrechterhält, ist hauptsächlich auf die Verwendung der zurückzuführen. OpenVPNund WireGuard Protokolle. Daher werden beim Spielen keine Verzögerungen oder Geschwindigkeitsreduzierungen bemerkt werden.

Surfshark bietet Benutzern eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen. Dazu gehören unter anderem ein Kill-Switch, DNS-Leak-Schutz und eine No-Logs-Richtlinie. Tötungsschalter, Smart DNS, 256-Bit AES-Verschlüsselung Und IPv6, WebRTC & DNS-Leak-Schutz Es bietet auch Premium-Funktionen, einschließlich CleanWeb (Adblocker), MultiHop Und Weißliste (Split-Tunneling).

Surfshark’s Funktion der unbegrenzten Geräteverbindung macht es zu einem der besten VPNs. Bestes VPN für mehrere Geräte in Deutschland Es liefert Apps, die kompatibel sind mit macOS, Android, iOS, Windows und Linux Manuelle Einrichtung ist auf kompatiblen Routern erforderlich.

Auf diese Weise können Sie auch verwenden. Surfshark auf Apple TV in Deutschland leicht. Es gibt auch 24/7 Kundenunterstützung Wenn du irgendwelche Probleme hast, trotz niedrigem.

Surfshark Preis in Deutschland Pläne, du kannst es versuchen Surfshark’s kostenlose Testversion in Deutschland Auf deinem Mac und iOS, bevor du dich für einen kostenpflichtigen Service entscheidest. 30-Tage-Geld-zurück-Garantie Jeder Kauf beinhaltet die Option, Ihre Mitgliedschaft jederzeit zu kündigen.

Für weitere Informationen zu diesem VPN lesen Sie bitte unseren ausführlichen Bericht. Surfshark-Bewertung in Deutschland.

Pros 3200+ flexible Server, die mit Xbox-Varianten zusammenarbeiten.

Unbegrenzte gleichzeitige Verbindungen.

Live Chat rund um die Uhr verfügbar

Günstigste VPN in der Branche Cons Kleinere Server-Netzwerke als die Konkurrenz

Get Surfshark for Xbox One in Deutschland 30 Days Money Back Guarantee

NordVPN – Größtes Server-Netzwerk-VPN für Xbox in Deutschland

Schlüsselfunktionen 6000 Weltweite Server in 60 Länder

Weltweite Server in Länder 6 gleichzeitige Verbindungen

Zwiebel über VPN und Doppel-VPN

Sichere Gaming mit dem schnellsten VPN für Xbox

Ultra-schnelle VPN-Server

Verhindern Sie DDoS-Angriffe

Verschlüsseln Sie Ihren Verkehr zweimal

Schutz vor DDos-Angriffen

Günstigster Preis EUR 2.78/mo (US$ 2.99/mo) (Exclusive Christmas Deal: Grab 3 Months Extra + 69% OFF 2-Year Plan)

Kompatibel mit Windows, Mac, Linux, Android, iOS

NordVPN Es ist das größte VPN-Server-Netzwerk für Xbox. Mit dem besten Router-Support Es bietet ein riesiges Server-Netzwerk 6000 Sichere Server überall 60 Länder Überall auf der Welt, fortschrittliche Sicherheitsfunktionen und Höchstgeschwindigkeiten.

Wenn du nicht willst konfigurieren NordVPN auf Ihrem Router in Deutschland NordVPN bietet auch manuell an. Vorprogrammierte Router Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Der Prozess wird durch die offizielle Website des Anbieters so einfach wie möglich gemacht, die voller hilfreicher Anleitungen zur Einrichtung auf vielen anderen Routern ist.

Es war kompatibel, Spiele aus dem Xbox-Marktplatz herunterzuladen. Nords New Yorker Server.

Downloadgeschwindigkeiten von 83,82 Mbps und laden Sie Geschwindigkeiten hoch 44,64 Mbps Es wurden während gemessen. NordVPN Geschwindigkeitstest in Deutschland Auf einem 100 Mbps Um ein ruckelfreies Gaming zu gewährleisten, bietet NordVPN ein dediziertes Protokoll an.

NordLynx ist ein schneller und sicherer VPN-Tunnel, der von NordVPN entwickelt wurde. Es nutzt die neueste Technologie, um Ihnen eine schnelle und sichere Verbindung zu bieten. Das macht es zu Schnellster VPN Diese Funktion aktivieren, um eine konstante hohe Geschwindigkeit beim Spielen zu gewährleisten.

Es kommt auch mit einigen der besten Sicherheits- und Privatsphärefunktionen, einschließlich eines automatischen Kill-Switches, Double VPN und DDoS-Schutz, und es unterstützt auch Tor über VPN. Mit seiner DDoS-Schutzfunktion können Sie Ihre eigene dedizierte IP-Adresse haben und Ihren persönlichen Server für das Gaming betreiben.

Ob Sie Windows verwenden s, Linux, Mac, Android, oder iOS NordVPN hat eine benutzerdefinierte App für Sie. Es hat keine native Xbox One App, so dass Sie sie nicht installieren können.

NordVPN auf Xbox in Deutschland Aber es ist der beste VPN, um Kompatibilität mit zahlreichen Geräten herzustellen, einschließlich Kodi, Roku und Firestick Es hat auch detaillierte Installationsanleitungen für 29 verschiedene Router Auf seiner Website.

Es bietet ein 24/7 Live-Chat Alle diese Funktionen kommen zu einem niedrigen Preis mit der Option für jede technische Unterstützung EUR 2.78/mo (US$ 2.99/mo) (Exclusive Christmas Deal: Grab 3 Months Extra + 69% OFF 2-Year Plan). Du kannst haben NordVPN kostenlose Testversion in Deutschland.

Bevor du dich für ein Paket anmeldest, kannst du Stornieren Sie Ihre NordVPN-Abonnement in Deutschland Falls du den Service nicht magst und eine Rückerstattung erhalten möchtest.

Um mehr über diesen VPN-Anbieter zu erfahren, lesen Sie unseren ausführlichen Bericht. NordVPN-Bewertung in Deutschland.

Pros Mehrere Low-Latenz-Gaming-Server sind weltweit verfügbar. Auf der Liste der schnellsten VPNs steht.

Bietet dedizierte IP-Adressen für das Erstellen eines eigenen Spiel-Servers an.

Bedrohungsschutzfunktion verfügbar

7-Tage kostenlose Testversion

Live Chat ist 24/7 verfügbar, um den besten Gaming-Server zu unterstützen. Cons Kostenlose Testversion nur für Android-Geräte verfügbar

Die Benutzeroberfläche der Apps ist für Anfänger etwas komplex.

Get NordVPN for Xbox One in Deutschland 30 Days Money Back Guarantee

CyberGhost – Benutzerfreundliches VPN für Xbox in Deutschland

11651 Server in Deutschland 100 Länder

Server in Deutschland Länder 7 gleichzeitige Verbindungen mit streaming-optimierten Servern

Smart DNS-Funktion ist verfügbar.

Sicher und geschützt beim Spielen

Rasante Geschwindigkeiten

Unbegrenzte Bandbreite

Kein Buffering mehr

Keine Drosselung durch Ihren ISP

Günstigster Preis EUR 1.89/mo (US$ 2.03/mo) (Get 4 Months Extra + Save 84% on 2-year plan)

Kompatibel mit Windows, Mac, Linux, Android, iOS

CyberGhost Es ist der beste benutzerfreundliche VPN für Xbox mit den intuitivsten Apps. Es bietet Zugang zu einem Server-Netzwerk mit 11651 Server in Deutschland 100 Länder.

Mit CyberGhost VPN und einer Xbox-Konsole können Sie auf Ihr Lieblingsspiel und Spiel-Server zugreifen, die normalerweise eingeschränkt sind. Wir haben uns mit dem Neuer York Server Um viele blockierte zu erreichen Xbox-Spiel-Websites Sie herunterladen.

Laut dem CyberGhost VPN Geschwindigkeitstest in Deutschland Die Downloadgeschwindigkeit ist 75,47 Mbps Und die Upload-Geschwindigkeit ist 69,34 Mbps Auf einer 100 Mbps-Verbindung unterstützt CyberGhost. 7 gleichzeitige Verbindungen Zu einer Zeit.

Mit der Verwendung von CyberGhosts Smart DNS-Dienst Auf Xbox können Sie Inhalte entsperren, die normalerweise in Ihrer Region nicht verfügbar sind. Automatische Wi-Fi-Sicherheit, 256-Bit-AES-Verschlüsselung, DNS-Leak-Prevention, ein Kill-Switch. Und mehr sind nur einige der robusten Sicherheitsfunktionen von CyberGhost.

Sie können sich mit speziell optimierten Streaming-Servern verbinden und ein reibungsloses HD-Videostreaming auf Ihrer Xbox erleben. In seiner App können Benutzer sich verbinden. Streamen, Spielen, Torrenting und NoSpy-Server Alle mit ihren eigenen spezialisierten Abschnitten.

Abgesehen vom Spielen können Sie seine einfach zu bedienenden Apps auf installieren. Windows, Mac, Android und iOS Du kannst deine Xbox auch nach der Installation von CyberGhost VPN auf dem Router mit dem VPN verbinden.

Falls CyberGhost funktioniert nicht in Deutschland Mit Ihrer Xbox-Konsole können Sie rund um die Uhr mit Live-Chat technische Unterstützung erhalten. Es ist verfügbar EUR 1.89/mo (US$ 2.03/mo) (Get 4 Months Extra + Save 84% on 2-year plan).

Und mit jedem Plan erhalten Sie ein 45-Tage Geld-zurück-Garantie Mit Kostenlose CyberGhost-Testversion in Deutschland Mit dem Sie die Qualität des Service vor dem Abonnieren eines Plans bestimmen können.

Erfahren Sie mehr über dieses VPN in unserer ausführlichen CyberGhost-Überprüfung in Deutschland.

Pros Smart DNS-Funktion für Streaming mit Xbox

Optimierte Gaming-Server für lagfreies Gaming

Anfängerfreundliche Apps

Starke Datenschutzfunktionen

Erlaubt 7 gleichzeitige Verbindungen

45-Tage-Geld-zurück-Garantie Cons Manchmal werden die Server träge.

Wenige erweiterte Konfigurationsfunktionen

Get CyberGhost for Apple TV in Deutschland 45-day Money-Back Guarantee

Private Internetzugang – Zuverlässiges VPN für Xbox in Deutschland

Schlüsselfunktionen 35000 Server in Deutschland 84 Länder

Server in Deutschland Länder Smart DNS ist eine Technologie, die es Benutzern ermöglicht, ihren Internetverkehr über einen Proxy-Server zu leiten, um ihren virtuellen Standort zu ändern und auf Inhalte zuzugreifen, die normalerweise aufgrund von geografischen Beschränkungen blockiert sind.

Zehn gleichzeitige Verbindungen mit unbegrenzter Bandbreite für Ultra HD-Streaming.

lagfreies Gaming

Schützen Sie Ihre Kampagne vor DDoS-Angriffen

Schnelle Geschwindigkeiten für sofortiges Spielen

Ultimater Xbox-Schutz

Offene Quellen-Transparenz

Günstigster Preis EUR 1.96/mo (US$ 2.11/mo)

Kompatibel mit Windows, Mac, Linux, Android, iOS

Privater Internetzugang Es ist ein Großartiges und zuverlässiges VPN für Xbox One Mit hervorragender Verschlüsselung und Sicherheitsprotokollen. Es ist am besten für Gaming aufgrund seines unglaublichen Server-Netzwerks 35000 Server überall 84 Länder.

Mit PIA können Sie leicht Lade Spiele herunter, die in deiner Region noch nicht veröffentlicht wurden. Außerdem können Sie mit diesen Servern ein lag- und pingfreies Online-Gaming genießen.

Außerdem kannst du Hulu und HBO Go entsperren Und, Netflix mit PIA in Deutschland Mit seinem riesigen Server-Netzwerk kann PIA leicht auf blockierte Spiele-Websites zugreifen und sie für Xbox herunterladen und unterstützen. Neuer York Server Es bietet P2P-Server, die für die Sicherheit optimiert sind. Torrenting mit PIA in Deutschland.

Während des PIA-Geschwindigkeitstests haben wir eine maximale Downloadgeschwindigkeit aufgezeichnet. 65,78 Mbpsund 57,16 Mbps für den Upload.

Die VPN kommt mit einer Vielzahl von Sicherheitsfunktionen, um zu verhindern DDoS-Angriffe Auf deiner Xbox. Einige seiner Premium-Funktionen sind Starke AES-Verschlüsselung Deine Gaming-Aktivität vor Hackern sichern Ein Internet-Kill-Switch, Split-Tunnelingund Netzwerkportweiterleitung Obwohl PIA in den USA beheimatet ist, folgt es einem strenges keine-Logs-Richtlinie.

Es ist auch kompatibel mit Windows, iOS, Android, macOS und Router Wenn es darum geht, mehrere Geräte gleichzeitig zu verbinden, bietet PIA VPN an. Zehn Multi-Logins.

PIA bietet Kundenservice durch Live Chat 24/7 PIA ist eine vernünftige Option, ab nur EUR 1.96/mo (US$ 2.11/mo) Es macht es zu einem fantastischen Xbox VPN, das tolle Funktionen zu einem niedrigen Preis bietet, zusammen mit einem 30-tägige Geld-zurück-Garantie.

Es gibt auch ein PIA kostenlose Testversion in Deutschland verfügbar für 7 Tage. Um mehr über diesen VPN-Service zu erfahren, lesen Sie unseren neuesten. PIA VPN-Überprüfung in Deutschland.

Pros Optimierte Server für Xbox

Hohe Sicherheits- und Datenschutzebene

Starke No-Logs-Richtlinie

Verbinden Sie bis zu 10 Geräte gleichzeitig Cons Nicht in China funktionieren

Get PIA for Xbox One in Deutschland 30 Days Money Back Guarantee

Wie man VPN auf Xbox One installiert in Deutschland [über router]

Da eine VPN-App nicht direkt auf Ihrer Xbox installiert werden kann in Deutschland Um es zu installieren, müssen Sie es auf Ihrem Router installieren. Mit dieser Methode können Sie möglicherweise VPN-Verbindungseinschränkungen umgehen und sicherstellen, dass jedes Gerät, das sich mit Ihrem Netzwerk verbindet, sofort geschützt ist.

Melden Sie sich in Ihrem Router-Steuerungspanel an. Du kannst normalerweise darauf zugreifen, indem du die IP-Adresse deines Routers in die Adressleiste deines Browsers eingibst. Wenn du nicht sicher bist, welche IP-Adresse dein Router hat, findest du sie normalerweise auf einem Aufkleber auf der Unterseite oder Rü “Steuerungsfeld IP-Adresse”. Finden Sie die Installationsanweisungen für Ihren Router für das VPN. Da es viele verschiedene Arten von Router-Firmware gibt, gibt es keine allgemeingültige Anleitung zur Installation eines VPN. Die meisten großen VPN-Anbieter haben jedoch detaillierte Installationsanweisungen auf ihren Websites. Finden Sie die Anweisungen für Ihre Marke des Rou Folge den Anweisungen sorgfältig. Es ist wichtig, jeden Schritt des Installationsprozesses sorgfältig zu befolgen, da das Ändern der falschen Einstellung Probleme mit Ihrem Router oder VPN-Verbindung verursachen kann. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an den Support des VPN-Anbieters, um Hilfe z Verbinde deine Xbox mit dem Netzwerk. Sobald das VPN auf Ihrem Router installiert ist, können Sie Ihre Xbox wie gewohnt mit dem Netzwerk verbinden. Ihre Xbox wird nun durch die VPN-Verbindung geschützt, was eine erhöhte Privatsphäre und Sicherheit beim Online-Gaming bietet.

Ein VPN mit Xbox zu verwenden ist eine großartige Möglichkeit, sich vor Online-Sicherheitsbedrohungen zu schützen und Geo-Beschränkungen zu umgehen, die Sie möglicherweise daran hindern, bestimmte Spiele oder Inhalte zu erhalten.

Indem in Deutschland Du kannst sicherstellen, dass alle Geräte in deinem Netzwerk durch die VPN-Verbindung geschützt sind, einschließlich deiner Xbox.

Get ExpressVPN for Xbox One in Deutschland 30 Days Money Back Guarantee

Schau dir unseren Blog an Die besten VPN-Router in Deutschland Für weitere Informationen, einschließlich Einrichtungstutorials.

Nachdem Sie ein VPN eingerichtet haben, verbinden Sie Ihre Xbox One über eine kabelgebundene oder drahtlose Konfiguration mit Ihrem Router und genießen Sie die hohe Sicherheit und Privatsphäre eines VPN, während Sie Videospiele, Streaming usw. mit maximaler Online-Sicherheit genießen.

Wie man die Standorteinstellung auf der Xbox One ändert in Deutschland

Einige Apps für Xbox One können nicht heruntergeladen werden, es sei denn, Ihre Region ist auf die richtige Region konfiguriert. Sie müssen zuerst Ihre Region ändern, um auf Apps zugreifen zu können, die nur in bestimmten Regionen verfügbar sind.

Anmelden Mit einem zuverlässigen VPN-Service. ( ExpressVPN Es wird am meisten empfohlen. Installieren Stelle es auf deinem Router ein und folge den oben genannten Anweisungen, wenn du steckenbleibst oder wenn die Dinge zu kompliziert werden, kontaktiere den Kundendienst deines VPN für Unterstützung. Du wirst aufgefordert, während des Setup-Vorgangs die Details des Servers anzugeben, den du verwenden möchtest. Wähle einfach einen Server aus einem anderen Land, um deinen Standort zu ändern, und deine IP-Adresse wird sich ändern. Zum Beispiel, wenn du dich mit e US IP-Adresse in Deutschland . Starte deine Xbox One und verbinde sie mit dem Router, um den Prozess abzuschließen. Du kannst jetzt leicht auf eingeschränkte Apps und Inhalte zugreifen.

Get ExpressVPN for Xbox One in Deutschland 30 Days Money Back Guarantee

Methodologie: Wie wir die besten Xbox VPNs ausgewählt und getestet haben in Deutschland

Du brauchst ein VPN, das mit Routern funktioniert, wenn du eines mit deiner Xbox One verwenden möchtest. Aber es gibt noch viel mehr Dinge zu beachten, wie in unserer Forschung erläutert, die uns bei der Suche nach den besten VPNs für Xbox One geholfen hat in Deutschland:

Ein VPN, der nicht mit Ihrer Xbox One kompatibel ist, wird nicht funktionieren in Deutschland Aber es gibt eine Reihe von zusätzlichen Faktoren, die man berücksichtigen muss, wie wir in unserer Methodik detailliert beschreiben.

Weltweite Server – Du möchtest vielleicht eine landesspezifische Xbox-App entsperren. Für bessere Geschwindigkeiten verbinde dich mit einem Server in deiner Nähe. Die besten Xbox-VPNs bieten Server in Dutzenden von Ländern, was dies einfach macht.

Du möchtest vielleicht eine landesspezifische Xbox-App entsperren. Für bessere Geschwindigkeiten verbinde dich mit einem Server in deiner Nähe. Die besten Xbox-VPNs bieten Server in Dutzenden von Ländern, was dies einfach macht. Geschwindigkeit – Hochgeschwindigkeits-Server sind essentiell für ein unterbrechungsfreies Xbox-Gameplay und Streaming. Wir haben die schnellsten Xbox-VPNs mit unbegrenzter Bandbreite gefunden, die helfen können, ISP-Drosselung zu umgehen.

Hochgeschwindigkeits-Server sind essentiell für ein unterbrechungsfreies Xbox-Gameplay und Streaming. Wir haben die schnellsten Xbox-VPNs mit unbegrenzter Bandbreite gefunden, die helfen können, ISP-Drosselung zu umgehen. Entsperren – Manche Xbox-Apps können bei einer Auslandsreise nicht mehr verfügbar sein. Alternativ kann es sein, dass geografische Einschränkungen dazu führen, dass der Inhalt, den Sie über eine bestimmte App sehen, unterschiedlich ist. Sie sollten daher ein VPN

Manche Xbox-Apps können bei einer Auslandsreise nicht mehr verfügbar sein. Alternativ kann es sein, dass geografische Einschränkungen dazu führen, dass der Inhalt, den Sie über eine bestimmte App sehen, unterschiedlich ist. Sie sollten daher ein VPN Sicherheit – Xbox Online birgt Sicherheitsrisiken. Einschließlich DDoS und Swatting Verwenden Sie ein VPN, um Ihre Daten zu verschlüsseln und Ihre IP-Adresse und Ihren Standort zu maskieren. Alle unsere VPNs haben Tötungsschalter und DNS-Leckage-Vorbeugung .

Xbox Online birgt Sicherheitsrisiken. Einschließlich Verwenden Sie ein VPN, um Ihre Daten zu verschlüsseln und Ihre IP-Adresse und Ihren Standort zu maskieren. Alle unsere VPNs haben . Privatsphäre – Ein VPN muss Ihre Daten verschlüsseln und Keine Logs aufbewahren Wir haben festgestellt, dass viele VPNs keine Logs-Richtlinien haben, die wahr sind. Wir haben verschiedene VPN-Logging-Richtlinien untersucht, um die datenschutzschützendste zu finden in Deutschland .

Ein VPN muss Ihre Daten verschlüsseln und Wir haben festgestellt, dass viele VPNs keine Logs-Richtlinien haben, die wahr sind. Wir haben verschiedene VPN-Logging-Richtlinien untersucht, um die datenschutzschützendste zu finden . Einfach zu benutzen – Xbox VPNs müssen manuell mit Wifi-Routern konfiguriert werden. Die besten Xbox VPNs beinhalten manuelle Einstellungen. Einrichten Anleitungen für Spielkonsolen Die Unterstützung sollte rund um die Uhr über ein einfaches und intuitives System verfügbar sein, um dies zu erleichtern. E-Mail- und Chat-Hilfe .

Xbox VPNs müssen manuell mit Wifi-Routern konfiguriert werden. Die besten Xbox VPNs beinhalten manuelle Einstellungen. Die Unterstützung sollte rund um die Uhr über ein einfaches und intuitives System verfügbar sein, um dies zu erleichtern. . Wert für Geld – Trotz der Lieferung aller oben genannten, sind die besten Xbox VPNs in der Regel günstiger als die ohne diese Fähigkeiten. Sie können jeden VPN risikofrei mit einem Test ausprobieren. 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.

Kann ich ein kostenloses VPN mit Xbox verwenden in Deutschland?

Ja, Sie können ein kostenloses VPN für Xbox verwenden, aber wir raten davon ab, aufgrund mehrerer Risiken. Kostenlose VPNs sind berüchtigt für Das Stehlen von privaten Informationen Und sie liefern oft nicht, was sie versprechen.

Freemium VPNs, die kostenlose Versionen teurer VPNs sind, sind bessere Alternativen in Deutschland. Sie bieten grundlegende Sicherheit und sind zuverlässig. Sie haben weniger Server, weniger Funktionalität und häufig langsamere Geschwindigkeiten.

Hinweis Alle kostenlosen VPNs behaupten, dass sie der beste Xbox VPN sind, der kostenlos verfügbar ist, aber bitte installieren Sie keinen von ihnen.

Vermeiden Sie VPNs beim Zugriff auf Xbox One in Deutschland?

Kostenlose VPNs bieten Benutzern keine zuverlässige und sichere Verbindung. Bezahlte VPNs, die jeden Monat Geld kosten, aber immer noch keine zufriedenstellenden Dienste mit Xbox ermöglichen, sind schlechter als ihre kostenlosen Pendants.

Hallo VPN

Es besteht beim Streamen oder Spielen über ein Hola VPN die Gefahr, dass Ihre Daten in Gefahr geraten, da Hola verkauft Benutzeraktivitätsverhalten Es ist billig, aber es enthüllt alles von dir. Online-Aktivität, persönliche Informationen und Kreditkartennummern.

Lies eine ausführliche Rezension zu Hallo VPN in Deutschland Um dir mehr zu helfen zu lernen.

Hoxx VPN

Hoxx VPN hat einen schrecklichen Ruf, wenn es darum geht, Benutzerinformationen preiszugeben. Die Probleme mit diesem VPN umfassen langsame Verbindungen, die Unfähigkeit, sich mit Xbox zu verbinden, und ein Mangel an Privatsphäre.

Lies eine ausführliche Rezension zu Hoxx VPN in Deutschland Um dir mehr zu helfen zu lernen.

Hide My Ass

Dieses VPN hat eine große Benutzerbasis und bewirbt sich selbst als das beste kostenlose VPN für Xbox. Leider hat es in unseren Tests nicht gut abgeschnitten. Es gab einen Hintergrund ungesicherter Informationsübertragung und IP-Adressenoffenlegung.

Lies eine ausführliche Rezension zu HMA VPN in Deutschland Um dir mehr zu helfen zu lernen.

FAQs – Beste VPN für Xbox One in Deutschland

Kann ich ein VPN auf meiner Xbox One installieren? Nein, du kannst kein VPN direkt auf deiner Xbox One installieren. Allerdings können Sie Ihre Xbox mit einem PC, einem mobilen Hotspot, einem WLAN-Router oder jedem anderen Gerät zum Teilen des Internets verbinden, das VPN-Schutz unterstützt. Was ist der beste VPN für Xbox One? Hier ist eine Liste der besten VPNs für Xbox One: ExpressVPN: Schnelle, sichere und unbegrenzte VPN-Verbindungen Die beste VPN für Xbox Surfshark: Einfach sicher surfen Der beste VPN-Anbieter mit niedrigem Budget für Xbox One. NordVPN: Ein sicherer Weg, um online zu gehen. Riesiges Netzwerk VPN mit superschnellen Servern für Xbox One CyberGhost: Die meisten für Gaming optimierten Server, die mit Xbox One verwendet werden können. Ist VPN für Xbox es wert? Für das Gaming ist ein VPN unbestreitbar lohnenswert. Sie können Online-Bedrohungen vermeiden, indem Sie das beste VPN für Xbox One verwenden. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen das Ändern Ihrer IP-Adresse in ein anderes Land, bessere Spielangebote zu er Welche VPN für Lag auf Xbox in Deutschland? NordVPN Es ist die beste Wahl, um Verzögerungen auf der Xbox zu reduzieren. Es ist ein guter Allrounder-VPN, der großartige Geschwindigkeiten bietet und gut mit der Xbox One funktioniert. Funktioniert NordVPN auf Xbox in Deutschland? Ja, NordVPN funktioniert auf allen Xbox-Modellen, einschließlich der Xbox Series X, S, Xbox One und Xbox 360. Mit NordVPN, das über Routers auf Ihrer Xbox installiert ist, können Sie Ihr Online-Gameplay auf verschiedene Weise verbessern und Ihr Gerät vor Cyberangriffen schützen. Kann ich ExpressVPN auf meiner Xbox in Deutschland verwenden? Ja, du benutzt ExpressVPN Auf deiner Xbox nicht direkt, sondern indem du ExpressVPN auf deinen Router installierst. Es kann die Privatsphäre und Sicherheit eines VPN auf jedes Gerät in deinem Zuhause erweitern, einschließlich deiner Xbox.

Abschließen!

DDoS-Angriffe können mit der Verwendung von Xbox VPNs vermieden werden, die auch die allgemeine Sicherheit und Privatsphäre von Spielern gewährleisten. Wenn Sie nach dem richtigen VPN suchen, sollten Sie sich die Geschwindigkeit, die Anzahl der Server, die Verschlüsselungs Die beste VPN für Xbox One in Deutschland.

Es ist entscheidend, VPN-Dienste zu entdecken, die Router-Setup unterstützen, solide Sicherheitsfunktionen garantieren und keine Geschwindigkeiten opfern. Wir haben evaluiert und empfohlen Der beste VPN für Xbox Series S, Xbox One X und Xbox One.

Ein zuverlässiges VPN zu verwenden ist unerlässlich, da viele der beliebten Spiele und Filme oft geo-beschränkt sind. Um das volle Potenzial Ihrer Konsole freizusetzen und Ihre Privatsphäre zu schützen, müssen Sie sich für eines der best in Deutschland.

ExpressVPN Es ist unsere erste Wahl. Es verfügt über hervorragende Sicherheitsfunktionen und behält 90% oder mehr der ursprünglichen Verbindungsgeschwindigkeit für Benutzer auf der Xbox One bei. Es bietet außerdem eine 3-monatige kostenlose Abonnement in seinem jährlichen Plan.

Welches VPN Sie für Ihre Xbox One ausgewählt haben, teilen Sie uns im Kommentarbereich unten mit.