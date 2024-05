Soundcore by Anker Motion X600 Bluetooth Lautsprecher mit Tragegriff Wasserfest • EUR 131,27 (2024)

Soundcore by Anker Motion X600 Bluetooth Lautsprecher mit Tragegriff Wasserfest

Verkäufer: mediamarkt-rostock-brinckmansdorf ✉️ (9.973) 99.7%, Artikelstandort: Rostock, DE, Versand nach: DE, Artikelnummer: 204688014978 Soundcore by Anker Motion X600 Bluetooth Lautsprecher mit Tragegriff Wasserfest. SOUNDCORE BY ANKER Motion X600 Bluetooth Speaker, Polargrau, Wasserfest. GTIN 194644126629 | Art.-Nr. 2883054 | SOUNDCORE BY ANKER. Wasserfest Ja. Das Produkt kann unter Umständen Gebrauchsspuren aufweisen. Soundcore by Anker Motion X600 Bluetooth Lautsprecher mit Tragegriff Wasserfest Hinweis zum Produktzustand Bitte beachten Sie die Angaben zum Artikelzustand in der Produktbeschreibung. Das Produkt kann unter Umständen Gebrauchsspuren aufweisen. Altgeräterückgabe gewünscht ... Kein Problem, alle Informationen finden Sie weiter unten unter dem Punkt Altgeräteentsorgung. Produktbeschreibung Altgeräteentsorgung Allgemeine Hinweise Der Artikel ist neu und originalverpackt – die Verpackung kann Spuren unserer Warensicherung aufweisen. Willkommen im Media Markt Rostock - Brinckmansdorf eBay Shop GTIN 194644126629 | Art.-Nr. 2883054 | SOUNDCORE BY ANKER SOUNDCORE BY ANKER Motion X600 Bluetooth Speaker, Polargrau, Wasserfest LIEFERUMFANG: Bluetooth Speaker, USB Typ-C Kabel, Schnellstartanleitung Wie lange können Sie Musik hören? Der Motion X600 hat eine ansehnliche Akku-Kapazität von 6400 mAh. Welche Verbindungen stehen zur Verfügung? Auch an die Verknüpfung mit anderen Produkten wurde gedacht und ein 1x USB Typ-C Anschluss eingebaut. Wie bei den meisten Geräten verfügt auch dieses Produkt über Bluetooth. Durch seine Wasserfestigkeit kann das Produkt auch mal mit Nässe in Berührung kommen, ohne dabei Schaden zu nehmen. Hände frei: Dieses Modell steuern Sie bequem via Sprache. Technische Merkmale Produkttyp Bluetooth Speaker Signalübertragung Bluetooth Frequenzgang 20 Hz-20 kHz Ausstattung Bluetooth Ja Wasserfest Ja Anschlüsse USB Typ-C Sprachsteuerung Ja Energieversorgung Betriebsart Akkubetrieb Batterie-/ Akkutyp Li-Ion Akku-Kapazität 6400 mAh Allgemeine Merkmale Abmessungen (B/H/T) / Gewicht 311 mm x 81 mm x 171 mm / 1.9 kg Breite 311 mm Höhe 81 mm Tiefe 171 mm Farbe (laut Hersteller) Polargrau Gewicht (laut Hersteller) 1.9 kg Gewicht 1.9 kg Schutzart IP X7 Hersteller Artikelnummer A3130011 Es handelt sich um einen unbenutzten Artikel in Originalverpackung. Die Verpackung kann Spuren unserer Diebstahlsicherung oder versandbedingte Aufkleberreste aufweisen. Der Warenversand beinhaltet einen Kaufbeleg mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. Garantieansprüche können mit diesem Beleg Deutschlandweit in jedem Media Markt geltend gemacht werden. Gutschein- & Cashback sowie Rabatt -Aktionen können ausschließlich in unseren Filialen berücksichtigt werden! Der Versand kann aufgrund der PayPal-Vorschriften ausschließlich an die bei eBay hinterlegte Lieferadresse erfolgen! Sie haben eine myMediaMarkt Karte? Teilen Sie uns ihre Kartennummer mit, wir registrieren Ihren Einkauf auf ihre Karte. Wir beraten Sie gerne. SM Altgeräteabholung gewünscht? Nachdem Sie über eBay ein Elektrogerät bei uns gekauft haben, können Sie über MediaMarkt oder Saturn ein vergleichbares Altgerät kostenfrei , gemäß den rechtlichen Vorgaben bei Ihnen zu Hause abholen lassen. Dies gilt ausnahmslos für nachfolgende Altgerätekategorien: Kategorie 1: Wärmeüberträger, z. B. Kühlgeräte, Getränkekühler, Kühlboxen Kategorie 2: Bildschirmgeräte mit einer Bildschirmoberfläche über 100 cm² Kategorie 4: Geräte mit einer Kantenlänge von mehr als 50 cm Lieferungen mit Spedition: In diesen Fällen organisiert der Verkäufer gerne eine Abholung für Sie. Melden Sie sich bei einem Rückgabewunsch eines vergleichbaren Altgerätes nach dem Kaufabschluss im entsprechenden Markt, bei dem Sie Ihren Artikel gekauft haben. Lieferung mit Paketdienstleister (Paketlieferung): Melden Sie sich entweder bei einem Rückgabewunsch eines vergleichbaren Altgerätes nach dem Kaufabschluss im entsprechenden Markt, bei dem Sie Ihren Artikel gekauft haben oder Sie erstellen über den Entsorgungspartner ein Prepaid-Etikett. Beachten Sie nachfolgende Punkte: a. Für das Generieren des Prepaid-Etiketts haben Sie ab Rechnungsdatum 10 Kalendertage Zeit. Den Abholzeitpunkt können Sie individuell vereinbaren. Alternativ können Sie das frankierte Paket an eine Paketstation schicken oder bei einer UPS-Paketstation abgeben. b. Achten Sie zwingend darauf, dass Ihr Altgerät bei Abgabe korrekt verpackt ist. Bitte befolgen Sie dazu diese Verpackungsanweisung Sie haben keine passende Verpackung zur Hand? Vereinbaren Sie die Abholung des Altgeräts einfach zu einem späteren Zeitpunkt und benutzen Sie die Versandverpackung des Neugeräts wieder. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die korrekte Verpackung des Altgeräts gemäß der Verpackungsanweisung verantwortlich sind, sowie dafür, dass nur rückgabeberechtigte Altgeräte versendet werden dürfen (keine anderen Gegenstände oder Verbotsgüter). Für Schäden, die aus einer unsachgemäßen Verpackung oder dem Versand von nicht von der Altgeräterücknahme erfassten Gegenständen entstehen, haften Sie. >> Jetzt Abholauftrag generieren Keine Lust auf Verpacken? Bringen Sie Ihr Altgerät einfach zu einem Media- oder Saturn Märkt in Ihrer Nähe oder Ihrem lokalen Wertstoffhof. Altgeräterückgabe gewünscht? Nachdem Sie über eBay ein Elektrogerät bei uns gekauft haben, können Sie bei unseren Media- oder Saturn Märkten ein vergleichbares Altgerät kostenfrei , gemäß den rechtlichen Vorgaben zurückbringen. Dies gilt für alle Altgerätekategorien: Kategorie 1: Wärmeüberträger, z. B. Kühlgeräte, Getränkekühler, Kühlboxen Kategorie 2: Bildschirmgeräte mit einer Bildschirmoberfläche über 100 cm² Kategorie 3: Lampen Kategorie 4: Geräte mit einer Kantenlänge von mehr als 50 cm Kategorie 5&6: Kleingeräte mit einer Kantenlänge kleiner oder gleich 50 cm Beachten Sie: Für Kleingeräte mit einer max. Kantenlänge von 25 cm gilt dies sogar ohne Kauf. Weitere Informationen finden Sie hierzu auf unseren Media Markt Serviceseiten unter dem Punkt Altgeräteentsorgung. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll! Elektroaltgeräte enthalten wertvolle Ressourcen, die in Recyclingverfahren wiedergewonnen und wiederverwendet werden können. Außerdem enthalten sie aber auch Schadstoffe, die keinesfalls in die Umwelt gelangen dürfen. Die „durchgestrichene Mülltonne auf Rädern“ auf Ihren Elektro- und Elektronikgeräten weist deshalb darauf hin, dass Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt gesammelt werden müssen. Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Elektroaltgeräte bei einer offiziellen Rücknahmestelle, zum Beispiel beim lokalen Wertstoff- oder Recyclinghof abzugeben. Die MediaMärkte sind ebenfalls zur Rücknahme von Elektroaltgeräten verpflichtet. BITTE BEACHTEN SIE AUSSERDEM FOLGENDE HINWEISE: Das abgegebene Altgerät kann nicht mehr an Sie zurückgegeben werden. Es erfolgt keine Rückerstattung des Kaufpreises oder Restwertes. Das Altgerät wird nach den Vorgaben des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes verwertet. DATENSCHUTZ: Ihre Daten gehören Ihnen! Bitte achten Sie deshalb vor der Abgabe Ihrer Altgeräte darauf, alle auf den Altgeräten vorhandenen persönlichen oder sensiblen Daten zu löschen. VORSICHT BEI BATTERIEN, AKKUS UND LAMPEN: Batterien, Akkus und Lampen, die in Geräten nicht fest verbaut sind, sollten aus Sicherheitsgründen vor der Abgabe des Altgeräts entnommen und getrennt entsorgt werden. Kleben Sie bei Lithiumbatterien die Batteriepole ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, wie Zink, Eisen und Nickel, die in Recyclingverfahren wiedergewonnen und anschließend wiederverwertet werden können. Außerdem enthalten sie aber auch Schadstoffe und Schwermetalle, die keinesfalls in die Umwelt gelangen dürfen. Die „durchgestrichene Mülltonne“ auf Batterien zeigt, dass Altbatterien getrennt gesammelt werden müssen. Sie gehören nicht in den Hausmüll. Wir weisen darauf hin, dass Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet sind. Finden sich unter der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie zusätzlich die Zeichen Cd, Hg oder Pb ist das ein Hinweis darauf, dass die Batterie entweder mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthält. Es handelt sich dabei um giftige Schwermetalle, die nicht nur erhebliche Risiken für die Umwelt, sondern auch für die menschliche Gesundheit bergen. Werfen Sie Ihre Altbatterien also nicht in die Abfalltonne, sondern geben Sie diese kostenfrei bei einer offiziellen Rücknahmestelle ab. Das sind beispielsweise die kommunalen Wertstoff- oder Recyclinghöfe oder aber auch jeder Media Markt. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, sollten bei Lithiumbatterien die Batteriepole zudem vor der Abgabe mit Klebestreifen isoliert werden. RÜCKNAHME Bitte entnehmen Sie die Rücknahmebedingungen der unten angegebenen Widerrufsbelehrung. Sollten Sie sich zur Rückgabe innerhalb des Widerrufsrechts entschließen, senden Sie ihren Widerruf bitte an die in den rechtlichen Informationen des Verkäufers hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie erhalten anschließend umgehend einen vorfrankierten Retourenaufkleber zum Ausdrucken. VERSANDBEDINGUNGEN Wir senden Ihnen die Ware gerne innerhalb Deutschlands zu. Zu beachten: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass MediaMarktSaturn ausschließlich an die bei eBay hinterlegte Lieferadresse versendet. Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Lieferadresse vor oder während der Kaufabwicklung, weil nachträgliche Änderungswünsche nichtmehr berücksichtigt werden können. SPEDITIONSLIEFERUNGEN Groß- bzw. Palettengeräte werden von einer Spedition geliefert. Vor der Auslieferung vereinbart diese mit Ihnen einen Liefertermin - bitte geben Sie immer eine aktuelle Telefonnummer bei Ihrer Bestellung an - nur so ist ein reibungsloser Ablauf gegeben. Condition: Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung)

