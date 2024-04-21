9 лучших VPN для Apple TV (2024)

17 февраля 2024 By Яков Итай Самельсон



Когда дело доходит до улучшения качества потоковой передачи на Apple TV, виртуальная частная сеть (VPN) может изменить правила игры. Это не только позволяет вам обходить географические ограничения на контент, но также добавляет дополнительный уровень безопасности вашей онлайн-деятельности. В связи с растущим спросом на неограниченный доступ к глобальным медиа и необходимостью обеспечения конфиденциальности поиск лучшего VPN для Apple TV стал приоритетом для многих пользователей. В этой статье мы рассмотрим важность VPN для Apple TV, как они работают и что следует учитывать при выборе идеального варианта для ваших нужд.

Потребность в лучшем VPN для Apple TV

Потребность в лучшем VPN для Apple TV обусловлена ​​двумя основными проблемами: доступ и конфиденциальность. Apple TV — это мощное устройство потоковой передачи мультимедиа, которое предлагает обширную библиотеку фильмов, телешоу и эксклюзивного контента через различные приложения и сервисы. Однако большая часть этого контента имеет географические ограничения, то есть доступна только в определенных регионах. VPN помогает обойти эти ограничения, маскируя ваше фактическое местоположение и создавая впечатление, будто вы подключаетесь к Интернету из другой страны. Это открывает мир контента, который ранее был недоступен: от зарубежных библиотек Netflix до спортивных трансляций в прямом эфире.

Конфиденциальность — еще один критический фактор, обуславливающий необходимость использования VPN. Когда вы транслируете контент онлайн, ваш интернет-провайдер (ISP) может отслеживать ваши действия, что может привести к целевой рекламе или даже к регулированию скорости вашего интернета в зависимости от вашего использования. VPN шифрует ваше соединение, что затрудняет отслеживание вашего поведения в Интернете вашим интернет-провайдером или сторонними шпионами. Это шифрование гарантирует, что ваши потоковые трансляции останутся конфиденциальными и что вы сможете наслаждаться любимыми шоу, не ставя под угрозу свою онлайн-безопасность.

Как работает VPN для Apple TV?

VPN для Apple TV работает путем создания безопасного туннеля между вашим устройством и Интернетом. Он маршрутизирует ваше соединение через сервер в выбранном вами месте, эффективно меняя ваш IP-адрес. Этот процесс не только скрывает ваше фактическое местоположение, но также шифрует отправляемые и получаемые данные, обеспечивая безопасную и конфиденциальную потоковую передачу. Когда вы подключаетесь к VPN-серверу в другой стране, поставщикам контента кажется, что вы физически присутствуете в этом месте, предоставляя вам доступ к контенту, специфичному для региона.

Настроить VPN на Apple TV можно несколькими способами. Поскольку Apple TV изначально не поддерживает приложения VPN, пользователи часто настраивают VPN на своем маршрутизаторе, что затем распространяет преимущества VPN на все устройства, подключенные к этой сети, включая Apple TV. В качестве альтернативы некоторые провайдеры VPN предлагают услуги Smart DNS, которые можно настроить непосредственно на Apple TV для обхода географических ограничений без шифрования трафика, что является более простым, но менее безопасным методом. Благодаря недавним обновлениям tvOS некоторые VPN также начали предлагать специальные приложения для Apple TV, что еще больше упрощает процесс установки.

9 лучших VPN для Apple TV (бесплатно и платно)

NordVPN для Apple TV Частный доступ в Интернет для Apple TV Surfshark для Apple TV Турбо VPN для Apple TV CyberGhost для Apple TV ExpressVPN для Apple TV PrivateVPN для Apple TV Hide.me для Apple TV IPVanish для Apple TV

Как выбрать лучший VPN для Apple TV?

Выбор лучшего VPN для Apple TV требует тщательного рассмотрения нескольких факторов. Прежде всего, вам нужен VPN, который предлагает быстрые и надежные соединения, обеспечивающие плавную потоковую передачу без буферизации. Ищите VPN с большой сетью серверов, особенно в странах, где вы хотите получить доступ к контенту. Это разнообразие обеспечивает более высокую скорость и больше возможностей для разблокировки мультимедиа с географическим ограничением.

Еще одним важным аспектом является совместимость VPN с Apple TV. Хотя некоторые VPN предлагают собственные приложения для tvOS, другие могут потребовать более сложных процессов настройки, таких как настройка VPN на маршрутизаторе. Убедитесь, что выбранная вами VPN поддерживает удобный для вас метод и содержит четкие инструкции по настройке.

Функции безопасности также имеют первостепенное значение. Выбирайте VPN, который предлагает надежные стандарты шифрования, политику отсутствия журналов и дополнительные функции, такие как аварийный переключатель, который гарантирует, что ваши данные останутся в безопасности даже в случае неожиданного разрыва VPN-соединения. Наконец, обратите внимание на поддержку клиентов VPN, цены и количество разрешенных одновременных подключений, поскольку они могут существенно повлиять на ваш пользовательский опыт.

Лучший VPN для Apple TV

1. NordVPN для Apple TV

NordVPN зарекомендовал себя как надежное имя в индустрии VPN, и его распространение на Apple TV является свидетельством его приверженности конфиденциальности пользователей и доступности контента. NordVPN для Apple TV предназначен для улучшения качества потоковой передачи, обеспечивая безопасное и конфиденциальное соединение, позволяющее пользователям обходить географические ограничения и наслаждаться более широким спектром контента. Благодаря удобному интерфейсу и надежным функциям безопасности NordVPN для Apple TV призван обеспечить бесперебойный и защищенный просмотр.

Что делает NordVPN для Apple TV?

NordVPN для Apple TV служит шлюзом к неограниченному потоковому вещанию, шифруя ваше интернет-соединение и маскируя ваш IP-адрес. Такое шифрование гарантирует, что ваша онлайн-активность останется конфиденциальной и защищенной от потенциальных злоумышленников. Более того, изменив свое виртуальное местоположение, NordVPN позволяет вам получить доступ к геоблокированному контенту, что означает, что вы можете наслаждаться любимыми шоу и фильмами из любого региона. Это также помогает предотвратить регулирование пропускной способности со стороны интернет-провайдеров, что может привести к более плавной потоковой передаче контента высокой четкости без перебоев.

Основные функции NordVPN для Apple TV

Глобальная сеть серверов: NordVPN может похвастаться обширной сетью серверов по всему миру, что позволяет пользователям подключаться к серверу по своему выбору для оптимизации потоковой передачи.

Протокол NordLynx: протокол NordLynx компании NordVPN, использующий новейшие технологии VPN, обеспечивает быстрые и безопасные соединения, обеспечивая минимальное влияние на скорость потоковой передачи.

SmartDNS: для устройств, на которых VPN-приложения могут не поддерживаться, NordVPN предоставляет SmartDNS, чтобы помочь пользователям получить доступ к контенту с географическим ограничением без шифрования трафика.

Поддержка нескольких устройств: одна учетная запись NordVPN может защитить до шести устройств, а это значит, что вы можете одновременно пользоваться преимуществами VPN на своем Apple TV и других устройствах.

Политика отсутствия журналов: NordVPN придерживается строгой политики отсутствия журналов, гарантируя, что ваши онлайн-действия не будут записываться, отслеживаться и передаваться третьим лицам.

24 / 7 Поддержка клиентов: Если у вас возникнут какие-либо проблемы или вопросы, NordVPN предлагает круглосуточную поддержку клиентов, которая поможет вам.

NordVPN для тарифных планов Apple TV

NordVPN предлагает различные тарифные планы, соответствующие различным потребностям и бюджетам пользователей.

Стандартный план: этот план стоимостью 12.99 долларов США в месяц включает защиту VPN со всеми основными функциями, что делает его простым выбором для удовлетворения основных потребностей в конфиденциальности.

Плюс план: по цене 13.99 долларов США в месяц в дополнение к VPN-защите план Plus включает NordPass, менеджер паролей NordVPN, предлагающий комплексное решение для обеспечения безопасности.

Полный план: это самый обширный вариант по цене 14.99 долларов США в месяц. Полный план объединяет VPN-защиту с NordPass и NordLocker, обеспечивая комплексный пакет для максимальной онлайн-безопасности.

NordVPN принимает различные способы оплаты, включая дебетовые и кредитные карты.

2. Частный доступ в Интернет для Apple TV

Частный доступ в Интернет (PIA) для Apple TV — это надежное VPN-решение, предназначенное для улучшения качества потоковой передачи, обеспечивая при этом конфиденциальность и безопасность ваших действий в Интернете. Уделяя особое внимание конфиденциальности пользователей, PIA выделяется тем, что предлагает политику отсутствия журналов, которая была протестирована и доказана в суде, гарантируя, что ваши данные останутся только вашими. Услуга предоставляет выбор между двумя высококлассными шифрами шифрования, отвечающими различным потребностям: 128-битный AES для более быстрой потоковой передачи и игр и 256-битный AES для доступа к конфиденциальным учетным записям с непревзойденной безопасностью. Приверженность PIA прозрачности очевидна благодаря ее VPN-приложениям с открытым исходным кодом, которые используют протоколы OpenVPN и WireGuard, позволяя любому проверять и изменять код. Такой уровень открытости и безопасности делает PIA отличным выбором для пользователей Apple TV, которые ценят свою конфиденциальность и хотят наслаждаться бесперебойной потоковой передачей.

Что делает частный доступ в Интернет для Apple TV?

Частный доступ в Интернет для Apple TV расширяет функциональность вашего устройства, обеспечивая безопасный и конфиденциальный доступ к Интернету. Этот VPN-сервис шифрует ваше интернет-соединение, маскируя ваш IP-адрес, чтобы вы могли анонимно просматривать веб-страницы. Независимо от того, транслируете ли вы свои любимые шоу, играете онлайн или получаете доступ к конфиденциальным учетным записям, PIA гарантирует, что ваши действия защищены от посторонних глаз. Сервис также позволяет обходить географические ограничения, предоставляя вам доступ к более широкому спектру контента со всего мира. С PIA вы можете наслаждаться быстрым, безопасным и неограниченным доступом в Интернет на своем Apple TV, сохраняя при этом свою личную информацию в безопасности.

Частный доступ в Интернет для Apple TV Основные функции

Политика отсутствия журналов: Строгая политика отсутствия журналов PIA гарантирует, что ваши действия в Интернете никогда не будут записываться, отслеживаться или передаваться, обеспечивая спокойствие в отношении вашей конфиденциальности.

Два шифра шифрования: выберите между 128-битным AES для более быстрой потоковой передачи и игр или 256-битным AES для высочайшего уровня безопасности при доступе к конфиденциальной информации.

Программное обеспечение с открытым исходным кодом: VPN-приложения PIA имеют полностью открытый исходный код, что позволяет любому проверять и изменять код, обеспечивая прозрачность и надежность.

Неограниченное количество подключений к устройствам: с помощью PIA вы можете защитить неограниченное количество устройств с помощью одной подписки, что делает ее отличным решением для семей с несколькими устройствами.

Обширная серверная сеть: Получите доступ к обширной сети серверов в более чем 77 странах, гарантируя быстрое и надежное соединение, где бы вы ни находились.

Функция Kill Switch: переключатель отключения PIA автоматически блокирует ваше подключение к Интернету в случае отключения VPN, предотвращая любую утечку данных.

Частный доступ в Интернет для тарифных планов Apple TV

PIA предлагает 3 тарифных плана:

План на 1 месяц: наслаждайтесь всеми преимуществами PIA VPN с гибкой ежемесячной подпиской за 11.95 долларов США в месяц.

1 год: получите скидку, подписавшись на годовой план, стоимость которого составляет 39.95 долларов США в год, а затем снижается до 3.33 долларов США в месяц.

План на 3 года + 3 месяца: Для получения наилучшей цены выберите многолетнюю подписку по цене 79 долларов США каждые три года, что составляет примерно 2.03 доллара США в месяц, включая дополнительные 3 месяца бесплатно.

Частный доступ в Интернет принимает различные дебетовые и кредитные карты, а также PayPal для платежей.

3. Surfshark для Apple TV

Surfshark для Apple TV — это универсальное VPN-решение, предназначенное для улучшения качества потоковой передачи за счет предоставления доступа к контенту с географическими ограничениями и обеспечения конфиденциальности. Несмотря на отсутствие собственного приложения для Apple TV, Surfshark предлагает инновационные способы подключения вашего устройства через маршрутизатор с поддержкой VPN, виртуальный маршрутизатор или Smart DNS. Такая гибкость гарантирует, что пользователи смогут наслаждаться беспрепятственным просмотром с дополнительными преимуществами безопасности и конфиденциальности. Приверженность Surfshark удовлетворению потребностей пользователей очевидна в 30-дневной гарантии возврата денег, которая позволяет вам без риска протестировать ее функции.

Что делает Surfshark для Apple TV?

Surfshark для Apple TV в первую очередь позволяет вам обходить географические ограничения, обеспечивая доступ к более широкому спектру контента на вашем Apple TV. Он маскирует ваш IP-адрес и маршрутизирует ваше интернет-соединение через серверы в разных странах, создавая впечатление, будто вы находитесь в другом месте. Это особенно полезно для потоковых сервисов, предлагающих разные библиотеки в разных регионах. Кроме того, Surfshark обеспечивает дополнительный уровень безопасности с помощью лучшего в отрасли шифрования, защищая ваши данные от потенциальных перехватчиков и регулирования со стороны интернет-провайдеров.

Ключевые особенности Surfshark для Apple TV

3200+ серверов в более чем 100 странах: Surfshark может похвастаться обширной сетью серверов по всему миру, что гарантирует вам возможность подключения к любому месту по вашему выбору для оптимальной производительности потоковой передачи.

Лучшее в отрасли шифрование: VPN использует надежные стандарты шифрования для защиты вашей онлайн-активности и защиты вашей конфиденциальности от потенциальных вторжений.

Умный DNS: для таких устройств, как Apple TV, которые не поддерживают приложения VPN напрямую, Surfshark предлагает Smart DNS, позволяющий легко обходить географические ограничения без необходимости сложных настроек.

Гарантия возврата денег 30-Day: Уверенность Surfshark в своих услугах подкреплена 30-дневной политикой возврата средств, которая дает вам возможность попробовать их VPN без финансовых обязательств.

Неограниченное количество подключений к устройствам: В отличие от многих других провайдеров VPN, Surfshark позволяет вам использовать их сервис на неограниченном количестве устройств по одной подписке.

Режим без границ: эта функция позволяет вам использовать Surfshark в регионах с ограничениями, гарантируя, что вы сможете свободно и безопасно получить доступ к Интернету из любой точки мира.

Ценовые планы Surfshark для Apple TV

Surfshark предлагает 3 тарифных плана:

1-месячный план: Этот план идеально подходит для тех, кто предпочитает краткосрочные обязательства по цене 15.45 долларов США в месяц.

12-месячный план: при более длительном сроке действия этот план предоставляется по сниженной ежемесячной стоимости в размере 3.99 доллара США при ежегодной оплате.

24-месячный план: Лучшая стоимость — 24-месячный план, который в среднем составляет 2.49 доллара в месяц при оплате каждые два года.

Surfshark принимает различные способы оплаты, включая дебетовые и кредитные карты.

4. Турбо VPN для Apple TV

Turbo VPN для Apple TV — это универсальная служба виртуальной частной сети, предназначенная для улучшения качества потоковой передачи, предоставляя доступ к контенту с географическими ограничениями и защищая ваши действия в Интернете от посторонних глаз. Благодаря удобному интерфейсу Turbo VPN позволяет пользователям Apple TV легко подключаться к глобальной сети серверов, обеспечивая плавную и безопасную потоковую передачу своих любимых шоу и фильмов. Хотите ли вы обойти региональные блокировки или просто хотите сохранить конфиденциальность в сети, Turbo VPN предлагает надежное решение для энтузиастов Apple TV.

Что делает Turbo VPN для Apple TV?

Turbo VPN для Apple TV служит нескольким целям, в первую очередь позволяя пользователям обходить географические ограничения, которые ограничивают доступ к контенту в зависимости от местоположения. Оно позволяет пользователям Apple TV подключаться к серверам по всему миру, создавая впечатление, будто они просматривают контент из другой страны. Это открывает широкий спектр потоковых библиотек от таких сервисов, как Netflix, Hulu и других. Кроме того, Turbo VPN обеспечивает безопасное и зашифрованное соединение, защищая данные пользователей от потенциальных угроз и обеспечивая конфиденциальность их онлайн-действий, что особенно важно при использовании общедоступных сетей Wi-Fi.

Ключевые особенности Turbo VPN для Apple TV

Неограниченный трафик: Turbo VPN предлагает неограниченную пропускную способность, что означает отсутствие ограничений на объем данных, ограничивающих объем контента, который вы можете транслировать или загружать.

Глобальный доступ к серверу: пользователи имеют доступ к широкому спектру серверов в Северной Америке, Европе и Азии, что обеспечивает более персонализированный и неограниченный доступ в Интернет.

Политика отсутствия журнала: Служба утверждает, что придерживается строгой политики отсутствия журналов, гарантируя, что ваши действия в Интернете не записываются и не сохраняются, тем самым сохраняя вашу конфиденциальность.

Высокоскоростные соединения: Turbo VPN обеспечивает высокую скорость соединения, что крайне важно для потоковой передачи контента высокой четкости без буферизации.

Одновременные подключения: Благодаря возможности одновременного подключения нескольких устройств Turbo VPN гарантирует, что все ваши устройства будут защищены и получат доступ к глобальному контенту.

24 / 7 Поддержка клиентов: служба предлагает круглосуточную поддержку клиентов, которая поможет решить любые проблемы или вопросы, которые могут возникнуть, обеспечивая более надежный пользовательский опыт.

Turbo VPN для тарифных планов Apple TV

Turbo VPN предлагает различные тарифные планы, соответствующие различным потребностям и бюджетам пользователей.

Бесплатный план: этот план включает в себя базовые функции с рекламой и предлагает неограниченную пропускную способность, что делает его подходящим для обычных пользователей, которым нужен доступ к VPN без дополнительных затрат.

Ежемесячный план: Ежемесячный план стоимостью 11.99 долларов США в месяц обеспечивает полный доступ к VPN с более высокими скоростями и большим количеством серверных опций.

Ежегодный план: годовой план стоимостью 5.00 долларов США в месяц (счет за год) включает в себя все премиум-функции и представляет собой экономичное решение для обычных пользователей VPN.

2-летний план: Двухлетний план стоимостью 4.17 доллара США в месяц (счет каждые 24 месяца) предназначен для пользователей, которым нужна максимальная производительность и доступ к эксклюзивным серверам, идеально подходящим для интенсивного потокового вещания и игр.

Turbo VPN принимает различные способы оплаты, включая дебетовые и кредитные карты, PayPal и банковские переводы.

5. CyberGhost для Apple TV

CyberGhost для Apple TV — это премиум-сервис VPN, предназначенный для улучшения качества потоковой передачи за счет обхода географических ограничений и защиты вашей конфиденциальности в Интернете. Благодаря обширной сети серверов, расположенных в более чем 100 странах, CyberGhost гарантирует, что вы сможете получить доступ к широкому спектру контента, включая Netflix, HBO Now, Amazon Prime, Disney+ и BBC iPlayer, из любой точки мира. Услуга предназначена как для пользователей Apple TV 3, так и для Apple TV 4 и предлагает подробные инструкции по упрощению процесса настройки. Независимо от того, находитесь ли вы дома или в путешествии, CyberGhost для Apple TV позволяет вам наслаждаться любимыми шоу и фильмами без буферизации, сетевых ограничений или проблем с конфиденциальностью. Его совместимость выходит за рамки Apple TV и поддерживает различные устройства и платформы, обеспечивая комплексное решение для защиты и развлечений.

Что делает CyberGhost для Apple TV?

CyberGhost для Apple TV в первую очередь служит для раскрытия всего потенциала вашего потокового устройства путем удаления геоблокировок и защиты вашего интернет-соединения. Изменяя ваше виртуальное местоположение, вы получаете доступ к библиотекам контента для конкретного региона на таких платформах, как Netflix и Amazon Prime, гарантируя, что вы никогда не пропустите свои любимые шоу, независимо от вашего физического местоположения. Служба также защищает интернет-соединение вашего Apple TV с помощью надежного шифрования, предотвращая несанкционированный доступ к вашим данным и защищая вашу онлайн-активность от посторонних глаз. Если вы хотите расширить свои возможности развлечений или ищете дополнительный уровень конфиденциальности для своих действий в Интернете, CyberGhost для Apple TV предлагает надежное и удобное решение.

Ключевые особенности CyberGhost для Apple TV

Серверы, оптимизированные для потоковой передачи: CyberGhost может похвастаться серверами, оптимизированными специально для потоковой передачи, что позволяет вам смотреть любимый контент без перебоев и проблем с буферизацией.

Глобальная сеть серверов: Имея серверы в более чем 100 странах, CyberGhost предлагает беспрецедентный доступ к контенту с географическим ограничением из любой точки мира.

Умный DNS: для таких устройств, как Apple TV, которые не поддерживают приложения VPN напрямую, CyberGhost предоставляет функцию Smart DNS, позволяющую обходить географические ограничения, изменяя настройки DNS.

Одновременные подключения: одна учетная запись CyberGhost позволяет одновременно подключаться к 7 устройствам, обеспечивая комплексную защиту и удобство для всех ваших устройств.

Политика отсутствия логов: CyberGhost заботится о вашей конфиденциальности, придерживаясь строгой политики отсутствия журналов, которая гарантирует, что ваши онлайн-действия никогда не будут записываться или передаваться.

24 / 7 Поддержка клиентов: Если у вас возникнут какие-либо проблемы или вопросы, CyberGhost предлагает круглосуточную поддержку клиентов, которая поможет вам быстро и эффективно.

CyberGhost для тарифных планов Apple TV

CyberGhost предлагает 3 тарифных плана подписки:

1-месячный план: 12 долларов США в месяц (счет составляет 12.99 долларов США в месяц).

6-месячный план: 6.99 долларов США в месяц (счет составляет 41.94 долларов США в месяц).

3-летний план: 2.03 долларов США в месяц (счет составляет 56.94 долларов США в месяц).

CyberGhost принимает дебетовые и кредитные карты, а также PayPal для оплаты.

6. ExpressVPN для Apple TV

ExpressVPN для Apple TV — это передовое решение VPN, предназначенное для улучшения качества потоковой передачи, предоставляя доступ к более широкому спектру контента, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность вашей онлайн-активности. Благодаря недавнему запуску собственного приложения для Apple TV ExpressVPN упростил подключение к своей обширной сети серверов в 105 странах прямо из вашей гостиной. Эта услуга предназначена не только для обхода географических ограничений, но и для защиты вашего интернет-соединения от потенциальных шпионов, обеспечивая конфиденциальность ваших привычек просмотра и личных данных. Принимая во внимание конфиденциальность пользователей, ExpressVPN не регистрирует ваши действия в Интернете, тем самым придерживаясь строгой политики конфиденциальности. Простота использования в сочетании с 30-дневной гарантией возврата денег делает ExpressVPN привлекательным выбором для пользователей Apple TV.

Что делает ExpressVPN для Apple TV?

ExpressVPN для Apple TV служит нескольким целям, в первую очередь позволяя пользователям менять свое виртуальное местоположение для доступа к более широкому спектру потокового контента, который может быть ограничен в их регионе. Он шифрует ваш интернет-трафик, защищая его от третьих лиц, таких как интернет-провайдеры, которые в противном случае могли бы отслеживать ваше поведение в Интернете или ограничивать скорость вашего интернета. Приложение разработано с учетом удобства пользователя, позволяет быстро переключать серверы и обеспечивает плавную интеграцию с интерфейсом tvOS. Если вы хотите повысить свою конфиденциальность, избежать слежки или просто насладиться контентом со всего мира, ExpressVPN для Apple TV предоставит инструменты, позволяющие сделать это с минимальными усилиями и максимальной эффективностью.

Основные функции ExpressVPN для Apple TV

Глобальный доступ к серверу: ExpressVPN предлагает выбор местоположений серверов в 105 странах, что позволяет пользователям обходить региональные ограничения и наслаждаться разнообразным контентом из разных уголков мира.

Конфиденциальность и безопасность: служба уделяет первоочередное внимание конфиденциальности пользователей и использует политику отсутствия регистрации, которая гарантирует, что ваши действия в Интернете не записываются и не отслеживаются.

Простота в использовании: приложение ExpressVPN для Apple TV отличается простотой входа в систему и удобным интерфейсом, упрощающим подключение к различным серверам.

Протокол Lightway: ExpressVPN, основанный на собственном протоколе Lightway, обещает высокую скорость и надежные соединения, которые необходимы для бесперебойной потоковой передачи.

24 / 7 Поддержка клиентов: пользователи имеют доступ к круглосуточной поддержке клиентов через чат или по электронной почте, оказывая помощь в любое время.

Непрерывное совершенствование: ExpressVPN стремится улучшить свое приложение Apple TV, предлагая бета-программу для пользователей, желающих получить ранний доступ к новым функциям и улучшениям.

ExpressVPN для тарифных планов Apple TV

ExpressVPN предлагает 3 тарифных плана:

1-месячный план: этот план идеально подходит для тех, кто хочет опробовать услугу без долгосрочных обязательств, по цене 12.95 долларов США в месяц.

6-месячный план: для пользователей, которым нужен баланс между стоимостью и обязательствами, 6-месячный план доступен по цене 9.99 долларов США в месяц.

12-месячный план: Лучшая стоимость — 12-месячный план, который составляет 8.32 доллара США в месяц, что позволяет пользователям пользоваться всеми преимуществами ExpressVPN в течение более длительного периода по сниженной ставке.

Платежи по этим планам можно производить различными способами, включая дебетовые и кредитные карты, а также PayPal.

7. PrivateVPN для Apple TV

PrivateVPN представляет собой надежное решение для пользователей Apple TV, стремящихся улучшить качество потоковой передачи, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность своей онлайн-активности. Этот VPN-сервис создан для удовлетворения потребностей энтузиастов Apple TV, предлагая беспрепятственный доступ к контенту с географическими ограничениями, превосходную скорость потоковой передачи и первоклассные функции безопасности. С помощью PrivateVPN пользователи могут легко открыть целый мир развлечений на своем Apple TV: от популярных потоковых сервисов до эксклюзивных телешоу и фильмов, которые обычно недоступны в их регионе. Более того, PrivateVPN уделяет приоритетное внимание конфиденциальности и безопасности пользователей, используя надежные протоколы шифрования для защиты данных и поддержания анонимности в Интернете. Если вы хотите расширить свою библиотеку потокового вещания или защитить свое интернет-соединение, PrivateVPN для Apple TV предоставит надежное и удобное решение.

Что делает PrivateVPN для Apple TV?

PrivateVPN для Apple TV служит шлюзом к неограниченному глобальному контенту, позволяя пользователям обходить географические ограничения и получать доступ к огромному количеству потоковых сервисов, телеканалов и эксклюзивному контенту непосредственно на своем Apple TV. Это VPN-решение не только раскрывает весь потенциал Apple TV, предлагая доступ к более широкому выбору развлечений, но также защищает интернет-соединения пользователей. Маршрутизируя интернет-соединение Apple TV через защищенные серверы PrivateVPN, расположенные по всему миру, он гарантирует, что онлайн-действия пользователей зашифрованы и скрыты от интернет-провайдеров, хакеров и наблюдения. Эта двойная функциональность делает PrivateVPN незаменимым инструментом для пользователей Apple TV, которые ценят как развлечения, так и конфиденциальность.

Ключевые особенности PrivateVPN для Apple TV

Глобальная сеть серверов: PrivateVPN может похвастаться обширной сетью серверов в разных странах, что позволяет пользователям легко обходить географические ограничения и получать доступ к контенту со всего мира на своем Apple TV.

сильное шифрование: Используя шифрование военного уровня, PrivateVPN гарантирует, что все данные, передаваемые через Apple TV, надежно защищены, защищая конфиденциальность и конфиденциальную информацию пользователей от потенциальных киберугроз.

Высокоскоростные соединения: PrivateVPN, разработанный с учетом потоковой передачи, предлагает оптимизированные серверы, которые обеспечивают быстрое и стабильное соединение, обеспечивая плавный просмотр без буферизации на Apple TV.

Политика отсутствия логов: Принимая во внимание конфиденциальность пользователей, PrivateVPN придерживается строгой политики отсутствия журналов, что означает, что он не отслеживает и не хранит никакой информации об онлайн-активности пользователей, обеспечивая полную анонимность.

Одновременные подключения: PrivateVPN позволяет пользователям подключать несколько устройств под одной учетной записью, что позволяет семьям с несколькими потоковыми устройствами, включая Apple TV, удобно пользоваться безопасным и неограниченным доступом к контенту.

Дружественный интерфейс: VPN разработан таким образом, чтобы его было легко настроить и использовать на Apple TV, с простыми инструкциями и специальной службой поддержки, которая поможет пользователям решить любые вопросы или проблемы.

PrivateVPN для тарифных планов Apple TV

PrivateVPN предлагает 3 тарифных плана подписки:

1-месячный план: Идеально подходит для краткосрочного использования, обеспечивая гибкость без долгосрочных обязательств. Цена этого плана составляет $9.99.

3-месячный план: среднесрочный вариант, предлагающий баланс между гибкостью и стоимостью, по цене 24.99 доллара США, что соответствует 8.33 доллара США в месяц.

12-месячный план: лучший тарифный план для постоянных пользователей, предлагающий самую низкую ежемесячную ставку в размере 69.99 долларов США за весь год, что в среднем составляет 5.83 доллара США в месяц.

PrivateVPN принимает различные способы оплаты, включая дебетовые и кредитные карты.

8. Hide.me для Apple TV

Hide.me для Apple TV — это передовой VPN-сервис, предназначенный для улучшения качества потоковой передачи на одном из самых популярных домашних развлекательных устройств. Этот сервис выделяется своей приверженностью скорости, конфиденциальности и удобному дизайну, гарантируя доступ к вашему любимому контенту без ограничений и компромиссов. С Hide.me пользователи могут рассчитывать на оптимизированное приложение, которое легко интегрируется с элегантным интерфейсом Apple TV, обеспечивая простую настройку и плавную потоковую передачу. Служба VPN может похвастаться передовыми протоколами шифрования, сверхбыстрыми серверами и оптимизацией, ориентированной на потоковую передачу, что делает ее идеальным выбором для пользователей Apple TV, желающих обойти цензуру, избежать буферизации и сохранить конфиденциальность в Интернете, наслаждаясь при этом широким спектром контента со всего мира. Глобус.

Что делает Hide.me для Apple TV?

Hide.me для Apple TV создан для обеспечения безопасной и неограниченной потоковой передачи. Шифруя ваше подключение к Интернету, оно гарантирует, что ваши действия в Интернете останутся конфиденциальными, защищая ваши данные от посторонних глаз. Сервис позволяет вам обходить географические ограничения и цензуру, предоставляя доступ к более широкому спектру контента, включая шоу, фильмы и прямые трансляции, которые могут быть недоступны в вашем регионе. Благодаря серверам, оптимизированным для потоковой передачи, Hide.me стремится устранить буферизацию и обеспечить плавный и высококачественный просмотр. Кроме того, VPN поддерживает новейшие протоколы шифрования и VPN, включая IPv6, и предлагает такие функции, как автоматический выбор сервера и многопереходные соединения, повышая как вашу безопасность, так и скорость потоковой передачи.

Основные функции Hide.me для Apple TV

Blazing Fast Серверы: Hide.me предлагает исключительно высокоскоростные серверы, гарантирующие плавность и бесперебойность потоковой передачи без необходимости буферизации.

Расширенное шифрование: служба использует самые современные технологии шифрования для защиты ваших данных, защищая вашу онлайн-активность от слежки и утечки данных.

Серверы, ориентированные на потоковую передачу: серверы Hide.me специально оптимизированы для потоковой передачи, обеспечивая удобство просмотра с минимальной задержкой и высокое качество видео.

Автоматический выбор сервера: VPN разумно выбирает лучший сервер в зависимости от вашего местоположения и условий сети, обеспечивая оптимальную производительность без какой-либо ручной настройки.

Мультихоп по всему миру: для повышения безопасности Hide.me предлагает функцию Multihop, которая маршрутизирует ваше соединение через два разных местоположения сервера, добавляя дополнительный уровень конфиденциальности.

Политика отсутствия журналов: Hide.me заботится о конфиденциальности пользователей и придерживается строгой политики отсутствия журналов, гарантирующей, что ваши действия в Интернете не будут записываться и контролироваться.

Hide.me для тарифных планов Apple TV

Hide.me предлагает 4 тарифных плана:

Бесплатный план: этот план включает в себя 10 ГБ данных в месяц, одно одновременное подключение и доступ к пяти серверам — и все это бесплатно.

1-месячный план: этот план стоимостью 9.95 долларов США предлагает неограниченный объем данных, более 75 серверов и до 10 одновременных подключений.

1-летний план: этот план, оплачиваемый по цене 79.95 долларов США в год (что эквивалентно 6.67 доллара США в месяц), предоставляет те же преимущества, что и ежемесячный план, но со скидкой.

2-летний план + 2 бесплатных месяца: это эксклюзивное предложение оплачивается по цене 99.99 долларов США каждые 26 месяцев (фактически 3.84 доллара США в месяц), предлагая лучшее соотношение цены и качества со всеми премиальными функциями Hide.me.

Hide.me принимает различные способы оплаты, включая дебетовые и кредитные карты, а также PayPal.

9. IPVanish для Apple TV

IPVanish для Apple TV — это специальное решение для пользователей, стремящихся улучшить качество потоковой передачи за счет дополнительной безопасности и конфиденциальности. Этот VPN-сервис предназначен для бесперебойной работы с цифровым медиаплеером Apple, обеспечивая доступ к более широкому спектру контента и одновременно защищая от распространенных онлайн-угроз. IPVanish предлагает специальное приложение для tvOS, которое упрощает защиту Wi-Fi-соединения вашего Apple TV, борьбу с ограничением доступа в Интернет и конфиденциальный доступ к потоковым сервисам.

Что делает IPVanish для Apple TV?

IPVanish для Apple TV в первую очередь защищает вашу потоковую передачу, шифруя ваше интернет-соединение. Это шифрование помогает предотвратить сторонние слежки, попытки взлома и регулирование интернет-провайдера, гарантируя, что ваши действия в Интернете останутся конфиденциальными. Более того, IPVanish позволяет обходить географические ограничения, предоставляя доступ к более широкому спектру потокового контента от таких сервисов, как Netflix, Hulu и собственный Apple TV+ от Apple. Маскируя ваш IP-адрес, IPVanish для Apple TV также помогает избежать целевой рекламы и сохранить анонимность в Интернете.

Основные функции IPVanish для Apple TV

Глобальная сеть серверов: IPVanish может похвастаться обширной сетью серверов по всему миру, что позволяет пользователям подключаться к серверу по своему выбору для оптимизации доступа к международному контенту и более высокой скорости потоковой передачи.

Конфиденциальность и безопасность: Благодаря надежным протоколам шифрования IPVanish гарантирует, что ваша потоковая передача и просмотр контента на Apple TV будут защищены от перехвата и потенциальных киберугроз.

Нулевые журналы трафика: IPVanish придерживается строгой политики отсутствия логов, что означает, что он не отслеживает и не хранит какие-либо сведения о вашей интернет-активности, обеспечивая дополнительный уровень конфиденциальности.

Неограниченные подключения устройств: одна учетная запись IPVanish позволяет одновременно подключать несколько устройств, обеспечивая защиту всех ваших устройств без необходимости отдельных подписок.

Удобное приложение: приложение IPVanish для Apple TV отличается простотой использования и простым интерфейсом, позволяющим быстро переключать и настраивать серверы.

24 / 7 Поддержка клиентов: Если у вас возникнут какие-либо проблемы или вопросы, IPVanish предлагает круглосуточную поддержку клиентов, чтобы помочь вам.

IPVanish для тарифных планов Apple TV

IPVanish предлагает несколько тарифных планов подписки, начиная с 12.99 долларов США в месяц, 4.33 долларов США в месяц при ежегодной оплате или 3.25 долларов США в месяц при предоплате на 2 года.

IPVanish принимает различные способы оплаты, включая дебетовые и кредитные карты, PayPal и банковские переводы, что обеспечивает гибкость и удобство для подписчиков.

Часто задаваемые вопросы о лучшем VPN для Apple TV

Что такое VPN для Apple TV? Лучший VPN для Apple TV — это услуга, предназначенная для улучшения качества потокового вещания, предоставляя доступ к контенту с географическим ограничением и гарантируя конфиденциальность ваших действий в Интернете. Он работает путем маршрутизации вашего интернет-соединения через серверы, расположенные в разных странах, позволяя вам выглядеть так, как будто вы просматриваете сайт из этого места. Это позволит вам разблокировать более широкий спектр шоу, фильмов и прямых трансляций на Apple TV, которые могут быть недоступны в вашем регионе. Кроме того, он шифрует ваши данные, защищая вашу конфиденциальность от интернет-провайдеров и потенциальных шпионов.

Зачем мне нужен VPN для Apple TV? Использование VPN с Apple TV позволяет обойти географические ограничения и получить доступ к глобальному каталогу контента. Будь то доступ к библиотекам Netflix из других стран, просмотр спортивных событий в прямом эфире, не транслируемых в вашем регионе, или трансляция эксклюзивных шоу, VPN делает это возможным. Помимо доступа к контенту, VPN также защищает вашу онлайн-активность, гарантируя, что ваши потоковые привычки и личная информация зашифрованы и скрыты от интернет-провайдеров и любых злоумышленников.

Могу ли я использовать любую VPN с Apple TV? Хотя многие VPN заявляют о совместимости с Apple TV, не все из них обеспечивают бесперебойную работу. Лучшие VPN для Apple TV предлагают высокую скорость, широкую серверную сеть, надежные функции безопасности и удобные параметры настройки. Некоторые VPN предлагают собственное приложение для tvOS, в то время как другие могут потребовать настройки через маршрутизатор или предложить опции Smart DNS для упрощения настройки. Очень важно выбрать VPN, которая поддерживает предпочитаемый вами метод настройки и обеспечивает надежную производительность для потоковой передачи.

Как настроить VPN на Apple TV? Настроить VPN на Apple TV можно несколькими способами, в зависимости от службы VPN и модели вашего Apple TV. Наиболее распространенные методы включают настройку VPN на маршрутизаторе, после чего VPN-соединение распространяется на все устройства в сети, включая Apple TV. Другой метод — использование Smart DNS, предоставляемого некоторыми VPN, который можно настроить непосредственно на Apple TV. Для tvOS 17 и более поздних версий некоторые VPN предлагают собственное приложение, которое можно загрузить и установить непосредственно на устройство.

Будет ли использование VPN замедлять потоковую передачу на Apple TV? VPN потенциально может замедлить ваше интернет-соединение из-за процесса шифрования и расстояния до сервера, к которому вы подключены. Однако VPN премиум-класса предназначены для минимизации потери скорости, гарантируя, что вы сможете осуществлять потоковую передачу в формате HD или 4K без значительной буферизации. Выбор VPN с большой сетью высокоскоростных серверов, особенно оптимизированных для потоковой передачи, может помочь смягчить любые замедления.

Могу ли я использовать бесплатный VPN с Apple TV? Хотя бесплатные VPN могут показаться привлекательными, они часто имеют ограничения, которые могут помешать вам смотреть потоковую передачу на Apple TV. Эти ограничения включают более низкую скорость, ограничение объема данных, меньшее количество вариантов сервера и более слабые меры безопасности. Для надежной и безопасной потоковой передачи рекомендуется инвестировать в надежную платную службу VPN.

Как выбрать лучший VPN для Apple TV? Выбор лучшего VPN для Apple TV предполагает рассмотрение нескольких факторов, включая скорость, сеть серверов, функции безопасности, простоту настройки и поддержку клиентов. Ищите VPN, которые предлагают быстрые соединения, широкий выбор местоположений серверов, надежное шифрование и политику отсутствия журналов. Кроме того, обратите внимание на совместимость VPN с Apple TV и простоту его настройки на вашем устройстве или маршрутизаторе.

Могу ли я получить доступ ко всем потоковым сервисам с помощью VPN на Apple TV? VPN может разблокировать широкий спектр потоковых сервисов на Apple TV, минуя географические ограничения. Однако некоторые потоковые платформы используют сложные методы обнаружения VPN, которые иногда могут блокировать пользователей VPN. Лучшие VPN для Apple TV постоянно обновляют свои серверы и технологии, чтобы опережать эти методы обнаружения, обеспечивая доступ к популярным потоковым сервисам, таким как Netflix, Hulu, Amazon Prime Video и другим.

Законно ли использовать VPN с Apple TV? Использование VPN с Apple TV законно в большинстве стран, поскольку VPN являются законными инструментами конфиденциальности и безопасности. Однако доступ к контенту с географическим ограничением может нарушать условия обслуживания некоторых потоковых платформ. Важно знать законы и правила, касающиеся использования VPN в вашей стране, а также условия обслуживания используемых вами потоковых сервисов.

Что произойдет, если мое VPN-соединение прервется во время потоковой передачи на Apple TV? Премиальные VPN предлагают функцию аварийного отключения, которая автоматически отключает ваше устройство от Интернета, если VPN-соединение неожиданно обрывается. Это гарантирует, что ваш реальный IP-адрес и действия в Интернете не будут раскрыты. Если ваше VPN-соединение прервется, вам может потребоваться повторно подключиться к VPN или проверить у своего VPN-провайдера наличие проблем с сервером или подключением.

Заключение

В эпоху цифровых технологий, когда потребление контента и конфиденциальность в Интернете имеют первостепенное значение, VPN становится важным инструментом для пользователей Apple TV. Он не только открывает дверь в мир неограниченного потокового контента, но также защищает вашу конфиденциальность в Интернете, защищая вашу деятельность от посторонних глаз. Путь к поиску лучшего VPN для Apple TV включает в себя понимание ваших потребностей в потоковой передаче, техническую настройку, которая вам удобна, а также определение приоритетов скорости, безопасности и надежности. Выбрав VPN, соответствующую этим критериям, вы сможете улучшить работу Apple TV, гарантируя доступ к более широкому спектру контента, сохраняя при этом свою онлайн-безопасность и конфиденциальность.

Лучший VPN для Apple TV — это тот, который позволяет легко интегрировать глобальный доступ к контенту с надежной онлайн-защитой. Поскольку потоковые платформы продолжают развиваться, а конфиденциальность в Интернете становится все более важной, роль VPN в нашей цифровой жизни неоспорима. Сделав осознанный выбор, вы сможете насладиться лучшим из обоих миров: бесконечными возможностями потоковой передачи и безопасным, конфиденциальным онлайн-опытом.

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