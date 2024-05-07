9 найкращих VPN для Apple TV (2024)

17 Лютого, 2024 By Яків Ітай Самельсон



Коли справа доходить до покращення потокового передавання на Apple TV, віртуальна приватна мережа (VPN) може змінити правила гри. Це не тільки дозволяє обійти географічні обмеження щодо вмісту, але й додає додатковий рівень безпеки вашій діяльності в Інтернеті. Із зростаючим попитом на необмежений доступ до глобальних медіа та потребою в конфіденційності пошук найкращого VPN для Apple TV став пріоритетом для багатьох користувачів. У цій статті ми дослідимо важливість VPN для Apple TV, як вони працюють і що слід враховувати, вибираючи ідеальну мережу для ваших потреб.

Потреба в найкращому VPN для Apple TV

Потреба в найкращій VPN для Apple TV випливає з двох основних проблем: доступу та конфіденційності. Apple TV — це потужний пристрій потокової передачі медіафайлів, який пропонує величезну бібліотеку фільмів, телешоу та ексклюзивного вмісту за допомогою різноманітних програм і служб. Однак велика частина цього вмісту має географічні обмеження, тобто доступна лише в певних регіонах. VPN допомагає обійти ці обмеження, маскуючи ваше фактичне місцезнаходження та створюючи враження, ніби ви отримуєте доступ до Інтернету з іншої країни. Це відкриває світ контенту, який раніше був недоступний, від іноземних бібліотек Netflix до спортивних подій у прямому ефірі.

Конфіденційність є ще одним критичним фактором, що обумовлює потребу у VPN. Коли ви транслюєте вміст онлайн, ваш постачальник послуг Інтернету (ISP) може відстежувати вашу діяльність, що може призвести до цільової реклами або навіть зменшити швидкість вашого Інтернету залежно від вашого використання. VPN шифрує ваше з’єднання, що ускладнює відстеження вашої поведінки в Інтернеті для вашого інтернет-провайдера або будь-якого стороннього детектива. Це шифрування гарантує, що ваші потокові звички залишаться конфіденційними та що ви зможете насолоджуватися улюбленими шоу без шкоди для вашої онлайн-безпеки.

Як працює VPN для Apple TV?

VPN для Apple TV працює, створюючи безпечний тунель між вашим пристроєм та Інтернетом. Він направляє ваше з’єднання через сервер у вибраному вами місці, фактично змінюючи вашу IP-адресу. Цей процес не лише приховує ваше фактичне місцезнаходження, але й шифрує дані, що надсилаються та отримуються, забезпечуючи безпечну та приватну трансляцію. Коли ви підключаєтеся до VPN-сервера в іншій країні, постачальники контенту виглядають так, ніби ви фізично присутні в цьому місці, надаючи вам доступ до вмісту певного регіону.

Налаштувати VPN на Apple TV можна різними способами. Оскільки Apple TV спочатку не підтримує програми VPN, користувачі часто встановлюють VPN на своєму маршрутизаторі, що потім поширює переваги VPN на всі пристрої, підключені до цієї мережі, включаючи Apple TV. Крім того, деякі постачальники VPN пропонують служби Smart DNS, які можна налаштувати безпосередньо на Apple TV, щоб обійти геообмеження без шифрування трафіку, що є простішим, але менш безпечним методом. З нещодавніми оновленнями tvOS деякі мережі VPN також почали пропонувати спеціальні програми для Apple TV, що ще більше спрощує процес налаштування.

9 найкращих VPN для Apple TV (безкоштовні та платні)

NordVPN для Apple TV Приватний доступ до Інтернету для Apple TV Surfshark для Apple TV Turbo VPN для Apple TV CyberGhost для Apple TV ExpressVPN для Apple TV PrivateVPN для Apple TV Hide.me для Apple TV IPVanish для Apple TV

Як вибрати найкращий VPN для Apple TV?

Вибір найкращого VPN для Apple TV вимагає ретельного розгляду кількох факторів. Перш за все, вам потрібен VPN, який пропонує швидкі та надійні з’єднання для забезпечення плавного потокового передавання без буферизації. Шукайте VPN із великою мережею серверів, особливо в країнах, де ви бажаєте отримати доступ до вмісту. Ця різноманітність забезпечує кращу швидкість і більше можливостей для розблокування геообмежених медіа.

Іншим важливим аспектом є сумісність VPN з Apple TV. У той час як деякі VPN пропонують рідні програми для tvOS, інші можуть вимагати більш складних процесів налаштування, таких як налаштування VPN на маршрутизаторі. Переконайтеся, що вибраний вами VPN підтримує спосіб, який вам подобається, і містить чіткі інструкції щодо налаштування.

Функції безпеки також є найважливішими. Виберіть VPN, який пропонує надійні стандарти шифрування, політику відсутності журналів і додаткові функції, як-от вимикач, який гарантує, що ваші дані залишаються в безпеці, навіть якщо з’єднання VPN несподівано розривається. Нарешті, зверніть увагу на підтримку клієнтів VPN, ціни та дозволену кількість одночасних підключень, оскільки це може значно вплинути на ваш досвід роботи.

Найкращий VPN для Apple TV

1. NordVPN для Apple TV

NordVPN зарекомендувала себе як надійне ім’я в індустрії VPN, і його розширення на Apple TV є свідченням його відданості конфіденційності користувачів і доступності вмісту. NordVPN для Apple TV розроблено, щоб покращити потокове передавання, забезпечуючи безпечне та приватне з’єднання, що дозволяє користувачам обходити географічні обмеження та насолоджуватися ширшим спектром вмісту. Завдяки зручному інтерфейсу та надійним функціям безпеки NordVPN для Apple TV прагне забезпечити плавний і захищений перегляд.

Що робить NordVPN для Apple TV?

NordVPN для Apple TV служить шлюзом для необмеженого потокового передавання, шифруючи ваше інтернет-з’єднання та маскуючи вашу IP-адресу. Це шифрування гарантує, що ваша онлайн-діяльність залишається конфіденційною та захищеною від потенційних зловмисників. Крім того, змінивши ваше віртуальне місцезнаходження, NordVPN дає вам доступ до геозаблокованого контенту, що означає, що ви можете насолоджуватися улюбленими шоу та фільмами з будь-якого регіону. Це також допомагає запобігти обмеженню смуги пропускання постачальниками послуг Інтернету, що може призвести до більш плавної потокової передачі вмісту високої чіткості без перерв.

Основні функції NordVPN для Apple TV

Глобальна серверна мережа: NordVPN може похвалитися великою мережею серверів по всьому світу, що дозволяє користувачам підключатися до сервера за вибором для оптимізації продуктивності потокового передавання.

Протокол NordLynx: протокол NordLynx від NordVPN, що використовує найновішу технологію VPN, пропонує швидке та безпечне з’єднання, що мінімально впливає на швидкість потокового передавання.

SmartDNS: для пристроїв, де програми VPN можуть не підтримуватися, NordVPN надає SmartDNS, щоб допомогти користувачам отримувати доступ до вмісту з геообмеженим доступом без шифрування трафіку.

Підтримка кількох пристроїв: один обліковий запис NordVPN може захистити до шести пристроїв, що означає, що ви можете користуватися перевагами VPN на своєму Apple TV та інших пристроях одночасно.

Політика без реєстрації: NordVPN суворо дотримується політики заборони реєстрації, гарантуючи, що ваша онлайн-діяльність не записується, не контролюється та не передається третім особам.

24 / 7 Customer Support: якщо у вас виникнуть проблеми або запитання, NordVPN пропонує цілодобову підтримку клієнтів, щоб допомогти вам.

NordVPN для тарифних планів Apple TV

NordVPN пропонує різноманітні тарифні плани, які відповідають потребам і бюджетам різних користувачів.

Стандартний план: за ціною 12.99 доларів на місяць цей план включає захист VPN з усіма основними функціями, що робить його простим вибором для базових потреб конфіденційності.

Плюс План: за ціною 13.99 доларів на місяць, окрім захисту VPN, план Plus включає NordPass, менеджер паролів NordVPN, який пропонує комплексне рішення безпеки.

Повний план: за ціною 14.99 доларів США на місяць, це найширший варіант, повний план, який об’єднує захист VPN із NordPass і NordLocker, забезпечуючи комплексний пакет для максимальної безпеки в Інтернеті.

NordVPN приймає різні способи оплати, включаючи дебетові та кредитні картки.

2. Приватний доступ до Інтернету для Apple TV

Приватний доступ до Інтернету (PIA) для Apple TV — це надійне рішення VPN, призначене для покращення потокового передавання, гарантуючи конфіденційність і безпеку вашої онлайн-діяльності. Зосереджуючись на конфіденційності користувачів, PIA виділяється тим, що пропонує перевірену та підтверджену в суді політику відмови від реєстрації, яка гарантує, що ваші дані залишаться тільки вашими. Послуга надає вибір між двома високоякісними шифрами шифрування, що задовольняють різні потреби: 128-бітний AES для швидшої трансляції та ігор і 256-бітний AES для доступу до конфіденційних облікових записів із неперевершеною безпекою. Прагнення PIA до прозорості є очевидним через його програми VPN з відкритим кодом, які використовують протоколи OpenVPN і WireGuard, що дозволяє будь-кому перевіряти та змінювати код. Цей рівень відкритості та безпеки робить PIA чудовим вибором для користувачів Apple TV, які цінують свою конфіденційність і хочуть насолоджуватися безперебійним потоковим передаванням.

Що робить приватний доступ до Інтернету для Apple TV?

Приватний доступ до Інтернету для Apple TV розширює функціональність вашого пристрою, забезпечуючи безпечний та приватний доступ до Інтернету. Ця служба VPN шифрує ваше підключення до Інтернету, маскуючи вашу IP-адресу, щоб ви могли анонімно переглядати веб-сторінки. Незалежно від того, чи транслюєте ви улюблені шоу, граєте в онлайн-ігри чи отримуєте доступ до конфіденційних облікових записів, PIA гарантує, що ваша діяльність буде захищена від сторонніх очей. Послуга також дозволяє обходити геообмеження, надаючи вам доступ до ширшого спектру вмісту з усього світу. Завдяки PIA ви можете насолоджуватися швидким, безпечним і необмеженим доступом до Інтернету на своєму Apple TV, зберігаючи вашу особисту інформацію в безпеці.

Основні функції приватного доступу до Інтернету для Apple TV

Політика заборони реєстрації: Сувора політика PIA щодо заборони реєстрації гарантує, що ваша онлайн-діяльність ніколи не записуватиметься, не відстежуватиметься та не поширюватиметься, забезпечуючи спокій щодо вашої конфіденційності.

Два шифри шифрування: Виберіть між 128-бітним AES для швидшої потокової передачі та ігор або 256-бітним AES для найвищого рівня безпеки під час доступу до конфіденційної інформації.

Програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом: VPN-програми PIA є повністю відкритими, що дозволяє будь-кому перевіряти та змінювати код, забезпечуючи прозорість і надійність.

Необмежена кількість підключень пристроїв: за допомогою PIA ви можете захистити необмежену кількість пристроїв за допомогою однієї підписки, що робить її чудовою ціною для домогосподарств із кількома пристроями.

Розгалужена серверна мережа: Отримайте доступ до великої мережі серверів у понад 77 країнах, забезпечуючи швидке та надійне з’єднання, де б ви не були.

Функція перемикання перемикання: перемикач PIA автоматично блокує ваше підключення до Інтернету в разі відключення VPN, запобігаючи будь-якому витоку даних.

Приватний доступ до Інтернету для тарифних планів Apple TV

PIA пропонує 3 тарифні плани:

План на 1 місяців: насолоджуйтеся всіма перевагами PIA VPN завдяки гнучкості місячної підписки за 11.95 доларів США на місяць.

1-річний план: отримайте знижку, підписавшись на річний план, який коштує 39.95 доларів США на рік, тобто 3.33 доларів США на місяць.

План на 3 роки + 3 місяці: Щоб отримати найкращу вартість, виберіть багаторічну підписку за 79 доларів США кожні три роки, тобто приблизно 2.03 доларів США на місяць, включаючи додаткові 3 місяці безкоштовно.

Приватний доступ до Інтернету приймає різні дебетові та кредитні картки, а також PayPal для платежів.

3. Surfshark для Apple TV

Surfshark для Apple TV — це універсальне рішення VPN, створене для покращення потокового передавання, надаючи доступ до географічного вмісту та зберігаючи конфіденційність. Незважаючи на відсутність рідної програми для Apple TV, Surfshark пропонує інноваційні способи підключення вашого пристрою через маршрутизатор із підтримкою VPN, віртуальний маршрутизатор або Smart DNS. Ця гнучкість гарантує, що користувачі можуть насолоджуватися безперебійним переглядом із додатковими перевагами безпеки та конфіденційності. Відданість Surfshark задоволенню користувачів очевидна в його 30-денній гарантії повернення грошей, що дозволяє вам тестувати його функції без ризику.

Що робить Surfshark для Apple TV?

Surfshark для Apple TV насамперед дозволяє обійти географічні обмеження, забезпечуючи доступ до ширшого діапазону вмісту на вашому Apple TV. Він маскує вашу IP-адресу та направляє ваше підключення до Інтернету через сервери в різних країнах, створюючи враження, ніби ви перебуваєте в іншому місці. Це особливо корисно для потокових служб, які пропонують різні бібліотеки в різних регіонах. Крім того, Surfshark забезпечує додатковий рівень безпеки завдяки провідному в галузі шифруванню, захищаючи ваші дані від потенційних шпигунів і обмежень провайдера.

Основні функції Surfshark для Apple TV

3200+ серверів у 100+ країнах: Surfshark може похвалитися великою мережею серверів по всьому світу, що гарантує, що ви можете підключитися до обраного вами місця для оптимальної продуктивності потокового передавання.

Найкраще в галузі шифрування: VPN використовує надійні стандарти шифрування для захисту вашої діяльності в Інтернеті та захисту вашої конфіденційності від потенційних вторгнень.

Розумний DNS: Для таких пристроїв, як Apple TV, які не підтримують безпосередньо програми VPN, Surfshark пропонує Smart DNS, щоб легко обійти геообмеження без необхідності складних налаштувань.

Гарантія повернення грошей 30-день: впевненість Surfshark у своїх послугах підтверджується 30-денною політикою відшкодування, що дає вам свободу випробувати їх VPN без фінансових зобов’язань.

Необмежена кількість підключень пристроїв: На відміну від багатьох інших постачальників VPN, Surfshark дозволяє вам використовувати їхні послуги на необмеженій кількості пристроїв за однією підпискою.

Режим без кордонів: Ця функція дає змогу використовувати Surfshark у регіонах з обмеженнями, забезпечуючи вільний і безпечний доступ до Інтернету з будь-якого місця.

Цінові плани Surfshark для Apple TV

Surfshark пропонує 3 тарифні плани:

1-місячний план: цей план ідеально підходить для тих, хто віддає перевагу короткостроковим зобов’язанням за ціною 15.45 доларів США на місяць.

12-місячний план: для більш тривалого зобов’язання цей план має знижену місячну вартість у розмірі 3.99 доларів США, рахунок виставляється щорічно.

24-місячний план: найкраще значення має 24-місячний план, який у середньому становить 2.49 доларів США на місяць, рахунок виставляється кожні два роки.

Surfshark приймає різні способи оплати, включаючи дебетові та кредитні картки.

4. Turbo VPN для Apple TV

Turbo VPN для Apple TV — це універсальна послуга віртуальної приватної мережі, призначена для покращення потокового передавання, надаючи доступ до географічного вмісту та захищаючи вашу онлайн-діяльність від сторонніх очей. Завдяки зручному інтерфейсу Turbo VPN користувачі Apple TV можуть легко підключатися до глобальної мережі серверів, забезпечуючи плавну та безпечну трансляцію улюблених шоу та фільмів. Незалежно від того, чи хочете ви обійти регіональні блокування чи просто хочете зберегти конфіденційність під час роботи в мережі, Turbo VPN пропонує надійне рішення для ентузіастів Apple TV.

Що робить Turbo VPN для Apple TV?

Turbo VPN для Apple TV служить багатьом цілям, головним чином зосереджуючись на тому, щоб дозволити користувачам обходити геообмеження, які обмежують доступ до вмісту на основі місцезнаходження. Це дозволяє користувачам Apple TV підключатися до серверів по всьому світу, створюючи враження, ніби вони переглядають веб-сторінки з іншої країни. Це розблокує широкий спектр потокових бібліотек із таких сервісів, як Netflix, Hulu та інших. Крім того, Turbo VPN забезпечує безпечне та зашифроване з’єднання, захищаючи дані користувачів від потенційних загроз і гарантуючи, що їхні дії в Інтернеті залишаються конфіденційними, що особливо важливо при використанні публічних мереж Wi-Fi.

Основні функції Turbo VPN для Apple TV

необмежений трафік: Turbo VPN пропонує необмежену пропускну здатність, а це означає, що немає обмежень щодо обсягу даних, які можна передавати або завантажувати.

Глобальний доступ до сервера: Користувачі мають доступ до широкого спектру серверів у Північній Америці, Європі та Азії, що забезпечує більш персоналізований і необмежений Інтернет.

Політика без реєстрації: Служба стверджує, що дотримується суворої політики заборони реєстрації, що гарантує, що ваша онлайн-діяльність не записується та не зберігається, таким чином зберігаючи вашу конфіденційність.

Високошвидкісні з'єднання: Turbo VPN розроблено для забезпечення високої швидкості з’єднання, що має вирішальне значення для потокової передачі вмісту високої чіткості без буферизації.

Одночасні підключення: Завдяки можливості одночасного підключення кількох пристроїв Turbo VPN гарантує, що всі ваші пристрої будуть захищені та матимуть доступ до глобального вмісту.

24 / 7 Customer Support: сервіс пропонує цілодобову підтримку клієнтів, щоб допомогти з будь-якими проблемами чи запитаннями, які можуть виникнути, забезпечуючи більш надійну роботу користувача.

Turbo VPN для тарифних планів Apple TV

Turbo VPN пропонує різноманітні тарифні плани, які відповідають потребам і бюджетам різних користувачів.

Безкоштовний план: цей план включає основні функції з рекламою та пропонує необмежену пропускну здатність, що робить його придатним для звичайних користувачів, яким потрібен доступ до VPN без додаткових витрат.

Щомісячний план: щомісячний план за ціною 11.99 доларів США надає повний доступ до VPN із вищою швидкістю та більшою кількістю параметрів сервера.

Річний план: Річний план за ціною 5.00 доларів США на місяць (плата виставляється щорічно) включає всі преміум-функції, забезпечуючи економічно ефективне рішення для звичайних користувачів VPN.

2-річний план: 4.17-річний план за ціною 24 дол. США на місяць (рахунок виставляється кожні 2 місяці) призначений для користувачів, яким потрібна найкраща продуктивність і доступ до ексклюзивних серверів, що ідеально підходить для інтенсивної трансляції та ігор.

Turbo VPN приймає різні способи оплати, включаючи дебетові та кредитні картки, PayPal і банківські перекази.

5. CyberGhost для Apple TV

CyberGhost для Apple TV — це преміум-сервіс VPN, розроблений для покращення потокового передавання, обходячи геообмеження та захищаючи вашу конфіденційність в Інтернеті. Завдяки великій мережі серверів у більш ніж 100 країнах CyberGhost гарантує вам доступ до широкого спектру контенту, включаючи Netflix, HBO Now, Amazon Prime, Disney+ і BBC iPlayer, з будь-якої точки світу. Послуга розроблена як для користувачів Apple TV 3, так і для Apple TV 4, пропонуючи докладні посібники для безпроблемного процесу налаштування. Незалежно від того, перебуваєте ви вдома чи подорожуєте, CyberGhost для Apple TV дозволяє вам насолоджуватися улюбленими шоу та фільмами без буферизації, мережевих обмежень або проблем із конфіденційністю. Його сумісність виходить за межі Apple TV, підтримуючи різні пристрої та платформи для комплексного захисту та розважального рішення.

Що робить CyberGhost для Apple TV?

CyberGhost для Apple TV насамперед служить для розкриття повного потенціалу вашого потокового пристрою шляхом видалення геоблокувань і захисту вашого інтернет-з’єднання. Змінюючи ваше віртуальне місцезнаходження, ви отримуєте доступ до бібліотек вмісту для певного регіону на таких платформах, як Netflix і Amazon Prime, гарантуючи, що ви ніколи не пропустите свої улюблені шоу, незалежно від вашого фізичного місцезнаходження. Сервіс також захищає інтернет-з’єднання вашого Apple TV за допомогою надійного шифрування, запобігаючи несанкціонованому доступу до ваших даних і захищаючи вашу онлайн-діяльність від сторонніх очей. Незалежно від того, чи хочете ви розширити свої можливості для розваг чи шукаєте додатковий рівень конфіденційності для своїх дій в Інтернеті, CyberGhost для Apple TV пропонує надійне та зручне рішення.

Основні функції CyberGhost для Apple TV

Сервери, оптимізовані для потокового передавання: CyberGhost може похвалитися серверами, оптимізованими спеціально для потокового передавання, гарантуючи, що ви можете переглядати улюблений вміст без перерв і проблем із буферизацією.

Глобальна серверна мережа: Маючи сервери в більш ніж 100 країнах, CyberGhost пропонує неперевершений доступ до географічного вмісту з будь-якої точки світу.

Розумний DNS: Для таких пристроїв, як Apple TV, які не підтримують безпосередньо програми VPN, CyberGhost надає функцію Smart DNS, що дає змогу обходити геообмеження, змінюючи налаштування DNS.

Одночасні підключення: один обліковий запис CyberGhost дозволяє підключатися до 7 пристроїв одночасно, забезпечуючи повний захист і зручність для всіх ваших пристроїв.

Немає політики щодо журналів: CyberGhost дбає про вашу конфіденційність, дотримуючись суворої політики заборони реєстрації, що гарантує, що ваша онлайн-діяльність ніколи не записується та не передається.

24 / 7 Customer Support: якщо у вас виникнуть проблеми або запитання, CyberGhost пропонує цілодобову службу підтримки клієнтів, яка допоможе вам оперативно та ефективно.

CyberGhost для тарифних планів Apple TV

CyberGhost пропонує 3 плани передплати:

1-місячний план: 12 доларів США на місяць (плата виставляється 12.99 доларів США щомісяця).

6-місячний план: 6.99 доларів США на місяць (плата виставляється 41.94 доларів США щомісяця).

3-річний план: 2.03 доларів США на місяць (плата виставляється 56.94 доларів США щомісяця).

CyberGhost приймає дебетові та кредитні картки, а також PayPal для платежів.

6. ExpressVPN для Apple TV

ExpressVPN для Apple TV — це розширене рішення VPN, призначене для покращення потокового передавання, надаючи доступ до ширшого спектру вмісту, забезпечуючи конфіденційність і безпеку вашої онлайн-діяльності. Нещодавно запустивши рідну програму для Apple TV, ExpressVPN спростила, ніж будь-коли, підключення до величезної мережі серверів у 105 країнах прямо з вашої вітальні. Ця послуга призначена не лише для обходу геообмежень, але й для захисту вашого інтернет-з’єднання від потенційних шпигунів, гарантуючи конфіденційність ваших звичок перегляду та особистих даних. Дотримуючись конфіденційності користувачів, ExpressVPN не реєструє вашу онлайн-діяльність, дотримуючись суворої політики конфіденційності. Простота використання в поєднанні з 30-денною гарантією повернення грошей робить ExpressVPN переконливим вибором для користувачів Apple TV.

Що робить ExpressVPN для Apple TV?

ExpressVPN для Apple TV служить багатьом цілям, перш за все дозволяючи користувачам змінювати своє віртуальне місцезнаходження для доступу до більш широкого спектру потокового вмісту, який може бути обмежений у їхньому регіоні. Він шифрує ваш інтернет-трафік, захищаючи його від третіх сторін, як-от провайдерів, які інакше могли б контролювати вашу поведінку в Інтернеті або зменшувати швидкість вашого Інтернету. Програма розроблена таким чином, щоб бути зручною для користувача, що дозволяє швидко перемикати сервери та бездоганну інтеграцію з інтерфейсом tvOS. Незалежно від того, чи хочете ви покращити конфіденційність, уникнути відстеження чи просто насолоджуватися вмістом із усього світу, ExpressVPN для Apple TV надає інструменти для цього з мінімальними зусиллями та максимальною ефективністю.

Основні функції ExpressVPN для Apple TV

Глобальний доступ до сервера: ExpressVPN пропонує вибір розташування серверів у 105 країнах, що дозволяє користувачам обходити регіональні обмеження та насолоджуватися різноманітним вмістом із різних куточків світу.

Конфіденційність та безпека: Служба надає пріоритет конфіденційності користувачів із політикою відмови від реєстрації, яка гарантує, що ваша онлайн-діяльність не записується та не контролюється.

Простота у використанні: Програма ExpressVPN для Apple TV створена для простоти, з легким процесом входу та зручним інтерфейсом, який спрощує підключення до різних серверів.

Протокол Lightway: Завдяки власному протоколу Lightway, ExpressVPN обіцяє високу швидкість і надійне з’єднання, необхідні для безперебійного потокового передавання.

24 / 7 Customer Support: користувачі мають доступ до цілодобової підтримки клієнтів через чат або електронну пошту, надаючи допомогу, коли це необхідно.

Постійне вдосконалення: ExpressVPN прагне покращити свій додаток Apple TV, за допомогою бета-програми, доступної для користувачів, які хочуть ранній доступ до нових функцій і вдосконалень.

ExpressVPN для тарифних планів Apple TV

ExpressVPN пропонує 3 тарифні плани:

1-місячний план: цей план ідеально підходить для тих, хто хоче випробувати послугу без довгострокових зобов’язань за ціною 12.95 доларів США на місяць.

6-місячний план: для користувачів, які шукають баланс між вартістю та зобов’язаннями, 6-місячний план доступний за 9.99 доларів США на місяць.

12-місячний план: найвигідніша вартість – 12-місячний план, який становить 8.32 доларів на місяць, що дозволяє користувачам користуватися всіма перевагами ExpressVPN протягом тривалого періоду за зниженою ціною.

Платежі за цими планами можна здійснювати за допомогою різних методів, включаючи дебетові та кредитні картки та PayPal.

7. PrivateVPN для Apple TV

PrivateVPN виділяється як надійне рішення для користувачів Apple TV, які прагнуть покращити свій досвід потокового передавання, забезпечуючи при цьому конфіденційність і безпеку своєї онлайн-діяльності. Ця служба VPN створена для задоволення потреб ентузіастів Apple TV, пропонуючи плавний доступ до контенту з геообмеженим доступом, чудову швидкість потокового передавання та першокласні функції безпеки. Завдяки PrivateVPN користувачі можуть легко розблокувати світ розваг на своєму Apple TV, від популярних потокових сервісів до ексклюзивних телешоу та фільмів, які зазвичай недоступні в їхньому регіоні. Крім того, PrivateVPN надає пріоритет конфіденційності та безпеці користувачів, використовуючи надійні протоколи шифрування для захисту даних і збереження анонімності в Інтернеті. Незалежно від того, чи хочете ви розширити свою потокову бібліотеку чи захистити підключення до Інтернету, PrivateVPN для Apple TV надасть надійне та зручне рішення.

Що робить PrivateVPN для Apple TV?

PrivateVPN для Apple TV служить шлюзом до необмеженого глобального вмісту, що дозволяє користувачам обходити географічні обмеження та отримувати доступ до широкого спектру потокових служб, телеканалів і ексклюзивного вмісту безпосередньо на Apple TV. Це рішення VPN не тільки розкриває весь потенціал Apple TV, пропонуючи доступ до ширшого вибору розваг, але й захищає підключення користувачів до Інтернету. Маршрутизуючи інтернет-з’єднання Apple TV через захищені сервери PrivateVPN, розташовані по всьому світу, він гарантує, що онлайн-діяльність користувачів зашифрована та прихована від провайдерів, хакерів і стеження. Ця подвійна функція робить PrivateVPN незамінним інструментом для користувачів Apple TV, які цінують розваги та конфіденційність.

Основні функції PrivateVPN для Apple TV

Глобальна серверна мережа: PrivateVPN може похвалитися розгалуженою мережею серверів у різних країнах, що дозволяє користувачам легко обходити геообмеження та отримувати доступ до вмісту з усього світу на Apple TV.

Сильне шифрування: Використовуючи шифрування військового рівня, PrivateVPN гарантує, що всі дані, що передаються через Apple TV, надійно захищені, захищаючи конфіденційність користувачів і конфіденційну інформацію від потенційних кіберзагроз.

Високошвидкісні з'єднання: PrivateVPN, розроблений для потокового передавання, пропонує оптимізовані сервери, які забезпечують швидке та стабільне з’єднання, забезпечуючи плавний перегляд на Apple TV без буферів.

Немає політики щодо журналів: відданий конфіденційності користувачів, PrivateVPN суворо дотримується політики відмови від реєстрації, тобто не відстежує та не зберігає жодної інформації про онлайн-діяльність користувачів, забезпечуючи повну анонімність.

Одночасні підключення: PrivateVPN дозволяє користувачам підключати кілька пристроїв до одного облікового запису, що робить його зручним для домогосподарств із кількома потоковими пристроями, включаючи Apple TV, для безпечного та необмеженого доступу до вмісту.

Дружній інтерфейс: VPN розроблено таким чином, щоб його було легко налаштувати та використовувати на Apple TV, із простими інструкціями та спеціальною підтримкою, яка допоможе користувачам із будь-якими запитаннями чи проблемами.

PrivateVPN для тарифних планів Apple TV

PrivateVPN пропонує 3 плани підписки:

1-місячний план: Ідеально підходить для короткострокового використання, пропонуючи гнучкість без довгострокових зобов’язань. Ціна цього плану становить 9.99 доларів США.

3-місячний план: середньостроковий варіант, який пропонує баланс між гнучкістю та вартістю, за ціною 24.99 доларів США, тобто 8.33 доларів США на місяць.

12-місячний план: найкращий тарифний план для довгострокових користувачів, який пропонує найнижчу місячну ставку 69.99 доларів США на весь рік, що в середньому становить 5.83 доларів США на місяць.

PrivateVPN приймає різні способи оплати, включаючи дебетові та кредитні картки.

8. Hide.me для Apple TV

Hide.me для Apple TV — це передовий VPN-сервіс, призначений для покращення потокового передавання на одному з найпопулярніших пристроїв для домашніх розваг. Цей сервіс виділяється своєю прихильністю до швидкості, конфіденційності та зручного дизайну, гарантуючи, що ваш улюблений вміст буде доступним без обмежень чи компромісів. Завдяки Hide.me користувачі можуть розраховувати на оптимізовану програму, яка ідеально інтегрується з елегантним інтерфейсом Apple TV, забезпечуючи безпроблемне налаштування та плавну трансляцію. Служба VPN може похвалитися вдосконаленими протоколами шифрування, надзвичайно швидкими серверами та оптимізацією, орієнтованою на потокове передавання, що робить її ідеальним вибором для користувачів Apple TV, які хочуть обійти цензуру, уникнути буферизації та зберегти свою конфіденційність в Інтернеті, насолоджуючись широким спектром вмісту з усього світу. Глобус.

Що робить Hide.me для Apple TV?

Hide.me для Apple TV створено для забезпечення безпечної та необмеженої потокової передачі. Шифруючи ваше інтернет-з’єднання, він гарантує, що ваша онлайн-діяльність залишається конфіденційною, захищаючи ваші дані від сторонніх очей. Послуга дозволяє обійти географічні обмеження та цензуру, надаючи доступ до ширшого спектру контенту, включаючи шоу, фільми та події в прямому ефірі, які можуть бути недоступні у вашому регіоні. Завдяки серверам, оптимізованим для потокового передавання, Hide.me прагне усунути буферизацію та забезпечити плавний, високоякісний перегляд. Крім того, VPN підтримує найновіші протоколи шифрування та VPN, у тому числі IPv6, і пропонує такі функції, як автоматичний вибір сервера та з’єднання Multihop, що підвищує безпеку та швидкість потокового передавання.

Основні функції Hide.me для Apple TV

Стрімкі швидкі сервери: Hide.me пропонує винятково високошвидкісні сервери, забезпечуючи плавну та безперебійну трансляцію, вільну від буферизації.

Розширене шифрування: Служба використовує найсучасніші технології шифрування для захисту ваших даних, захищаючи вашу діяльність в Інтернеті від стеження та витоку даних.

Сервери, орієнтовані на потокове передавання: у Hide.me є сервери, спеціально оптимізовані для потокового передавання, що забезпечує безперебійний перегляд із мінімальною затримкою та високоякісне відео.

Автоматичний вибір сервера: VPN інтелектуально вибирає найкращий сервер на основі вашого місцезнаходження та умов мережі, забезпечуючи оптимальну продуктивність без ручного налаштування.

Мультихоп по всьому світу: Для підвищення безпеки Hide.me пропонує функцію Multihop, яка направляє ваше з’єднання через два різні розташування сервера, додаючи додатковий рівень конфіденційності.

Політика нульових журналів: Hide.me дбає про конфіденційність користувачів, суворо дотримуючись політики заборони реєстрації, щоб гарантувати, що ваша онлайн-діяльність не записується та не контролюється.

Hide.me для тарифних планів Apple TV

Hide.me пропонує 4 тарифні плани:

Безкоштовний план: цей план включає 10 ГБ даних на місяць, одне одночасне з’єднання та доступ до п’яти серверів – і все це безкоштовно.

1-місячний план: за ціною 9.95 доларів США цей план пропонує необмежену кількість даних, понад 75 серверів і до 10 одночасних підключень.

1-річний план: цей тарифний план становить 79.95 доларів США на рік (еквівалентно 6.67 доларів США на місяць). Цей план надає ті самі переваги, що й місячний план, але за зниженою ціною.

2-річний план + 2 безкоштовні місяці: Ця ексклюзивна пропозиція виставляється на суму 99.99 доларів США кожні 26 місяців (фактично 3.84 доларів США на місяць), що пропонує найкращу цінність із усіма преміум-функціями Hide.me.

Hide.me приймає різні способи оплати, включаючи дебетові та кредитні картки та PayPal.

9. IPVanish для Apple TV

IPVanish для Apple TV — це спеціальне рішення для користувачів, які прагнуть покращити свій досвід потокового передавання за допомогою додаткової безпеки та конфіденційності. Ця служба VPN розроблена для безперебійної роботи з цифровим медіаплеєром Apple, надаючи доступ до ширшого діапазону вмісту, одночасно захищаючи від поширених онлайн-загроз. IPVanish пропонує спеціальну програму для tvOS, яка спрощує захист Wi-Fi-з’єднання вашого Apple TV, боротьбу з обмеженням Інтернету та приватний доступ до потокових служб.

Що робить IPVanish для Apple TV?

IPVanish для Apple TV насамперед захищає вашу потокову діяльність шляхом шифрування вашого інтернет-з’єднання. Це шифрування допомагає запобігти відстеженню третіх сторін, спробам злому та обмеженням Інтернет-провайдера, гарантуючи, що ваша онлайн-діяльність залишається конфіденційною. Крім того, IPVanish дозволяє обходити географічні обмеження, надаючи доступ до більш широкого спектру потокового вмісту з таких сервісів, як Netflix, Hulu та Apple TV+ від Apple. Маскуючи вашу IP-адресу, IPVanish для Apple TV також допомагає уникнути цільової реклами та зберегти анонімність в Інтернеті.

Основні функції IPVanish для Apple TV

Глобальна серверна мережа: IPVanish може похвалитися великою мережею серверів по всьому світу, що дозволяє користувачам підключатися до серверу за власним вибором для оптимізованого доступу до міжнародного вмісту та вищої швидкості потокового передавання.

Конфіденційність та безпека: Завдяки надійним протоколам шифрування IPVanish гарантує, що ваші потокові передачі та веб-перегляд на Apple TV будуть захищені від перехоплювачів і потенційних кіберзагроз.

Нульові журнали руху: IPVanish суворо дотримується політики заборони реєстрації, тобто не відстежує та не зберігає жодних деталей вашої активності в Інтернеті, забезпечуючи додатковий рівень конфіденційності.

Нелімітовані підключення пристроїв: один обліковий запис IPVanish дозволяє підключати кілька пристроїв одночасно, гарантуючи, що всі ваші пристрої можуть бути захищені без необхідності окремої підписки.

Зручний додаток: Програма IPVanish для Apple TV розроблена для зручності використання з простим інтерфейсом, який дозволяє швидко перемикати сервер і налаштовувати його.

24 / 7 Customer Support: Якщо у вас виникнуть проблеми або у вас виникнуть запитання, IPVanish пропонує цілодобову підтримку клієнтів, щоб допомогти вам.

IPVanish для тарифних планів Apple TV

IPVanish пропонує кілька тарифних планів передплати від 12.99 доларів США на місяць, 4.33 доларів США на місяць за умови щорічної оплати або 3.25 доларів США за умови передоплати на 2 роки.

IPVanish приймає різні способи оплати, включаючи дебетові та кредитні картки, PayPal і банківські перекази, забезпечуючи гнучкість і зручність для абонентів.

Поширені запитання про найкращий VPN для Apple TV

Що таке VPN для Apple TV? Найкраща мережа VPN для Apple TV — це послуга, призначена для покращення потокового передавання, надаючи доступ до геообмеженого вмісту та гарантуючи, що ваша онлайн-діяльність залишається конфіденційною. Він працює шляхом маршрутизації вашого інтернет-з’єднання через сервери, розташовані в різних країнах, що дозволяє виглядати так, ніби ви переглядаєте веб-сторінки з цього місця. Це дає змогу розблокувати ширший спектр шоу, фільмів і подій у прямому ефірі на вашому Apple TV, які можуть бути недоступні у вашому регіоні. Крім того, він шифрує ваші дані, захищаючи вашу конфіденційність від інтернет-провайдерів і потенційних шпигунів.

Навіщо мені VPN для Apple TV? Використання VPN з Apple TV дозволяє обійти географічні обмеження, надаючи вам доступ до глобального каталогу вмісту. Чи то доступ до бібліотек Netflix з інших країн, перегляд спортивних подій, які не транслюються у вашому регіоні, чи трансляція ексклюзивних шоу, VPN робить це можливим. Окрім доступу до вмісту, VPN також захищає вашу онлайн-діяльність, гарантуючи, що ваші звички потокового передавання та особиста інформація зашифровані та приховані від Інтернет-провайдерів та будь-яких зловмисних організацій.

Чи можу я використовувати будь-який VPN з Apple TV? Хоча багато VPN стверджують, що вони сумісні з Apple TV, не всі забезпечують безперебійну роботу. Найкращі мережі VPN для Apple TV пропонують високу швидкість, широку мережу серверів, потужні функції безпеки та зручні параметри налаштування. Деякі мережі VPN пропонують рідну програму для tvOS, тоді як інші можуть вимагати конфігурації через маршрутизатор або пропонують параметри Smart DNS для спрощення налаштування. Дуже важливо вибрати VPN, який підтримує бажаний метод налаштування та забезпечує надійну продуктивність для потокового передавання.

Як налаштувати VPN на Apple TV? Налаштувати VPN на Apple TV можна декількома способами, залежно від служби VPN і моделі Apple TV. Найпоширеніші методи включають налаштування VPN на маршрутизаторі, що потім розширює VPN-з’єднання на всі пристрої в мережі, включаючи Apple TV. Іншим методом є використання Smart DNS, наданого деякими VPN, який можна налаштувати безпосередньо на Apple TV. Для tvOS 17 і новіших версій деякі мережі VPN пропонують рідну програму, яку можна завантажити та встановити безпосередньо на пристрій.

Чи сповільнить потокове передавання Apple TV використання VPN? VPN потенційно може уповільнити ваше підключення до Інтернету через процес шифрування та відстань до сервера, до якого ви підключені. Однак VPN преміум-класу розроблено для мінімізації втрати швидкості, гарантуючи, що ви можете транслювати потокове відео у форматі HD або 4K без значної буферизації. Вибір VPN із великою мережею високошвидкісних серверів, особливо оптимізованих для потокового передавання, може допомогти зменшити будь-які уповільнення.

Чи можу я використовувати безкоштовний VPN з Apple TV? Хоча безкоштовні VPN можуть здаватися привабливими, вони часто мають обмеження, які можуть перешкоджати потоковому перегляду на Apple TV. Ці обмеження включають нижчу швидкість, обмеження даних, меншу кількість параметрів сервера та слабкіші заходи безпеки. Для надійної та безпечної потокової передачі радимо інвестувати в надійну платну службу VPN.

Як вибрати найкращий VPN для Apple TV? Щоб вибрати найкращий VPN для Apple TV, потрібно враховувати кілька факторів, зокрема швидкість, мережу сервера, функції безпеки, простоту налаштування та підтримку клієнтів. Шукайте VPN, які пропонують швидке з’єднання, широкий діапазон розташування серверів, надійне шифрування та політику відсутності журналів. Крім того, зверніть увагу на сумісність VPN з Apple TV і простоту налаштування на вашому пристрої чи маршрутизаторі.

Чи можу я отримати доступ до всіх потокових служб за допомогою VPN на Apple TV? VPN може розблокувати широкий спектр потокових служб на Apple TV, обходячи геообмеження. Однак деякі потокові платформи використовують складні методи виявлення VPN, які іноді можуть блокувати користувачів VPN. Найкращі VPN для Apple TV постійно оновлюють свої сервери та технології, щоб випереджати ці методи виявлення, забезпечуючи доступ до популярних потокових служб, як-от Netflix, Hulu, Amazon Prime Video тощо.

Чи законно використовувати VPN з Apple TV? Використання VPN з Apple TV є законним у більшості країн, оскільки VPN є законним інструментом для забезпечення конфіденційності та безпеки. Проте доступ до вмісту з геообмеженим доступом може порушувати умови обслуговування деяких потокових платформ. Важливо знати закони та правила щодо використання VPN у вашій країні та умови обслуговування потокових служб, які ви використовуєте.

Що трапиться, якщо моє VPN-з’єднання розривається під час трансляції на Apple TV? VPN преміум-класу пропонують функцію kill switch, яка автоматично від’єднує ваш пристрій від Інтернету, якщо з’єднання VPN несподівано розривається. Це гарантує, що ваша справжня IP-адреса та дії в Інтернеті не будуть розкриті. Якщо ваше VPN-з’єднання розривається, вам, можливо, доведеться повторно підключитися до VPN або перевірити у свого постачальника VPN, чи немає проблем із сервером або підключенням.

Висновок

У епоху цифрових технологій, коли споживання вмісту та конфіденційність в Інтернеті є найважливішими, VPN стає важливим інструментом для користувачів Apple TV. Це не тільки відкриває двері у світ необмеженого потокового вмісту, але й зміцнює вашу конфіденційність в Інтернеті, захищаючи вашу діяльність від сторонніх очей. Шлях до пошуку найкращого VPN для Apple TV передбачає розуміння ваших потреб у потоковому відтворенні, технічне налаштування, яке вам подобається, і визначення пріоритетів швидкості, безпеки та надійності. Вибравши VPN, який відповідає цим критеріям, ви зможете покращити свій досвід роботи з Apple TV, гарантуючи доступ до ширшого діапазону вмісту, зберігаючи безпеку та конфіденційність в Інтернеті.

Найкраща мережа VPN для Apple TV — це та, яка дозволяє легко інтегрувати глобальний доступ до вмісту з надійним онлайн-захистом. Оскільки потокові платформи продовжують розвиватися, а конфіденційність в Інтернеті стає все більш важливою, роль VPN у нашому цифровому житті незаперечна. Зробивши усвідомлений вибір, ви зможете насолоджуватися найкращим із обох світів: безмежними можливостями потокового передавання та безпечним, приватним онлайн-дослідженням.

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